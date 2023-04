แทงฟุตบอล เปิดตัว Frogger ใหม่

แทงฟุตบอล หนึ่งสัปดาห์หลังจากจัดการแข่งขันครั้งแรกในเกม Frogger: Get Hoppin ที่โรงแรมและคาสิโน MGM Grand บริษัท Konami Gaming Incorporatedได้เปิดตัวชื่อคาสิโนตามทักษะอย่างเป็นทางการภายในเลาจน์ความบันเทิง Level Up แห่งใหม่ของคาสิโนลาสเวกัส

Konami Gaming Incorporated เป็นบริษัทสาขาในลาสเวกัสของ Konami Holdings Corporation ของญี่ปุ่น และมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตสล็อตและระบบการจัดการคาสิโน มีการประกาศว่า Frogger: Get Hoppin’ เป็นนวัตกรรมที่ใช้ทักษะเป็นครั้งแรกสำหรับคาสิโน และเป็นหนึ่งในแนวคิดการเล่นเกมยุคต่อไปที่นำเสนอในงาน Global Gaming Expo ในเนวาดาปี ที่ แล้ว

“เมื่อพิจารณาถึงมรดกอันกว้างขวางของ Konami [Gaming Incorporated] ในความบันเทิงเกมอาร์เคดและวิดีโอเกมสำหรับผู้บริโภค เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีนั้นมาสู่อุตสาหกรรมเกมในรูปแบบใหม่ และช่วยบุกเบิกการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกมยุคต่อไป” อ่านแถลงการณ์ จาก Tom Jingoli รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Konami Gaming Incorporated “ต้องขอบคุณ Nevada Gaming Control Board และโปรแกรม New Innovation Beta การพัฒนาที่ไม่เหมือนใครอย่าง Frogger: Get Hoppin’ สามารถรวบรวมและตอบสนองต่อข้อเสนอแนะล่วงหน้าได้ เสริมสร้างความสำเร็จให้กับผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และนักพัฒนา”

Konami Gaming Incorporated ซึ่งอธิบายว่าเป็นผู้ผลิตเกมรายแรกที่ได้รับอนุญาตสำหรับการทดลองภาคสนามของโปรแกรม New Innovation Beta โดย Nevada Gaming Control Board ระบุว่า Frogger: Get Hoppin เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากผู้เล่น 2 ดอลลาร์ก่อนที่จะให้พวกเขามีโอกาสชนะเงินสดแบบสุ่ม รางวัลในขณะที่บันทึกคะแนนสูงสุดทุกวันและแสดงผ่านลีดเดอร์บอร์ด

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการตอบสนองที่เราได้เห็นต่อ Frogger: Get Hoppin’” Jingoli กล่าว “ตลอดช่วงการทดลองและการแข่งขัน ผู้เล่นทุกประเภทได้ลองเล่นเกม แต่จนถึงตอนนี้กลุ่มผู้ชมที่ใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเล่นเกมที่คาสิโนแบบดั้งเดิม ในขณะที่ภาคส่วนที่เกิดขึ้นใหม่นี้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้เล่นสามารถตั้งตารอที่จะเชื่อมต่อกับความบันเทิงเกมรูปแบบใหม่ที่เสริมความสนใจและความชอบทางสังคมของพวกเขา”

ในส่วนของโรงแรม MGM Grand Hotel And Casino ซึ่งเป็นเจ้าของโดยMGM Resorts Internationalได้กล่าวถึงเลาจน์ความบันเทิง Level Up ขนาด 12,000 ตารางฟุตว่าเป็น “สนามเด็กเล่นสำหรับผู้ใหญ่ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี” ซึ่งมี “กิจกรรมแบบดั้งเดิมให้เลือกมากมาย” ควบคู่ไปกับ “สิ่งประดิษฐ์ พลิกโฉมประสบการณ์ล่าสุดแบบ peer-to-peer”

“Frogger: Get Hoppin’ ได้รับความสนใจจากผู้เล่นวิดีโอเกมทั่วโลกมาหลายชั่วอายุคน” อ่านแถลงการณ์จาก Scott Sibella ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ MGM Grand Hotel And Casino “ตอนนี้ ด้วย Konami [Gaming Incorporated] เราจะเสนอโอกาสแรกแก่แขกของเราในการเล่นเกมเพื่อรับรางวัลเมื่อเราเปิดตัวเกมที่เน้นทักษะที่ Level Up เกม Frogger: Get Hoppin นี้แสดงให้เห็นถึงอนาคตของเกมคาสิโนและเราขอเชิญผู้เล่นทุกระดับทักษะมาสัมผัสโดยตรง”

ใบเรียกเก็บเงินลอตเตอรีที่ผ่านอย่างไม่เป็นที่สังเกตในนิวเจอร์ซีย์เมื่อหลายเดือนก่อนกำลังเลิกคิ้วในทันที หลังจากที่ปรากฎว่า Garden State อาจขายลอตเตอรีออนไลน์เต็มจำนวนเมื่อถึงเวลาที่ AB 3094 มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2017 ผู้ว่าการคริส คริสตีลงนามในร่างกฎหมาย กฎหมายเมื่อสองสัปดาห์ก่อน แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า AB 3094 สามารถอนุญาตให้รัฐบาลอนุญาตให้บริษัทที่ได้รับเลือกเสนอสลากลอตเตอรีออนไลน์ได้

เหตุผลที่คำถามถูกถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินใหม่คือในตอนแรกไม่ได้วางตลาดเป็นบิลลอตเตอรีออนไลน์ แต่ระบุว่าผู้ให้บริการจัดส่งที่ได้รับอนุญาตสามารถซื้อและส่งสลากกินแบ่งให้กับชาวนิวเจอร์ซีย์ได้ อย่างไรก็ตาม การอ่านระหว่างบรรทัด AB 3094 สามารถอ่านได้เพื่อรวมการออกใบอนุญาตของ บริษัท บุคคลที่สามในการขายสลากกินแบ่งทางอินเทอร์เน็ต โดยพื้นฐานแล้ว บริษัทเหล่านี้จะมีสิทธิ์ขายสลากกินแบ่งให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ทางออนไลน์ นำรายละเอียดบัตรเครดิตไปชำระค่าสลาก และจัดเก็บสลากไว้ในระบบของตน นอกจากนี้ยังอนุญาตให้บริษัทเหล่านี้จ่ายเงินรางวัลหากทำได้

ข้อความที่ฝ่ายนิติบัญญัติบางคนไม่สบายใจคือ: “แทนการส่งมอบสลากกินแบ่งที่ซื้อให้กับลูกค้าที่ใช้บริการจัดส่ง บริการจัดส่งอาจจัดเก็บตั๋วดังกล่าวในนามของลูกค้ารายนั้น โดยได้รับความยินยอมจากลูกค้า หากบริการจัดส่ง ให้ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของตั๋วที่ซื้อพร้อมหมายเลขตั๋วที่แสดงในใบเสร็จ”

เครดิต AB 3094 มีการป้องกันมากมายภายในข้อความ ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการลอตเตอรีของรัฐจะรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตเจ้าของและบุคลากรของ “บริการจัดส่ง” และจะ “ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต และตรวจสอบอายุและตำแหน่งทางกายภาพอย่างเหมาะสม” ของผู้เล่น อย่างไรก็ตาม ความกังวลอย่างแท้จริงได้ถูกหยิบยกขึ้นมาว่าหน่วยงานด้านการพนันของรัฐมีความสามารถในการดูแลทั้งหมดนี้ในลักษณะที่ประสบความสำเร็จหรือไม่

บริษัทที่โน้มน้าวให้ขายสลากลอตเตอรีออนไลน์ในนิวเจอร์ซีย์คือLotter Enterprises ซึ่งมีฐานอยู่ในมอลตา เหนือสิ่งอื่นใด บริษัทขายสลากกินแบ่งสหรัฐฯ ให้กับผู้คนทั่วโลก Lotter Enterprises ได้แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนที่จะเริ่มเสนอขายลอตเตอรีออนไลน์ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ทันทีที่ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ในปลายปีนี้ ปัจจุบัน Thelotter ไม่ให้บริการในรัฐส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกา โดยOregonเป็นข้อยกเว้นที่รู้จักกันดีที่สุด

มีรายงานว่า ผู้ดำเนินการคาสิโนระดับโลกCasinos Austria Internationalได้ประกาศความตั้งใจที่จะเปิดสถานที่เล่นการพนันในอาณาเขตเล็ก ๆ ของยุโรปตอนกลางของ Lichtenstein ในปลายปีนี้พร้อมด้วยสล็อตหลากหลายรวมถึงโต๊ะเกมสดและรูเล็ตอิเล็กทรอนิกส์

ตามรายงานจาก G3Newswire เมื่อเร็ว ๆ นี้ Casino Austria International ซึ่งตั้งอยู่ใน กรุงเวียนนา ได้เปิดเผยว่าแผนของ บริษัท จะเห็นคาสิโนใหม่ที่เปิดตัวในหมู่บ้านเล็ก ๆ ของ Schaanwald ห่างจากชายแดน Lichtenstein กับ ออสเตรียไม่ถึงหนึ่งไมล์และห่างจากโรงงานCasino Bregenz ประมาณ 26 ไมล์

“มีการสรุปสัญญาระหว่าง ITW Group และ Casinos Austria [International] เมื่อปีที่แล้ว” Martin Meyer จาก Casinos Austria International กล่าวกับ G3Newswire “การแปลงจะเริ่มทันทีโดยมีแผนสำหรับคาสิโนที่จะเริ่มดำเนินการในปลายปีนี้ วันที่เปิดขึ้นอยู่กับการให้ใบอนุญาต”

หากแผนการสำหรับอาคารที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของโดยบริษัทวิศวกรรมท้องถิ่น ITW Group ดำเนินต่อไป มีรายงานว่า Casinos Austria International จะกลายเป็นหนึ่งในรายแรกๆ ที่เปิดคาสิโนใน Lichtenstein หลังจากการยกเลิกคำสั่งห้ามเล่นการพนัน 60 ปีในปี 2554 แต่สิ่งอำนวยความสะดวกเกือบจะแน่นอนแล้วที่จะเผชิญกับการแข่งขันในทันทีจากNovomatic ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของออสเตรียซึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้เปิดเผยแผนที่คล้ายกันสำหรับเขตเทศบาลทางตอนเหนือของ Ruggell

Novomaticซึ่งตั้งอยู่ใน Gumpoldskirchen บอกกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Weiner Zeitung ว่าคาสิโน Lichtenstein มีกำหนดเปิดตัวภายใต้แบรนด์ Casino Admiral ของบริษัทในปลายปีนี้ โดยมีโต๊ะเกมสด 5 โต๊ะ รูเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ และ 100 สล็อต ในขณะที่สร้างงานใหม่50งาน

“การแข่งขันนั้นยอดเยี่ยมและเส้นทางก็สั้น” Stefan Hassler ประธาน Admiral Casinos And Entertainment บริษัทในเครือ Novomatic กล่าวกับหนังสือพิมพ์เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์

Weiner Zeitung รายงานว่า Wolfgang Egger นักธุรกิจท้องถิ่นมีแผนระยะยาวที่จะเปิดคาสิโนใกล้กับเมืองหลวงของอาณาเขตอย่าง Vaduz และผู้ประกอบการยังชนะการประกวดราคาใบอนุญาตต่อสาธารณะครั้งแรกของระบอบรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม โครงการของเขาประสบกับความล่าช้าหลายปีหลังจากผู้ให้บริการรายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ได้เปิดตัวความท้าทายทางกฎหมายหลายชุด

ในรัฐจอร์เจียของอเมริกา กฎหมายที่เสนอซึ่งอาจมีผู้ลงคะแนนเสียงขอให้อนุญาตให้ออกใบอนุญาตคาสิโนรีสอร์ทมากถึงสองแห่งนั้นตายไปแล้วเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี หลังจากล้ม เหลวในการพิจารณาจากคณะกรรมการรัฐบาลที่มีอิทธิพล

ริเริ่มโดยวุฒิสมาชิกรัฐจอร์เจีย แบรนดอนบีช และเป็นที่รู้จักในชื่อวุฒิสภาบิล 79มาตรการที่เสนอจะได้เห็นผู้อยู่อาศัยในรัฐทางตอนใต้ลงคะแนนเสียงเพื่อจุดประสงค์ในการอนุญาตการออกใบอนุญาตของคาสิโนขนาดใหญ่สองแห่งโดยสถานที่เหล่านี้จำเป็นต้องจ่ายภาษี 20% สำหรับ รายได้จากการเล่นเกมของพวกเขา กฎหมายจะจัดสรรรายได้จากหน้าที่นี้ให้กับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น ทุนช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นด้านการศึกษา (HOPE) และโครงการทุนสนับสนุนควบคู่ไปกับกองทุนทุนการศึกษาวิทยาลัยตามความต้องการใหม่

อย่างไรก็ตาม มาตรการของสมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรครีพับลิกันไม่สามารถรวบรวมการสนับสนุนได้มากพอที่จะผ่านคณะกรรมการควบคุมอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคที่มีสมาชิก 14 คน โดยบีชเผยว่าตอนนี้เขาจะใช้เวลาในปีหน้าในการเยี่ยมเยียนสโมสรท้องถิ่น ผู้นำด้านการศึกษา และผู้บริหารโรงพยาบาลเพื่อ รวบรวมการสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อทบทวนปัญหาในช่วงต้นปี 2561

“ฉันไม่ท้อแท้” บีชบอกกับหนังสือพิมพ์ The Atlanta Journal-Constitution “ฉันคิดว่าเรามีคะแนนเสียง เรารู้สึกมั่นใจมากว่าเรามีคะแนนเสียงในชั้นวุฒิสภา [รัฐจอร์เจีย] แต่คุณต้องนำออกจากคณะกรรมการเพื่อเข้าสู่ชั้น ฉันจะเพิ่มเป็นสองเท่าและวางแผนที่จะข้ามรัฐตั้งแต่เดือนเมษายน คุณสามารถบอกทุกคนได้ เหมือนที่ Arnold Schwarzenegger พูดไว้ว่า “ฉันจะกลับมา”

หนังสือพิมพ์รายงานว่ากฎหมายที่เกือบจะเหมือนกันจาก Ron Stephens สมาชิกสภานิติบัญญัติชานเมือง Savannah ยังคงมีชีวิตอยู่ในทางเทคนิคในสภาผู้แทนราษฎรแห่งจอร์เจีย แต่ตอนนี้ไม่น่าจะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่หวังว่าคู่ฉบับของวุฒิสภารัฐจอร์เจียจะผ่าน

“เราจะไม่ทอดทิ้งเด็กเหล่านี้” สตีเฟนส์บอกกับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น WSB-TV “เราจะไม่ละทิ้งทุนการศึกษา HOPE ทุน HOPE และทุนเตรียมอนุบาลในขณะที่ทุนยังคงลดน้อยลง เราจะกลับมาอีกครั้ง”

Mike Griffin จาก Georgia Baptist Mission Board บอกกับ WSB-TV ว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมทางสังคมและเศรษฐกิจได้ร่วมมือกันเพื่อเอาชนะ Senate Bill 79 ในคณะกรรมการอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคที่มีการควบคุมเพราะพวกเขาเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่ดีต่อรัฐ

“เราขอขอบคุณที่สมาชิกสภานิติบัญญัติในเซสชั่นนี้ได้รับฟังเพื่อทำความเข้าใจว่าจุดจบไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงวิธีการเสมอไป และเราไม่สามารถใส่ได้เสมอและไม่ควรให้เงินมากกว่าศีลธรรม” Griffin กล่าวกับ WSB-TV

ศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเช็กได้อนุมัติบทบัญญัติที่เป็นข้อถกเถียงของพระราชบัญญัติการพนันฉบับใหม่ที่เรียกร้องให้มีการปิดกั้นผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ ที่ไม่ได้ รับการควบคุมผ่าน ISP โดยตัดสินว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ สำนักข่าวท้องถิ่นรายงาน

ตามพระราชบัญญัติการพนันฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม2017ผู้ประกอบการรายใดที่ต้องการให้บริการแก่ผู้เล่นชาวเช็กจะต้องยื่นขอใบอนุญาตในท้องถิ่น แต่กรอบการออกใบอนุญาตนั้นไม่น่าดึงดูดใจสำหรับผู้ประกอบการระหว่างประเทศและระบบภาษีที่เข้มงวด ทำให้บริษัทชื่อดังระดับนานาชาติอย่างWill Hill ต้องถอนตัวและปล่อยให้ผู้ให้บริการในประเทศเป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่มีให้สำหรับผู้เล่นชาวเช็ก

ตั้งแต่รัฐบาลประกาศกฎหมาย บทบัญญัติการปิดกั้น IPS ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตวิพากษ์วิจารณ์ความไม่สามารถใช้งานได้จริงและปัญหาทางเทคนิคของการดำเนินการปิดล้อม ในขณะที่ผู้สนับสนุนต่อต้านการเซ็นเซอร์ เช่น เครือข่ายแฮ็กติวิสต์นิรนามได้ดำเนินการถึงขั้นเปิดการโจมตี DDoS (#OpBlokada) บนเว็บไซต์ธุรกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Andrej Babis โดยอ้างว่าเมื่อรัฐบาลอนุมัติ หนึ่งบัญชีดำพวกเขาจะเปิดประตูสู่ผู้อื่นนอกเหนือไปจากภาคคาสิโน

ร่างกฎหมายนี้ยังถูกตั้งคำถามโดยวุฒิสมาชิกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการคำยืนยันว่าบทบัญญัติการบล็อกใหม่ไม่ขัดแย้งกับข้อห้ามการเซ็นเซอร์ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ และคัดค้านการลงโทษ ISP ที่ไม่บล็อกเว็บไซต์ที่อยู่ในบัญชีดำของกระทรวงการคลัง .

อย่างไรก็ตาม ศาลตัดสินตามความเห็นของ Babis โดยระบุว่าการห้ามเซ็นเซอร์ไม่ได้ละเมิด เนื่องจากบทบัญญัติจะไม่จำกัดหรือควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกและข้อมูล แต่ปกป้องกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ศาลยังตัดสินว่าการคว่ำบาตรต่อ ISPS นั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วย เนื่องจากรัฐบาลสามารถเข้าหาผู้ให้บริการได้ง่ายกว่าผู้ให้บริการจากต่างประเทศ และพวกเขามีวิธีบังคับใช้การปิดล้อมอยู่แล้ว

ในฟิลิปปินส์Tiger Resort Leisure And Entertainment Incorporatedมีรายงานว่าเปิดตัวแนวคิดเกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์แบบผู้เล่นหลายคนอัตโนมัติในสนามกีฬาจากผู้ริเริ่ม Interblock ภายในรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการOkada Manila แห่งใหม่

ผลิตผลของนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นKazuo Okadaผู้ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1.77 พันล้านดอลลาร์จากการแสวงหาผลประโยชน์ของเขาในภาคสล็อตและปาจิงโกะในประเทศบ้านเกิดของเขาในทศวรรษที่ 1980 เฟสแรกของ Okada Manila ขนาด 369,428 ตารางฟุตเปิดอย่างสมบูรณ์เมื่อไม่ถึงสองสัปดาห์ก่อนพร้อมกับ มากกว่า 3,000 ช่องพร้อมกับโต๊ะเกมมากกว่า 500 โต๊ะ

ตามรายงานจาก Asia Gaming Brief Okada Manila ซึ่งตั้งอยู่ใน เขต Entertainment City ขนาด 3 ตารางไมล์ ของกรุงมะนิลา ตอนนี้มีสนามกีฬาขนาด 94 ที่นั่งเพิ่มเติมจาก Interblock ซึ่งให้บริการเกมบาคาร่า รูเล็ต และซิคโบผ่านสามเกม เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีตัวแทนจำหน่ายพร้อมจอแสดงผลความละเอียดสูงขนาด 27 นิ้ว

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Okada Manila ในการนำประสบการณ์การเล่นเกมสนามกีฬาที่ปฏิวัติวงการมาสู่พื้นคาสิโน” Michael Hu รองประธานเอเชียของInterblockกล่าวกับ Asia Gaming Brief “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสานต่อความสัมพันธ์ของเรากับ Okada Manila ไม่เพียงแต่ในฐานะหุ้นส่วนเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้จำหน่ายเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย”

ปัจจุบัน Okada Manila เป็นรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์โดยมีโรงแรมระดับห้าดาวและสองปีกที่มีห้องพัก 993 ห้อง ในขณะที่แฟน ๆ เกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้แนวคิดสนามกีฬาเพื่อวางเดิมพันในแต่ละเกมหรือหลายเกม

Asia gaming Brief รายงานว่าข้อตกลงของสนามกีฬายังเห็น Interblock ใช้คู่ของการกำหนดค่ารูเล็ตอัตโนมัติแปดที่นั่งเพื่อให้การติดตั้งทั้งหมดภายในสถานที่มะนิลามีมากกว่า 100 หน่วย

“สนามกีฬาของ Interblock ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มพื้นที่ของพวกเขาได้สูงสุดโดยการเพิ่มเพลย์สเตชันที่เพิ่มขึ้น การช่วยเหลือของดีลเลอร์ เครื่องกำเนิดอัตโนมัติและวิดีโอตามความพร้อมของพวกเขา [เพื่อให้] คาสิโน racinos และเลานจ์เกมเป็นวิธีใหม่ที่น่าตื่นเต้นในการดึงดูดผู้เล่น” อ่านคำแถลงจาก อินเตอร์บล็อค.

ในเดือนเมษายน วง Match-E-Be-Nash-She-Wish ของชาวอินเดียนแดง Pottawatomi ประกาศแผนการขยาย คาสิโน Gun Lakeซึ่งตั้งอยู่ที่ Wayland รัฐมิชิแกนประกาศเผ่านี้ใช้เงิน 76 ล้านดอลลาร์ในการขยายตัว นำบุฟเฟ่ต์ใหม่ พื้นที่เพิ่มเติมไปยังชั้นเกม และการขยาย Stage 131 ซึ่งเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตของสถานที่

ชนเผ่าระบุว่าสถานที่จัดคอนเสิร์ตและบุฟเฟ่ต์ควรเปิดภายในเดือนพฤษภาคม ส่วนโครงการขยายที่เหลือจะแล้วเสร็จในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง เนื่องจากการขยายตัว คาสิโนคาดว่าจะจ้างพนักงานใหม่มากกว่า 100 คน งานแสดงสินค้าสามงานจะจัดขึ้นในเดือนนี้เพื่อให้ชนเผ่าสามารถหาพนักงานที่พวกเขาต้องการสำหรับพื้นที่ที่ขยายออกไป

งานมหกรรมจัดหางานครั้ง แรกจะจัดขึ้นที่ Grand Rapids ที่ Crossroads Conference Center ในวันที่ 6 มีนาคม ผู้สนใจมีเวลาตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 15.00 น. เพื่อเข้าร่วมงานงานนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคมห้องจัดเลี้ยงเรดิสันที่ตั้งอยู่ในคาลามาซูจะจัดงานมหกรรมจัดหางานครั้งที่สอง โดยงานนี้จะเริ่มตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคมศูนย์ราชการชนเผ่าจะจัดงานมหกรรมจัดหางาน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับและสิทธิประโยชน์จากคาสิโนได้ที่นี่

หลังจากแพ้คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ในเดือนพฤศจิกายนเกี่ยวกับความพยายามรวบรวมเงินกว่า 9.5 ล้านดอลลาร์ที่เขาถูกกล่าวหาว่าชนะในขณะที่เพลิดเพลินกับเกมบาคาร่าเดิมพันสูงที่ คาสิโน Crockfords สุดพิเศษในลอนดอน ตอนนี้ Phil Iveyผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพชาวอเมริกันได้รับอนุญาตให้ยื่นอุทธรณ์เรื่องนี้ต่อ ศาลสูงสุดของประเทศในยุโรป

Ivey เป็นเจ้าของสร้อยข้อมือ World Series Of Poker สิบรายการและยอมรับว่าชนะเงินสดที่ คาสิโนในสหราชอาณาจักรที่ Genting Groupเป็นเจ้าของในเดือนสิงหาคม 2555 โดยร่วมมือกับพันธมิตร Cheung Yin Sun และใช้เทคนิค “edge sorting” ซึ่งผู้เล่นพยายาม ตรวจหาข้อบกพร่องในการผลิตการ์ดแต่ละใบ แม้จะยอมรับว่าชายวัย 40 ปีไม่ได้จับไพ่เลยในระหว่างเซสชั่น punto banco แต่ศาลอุทธรณ์ตัดสินว่า Crockfords ไม่จำเป็นต้องมอบเงินสดเนื่องจากวิธีการที่ขัดแย้งอาจถูกมองว่าเป็นการโกงโดยไม่เจตนาและทำให้ผู้เล่นมืออาชีพ ข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม

“คำตัดสินของศาลอุทธรณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วไม่มีเหตุผลสำหรับฉัน” อ่านคำแถลงเมื่อวันอังคารจากไอวีย์ที่เกิดในรัฐนิวเจอร์ซีย์ “ผู้พิพากษาเดิมตัดสินว่าฉันไม่ได้ทุจริต และไม่มีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ทั้งสามคนไม่เห็นด้วย แต่คำตัดสินกลับสวนทางกับฉันด้วยเสียงข้างมากสองต่อหนึ่ง ฉันยินดีมากที่ศาลฎีกาอนุญาตให้ฉันต่อสู้เพื่อสิ่งที่ฉันเชื่ออย่างแท้จริงว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำในสถานการณ์ของฉันและสำหรับอุตสาหกรรมเกมทั้งหมด ฉันหวังว่าศาลฎีกาจะกลับคำตัดสินของฉัน”

ธันวาคม ผู้พิพากษา Noel Hillman จากศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตรัฐนิวเจอร์ซีย์ปกครองMGM Resorts Internationalและความพยายามที่จะกู้คืนประมาณ 10.1 ล้านดอลลาร์ที่จ่ายให้กับ Ivey ในปี 2555 อันเป็นผลมาจากบาคาร่าที่Borgata Hotel Casino และ สปาในแอตแลนติกซิตี้ที่ถูกกล่าวหาว่า Ivey ใช้เทคนิค “การจัดเรียงขอบ” ที่คล้ายกัน

Ivey มีกำหนดจะเป็นตัวแทนใน คดีศาล ในลอนดอนโดย Richard Spearman จาก Thirty Nine Essex Chambers พร้อมด้วย Max Mallin จาก Wilberforce Chambers และ Matthew Dowd จาก Archerfield Partners และเรื่องทั้งหมดในสหราชอาณาจักรอาจได้รับการตัดสินก่อนที่จะเริ่ม ฤดูร้อน.

“ฟิล [ไอวี่ย์] และทีมกฎหมายของเขารู้สึกยินดีที่ผู้พิพากษาศาลฎีกาตัดสินว่าควรทบทวนคำตัดสินของศาลอุทธรณ์” แถลงการณ์จาก Dowd กล่าว “คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ทำให้การตีความมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติการพนันไม่ชัดเจนโดยสิ้นเชิง และการตัดสินอนุญาตให้อุทธรณ์แสดงให้เห็นว่าศาลฎีกาเห็นด้วยกับมุมมองนั้น”

ใน ดินแดนเกาะกวมของ สหรัฐอเมริกาสมาชิกสภานิติบัญญัติท้องถิ่นได้เสนอกฎหมายที่จะปิดการเล่นการพนันในช่วงสุดสัปดาห์ที่สถานที่จัดงานที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนเล็ก ๆ ของ Tiyan

ตามรายงานจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น KUAM-TV มาตรการของวุฒิสมาชิกเกาะกวม Michael San Nicolas ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Bill 29 จะหยุดระบบการอนุญาตให้นายกเทศมนตรีท้องถิ่นยื่นขอใบอนุญาตวันหยุดสุดสัปดาห์ชั่วคราวเพื่อจัดปาร์ตี้การพนันในหมู่บ้านมีเกมเช่นcraps แบล็คแจ็คบิงโกและรูเล็ตควบคู่ไปกับ Texas Hold’em และ Pacific Poker

ผู้ประกาศรายงานว่างานเฉลิมฉลองที่อาคารคาสิโนเก่าใน Tiyan จัดขึ้นมานานแล้วเพื่อช่วยชุมชนท้องถิ่นเฉลิมฉลองเทศกาลเฉพาะของพวกเขา แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ประเพณีดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มต่อต้านการพนัน Lina La Sin Casino ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเรียกว่า เกี่ยวกับอัยการสูงสุดของเกาะกวม เอลิซาเบธ บาร์เร็ตต์-แอนเดอร์สัน และจอห์น คามาโช ผู้อำนวยการกรมสรรพากรและภาษีของกวมเพื่อเริ่มการสอบสวนการปฏิบัติดังกล่าว

หนังสือพิมพ์ Pacific Daily News รายงานว่าหมู่บ้านใกล้เคียงของ Sinajana และ Talafofo ได้รับอนุญาตชั่วคราวให้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันในช่วงสุดสัปดาห์ในเดือนตุลาคมเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล Saint Jude และ San Miguel ในขณะที่ชุมชน Agana Heights จัดกิจกรรมคาสิโนที่คล้ายกันใน ปลายเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคมเพื่อเฉลิมฉลองพระแม่มารีย์แห่งศีลศักดิ์สิทธิ์

“การดำเนินการตลอดทั้งปีของคาสิโน Tiyan เป็นช่องโหว่ทางกฎหมายที่ต้องปิด” San Nicolas กล่าวกับ KUAM-TV

หากผ่านร่างกฎหมาย 29 จะเห็นว่าชุมชนท้องถิ่นได้รับอนุญาตให้เสนอการพนันภายในขอบเขตของตนเองเท่านั้น ในขณะที่ KUAM-TV รายงานว่า มาตรการของ San Nicolas ได้รับการแนะนำหลังจากการปรึกษาหารือในเชิงบวกกับสภานายกเทศมนตรีของเกาะกวม Angel Sablan ผู้อำนวยการบริหารของกลุ่มอธิบายว่าไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยน Tiyan ให้เป็นจุดเล่นการพนันตลอดทั้งปี แต่นายกเทศมนตรีบางคนเลือกที่จะใช้สถานที่ดังกล่าวเนื่องจากขาดพื้นที่ที่เหมาะสมในชุมชนของตนเอง

นักลงทุนมหาเศรษฐีและเจ้าสัวคาสิโน Carl Icahn ได้พบผู้ซื้อTrump Taj Mahal Casino ของเขา ในแอตแลนติกซิตี ซึ่งปิดตัวลงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 จากการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ Icahn จะขาย Trump Taj Mahal ให้กับHard Rock Internationalและนักลงทุนอีก 2 รายจาก New Jersey ในราคาที่ไม่ระบุ

ทัชมาฮาลทรัมป์เปิดตัวโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในปี 2533 ซึ่งต่อมาสูญเสียการควบคุมทรัพย์สินในการยื่นฟ้องล้มละลาย ต่อมาคาสิโนได้รับการประกันตัวจากการล้มละลายแยกต่างหากโดย Icahn ในปี 2014 แต่เนื่องจากการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงานซึ่งกระตุ้นโดยการสูญเสียเงินบำนาญและสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับพนักงานของคาสิโน Icahn จึงยื่นคำร้องทางการ ปิดตัวลงหนึ่งเดือนต่อมา

Icahn ซึ่งเป็นเจ้าของTropicana Casino and Resort แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขายด้วย กล่าวกับสื่อมวลชนเมื่อวันพุธว่า บริษัทของเขา “มีความสุขมาก” กับการเป็นเจ้าของ Tropicana และได้ตัดสินใจหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าพวกเขาต้องการเพียงเท่านั้น เพื่อเป็นเจ้าของคาสิโนแห่งหนึ่งในเมือง Icahn ยังระบุในการสัมภาษณ์แยกต่างหากในเดือนมกราคมว่าเขาเสียเงินประมาณ 300 ล้านเหรียญจากทัชมาฮาลและจะมีความสุขหากสามารถขายคาสิโนได้ครึ่งหนึ่งของการสูญเสีย

นายกเทศมนตรีดอนการ์เดียนยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขายโดยกล่าวว่าเขามีความสุขกับมันและการได้เห็นนักลงทุนมืออาชีพเช่นกลุ่มฮาร์ดร็อคลงทุนในคาสิโนจะช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้กับจุดสิ้นสุดของทางเดินริมทะเล นอกจากนี้เขายังเสริมว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนในแอตแลนติกซิตี้และฟื้นฟูงานนับพันให้กับผู้อยู่อาศัยรวมถึงผู้คนจากเซาท์เจอร์ซีย์ด้วย

ชนเผ่า Seminole ในฟลอริด้าได้แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนต่อบิลการพนันที่รอดำเนินการสองฉบับในรัฐ โดยกล่าวว่าพวกเขากลัวว่า SB 8 และ PCB TGC 17-01 อาจละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ SB 8 ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการวุฒิสภา ฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่คณะอนุกรรมการสภาให้ไฟเขียวแก่ TGC 17-01 แต่ในขณะที่ใบเรียกเก็บเงินที่รอดำเนินการทั้งสองรวมคอมแพคเกมใหม่ที่ลงนามระหว่างชนเผ่าและผู้ว่าการ Rick Scott ในปี 2558 Seminoles กล่าวว่าจดหมายที่ส่งถึงพวกเขาเมื่อปีที่แล้วจากสำนักงานมหาดไทยแห่งชาติระบุว่าข้อเสนอที่ทำขึ้นเพื่อ พวกเขาในคอมแพคเกมมีแนวโน้มที่จะละเมิดกฎหมายควบคุมการเล่นเกมของรัฐบาลกลางอินเดีย (IGRA) ซึ่งไม่อนุญาตให้พวกเขาย้อนกลับเช่นกัน

SB 8 ความยาว 112 หน้าได้รับการอนุมัติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ Daily Fantasy Sports ไปจนถึงการขายลอตเตอรีปั๊มน้ำมันในฟลอริดา นอกจากการอนุมัติข้อตกลงมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์ระหว่าง Seminoles และ Governor Scott แล้ว SB 8 ยังลดภาษีสล็อตจาก 35% เป็น 25% สล็อตและห้องไพ่จะสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันและเจ็ดวันต่อสัปดาห์ ในขณะเดียวกันก็จะเปิดตัวเทอร์มินัลลอตเตอรี “จุดขาย”

ในทางกลับกัน PCB TGC 17-01ทำให้ตลาดการพนันทั้งหมดของรัฐหยุดทำงานในรูปแบบปัจจุบัน

ข้อเสนอของสภาตรงข้ามกับแผนของวุฒิสภา ซึ่งจะอนุญาตให้มีเกมสล็อตในแปดมณฑลที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจะอนุญาตให้มีเกม “ผู้เล่นที่กำหนด”

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ร่างกฎหมายมีเหมือนกันคือทั้งคู่อนุมัติข้อตกลงที่ลงนามระหว่างชนเผ่าและผู้ว่าราชการโดยที่ชนเผ่ายังคงรักษาสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเสนอแบล็คแจ็คและเกมอื่น ๆ ที่คาสิโน Seminole Florida หกแห่ง ในการแลกเปลี่ยน ชนเผ่าจะจ่ายเงินให้รัฐบาลฟลอริดาเป็นจำนวนเงิน 3 พันล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลา 7 ปี

หลังจากการอนุมัติร่างกฎหมายทั้งสองโดยสภาและวุฒิสภา ชนเผ่ายังคงยืนหยัดต่อต้านกฎหมายการพนันฉบับใหม่ โดยเขียนจดหมายถึงฝ่ายนิติบัญญัติในสัปดาห์นี้ อธิบายว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่สนับสนุนทั้ง PCB TGC 1701 หรือ SB 8 ประธานสภาเผ่าเซมิโนล Marcelius Osceola อธิบายในจดหมายว่าการสนับสนุนตั๋วเงินนั้นไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจสำหรับชนเผ่า ตามที่ชนเผ่า พวกเขาได้รับจดหมายจากสำนักงานมหาดไทยแห่งชาติ หกเดือนหลังจากลงนามข้อตกลงกับผู้ว่าการสก็อตต์ โดยระบุว่าข้อเสนอที่ทำกับชนเผ่านั้นละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง ภายใต้กฎหมายเหล่านี้ รัฐไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากชนเผ่ามากเกินกว่าที่รัฐจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมกิจกรรมการเล่นเกม เว้นแต่จะมีการเสนอ ‘สัมปทานที่มีความหมาย’ ให้กับชนเผ่า

ชนเผ่ายังกล่าวด้วยว่ายินดีที่จะพบกับสมาชิกสภานิติบัญญัติเพื่อพยายามประนีประนอม