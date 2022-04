แทงไพ่ออนไลน์ Amaya Inc ได้รับใบอนุญาต

แทงไพ่ออนไลน์ Amaya Inc เจ้าของแบรนด์PokerStarsและ Full Tilt Poker ในที่สุดก็ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการโป๊กเกอร์ออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ บริษัทได้ต่อสู้อย่างหนักเพื่อขอใบอนุญาตในรัฐนิวเจอร์ซีย์ แต่ก็มีการคัดค้านมากมายเนื่องจากชื่อเสียงในอดีตของ PokerStars และFull Tilt Poker

Amaya Inc ซึ่งตั้งอยู่ในแคนาดาได้เข้าซื้อกิจการ PokerStars ซึ่งเป็นเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ Full Tilt Poker ซึ่งเป็นหนึ่งในเว็บไซต์โป๊กเกอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกในเดือนมิถุนายน 2014 ด้วยมูลค่ารวม 4.9 พันล้านดอลลาร์ บริษัท พยายามอย่างหนักเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนิวเจอร์ซีย์ลืมชื่อเสียงที่เสียไปของทั้งสองแบรนด์ก่อนวัน Black Friday และให้ Amaya Inc รับผิดชอบต่อการออกใบอนุญาตใหม่

แผนกบังคับใช้การเล่นเกมแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ (DGE) กระตือรือร้นที่จะให้ PokerStars อยู่ในสถานะสวน เนื่องจากตลาดโป๊กเกอร์ออนไลน์อยู่ในภาวะชะงักงัน และหน่วยงานกำกับดูแลเชื่อว่า PokerStars มีความสามารถในการเปลี่ยนตลาดได้ อย่างไรก็ตาม DGE ไม่ต้องการเร่งรัดกระบวนการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายทั้งหมดก่อนที่จะทำประกันใบอนุญาตได้

DGE ได้ออกข้อกำหนดแบบมีเงื่อนไขจำนวนหนึ่งให้กับ Amaya Inc และระบุว่าหากไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้น ใบอนุญาตจะได้รับการอนุมัติได้ หนึ่งในข้อกำหนดเหล่านั้นรวมถึงการยุติความสัมพันธ์ทั้งหมดกับอดีตผู้บริหารสี่คนจาก PokerStars และ Full Tilt Poker ในขณะที่ DGE ไม่ได้บันทึกชื่อบุคคลสี่คนนั้น องค์กรได้สอบสวนอดีต CFO Michael Hazel ของ PokerStars; Charles Fabian ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเกมสำหรับ Full Tilt Poker; Serge Bourenkov และ Israel Rosenthal ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับสูงกับบริษัท

DGE ได้ออกคำสั่งให้ Amaya สั่งให้บริษัท “แยกจากการจ้างงานในหรือก่อนวันที่ 30 มกราคม 2016 บุคคลสี่รายที่ระบุโดยแผนกว่าล้มเหลวในการสร้างอุปนิสัยที่ดี ความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์ที่จำเป็นโดย [New Jersey Casino การควบคุม] การกระทำเนื่องจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจของนิติบุคคล PokerStars ระหว่างการตรากฎหมายของ UIGEA และ Black Friday”

Amaya Inc ยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดสำคัญเหล่านี้ที่ออกโดย DGE และด้วยเหตุนี้DGE จึงตัดสินใจมอบใบอนุญาตโป๊กเกอร์ออนไลน์ให้กับทั้ง PokerStars และ Full Tilt Poker David Baazov ซีอีโอของ Amaya Inc พูดเสมอว่า PokerStars จะเข้าสู่ ตลาด นิวเจอร์ซีย์ก่อนไตรมาสที่ 3 ของปี 2015การคาดการณ์ของเขาได้ผ่านไปแล้ว แม้ว่าจะไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าเมื่อใดที่ PokerStars และ Full Tilt Poker จะเปิดตัว เว็บไซต์นิวเจอร์ซีย์ของพวกเขา

อุตสาหกรรมคาสิโนของมาเก๊าเคยเกณฑ์ผู้ประกอบกิจการพิเศษซึ่งมีบทบาทหลักในการกำหนดเป้าหมายนักพนันวีไอพีจากจีนแผ่นดินใหญ่และนำพวกเขาไปยังคาสิโนของมาเก๊า นักพนันวีไอพีเหล่านี้คิดเป็นมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่สร้างโดยคาสิโนของมาเก๊า การปราบปรามการทุจริตของปักกิ่งทำให้นักพนันวีไอพีและผู้ประกอบการค้ายาส่วนใหญ่หวาดกลัวว่าธุรกิจตกต่ำอย่างมาก

คาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และเวียดนามได้คว้าโอกาสนี้อย่างรวดเร็วและตั้งเป้าไปที่นักพนันวีไอพีในจีนแผ่นดินใหญ่ คาสิโนของเกาหลีใต้ได้คิดแผนการที่น่าสนใจมากมายเพื่อดึงดูดนักพนันจากจีนแผ่นดินใหญ่และส่งเสริมอุตสาหกรรมการพนันในเกาหลีใต้

เจ้าหน้าที่ในมาเก๊าเพิ่งจับกุมคนงานคาสิโนชาวเกาหลีใต้จำนวน 13 คนที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการรณรงค์เพื่อหลอกล่อนักพนันไปยังเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใต้ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินเพียงไม่กี่ชั่วโมงจากจีน และคนงานคาสิโน 13 คนเหล่านี้ถูกสงสัยว่าทำงานให้กับ Paradise Co Ltd และ Grand Korea Co Ltd (GKL) ทางการยังจับกุมผู้ประกอบการขยะจำนวนหนึ่งที่ถูกสงสัยว่าร่วมมือกับคาสิโนของเกาหลีใต้และช่วยสร้างธุรกิจของพวกเขา

ปัจจุบันเกาหลีใต้มีคาสิโนทั้งหมด 17 แห่ง และมีเพียงหนึ่งในคาสิโนเหล่านี้เท่านั้นที่อนุญาตให้คนในท้องถิ่นเล่นการพนันได้ คาสิโนอื่น ๆ ทั้งหมดรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเนื่องจากกฎหมายการพนันในเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้คนในท้องถิ่นเล่นการพนัน การเติบโตของอุตสาหกรรมคาสิโนของเกาหลีใต้นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยวและยังเป็นหนึ่งในเหตุผลที่คาสิโนยินดีที่จะรณรงค์อย่างดุเดือดและกำหนดเป้าหมายนักพนันจากจีนแผ่นดินใหญ่ Paradise Co Ltd ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าคนงานคาสิโนที่ถูกจับกุมเป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายเงินเดือนของพวกเขา

พนักงานคาสิโน 13 คนถูกกล่าวหาว่าหลอกล่อนักพนันชาวจีนด้วยแพ็คเกจที่น่าดึงดูดซึ่งรวมถึงบริการรับส่งที่สนามบิน ที่พักโรงแรมฟรี ทัวร์คาสิโนที่ปรับแต่งเองพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความบันเทิงพิเศษ ก่อนหน้านี้ทางการจีนห้ามโฆษณาทั้งหมดจากสถานประกอบการพนันที่ส่งเสริมคาสิโนนอกประเทศจีนและเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่คาสิโนอาจหันไปส่งที่ปรึกษาด้านการตลาดโดยตรงไปยังมาเก๊าเพื่อจัดหาลูกค้าใหม่

รัฐบาลเกาหลีใต้ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวจากประเทศจีนและคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ10 ล้านคนในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2020 คาสิโนในเกาหลีใต้ไม่ได้ดำเนินการตามลูกค้าวีไอพีตามปกติในมาเก๊า แต่สนใจนักเล่นเกมในตลาดจำนวนมากเนื่องจากพวกเขาเชื่อ ตลาดมีศักยภาพมากในเกาหลีใต้

StarsDraft “เด็กใหม่บนบล็อก” ในกีฬาแฟนตาซีรายวัน (DFS) ได้ลดขนาดข้อเสนอให้รวมเฉพาะผู้เล่นที่มีร่างกายอยู่ในแคนซัส แมสซาชูเซตส์ แมริแลนด์ และนิวเจอร์ซีย์เท่านั้น บริษัทแม่ Amaya Inc. ได้ส่งอีเมลไปยังผู้เล่นที่ลงทะเบียนทั้งหมดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยประกาศข้อจำกัดใหม่และจำกัดตลาดให้แคบลงเพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลด้านกฎระเบียบ

ก่อนหน้านี้พวกเขาได้เพิ่มฟลอริดาและเนวาดาในรายการของรัฐที่ถูกจำกัด แพม บอนได อัยการสูงสุดแห่งฟลอริดา ได้ขอให้สำนักงานอัยการสหรัฐฯ อยู่ที่นั่นเพื่อตรวจสอบว่าบริษัท DFS กำลังละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางที่สร้างขึ้นในปี 1970 เพื่อจับตัวผู้ก่ออาชญากรรมหรือไม่ เนวาดาประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าเกมเป็นข้อเสนอการพนันที่ผิดกฎหมายเนื่องจาก บริษัท ต่างๆไม่ได้รับอนุญาตในรัฐและได้ออกคำสั่งหยุดและยุติ

สามารถอ่านประกาศของบริษัทฉบับสมบูรณ์ได้ที่ด้านล่าง

อัพเดทรายชื่อรัฐที่รับ

หลังจากการทบทวนการพัฒนากีฬาแฟนตาซีรายวันล่าสุดภายในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง เราเสียใจที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าขณะนี้ StarsDraft กำลังจำกัดการดำเนินงานเฉพาะบางรัฐเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันนี้ เฉพาะผู้เล่นที่อาศัยอยู่ในแคนซัส แมสซาชูเซตส์ แมริแลนด์ และนิวเจอร์ซีย์เท่านั้นที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีของเราได้

การถอนเงินของคุณ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Amaya Inc. หนึ่งในแบรนด์เกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการควบคุมมากที่สุดในโลก พวกเราที่ StarsDraft ภาคภูมิใจในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความปลอดภัย การเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ และการปกป้องเงินทุนของผู้เล่น ไม่เหมือนกับผู้ให้บริการแฟนตาซีสปอร์ตรายอื่น ๆ Amaya รับรองว่าแบรนด์ทั้งหมดของตนมีเงินฝาก เงินรางวัล และโบนัสของผู้ใช้ปลายทางในบัญชีทรัสต์ ซึ่งเงินได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่จากหนี้สินในการดำเนินงานของบริษัท

ดังนั้น ยอดเงินเต็มของคุณจะยังคงพร้อมสำหรับการถอนโดยเร็วที่สุด

เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการสนับสนุนแบรนด์ StarsDraft เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้กับระบบของเราเพื่อช่วยผู้เล่นในการขอถอนเงิน:

1. เราได้ลบข้อจำกัดการถอนขั้นต่ำออกแล้ว

2. เราได้ลบข้อจำกัดการถอนโปรโมชันของ Bankroll Builder;

3. เรากำลังแปลงคะแนนสะสมทั้งหมดเป็นเงินสด

4. เรากำลังแปลงตั๋วที่เปิดอยู่และตั๋วโปรโมชั่นแบบไม่ฝากเงินทั้งหมดเป็นเงินสด (ไม่รวมถึง Bankroll Builder หรือตั๋วเงินฝาก First Down)

5. เราได้ลบข้อจำกัดการถอนเช็คขั้นต่ำ

เงินรางวัลที่ชนะและตั๋วที่ตามมาหรือคะแนนสะสมที่ได้รับหลังจากการจ่ายเงิน NFL ในคืนนี้จะถูกแปลงเป็นเงินสดตามโครงสร้างข้างต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ โปรดคลิกที่นี่

สภาพแวดล้อมกีฬาแฟนตาซีรายวันที่มีการควบคุม

เหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำบางแห่งใน DFS แสดงให้เห็นว่าแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลตนเองในปัจจุบันล้มเหลว

เราเชื่ออย่างยิ่งว่ามีความจำเป็นอย่างแท้จริงในการควบคุมของรัฐและการออกใบอนุญาตของ DFS และจนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าว เราจะไม่ดำเนินการในรัฐอื่นใดนอกจากสี่ที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งมีคำแนะนำกีฬาแฟนตาซีรายวันที่มีอยู่และกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว เราเชื่อว่านี่เป็นแนวทางที่มีความรับผิดชอบสำหรับบริษัทของเรา และสนับสนุนให้คนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมพิจารณามาตรการเดียวกัน เพื่อให้แน่ใจว่าการเติบโตในอนาคตและศักยภาพของกีฬาแฟนตาซีรายวันในสหรัฐอเมริกา

เราขออภัยในการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างกะทันหัน เราจะคอยตรวจสอบการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใน DFS และเราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทุกรัฐที่สนใจจะนำแนวทางที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินการของกีฬาแฟนตาซีรายวันในเขตอำนาจศาลของตน

ในการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อวันพฤหัสบดีที่เห็นสตีฟ วินน์ตรงไปตรงมาอ้างถึงความบาดหมางที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีเมืองบอสตัน มาร์ติน วอลช์ว่าเป็นเรื่องตลกที่วิปริตประธานและซีอีโอของ Wynn Resorts Ltd ยังวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมาเก๊าเรื่องนโยบายการจัดสรรโต๊ะ Wynn กล่าวว่า “ฝาครอบโต๊ะเป็นการตัดสินใจที่ขัดกับสัญชาตญาณและไร้เหตุผลที่สุดที่เคยทำมา” Wynn กล่าว และยังเรียกมันว่า “อุกอาจและไร้สาระ”

คุณ Wynn พูดถึงการใช้จ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อรวมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมไว้ในWynn Diamond ที่กำลังจะมีขึ้น (เฟส II ของ Wynn Palace ) และประณามวิธีการจัดการการจัดสรรโต๊ะ “คุณไม่เคยทำธุรกิจด้วยวิธีนี้” Wynn กล่าว “ที่นี่เราใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกม แล้วมีคนพูดว่า ‘คุณควรมีโต๊ะจำนวนมากเท่านั้น’ ไม่มีเขตอำนาจศาลใดที่เคยใช้ตรรกะแบบนั้นกับเรา” เขาคร่ำครวญ Wynn ยังกล่าวถึงStudio City มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งกำลังจะเปิดในอีกไม่กี่วันนี้ ซึ่งยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวนโต๊ะที่จะจัดวาง

รัฐบาลมาเก๊าได้กำหนดอัตราการเติบโตของตัวเลขตารางที่ 3% ต่อปีเป็นเวลาสิบปีที่เริ่มในปี 2555 แม้ว่าจะไม่ได้ระบุชื่อ Wynn โดยเฉพาะ สื่อท้องถิ่นรายงานว่ารัฐบาลพูดในการประชุมพิเศษที่เรียกว่าทันทีในวันอาทิตย์ “[เราคือ] บริษัทและตามกฎหมายในนโยบายที่กำหนดไว้แล้วที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เช่นการเล่นเกมและแรงงาน” และ “นโยบายของเรา] จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย” คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและการเงินกล่าวว่า “เสียใจกับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้น”

ประธานบริษัท Wynn Macau Ltd., Gamal Aziz และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประสานงานด้านการเล่นเกม Manuel Joaquim das Neves ได้รับการกล่าวขานว่าได้เข้าร่วมการประชุม

การออกกฎหมายการเล่นเกมที่จะทำให้คาสิโนในญี่ปุ่น ถูกกฎหมายใน ปีนี้ ถูกไล่ออกอีกครั้งเนื่องจากแหล่งข่าวในท้องถิ่นรายงานว่าแผนสำหรับการประชุมพิเศษของรัฐสภาได้ถูกยกเลิกแล้ว นี่จะเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษที่อาหารสองห้องของญี่ปุ่นหยุดช่วงฤดูใบไม้ร่วง

จากข้อมูลของ Grant Goversten นักวิเคราะห์ Gaming Securities Asia การเรียกเก็บเงินการพนันไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้หากไม่มีช่วงพิเศษของการควบคุมอาหาร Goversten กล่าวว่า “การขยายเกมเป็นเรื่องของตารางสำหรับปี 2015 เนื่องจากเราเชื่อว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ฝ่ายค้านจะประสบความสำเร็จในความต้องการของพวกเขาสำหรับเซสชั่นพิเศษและแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงพอ (หรือความต้องการ) สำหรับการขยายเกม ใบแจ้งหนี้.”

นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ต้องการนำร่างพระราชบัญญัติการพนันมาให้ความสำคัญในปี 2555 เมื่อมีการประกาศว่าโตเกียวจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2020 อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคมพรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุ่น ตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นไปที่การผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่จะยกเครื่อง นโยบายการป้องกันหลังสงคราม

จากข้อมูลของ Goversten เซสชั่นไดเอทปี 2016 เป็นเวลาที่เร็วที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับการเรียกเก็บเงินโปรโมชั่น IR ซึ่งเป็นใบเรียกเก็บเงินเกมแรกจากสองใบที่จำเป็นสำหรับการขยายเกมที่ประสบความสำเร็จเพื่อที่จะผ่านและเสริมว่า สเกล IR มีแนวโน้มที่จะเปิดในญี่ปุ่น”

นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเยือนญี่ปุ่น ซึ่งเพิ่มขึ้น 117% เป็น 3.3 ล้านคนตลอดเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 83 เปอร์เซ็นต์ของปีที่แล้ว เกาหลีใต้ยังเห็นปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกด้วย นั่นแสดงถึงการสูญเสียลูกค้าสำหรับกลุ่มตลาดมวลชนของมาเก๊าซึ่งหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงเมื่อStudio City Macau ของ Melco Crown เปิดในสัปดาห์หน้า

เมื่อใดและหากกฎหมายคาสิโนผ่าน ประเทศญี่ปุ่นอาจเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความสนใจในการลงทุนได้รับการแสดงโดยผู้ประกอบการคาสิโนรายใหญ่ในเอเชีย ความหวังคือการให้คาสิโนรีสอร์ทแห่งแรกของญี่ปุ่นเปิดให้บริการทันเวลาสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2020 ที่จะจัดขึ้นที่นั่น แต่เมื่อเวลาผ่านไป นั่นดูน่าสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆ

ในการแข่งขันเพื่อนำคาสิโนคอนเนตทิคัตแห่งที่สามเข้ามาดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนที่โครงการ MGM ในสปริงฟิลด์มีกำหนดจะเปิดขึ้น ชนเผ่า MoheganและMashantucket Pequotกำลังขอข้อเสนอคาสิโนจากธุรกิจในพื้นที่ Hartford – และผู้อำนวยการบริหารของ Connecticut Airport Authority Kevin Dillon แนะนำสนามบินนานาชาติแบรดลีย์

ก่อนยื่นข้อเสนอเพื่อให้เป็นไปตามเส้นตายของชนเผ่าในวันที่ 6 พฤศจิกายนการเสนอราคาของการท่าเรือต้องรวมถึงการลงชื่อออกจากหน่วยงานกำกับดูแลของเทศบาลและนักพัฒนาด้วย เจ้าหน้าที่จากเมืองวินด์เซอร์ ล็อกส์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินแบรดลีย์ ได้กำหนดให้มีการประชุมพิเศษในวันที่ 27 ตุลาคมเพื่อรับฟังการนำเสนออย่างเป็นทางการจากดิลลอน คณะกรรมการของเมืองจะสามารถหาคะแนนเสียงจากสาธารณชนที่จำเป็นได้ในภายหลัง หากจะเลือกสถานที่ตั้งสนามบิน

ในระหว่างนี้ โครงการสปริงฟิลด์ของ MGM กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขที่ไม่เป็นที่นิยม ในขั้นต้นMGM พยายามที่จะหยุดการตอบสนองของชนเผ่าคอนเนตทิคัตในการสร้างรีสอร์ทคาสิโนใกล้กับกิจการที่จัดตั้งขึ้นแล้ว – โดยขู่ว่าจะฟ้องรัฐคอนเนตทิคัต ต่อมาได้มีการลดขนาดโรงแรม 25 ชั้นเป็น 6 ชั้น แต่มีจำนวนห้องเท่ากัน เมื่อวานนี้เอกสารด้านสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า MGM วางแผนที่จะลดขนาดโครงการลง 122,000 ตารางฟุต หรือประมาณ 14% แผนการลดขนาดของรีสอร์ทไม่ได้หารือกับเจ้าหน้าที่สปริงฟิลด์และผู้สนับสนุนโครงการอื่นๆ ในครั้งแรก

หากสถานที่ตั้งสนามบินแบรดลีย์ได้รับเลือกจากชนเผ่า Mohegan และ Mashantucket Pequot ก็จะกลายเป็นคาสิโนแห่งแรกของประเทศที่ตั้งอยู่ในสนามบิน ชนเผ่าต่างๆ จะต้องตัดสินใจจากการสมัครภายในวันที่ 16 ธันวาคม ก่อนการประชุมสภานิติบัญญัติของรัฐปี 2016 จะเริ่มต้นขึ้น และกระบวนการลงคะแนนเสียงจากประชาชนจะเริ่มต้นขึ้นที่นั่น เป้าหมายสูงสุดของพวกเขาคือการรักษางาน รายได้ รายได้ และผู้เล่นคาสิโนในคอนเนตทิคัต

เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากปกป้องการออกแบบใหม่ ของ เอ็มจีเอ็ม สปริงฟิลด์โดยทิ้งโรงแรมที่มีหอคอยกระจกสูง 25 ชั้นกระโจมและเสนอโรงแรม 6 ชั้นที่เข้าถึงได้ทางถนนแทนซึ่งมีห้องพักจำนวนเท่ากัน แต่ด้วยงบประมาณการสร้างที่ต่ำกว่ามาก เจ้าหน้าที่ของ MGM อยู่ในขณะนี้ ต้องเผชิญกับการอธิบายการลดขนาดโครงการรีสอร์ททั้งหมด 14 % โดเมนิก ซาร์โน นายกเทศมนตรีเมืองสปริงฟิลด์, เควิน เคนเนดี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา, เจ้าหน้าที่ของเมืองอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐต่างไม่เห็นด้วยกับข่าวดังกล่าว

ในระหว่างการแถลงข่าว ซาร์โนกล่าวว่าเขาได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ MGM เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ว่าไม่มีการอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอื่นใดนอกจากที่เสนอเกี่ยวกับโรงแรม และการละเลยนั้น “เข้าใจยาก” Mike Fenton ประธานสภาเมืองสปริงฟิลด์พูดถึงความกังวลของเขาเกี่ยวกับผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจมีต่องานและรายได้ หนึ่งชั่วโมงต่อมา Mike Mathis ประธาน MGM Springfield จัดการประชุมใหม่ของเขาเอง และอ้างว่าการลดขนาดโครงการ 800 ล้านดอลลาร์ลง 14% เป็นเพียง “การปรับแต่งการออกแบบ” จากนั้นขออภัยที่ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้

Stephen Crosby ประธานคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของ แมสซาชูเซตส์ได้ออกแถลงการณ์ที่เตรียมไว้ซึ่งเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง “สำคัญ” และปรับตัวให้เข้ากับชุมชน: “ความสำคัญอันดับแรกของเราคือการเคารพต่อปฏิกิริยาของชุมชนเจ้าบ้านของข้อเสนอเหล่านี้ตามที่ได้รับคำสั่งจากกฎเกณฑ์และมี เป็นธรรมเนียมของเราตลอดกระบวนการ” นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงขนาดของรีสอร์ทแล้ว คณะกรรมการยังไม่ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าของ MGM ที่กำจัดอาคารโรงแรม

การเปลี่ยนแปลงรวมถึงการลดลงอย่างมากในร้านค้าปลีก โรงภาพยนตร์ ที่จอดรถ และพื้นที่ลานโบว์ลิ่ง อย่างไรก็ตาม พื้นที่เล่นการพนันยังคงเหมือนเดิม โดยรวมแล้ว ข้อเสนอการลดพื้นที่ตารางฟุตของรีสอร์ทรวมทั้งหมดประมาณ 122,534 ตารางฟุต ลดลงจาก 881,691 เป็น 759,157 การอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐยังอยู่ในขั้นตอนต่อไป

มาธิสจบการแถลงข่าวด้วยว่า “เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างที่เรารณรงค์…. แทงไพ่ออนไลน์ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ แน่นอนในประวัติศาสตร์ของสปริงฟิลด์…. จ่ายเงินพันล้านดอลลาร์ตลอดสี่ปีไปยังเมืองสปริงฟิลด์ งาน 3,000 ตำแหน่ง งานก่อสร้าง 2,000 แห่ง และรีสอร์ทระดับโลก”

ในระหว่างนี้ และในขณะที่MGM Resort International Springfield จัดการกับความล่าช้า รัฐใกล้เคียงกำลังแข่งกันเปิดคาสิโนที่อยู่ติดกับที่ตั้งของสปริงฟิลด์ เพื่อไม่ให้เสียรายได้จากคาสิโนไปกับการร่วมทุนของ MGM

ผู้ประกอบการการพนันออนไลน์ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียอาจไม่สามารถให้เครดิตที่ไม่พึงประสงค์แก่ลูกค้าของตนที่นั่นได้อีกต่อไป

การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่เสนอโดยหน่วยงานด้านการพนันอิสระของรัฐ (IGA) ต่อหลักปฏิบัติด้านการพนันของเซาท์ออสเตรเลีย ได้แก่ การดำเนินการถอนเงินจากบัญชีการเล่นเกมทันทีและการเปิดเผย “ค่าธรรมเนียมนักสืบ” อย่างเต็มรูปแบบ และหลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอย่างถี่ถ้วนแล้วควรให้เครดิต ได้รับการเสนอ ผู้ดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามรหัสจะถูกปรับสูงสุด 100,000 ดอลลาร์

ภายในเขตแดนของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย บริษัทการพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต 19 แห่งให้บริการบัญชีเดิมพันที่ลงทะเบียนแล้ว 74,000 บัญชี รายงานที่ปรึกษาทางการเงินของออสเตรเลียที่เผยแพร่ในเดือนสิงหาคมกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่เสนอ ตามที่ Gail Gago รัฐมนตรีกระทรวงธุรกิจบริการและผู้บริโภคกล่าว รายงานระบุว่าหน่วยงานการพนันออนไลน์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการให้เครดิตแก่ลูกค้า

ในแถลงการณ์ ( .PDF ) Gago กล่าวว่า “ในบางกรณี เจ้าของบัญชีเสนอเครดิตตั้งแต่ $200 ถึงหมื่นโดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานการณ์ของบุคคล ความสามารถในการชำระคืน หรือความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา” Gago กล่าวว่าแนวทางปฏิบัติที่ค่อนข้างน่าสงสัยนั้นรวมถึงการติดต่อกับเจ้าของบัญชีโดยตัวแทนบริการที่ได้รับการว่าจ้างโดยเฉพาะเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาเลือกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงเครดิตที่ไม่พึงประสงค์

ผู้ประกอบการการพนันออนไลน์ได้รับ 28 วันโดย IGA เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่เสนอจะมีผลทันทีที่เริ่มต้นปีใหม่

Robert Chappell ผู้อำนวยการ IGA กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงในหลักปฏิบัติด้านการพนันเป็นผลมาจากการตอบสนองที่สมดุลต่อผลการวิจัยที่สรุปไว้ในรายงาน Chappell กล่าวเสริมว่า “แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการบันทึกไว้นั้นเย้ายวนใจมากและบางสิ่งที่ได้รับการเปิดเผยในรายงานและฟอรัมอื่น ๆ ที่เราเพิ่งได้รับเพื่อแนะนำการเกี้ยวพาราสีและการดูแลผู้ถือบัญชีการเดิมพันนั้นค่อนข้างอันตราย” Chappell เสริมว่าปัญหาไม่ใช่สิ่งที่คนชอบพูดถึงและเป็นปัญหาที่ซ่อนเร้นเป็นอย่างมาก

Spectrum Gaming เผยแพร่รายงานที่ปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วมในสนามแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์เวสต์เวอร์จิเนีย ลดลง จาก 929,000 ในปี 1983 เหลือเพียง 13,000 ในปี 2013 รายงานได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากรและส่งมอบในวันที่ 9 มกราคม วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือเพื่อให้การวิเคราะห์วัตถุประสงค์อิสระของเงินอุดหนุนของรัฐบาลสำหรับการแข่งสุนัขไล่เนื้อโดยมีเป้าหมายเพื่อแนะนำว่าประโยชน์ของกฎระเบียบนั้นสมเหตุสมผลกับต้นทุนหรือไม่

ในการศึกษาบางส่วนพบว่าแม้ว่ากระเป๋าเงินจะได้รับการสนับสนุนโดย Live Handle แต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคิดเป็น 95% ของรางวัลกระเป๋าทั้งหมด ในปี 2013 กระเป๋าเงินมีจำนวนมากกว่าที่จับอยู่ทั้งหมดในรัฐ กระเป๋าเงินยังถูกส่งออกไปนอกรัฐในอัตราส่วน 230:30 น. ที่รางเดียว

ในปี 2014 รัฐกำลังเผชิญกับความสูญเสียโดยรวมเป็นครั้งแรก โดยมีค่าใช้จ่ายการกำกับดูแลที่คาดการณ์ไว้ที่ 965,000 ดอลลาร์ และรายรับที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในรัฐคาดการณ์ไว้ที่ 1 ล้านดอลลาร์ รายงานยังแสดงให้เห็นว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมของอุตสาหกรรมสุนัขเกรย์ฮาวด์นั้นแทบไม่ได้รับเงินอุดหนุน

แม้ว่าจะไม่มีคำแนะนำของนักวิเคราะห์ใดที่รวมถึงการขจัดการแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์โดยสิ้นเชิง แต่คำแนะนำขั้นสุดท้ายของพวกเขาได้แนะนำว่าหากสภานิติบัญญัติตัดสินใจที่จะกำจัดการแข่งรถ ภาษีส่วนน้อยจากรายได้จากการเล่นเกมรวมจากคาสิโนลอตเตอรีวิดีโอเวสต์เวอร์จิเนียที่ปัจจุบันเข้าสู่เงินอุดหนุนกระเป๋าเงินอาจเป็นได้ ใช้เพื่อชดเชยผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่จะได้รับอันตรายจากการเลิกแข่ง

คนวงในในอุตสาหกรรมทราบว่าการแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์มีพนักงานจำนวนมาก และความหวังของพวกเขาคือสมาชิกสภานิติบัญญัติจะไม่ละทิ้งกีฬานี้

ปัจจุบัน 39 รัฐและดินแดนของกวมมีการแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์ที่ผิดกฎหมาย และอีกสี่รัฐไม่มีสนามแข่ง โคโลราโดเป็นรัฐล่าสุดที่ห้ามการปฏิบัติด้วยกฎหมายในปี 2014 มีเพียง 6 รัฐอื่นที่ไม่ใช่เวสต์เวอร์จิเนียเท่านั้นที่อนุญาตให้แข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์และมีลู่วิ่ง

Preet Bharara อัยการสหรัฐฯ ในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก ผู้ซึ่งนำอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์มาคุกเข่าและเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์อย่างถาวรในสิ่งที่ตอนนี้กลายเป็นที่รู้จักในนามคำฟ้องแบล็คฟรายเดย์ ตอนนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวของเขาอยู่ที่ อุตสาหกรรมกีฬาแฟนตาซีรายวัน (DFS)

ตามรายงานของอุตสาหกรรม สำนักงานของ Bharara กำลังตรวจสอบว่าบริษัทอย่างFanDuelและDraftKingsละเมิดกฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายปี 2006 หรือไม่ . การพิจารณาคดีนี้ถือว่าอยู่ในขั้นเริ่มต้น และขณะนี้ดูเหมือนจะไม่ได้เน้นไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง มันจะตรวจสอบการโต้แย้งทักษะและโอกาส กฎหมายการพนันของรัฐส่วนใหญ่นั้นล้าสมัยและระบุโดยรัฐที่มีความต่อเนื่องของโอกาสทักษะ บางคนแยกแยะโดยสิ่งที่เป็นโอกาสเด่นหรือโอกาสในทุกระดับ

ในขณะที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาหาก DFS ละเมิดกฎหมายการพนันของรัฐบาลกลาง การละเมิดกฎหมายนิวยอร์กก็เพียงพอที่จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง (IGBA) นั่นเป็นกลยุทธ์เดียวกับที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเมืองแทมปารัฐฟลอริดากำลังสืบสวนเรื่องนี้อยู่ การละเมิด IGBA อาจขึ้นอยู่กับมาตรา 225.00 ของกฎหมายอาญาของนิวยอร์กซึ่งห้ามไม่ให้มีกำไร “การแข่งขัน เกม [หรือ] รูปแบบการเล่นเกมใด ๆ … ซึ่งผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับระดับวัตถุตามองค์ประกอบของโอกาส โดยไม่คำนึงถึงทักษะของผู้เข้าแข่งขันอาจ เป็นปัจจัยในนั้นด้วย”

จากการโต้เถียงกันนานหลายสัปดาห์ที่เขย่าวงการกีฬาแฟนตาซี ผู้บริหาร DFS อาจกังวลมากกว่าเล็กน้อยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ Bharara คำฟ้องในวัน Black Friday ขนานกันรวมถึงการอ้างว่า DFS เป็นเกมแห่งทักษะดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อโต้แย้งเดียวกับที่ใช้โดยบริษัทโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ถูกดำเนินคดีโดย Bharara ในปี 2011 ข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้ Poker Stars ต้องจ่าย 547 ดอลลาร์ ล้านบาท เพื่อแก้ไขข้อกล่าวหากับบริษัทและชำระคืนลูกค้า

โดยไม่คำนึงถึงสถานะการสอบสวนในปัจจุบัน ข่าวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ Barahara จะจุดประกายความสนใจเชิงลบจากสื่อกระแสหลักในแฟนตาซีรายวัน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผู้นำในอุตสาหกรรม FanDuel และ DraftKings พายุ _เริ่มต้นเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อพนักงานของ DraftKings ได้รับรางวัล $350,000 ในการแข่งขัน FanDuel หลังจากโพสต์ข้อมูลจาก DraftKings โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจให้ข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมแก่พนักงานที่เล่นในไซต์ของคู่แข่ง ทั้งสองบริษัทได้สั่งห้ามพนักงานของพวกเขาอย่างรวดเร็วจากการเข้าร่วมไซต์แฟนตาซีรายวันใดๆ การสอบสวนภายในโดย DraftKings ว่าจ้างสำนักงานกฎหมาย Greenberg Traurig ยืนยันว่าพนักงานไม่ได้เข้าถึงข้อมูลก่อนที่รายการ FanDuel ของเขาจะถูกล็อค อย่างไรก็ตาม มีข้อสงสัยเล็กน้อยว่าโฆษณาที่ท่วมท้นโดยทั้งสองบริษัท บทบาทในการนำสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ uber ภายใต้การพิจารณาด้านกฎระเบียบ

Trent Franks สมาชิกสภาคองเกรสแห่งสหรัฐฯ ขอให้ HR 308 ของเขา ถูกจัดอยู่ในปฏิทินการระงับของสภา ตัวแทนสหรัฐฯ Raúl Grijalva (ในภาพ) กำลังพยายามจะหยุดเขา ที่รู้จักกันในชื่อ “ Keep the Promise Act ” การเรียกเก็บเงินจะทำให้ Tohono O’odham Nation เป็นไปไม่ได้ที่จะเปิด คาสิโน Desert Diamond West Valleyที่ Glendale จนถึงปี 2027 อย่างเร็วที่สุด วิธีนี้มักใช้เพื่อให้ได้ “จุดขาย” ที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น การตั้งชื่อห้องสมุดหรือที่ทำการไปรษณีย์รวมอยู่ในตารางการประชุมรัฐสภาที่มีงานยุ่ง แต่ในกรณีนี้ ดูเหมือนว่าจะถูกใช้เพื่อทำให้วาระทางการเมืองบรรลุผลสำเร็จ

ญัตติที่จะระงับกฎของสภาจะต้องมีสมาชิกสองในสามที่เข้าร่วมในการอนุมัติ การลงคะแนนแบบไม่ลงคะแนนเสียงโดยไม่มีการโต้เถียงอาจเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในวันจันทร์ โดยจะไม่มีการบันทึกสาธารณะว่าใครลงคะแนนให้ผ่านร่างกฎหมาย

ขณะนี้คดีอยู่ระหว่าง การพิจารณา ซึ่งจะตัดสินว่าชนเผ่าสามารถเล่นเกมบิงโก Class II ในพื้นที่จองของตนได้หรือไม่ หรือสามารถเสนอเกมคาสิโนเต็มรูปแบบ เช่น รูเล็ตและแคร็ปส์ โดยไม่คำนึงถึงคำตัดสินของผู้พิพากษาในกรณีนี้ เผ่าสามารถเปิดคาสิโนบางประเภทได้ สถานที่ให้บริการใกล้จะแล้วเสร็จในความคาดหมายของการเปิดธันวาคม ใบเรียกเก็บเงินของแฟรงค์จะหยุดการดำเนินการของคาสิโนทุกประเภทที่นั่น

จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกในศาลและการไม่สามารถผ่านเรื่องการพนันที่มีการโต้เถียงได้เล็ดลอดเข้ามาในความมืดของคืน นักการเมืองกลุ่มเล็กๆ ได้เพิ่มพระราชบัญญัติการบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายปี 2549 (UIGEA) ลงในใบเรียกเก็บเงินความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในปี 2548 ที่ทำให้การพนันออนไลน์อย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาหมดหวัง ขจัดความหวังในการคุ้มครองผู้บริโภค และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ทั้งหมดในต่างประเทศ .

ราอูล กริฆัลวา ผู้แทนสหรัฐจากแอริโซนาตอนใต้ไม่ต้องการเห็น “งานการเมือง” ประสบความสำเร็จ และเขียนเควิน แมคคาร์ธีผู้นำเสียงข้างมากในสภาว่า “กฎหมายที่บัญญัติไว้ก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวข้องกับปฏิทินการระงับ”

Grijalva กล่าวว่า “การระงับกฎนี้มีไว้สำหรับการออกกฎหมายที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แก่ผู้เสียภาษี” Grijalva กล่าวเสริม “ใบเรียกเก็บเงินนี้มีทั้งการโต้เถียงและมีราคาแพง”

การประมาณการบางอย่างได้วางป้ายราคาสุดท้ายไว้ที่ 1 พันล้านดอลลาร์ในงบประมาณของประเทศหาก HR 308 ผ่านไปและชนเผ่าชนะคดีความของรัฐบาลกลางที่พวกเขามั่นใจว่าจะต้องนำมา Grijalva อ้างในtucson.comว่า “คณะผู้แทนพรรครีพับลิกันในรัฐแอริโซนาต้องการลด Medicaid, Medicare อย่างรวดเร็วเพื่อยกเลิกค่าขนส่งเนื่องจากต้นทุน” เขากล่าว “และที่นี่พวกเขาไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อตกลงที่รัก” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชนเผ่าอื่น ๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับการแข่งขันที่คาสิโน Glendale จะนำมาสู่องค์กรของพวกเขา

นับตั้งแต่มีการเสนอคาสิโนในปี 2009 ชนเผ่าในพื้นที่อื่นๆ ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้แผนการของ Tohono O’odham หยุดชะงัก ระหว่างปี 2009 ถึงปีนี้ของปีที่แล้ว ชุมชนชาวอินเดียในแม่น้ำ Gila ใช้เงินไป 11 ล้านดอลลาร์ในการล็อบบี้ของรัฐบาลกลาง และชุมชนอินเดียน Salt River Pima-Maricopa ใช้เงินไปมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ รัฐยังได้ลงทุนหลายล้านในคดีความพยายามที่จะหยุดคาสิโน แทบทุกครั้งที่ Tohono O’odham ได้รับชัยชนะในศาลรัฐบาลกลางและผ่านความคิดเห็นและการดำเนินการด้านการบริหารที่กระทรวงมหาดไทย

รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้เสนอกฎหมายให้อนุญาตบริการการพนันออนไลน์ภายในประเทศ ตามรายงานล่าสุด สมาชิกสภานิติบัญญัติกำลังพิจารณาให้คาสิโนทางบกของสวิตเซอร์แลนด์ให้บริการเกมออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ผ่านมาสมาชิกสภานิติบัญญัติได้ยื่นใบเรียกเก็บเงินฉบับใหม่ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการคาสิโนทางบกให้บริการการพนันออนไลน์ ปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์มีคาสิโน 21 แห่ง ซึ่งสามารถสร้างอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ขนาดใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎหมายฉบับใหม่ แต่ตัวเลือกจะไม่ถูกรับรองจนถึงปี 2019 โดยอิงจากภาษาของกฎหมาย วันที่ที่สหพันธ์คาสิโนสวิสรู้สึกว่าสายเกินไป

การพนันออนไลน์ได้รับการพิจารณามาหลายปีแล้วในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องกับผู้ประกอบการเช่นBwin.partyที่ให้บริการในพื้นที่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาล ด้วยกฎหมายใหม่นี้ ผู้ให้บริการระหว่างประเทศใดๆ จะถูกบล็อกที่อยู่ IP ของตน

กฎหมายฉบับใหม่มีประโยคที่เป็นมิตรต่อนักพนันซึ่งจะยกเว้นการชนะการพนันจากการเก็บภาษี ซึ่งจะรวมถึง การ ชนะล อต เตอ รี ทั้งการจับสลากและการพนันกีฬาที่เกิดขึ้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกบนบกในปัจจุบันจะถูกเก็บภาษี อย่างไรก็ตาม เงินรางวัลจากคาสิโนจะได้รับการยกเว้นภาษี

อุตสาหกรรมคาสิโนของสวิตเซอร์แลนด์เปิดรับข้อเสนอสำหรับการพนันออนไลน์เนื่องจากผลกำไรในอุตสาหกรรมลดลง 30% ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ความสนใจของคาสิโนรู้สึกว่าสมาชิกควรได้รับอนุญาตให้เพลิดเพลินกับการเล่นเกมออนไลน์ที่หลากหลาย รวมทั้งโป๊กเกอร์ ลอตเตอรี และการพนันกีฬา

ด้วยการยกเว้นภาษี เชื่อกันว่าประเทศจะสูญเสีย 120 ล้านฟรังก์สวิสในแต่ละปี ซึ่งเท่ากับ 123.3 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชดเชยความขาดแคลน รัฐบาลจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกการพนันใหม่ ๆ จะสามารถดึงดูดนักพนันได้ตามคาสิโน

ด้วยเกมโป๊กเกอร์ ผู้เล่นจะสามารถสนุกกับเกมนอกคาสิโนได้ หากมีเพียงบายอินที่ต่ำเท่านั้น และเงินเดิมพันทั้งหมดจะถูกส่งคืนให้กับผู้เล่น กฎหมายไม่ได้ระบุว่าเงินเดิมพันต่ำจริงๆ คืออะไร และหากขีดจำกัดนั้นต่ำเกินไป เกมที่ผิดกฎหมายมักจะยังคงเกิดขึ้น

นักพนันในรัสเซียจะมีโอกาสน้อยลงในการมีส่วนร่วมในคาสิโนออนไลน์และการเล่นเกมโป๊กเกอร์ด้วยการตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานได้ข่มขู่ที่จะปิดกั้นนักพนันจากกิจกรรมและขณะนี้ได้ทำเช่นนั้นโดยปิดกั้นโดเมนการพนันออนไลน์หลายสิบแห่งรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ หน่วยงาน Roskomnadzor ตัดสินใจว่าพวกเขาจะยอมรับคำขอของรัฐบาลสำหรับการควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการเข้าถึงผู้เล่นไปยังเว็บไซต์เกมออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Bookamersrating.ru ได้ออกรายงานระบุว่า Roskomnadzor ได้บล็อกไซต์หลายแห่งที่เป็นของผู้ให้บริการในรัสเซียและต่างประเทศ

การบล็อกโดเมนเกมออนไลน์เริ่มขึ้นในเดือนกันยายน ปลายเดือน โดเมนส่วนใหญ่ถูกบล็อกแม้ว่าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา เว็บไซต์ใหม่กว่าที่จะบล็อกซึ่งไม่ได้อยู่ในรัสเซีย ได้แก่888Poker , Bwin.party, Ladbrokes, Titan Poker, Unibet และ Betway

เจ้ามือรับแทงในรัสเซียไม่ได้ถูกแบนจากการแบนโดเมน รวมอยู่ในไซต์ที่ถูกบล็อกระดับประเทศ ได้แก่ 1xbet, TrioBet, Favbet และ Fonbet โดเมนออนไลน์ของพันธมิตรคาสิโนก็ถูกบล็อกเช่นกัน ตามการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการของเว็บไซต์ที่ถูกแบน

โดเมนที่รวมอยู่ในการปิดกั้นเป็นส่วนหนึ่งของคำตัดสินของศาลในรัสเซียที่ย้อนกลับไปถึงปี 2013 Fonbet ถูกเรียกเก็บเงินคืนในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วและในเดือนมีนาคม 2014 ที่รัสเซียได้เผยแพร่รายการโดเมนการพนันออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่ง ถูกขึ้นบัญชีดำ

อาจเป็นไปได้ว่าการย้ายเพื่อบล็อกโดเมนนี้เป็นความพยายามสำหรับรัสเซียที่จะเริ่มเสนอกฎข้อบังคับการพนันออนไลน์ ประเทศอาจเคลียร์ไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เริ่มเตรียมการอนุญาตอย่างเป็นทางการของกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ ผู้นำเสียงข้างมากของบ้าน Kevin McCarthy ดึง HR 308 ออกจากปฏิทินการระงับของ House ซึ่งเลื่อนความพยายามในการติดตามการเรียกเก็บเงินอย่างรวดเร็วที่จะฆ่าความพยายามของชนเผ่าแอริโซนาในการสร้างคาสิโนบนพื้นที่สำรองของพวกเขาที่ขอบชานเมืองฟีนิกซ์ของเกลนเดล

ราอูล กริฆัลวา ตัวแทนพรรคเดโมแครตในรัฐแอริโซนาได้ประท้วงการรวมร่างกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายที่ทำแบบอย่างนี้ไม่มีธุรกิจใดในปฏิทินการระงับ” Grijalva กล่าวเสริม “การระงับกฎมีขึ้นสำหรับกฎหมายที่ไม่ขัดแย้งซึ่งไม่เสียเงินของผู้เสียภาษี” และ “ใบเรียกเก็บเงินนี้มีทั้งการโต้เถียงและมีราคาแพง”

ไม่มีการให้เหตุผลในการถอดใบเรียกเก็บเงินหรือเมื่ออาจมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้ง โดยไม่ต้องตั้งชื่อ Tohono O’odham Nation โดยเฉพาะการเรียกเก็บเงิน จำกัด การเล่นเกมบนที่ดินภายใน Phoenix, Arizona, พื้นที่มหานครที่กระทรวงมหาดไทยได้มาโดยไว้วางใจเพื่อประโยชน์ของชนเผ่าอินเดียนหลังวันที่ 9 เมษายน 2013 ข้อ จำกัด จะไม่ ให้ยกเลิกก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2570

ความพยายามของ Grijalva อย่างน้อยทำให้แน่ใจได้ว่าหากร่างกฎหมายมีขึ้นสำหรับการลงคะแนนอีกครั้ง ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องอภิปรายมาตรการในที่สาธารณะและบันทึกว่าพวกเขาลงคะแนนอย่างไร นั่นไม่น่าจะทำให้ผู้ร่างกฎหมายคนอื่นพอใจทั้งสองด้านของทางเดิน

วุฒิสมาชิกรัฐแอริโซนา John McCain และ Jeff Flake มีใบเรียกเก็บเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกิจการอินเดีย S 152 ไม่ได้ถูกกำหนดให้ดำเนินการในชั้นวุฒิสภา “ชนะหรือแพ้ [การเลือกตั้งที่เป็นไปได้ในสภา] จากนั้นเราจะไปยังวุฒิสภาที่ไม่เคยมีใครหลุดพ้น ไม่ว่าใครจะอยู่ในเสียงข้างมากก็ตาม” Grijalva กล่าว

เมื่อสองปีที่แล้วร่างกฎหมายฉบับเดียวกันผ่านสภา 343-78 ไม่มีข้อบ่งชี้จากทำเนียบขาวว่าประธานาธิบดีจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร แต่หลายคนสันนิษฐานว่าหากปรากฏบนโต๊ะทำงานของเขาในตอนกลางวันแสก ๆ มากกว่าที่จะเป็น “จุดขาย” ในใบเรียกเก็บเงินที่ต้องผ่าน เช่น เพื่อเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้รัฐบาลปิดตัวลง จะถูกคัดค้าน

หากผ่านใบเรียกเก็บเงินจะหลีกเลี่ยงคำตัดสินของศาลรัฐบาลกลางหลายฉบับซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่โปรดปรานของชนเผ่าซึ่งถูกโจมตีโดยรัฐและหลายชนเผ่าที่มีคาสิโนของตัวเองอยู่ในพื้นที่ ชนเผ่าจะรักษาดินแดนของตนไว้ แต่ไม่สามารถเปิดคาสิโนได้

Desert Diamond West Valley Casino Resortจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ในฐานะสถานที่เล่นเกม Class II ขึ้นอยู่กับผลของคดีความในปัจจุบันก่อนที่ศาลจะยังเพิ่มเกมคาสิโนสไตล์ลาสเวกัสและสล็อตที่ไม่ใช่บิงโก