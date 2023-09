แทงบอลออนไลน์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก BetMGM

แทงบอลออนไลน์ BetMGMร่วมมือกับEvolutionได้เปิดเผยการเปิดตัวชุด ชื่อแบรนด์ National Hockey Leagueที่จะเข้าสู่ตลาด igaming ในอเมริกาเหนือ

เกมคาสิโนที่มีตราสินค้าเหล่านี้ รวมถึงรูเล็ต แบล็คแจ็ค บาคาร่า และเกม Money Wheel สดใหม่ที่ชื่อว่า Dream Catcher พร้อมให้เล่นสำหรับผู้เล่นในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ออนแทรีโอ เพนซิลเวเนีย และมิชิแกน

“การเปิดตัวเกมที่ไม่ซ้ำใครเหล่านี้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของเรากับ NHL ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น” Oliver Bartlettผู้อำนวยการฝ่ายเกมของ BetMGM กล่าว

“เมื่อฤดูกาลใกล้เข้ามา เรารู้สึกตื่นเต้นที่ผู้เล่นของเราจะมีความสามารถในการ ‘ทิ้งเด็กซน’ กับ BetMGM”

ข้อเสนอคาสิโนออนไลน์ที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านี้แต่ละข้อเสนอมีปุ่มถ่ายทอดสดที่จะนำผู้เล่นเข้าสู่น้ำแข็งและเข้าสู่เวอร์ชันเจ้ามือสดของ BetMGM โดยตรง

ชื่อเรื่องพร้อมการเรนเดอร์และแอนิเมชั่นสามมิติจะเห็นโลโก้ NHL ปรากฏอย่างเด่นชัดในแต่ละอันพร้อมสัญลักษณ์ทีมที่หมุนเวียนไปทั่วเวทีที่เรนเดอร์

Jason Jazayeriรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ NHL กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายความสัมพันธ์ของเรากับ BetMGM ผ่านการพัฒนาเกมคาสิโนที่มีตราสินค้า NHL โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแพลตฟอร์มใหม่เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถกระชับความสัมพันธ์ที่แฟน ๆ NHL มีกับกีฬาของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในรูปแบบที่ดื่มด่ำและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น เราหวังว่าจะได้ร่วมมือกับBetMGMในความพยายามที่เน้นแฟน ๆ เป็นศูนย์กลางในปีต่อ ๆ ไป”

NHL Roulette มีการเคลื่อนไหวของลูกบอลที่สมจริง รวมถึงผลลัพธ์และสถิติเชิงโต้ตอบ ในขณะที่แบล็คแจ็คเห็นผู้เล่นวางไว้ที่โต๊ะภายในสกายบ็อกซ์อารีน่าพร้อมความสามารถในการเคลื่อนที่ระหว่างที่นั่งเสมือนจริง

NHL Baccarat มอบประสบการณ์ที่คล้ายกับเกมคาสิโนสดให้กับผู้เล่น ในขณะที่ Dream Catcher อนุญาตให้ผู้ใช้เดิมพันตามหมายเลขที่พวกเขาคิดว่าวงล้อจะหยุด

SYNOT Games ได้เพิ่มความลึกให้กับการปรากฏ ตัวของยุโรปหลังจากเป็นพันธมิตรกับArena Casino แบรนด์เกมจากโครเอเชีย

ภายใต้เงื่อนไขของความร่วมมือ ซัพพลายเออร์คาสิโนออนไลน์จะต้องรวมชุด igaming เข้ากับผู้ให้บริการ ซึ่งจะได้รับเกมเช่น Joker Fruits, Masters of Eclipse, 81st Cabaret หรือ Aztec Jaguar

นอกเหนือจากคาสิโนออนไลน์แล้ว แบรนด์ Arena Bet & Casino ยังมีร้านพนันมากมายและ 19 คลับ รวมถึง Casino Arena ที่เป็นเรือธงใน Makarska ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคง

Mirko Kolakผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ Arena Casino กล่าวว่า “เราภูมิใจในความร่วมมือที่สร้างสรรค์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและพันธมิตรของเรา

“SYNOT Games เป็นที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมในการนำเสนอเนื้อหาเกมที่น่าดึงดูดซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้เล่นทั่วโลก”

SYNOT Games ได้รับอนุญาตจาก Malta Gaming Authority และ UK Gambling Commission, Hellenic Gaming Commission, ONJN, Kanspell Commissae และได้รับการรับรองทั่วยุโรป

เกมของกลุ่มได้รับการรับรองในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง รวมถึงอิตาลี สเปน โปรตุเกส สวีเดน สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย เดนมาร์ก ลัตเวีย ลิทัวเนีย โรมาเนีย โครเอเชีย กรีซ สหราชอาณาจักร มอลตา เนเธอร์แลนด์ บัลแกเรีย และสวิตเซอร์แลนด์

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดตัวความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถลงทุนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและขยายความเป็นผู้นำของเราในการส่งมอบสล็อตที่น่าขบขัน” Dagmar Cvrčkováผู้จัดการฝ่ายขายของ SYNOT Games ให้ความเห็น

“Arena Casino เป็นแบรนด์ขนาดใหญ่เมื่อพูดถึงเรื่องการพนัน และเราสามารถพูดได้อย่างปลอดภัยว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาที่น่าพึงพอใจมากมายของเรา”

“เรายังรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตกลงข้อตกลงกับ LulaBet ผู้เล่นใหม่ในอุตสาหกรรมของเราและเราเชื่อว่าจะบรรลุสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายในตลาดแอฟริกาใต้ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว”

LulaBet มีสำนักงานใหญ่ในเคปทาวน์ เป็นผู้ให้บริการด้านกีฬาและความบันเทิงดิจิทัล โดยมุ่งเน้นที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์การเดิมพัน การเป็นหุ้นส่วนกับ BetGames ได้รับการกล่าวถึงเพื่อ “ปรับปรุง” ข้อเสนอของบริษัท

เอียน กัตเทอริดจ์กรรมการผู้จัดการของ LulaBet กล่าวเสริมว่า “เราเปิดตัว LulaBet โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่นของเรา และฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าเราได้ทำเช่นนั้นโดยบรรลุข้อตกลงการรวมเนื้อหากับ BetGames

“ชื่อของสตูดิโอได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองทั่วแอฟริกาในฐานะหนึ่งในนักแสดงที่ดีที่สุดในทวีป ดังนั้นเราจึงรู้ว่าข้อตกลงนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย และด้วยเหตุนี้เราจึงได้รับเนื้อหาจากหนึ่งในแบรนด์ igaming ที่คุ้นเคยมากที่สุดในแอฟริกา”BF Gamesยังคงขยายการแสดงตนไปทั่วยุโรปอย่างต่อเนื่องในขณะที่สตูดิโอพัฒนาเกมเปิดตัวในบัลแกเรียผ่านการเชื่อมโยง Winbet

การเชื่อมโยงกันจะได้เห็นเกม 15 เกมของBF Gamesที่มีการถ่ายทอดสดในตลาดที่มีการควบคุมของบัลแกเรีย โดยผู้เล่นในประเทศจะได้สัมผัสกับเกมต่างๆ เช่น Buffalo Trail, Wild Jack Remastered, Cave of Fortune และ Book of Gods ควบคู่ไปกับเกมคลาสสิกของสตูดิโอ คอลเลกชันรวมถึงน่าทึ่ง Hot Remastered, Bonnie and Clydge และ Ramses Rising

Claudia Melcaruหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ BF Games กล่าวว่า “นี่เป็นอีกก้าวสำคัญสำหรับ BF Games ในปีที่เป็นเชิงบวกอย่างล้นหลามจนถึงตอนนี้

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำชื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเราจำนวนมากมาอาศัยอยู่ในตลาดบัลแกเรียผ่าน Winbet และหวังว่าจะได้เห็นว่าผู้เล่นของผู้ดำเนินการตอบสนองต่อพวกเขาอย่างไร”ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงในบัลแกเรีย ผู้ใช้ Winbet สามารถเข้าถึงข้อเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงสล็อต รูเล็ต เกมบนโต๊ะ เกมคาสิโนสด และสปอร์ตบุ๊คที่ครอบคลุม

บัลแกเรียเป็นประเทศในยุโรปล่าสุดที่ BF Games ได้เปิดตัวสล็อตที่เสนอให้ หลังจากเข้าสู่โครเอเชียและลัตเวียเมื่อต้นปีนี้ โดยจะมีการกล่าวเพิ่มเติมว่าอยู่ในขั้นตอนต่อไป

Victor Perenovskiผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ Winbet Online กล่าวเสริมว่า “การบูรณาการเนื้อหาของ BF Games เข้ากับเว็บไซต์บัลแกเรียของเราเป็นทางเลือกที่ง่ายดาย โดยชื่อเกมได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมจากกลุ่มประชากรที่หลากหลายทั่วตลาดยุโรป

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เข้าถึงหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม และหวังว่าจะได้ยินว่าผู้เล่นของเราคิดอย่างไรกับเกมใหม่ที่เรามีให้”

MGA Gamesได้ก้าวไปอีกขั้นในโคลอมเบีย ภูมิภาคที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ส่วนสำคัญของกลยุทธ์การทำให้เป็นสากลของเรา” หลังจากร่วมมือกับBetfair ได้ก้าวไปอีกขั้นในโคลอมเบีย ภูมิภาคที่ได้รับการยกย่อง ว่า

การผูกมัดทางการค้าครั้งล่าสุดที่เปิดตัวโดยนักพัฒนา igaming จะเห็นข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับเพิ่มเติมในเขตอำนาจศาลที่กว้างขึ้นซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “ตลาดที่สำคัญสำหรับเรา”

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงการรวมตัว ผู้ประกอบการได้เปิดตัวเกม MGA ที่ได้รับการคัดสรรเป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึงเกมสล็อตห้ารีล เช่น Golden Throne, Gold Mermaid โดย Renata Gonzalez, Wild Africa, Lucky Dragon และ Castle Slot

ทั้งหมดนี้ตอบสนองต่อมือถือและมีระบบมุมมองสามเกมของ MGA Games ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สูงขึ้นในทุกอุปกรณ์

ฮาเวียร์ ลานฟรานชี่ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ MGA Games ให้ความเห็นว่า “ละตินอเมริกาเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับเรา และการวางตำแหน่งตนเองในโคลอมเบียอย่างต่อเนื่องถือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การทำให้เป็นสากลของเรา

“การทำเช่นนี้กับพันธมิตรอย่าง Betfair ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดที่เรามีความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมนั้นน่าพึงพอใจอย่างมากสำหรับเรา เรามั่นใจว่านี่จะเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมากสำหรับทั้งสองฝ่าย

“ที่ MGA Games เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เฉพาะท้องถิ่นที่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด และเรามั่นใจว่าผู้ใช้ Betfair Colombia จะชื่นชอบพวกเขา”

ที่ Entertainmentประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์การพนันกีฬาและผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์ในโคลอมเบียผ่านแบรนด์ Betfair ของกลุ่มเมื่อต้นปีนี้หลังจากได้รับใบอนุญาตจาก Coljuegosซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของประเทศ

ด้วยการมาและไปเป็นเรื่องธรรมดาทั่วทั้งอุตสาหกรรม USAbility, Gaming Realms และ ComeOn ได้เคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนทีมของพวกเขาด้วยการจ้างงานคนสำคัญ

คัมออน กรุ๊ป

ComeOn Groupได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมผู้บริหารระดับสูงหลังจากประกาศแต่งตั้งผู้นำผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับหน่วยคาสิโนและสปอร์ตบุ๊ค

กลุ่มได้ยืนยันการแต่งตั้งAaron Loweในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายคาสิโน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งเข้าร่วมจาก Mr Green ซึ่งเป็นบริษัทในเครือการพนันออนไลน์ของยุโรปของ William Hill ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเล่นเกมระหว่างปี 2563-2565

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมทำให้ ComeOn ยินดีต้อนรับJonathan Westในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย Sportsbook ซึ่งเขาถูกตั้งข้อหาพัฒนาระยะต่อไปของการเสนอการพนันกีฬาของบริษัทในตลาดที่มีการควบคุม West เข้าร่วมจาก Casumo และยังเคยถูกคุมขังที่ BetVictor และ MoPlay

Cristiano Blancoประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ ComeOn ซึ่งทั้งคู่จะรายงานต่อกล่าวว่า “แอรอนเป็นผู้นำที่มีความรู้ด้านคาสิโนอย่างลึกซึ้งและมีความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับวิธีการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาวให้กับลูกค้าของเรา นอกเหนือจากประวัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว Aaron ยังนำพลังงานและแนวคิดเชิงนวัตกรรมมากมายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์และลูกค้าของเรา”

เสริม: “ธุรกิจสปอร์ตบุ๊คเป็นเสาหลักสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตของ ComeOn และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้โจนาธานนำธุรกิจสปอร์ตบุ๊คของเราก้าวไปสู่ขั้นต่อไป

“โจนาธานผสมผสานผลิตภัณฑ์และประสบการณ์การซื้อขายที่กว้างขวางตลอดจนความรู้ในการจัดการข้อเสนอและจะนำสปอร์ตบุ๊คของเราไปสู่การเร่งความเร็วขั้นต่อไป”

เกมส์พ่อมด

Simon Jagdharได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการของ Game Studio ของบริษัท NeoGames’ Wizard Gamesตามบทบาทที่คล้ายกันทั้งที่ NetEnt และ Pragmatic Play

Jagdhar จะดูแลกระบวนการผลิตเกมทั้งหมดของสตูดิโอ ตลอดจนเป็นผู้นำในการพัฒนา ปรับปรุง และขยายขนาดวงจรการผลิตเกมของบริษัท

Joey Hurtadoกรรมการผู้จัดการของ Wizard Games กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ต้อนรับ Simon มาร่วมงาน! ด้วยความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมนี้ เขาจะมีบทบาทสำคัญในการขยายผลงานเกมของเราที่แฟนสล็อตชอบเล่น

“เรามีความหวังสูงสำหรับอนาคตและการแต่งตั้งครั้งนี้ยังเน้นย้ำถึงความพยายามของเราในการเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของอุตสาหกรรม iGaming ระดับโลก”

การจัดการความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่

EPIC Risk Managementได้เพิ่มประสบการณ์จริงให้กับตำแหน่ง เช่นเดียวกับความรู้ด้านบริการทางการเงิน หลังจากการแต่งตั้งJosiah Ojofeitimiเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ

Ojofeitimi ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Martin Bland โดยหวังที่จะสร้างความร่วมมือใหม่ๆ กับสถาบันประเภทที่เขารู้จักจากตำแหน่งก่อนหน้านี้ เช่น Aviva และ First Central

“เราเริ่มพูดคุยกันทางโทรศัพท์ และทันทีที่ฉันรู้สึกถึงพลังและค่านิยมที่ EPIC มีสอดคล้องกับฉันอย่างมาก” Ojofeitimi อธิบาย

“หลังจากใช้ชีวิตผ่านประสบการณ์ของปัญหาการพนัน ฉันต้องการทำสิ่งที่ฉันสามารถทำได้เพื่อช่วย

“ในระยะแรกของการทำงานกับ EPIC ผมจะเข้ามาขอคำปรึกษา ซึ่งเราต้องการเจาะตลาดใหม่ๆ พื้นหลังของฉันคือสิบปีในด้านบริการทางการเงินและการประกันภัย และเมื่อพิจารณาจากภูมิหลังของ [CEO] Paul Buck ในภาคส่วนนั้นด้วย นี่เป็นสิ่งที่เขากระตือรือร้นที่จะเติบโตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”

การใช้งาน

USAbilityได้ประกาศแต่งตั้งJoe Asherประธานฝ่ายการเดิมพันกีฬาของ IGT ซึ่งจะเข้าร่วมคณะกรรมการที่ปรึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในฐานะที่ไม่ใช่ผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้น

ในฐานะศูนย์รวมครบวงจรสำหรับคำแนะนำในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และโครงการ USAbility ตั้งข้อสังเกตว่าจะพยายามใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของ Asher เพื่อรักษาข้อกำหนดระดับโลก

Avi Howardซีอีโอของ USAbility อธิบายว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Joe Asher เข้าสู่คณะกรรมการที่ปรึกษา Joe เป็นผู้ทรงเกียรติในอุตสาหกรรมและเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้วยความรู้ ประสบการณ์ และเครือข่ายที่ไม่มีใครเทียบได้

“การทำงานร่วมกันของเราในอดีตหมายความว่า Joe ได้รับประโยชน์จากบริการของเราระหว่างการโยกย้ายแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนที่สุดครั้งหนึ่งในยุคหลัง PASPA

“อุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการควบรวมกิจการ โดยที่ความต้องการความเชี่ยวชาญของเราในการโยกย้ายเทคโนโลยี การบูรณาการธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั้นอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์

“ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้กับเราและในบทบาทปัจจุบันของเขาที่ IGT Joe คือสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงเพื่อเติบโตต่อไปตามจังหวะที่เราคุ้นเคย เราหวังว่าจะประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ด้วยกัน”

อาณาจักรเกม

Gaming Realmsยินดีต้อนรับAnna Massionซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความเชี่ยวชาญมากกว่า 15 ปีในภาคเกมระดับโลก เข้าสู่คณะกรรมการของกลุ่มในฐานะกรรมการอิสระที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

บริษัทเน้นย้ำความเชื่อที่ว่า Massion ซึ่งได้รับการเชิญให้เข้าร่วมคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดค่าตอบแทนของกลุ่ม จะเข้ามาเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าของคณะกรรมการ

Michael Buckleyประธานบริหารของ Gaming Realms ให้ความเห็นว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Anna ตกลงที่จะเข้าร่วมคณะกรรมการของเรา โดยนำประสบการณ์ที่สำคัญในการทำงานกับบริษัทเกมระดับนานาชาติ เรารอคอยที่จะได้ร่วมงานกับเธอ”

เอฟเอสบี

FSBยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง หลังจากยืนยันการแต่งตั้งMarc Burroughesให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบัญชี

ในบทบาทใหม่ของเขา Burroughes จะรับผิดชอบในการขยายความสัมพันธ์กับพันธมิตรแพลตฟอร์มที่มีอยู่ของบริษัท

Glenn Elliottประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ FSB กล่าวว่า “Marc เป็นอีกหนึ่งการแต่งตั้งแบบไดนามิกในทีมผู้บริหารอาวุโสระดับโลกที่กำลังเติบโตของเรา การรับฟังและทำความเข้าใจชุมชนพันธมิตรของเราเป็นส่วนสำคัญในค่านิยมของเราที่ FSB และการแต่งตั้งของ Marc ส่งสัญญาณถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะกระชับความสัมพันธ์เหล่านี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

“การได้รับมอบอำนาจในการดูแลข้อเสนอที่ดีที่สุดหมายความว่าลูกค้ารายสำคัญของเรามีการเติบโตที่น่าประทับใจในปี 2565 และขณะนี้ Marc จะนำสิ่งนี้ไปข้างหน้าและสร้างโมเมนตัมในปี 2566 และต่อ ๆ ไป”

High 5 Gamesสร้างขึ้นจาก “ความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม” กับRush Street Interactiveเนื่องจากซัพพลายเออร์ igaming มองหาโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จาก “โอกาสในการเติบโตอันยิ่งใหญ่”

พันธมิตรที่ขยายออกไปนี้ได้เห็นอดีตนำเกมคาสิโนออนไลน์มาใช้กับ แบรนด์ PlaySugarHouseและBetRiversในเพนซิลเวเนีย

Rush Street กลายเป็นเจ้าแรกที่นำชุด igaming นี้ไปยัง Keystone State โดยมีการบูรณาการเข้ากับแพลตฟอร์มที่กล่าวกันว่าช่วยให้ “ปรับใช้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น” ของเนื้อหาเกมใหม่ในตลาดนี้และตลาดอื่น ๆ

Anthony Singerซีอีโอของ High 5 Games ให้ความเห็นว่า “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามีความสัมพันธ์อันดีกับ Rush Street Interactive เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้กระชับความเป็นหุ้นส่วนของเราด้วยการบูรณาการเกมของเราเข้ากับแพลตฟอร์มของพวกเขาโดยตรง

“การบูรณาการโดยตรงทำให้เรามีพลังในการขยายสู่ตลาดใหม่ได้เร็วขึ้นและไปได้ทุกที่ที่ Rush Street Interactive อยู่ในปัจจุบันและในอนาคต

“ตอนนี้เราได้ย้ายไปยังแพลตฟอร์มของพวกเขาในมิชิแกนและนิวเจอร์ซีย์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเพิ่งเปิดตัวในเพนซิลเวเนียและออนแทรีโอ และยังมีตลาดอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย”

สิ่งนี้สร้างขึ้นจากความร่วมมืออันยาวนานระหว่างทั้งสอง ซึ่งก่อนหน้านี้มีการนำเนื้อหาไปใช้ในรัฐมิชิแกน นิวเจอร์ซีย์ และออนแทรีโอ โดยคาดว่าจะมีตลาดอื่นๆ ตามมาในอนาคตอันใกล้นี้

Richard Schwartzประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ RSI กล่าวเสริมว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายความร่วมมือกับ High 5 Games เพื่อให้ถ่ายทอดสดด้วยเนื้อหาคาสิโนในเพนซิลเวเนีย

“เรามั่นใจว่าผู้เล่นของเราจะเพลิดเพลินไปกับผลงานเกมที่ยอดเยี่ยมที่บริษัทเทคโนโลยีคาสิโนระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างดีแห่งนี้นำเสนอ เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับพวกเขาในตลาด RSI อื่น ๆ”

เมื่อเดือนที่แล้วRSIอ้างถึงความผันผวนของสกุลเงินที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ระหว่างประเทศเป็นเหตุผลสำคัญในการลดการคาดการณ์รายได้ในปี 2022 เนื่องจาก Richard Schwartz ซีอีโอของกลุ่มได้สะท้อนให้เห็นถึง “ความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยม” ที่สร้างไปสู่ความสามารถในการทำกำไรจนถึงไตรมาสที่ 3

ความทะเยอทะยานที่กล่าวมาข้างต้นนี้ตั้งเป้าหมายมานานแล้วว่าจะบรรลุเป้าหมาย EBITDA ภายในครึ่งหลังของปี 2023 ซึ่งตามที่ Schwartz ยืนยันอีกครั้งว่าจะบรรลุผลสำเร็จได้ผ่าน “การผสมผสานระหว่างการเติบโตของรายได้ที่มั่นคง การใช้จ่ายด้านการตลาดที่มีระเบียบวินัย การปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้น และการเติบโตเล็กน้อยในต้นทุน G&A ขององค์กรของเรา “.

การวิเคราะห์ตลาดการเติบโตที่สำคัญที่นำเสนอในระหว่างการเรียกผลประกอบการไตรมาสที่สาม ตาม RSI ที่รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ตลอดไตรมาสที่ 3 เป็น 148 ล้านดอลลาร์ (2021: 122.9 ล้านดอลลาร์)

อย่างไรก็ตาม ขาดทุนสุทธิและการสูญเสีย AEBITDA กลับกันหลังจากปิดงวดที่ 22.7 ล้านดอลลาร์ (2021: 18.9 ล้านดอลลาร์) และ 12.5 ล้านดอลลาร์ (2021: 12.2 ล้านดอลลาร์) ตามลำดับ

Ewa Kazmierskaเข้ากุมบังเหียนBF Games ในตำแหน่ง CEOของบริษัทเมื่อเดือนมิถุนายน และตอนนี้ ด้วยบทบาทเกือบหกเดือน เธอมีแผนสำคัญที่จะวางตำแหน่งผู้พัฒนาเกมให้เป็นผู้ท้าชิงหลักในอุตสาหกรรม

ในการให้สัมภาษณ์กับ CasinoBeats นั้น Kazmierska กล่าวถึงการขยายบริษัทเมื่อเร็ว ๆ นี้สู่ตลาดสวิสและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่จะกล่าวถึงการประกาศบางอย่างที่เราคาดหวังได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

CasinoBeats: ขอบคุณสำหรับการสนทนากับเรา! ตอนนี้คุณดำรงตำแหน่ง CEO มาได้หกเดือนแล้ว จนถึงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง?

EK : ช่วงหกเดือนแรกเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นและน่าพึงพอใจอย่างยิ่ง แต่ก็ถือเป็นความท้าทายในภาพรวมทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน เช่น การระบาดใหญ่ สงครามในยูเครน และวิกฤตการเงินโลก

ปัจจัยภายนอกเหล่านี้ทำให้ยากต่อการวางแผนสำหรับอนาคตซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอน คุณต้องจำไว้ว่าบริษัทประกอบด้วยผู้คนที่มีความกังวลและข้อกังวลของตนเอง ความเป็นอยู่โดยรวมของพวกเขาในช่วงเวลาที่ท้าทายไม่สามารถละเลยได้

ตอนที่ฉันเข้าร่วม BF Games เราอยู่ในสภาพที่ดีอยู่แล้ว แต่ฉันพยายามผลักดันผู้คนและท้าทายสภาพที่เป็นอยู่เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของเราให้สูงสุด ฉันภูมิใจอย่างยิ่งที่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เราดำเนินการได้ผลจริงๆ เรามีทีมงานที่ยอดเยี่ยม และท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราร่วมมือกัน ดูเหมือนเป็นความคิดโบราณและชัดเจนมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป

บริษัทของเราประกอบด้วยหลายแผนก และคุณถือว่าผู้คนพูดคุยกัน แต่นั่นไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป ตอนนี้เรามีวัฒนธรรมที่ทุกคนทำงานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน และฉันหวังว่าผู้คนจะรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่โต๊ะ

CasinoBeats: ในเวลานี้ คุณช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าคุณก้าวออกจากผลงานแบบเดิมๆ ของ BF Games และส่งมอบสิ่งใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมได้อย่างไร

เอก:ในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา เราได้เปิดตัวเกมมากมายสำหรับทั้งภาคออนไลน์และภาคพื้นดิน เหนือสิ่งอื่นใด เราได้สร้างภาคต่อของเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเรา โดยพัฒนาซีรีส์ Buffalo and Cave ของเรา เราได้นำเสนอคุณลักษณะการซื้อของเราเอง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรม และนี่เป็นส่วนเสริมที่น่ายินดีในพอร์ตโฟลิโอของเรา

เราพยายามนำเสนอกราฟิกคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฉันเชื่อว่าเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ เช่นเดียวกับคณิตศาสตร์ที่ดี และเรามักจะระดมความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ๆ ที่เราสามารถเพิ่มได้ในอนาคต

เรายังคงมีเกมที่คลาสสิกกว่านี้เนื่องจากมีผู้ชมจำนวนมากและเรามีแนวคิดที่พิสูจน์แล้ว แต่ปีหน้าเราจะเปิดตัวเกมออนไลน์ที่ทันสมัยและล้ำหน้ายิ่งขึ้น

ความสมดุลที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เนื่องจากเราไม่ต้องการละเลยลูกค้าที่อยู่ภาคพื้นดินที่ต้องการดูเนื้อหาที่รู้จักจากพื้นที่นั้น ในเวลาเดียวกัน เราจำเป็นต้องก้าวไปอีกขั้นเกมและแข่งขันกับสตูดิโอเกิดใหม่ที่มีความกระตือรือร้น ดังนั้นเราจึงต้องท้าทายตัวเองให้โดดเด่นจากฝูงชน

CasinoBeats: อะไรที่คุณคิดว่าเป็นความท้าทายหลักในการนำเสนอเนื้อหาใหม่ที่มีทั้งนวัตกรรมและคุณภาพสูง