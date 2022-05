ไพ่เสือมังกร GClub สร้างสถิติการเดิมพันแต่ก็แย่

ไพ่เสือมังกร GClub รายรับจากคาสิโนเนวาดาลดลงสามเปอร์เซ็นต์ในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2558 เนื่องจากบาคาร่าลดลงทั่วทั้งรัฐและหนังสือกีฬาพยายามดิ้นรนที่จะรักษาการเดิมพันกีฬาอย่างสมเหตุสมผล

โดยรวมแล้ว คาสิโนของรัฐได้รับรางวัล 922.2 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งน้อยกว่าในปี 2558 อยู่ที่ 29 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสัมพันธ์กับรายรับภาษีที่ลดลงประมาณแปดเปอร์เซ็นต์สำหรับรัฐ หรือประมาณ 2 ล้านดอลลาร์

Michael Lawton นักวิเคราะห์อาวุโสของ Nevada Gaming Control Board ให้สัมภาษณ์กับ Associated Press ว่า “ฉันคิดว่าเราคาดหวังมากกว่านี้เล็กน้อยในเดือนนี้ แต่มันไม่ได้เกิดขึ้น”

ในขณะที่มีจุดสว่างบางส่วนทั่วรัฐซิลเวอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรีโนและเซาท์เลคทาโฮ ผู้กระทำผิดในการเล่นเกมจำนวนมากสามารถรับผิดชอบต่อการชะลอตัวในพื้นที่ลาสเวกัสรวมทั้งสล็อตและการพนันกีฬา

สตรีคอับโชค

เช่นเดียวกับกรณีของนักพนันส่วนใหญ่ที่เล่น Sin City บ่อยครั้ง โชคก็หมดลงสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในลาสเวกัส เนื่องจากตารางไม่ตรงกันในเดือนมีนาคม

ในขณะที่คาสิโนสามารถทำได้เพียงเล็กน้อยเพื่อต่อสู้กับการลดการเล่นที่โต๊ะบาคาร่า รายได้จากเกมลดลงสามและครึ่งเปอร์เซ็นต์ ผู้บริหารเกมจะมีปัญหากับสิ่งที่ค่อนข้างน่าผิดหวังในหนังสือกีฬา

หนังสือของเนวาดาบันทึกการเดิมพันกีฬา 458 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นสถิติใหม่สำหรับเดือนใด ๆ ปัญหาคือ ผู้สร้างอัตราต่อรองชนะมากกว่านักพนันเพียง 2.1 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ได้รับเงินรางวัลเพียง 9.6 ล้านดอลลาร์จากหนังสือกีฬา 89 รายการของรัฐ

March Madness เป็นธุรกิจที่เสี่ยงอย่างไม่มีข้อกังขาในปี 2559 เนื่องจากไม่มีใครเป็นที่โปรดปรานที่ชัดเจนในการคว้าแชมป์บาสเก็ตบอลระดับประเทศและโฮสต์ของทีมที่สามารถไปถึง Final Four ในฮูสตัน แฟน ๆ ต่างแห่กันเพื่อป้องกันการเดิมพัน

มีเพียงทีมอันดับ 1 เท่านั้นที่ไปถึงสองเกมสุดท้าย และอันดับที่ 10 ของ Syracuse เป็นเรื่องราวของซินเดอเรลล่าในทัวร์นาเมนต์ ตำแหน่งระดับชาติครั้งแรกของวิลลาโนวาในรอบ 31 ปีทำให้ได้รับชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับผู้ศรัทธาในฟิลาเดลเฟียผู้ทุ่มเทเงินให้กับหัวใจ

แม้ว่า ในทางเทคนิคแล้ว ลาสเวกัสจะยังชนะแต่การถือครองเพียง 2.1 เปอร์เซ็นต์ของ 458 ล้านดอลลาร์ให้ความรู้สึกเหมือนดูเงินเดินออกจากประตูไปหาเจ้านายชั้นสูง

สปอร์ตบุ๊กของเนวาดามีอัตราการชนะโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละห้าในช่วงสามปีที่ผ่านมา

คาสิโนจะประสบกับข้อเสียเปรียบอย่างมากในผลรวมการเดิมพันในเดือนเมษายนเนื่องจากเดือนมีน้อยที่จะดึงดูดนักพนันกีฬาให้มาที่เนวาดา โชคดีที่เมย์อยู่ตรงหัวมุม และมาพร้อมกับแว่นตาแข่งม้า Kentucky Derby และ Preakness

สล็อตดึงกลับ

นอกเหนือจากหนังสือกีฬาแล้ว สล็อตยังมีการแสดงน้อยกว่าที่เป็นตัวเอกสำหรับคาสิโนเนวาดา แม้ว่านักพนันจะทุ่มเงิน 9.3 พันล้านดอลลาร์ลงในเครื่อง แต่บ้านชนะเพียง 6.6 เปอร์เซ็นต์สำหรับเงินรางวัล 616.6 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานของ UNLV Center for Gaming Research ค่าเฉลี่ยการถือครองเครื่องสล็อตแมชชีนทั่วทั้งรัฐในเนวาดาระหว่างปี 2547 ถึง 2559 อยู่ที่ 6.9% แม้ว่าความแตกต่าง 0.3 อาจดูเล็กน้อย แต่เมื่อจัดการกับตัวเลข 9.3 พันล้านดอลลาร์ จะเท่ากับขาดทุนประมาณ 28 ล้านดอลลาร์

นักวิเคราะห์จากมอร์แกน สแตนลีย์กล่าวว่าคาสิโนในมาเก๊าอาจอยู่ในสภาวะที่ยากลำบาก โดยมีรีสอร์ตเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้น ในแนวรุกคือตลาดเกมที่เปราะบางของเมกกะซึ่งอาจปล่อยให้คาสิโนต้องดิ้นรนเพื่อลูกค้า

นักวิเคราะห์แนะนำว่าผู้ให้บริการ Junket ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากสองสามปี เนื่องจากการพนันวีไอพีในภูมิภาคยังคงลดลง

Mark Goodridge จาก Morgan Stanley ให้สัมภาษณ์กับ The Australian ว่า:

“ [คาสิโนใหม่] นี้ รวมกับระดับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการดึงดูดผู้เล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Cotai แสดงให้เห็นว่าหากไม่มีการเร่งการเติบโตของรายได้จำนวนมาก ผลตอบแทนสำหรับอุตสาหกรรมจะลดลง”

มาเก๊าได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระทบทุกด้านจากเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอ การห้ามสูบบุหรี่ และการผลักดันให้หยุดการฟอกเงินและการทุจริต รีสอร์ตต่างๆ ได้เห็นรายได้จากการเล่นเกมตกต่ำทุกเดือน กลุ่ม VIP ที่รับรองว่าเงินหลายล้านดอลลาร์ถูกสูบเข้าสู่บริษัทเกมของภูมิภาคกึ่งปกครองตนเอง ตกเป็นเป้าหมายโดยเฉพาะ

ตลาดมวลชนสามารถประสบได้

คาสิโนของมาเก๊าขณะนี้ได้รับการสนับสนุนให้ลงทุนในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตลาดมวลชน เช่น การแสดงและความบันเทิง ปีที่แล้วJames Packerและ Melco Crown ของ Lawrence Ho เปิด Studio City ในมาเก๊า รีสอร์ทมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นี้มีชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและธีมฮอลลีวูดที่แข็งแกร่ง หวังว่าคอมเพล็กซ์ “ความบันเทิง” ใหม่เช่นนี้จะทำให้รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่สนใจความหลากหลาย

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เศรษฐกิจตกต่ำ ผู้พัฒนาคาสิโนยังไม่หยุดนิ่ง พวกเขายังคงสร้างรีสอร์ทแบบบูรณาการที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความหวังว่าการสร้างทางออกจากภาวะถดถอยจะเป็นหนทางข้างหน้า สำหรับมอร์แกน สแตนลีย์ มันเป็นแนวทางที่โง่เขลา

ด้วยการเพิ่มโต๊ะเกมใหม่มากถึง 750 โต๊ะในเมือง การพนันในตลาดมวลชนอาจประสบปัญหา อย่างไรก็ตาม ตามการคาดการณ์ของมอร์แกน สแตนลีย์ ตลาดมวลชน “ยังคงทรงตัว”

คาสิโนมาเก๊าโดนหนี้วีไอพี

สิ่งสุดท้ายที่อาณาจักรคาสิโนของมาเก๊าต้องการคือข่าวร้ายในส่วนวีไอพีของพวกเขา แต่นั่นเป็นเพียงสิ่งที่พวกเขาได้รับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากปรากฏว่าเครือข่ายหลายแห่งต้องเผชิญกับหนี้สูญจำนวนมากในขณะที่วาฬล่าถอย

Junkets ทริป VIP ที่วางแผนโดยชายกลางเพื่อดึงดูดนักพนันรายใหญ่จากจีนและที่อื่น ๆ กำลังถูกตรวจสอบโดยเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามผู้เล่นระดับสูงทั่วไป เมื่อหลายปีก่อนความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ ตอนนี้มันกลายเป็นส่วนสำคัญของแผนธุรกิจโดยรวมของมาเก๊า

“การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นและนโยบายที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ในขณะที่เป็นบวกสำหรับแนวโน้มระยะยาวของกลุ่ม มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายต่อโอกาสที่สั้นกว่าสำหรับผู้ประกอบการขยะ รายได้วีไอพี และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของพวกเขา” เจมี่ ซู จาก Daiwa Capital Markets กล่าว ลาสเวกัสรีวิว-วารสาร.

“ขยะที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการปฏิบัติงานเพิ่มเติมอาจส่งผลให้มีการปิดห้องวีไอพีเพิ่มเติม”

เมื่อเทียบกับลาสเวกัส มาเก๊ายังคงดูเหมือนเป็นเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคเกมชั้นนำของโลก รายได้ก็ลดลงอย่างมาก รายได้ต่อเดือนมีแนวโน้มที่จะลดลงในเดือนนี้เพื่อทำเครื่องหมายที่ลดลงต่อเนื่องกันเป็นเวลาสองปี GGR โดยรวม (รายรับจากการเล่นเกมรวม) ยังถูกคาดการณ์ว่าจะตกต่ำอีกสองสามคะแนน

ในขณะที่มาเก๊าได้รับบ้านของตนเพื่อจัดการกับหนี้เสีย ความอิ่มตัวของตลาดมวลชน และสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้รับ VIP มากขึ้น ผู้ประกอบการคาดว่าจะมีการเดินทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อมากขึ้นในปี 2016

Borgata Hotel Casino & Spa เป็นรีสอร์ทที่มั่งคั่งที่สุดในแอตแลนติกซิตี และในไม่ช้าที่พักแห่งนี้จะกลายเป็นเจ้าของโดย MGM Resorts International หลังจากที่บริษัทประกาศข้อตกลงกับ Boyd Gaming เพื่อซื้อหุ้น 50% ในราคา 900 ล้านดอลลาร์

MGM และ Boyd ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส ร่วมกันสร้าง Borgata มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์และเปิดรีสอร์ทคาสิโนที่ไม่ใช่ Boardwalk ในปี 2546 โดยมีส่วนแบ่ง 50-50 ท่าจอดเรือฮอตสปอตได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่สามครั้งในรอบ 13 ปี

“Borgata เป็นรีสอร์ทรอบปฐมทัศน์ในแอตแลนติกซิตี” Jim Murren ประธานและซีอีโอของ MGM Resorts กล่าวในการแถลงข่าว “ในขณะที่ตลาดยังคงเผชิญกับความท้าทาย Borgata มีประสิทธิภาพเหนือกว่าและสร้างความแตกต่างในฐานะผู้นำที่ไม่มีปัญหาในเมือง”

ในทางกลับกัน MGM จะขาย Borgata ให้กับ MGM Growth Properties ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อถือได้ในราคา 1.175 พันล้านดอลลาร์แล้วเช่าทรัพย์สินกลับไปที่ MGM Resorts

Keith Smith ประธานและซีอีโอของ Boyd Gaming กล่าวว่าการตัดสินใจขายให้มูลค่าที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นและช่วยให้บริษัทสามารถลดหนี้ได้

การทำธุรกรรมนี้คาดว่าจะปิดตัวลงในไตรมาสที่สามของปีนี้

MGM เดิมพันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัทคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในลาสเวกัสสตริป ดูเหมือนว่า MGM Resorts จะมุ่งความสนใจไปที่การพัฒนานอกเมืองบาป การเดิมพันอะไรก็ได้ภายในขีดจำกัดของแอตแลนติกซิตีในปัจจุบันเป็นการเดิมพันที่ค่อนข้างเสี่ยง แม้ว่าจะเป็นคาสิโนที่เพิ่มรายได้เกือบสองเท่าของสถานที่อื่นๆ ในพื้นที่

Borgata ทำรายได้ไป 220,459,250 ดอลลาร์ต่อปี คู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดในแอตแลนติกซิตี้ก็คือ Harrah’s Resort Atlantic City ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเขา ซึ่งทำรายได้ไป 114.77 ล้านดอลลาร์ในปี 2559

ไม่มีคาสิโนอีกหกแห่งในแอตแลนติกซิตีที่ทำเงินได้ 100 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสแรกของปี

สุภาษิตทางธุรกิจแบบเก่าที่คุณต้องใช้จ่ายเงินเพื่อทำเงินนั้นดูเหมือนจะเกิดขึ้นจริงในห้องประชุมของ MGM นอกเหนือจากการใช้เงิน 900 ล้านดอลลาร์สำหรับ Borgata แล้วMGMกำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้าง MGM Springfield ในแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 950 ล้านดอลลาร์ที่คาดว่าจะเปิดในปี 2561

สถานะปัจจุบันของแอตแลนติกซิตี

MGM ดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างที่พวกเราที่เหลือไม่รู้ การลงทุนอีก 900 ล้านดอลลาร์ในเมืองบอร์กาตาและแอตแลนติกซิตี้ ในขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทางเลือกที่จะนำคาสิโนสองแห่งไปยังเคาน์ตีทางตอนเหนือในรัฐจะไม่สมเหตุสมผลทางธุรกิจที่รอบคอบที่สุด

การซื้อกิจการของ Boyd Gaming อาจบ่งบอกว่า MGM ไม่คิดว่าผู้ลงคะแนนจะอนุมัติการลงประชามติคาสิโนในเดือนพฤศจิกายน

ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม รัฐบาลคริส คริสตี้ (ขวา) ได้ลงนามในแพคเกจช่วยเหลือทางการเงินสำหรับเมืองแอตแลนติกซิตี ซึ่งจะจัดหาเงินไหลเข้าให้กับรัฐบาลท้องถิ่นผ่านการกู้ยืมจากรัฐ เมืองมีเวลาห้าเดือนในการร่างงบประมาณที่สมดุล และลดค่าใช้จ่ายประจำปีลงหลายสิบล้านดอลลาร์

“สำหรับเจ้าหน้าที่ของแอตแลนติกซิตี การนับถอยหลังครั้งสุดท้ายเริ่มต้นในวันนี้” คริสตี้กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม “พวกเขารู้ว่าหากพวกเขาล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและการจัดการที่ผิดพลาด ฝ่ายบริหารของฉันจะได้รับอำนาจให้ก้าวเข้ามาและทำในทันที งานสำหรับพวกเขา”

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐนิวเจอร์ซีย์จะตัดสินใจในเดือนพฤศจิกายนนี้หากพวกเขาต้องการยุติการผูกขาดการพนันเชิงพาณิชย์ของแอตแลนติกซิตีและอนุญาตให้สร้างคาสิโนสองแห่งในตอนเหนือของรัฐ เป็นการตัดสินใจที่สามารถยุติกฎหมาย 40 ปีที่อนุญาตให้คาสิโนดำเนินการภายในขอบเขตของแอตแลนติกซิตี แต่ไม่มีที่อื่นในรัฐการ์เด้น

นอกเหนือจากการเลือกระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์และฮิลลารี คลินตัน/เบอร์นี แซนเดอร์สแล้ว ชาวนิวเจอร์ซีย์จะพิจารณาว่าคาสิโนทางตอนเหนือจะเป็นประโยชน์ต่อฐานภาษีที่สมควรจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนิวเจอร์ซีย์หรือไม่

ณ วันที่ 2 มิถุนายน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะถูกแบ่งเท่าๆ กัน

ข้อมูลการสำรวจล่าสุดที่ออกโดยมหาวิทยาลัย Monmouth แสดงให้เห็นว่าในบรรดาผู้ลงคะแนนที่ลงทะเบียนแล้ว 48% กล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ ในขณะที่อีก 48 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาตั้งใจจะคัดค้านการลงประชามติ

ตามที่คาดไว้ กลุ่มประชากรที่ลงคะแนนเสียงสนับสนุนการขยายตัวนั้นอาศัยอยู่อย่างหนักในมณฑลทางตอนเหนือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ North Jersey กลับการลงประชามติ 52-43 ในขณะที่ผู้ลงคะแนนใน South Jersey ไม่เห็นด้วยที่ 42-54

“ชะตากรรมของมาตรการขยายคาสิโนเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดเดา” แพทริค เมอร์เรย์ ผู้อำนวยการสถาบัน Monmouth University Polling กล่าว “ประชาชนไม่ได้แสดงความมั่นใจอย่างท่วมท้นว่าการเพิ่มคาสิโน North Jersey จะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและมีความกังวลอย่างกว้างขวางว่าสิ่งนี้จะทำร้ายเมืองแอตแลนติกซิตีที่ล่อแหลมอยู่แล้ว”

Icahn Checks

ไม่มีใครสนใจผลการลงประชามติในเดือนพฤศจิกายนมากไปกว่าผู้เล่นที่มีอำนาจในแอตแลนติกซิตี และเมื่อพูดถึงบุคคลและบริษัทมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ดำเนินกิจการในเมืองตากอากาศริมชายหาด ความคิดเห็นก็ดูเหมือนจะแตกต่างออกไป

Carl Icahn ผู้ซึ่งได้รับทรัมป์ทัชมาฮาลในเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกับหนี้หลายร้อยล้านดอลลาร์ วางแผนที่จะปรับปรุงทรัพย์สินและสูบเงินเพิ่มอีก 100 ล้านดอลลาร์ในทรัพย์สิน แต่การลงทุนนั้นมาพร้อมกับข้อกำหนดว่าคาสิโนจะยังคงเป็นเอกสิทธิ์ของแอตแลนติกซิตี

Icahn กล่าวในเดือนมีนาคมว่า “มันจะไม่เป็นการดีที่จะดำเนินการลงทุนเหล่านั้นในขณะที่การเล่นเกมใน North Jersey นั้นเป็นประเด็นเปิด และเราจะต้องรอดูผลลัพธ์ของข้อเสนอเหล่านั้น”

เดิมพัน MGM

ในขณะที่ Icahn กำลังรอผลการลงประชามติในเดือนพฤศจิกายน MGM ไม่เพียงแต่เรียกเท่านั้น แต่ยังวางเดิมพันอย่างมากในแอตแลนติกซิตี ตามที่ Casino.org รายงาน MGM Resorts International กำลังซื้อหุ้น 50 เปอร์เซ็นต์ของ Borgata Hotel Casino ของ Boyd Gaming ในราคา 900 ล้านดอลลาร์

นั่นจะทำให้MGMเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่หรูหราที่สุดในเมืองได้ 100 เปอร์เซ็นต์

จิม เมอร์เรน ซีอีโอของ MGM ยอมรับในการแถลงข่าวว่า “ตลาดยังคงเผชิญกับความท้าทาย” แต่เห็นได้ชัดว่าบริษัทของเขายังคงรู้สึกมั่นใจว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาซึ่งเห็นรายได้ของคาสิโนลดลงในแต่ละปีสามารถย้อนกลับได้

หากการลงประชามติได้รับการอนุมัติ ส่วนหนึ่งของรายได้ภาษีที่ได้รับจากรัฐจากคาสิโนทางเหนือทั้งสองแห่งจะถูกนำไปช่วยเหลือในการฟื้นตัวของแอตแลนติกซิตี

Boyd Gaming กำลังคว้าชัยชนะและก้าวออกไป Icahn ยังคงอยู่ที่โต๊ะและ MGM กำลังทำทุกอย่าง

พฤศจิกายนนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะแจกไพ่ริเวอร์ Icahn จะวางเดิมพันครั้งสุดท้าย และทุกคนจะถูกบังคับให้มีชีวิตอยู่ด้วยมือของพวกเขาเอง

ผู้ประกอบการด้านการเล่นเกม Sheldon Adelson กำลังมองหาการจัดตั้ง Super PAC กลาง (คณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง) เพื่อสนับสนุนและให้ทุนสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันDonald Trumpกับ Hillary Clinton ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามของพรรคประชาธิปัตย์

เชลดอน อเดลสัน ซูเปอร์ PAC โดนัลด์ ทรัมป์

Sheldon Adelson กำลังทำงานเพื่อจัดตั้ง Super PAC ด้วยเงินของตัวเองมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงโอกาสของทำเนียบขาวของ Donald Trump (ภาพ: Daniel Groshong/Bloomberg)

ตามรายงานของ Politico มหาเศรษฐีคาสิโนที่เป็นเจ้าของอาณาจักร Las Vegas Sands มีผู้บริหารฝ่ายสัมพันธ์ของรัฐบาล Andy Abboud พบกับ Nick Ayers อดีต ผู้อำนวย การสมาคม Republican Governors Association (RGA) เพื่อหารือเกี่ยวกับทีมที่ดีที่สุดสำหรับ Super PAC และวิธีก้าวไปข้างหน้า

มีรายงานว่า Phil Cox อดีตผู้บริหาร RGA อีกคนหนึ่ง รวมถึง Josh Holmes และ Chip Englander นักยุทธศาสตร์การรณรงค์ ต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อตัวของ Super PAC ด้วย

โฮป ฮิกส์ โฆษกหญิงของทรัมป์ บอกกับ เดอะ วอลล์ สตรีท เจอร์นัลว่า“มีความกระตือรือร้นอย่างล้นหลามสำหรับนายทรัมป์ เช่นเดียวกับความต้องการเพื่อให้แน่ใจว่ามีทรัพยากรพร้อมใช้เพื่อเอาชนะฮิลลารี คลินตัน”

มีอะไรซุปเปอร์?

กฎหมายการเงินของการหาเสียงของรัฐบาลกลางได้จำกัดอย่างมากว่า Adelson สามารถบริจาคให้กับผู้สมัครที่เขาต้องการได้มากเพียงใด พลเมืองสหรัฐฯ ได้รับอนุญาตให้มอบเงินมากถึง $2,700 ให้กับผู้สมัครแต่ละคน, $5,000 ให้กับคณะกรรมการดำเนินการทางการเมืองแต่ละคณะ และ $33,400 ให้กับคณะกรรมการพรรคระดับประเทศทุกปี

สำหรับผู้ชายที่คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 25 ถึง 30 พันล้านดอลลาร์นั่นไม่ได้ลดทอนลง นั่นคือสิ่งที่คณะกรรมการดำเนินการทางการเมืองขั้นสูงเข้ามา

Super PAC นั้นปลอดจากข้อจำกัดการบริจาคของบุคคลเหล่านั้น ตราบใดที่พวกเขาไม่ได้ให้เงินโดยตรงกับผู้สมัคร และไม่ได้ประสานงานกับผู้สมัครเกี่ยวกับวิธีการใช้จ่ายเงินของ PAC

หาก Super PAC ตรงตามเงื่อนไขสองข้อนี้ Adelson สามารถเขียนเช็คขนาดใหญ่ได้ตามต้องการ ในระหว่างรอบการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2555 เขาให้เงิน 100 ล้านดอลลาร์แก่คณะกรรมการปฏิบัติการอนุรักษ์นิยม

ก่อนปี 2010 บริษัท สหภาพแรงงาน และผู้มั่งคั่งพิเศษถูกห้ามไม่ให้มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งที่ชนชั้นกลางทั่วไปโดยจำกัดการบริจาคให้ PACs คำตัดสินของศาลฎีกา (Citizens United v. FEC) ในปี 2010 ตัดสินว่าภายใต้การแก้ไขครั้งแรก รัฐบาลไม่สามารถจำกัดองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและรายจ่ายทางการเมืองที่เป็นอิสระโดยรวมได้

การเกิดของ super PAC นั้นเป็นไปตามคำตัดสินอย่างรวดเร็ว

แล้วหน้าที่หลักของ super PAC คืออะไร? โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นขุมทรัพย์สำหรับงบประมาณการโฆษณาทางการเมืองจำนวนมหาศาล และมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งโฆษณาโจมตีและเวลาออกอากาศที่จำเป็นเพื่อสร้างผลกระทบกับพวกเขา ตลอดจนจุดที่อบอุ่นและคลุมเครือมากขึ้นซึ่งสะกดประวัติของผู้สมัครที่ต้องการ

แม้ว่า Super PAC ที่ยังไม่มีชื่อของ Adelson จะทำงานเพื่อความสำเร็จของ Trump อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ทั้งสองฝ่ายจะพูดคุยเรื่องการเมืองและรักษาระยะห่าง อย่างน้อยก็เปิดเผยต่อสาธารณะ

ทรัมป์ประณาม Super PAC ในระหว่างกระบวนการหลัก โดยเฉพาะระบบสนับสนุนของ Jeb Bush อดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดา แต่ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปแล้วเมื่อทรัมป์ได้รับการเสนอชื่อจากพรรครีพับลิกัน

“เราไม่สามารถหยุดผู้คนจากการสนับสนุนนายทรัมป์” ฮิกส์กล่าว

มหาเศรษฐีเพื่อทรัมป์

ตามที่ Casino.org รายงานในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม เห็นได้ชัดว่า Adelson จะเข้าร่วมการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2559 ในขณะที่ทำให้แน่ใจว่า GOP ยังคงควบคุมรัฐสภา ในปี 2555 มหาเศรษฐีได้เผยแพร่ความรักระหว่างแคมเปญของ Mitt Romney และวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร

ในขณะที่คาดว่า Adelson จะเป็นผู้สนับสนุนหลักของ Trump super PAC คณะกรรมการจะมองหารุ่นใหญ่ของพรรครีพับลิกันเพื่ออยู่เบื้องหลังผู้ได้รับการเสนอชื่อ GOP อาจต้องใช้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในโฆษณาเพื่อปัดเป่าการซุ่มโจมตีของทรัมป์ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากเครื่องจักรที่เรียกว่าคลินตัน

รางวัล Super PAC ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ Adelson คือการหาวิธีดึงดูดพี่น้อง Koch ให้สนับสนุน Trump ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มิถุนายน ยังคงเป็นเรื่องยาว

คาสิโน แอตแลนติกซิตีกำลังดิ้นรนเพื่อให้จบสิ้น และสถานการณ์ของพวกเขาจะยิ่งเลวร้ายหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐนิวเจอร์ซีย์อนุมัติการลงประชามติในเดือนพฤศจิกายนเพื่อยุติการผูกขาดการพนันของเมืองและอนุญาตให้สร้างรีสอร์ทเชิงพาณิชย์สองแห่งในมณฑลทางตอนเหนือ

Fitch Ratings หนึ่งในหน่วยงานจัดอันดับเครดิต “บิ๊กทรี” พร้อมด้วย Moody’s และ Standard & Poor ได้ออกรายงานเมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่กล่าวว่าคาสิโนที่เหลืออีกสี่แห่งจากแปดแห่งของแอตแลนติกซิตีอาจปิดได้หากการพนันขยายออกไปนอก ของขอบเขตของเมือง

Fitch ระบุเฉพาะ Trump Taj Mahal, Resorts Casino และ Golden Nugget ว่ามีความอ่อนไหวมากที่สุด โดยที่ Bally’s Atlantic City เป็นสถานที่แห่งที่สี่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของเกม

“ฟิทช์ประมาณการว่ารายได้เกมรวมของแอตแลนติกซิตี (GGR) ลดลงประมาณร้อยละ 25 จะทำให้กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าธรรมเนียมการจัดการของนักเก็ตทองคำ ซึ่งทำกำไรได้มากที่สุดในบรรดาทั้งสาม” ฟิทช์ เกมมิ่ง ผู้อำนวยการด้านที่พักและการพักผ่อน โคลิน แมนส์ฟิลด์กล่าว “การลดลง 10 เปอร์เซ็นต์และ 20 เปอร์เซ็นต์ใน GGR จะทำให้ทัชมาฮาลและรีสอร์ทมีความเสี่ยงตามลำดับภายใต้สมมติฐานเดียวกัน AC ของ Bally อาจเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน”

ไม่ต้องรีบสรุป

แม้ว่าฟิทช์จะเชื่อว่าคาสิโนครึ่งหนึ่งที่เหลืออยู่ในแอตแลนติกซิตีสามารถปิดได้เนื่องจากการยุติการผูกขาดการพนันเชิงพาณิชย์เป็นเวลา 40 ปีของเมือง แต่นั่นจะไม่เกิดขึ้นจริงในเร็วๆ นี้ “แม้ว่าการลงประชามติจะผ่านไป แต่ฟิทช์เชื่อว่าจะใช้เวลาอย่างน้อยสี่ปีจนกว่าคาสิโนจะสามารถเปิดได้จริง” แมนส์ฟิลด์กล่าว

ไม่ว่าการคาดการณ์จาก Fitch อาจส่งผลต่อความรู้สึกของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐ Garden State ก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งภายในเวลาไม่ถึงหกเดือน

ข้อมูลล่าสุดจากสถาบัน Monmouth University Polling แสดงให้เห็นว่าผู้อยู่อาศัยอยู่ในความร้อนระอุและแตกแยก 48-48 เมื่อพูดถึงการสนับสนุนหรือคัดค้านการลงประชามติ

ผู้ว่าการคริส คริสตี้ (ขวา) เป็นผู้สนับสนุนชั้นนำในการอนุญาตให้มีการสร้างคาสิโนสองแห่ง ซึ่งเป็นไปได้มากที่สุดที่ศูนย์กีฬา Meadowlands และในเจอร์ซีย์ซิตี คริสตี้และคนอื่นๆ กล่าวว่าคาสิโนสองแห่งซึ่งจำเป็นสำหรับการลงทุนขั้นต่ำ 1 พันล้านดอลลาร์ จะเป็นประโยชน์ต่อแอตแลนติกซิตีผ่านความช่วยเหลือด้านภาษี

ในปลายเดือนพฤษภาคม คริสตี้อนุญาตแพ็คเกจบรรเทาทุกข์สำหรับแอตแลนติกซิตีโดยมีเงื่อนไขว่ารัฐบาลท้องถิ่นจะลดค่าใช้จ่ายและทำให้งบประมาณสมดุลในอีกห้าเดือนข้างหน้า

ครึ่งหลัง12

ไม่เป็นความลับที่แอตแลนติกซิตี้กำลังดิ้นรน

เมื่อศูนย์กลางการพนันของชายฝั่งตะวันออก การแข่งขันได้งอกขึ้นในรัฐเพื่อนบ้านในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จับคู่กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังดิ้นรน และค่อนข้างง่ายที่จะดูว่ามีอะไรผิดพลาด

รายรับสูงสุดในปี 2548 เมื่อคาสิโน 12 แห่งในพื้นที่รวบรวมเงินได้ 5 พันล้านดอลลาร์ ปีที่แล้ว คาสิโนในแอตแลนติกซิตีสร้างรายได้เพียงครึ่งเดียวจาก 2.56 พันล้านดอลลาร์

The Atlantic Club, Showboat, Revel และ Trump Plaza ทั้งหมดปิดตัวลงในปี 2014 เหลือเพียงแปดคาสิโนที่เปิดดำเนินการ

จำนวนสถานที่ลดลงดูเหมือนจะทำให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นมีเสถียรภาพ 2.56 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558 เพิ่มขึ้น 3.1% ในปี 2557

แต่ตามข้อมูลของ Fitch การเดิมพันทั้งหมดจะปิดในคาสิโนอีกสี่แห่งหากที่มั่นของแอตแลนติกซิตี้ในเรื่องการพนัน

ผู้บริจาคทางการเมืองชั้นนำของเนวาดาของปีการเงิน 2015/16 ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมคาสิโน แต่ยังรวมถึงผู้บริหารเครื่องสำอาง ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และแม้แต่ผู้เล่นโป๊กเกอร์ ตามรายการที่เผยแพร่โดยLas Vegas Review-Journalสัปดาห์.

พี่น้อง Fertitta และ Dana White Nevada ผู้บริจาคทางการเมือง

พี่น้องลอเรนโซ (ซ้าย) และแฟรงค์ เฟอร์ติตตา (ขวา) กับดาน่า ไวท์ ประธาน UFC (ภาพ: Jamie McCarthy/WireImage)

บางทีอาจทำให้บางคนแปลกใจที่ผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของปีไม่ใช่ Sheldon Adelson CEO ของ Las Vegas Sands อย่างที่คุณคาดหวัง แต่เป็น George C. Macricostas CEO และประธาน RagingWire Data Centers

Macricotas บริจาคเงินทั้งหมด 2.12 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐจะบริจาคให้กับ Super PAC ซึ่งสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของวุฒิสมาชิก Rand Paul (R-Kentucky) อืม มาง่าย ไปง่าย

การแสดงตลกของ Adelson

วุฒิสมาชิกพอลไม่ได้รับเล็กน้อยจาก Adelson โดยบังเอิญและการคัดค้านของวุฒิสมาชิกที่ดีต่อข้อ จำกัด ของการพนันออนไลน์ของรัฐบาลกลางอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น แต่พวกเขาไม่ได้เรียก Adelson ว่าเป็น “ผู้บริจาครายใหญ่ของพรรครีพับลิกัน” เพื่ออะไร แต่ประธาน LVS กลับมุ่งความสนใจของเขาไปทั้งหมด 915,500 ดอลลาร์จากสาเหตุต่างๆ ของพรรครีพับลิกัน เช่น การให้ทุนแก่คณะกรรมการรัฐสภาของพรรครีพับลิกันแห่งชาติ และคณะกรรมการวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันแห่งชาติ

หากรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า Adelson จะใช้จ่ายเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างPro-Trump super PACให้เป็นจริง แสดงว่าหุ้นของเขาในรายการเฉพาะนี้กำลังจะสูงขึ้น

อดีตเจ้าพ่อคาสิโนโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดี GOP ในทุกสถานะยกเว้นการประชุมอย่างเป็นทางการ ณ ตอนนี้และ Adelson ได้กล่าวว่าเขาสนับสนุนเขาด้วยเหตุผลดังกล่าว

ในขณะเดียวกัน ไพ่เสือมังกร GClub เจ้าของคาสิโนของพรรครีพับลิกันที่มีชื่อเสียงคนอื่น ๆพี่น้อง Fertitta ของ Station Casinosได้มอบเงิน 500,000 ดอลลาร์ให้กับกองทุนผู้นำวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรที่อุทิศให้กับการรักษาเสียงส่วนใหญ่ GOP ในวุฒิสภา

การเชื่อมต่อนิวเจอร์ซีย์

ถัดมา บริษัทที่ชื่อ Winecup-Gamble Inc. ได้บริจาคเงิน 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ America Leads ซึ่งเป็น PAC ที่สนับสนุนการเสนอตัวชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของ Chris Christie ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์

Winecup Gamble เป็นฟาร์มปศุสัตว์ของ Paul Fireman อดีต CEO ของ Reebok ซึ่งเปลี่ยนมาเป็นนักลงทุนร่วมทุน พนักงานดับเพลิงต้องการสร้างรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 4.6 พันล้านดอลลาร์ในเจอร์ซีย์ซิตีและผู้ว่าการคริส คริสตี้ ได้ทุ่มน้ำหนักมหาศาลของเขาหลังการลงประชามติเพื่อขยายการเล่นเกมคาสิโนในนอร์ธเจอร์ซีย์

นั่นคือวิธีการทำงานในการเมือง: การเจรจาเรื่องเงินและนักการเมืองเดินหรือเราควรพูดว่ากระโดดตามคิว

เมื่อคุณเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ปรากฏในรายชื่อ “ผู้บริจาค” ที่มีชื่อเสียง มักจะไม่ใช่เรื่องดี เว้นแต่คุณจะเป็นแครี่ แคทซ์ แน่นอน แคทซ์เป็นแกนนำในทัวร์นาเมนต์ระดับสูง และเขายังเป็นคนที่โด่งดังในกระเป๋าเอซของเขาในกระเป๋าเอซของ Connor Drinian ในการแข่งขัน Big One for One Drop ปี 2014 และจบลงด้วยการฟลัช

Katz ทำเงินได้เมื่อเขาก่อตั้งบริษัทเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ชื่อว่า College Loan Corp. ซึ่งตั้งอยู่ใน Summerlin ในปี 2542 ซึ่งเขาเป็นประธาน เขาเป็นผู้บริจาคต่อเนื่องให้กับสาเหตุต่างๆ ของพรรครีพับลิกัน และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เขาได้ให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงิน 483,073 ดอลลาร์สำหรับสิ่งเหล่านี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Steve Wynn เป็นชาวเนวาดาผู้มั่งคั่งเพียงคนเดียวในรายชื่อที่ใช้แนวทางแบบสองพรรคทั้งหมด เขาสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต รวมทั้งคริสตี้ ครูซ และคลินตัน นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า “การป้องกันความเสี่ยงในการเดิมพันของคุณ” และ Wynn ไม่ได้เข้าสู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารของอุตสาหกรรมโดยไม่รู้ว่าจะเล่นการพนันอย่างไร

ผู้เล่นคาสิโนที่มีอำนาจในวอชิงตันดีซีกำลังเกร็งกล้ามเนื้อ ในความคาดหมายของการเปิด MGM National Harbor มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปลายปีนี้ Maryland Live! ประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะลงทุน 200 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างอาคารโรงแรม 17 ชั้น

สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งสองอยู่ห่างจากกันไม่ถึง 40 ไมล์ ในกรณีที่ไม่มีการจราจรติดขัด คาสิโน MGM National Harbor และ Maryland Live ห่างกันไม่ถึงชั่วโมง

Maryland Live เป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของรัฐในปัจจุบัน ชื่อจะเสียเมื่อสถานที่จัดงาน National Harbor เปิดในช่วงปี 2016 ตั้งอยู่ในเมืองฮันโนเวอร์ รัฐแมริแลนด์ รัฐแมรี่แลนด์ ไลฟ์ มีค่าใช้จ่าย 550 ล้านดอลลาร์ในการสร้างในปี 2555 หรือน้อยกว่าครึ่งของการสร้าง MGM

The Cordish Companies ซึ่งเป็นเจ้าของ Maryland Live ในบัลติมอร์กล่าวว่าจะขยายอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้

“แมริแลนด์สด! คาสิโนเป็นสถานที่เล่นเกม ความบันเทิง และร้านค้าปลีกชั้นนำที่ให้บริการใจกลางเมืองบัลติมอร์/วอชิงตัน” โรเบิร์ต นอร์ตัน ประธานกลุ่มคอร์ดิช โกลบอล เกมมิ่งกล่าว “การเพิ่ม Live เรือธงของเรา! โรงแรมเป็นเพียงการลงทุนครั้งล่าสุดที่เราทำเพื่อให้แน่ใจว่า Maryland Live! ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับ . . การเล่นเกมและความบันเทิงระดับโลก”

DC Turf War

แม้ว่าแมริแลนด์ไลฟ์จะแข่งขันกับฮอร์สชูคาสิโนสำหรับตลาดบัลติมอร์ ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ผูกขาดการพนันดีซี

Maryland Live สร้างรายได้ 629.7 ล้านดอลลาร์ในปี 2558 โดย 400.7 ล้านดอลลาร์มาจากสล็อตและเทอร์มินัลลอตเตอรีวิดีโอ บัลติมอร์ ฮอร์สชู รวบรวมรายได้ทั้งหมด 289.4 ล้านดอลลาร์

ผู้อยู่อาศัยในรถไฟใต้ดิน DC ในปัจจุบันต้องเดินทาง 30 ไมล์ทางเหนือเพื่อไปยัง Maryland Live หากต้องการเล่นการพนัน ฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาว คาสิโนมูลค่าพันล้านดอลลาร์จะอยู่ห่างจากทำเนียบขาวเพียง 10 ไมล์

“MGM ไม่ได้อยู่ในแผนเดิมเมื่อ Maryland Live เปิดขึ้น” ผู้แทนรัฐแมรี่แลนด์ Pam Beidle (D-District 32) บอกกับ Washington Post เขต Beidle ได้รับประโยชน์อย่างมากจากรายได้ของคาสิโน

“พวกเขากำลังวางแผนสำหรับการจราจรจำนวนมากที่มาจากทางใต้” ผู้ร่างกฎหมายอธิบาย แต่ตอนนี้การจราจรส่วนใหญ่นั้นคาดว่าจะยังคงอยู่ใน DC

MGM ไม่ได้เปิดเผยความลับว่าต้องการครอบครองตลาดการพนัน DC

“เหตุผลที่เราลงทุนในระดับที่เราเป็นเป็นเพราะเราไม่เชื่อว่ามันเป็นคาสิโนระดับภูมิภาค” Jim Murren CEO ของ MGM กล่าวเมื่อปีที่แล้ว เมอร์เรนเชื่อว่า MGM National Harbor จะกลายเป็นสถานที่ตากอากาศที่ผู้มาเยือนเมืองหลวงของประเทศมาพักผ่อนและสนุกสนาน

มีให้เล่นมากมาย

DC ไม่ได้เป็นเพียงรถไฟใต้ดินที่มีประชากรหนาแน่นซึ่งการจราจรที่ลำบากเป็นบรรทัดฐาน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของย่านที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกาอีกด้วย

พื้นที่โดยรอบของ District of Columbia ในรัฐแมริแลนด์และเวอร์จิเนีย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า DMV มีประชากร 10 ล้านคน และหลายคนมีฐานะดีมาก

รายได้ค่ามัธยฐาน (AMI) ของ Washington DC Metro Area (AMI) สำหรับครอบครัวสี่คนในปี 2015 อยู่ที่ 109,200 ดอลลาร์ สำหรับเมืองดีซี อาร์ลิงตัน และอเล็กซานเดรีย รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 91,193 ดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ที่ 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ยของประเทศ

ด้วยเงินจำนวนมากในพื้นที่ที่หนาแน่น จึงไม่น่าแปลกใจที่ MGM และ Cordish กำลังลงทุนอย่างหนักในวอชิงตัน ดี.ซี. คาสิโนของพวกเขา