ไพ่เสือมังกรออนไลน์ โบนัสลงทะเบียน เกมใหม่ และอื่นๆ

ไพ่เสือมังกรออนไลน์ Rivers Casino Pittsburgh และ The Meadows เป็น คาสิโนแห่งแรกที่เปิดให้บริการอีกครั้งในเพนซิลเวเนีย คาสิโนต้อนรับแขกที่กลับมาในวันที่ 9 มิถุนายน แต่คาสิโนอื่นๆ ของรัฐยังคงปิดให้บริการ

ในระหว่าง การประชุม คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมในเพนซิลเวเนีย ประจำเดือนวันอังคาร เควิน โอทูลกรรมการบริหารกล่าวว่าพวกเขาคาดว่าสถานที่คาสิโนทุกแห่งจะเข้าสู่ช่วงสีเขียวของกระบวนการเปิดใหม่ “ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า”

มีวิธีการเล่นเกมคาสิโนใน PA แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ใกล้กับคาสิโนแบบเปิดก็ตาม คุณสามารถเล่นสล็อตแบล็คแจ็ควิดีโอโป๊กเกอร์และรูเล็ตที่บ้าน เพนซิลเวเนียเป็น เพียงหนึ่ง ในสี่รัฐที่มีคาสิโนออนไลน์ ถูกกฎหมาย ในเดือนที่ผ่านมาDraftKingsและCaesarsได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม iGaming โดยเพิ่มคาสิโนออนไลน์ทั้งหมดของรัฐเป็น 10 แห่ง

ในบทสรุปของ คาสิโนออนไลน์ที่ชื่นชอบ ของ PlayPennsylvaniaเราแยกย่อย:

โบนัสการลงทะเบียน

โปรโมชั่นคาสิโนออนไลน์เดือนมิถุนายน

สล็อต เกมโต๊ะ และเกมไพ่

โปรแกรมรางวัล

อันดับ

คาสิโน

โบนัส

คุณสมบัติ

เล่น

1

เยี่ยมชมคาสิโน BETMGM

ฟรี $25

เมื่อลงทะเบียน

รีวิวคาสิโน BETMGM

Freeplay® $ 25 เมื่อสมัคร

จับคู่เงินฝาก 100% สูงถึง $1,000

ใช้รหัสโบนัส: PLAYNJFREE

เล่นเลย

2

เยี่ยมชมคาสิโน BetRivers

โบนัส $250

ในการฝากเงิน

รีวิวคาสิโน BetRivers

100% สูงถึง $250 ในโบนัสเงิน

เพียง 1x เล่นผ่าน!

ใช้รหัสโบนัสพิเศษ: PLAYCAS

เล่นเลย

3

เยี่ยมชมคาสิโนซีซาร์

โบนัส $10

เมื่อลงทะเบียน

รีวิวคาสิโนซีซาร์

เล่นโบนัส $ 10 เมื่อสมัคร

200% สูงถึง $200 ในการฝาก

ใช้รหัสส่งเสริมการขาย: FREEC10

เล่นเลย

4

เยี่ยมชมคาสิโน DraftKings

เครดิตคาสิโน $35

เมื่อลงทะเบียน

รีวิวคาสิโน DraftKings

เครดิตคาสิโน $35 เมื่อสมัคร

จับคู่ 100% สูงถึง $100 (1x PTR) หรือ

จับคู่ 100% สูงถึง $2,000 (15x PTR)

การอ้างสิทธิ์: คลิกเล่นเลย

เล่นเลย

5

เยี่ยมชมคาสิโน Borgata

ฟรี $20

เมื่อลงทะเบียน

รีวิวคาสิโน Borgata

ฟรี $20 โดยไม่มีเงินฝาก

จับคู่เงินฝาก 100% สูงถึง $1,000

ดีลเลอร์สดและเกมพิเศษ

ใช้รหัสโบนัส: PLAYNJ

เล่นเลย

6

เยี่ยมชมคาสิโน FanDuel

$2,000

เล่นอีกครั้ง

รีวิวคาสิโน FanDuel

คืนสูงสุด $2,000 หากดาวน์หลังจากวันแรก

แบล็คแจ็ค รูเล็ต สล็อต และอื่นๆ

1 X เล่นผ่าน

การอ้างสิทธิ์: คลิกเล่นเลย

เล่นเลย

7

เยี่ยมชมคาสิโน Unibet

ฟรี $10

เมื่อลงทะเบียน

รีวิวคาสิโน Unibet

ฟรี $10 เมื่อสมัคร

100% สูงถึง $750 ในการฝาก

ใช้รหัสโปรโมชั่น: PLAY750

เล่นเลย

8

เยี่ยมชมคาสิโน PokerStars

เล่นโบนัส $ 100

เลือกเข้าร่วม & เดิมพันเพียง $1

รีวิวคาสิโน PokerStars

เดิมพัน $1 รับโบนัสเล่น $100

รวม 250 โบนัสสปิน

โบนัสคาสิโนรายวัน

การอ้างสิทธิ์: คลิกเล่นเลย

เล่นเลย

9

เยี่ยมชมคาสิโน Betway

โบนัส $1,000

จับคู่ 100% ในการฝากครั้งแรก

รีวิวคาสิโน Betway

100% สูงถึง $1,000 เมื่อฝากเงิน

300+ เกมคาสิโน

การอ้างสิทธิ์: คลิกเล่นเลย

เล่นเลย

BetRivers คาสิโนออนไลน์

โบนัสสมัครสมาชิกใหม่ : โบนัสเงินฝากครั้งแรกจับคู่ 100% สูงถึง $250 รหัสโบนัสคาสิโน PA RiversคือPLAYRIV

โปรแกรมรางวัล : รับทั้งคะแนนความภักดีของiRush Rewards และคะแนนสะสมโบนัสในทุกการเดิมพัน

สล็อต : 115 ชื่อสล็อต

ช่องใหม่ : Double Wolf, Total Meltdown, Smokin ‘Triples, Dancing Drums, Temple of Nudges, Monopoly Mega Movers, Zeus God of Thunder, Celestial King, Ozzy Osbourne, Double Leopard, Zeus III, Wild Wild West: The Great Train Heist

สล็อตโปรเกรสซีฟ :

Mercy of the Gods – แจ็กพอต ณ วันที่ 11 มิถุนายน: 82,406 ดอลลาร์

เกมโต๊ะและไพ่ : แบล็คแจ็คสองประเภท (ขั้นต่ำ $0.10), รูเล็ตห้าประเภท (ขั้นต่ำ $0.10), บาคาร่า (ขั้นต่ำ $1)

วิดีโอโป๊กเกอร์ : Game King Video Poker (ขั้นต่ำ $0.10)

เกมยอดนิยม 5 อันดับแรกใน 30 วันที่ผ่านมา : Jade Wins, Lion Festival, Longhorn Jackpots, Chili Chili Fire, Game King Video Poker

เพลย์ชูการ์เฮาส์

ไซต์น้องสาวของ BetRivers คาสิโน PlaySugarHouse จะเปลี่ยนโฉมใหม่เป็น BetRivers ในไม่ช้า ดังนั้นอาจเป็นเวลาที่ดีที่จะลองไซต์นั้นเช่นกัน

โบนัสสมัครสมาชิกใหม่ : โบนัสเงินฝากครั้งแรกจับคู่ 100% สูงถึง $250

โปรแกรมรางวัล : รับทั้งคะแนนความภักดีของ iRush และคะแนนสะสมโบนัสในทุกการเดิมพันที่คุณทำ

สล็อต : 115 ชื่อสล็อต

ช่องใหม่ : Double Wolf, Total Meltdown, Smokin ‘Triples, Temple of Nudges, Dancing Drums, Double Leopard, Monopoly Mega Movers, Celestial King, Zeus III, Ozzy Osbourne, Zeus God of Thunder, Wild Wild West: The Great Train Heist

สล็อตโปรเกรสซีฟ :

Divine Fortune: แจ็คพอต ณ วันที่ 11 มิถุนายน: 30,199 ดอลลาร์

เกมโต๊ะและไพ่ : แบล็คแจ็คสองประเภท (ขั้นต่ำ $0.10), รูเล็ตห้าประเภท (ขั้นต่ำ $0.10), บาคาร่า (ขั้นต่ำ $1)

วิดีโอโป๊กเกอร์ : Game King Video Poker (ขั้นต่ำ $0.10)

คาสิโน DraftKings

คาสิโน DraftKings เปิดตัวในเพนซิลเวเนียเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมและรวมเข้ากับหนังสือกีฬา

โบนัสการสมัครสมาชิกใหม่ : ปราศจากความเสี่ยง 24 ชั่วโมงซึ่งการสูญเสียคาสิโนทั้งหมดจะครอบคลุมถึง $ 200

โปรโมชั่นปัจจุบันที่ DraftKings :

เกมประจำสัปดาห์: รับโบนัส $5 เมื่อคุณเล่นแบล็คแจ็ค

สล็อต : 26 ชื่อสล็อต

เกมโต๊ะและไพ่ : Player’s Suite Blackjack (ขั้นต่ำ $1.00, สูงสุด $5,000), บาคาร่า (ขั้นต่ำ $1)

วิดีโอโป๊กเกอร์ : Game King Video Poker (ขั้นต่ำ $0.10)

แฟนดวล คาสิโน

โบนัสการสมัครสมาชิกใหม่ : คืนเงิน 100% จากการสูญเสีย (มากถึง $200 ในเครดิตไซต์) ในช่วง 24 ชั่วโมงแรกของการเล่น

โปรโมชั่นปัจจุบันที่ FanDuel : เกมประจำสัปดาห์: รับโบนัส $5 จากการเล่นแบล็คแจ็ค

สล็อต : 21 ชื่อสล็อต

สล็อตโปรเกรสซีฟ :

Divine Fortune: แจ็คพอต ณ วันที่ 11 มิถุนายน: 54,498 ดอลลาร์

Mercy of the Gods: Jackpot ณ เดือนมิถุนายน: 52,329 ดอลลาร์

เกมโต๊ะและไพ่ : แบล็คแจ็คสองประเภท (ขั้นต่ำ $0.10), รูเล็ตสามประเภท (ขั้นต่ำ $0.10), บาคาร่า

วิดีโอโป๊กเกอร์ : Game King Video Poker (ขั้นต่ำ $0.10)

คาสิโนออนไลน์ฮอลลีวูด

โบนัสสมัครสมาชิกใหม่ : รับโบนัสเงินฝากครั้งแรกสูงถึง $500 นอกจากนี้ รับ $ 25 เพียงสมัคร

โปรโมชั่นปัจจุบันที่คาสิโนฮอลลีวูด : โบนัสล็อกอินฤดูใบไม้ผลิสู่ฤดูร้อน

โปรแกรมรางวัล : mychoice Rewards

สล็อต : 98 ชื่อสล็อต

สล็อตโปรเกรสซีฟ :

เทพโชคลาภ

ความเมตตาของพระเจ้า

เกมโต๊ะและไพ่ : แบล็คแจ็คสองประเภท, รูเล็ตห้าประเภท, บาคาร่าสองประเภท

วิดีโอโป๊กเกอร์ : Game King วิดีโอโป๊กเกอร์

PokerStars คาสิโน

ปัจจุบัน PokerStars PAเป็นโปกเกอร์ออนไลน์ที่ถูกกฎหมายเพียงแห่งเดียวในเพนซิลเวเนีย ผู้เล่นใน PA ยังสามารถเพลิดเพลินกับเกมคาสิโนออนไลน์จาก PokerStars

โบนัสการสมัครสมาชิกใหม่ : ชุดต้อนรับของ Stars Casino ประกอบด้วยโบนัสเงินฝาก 100% สูงถึง $1,500 สำหรับการฝากสามครั้งแรก และสูงถึง $1,000 ในโบนัสสล็อตผ่านหีบลึกลับสองหีบ ดู รหัสโบนัส Stars Casino PA ล่าสุด

โปรโมชั่นปัจจุบันที่ PokerStars : Mystery Mega Prize: รับประกันรางวัลรายวันสูงถึง $500 ในแต่ละวันในเดือนนี้

สล็อต : 68 ชื่อสล็อต

ช่องใหม่ : Wild Wild West: The Great Train Heist, Temple of Nudges, Ozzy Osbourne, Wilderland

สล็อตโปรเกรสซีฟ :

Divine Fortune: แจ็คพอต ณ วันที่ 11 มิถุนายน: 208,512 ดอลลาร์

Mercy of the Gods: Jackpot ณ วันที่ 11 มิถุนายน: 134,352 ดอลลาร์

เกมโต๊ะและไพ่:หนึ่งแบล็คแจ็ค, หนึ่งรูเล็ต, หนึ่งบาคาร่า

วิดีโอโป๊กเกอร์:วิดีโอโป๊กเกอร์สิบแบบ

Unibet คาสิโนออนไลน์

โบนัสสมัครสมาชิกใหม่ : ฟรี $10 และโบนัสเงินฝาก 100%สูงสุด $500

โปรโมชั่นปัจจุบันสำหรับสมาชิกทุกคน :

การแข่งขันเกมโต๊ะ: ทุกครั้งที่ผู้เล่นเดิมพัน 1 ดอลลาร์ในเกมบนโต๊ะใด ๆ พวกเขาจะได้รับ 1 คะแนนบนกระดานผู้นำ

โหลดเงินฝากคาสิโนรายสัปดาห์: รับโบนัส 25% สูงถึง $50 ในการฝากครั้งแรกของคุณในวันพฤหัสบดี

สล็อต : 96 ชื่อสล็อต

ช่องใหม่ : Butterfly Stazz 2, Cash-o-Matic, Double Stacks, Egg-o-Matic, Finn and the Swirly Spin, Go Bananas, Wild Wild West: The Great Train Heist, Wild Bazaar, Temple of Nudges, Ozzy Osbourne, ความเมตตาของเทพเจ้า Lucky Angler

สล็อตโปรเกรสซีฟ :

Divine Fortune: แจ็คพอต ณ วันที่ 11 มิถุนายน: 66,465 ดอลลาร์

Jackpot Shores: แจ็คพอต ณ วันที่ 11 มิถุนายน: 117,765 ดอลลาร์

Mercy of the Gods: Jackpot ณ วันที่ 11 มิถุนายน: 19,595 ดอลลาร์

เกมโต๊ะและไพ่ : แบล็คแจ็คสองประเภท (ขั้นต่ำ $0.50), รูเล็ตหกประเภท (ขั้นต่ำ $0.10), บาคาร่า (ขั้นต่ำ $0.20)

วิดีโอโป๊กเกอร์ : วิดีโอโป๊กเกอร์สี่ประเภท

เกมยอดนิยม: Blackjack, American Roulette, Butterfly Staxx, Cleopatra, Dazzle Me

คาสิโนออนไลน์ PA อื่น ๆ

คาสิโนออนไลน์อื่น ๆ ในเพนซิลเวเนีย ได้แก่ :ความปกติใหม่ยังคงก่อตัวขึ้นในเพนซิลเวเนียในช่วงที่การระบาดของไวรัสลดลง

คาสิโนสามแห่งได้เปิดให้บริการอีกครั้งทั้งหมดนี้มีโปรโตคอลความปลอดภัย ซึ่งคุณสามารถอ่านรายละเอียดได้ ทั้งหมดอยู่ทางตะวันตกสุดของรัฐ ซึ่งผู้ติดเชื้อเบาบางลง

คาสิโนออนไลน์เติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการผสมผสานของโปรโมชั่นใหม่โบนัสและเกม ที่น่าสนใจ

สนามแข่งม้าทั้งหกสนามพร้อมที่จะกลับมาแข่งต่อโดยไม่มีผู้ชม สิ่งอำนวยความสะดวก 4 แห่งได้ประกาศวันที่จะกลับมาเปิดทำการอย่างแน่นอน และการแข่งขันครั้งแรกจะปิดในวันจันทร์ที่สนามแข่งม้าใน PA ทางตะวันตกเฉียงใต้ การแข่งขันพันธุ์แท้ครั้งแรกจะจัดขึ้นในวันศุกร์หน้า บันทึกการเดิมพันเป็นบรรทัดฐานเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากการพนันในการแข่งรถทำให้การเดิมพันกีฬาเป็นโมฆะ

และ แจ็กพอต Mega Millionsเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และในขณะที่ผู้ชนะ 410 ล้านเหรียญมาจากแอริโซนาผู้อยู่อาศัยใน PA สองคนก็เป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน

คาสิโนสามแห่งเปิดให้บริการอีกครั้งภายในสิ้นสัปดาห์

Rivers Casino Pittsburghเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 9 มิถุนายนโดย มี ระเบียบการด้านความปลอดภัยใหม่ซึ่งรวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม สถานีฆ่าเชื้อที่มากขึ้น และการทำความสะอาดที่เพิ่มขึ้น ทุ่งหญ้าตามมาอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา และLady Luck Nemacolinเปิดวันศุกร์

คาสิโนออนไลน์เพิ่มสิ่งจูงใจในระหว่างนี้

ขณะนี้ PA มี 10 ตัวเลือกคาสิโนออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนอสำหรับผู้เล่น PA รวมถึงการเพิ่มเกมใหม่อย่างสม่ำเสมอ

พร้อมกลับมาแข่งต่อ

หลังจากการปิดระบบ ตามคำสั่งของรัฐเกือบสามเดือน ในที่สุดสนามแข่งก็กลับมาแข่งขันได้อีกครั้ง

The Meadowsกำลังมองหาที่จะเริ่มการแข่งรถเทียมในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายนและ19 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่ยืนยันสำหรับการแข่งรถที่Penn National Mohegan Sun Pocono วางแผนที่จะกลับมาแข่งอีกครั้งในวันที่ 20 มิถุนายน และParxกำลังจะแข่งในวันที่22 มิถุนายน

Harrah’s Racetrack และ Presque Isle Downsยังไม่มีวันที่ยืนยันการรีสตาร์ท ในขณะนี้

Mega Millions ดำเนินชีวิตตามชื่อของมัน

สลากนำโชคใบเดียวที่ขายในรัฐแอริโซนา จับคู่หมายเลข Mega Millions ทั้งหก หมายเลขที่ออกในคืน วันอังคารเพื่อคว้าแจ็กพอตมูลค่า 410 ล้านดอลลาร์หรือ 316.8 ล้านดอลลาร์ หากรวบรวมเป็น เงินสด ก้อนหนึ่ง มากสุด เป็น ลำดับที่ 11 เลยทีเดียว

ในท้องถิ่นผู้เล่น PA สองคนจับคู่ลูกบอลสีขาว 5 ลูก ซึ่งมีมูลค่า1 ล้านดอลลาร์ต่อลูก

ตั๋วมีจำหน่ายที่ร้านค้าปลีกและจากiLottery

แบ่งปันบน Facebookแบ่งปันบน Twitterแบ่งปันบน LinkedInแบ่งปันบน Redditเดือนที่สองเต็มของการปิดคาสิโน ที่มีอิฐและปูนใน PAเท่ากับอีกหนึ่งเดือนที่ไม่มีรายได้จากเกมขายปลีก แต่เกมออนไลน์ก็ตอบสนองความคาดหวังอีกครั้งเพื่อลดผลกระทบ

หลังจากบันทึกรายรับจาก iGamingที่43.1 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายนคาสิโนออนไลน์ของ PA ก็ประสบกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม โดยเพิ่มขึ้นเป็น55.8 ล้านดอลลาร์ตามตัวเลขที่เผยแพร่โดย Pennsylvania Gaming Control Board (PGCB) เมื่อวันอังคาร รายได้จากคาสิโนออนไลน์ (โต๊ะและสล็อต) เพิ่มขึ้น 35.5% เมื่อเทียบ เดือนต่อเดือนในรัฐคีย์สโตน

การมีส่วนร่วมของโป๊กเกอร์ออนไลน์ทั้งหมดจากPokerStars PAอยู่ที่4.6 ล้านดอลลาร์ ลดลง 12.5 % ​​จากสถิติสูงสุดที่5.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน

หมายเลขคาสิโนออนไลน์ในเดือนพฤษภาคม:

สล็อตนำมาซึ่งการเดิมพันทั้งหมด เกือบ 1.1 พันล้านดอลลาร์ และ รายรับ38.8 ล้านดอลลาร์

เกมบนโต๊ะดึงดูด เงินเดิมพัน 778.5 ล้านดอลลาร์และรายรับ12.4 ล้านดอลลาร์

รายรับเดือนพฤษภาคมของโป๊กเกอร์อยู่ที่4.6 ล้านดอลลาร์

พฤษภาคมเป็นเดือนแรกสำหรับคาสิโนออนไลน์CaesarsและDraftKings

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาด PA iGaming ทำให้รายได้ลดลง

การบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าชม iGaming โดยรวมในเพนซิลเวเนีย การ เดิมพันคาสิโนออนไลน์เพิ่มขึ้น 32.6% เดือนต่อเดือน ซึ่งรวม ถึง การเล่น สล็อตมากถึง1.06 พันล้านดอลลาร์และเกือบ780 ล้านดอลลาร์ใน การเดิมพัน เกมโต๊ะ ทั้งหมด ในเดือนพฤษภาคม

สำหรับสล็อตนั้นเพิ่มขึ้น40.5%ในขณะที่การเดิมพันเกมบนโต๊ะ เพิ่มขึ้น 23.1%เมื่อเทียบเป็นรายเดือน การลดลงของโป๊กเกอร์ 12.5% ​​เดือนต่อเดือนนั้นเล็กน้อยในโครงการใหญ่ ทั้งสามกลุ่มรวมกันทำเงินได้24.0 ล้านดอลลาร์สำหรับภาษีของรัฐและท้องถิ่นในเครือจักรภพ โดยรวมแล้ว PA รับภาษี 25.8 ล้านดอลลาร์จากการพนันทุกรูปแบบ

น่าประทับใจพอ ๆ กับที่ตลาดคาสิโนออนไลน์อายุน้อยใน PA กำลังดำเนินการ มันแทบจะไม่เพียงพอที่จะชดเชยความสูญเสียครั้งใหญ่ในการเล่นเกมทั่วทั้งรัฐ เมื่อเทียบเป็นรายปีรายได้จากการเล่นเกมโดยรวมลดลง 79%ในเดือนพฤษภาคม

ในเดือนพฤษภาคม 2019 การเดิมพันกีฬาออนไลน์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและ iGaming ก็ยังไม่เปิดตัว แต่คาสิโนบนบกเพียงอย่างเดียวสร้างรายได้จากเกมมากกว่า 286 ล้านดอลลาร์ สล็อตบนบกคิดเป็นมูลค่า209.6 ล้านดอลลาร์และเกมบนโต๊ะมีรายรับ76.6 ล้านดอลลาร์ ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2020 รูปแบบการเล่นเกมเหล่านี้ลดลงเหลือศูนย์ ซึ่งหมายความว่าไม่ต้องเสียภาษีเช่นกัน