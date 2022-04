แทงบอล เปิดบริการขยะใหม่ที่ NagaWorld

แทงบอล ในกัมพูชา Suncity Group ผู้ดำเนินการขยะรายใหญ่ได้ประกาศว่าตั้งใจที่จะเริ่มให้บริการวีไอพีใหม่สำหรับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงภายใน คาสิโน NagaWorldและศูนย์รวมความบันเทิงตั้งแต่เดือนหน้า

ตามรายงานจากGGRAsiaกลุ่ม Suncity ในมาเก๊าจะเปิดตัวข้อเสนอลูกกลิ้งสูงใหม่ในส่วนNaga 2ของสถานที่ในพนมเปญในวันที่ 1 มีนาคม น้อยกว่าสี่เดือนหลังจากการขยายห้อง 900 ห้องที่มีคาสิโนพร้อม หนังสือกีฬาควบคู่ไปกับโต๊ะเกมต่างๆ

มีรายงานว่าส่วน Naga 2 ของ NagaWorld เชื่อมต่อกับ Naga 1 รุ่นเก่าผ่านศูนย์การค้าใต้ดินที่เรียกว่า NagaCity Walk และยังมีพื้นที่จัดประชุมและจัดประชุมพร้อมที่นั่งในโรงละครที่จุคนได้มากถึง 2,200 คน

NagaWorld เป็นรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการแห่งเดียวในกัมพูชาและเจ้าของ บริษัทNagaCorp Limited ที่จดทะเบียนในฮ่องกง รายงานว่าได้ใช้การแถลงข่าวในวันพุธเพื่อเปิดเผยว่าได้อนุญาตให้ผู้ดำเนินการ Junket ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในมาเก๊าให้บริการที่คล้ายคลึงกันในพนมเปญแล้ว สิ่งอำนวยความสะดวก.

GGRAsia ยังรายงานเพิ่มเติมว่าการเปิดเผยของ Suncity Group เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจาก NagaCorp Limited อธิบายว่ากำไรสุทธิประจำปีของ NagaWorld เพิ่มขึ้น 38.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีมาอยู่ที่ 255.2 ล้านดอลลาร์จากรายได้โดยรวมที่เพิ่มขึ้น 78.8% เป็น 956.3 ล้านดอลลาร์ บริษัทคาสิโนยังมีรายละเอียดโดยอ้างว่ารายรับรวมของเกมในกัมพูชาในปี 2560 เพิ่มขึ้น 84.9% สู่ 926 ล้านดอลลาร์และคิดเป็น 96.8% ของรายรับทั้งหมดในขณะที่การหมุนเวียนชิปวีไอพีเพิ่มขึ้นประมาณ 142% เป็นประมาณ 21.1 พันล้านดอลลาร์

Grant Govertsen จากบริษัทวิจัยและการลงทุน Union Gaming Securities Asia Limited ได้บอกกับ GGRAsia ว่า ‘สมเหตุสมผล’ สำหรับ Suncity Group ที่จะเปิดดำเนินการสำหรับ Naga 2 เนื่องจากเขา ‘ได้ยินมาอย่างต่อเนื่อง’ ว่าสถานที่นั้นดีเกินความคาดหมายในขณะที่อยู่ในมาเก๊า ตัวดำเนินการ junket ตอนนี้ ‘ไม่มีปัญหาในการนำผู้เล่นมาเพิ่มเติม’

“สิ่งนี้ทำให้เรามั่นใจในการคาดการณ์ล่วงหน้าของเราสำหรับโปรแกรมวีไอพีของ NagaWorld เพื่อสร้างโวลุ่มวีไอพีที่เหมือนเรือธงของมาเก๊าบนพื้นฐานก้าวไปข้างหน้า” Govertsen บอกกับ GGRAsia

ในฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต (ในภาพ) มีรายงานว่าเป็นปรปักษ์ต่อการพนันอีกขั้น โดยสั่งให้หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศระงับการสร้างคาสิโนใหม่ใดๆ นอกเขตเกม 1,977 เอเคอร์ของกรุงมะนิลา

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ The Philippine Starคำสั่งจากผู้โต้เถียงวัย 72 ปี ออกเมื่อเดือนที่แล้ว แต่เปิดเผยโดย Andrea Domingo ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานกำกับดูแลของ Philippine Amusement and Gaming Corporation เมื่อวานนี้ในระหว่างการสัมภาษณ์ที่ลอนดอนอย่างต่อเนื่องนิทรรศการICE Totally Gaming

“ประธานบอกฉันเมื่อวันที่ 11 มกราคมที่จะระงับคาสิโนใหม่เพราะตอนนี้มีมากเกินไป” รายงาน Domingo บอกกับหนังสือพิมพ์ “หลังจากนั้นในวันที่ 13 มกราคม เราไม่รับใบสมัครสำหรับคาสิโนใหม่อีกต่อไป”

มีรายงานว่า Domingo บอกกับ The Philippines Star ว่า Duterte ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 16 ของฟิลิปปินส์ในเดือนมิถุนายน 2559 เชื่อว่าการหยุดนิ่งจะทำให้ตลาดเติบโตเต็มที่ก่อนที่จะเปิดเผยว่า Philippines Amusement and Gaming Corporation พร้อมที่จะดำเนินการสมัครเท่านั้น สำหรับคาสิโนที่ไม่ใช่ Entertainment City หากส่งก่อนเส้นตายวันที่ 13 มกราคม

อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์รายงานว่าการเลื่อนการชำระหนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนของนักธุรกิจมหาเศรษฐี John Gokongwei เพื่อสร้างคาสิโนขนาดยักษ์บนพื้นที่ 44 เอเคอร์ใกล้เมืองทางตอนใต้ของเมืองเซบู Domingo อธิบายโดยอ้างว่าองค์กรเกมแห่งแรกจากชายที่ร่ำรวยที่สุดอันดับสองของประเทศสามารถเปิดได้เร็วที่สุดเท่าที่ 2022 หลังจากที่เขาได้รับใบอนุญาตก่อนที่จะดำเนินการเลื่อนการชำระหนี้ผ่านยานพาหนะของ Universal Hotels and Resorts Incorporated

มีรายงานว่า Domingo ประกาศว่าคำสั่งระงับล่าสุดจะไม่ส่งผลกระทบต่อคาสิโนเจ้าสัวด้านอสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่นที่วางแผนไว้ Manuel Villar ต้องการสร้างสำหรับการพัฒนาระดับไฮเอนด์ 2,471 เอเคอร์ในย่านชานเมืองของกรุงมะนิลาของ Dasmarinas หรือโครงการที่คล้ายกันจากชายผู้อยู่เบื้องหลัง Phoenix Petroleum Philippines Incorporated, Dennis Uy สำหรับไซต์ในภาคเหนือของ Clark Freeport Zone

การเข้าซื้อกิจการตามแผนของIsle of Capri Casino Hotel Lake Charlesโดย Laguna Development Corporation (LDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจของ Laguna Pueblo ชนเผ่าพื้นเมืองนิวเม็กซิโกล้มเหลว

ตามรายงานของ Albuquerque Journalจาก Associated Press ที่อ้างถึง The Gallup Independent LDC ประกาศในเดือนสิงหาคม 2016ว่าหน่วย Kicks Entertainment ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (ในขณะนั้น) ได้ลงนามในข้อตกลงการซื้อเพื่อซื้อ Isle of Capri Casino Hotel Lake Charles ใน Westlake หลุยเซียน่าจากเจ้าของตอนนั้น Isle of Capri Casinos Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเซนต์หลุยส์ในราคา 134.5 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของโดย Eldorado Resorts

ตามรายงาน ข้อตกลงจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 12 เดือน

ในขณะนั้น หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดของ LDC, Skip Sayre กล่าวว่าโรงงานนี้เหมาะสมดีสำหรับบริษัท และเนื่องจากความยากลำบากในการเติบโตใน เศรษฐกิจ นิวเม็กซิโก ที่ซบเซา พวกเขาจึงจำเป็นต้องออกไปนอกรัฐเพื่อไล่ตามลู่ทางอื่นๆ ของการพัฒนาเศรษฐกิจ

Sayre กล่าวในขณะนั้นว่าบริษัทคาดว่าจะปิดการขายได้เร็วที่สุดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2017 “หลังจากกระบวนการออกใบอนุญาตและระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดในรัฐลุยเซียนา” และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมหลุยเซียน่า

อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว LDC ได้ดึงใบสมัครจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมหลุยเซียน่า โดย Sayre ระบุในขณะที่กระบวนการออกใบอนุญาตเป็นสาเหตุของข้อตกลงที่พังทลาย

“ในที่สุดหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐลุยเซียนา และเจ้าของของเรา Pueblo of Laguna ไม่สามารถเข้าถึงที่พักเพื่อให้เราได้รับใบอนุญาต” Sayre กล่าวในขณะนั้น

อย่างไรก็ตาม ประธานคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกม Ronnie Jones กล่าวในขณะนั้นว่า “คณะกรรมการไม่เคยปฏิเสธว่าพวกเขาได้รับใบอนุญาต และไม่เคยปฏิเสธการขายที่จะเกิดขึ้น” ตามสถานีโทรทัศน์ Lake Charles , KPLC

โจนส์กล่าวในขณะที่ปิดดีล คาสิโนก็พร้อมสำหรับทุกคนที่ต้องการซื้อ และแม้แต่ลากูน่าก็สามารถสมัครอีกครั้งได้หากต้องการ

มีรายงานว่า Sayre กล่าวว่าตามกระบวนการออกใบอนุญาตของคณะกรรมการเกมของรัฐ พวกเขาไม่เชื่อว่าความพยายามของพวกเขาในการขอรับใบอนุญาตการเล่นเกมในรัฐลุยเซียนาจะประสบความสำเร็จ โดยอิงจากโครงสร้างของ LDC นอกจากนี้ เขายังระบุด้วยว่า LDC ไม่เห็นว่าตนเองกำลังดำเนินการตามข้อตกลงอีกครั้งหรือสิ่งใดในรัฐในขณะนั้น ตามรายงานของ KPLC

Associated Press รายงานว่า Jerry Smith ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LDC กล่าวว่าเขารู้สึกผิดหวังที่พวกเขาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้

ปัจจุบัน LDC จัดการและดำเนินการ Dancing Eagle Casino ใน Western New Mexico, Route 66 Casino Hotel ใน Albuquerque พร้อมกับธุรกิจอื่น ๆ ในรัฐ

Crown Casinoในเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดงาน Aussie Millions ที่คาดหวังไว้สูงในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 17 มกราคมถึง5 กุมภาพันธ์ หนึ่งในกิจกรรมสุดท้ายในตารางการแข่งขันของออสซี่ มิลเลียนส์ คือการแข่งขันนาฬิกาช็อตโฮลเด็มไม่จำกัดจำนวน 1,150 ดอลลาร์ออสเตรเลีย งานนี้มีผู้เล่นเข้าร่วมแข่งขัน 242 คน โดยมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 248,050 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในท้ายที่สุด Kenny Hallaert เป็นผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งหลังจากเอาชนะ Dzmitry Urbanovich ในการเล่นเฮดอัพ

เหตุการณ์โป๊กเกอร์ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2018 โดยเพิ่มขึ้น 48% เมื่อเปรียบเทียบจำนวนรายการทั้งหมดจากปีที่แล้ว จากข้อมูลของPokerNewsในปี 2560 มีผู้เล่นเพียง 163 คนเท่านั้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในปีนี้ ผู้เล่น 27 คนจะได้รับเงินในระหว่างการแข่งขัน โดยทุกคนต่างแย่งชิงตำแหน่งสูงสุด เมื่อตารางสุดท้ายลดเหลือผู้เล่นเพียงสองคน Hallaert และ Urbanovich จะต้องดุ๊กดิ๊กเพื่อดูว่าใครจะได้รับตำแหน่งเป็นผู้ชนะ

Urbanovich ไม่สามารถผ่าน Hallaert ไปได้ซึ่งในที่สุดจะได้รับชัยชนะและได้รับตำแหน่ง Aussie Millions เป็นครั้งแรก ผู้ชนะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจากมือโปร เนื่องจากเขาเพิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับที่สองในอีเวนต์ #20 ซึ่งเป็นกิจกรรมนาฬิกา Hold’em Six Max Shot แบบไม่จำกัดจำนวน 2,500 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งถือว่าพลาดมากในการคว้าแชมป์ Hallaert รู้สึกผิดหวังที่เข้าใกล้แต่แพ้การแข่งขัน แต่ดีใจที่ในที่สุดก็ได้รับชัยชนะในกิจกรรม #23

ผลลัพธ์สุดท้ายของกิจกรรม #23:

สถานที่ ผู้เล่น รางวัล

อันดับแรก Kenny Hallaert $59,535

ที่สอง Dzmitry Urbanovich 38,450 เยน

ที่สาม Jon Kyte 24,810 . ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ที่สี่ Matthew Howearth A$19,850

ที่ห้า Matt Affleck 15,630 เยน

ที่หก Charles Caris 12,405 . ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ที่เจ็ด ไมค์ กัตต์แมน 9,925 . ดอลลาร์ออสเตรเลีย

แปด Brian Elsheik 8,060 เหรียญออสเตรเลีย

เก้า เดวิด ลีส ฿6,200

สิบ มิไฮ บาร์บู A$4,960

หลังจากยอมรับการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อต้นสัปดาห์นี้ท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติผิดทางเพศ ตอนนี้มีรายงานว่า Wynn Resorts Limitedได้รับผลกระทบจากข่าวร้ายที่ผู้พิพากษาได้กลับคำตัดสินก่อนหน้านี้ในการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนานกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น Kazuo Okada .

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ Las Vegas Review-Journalเมื่อวันจันทร์ ผู้พิพากษาศาลแขวงแห่งเนวาดาที่แปด เอลิซาเบธ กอนซาเลส พลิกคำพิพากษาของเธอเองจากเมื่อสิบสองสัปดาห์ก่อนและอนุญาตให้นำเอกสารที่ปิดผนึกเป็นหลักฐานที่กล่าวหาว่ากรรมการ Wynn Resorts Limited หลายคนมี มีเจตนาที่จะขับไล่ Okada ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2011

มีรายงานว่า Okada ยื่นฟ้อง Wynn Resorts Limited ในปี 2555 โดยอ้างว่าผู้ประกอบการคาสิโนในลาสเวกัสขับไล่เขาออกจากตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรมและไถ่ถอนหุ้นเกือบ 20% ในบริษัทอย่างผิดกฎหมาย เพราะเขาเริ่มตั้งคำถามถึงรูปแบบการจัดการของอดีตหัวหน้า เจ้าหน้าที่บริหาร สตีฟ วินน์ (ในภาพ) แต่ Wynn Resorts Limited ได้โต้แย้งในภายหลังโดยอ้างว่าได้ดำเนินการหลังจากที่นักธุรกิจมหาเศรษฐีถูกกล่าวหาว่าติดสินบนเจ้าหน้าที่การเล่นเกมอย่างผิดกฎหมายในฟิลิปปินส์เพื่อตระหนักถึงรีสอร์ทคาสิโนรวมOkada Manila มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์

Las Vegas Review-Journal รายงานว่าคำตัดสินล่าสุดมีกำหนดที่จะเน้นย้ำความสนใจในการกระทำที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริหารของ Wynn Resorts Limited ซึ่งต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาด้านการกำกับดูแลกิจการที่อ่อนแอพร้อมกับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ค่อยคัดค้านความปรารถนาของ Wynn ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับการก่อตั้งบริษัทคาสิโนในปี 2545

Wynn Resorts Limited ซึ่งดำเนินการคาสิโนจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาและมาเก๊ารวมถึง Wynn Las Vegas และ Wynn Macau ยิ่งกว่านั้นยังมีการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่การเล่นเกมในเนวาดาและแมสซาชูเซตส์เกี่ยวกับการอ้างว่า Wynn ไม่ได้เปิดเผยข้อตกลงมูลค่าประมาณ 7.5 ล้านเหรียญ เขาถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินให้กับอดีตพนักงานที่เขาอ้างว่าถูกกดดันให้มีเพศสัมพันธ์

INTRALOTผู้ให้บริการโซลูชั่นเกมออนไลน์ชั้นนำและผู้ประกอบการเพิ่งประกาศว่าได้ลงนามในสัญญาการจัดหา 10 ปีมูลค่าประมาณ 340 ล้านดอลลาร์กับ ลอ ตเตอรี รัฐอิลลินอยส์

สัญญาหลายปีกับ Camelot Illinois LLC จะทำให้การลงทุนของ INTRALOT Group USA จัดหาลอตเตอรีด้วยระบบ end-to-end เต็มรูปแบบและโซลูชั่นระบบที่เป็นนวัตกรรมจนถึงเดือนตุลาคม 2027 และติดตั้งเทคโนโลยีของพวกเขาในร้านค้าปลีกกว่า 7,500 แห่งทั่วรัฐอิลลินอยส์ ในการ แถลงข่าวของบริษัท

INTRALOT จะให้บริการเหล่านี้ตามข้อตกลงการจัดการส่วนตัว (PMA) ที่จัดขึ้นระหว่างรัฐอิลลินอยส์ แผนกลอตเตอรี และ CAMELOT Illinois LLC โดยจะมีการปรับเปลี่ยนบริการ INTRALOT ในเดือนธันวาคม 2018

ด้วยข้อตกลงดังกล่าว บริษัทจะเปิดตัวเทอร์มินัลโฟตอนรุ่นต่อไป เครื่องตรวจลอตเตอรีที่ดำเนินการโดยเสมียน พร้อมด้วยเครื่องตรวจตั๋วขนาดกะทัดรัดและเทอร์มินัลที่ดำเนินการโดยผู้เล่นชื่อ WinStation 30 (Win30) เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำตลาดอิลลินอยส์มาสู่เครื่องจ่าย 30 ถังขยะเครื่องแรก ซึ่งเปิดใช้งานโดยผู้เล่นผ่านหน้าจอสัมผัส

John Donahue ซีอีโอของ INTRALOT Inc. ประกาศข้อตกลงดังกล่าว: “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับสัญญาระยะยาวนี้เพื่อให้บริการแก่รัฐอิลลินอยส์และ CAMELOT Illinois เราเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จกับ Camelot ในที่อื่นๆ ในโลก และเราจะพิสูจน์ร่วมกันว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับลอตเตอรีของรัฐอิลลินอยส์”

นิทรรศการICE Totally Gamingสามวันในปีนี้ มีกำหนดจะสิ้นสุดในวันนี้และ Scientific Games Corporationได้ประกาศว่าจะเดินออกจากมหกรรมด้วยรางวัลอันทรงเกียรติสามรางวัลจาก Gaming Intelligence Awards 2018

ICE Totally Gaming จัดขึ้นทุกปีที่ ExCeL Center ของลอนดอนและบริษัท Scientific Games Corporation ระบุว่าบทของการแสดงในปี 2018 นั้นได้รับรางวัล Lottery Supplier of the Year เป็นปีที่สี่ติดต่อกันในขณะที่ยังได้รับรางวัล Social Casino Supplier of the Year gong

แทงบอล Scientific Games Corporation ในลาสเวกัสใช้งานแสดงสินค้าในสัปดาห์นี้ในย่าน Docklands ของเมืองหลวงเพื่อเปิดตัวข้อเสนอ SG Digital ใหม่และอธิบายว่ายังได้รับรางวัล Innovation of the Year สำหรับการวิจัยตลาดออนไลน์ OneVoice ล่วงหน้า ประกาศว่าแพลตฟอร์มนี้ให้ “กลุ่มผู้บริโภคที่มีส่วนร่วม” แก่ผู้ประกอบการลอตเตอรี เพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของตนผ่านการใช้ ‘คำติชม 360 องศาเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่น’

“เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลมากมายจากโครงการรางวัลอันโดดเด่นของอุตสาหกรรม” คำแถลงจาก Kevin Sheehan ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Scientific Games Corporation กล่าว “เรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่การทำงานหนักและนวัตกรรมชั้นนำของอุตสาหกรรมของเรายังคงได้รับการยอมรับทั่วทั้งอุตสาหกรรมการเล่นเกม ลอตเตอรี และดิจิทัล”

ราวกับว่าทั้งหมดนี้ยังไม่เพียงพอ Scientific Games Corporation ให้รายละเอียดว่าเกมลอตเตอรีทันทีที่เชื่อมโยงหลายรัฐของ Willy Wonka ได้รับการ ‘ยกย่องอย่างสูง’ ในหมวดเกมแห่งปี ในขณะที่ Matt Davey (ในภาพ) อดีตหัวหน้า เจ้าหน้าที่บริหารของ NYX Gaming Group Limited กังวลว่าเพิ่งได้มาได้รับรางวัล CEO of the Year

ในที่สุด Scientific Games Corporation เปิดเผยว่า Davy ซึ่งตอนนี้จะเป็นผู้นำในสังกัด SG Digital คนใหม่ มีเพื่อนพนักงาน Pat McHugh และ Jason Wallbridge ได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ในรายชื่อ Hot 50 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมากต่ออุตสาหกรรมนี้ สิบสองเดือนที่ผ่านมา

“เรากำลังสร้างโมเมนตัมในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม โดยนำเสนอผลงานเกมที่กว้างที่สุด เนื้อหาที่มีส่วนร่วม แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม และบริการที่เป็นเลิศ” อ่านคำแถลงจาก Sheehan

ยกเว้นผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พนักงานที่มีสิทธิ์ทั้งหมดของ ผู้ประกอบการคาสิโน มาเก๊า Wynn Macau Ltd (1128:HK) จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทเมื่อวันพฤหัสบดี เกือบ 98% ของพนักงาน 13,100 คนของบริษัทจะได้รับเงินเพิ่ม

GGRAsiaรายงานว่าพนักงานที่มีสิทธิ์ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงสุด 16,000 MOP (1,974 ดอลลาร์สหรัฐ) มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น MOP600 ต่อเดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นเทียบเท่าระหว่าง 3.8% ถึง 7.2% ผู้ดำเนินการกล่าว พนักงานที่มีรายได้มากกว่า 16,000 MOP ต่อเดือน จะได้รับเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 2.5% Wynn Macau Ltd เพิ่ม

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในฮ่องกงและบริษัทในเครือของWynn Resorts Limited ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัส มีหน้าที่รับผิดชอบใน Wynn Macau ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมือง พร้อมด้วย Wynn Palace ซึ่งตั้งอยู่ที่ Cotai Strip

เมื่อเดือนที่แล้วบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในมาเก๊าประกาศว่าตั้งใจจะให้รางวัลแก่พนักงานที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิ์ทั้งหมดด้วย ‘โบนัสฤดูหนาว’ ที่มีมูลค่าสูงถึงหนึ่งเดือนของรายได้รวม ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทเมื่อวันพฤหัสบดี มีรายงานว่า บริษัทได้มอบโบนัสประจำปีดังกล่าวให้กับพนักงาน “ก่อนวันหยุดตรุษจีน”

ภายหลังข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติผิดทางเพศและการลาออกของ CEO Steve Wynn ที่ต่อสู้ดิ้นรนของบริษัทจากกลุ่มเกม บริษัทได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงการจัดการหลายประการในวันพุธ รวมถึง Matt Maddox ตำแหน่งวัย 76 ปีจะเต็มไปด้วย ชายวัย 42 ปีรายนี้เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดที่ Wynn Resorts Ltd. โดยได้เข้าร่วม Wynn Resorts ในปี 2545 และหลังจากทำงานในมาเก๊าและในตำแหน่ง CFO โดยทำหน้าที่เป็นประธานของบริษัทตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556

หลังการประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี ราคาหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงมีรายงานว่าพุ่งขึ้น 8%

การประกาศต่อสาธารณะโดย Wynn Macau Ltd เกี่ยวกับการเพิ่มเงินเดือนเกิดขึ้นจากการประกาศที่คล้ายคลึงกันโดยบริษัทคู่แข่งในตลาดมาเก๊า Sands China Ltd ซึ่งเมื่อปลายเดือนที่แล้วได้แจ้งเรื่องการเพิ่มเงินเดือนให้กับคนงาน “ของเกรดที่เข้าเกณฑ์” โดยเฉลี่ย 2.5% ถึง 5 % นอกเหนือจากโบนัสการตัดสินใจ มีผล 1 มีนาคม

สิ้นเดือนมกราคมยังมีรายงานว่าพนักงานของผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า MGM China Holdings Limited สาธิตบนเวทีสองวันเพื่อประท้วงการปฏิเสธของบริษัทที่จะให้เงินโบนัสแก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่ากับเงินเดือนสองเดือน

หลังจากประกาศการปิดถาวรของNapoleons Casino and Restaurant Ecclesall Roadเมื่อเดือนที่แล้ว บริษัทคาสิโนสัญชาติอังกฤษA&S Leisure Group Limitedได้รายงานว่าได้วางทรัพย์สินของ Sheffield ในตลาดด้วยราคาขอขั้นต่ำ 850,000 ปอนด์ (1.17 ล้านดอลลาร์)

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ The Star ในท้องถิ่น คาสิโนขนาดเล็กในย่าน Greystones ชานเมืองทางตอนเหนือของอังกฤษปิดตัวลงหลังจาก 42 ปีในวันที่ 14 มกราคม เพื่อให้ A&S Leisure Group Limited สามารถมุ่งความสนใจไปที่ทรัพย์สินขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งกำลังวางแผนที่จะสร้าง ห่างจากเมืองแมนเชสเตอร์ 37 ไมล์

A&S Leisure Group Limited ยังคงดำเนินการNapoleons Casino และ Restaurant Owlertonที่ใหญ่กว่ามากของ Sheffield รวมถึงสถานที่ที่คล้ายกันในเมือง Hull, London, ลีดส์และแบรดฟอร์ดและอธิบายก่อนหน้านี้ว่าหวังที่จะเริ่มการก่อสร้างคาสิโนแมนเชสเตอร์แห่งใหม่ในช่วงปลายปี ปี’ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ ‘สถานที่ที่ยอดเยี่ยมในทำเลที่ยอดเยี่ยม’

ก่อนหน้านั้น The Star รายงานว่า Napoleons Casino and Restaurant Ecclesall Road ได้รับการจดทะเบียนกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่น Crosthwaite Commercial ผ่านทาง เว็บไซต์ RightMove.co.ukพร้อมคำอธิบายว่าไซต์ดังกล่าวมีแผนยินยอมให้เปิดบาร์แล้ว ร้านอาหารและคาสิโน

เชฟฟิลด์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับห้าในอังกฤษโดยประชากรและเพิ่งกลายเป็นบ้านของ Genting Casino Sheffield ของ Genting Group ในเครือ Genting Casinos UK Limited รวมถึง Grosvenor Casino Sheffield ของ Rank Group Dave Allen ประธานของ A&S Leisure Group Limited รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าบริษัทของเขากำลังปิดการดำเนินงานของ Napoleons Casino และ Restaurant Ecclesall Road เนื่องจากบริเวณใกล้เคียง ‘ไม่เหมือนเดิม’ และตอนนี้เขาตั้งตารอที่จะ ‘ แผนที่น่าตื่นเต้นที่เรามีสำหรับไซต์ของ Owlerton และ Manchester

“เราอยากจะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนตลอดหลายปีที่ผ่านมา และหวังว่าผู้คนจะยังคงเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ของนโปเลียนที่นโปเลียน [คาสิโนและร้านอาหาร] Owlerton ในเชฟฟิลด์” อ่านคำแถลงเมื่อวันที่ 8 มกราคมจากอัลเลน

คาสิโน Seminole Casino Coconut Creekแห่งฟลอริดากำลังเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน World Series of Poker Circuit โดยที่งาน #1 จะเริ่มในสัปดาห์นี้ การแข่งขันจะเริ่มและสิ้นสุดในวันเดียวกัน โดยเสนอโครงสร้าง Buy-in และ No-Limit Hold’em มูลค่า 365 ดอลลาร์ ด้วยด่านตาบอด 30 นาที การแข่งขันจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และจบลงโดย Martin Ryan ได้รับรางวัลWSOPC เป็นครั้งที่ 5 ในเวลาไม่ถึงสองปี

การ แข่งขัน โป๊กเกอร์มีผู้เล่นทั้งหมด 318 คน โดย 33 คนได้รับเงินระหว่างการแข่งขัน การแข่งขันจะใช้เวลา 13 ชั่วโมงกว่าจะถึงโต๊ะสุดท้าย โดย Ryan จะต้องพบกับ Bryce McVay ในการเล่นเฮดอัพ จริงๆ แล้ว McVay จะมีชิปสแต็คที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างการเล่นบนโต๊ะครั้งสุดท้าย แต่ Ryan สามารถเพิ่มเป็นสองเท่าได้สองสามครั้งก่อนที่ทั้งสองจะเผชิญหน้ากัน ทำให้เขามีกองชิปที่ดีเพื่อให้ได้รับชัยชนะในที่สุด

การชนะครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 ที่ Ryanได้รับรางวัล World Series of Poker Circuit ในระยะเวลา 15 เดือน โดยWSOP รายงานว่าได้รับแหวนสองวงล่าสุดในฟลอริดา ในช่วงเวลาที่เขาแข่งขันในเซอร์กิตในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา Ryan ได้สะสมเงินรางวัลมากกว่า 200,000 เหรียญสหรัฐ

ผลลัพธ์สุดท้ายของกิจกรรม #1:

สถานที่ ผู้เล่น รางวัล

อันดับแรก มาร์ติน ไรอัน $22,416

ที่สอง Bryce McVay $13,862

ที่สาม เอ็ดเวิร์ด โนวัค $10,068

ที่สี่ แดเนียล คัลเวย์-ฟาเก้น $7,436

ที่ห้า เดนนิส โรดริเกซ $5,583

ที่หก คริสโตเฟอร์ Halkitis $4,258

ที่เจ็ด เจฟฟ์ ชาร์ลตัน $3,298

แปด Paul Bikus $2,593

เก้า แนนซี่ โธมัส $2,069

หลังจากใช้วันที่สองของนิทรรศการICE Totally Gaming ล่าสุด เพื่อเปิดตัววิดีโอสล็อต Fortuniumเกมคาสิโนออนไลน์และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์Microgaming ได้ ปิดฉากมหกรรมสามวันเมื่อวานนี้โดยอวด Cash of Kingdoms คู่ใหม่

ICE Totally Gaming ฉบับปี 2018 จัดขึ้นที่ ExCeL Center ของลอนดอนตั้งแต่วันอังคารถึงวันพฤหัสบดี และ Microgaming อธิบายว่า Cash of Kingdoms แบบห้ารีลและ 15 เพย์ไลน์ได้แสดงให้ผู้เข้าร่วมเห็นผ่านพิธีพิเศษที่มีนักธนูเท้าแสดงให้เห็นถึง ‘แรงโน้มถ่วง- ท้าทายการแสดงโลดโผนและทักษะพร้อมกับซาวด์แทร็กที่เป็นเอกลักษณ์ของเกม

Microgaming ที่ใช้ Isle of Man อธิบายว่า Cash of Kingdoms เป็นสล็อตวิดีโอออนไลน์ ‘แนวแฟนตาซี’ ที่มีสีสันที่ ‘ออกแบบมาสำหรับผู้แสวงหาการผจญภัย’ และคาดว่าจะเปิดให้บริการบนเว็บไซต์ของลูกค้า ‘ในปลายปีนี้’ โดยเสนอ ‘ไม่หยุด การทำงานของหน้าจอ’ มันระบุว่าวงล้อของเกมมาพร้อมกับ ‘ลูกเรือของพันธมิตรที่กล้าหาญ’ ซึ่งรวมถึงอัศวินรูปหล่อ, นักมายากลลึกลับ, อันธพาลที่ฉลาดแกมโกง, พลธนูที่มีชีวิตชีวาและปืนใหญ่ที่มีเคราในขณะที่ ‘ธนูเพลิง’ สามารถปลดปล่อยได้ผ่านการใช้งาน ของคุณลักษณะ Invading Wilds ที่เป็นนวัตกรรมของชื่อเรื่อง

David Reynolds ผู้จัดพิมพ์เกมของ Microgaming ประกาศว่า Cash of Kingdoms ‘สร้างขึ้นจากเอ็นจิ้นเกมที่แข็งแกร่ง’ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ ผู้สนใจรัก สล็อตวิดีโอ ออนไลน์ ได้ ‘การหลบหนีที่เต็มไปด้วยแอ็คชั่นพร้อมการจ่ายเงินที่ยอดเยี่ยม’

“การรวมคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นกับธีมยอดนิยมที่จะดึงดูดนักเล่นเกมมือถือจำนวนมาก เราคาดว่า Cash of Kingdoms จะเป็นเกมที่ผู้เล่นชื่นชอบในระยะยาว” อ่านคำแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีจาก Reynolds “เป็นการผจญภัยที่สมบูรณ์แบบที่จะเพิ่มแผนงานเกมที่หลากหลายของเราในปี 2018”