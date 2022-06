ไลน์แทงบอล แอพแทงบอล แอพพนันบอล แทงบอลผ่านเว็บ เล่นบอลออนไลน์ แทงบอลผ่านเน็ต พนันฟุตบอลออนไลน์ เว็บบอลออนไลน์ เว็บพนันบอล แทงบอลออนไลน์ เว็บแทงบอลออนไลน์

ClaimsFiler ซึ่งเป็นบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นฟรีเตือนนักลงทุนว่าพวกเขามีเวลาจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2022 เพื่อยื่นคําร้องโจทก์นําในการฟ้องร้องดําเนินคดีระดับหลักทรัพย์ต่ออสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมนวัตกรรม Inc. (NYSE: IIPR, IIPR-PA) หากพวกเขาซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2020 ถึง 13 เมษายน 2022 รวม ("ระยะเวลาเรียน") การกระทํานี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาสําหรับเขตนิวเจอร์ซีย์

รายงานตลาดแครนเบอร์รี่แบ่งตามประเภท (น้ําผลไม้อาหารผลไม้สดและอื่น ๆ ) และภูมิศาสตร์ (อเมริกาเหนือยุโรป APAC อเมริกาใต้และตะวันออกกลางและแอฟริกา)

นักลงทุนอุตสาหกรรมนวัตกรรมควรเยี่ยมชมเราที่ https://claimsfiler.com/cases/nyse-iipr/ หรือโทรฟรี (844) 367-9658 ทนายความที่ Kahn Swick & Foti, LLC พร้อมให้บริการเพื่อหารือเกี่ยวกับตัวเลือกทางกฎหมายของคุณ

เกี่ยวกับการฟ้องร้อง

นวัตกรรมอุตสาหกรรมและผู้บริหารบางคนถูกตั้งข้อหาไม่เปิดเผยข้อมูลสาระสําคัญในช่วงระยะเวลาเรียนซึ่งละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง

ข้อความเท็จและละเว้นความเข้าใจผิดรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงว่า: (i) จุดสนใจของ บริษัท คือการเป็นผู้ให้กู้ บริษัท กัญชามากกว่าทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT); (ii) มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินของบริษัทต่ํากว่าที่แสดงไว้อย่างมีนัยสําคัญ (iii) ลูกค้าอันดับต้น ๆ ของบริษัทฯ ประสบปัญหาสําคัญ (iv) เป็นผลให้ลูกค้าชั้นนําอาจไม่สามารถชําระเงินให้กับ บริษัท ต่อไปได้และจะต้องเผชิญกับปัญหาสําคัญในการแทนที่ลูกค้าเหล่านี้ งบการเงินของบริษัทเป็นเท็จและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในทุกช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง

เมื่อรายละเอียดที่แท้จริงเข้าสู่ตลาดราคาของหุ้นของ บริษัท ลดลงสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุน

กรณีคือ Mallozzi v. นวัตกรรมคุณสมบัติอุตสาหกรรม, Inc., et al., No. 22-cv- 2359

เกี่ยวกับเครื่องเรียกร้องFiler

ClaimsFiler มีภารกิจเดียว: เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยให้นักลงทุนรายย่อยกู้คืนส่วนแบ่งของพวกเขาหลายพันล้านดอลลาร์จากการตั้งถิ่นฐานการกระทําระดับหลักทรัพย์ เมื่อ ClaimsFiler.com ผู้ลงทุนสามารถ: (1) ลงทะเบียนฟรีเพื่อเข้าถึงข้อมูลและเว็บไซต์การชําระบัญชีสําหรับกรณีการดําเนินการระดับหลักทรัพย์ต่างๆเพื่อให้พวกเขาสามารถส่งข้อเรียกร้องของตนเองได้ทันเวลา (2) อัปโหลดข้อมูลธุรกรรมพอร์ตโฟลิโอของตนเพื่อรับแจ้งเกี่ยวกับกรณีหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลประโยชน์ทางการเงิน และ (3) ส่งคําถามไปยัง Kahn Swick & Foti สํานักงานกฎหมาย LLC สําหรับการประเมินกรณีฟรีรายงานตลาดแครนเบอร์รี่แบ่งตามประเภท (น้ําผลไม้อาหารผลไม้สดและอื่น ๆ ) และภูมิศาสตร์ (อเมริกาเหนือยุโรป APAC อเมริกาใต้และตะวันออกกลางและแอฟริกา)

ส่วนน้ําผลไม้ถือครองส่วนแบ่งการตลาดแครนเบอร์รี่ที่ใหญ่ที่สุดในปี 2021 กลุ่มนี้จะยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดตลอดระยะเวลาการคาดการณ์ส่วนใหญ่เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับน้ําแครนเบอร์รี่อินทรีย์ที่ปราศจากสารกันบูดหรือรสชาติเทียม น้ําแครนเบอร์รี่เป็นที่รู้จักกันในการปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด, ปรับปรุงการย่อยอาหาร, และป้องกันการผุของฟันผุและนิ่วในไต. การเพิ่มความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและการยอมรับการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมกําลังเพิ่มความต้องการผลิตภัณฑ์อินทรีย์

อเมริกาเหนือจะเป็นภูมิภาคชั้นนําที่มี 42% ของการเติบโตของตลาดในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์. สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นตลาดหลักสําหรับตลาดแครนเบอร์รี่ในอเมริกาเหนือ การเติบโตของตลาดในภูมิภาคนี้จะช้ากว่าการเติบโตของตลาดในยุโรปและ APAC การปรากฏตัวของสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยจะอํานวยความสะดวกในการเติบโตของตลาดแครนเบอร์รี่ในอเมริกาเหนือในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์

ดูรายงานตัวอย่างของเราสําหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของทุกส่วนและโอกาสในภูมิภาค

การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่สําคัญ:

ตัวขับเคลื่อนตลาด: มูลค่ายาของแครนเบอร์รี่เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนสําคัญที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดแครนเบอร์รี่ นอกจากนี้คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของแครนเบอร์รี่สามารถนําไปสู่สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ดีขึ้นการเผาผลาญอาหารและการทํางานของภูมิคุ้มกัน พวกเขามีพฤกษเคมีที่ทําหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดความเสียหายออกซิเดชันต่อเซลล์และป้องกันโรค ประโยชน์ต่อสุขภาพเหล่านี้ของแครนเบอร์รี่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการเติบโตของตลาดในเชิงบวกในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์

ความท้าทายของตลาด: ความท้าทายด้านโลจิสติกส์และการจัดจําหน่ายเป็นปัจจัยบางอย่างที่ขัดขวางการเติบโตของตลาดแครนเบอร์รี่ การขาดจุดรวบรวมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บและคลังสินค้าที่เพียงพออาจส่งผลเสียต่อการจัดการสินค้าคงคลัง ความท้าทายเหล่านี้อาจนําไปสู่ความล่าช้าในการกระจายแครนเบอร์รี่และสามารถนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียซึ่งนําไปสู่การสิ้นเปลือง

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนที่สําคัญแนวโน้มและความท้าทายเพิ่มเติมที่มีให้ใน Technavio ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่างได้ที่นี่!

ภูมิทัศน์การแข่งขัน

ตลาดแครนเบอร์รี่กระจัดกระจายและผู้ขายกําลังปรับใช้กลยุทธ์การเติบโตเช่นคุณภาพบรรจุภัณฑ์และการกําหนดราคาเพื่อแข่งขันในตลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากโอกาสและฟื้นตัวจากผลกระทบหลังการแพร่ระบาดผู้ขายในตลาดควรมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มการเติบโตในกลุ่มที่เติบโตอย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงรักษาตําแหน่งของพวกเขาในกลุ่มที่เติบโตช้า

บาง บริษัท ที่กล่าวถึงด้วยข้อเสนอของพวกเขา

แบดเจอร์รัฐผลไม้การประมวลผล Inc.

แคนเนแบร์ก ควิเบก อิงค์

เคปบลังโกแครนเบอร์รี่อิงค์

เคปค้อดซีเล็คท์

เดคาสแครนเบอร์รี่ผลิตภัณฑ์ Inc

เฟรชมีโดวส์แครนเบอร์รี่

ผลไม้ dOr

บริษัท ฮาเบลแมน บราเธอร์ส

แครนเบอร์รี่โดยสุจริต

บริษัท มาเรียนา

เมดูรีฟาร์มอิงค์

บริษัท มิชิแกน แครนเบอร์รี่ จํากัด

มัสโคกา เลคส์ ฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่

แครนเบอร์รี่นิวอิงแลนด์

โอเชี่ยนสเปรย์แครนเบอร์รี่อิงค์

ซีวิวแครนเบอร์รี่อิงค์

ซันแดนซ์ วิตามิน LLC

สุนทรกานต์อุตสาหกรรม Pvt. จํากัด

วิเชียล มีเดีย โฮลดิ้งส์ อิงค์

บริษัท เวเธอร์บี้ แครนเบอร์รี่ จํากัด

หากต้องการเข้าถึงโปรไฟล์ผู้ขายเพิ่มเติมด้วยข้อเสนอหลักที่สามารถใช้ได้กับ Technavio คลิกที่นี่

ขอบเขตตลาดแครนเบอร์รี่

ความครอบคลุมของรายงาน

ราย ละเอียด

เลขหน้า

120

ปีฐาน

2021

รอบระยะเวลาการคาดการณ์

2022-2026

โมเมนตัมการเติบโต & CAGR

เร่งความเร็วที่ CAGR 3.48%

การเติบโตของตลาด 2022-2026

$ 2.69 พันล้าน

โครงสร้างตลาด

กระจัดกระจาย

การเติบโตของ YoY (%)

2.42

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

อเมริกาเหนือ, ยุโรป, APAC, อเมริกาใต้, และตะวันออกกลางและแอฟริกา

การมีส่วนร่วมของตลาด

อเมริกาเหนือที่ 42%

ประเทศผู้บริโภคที่สําคัญ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และชิลี

ภูมิทัศน์การแข่งขัน

บริษัท ชั้นนํากลยุทธ์การแข่งขันขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

บริษัทที่จัดทําโพรไฟล์

แบดเจอร์รัฐผลไม้แปรรูป Inc., Canneberge ควิเบก Inc., เคปบลังโกแครนเบอร์รี่ Inc., เคปค้อดเลือก, เดคาสแครนเบอร์รี่ผลิตภัณฑ์ Inc., ทุ่งหญ้าสดแครนเบอร์รี่, ผลไม้ dOr, Habelman Bros. Co., ซื่อสัตย์แครนเบอร์รี่, มาเรียนา Co., Meduri ฟาร์ม Inc., มิชิแกนแครนเบอร์รี่ Co., Muskoka Lakes ฟาร์มและโรงกลั่นเหล้าองุ่น, นิวอิงแลนด์แครนเบอร์รี่, โอเชี่ยนสเปรย์แครนเบอร์รี่ Inc., ซีวิวแครนเบอร์รี่ Inc., Sundance วิตามิน LLC, Sunorganic อุตสาหกรรม Pvt. Ltd., Vivial Media Holdings Inc. และ บริษัท เวเธอร์บี แครนเบอร์รี่ จํากัด

การเปลี่ยนแปลงของตลาด

การวิเคราะห์ตลาดแม่, ตัวเหนี่ยวนําการเติบโตของตลาดและอุปสรรค, การวิเคราะห์เซ็กเมนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตช้า, ผลกระทบ COVID 19 และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคต, การวิเคราะห์สภาพตลาดสําหรับระยะเวลาการคาดการณ์

มุมมอง purview การกําหนดเอง

หากรายงานของเราไม่ได้รวมข้อมูลที่คุณกําลังมองหาคุณสามารถติดต่อนักวิเคราะห์ของเราและรับกลุ่มที่กําหนดเอง

หัวข้อสําคัญที่ครอบคลุม:

1 บทสรุปผู้บริหาร

1.1 ภาพรวมตลาด

นิทรรศการ 01: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิเกี่ยวกับภาพรวมตลาด

นิทรรศการ 02: บทสรุปผู้บริหาร – ตารางข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมตลาด

นิทรรศการ 03: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิเกี่ยวกับลักษณะตลาดโลก

นิทรรศการ 04: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิตลาดตามภูมิศาสตร์

นิทรรศการ 05: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิการแบ่งส่วนตลาดตามประเภท

นิทรรศการ 06: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิการเติบโตที่เพิ่มขึ้น

นิทรรศการ 07: บทสรุปผู้บริหาร – ตารางข้อมูลเกี่ยวกับการเติบโตที่เพิ่มขึ้น

นิทรรศการ 08: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิเกี่ยวกับการวางตําแหน่งตลาดผู้ขาย

2 ภูมิทัศน์ตลาด

2.1 ระบบนิเวศของตลาด

นิทรรศการ 09: ตลาดแม่

นิทรรศการ 10: ลักษณะของตลาด

3 ขนาดตลาด

3.1 คําจํากัดความของตลาด

นิทรรศการ 11: การเสนอขายของผู้ขายที่รวมอยู่ในคําจํากัดความของตลาด

3.2 การวิเคราะห์ส่วนตลาด

นิทรรศการ 12: กลุ่มตลาด

3.3 ขนาดตลาด 2021

3.4 แนวโน้มตลาด: คาดการณ์ปี 2564-2569

นิทรรศการ 13: แผนภูมิเกี่ยวกับทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 14: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 15: แผนภูมิเกี่ยวกับตลาดโลก: การเติบโตของปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 16: ตารางข้อมูลในตลาดโลก: การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

4 การวิเคราะห์ห้ากองกําลัง

4.1 สรุปห้ากองกําลัง

นิทรรศการ 17: การวิเคราะห์ห้ากองกําลัง – การเปรียบเทียบระหว่างปี 2021 และ 2026

4.2 อํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ

นิทรรศการ 18: อํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026

4.3 อํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์

นิทรรศการ 19: อํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026

4.4 ภัยคุกคามของผู้เข้าแข่งขันใหม่

นิทรรศการ 20: ภัยคุกคามของผู้เข้าแข่งขันรายใหม่ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026

4.5 การคุกคามของสารทดแทน

นิทรรศการ 21: ภัยคุกคามของสารทดแทน – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026

4.6 ภัยคุกคามจากการแข่งขัน

นิทรรศการ 22: ภัยคุกคามจากการแข่งขัน – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026

4.7 สภาพตลาด

นิทรรศการ 23: แผนภูมิเกี่ยวกับสภาวะตลาด – ห้ากองกําลัง 2021 และ 2026

5 การแบ่งส่วนตลาดตามประเภท

5.1 กลุ่มตลาด

นิทรรศการ 24: แผนภูมิประเภท – ส่วนแบ่งการตลาด 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 25: ตารางข้อมูลประเภท – ส่วนแบ่งการตลาด 2021-2026 (%)

5.2 การเปรียบเทียบตามประเภท

นิทรรศการ 26: แผนภูมิเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตามประเภท

นิทรรศการ 27: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตามประเภท

5.3 น้ําผลไม้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 28: แผนภูมิเกี่ยวกับน้ําผลไม้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 29: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับน้ําผลไม้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 30: แผนภูมิเกี่ยวกับน้ําผลไม้ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 31: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับน้ําผลไม้ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

5.4 อาหาร – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 32: แผนภูมิเกี่ยวกับอาหาร – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 33: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 34: แผนภูมิเกี่ยวกับอาหาร – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 35: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

5.5 ผลไม้สด – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 36: แผนภูมิเกี่ยวกับผลไม้สด – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 37: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้สด – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 38: แผนภูมิเกี่ยวกับผลไม้สด – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 39: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้สด – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

5.6 อื่น ๆ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 40: แผนภูมิเกี่ยวกับคนอื่น ๆ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 41: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 42: แผนภูมิเกี่ยวกับผู้อื่น – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 43: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

5.7 โอกาสทางการตลาดตามประเภท

นิทรรศการ 44: โอกาสทางการตลาดตามประเภท ($ ล้าน)

6 ภูมิทัศน์ของลูกค้า

6.1 ภาพรวมภูมิทัศน์ของลูกค้า

นิทรรศการ 45: การวิเคราะห์ความไวของราคาวงจรชีวิตตะกร้าซื้อของลูกค้าอัตราการยอมรับและเกณฑ์การซื้อ

7 ภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์

7.1 การแบ่งส่วนทางภูมิศาสตร์

นิทรรศการ 46: แผนภูมิส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิศาสตร์ 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 47: ตารางข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิศาสตร์ 2021-2026 (%)

7.2 การเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์

นิทรรศการ 48: แผนภูมิเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์

นิทรรศการ 49: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์

7.3 อเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 50: แผนภูมิในอเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 51: ตารางข้อมูลในอเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 52: แผนภูมิในอเมริกาเหนือ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 53: ตารางข้อมูลในอเมริกาเหนือ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.4 ยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 54: แผนภูมิในยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 55: ตารางข้อมูลในยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 56: แผนภูมิในยุโรป – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 57: ตารางข้อมูลในยุโรป – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.5 APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 58: แผนภูมิบน APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 59: ตารางข้อมูลบน APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 60: แผนภูมิเกี่ยวกับ APAC – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 61: ตารางข้อมูลบน APAC – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.6 อเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 62: แผนภูมิในอเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 63: ตารางข้อมูลในอเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 64: แผนภูมิเกี่ยวกับอเมริกาใต้ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 65: ตารางข้อมูลในอเมริกาใต้ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.7 ตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 66: แผนภูมิในตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 67: ตารางข้อมูลในตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 68: แผนภูมิเกี่ยวกับตะวันออกกลางและแอฟริกา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 69: ตารางข้อมูลในตะวันออกกลางและแอฟริกา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.8 US – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 70: แผนภูมิในสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 71: ตารางข้อมูลในสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 72: แผนภูมิเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 73: ตารางข้อมูลในสหรัฐอเมริกา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.9 แคนาดา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 74: แผนภูมิในแคนาดา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 75: ตารางข้อมูลในแคนาดา ไลน์แทงบอล ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 76: แผนภูมิในแคนาดา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 77: ตารางข้อมูลในแคนาดา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.10 เนเธอร์แลนด์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 78: แผนภูมิในเนเธอร์แลนด์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 79: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 80: แผนภูมิเกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 81: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.11 เยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 82: แผนภูมิเกี่ยวกับเยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 83: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเยอรมนี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 84: แผนภูมิเกี่ยวกับเยอรมนี – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 85: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเยอรมนี – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.12 ชิลี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 86: แผนภูมิเกี่ยวกับชิลี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 87: ตารางข้อมูลในชิลี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 88: แผนภูมิเกี่ยวกับชิลี – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 89: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับชิลี – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.13 โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์

นิทรรศการ 90: โอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตร์ ($ ล้าน)

8 ไดรเวอร์ความท้าทายและแนวโน้ม

8.1 ตัวขับเคลื่อนตลาด

8.2 ความท้าทายในตลาด

8.3 ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทาย

นิทรรศการ 91: ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทายในปี 2021 และ 2026

8.4 แนวโน้มของตลาด

9 ภูมิทัศน์ของผู้ขาย

9.1 ภาพรวม

9.2 ภูมิทัศน์ของผู้ขาย

นิทรรศการ 92: ภาพรวมเกี่ยวกับความสําคัญของปัจจัยการผลิตและปัจจัยของความแตกต่าง

9.3 การหยุดชะงักของภูมิทัศน์

นิทรรศการ 93: ภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยของการหยุดชะงัก

9.4 ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม

นิทรรศการ 94: ผลกระทบของความเสี่ยงที่สําคัญต่อธุรกิจ

10 การวิเคราะห์ผู้ขาย

10.1 ครอบคลุมผู้ขาย

นิทรรศการ 95: ครอบคลุมผู้ขาย

10.2 การวางตําแหน่งตลาดของผู้ขาย

นิทรรศการ 96: เมทริกซ์เกี่ยวกับตําแหน่งผู้จัดจําหน่ายและการจําแนกประเภท

10.3 แบดเจอร์รัฐผลไม้แปรรูป Inc.

นิทรรศการ 97: แบดเจอร์สเตทฟรุ๊ตโพรเซสซิ่งอิงค์ – ภาพรวม

นิทรรศการ 98: แบดเจอร์รัฐแปรรูปผลไม้ Inc. – ผลิตภัณฑ์ / บริการ

นิทรรศการ 99: แบดเจอร์รัฐผลไม้แปรรูป Inc. – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.4 แคนเนแบร์ก ควิเบก อิงค์

นิทรรศการ 100: แคนเนแบร์ก ควิเบก อิงค์ – ภาพรวม

นิทรรศการ 101: Canneberge ควิเบกอิงค์ – ผลิตภัณฑ์ / บริการ

นิทรรศการ 102: Canneberge ควิเบกอิงค์ – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.5 เคปบลังโกแครนเบอร์รี่อิงค์

นิทรรศการ 103: เคปบลังโก แครนเบอร์รี่อิงค์ – ภาพรวม

นิทรรศการ 104: เคปบลังโกแครนเบอร์รี่อิงค์ – ผลิตภัณฑ์ / บริการ

นิทรรศการ 105: เคปบลังโกแครนเบอร์รี่อิงค์ – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.6 เคปคอดซีเล็คท์

นิทรรศการ 106: เคปค้อดซีเล็คท์ – ภาพรวม

นิทรรศการ 107: เคปค้อดซีเล็คท์ – สินค้า/บริการ

นิทรรศการ 108: เคปค้อดซีเล็คท์ – ข้อเสนอสําคัญ

10.7 เดคาส แครนเบอร์รี่ โปรดักส์ อิงค์

นิทรรศการ 109: เดคาส แครนเบอร์รี่ โปรดักส์ อิงค์ – ภาพรวม

นิทรรศการ 110: เดคาส แครนเบอร์รี่ โปรดักส์ อิงค์ – สินค้า /บริการ

นิทรรศการ 111: Decas แครนเบอร์รี่โปรดักส์อิงค์ – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.8 แครนเบอร์รี่ทุ่งหญ้าสด

นิทรรศการ 112: เฟรชมีโดวส์ แครนเบอร์รี่ – ภาพรวม

นิทรรศการ 113: แครนเบอร์รี่ทุ่งหญ้าสด – ผลิตภัณฑ์ / บริการ

นิทรรศการ 114: แครนเบอร์รี่ทุ่งหญ้าสด – ข้อเสนอสําคัญ

10.9 ฮาเบลแมน บราเธอร์ส โค

นิทรรศการ 115: บริษัท ฮาเบลแมน บราเธอร์ส – ภาพรวม

นิทรรศการ 116: บริษัท ฮาเบลแมน บราเธอร์ส – สินค้า /บริการ

นิทรรศการ 117: Habelman Bros. Co. – ข้อเสนอสําคัญ

10.10 โอเชี่ยนสเปรย์แครนเบอร์รี่อิงค์

นิทรรศการ 118: โอเชียน สเปรย์ แครนเบอร์รี่ อิงค์ – ภาพรวม

นิทรรศการ 119: โอเชี่ยนสเปรย์แครนเบอร์รี่อิงค์ – ผลิตภัณฑ์ / บริการ

นิทรรศการ 120: โอเชี่ยนสเปรย์แครนเบอร์รี่อิงค์ – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.11 ซีวิว แครนเบอร์รี่ อิงค์

นิทรรศการ 121: ซีวิว แครนเบอร์รี่ อิงค์ – ภาพรวม

นิทรรศการ 122: ซีวิว แครนเบอร์รี่ อิงค์ – สินค้า /บริการ

นิทรรศการ 123: ซีวิวแครนเบอร์รี่อิงค์ – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.12 บริษัท เวเธอร์บี้ แครนเบอร์รี่ จํากัด

นิทรรศการ 124: บริษัท เวเธอร์บี แครนเบอร์รี่ – ภาพรวม

นิทรรศการ 125: บริษัท เวเธอร์บี้ แครนเบอร์รี่ – สินค้า / บริการ

นิทรรศการ 126: บริษัท เวเธอร์บี แครนเบอร์รี่ – ข้อเสนอสําคัญ

11 ภาคผนวก

11.1 ขอบเขตของรายงาน

11.2 รายการตรวจสอบการรวมและการยกเว้น

นิทรรศการ 127: รายการตรวจสอบการรวม

นิทรรศการ 128: รายการตรวจสอบการยกเว้น

11.3 อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$

นิทรรศการ 129: อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$

11.4 ระเบียบวิธีวิจัย

นิทรรศการ 130: ระเบียบวิธีวิจัย

นิทรรศการ 131: เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้สําหรับการปรับขนาดตลาด

นิทรรศการ 132: แหล่งข้อมูล

11.5 รายชื่อตัวย่อ

นิทรรศการ 133: รายชื่อตัวย่อ

เกี่ยวกับเรา

Technavio เป็น บริษัท วิจัยและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลก การวิจัยและการวิเคราะห์ของพวกเขามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดําเนินการได้เพื่อช่วยให้ธุรกิจระบุโอกาสทางการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตําแหน่งทางการตลาดของพวกเขา ด้วยนักวิเคราะห์เฉพาะทางกว่า 500 คนห้องสมุดรายงานของ Technavio ฐานลูกค้าของพวกเขาประกอบด้วยองค์กรทุกขนาดรวมถึง บริษัท Fortune 500 มากกว่า 100 แห่ง ฐานลูกค้าที่กําลังเติบโตนี้อาศัยความครอบคลุมที่ครอบคลุมของ Technavio การวิจัยที่กว้างขวางและข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่สามารถดําเนินการได้เพื่อระบุโอกาสในตลาดที่มีอยู่และมีศักยภาพและประเมินตําแหน่งการแข่งขันของพวกเขาภายในสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง

