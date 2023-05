แอพ SBOBET สำหรับหกคาสิโนในแมรี่แลนด์

แอพ SBOBET คาสิโนทั้งหกแห่งในรัฐแมรี่แลนด์เห็นรายรับจากการเล่นเกมรวมของพวกเขาในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 37.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีจนแตะที่ 37.1 ล้านดอลลาร์แม้ว่าตัวเลขจะลดลง 15.7% เมื่อไม่รวมตัวเลขจากการพัฒนา MGM National Harbor ที่เพิ่งเปิดใหม่

ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการจากMaryland Lottery and Gaming Control Commissionเดือนที่ 31 วันเห็นคาสิโนเก่าห้าแห่งในรายงานของรัฐทางตะวันออกรวมรายได้จากการเล่นเกมรวม 84.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่า 100.3 ล้านดอลลาร์ที่บันทึกในเดือนสิงหาคมปี 2016 อย่างมาก แม้ว่า MGM National Harbour จะสร้างรายได้ 52.8 ล้านดอลลาร์จากคอลเลคชัน 3,173 สล็อตและ 165 เกมบนโต๊ะ

MGM National Harbour ซึ่งเป็นเจ้าของโดย MGM Resorts International ในลาสเวกัส มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์เปิดตัวใน Prince George’s County ใกล้กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมและสิงหาคมมีรายงานว่าเป็นตัวแทนครั้งที่ห้าโดยมีรายรับจากการเล่นเกมต่อเดือนมากกว่า 50 ล้านเหรียญ ตัวเลขอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าสถานที่มีการรับเงินเฉลี่ยต่อวันที่ 281.82 ดอลลาร์จากแต่ละช่องสำหรับแต่ละเดือนในขณะที่ตัวเลขสำหรับโต๊ะเกมธนาคาร 126 โต๊ะสูงถึง 5,934.89 ดอลลาร์โดยมีข้อเสนอที่ไม่ใช่ธนาคาร 39 รายการที่รายงาน 1,520.91 ดอลลาร์

ตัวเลขแสดงให้เห็นว่าคาสิโนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐLive! คาสิโนและโรงแรมใกล้กับเมืองบัลติมอร์ก็มีเดือนที่ย่ำแย่เช่นกัน เนื่องจากรายได้จากการเล่นเกมโดยรวมลดลง 19.9% ​​เมื่อเทียบเป็นรายปี เหลือ 44.7 ล้านดอลลาร์ เป็นเจ้าของโดย The Cordish Companies สิ่งอำนวยความสะดวกของ Anne Arundel County เปิดเผยรายรับเฉลี่ยต่อวัน 241.28 ดอลลาร์สำหรับแต่ละช่องจาก 3,891 ช่องในเดือนสิงหาคม ขณะที่ตัวเลขสำหรับโต๊ะเกมธนาคาร 138 โต๊ะอยู่ที่ 3,330.98 ดอลลาร์ โดยมีโต๊ะที่ไม่ใช่ธนาคาร 52 โต๊ะเฉลี่ย 849.39 ดอลลาร์

ตัวเลขของคณะกรรมาธิการการควบคุมลอตเตอรีและการเล่นเกมของรัฐแมรี่แลนด์ก็มองโลกในแง่ร้ายเช่นเดียวกันสำหรับHorseshoe Baltimoreที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากสถานที่นี้รายงานว่ารายรับจากการเล่นเกมลดลง 21.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคมเป็น 21.8 ล้านดอลลาร์โดยมีสล็อต 2,202 ช่องซึ่งแต่ละช่องทำรายได้เฉลี่ยต่อวันที่ 187.29 ดอลลาร์ . ดำเนินการโดยสมาคมที่มี Jack Entertainment และ Caesars Entertainment Corporation โต๊ะเกม 153 โต๊ะของคาสิโนแห่งนี้ทำเงินได้เฉลี่ย 1,808.41 ดอลลาร์ต่อวันต่อเดือน ในขณะที่ตัวเลขสำหรับข้อเสนอที่ไม่ใช่ธนาคาร 25 รายการอยู่ที่ 571.84 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขรายเดือนไม่ใช่ข่าวร้ายในรัฐแมรี่แลนด์ เนื่องจากคาสิโนฮอลลีวูดใกล้กับเมืองเล็ก ๆ ของเพอร์รีวิลล์ มีรายงานว่ารายได้จากการเล่นเกมขั้นต้นในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 6.2 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากแต่ละช่อง 822 ช่องรวบรวมรายได้เฉลี่ยต่อวัน จาก $212.91 คาสิโน Cecil County ดำเนินการโดย Gaming and Leisure Properties Incorporated นอกจากนี้ ยังเห็นโต๊ะเล่นเกมธนาคาร 13 โต๊ะบันทึกรายรับเฉลี่ยต่อวันสำหรับช่วง 31 วันที่ 1,794.58 ดอลลาร์ โดยมีข้อเสนอที่ไม่ใช่ธนาคาร 8 แห่งคิดเป็นตัวเลข 410.71 ดอลลาร์

ในทำนองเดียวกัน Rocky Gap Casino Resort ใน Allegany County มีรายงานว่ายอดรายเดือนสำหรับเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 4.8 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากแต่ละช่องจาก 665 ช่องสร้างรายได้เฉลี่ยต่อวันที่ 191.83 ดอลลาร์ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองคัมเบอร์แลนด์เพียงแปดไมล์ สิ่งอำนวยความสะดวกยังมีโต๊ะเล่นเกมธนาคาร 17 โต๊ะ และตัวเลขแสดงให้เห็นว่ารายได้เฉลี่ยรายวันแต่ละรายการเหล่านี้สำหรับเดือนนั้นอยู่ที่ 1,648.53 ดอลลาร์

ในที่สุด คาสิโนที่ Ocean Downs ใน Worcester County มีรายงานว่ารายได้จากการเล่นเกมขั้นต้นในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 11.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 6.9 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากแต่ละช่องจาก 800 ช่องบันทึกรายได้เฉลี่ยต่อวันที่ 279.82 ดอลลาร์

ในสเปนมีรายงานว่ากฎระเบียบการพนันอันดาลูเซียได้รับการอนุมัติจากสภาปกครอง รัฐบาลภูมิภาคคาดว่ากฎการเล่นเกมใหม่จะเพิ่มรายได้เพิ่มเติมประมาณ €1.65ma ปีG3Newswireรายงาน

มีรายงานว่าข้อบังคับการพนันอันดาลูเซียจะนำไปใช้กับกิจกรรมการเล่นเกมที่ดำเนินการภายในขอบเขตอาณาเขตที่มีประชากรมากที่สุดและอาณาเขตที่ใหญ่เป็นอันดับสองของชุมชนปกครองตนเองในสเปน เกมออนไลน์เช่นเดียวกับการพนันกีฬาทางบกจะได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบใหม่ นอกจากนี้ กฎการเล่นเกมออนไลน์ของสเปนซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2554 จะถูกเสริมด้วยกฎใหม่

จนถึงขณะนี้ อันดาลูเซียเป็นรัฐบาล ระดับภูมิภาคเพียงแห่งเดียวที่ไม่อนุญาตให้มีการพนันกีฬา

ข้อความภายในข้อบังคับใหม่ระบุว่า นอกเหนือจากการอนุญาตการเดิมพันกีฬาออนไลน์แล้ว สถานที่เล่นการพนันเฉพาะอย่าง เช่น ห้องสล็อต คาสิโน ร้านรับพนัน และห้องบิงโกจะสามารถให้บริการได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การเดิมพันกีฬาจะไม่ได้รับอนุญาตในสถานที่ที่ไม่ใช่เกม เช่น โรงแรมและบาร์

ตลาดเกมในท้องถิ่นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่น ๆ ผ่านกฎระเบียบใหม่ รวมถึงการควบคุมตัวตนที่เข้มงวดมากขึ้น การยืนยันอายุ และมาตรการคุ้มครองผู้เล่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโปรแกรมการกีดกันตนเอง

ในอันดาลูเซีย รายได้จากภาษีการเล่นเกมจากคาสิโน บิงโก และสล็อตแมชชีนในปี 2558 มีรายงานว่าอยู่ที่ 1,735.24 ล้านยูโร รัฐคาดหวังว่ากฎระเบียบใหม่จะส่งผลให้รายได้จากภาษีเกมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ปีที่แล้ว การคาดการณ์รายได้สำหรับภาษีการพนันในชุมชนปกครองตนเองสูงถึง 1.15 ล้านยูโร มีรายงานว่าตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากถึง 2.8 ล้านยูโรในปี 2018 และมากถึง 5 ล้านยูโรในปีถัดไป

หวังว่ากฎใหม่จะช่วยให้อุตสาหกรรมเกมในท้องถิ่นฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากรายได้ที่ลดลงระหว่างปี 2010 และ 2014 เมื่อรายได้ลดลงระหว่าง 40 ถึง 51 เปอร์เซ็นต์

ในเดือนกันยายน 2016 ใน Torremolinos ที่ Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol ระหว่างการประชุม Andalusia Gaming ครั้งที่ 5 รัฐบาลระดับภูมิภาคของ Andalusia ประกาศว่าการพนันกีฬาในคาสิโน ห้องสล็อต และห้องโถงบิงโกจะได้รับอนุญาต เป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับคนในวงการท้องถิ่นที่วิ่งเต้นมานานหลายปีเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎการเล่นเกมในท้องถิ่น

มีรายงานว่าคณะกรรมการเกมท้องถิ่นได้ชี้ให้เห็นด้วยว่าผู้ให้บริการออนไลน์ที่มีใบอนุญาตระดับประเทศเป็นที่ต้องการ เนื่องจากอัตราภาษีที่ต่ำกว่า ใบอนุญาตของพวกเขาจึงได้รับจากหน่วยงานอิสระ ปัจจุบัน อัตราภาษีหลังจากได้รับรางวัล/ชนะคือ 10 เปอร์เซ็นต์ของกำไร เทียบกับภาษี 25 เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดโดยกฎหมายของรัฐ

G3newswire รายงานว่า Isabel Fernandez Rodríguez ประธาน National Association of Entrepreneurs of Gaming and Recreational Halls (ANESAR) ยินดีต้อนรับผู้ซึ่งกล่าวว่ากฎหมายใหม่จะส่งผลให้เกิดการสร้างงานเพิ่มเติมและรายได้ภาษีที่มากขึ้นจะถูกสร้างขึ้นสำหรับ รัฐ.

ผู้ติดการพนันที่กำลังฟื้นตัวซึ่งอ้างว่าเครื่องสล็อตแมชชีน (pokies หรือเครื่องโป๊กเกอร์ในออสเตรเลีย) เป็นผู้เล่นที่เข้าใจผิดและควรถูกลงโทษโดยผิดกฎหมายกำลังมีวันขึ้นศาล Shonica Guy ผู้สูญเสียเงินจำนวนมากไปกับเครื่องอย่าง เกมสล็อต Dolphin Treasure ของ Aristocrats กำลังฟ้องร้องผู้พัฒนาสล็อตพร้อมกับ Crown Resorts ซึ่งมีเครื่องมากกว่า 30 เครื่องในชั้นคาสิโนในเมลเบิร์น

หัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือ RTP ที่ระบุไว้ของเครื่องจักร หรือเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนตามทฤษฎีของผู้เล่น และข้อเท็จจริงที่ว่ารีลที่ห้ามีสัญลักษณ์ที่ไม่ชนะมากกว่าสี่อันแรก เพื่อที่จะชนะรางวัลใหญ่ ผู้เล่นจะต้องเรียงสัญลักษณ์ระดับบนสุดที่ตรงกันห้าตัว

ข้อกล่าวหายังระบุด้วยว่าแสง เสียง และภาพที่สร้างขึ้นโดยเครื่องได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นคิดว่าพวกเขาชนะเงิน ทั้งที่จริง ๆ แล้วพวกเขาได้เงินเดิมพันคืนมาเพียงบางส่วนเท่านั้น

ฝ่ายจำเลยยืนยันว่ามีการโพสต์ RTP อย่างชัดเจนในทุกเกมตามที่กฎหมายกำหนด และหน่วยงานกำกับดูแลมีความรู้อย่างเต็มที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของเกม

Peter Jopling ซึ่งพูดแทนขุนนางได้ถามศาลว่า “จะกล่าวได้อย่างไรว่าเรากระทำการอย่างไร้สามัญสำนึกในเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้รับการพิจารณา … และนำมาพิจารณาโดยรัฐบาล แล้วจึงออกกฎหมายที่เราปฏิบัติตาม” ตามรายงานบนabc.net.au

วิดีโอสล็อตโบนัสพร้อมการหมุนฟรีและคุณสมบัติอื่น ๆ ไม่ทำงานเหมือน 3 รีล “one-armed-bandits” แบบเก่า เครื่องจักรเฉพาะเหล่านี้มีแถบรีลพร้อมสัญลักษณ์การกระจายต่างๆ สี่วงล้อแรกมี 30 สัญลักษณ์ในขณะที่วงล้อสุดท้ายมี 44 สัญลักษณ์

นักพนันที่มีแผ่นจดบันทึกและมีเวลาเหลือเฟือสามารถแมปวงล้อในสล็อตแบบนี้เพื่อกำหนดโอกาสในการชนะการหมุนแต่ละครั้ง เมื่อพิจารณาร่วมกับมูลค่ารางวัลของตารางการจ่าย เป็นไปได้ที่จะยืนยันหรือท้าทายตัวเลขทางทฤษฎี ตลอดจนกำหนดความแปรปรวนหรือความผันผวนของเกมสล็อต – และทำนายว่าชื่อเกมเดียวกันคือเกมเดียวกันจากสถานที่แห่งเดียวหรือไม่ ต่อไป

Aristocrat ไม่ปฏิเสธว่าการลงสัญลักษณ์ระดับสูงบนรีลสุดท้ายนั้นยากกว่าในสี่ตัวแรก

“เราบอกว่าเราทำตามมาตรฐานแท่นที และไม่มีใครบอกว่าเราไม่ได้ทำ” จอปลิงกล่าว

โดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิเคราะห์สถิติ สามัญสำนึกอาจบอกผู้เล่นที่ประสบกับปรากฏการณ์ “เฉียดฉิว” ซ้ำๆ ว่าหนึ่งในสองสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น พวกเขาโชคไม่ดีอย่างยิ่งหรือเครื่องจักรได้รับการออกแบบในลักษณะที่จะส่งสัญลักษณ์ที่ชนะในรีลที่ห้าซึ่งแตกต่างจากที่พวกเขาแสดงในสี่วงแรก ยังไม่ชัดเจนจากบันทึกของศาลที่มีอยู่จนถึงจำนวนครั้งที่โจทก์อาจเล่นเกมหรือขอบเขตของปัญหาการพนันในอดีตของเธอ

องค์ประกอบ อีก ประการหนึ่ง ของคดีฟ้องร้องต่อ Debbie Mortimer ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางเมลเบิร์นคือคำแถลงมาตรฐานอุตสาหกรรมของ RTP ทนายความของ Guy กล่าวว่าเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่โพสต์ไปยังผู้เล่น 87.8% นั้นทำให้เข้าใจผิด ทนายความของ Maurice Blackburn อ้างว่าสถิติเชิงทฤษฎีที่โพสต์ (ซึ่งตามที่ระบุไว้ข้างต้นกำหนดโดยแถบรีลและตารางการจ่ายเงินในเกมนี้โดยเฉพาะและได้รับการยืนยันจากการจำลองหลายล้านครั้ง) ทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าพวกเขาเสี่ยงที่จะสูญเสียเพียง 12.2% ของเงินที่พวกเขาเดิมพัน

ตามที่Sydney Morning Heraldหัวหน้าทนายความ Jacob Varghese กล่าวเมื่อปีที่แล้วว่า RTP นั้นทำให้เข้าใจผิด

“สิ่งที่เรียกว่า ‘การคืนสู่ผู้เล่น’ เป็นเพียงค่าเฉลี่ยของสปินที่กำหนด หากคุณเล่นหลายเกม – ตามที่เครื่องสนับสนุน – ผลตอบแทนที่ผู้เล่นมักจะเข้าใกล้ศูนย์ เพราะคุณจะเสียเฉลี่ย 12.17 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละการหมุน การเรียกมันว่า ‘การคืนสู่ผู้เล่น’ นั้นผิด

“ดังนั้นหากคุณใส่เงินเข้าไปในเครื่องและหมุนหลายครั้ง คุณก็จะไม่เหลืออะไรเลย”

ผู้สังเกตการณ์บางคนกล่าวว่าการพิจารณาคดีอาจใช้เวลานานถึงสามสัปดาห์และมีผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมโบกี้ในออสเตรเลีย รัฐบาลเพิ่งผ่านกฎหมายที่แก้ไขแล้วซึ่งผิดกฎหมายคาสิโนออนไลน์และเกมโป๊กเกอร์ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ในสัปดาห์นี้ แม้ว่าจะไม่ห้ามผู้เล่นจากการเข้าถึงเว็บไซต์ แต่ก็มีการเรียกเก็บค่าปรับทางอาญาและทางแพ่งกับผู้ให้บริการที่ดำเนินการในออสเตรเลียโดยไม่มีใบอนุญาตของรัฐหรือดินแดน ผลของคดีนี้อาจส่งผลต่อว่าหน่วยงานของรัฐเหล่านั้นเคยตัดสินใจออกใบอนุญาตดังกล่าวหรือไม่ รวมถึงประเภทของเกมที่จะได้รับอนุญาตหากและเมื่อใดที่ทำเช่นนั้น

William Hillยักษ์ใหญ่ด้านการเดิมพันกีฬาของอังกฤษได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือสองปีกับ BD Sport Group ซึ่งจะเห็น บริษัท ในเครือ BD Stadia UK ของผู้ให้บริการเดิมพันในสนามช่วยในการเปิดตัวบริการในสนามฟุตบอลอังกฤษหกแห่ง

วิลเลียม ฮิลล์ เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้ร่วมมือกับ BD Stadia UK เพื่อแนะนำบูธเดิมพันไปยังสนามเหย้าของทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอย่างท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์, เอฟเวอร์ตัน และเชลซี แต่ตอนนี้จะขยายรายชื่อนี้เพื่อรวมสนามกีฬาของเพื่อนร่วมลีกสูงสุดอย่างสโต๊ค ซิตี้ และ ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์. ลอนดอน_อธิบายว่าข้อตกลงนี้จะรวมถึงทีมแชมป์เปี้ยนชิพอย่าง Bolton Wanderers, Queens Park Rangers และ Preston North End รวมถึง British Football League One ด้าน Bradford City

“BD Sport [Group] ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเปิดใช้งานสิทธิ์การเป็นหุ้นส่วนการเดิมพันสนามของเรากับ Chelsea, Everton และ Tottenham Hotspur และเรามีความยินดีที่สามารถขยายความสัมพันธ์กับข้อตกลงสโมสรพรีเมียร์ลีกและฟุตบอลลีกอังกฤษใหม่เหล่านี้” อ่านa คำแถลงจาก Kristian Welch ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ William Hill ในลอนดอน

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง BD Stadia UK จะจัดหาบูธเดิมพันที่มีตราสินค้าของ William Hill สำหรับอาคารเทียบเครื่องบินทั่วไปหกแห่งและห้องชุดและกล่องต้อนรับสำหรับองค์กร ตลอดจนเครื่องแบบพนักงานและคูปองวันแข่งขัน บริการนี้จะทำให้แฟนๆ สามารถวางเดิมพันกีฬาภายในสนามกีฬาในวันแข่งขัน จากนั้นจึงรวบรวมเงินรางวัลใดๆ ด้วยตนเองที่ร้านค้าปลีกกว่า 2,000 แห่ง หรือผ่านการฝากเงินโดยตรงไปยังบัญชีออนไลน์ที่ WilliamHill.com

“เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่วิลเลียม ฮิลล์รับรู้ถึงการมีส่วนร่วมแบบไดนามิกในบริการของเราในวันแข่งขันที่ไวท์ ฮาร์ท เลน และสแตมฟอร์ด บริดจ์ และกำลังร่วมมือกับเราเพื่อขยายบริการดังกล่าวไปทั่วประเทศ” แถลงการณ์จากโทนี่ วอร์วิค กรรมการผู้จัดการร่วมของ BD สปอร์ตกรุ๊ป. “เรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับมันในอีกสองปีข้างหน้า และตั้งตารอที่แฟนฟุตบอลจะสะสมชัยชนะทางออนไลน์และในร้านค้า”ข้อมูลที่เพิ่งเผยแพร่โดย Michigan Gaming Control Board (MGCB) ระบุว่ารายได้ในเดือนสิงหาคมจาก คาสิโนที่ดำเนินงานสามแห่ง ในดีทรอยต์ลดลงเกือบ 4 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว รายงานแสดงให้เห็นว่าคาสิโนสามแห่งได้รับรายได้ 111.5 ดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมปีนี้ ซึ่งลดลง 3.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี

คาสิโนดีทรอยต์เพียงแห่งเดียวที่บันทึกการแกว่งขึ้นของเดือนสิงหาคมคือMotorCity Casino Hotelซึ่งเป็นเจ้าของโดย IH Gaming (Detroit Entertainment, LLC) รายรับของคาสิโนสำหรับเดือนนี้ตาม MGCB มีมูลค่ารวม 38.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.5 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้วในเดือนสิงหาคม

อย่างไรก็ตาม รายรับจาก MGM Grand Detroit อยู่ที่ 47.9 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม ซึ่งลดลงอย่างมาก 6.7% เมื่อเทียบกับตัวเลขของปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่รายรับในเดือนสิงหาคมที่ Greektown Casino Hotel ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารโดย JACK Entertainment LLC ลดลง 5.7% เป็น 25.2 ล้านดอลลาร์ตามรายงาน

รายงาน MGCB ยังแสดงให้เห็นว่ารายได้ในเดือนกรกฎาคม 2017 สำหรับ MGM และ Greektown ลดลง 6.3 เปอร์เซ็นต์

แม้ว่ารายได้ช่วงฤดูร้อนจะชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด แต่คาสิโนสามแห่งของดีทรอยต์รายงานรายได้รวมประจำปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.1 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2017 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในระหว่างการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม เงินกองทุนของรัฐได้รับภาษี 9 ล้านดอลลาร์จากคาสิโนทั้งสามแห่ง ซึ่งลดลงประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์จากที่ได้รับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ในช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้ ตามรายงานของ MGCB คาสิโนสามแห่งของดีทรอยต์รายงานว่ามีการส่งเงิน 13.3 ล้านดอลลาร์ในการชำระข้อตกลงการพัฒนาและภาษีการพนันไปยังเมืองดีทรอยต์

รายได้จากภาษีการพนันคาสิโนของรัฐจะฝากไว้ในกองทุนช่วยเหลือโรงเรียนของรัฐเพื่อให้เงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการศึกษา คณะกรรมการยังรับประกันว่าคาสิโนของเมืองจะฝากรายได้จากภาษีสรรพสามิตจากการเล่นเกมเข้ากองทุนทั่วไปของดีทรอยต์

รัฐมิชิแกนไม่ได้ควบคุมการเล่นเกมคาสิโนของอินเดีย

ตัวเลขที่ไม่ธรรมดาที่เผยแพร่โดย MGCB เมื่อวันอังคารมาจากสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐยังคงถกเถียงกันที่ HB 4926 การเรียกเก็บเงินซึ่งจะทำให้ iGaming ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงโป๊กเกอร์ออนไลน์ได้รับการแนะนำโดย Rep. Brandt Iden ต่อหน้าคณะกรรมการปฏิรูปกฎระเบียบของสภาแห่งรัฐและการพิจารณาคดีเกี่ยวกับมาตรการ เกิดขึ้นในวันพุธ

ตั้งแต่วันที่ 1-4 พฤศจิกายน Messe Berlin จะเป็นเจ้าภาพการประชุมพันธมิตรเบอร์ลิน การประชุมจะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีและ SEO โดยมีกำหนดการที่เต็มไปด้วยเซสชันเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือของผู้ดูแลเว็บ, SEO, โฆษณาบน Facebook และอื่นๆ iGB Affiliate เป็นผู้ให้บริการข้อมูลรายใหญ่ที่สุด ตลอดจนข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ภายในตลาดพันธมิตร igaming และได้วางแผนสำหรับเบอร์ลินเพื่อนำเสนอเวิร์กช็อปที่มีคุณภาพซึ่งมีหมวดหมู่ต่างๆ เช่น SEO, โซเชียลมีเดีย, การตลาดเนื้อหา และอื่น ๆ

เมื่อการประชุมเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เหลือเวลาอีกเพียงเดือนเศษสำหรับขั้นตอนการวางแผน iGB Affiliate ได้เปิดเผยเวิร์กช็อปที่ได้รับการยืนยันแล้วซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมโดยมีหัวข้อดังกล่าวในวาระการประชุมดังนี้:

SEOcial พาราไดซ์

10 เคล็ดลับและเคล็ดลับนักฆ่า SEM

หลักสูตรความผิดพลาดในทางเทคนิค SEO

โซเชียล & SEO: ชอล์คและชีส

ทำได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง: SEO ที่ได้ผล

แนวคิดคือเวิร์กช็อปตามกำหนดเวลาจะเจาะลึกลงไปในขอบเขตของ SEO ทบทวนด้านเทคนิคของ SEO ตลอดจนเปรียบเทียบปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือบนเว็บชั้นนำที่จะใช้สำหรับการเชื่อมโยง เป้าหมายหลักของการประชุมคือการให้ ผู้เข้าร่วม การประชุมพันธมิตรในเบอร์ลินมีแนวคิดที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ได้ทันที แต่ก็มีทางเลือกสำหรับระยะยาวด้วย ด้วยข้อเสนอเวิร์กช็อปมากมาย ผู้เข้าร่วมจะสามารถเลือกเซสชันที่หลากหลายเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมในสาขาเทคนิคเพื่อพัฒนาธุรกิจของตน

ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ Shona ODonnell ผู้อำนวยการกิจกรรมของ iGaming Business กล่าวว่า: “มีการอัปเดตเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นมากมายในโลกการตลาดดิจิทัลและอุตสาหกรรมการพนันในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอัปเดตจาก Play Store และแอพการพนัน เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในการเป็นพันธมิตร มีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่การแข่งขันที่รุนแรงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในกรุงเบอร์ลิน เราได้ทำให้แน่ใจว่ากำหนดการนั้นอัดแน่นไปด้วยกลเม็ดเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากมาย ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อช่วยให้คุณนำหน้าหนึ่งก้าว”

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของชิลี (SCJ) เพิ่งประกาศกำหนดเส้นตายใหม่สำหรับการประมูลคาสิโนในเขตเทศบาล Arica, Pucón และ Puerto Natales เลื่อนเส้นตายเป็น 11.00 น. ของวันที่ 25 กันยายน ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตามรายงานของG3Newswireยังไม่มีการประกาศวันที่เกี่ยวกับการเสนอราคาสำหรับ Iquique, Coquimbo, Viña del Mar และ Puerto Varas

คาดว่าเทศบาลของรัฐและเจ้าภาพจะมีส่วนร่วมในรายได้ที่เพิ่มขึ้น 20% ที่เกิดจากคาสิโนใหม่ตามรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้น รัฐสามารถเห็นรายได้ภาษีที่เกิดจากคาสิโนเพิ่มขึ้นมากกว่า 45%

กระบวนการประกวดราคาสำหรับคาสิโนใหม่เจ็ดแห่งเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 Casino Ovalleซึ่งเปิดในเดือนกันยายน 2559 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก่อนหน้านี้

กระบวนการนี้ล่าช้าเนื่องจากการร้องเรียนจากคู่แข่งชั้นนำในกระบวนการที่อ้างในศาลว่ารัฐบาลกำลังวางภาระเกินควรแก่พวกเขา และข้อกำหนดในปัจจุบันจะทำให้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ในการดำเนินการเพื่อผลกำไร ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ศาลฎีกาได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งเหล่านั้นและอนุญาตให้กระบวนการประกวดราคาดำเนินต่อไป คดีของมาริน่า เดล โซล ได้รับการยกฟ้อง ก่อนหน้า นี้

สาขาต่าง ๆ ของรัฐบาลจะให้คะแนนการเสนอราคาทางเศรษฐกิจและทางเทคนิคที่คาดว่าจะนำเสนอโดย Inversiones Marina del Sol และผู้ประมูลรายอื่น ๆ นอกจาก SJC แล้ว คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกระทรวงมหาดไทยและความมั่นคงสาธารณะจะมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดอันดับ เมทริกซ์ที่ซับซ้อนจะดูคะแนนที่ได้รับจากการเสนอราคาแต่ละครั้งโดยพิจารณาจากสิ่งต่างๆ เช่น โครงการจะสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาระดับภูมิภาคได้ดีเพียงใด และจะมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างไร ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว การออกแบบ สถานที่ตั้ง และคุณภาพโดยรวมของโครงการที่นำเสนอจะได้รับการพิจารณาตามรายงาน

ฝ่ายตรงข้ามคาสิโนในนิวยอร์กได้รับชัยชนะเหนือJake’s 58 Casino ของ Suffolk OTB ใน Islandia ผู้พิพากษาของศาลสูงแห่งรัฐนิวยอร์กได้ตัดสินว่าเจ้าหน้าที่หมู่บ้านทำเกินขอบเขตเมื่อพวกเขาได้รับใบอนุญาตพิเศษสำหรับ Delaware North Companies เพื่อดำเนินการคาสิโนในโรงแรม Islandia Marriott Long Island เดิมซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Jake’s 58 หลังจากใบอนุญาตคาสิโน ได้รับรางวัล

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้พิพากษาวิลเลียม จี. ฟอร์ด ตัดสินว่าคาสิโนไม่ถือเป็น “การใช้อุปกรณ์เสริม” ที่จำเป็นของโรงแรม ซึ่งมีรายงานว่าเป็นเงื่อนไขที่คณะกรรมการหมู่บ้าน Islandia ตรวจสอบเมื่อออกใบอนุญาตเมื่อปีที่แล้ว ตามรายงานของ Newsday com ( เพย์เกตสมัครสมาชิก ).

ฟอร์ดระบุว่า: “แน่นอนว่ามาตรฐานท้องถิ่นอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป จนกว่าจะถึงตอนนั้น ความพยายามของ Delaware North ที่จะขัดเกลาการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เสริมนั้นเป็นสะพานเชื่อมที่ไกลเกินไป” ตามรายงาน

ฝ่ายตรงข้ามของคาสิโนซึ่งได้ฟ้องร้องในหลาย ๆ ด้านได้ให้ทนายความของพวกเขาประกาศคำตัดสินของผู้พิพากษาเมื่อวานนี้ ไม่มีการประกาศคำสั่งที่จะปิดคาสิโนทันที และไม่มีความชัดเจนว่าขั้นตอนทางกฎหมายใดที่จะดำเนินการต่อไปนอกเหนือจากการประชุมที่ผู้พิพากษากำหนดให้พบกับทนายความจากทั้งสองฝ่าย มีรายงานว่าการประชุมดังกล่าวกำหนดไว้ในวันที่ 5 ตุลาคม และหมู่บ้านมีเวลาถึงวันที่ 8 ธันวาคมในการอุทธรณ์คำตัดสิน

ทนายความและผู้นำหมู่บ้านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะใด ๆ เกี่ยวกับการพิจารณาคดี แต่โฆษกของฝ่ายตรงข้ามคาสิโนเรียกมันว่า “ชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับหลักนิติธรรม” ตามข่าววัน

Suffolk County Regional Off-Track Betting Corp. ได้รับสิทธิ์ในการนำเสนอเครื่องสล็อตแมชชีนลอตเตอรีวิดีโอในข้อตกลงคาสิโนรถโดยสารที่จัดทำโดย New York Gov. Andrew Cuomo และผู้ลงคะแนนเสียงที่ได้รับอนุมัติทั่วทั้งรัฐในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2013 การลงประชามติ OTB ที่ดิ้นรนกำลังพึ่งพาคาสิโนเพื่อช่วยชำระหนี้ประมาณ 15 ล้านดอลลาร์ ภายใต้กฎหมายเดียวกัน Nassau OTB ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเครื่องสล็อต 1,000 เครื่อง แต่ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งได้รับการอนุมัติ จากสมาชิกสภานิติบัญญัติในเดือนเมษายนปีที่แล้ว

ฝ่ายตรงข้ามของคาสิโนใด ๆ ที่วางแผนโดย Suffolk OTB ได้พบกับบริษัทด้วยการประท้วงและการฟ้องร้องทุกครั้ง ก่อนหน้านี้ บริษัทเคยจับตามอง Medford และ Belmont Park ก่อนที่จะตัดสินใจเลือก Islandia ในที่สุด มันไม่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรกว่าฝ่ายค้าน “ระดับรากหญ้า” ได้รับแรงบันดาลใจหรือได้รับทุนสนับสนุนจากผลประโยชน์ของคาสิโนที่แข่งขันกัน

สล็อตแมชชีนที่ Jake’s 58 มีนักพนันวางเดิมพันมูลค่า 169.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 210 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม และมากกว่า 219 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม

จากความเห็นของเขาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีโรงแรมอื่นในลองไอส์แลนด์ต้องการรายได้จากสล็อตเพื่อดำเนินการ ผู้ตัดสินกล่าวว่าไม่มีการค้นพบว่าคาสิโนเป็นเรื่องปกติโดยบังเอิญต่อการดำเนินงานของโรงแรม

Ezugi ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านเกมคาสิโนดีลเลอร์สดได้ลงนามผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ iGaming ข้ามชาติ BtoBet เป็นพันธมิตรดีลเลอร์สดรายล่าสุดของบริษัท

ตามข่าวประชาสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนใหม่กับ BtoBet ถือเป็นกลยุทธ์สำหรับ Ezugi เนื่องจากมีโอกาสมากมายและมีศักยภาพในการเติบโตสูง BtoBet เป็นผู้ริเริ่มเทคโนโลยีใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการเดิมพันและผู้ให้บริการ iGaming อาศัยความฉลาดทางเทคโนโลยีเป็นหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและนำนวัตกรรมมาสู่แถวหน้า ทั้งสองบริษัทมีแนวทางและปรัชญาเดียวกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งทำให้ความร่วมมือเป็นการจับคู่ที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าที่ก้าวล้ำในอนาคต

ข้อเสนอเกมแบบรวมรวมถึง Baccarat OTT ครั้งแรกและการเดิมพันล่าสุดที่อยู่เบื้องหลัง BJ ทำให้ชุด Ezugi มีทั้งหมด 17 เกม

Sagi Ifrach ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Ezugi กล่าวว่า “สถานที่ตั้งสตูดิโอหลายแห่งของบริษัทกำลังขยายตัว โดยมี Queenco เป็นสตูดิโอเปิดตัวล่าสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการโซลูชัน Ezugi Live Dealer เติบโตขึ้นอย่างไร! โอกาสที่เราพบจะทำให้ Ezugi ก้าวหน้าไปอีกหลายปี ในการเป็นพันธมิตรกับ BtoBet เรากำลังเปิดโอกาสที่สำคัญหลายประการสำหรับทั้งสองบริษัทในการขยายสู่ตลาดใหม่ เราตั้งตารอที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และอุดมคติเหล่านี้กับ BtoBet และทั่วทั้งธุรกิจของเรา”

ในขณะที่ Marja Kostova หัวหน้าฝ่ายผลิตของ BtoBet กล่าวเสริมว่า: “ฉันเชื่อมั่นว่าการรวมกันของแพลตฟอร์มขั้นสูงของ BtoBet กับประสบการณ์ที่แข็งแกร่งของ Ezugi ในเกมคาสิโนสดจะมอบโอกาสที่ประสบความสำเร็จในการเติบโตในตลาดที่มีการควบคุมทั้งหมดทั่วโลก”