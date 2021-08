App Royal Online V2 เว็บบาคาร่า BetMGM

App Royal Online V2 ในสหรัฐอเมริกาและแฟรนไชส์บัลติมอร์เรเวนส์ของ National Football League (NFL) ได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงที่ทำให้บริการBetMGM sportsbetting เป็นพันธมิตรเกมอย่างเป็นทางการรายแรก

ทีมจากรัฐแมรี่แลนด์ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันพุธเพื่อดูรายละเอียดว่าข้อตกลงหลายปีคือการเห็นทั้งคู่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโปรโมชั่นร่วมแบรนด์สำหรับแฟนฟุตบอลตะแกรงที่

ตั้งอยู่ทั่วภูมิภาค องค์กรอธิบายว่าสหภาพแรงงานยังเกี่ยวข้องกับการโฆษณาแบรนด์ของ BetMGM ผ่านช่องทางดิจิทัลและโซเชียลมีเดียตลอดจนผ่านป้ายภายในสนามแข่งขัน M&T Bank Stadium ขนาด 71,000 ที่นั่ง

ทักษะทางสังคม Kevin Rochlitzทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของBaltimore Ravensและเขาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่าพันธมิตรคือให้BetMGMเข้าถึงห้องรับรองส่วนตัวภายในสนามกีฬา M&T Bankอายุ 23 ปีและมีแอพเดิมพันกีฬาบนมือถือ’ นำเสนอโปรโมชั่นและแคมเปญการตลาดเฉพาะของ Ravens’

อ่านแถลงการณ์จาก Rochlitz…“เมื่อเราเริ่มกระบวนการในการระบุการเดิมพันกีฬาและพันธมิตรเกมดิจิทัลอย่างรอบคอบ หนึ่งในความสำคัญสูงสุดของเราคือค้นหาวิธีที่ไม่เหมือนใครสำหรับแฟน Ravens ในการมีส่วนร่วมกับทีมต่อไป เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ BetMGM และหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ความบันเทิงเฉพาะทางที่บริษัทจะมอบให้กับแฟน ๆ ของเรา ”

ลิงค์ล่าสุด App Royal Online V2 ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือในเดือนกรกฎาคมปี 2018 ระหว่างผู้ให้บริการคาสิโนบนบกสัญชาติอเมริกันMGM Resorts Internationalและ British iGaming

behemoth Entainซึ่งเดิมชื่อGVC Holdingsและได้จับมือเป็นพันธมิตรกับองค์กรกีฬาอาชีพของอเมริการวมถึงLasของ NFL เวกัส เรดเดอร์ส , ดีทรอยต์ ไลออนส์และเดนเวอร์ บรองโกส์

รอบปฐมทัศน์ที่มีศักยภาพ Matt Prevostหัวหน้าเจ้าหน้าที่สรรพากรของ BetMGM เปิดเผยว่าในไม่ช้าบริษัทของเขาจะสามารถให้บริการเดิมพันกีฬาที่เหมาะกับมือถือให้กับนักพนันที่ตั้งอยู่ทั่ว

รัฐแมริแลนด์หลังจากผ่านกฎหมายเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ ‘The Old Line State’ เป็นเขตอำนาจศาลล่าสุดของอเมริกาที่ออกกฎหมายออนไลน์ การกีฬาและการใช้ที่ดินการพนัน เขาได้

อธิบายต่อ Baltimore Ravens ว่าเป็น ‘ องค์กรที่น่าทึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ‘ และยืนยันว่าเขา ‘ ภูมิใจ ‘ ที่ได้ทำหน้าที่เป็น ‘ พันธมิตรอย่างเป็นทางการรายแรกในพื้นที่เล่นเกม ‘

คำสั่งของ Prevost อ่าน…“เราตั้งตารอที่จะนำเสนอวิธีใหม่ๆ ให้กับแฟน ๆ Ravens ในการมีส่วนร่วมกับทีมฟุตบอลที่พวกเขาชื่นชอบบนแพลตฟอร์มชั้นนำในตลาดของเรา” การพิจารณาของลูกค้าลาสเวกัสำนักงานใหญ่ MGM Resorts นานาชาติยังเป็นผู้รับผิดชอบในการ 308 ห้องเอ็มจีเอ็ National Harborพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ประมาณ 42 ไมล์จากเมืองบัลติมอร์

ในหมู่ชานเมืองชนบทของมณฑลเจ้าชายจอร์จ Jorge Perezประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของโรงงานแห่งนี้ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่าการเป็นหุ้นส่วนใหม่ของ BetMGM กับ Baltimore Ravens จะอนุญาตให้พนักงานของเขาจัดหาวิธีใหม่และสร้างสรรค์ให้กับแฟน ๆ ของตะแกรงฟุตบอลเพื่อสัมผัสกับฤดูกาลฟุตบอลก่อน ระหว่าง และหลัง เกม.’

ในรัฐอเมริกันทางตอนใต้ของฟลอริด้าและฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่นได้รับการอนุมัติรายงานโด่งเสนอกฎหมายที่จะถูกต้องตามกฎหมายที่ดินตามเดิมพันและอนุญาตสร้างได้ถึงสามคาสิโนของชนเผ่าใหม่

ตามรายงานจากที่ดวงอาทิตย์ยามหนังสือพิมพ์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการที่มีอยู่ภายในเกมใหม่ที่มีขนาดกะทัดรัดได้รับการอนุมัติเมื่อวานนี้โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติกับSeminole

นินจาของฟลอริด้า ข้อเสนอ 30 ปีดังกล่าวยังอ้างว่าเป็นการผูกขาดของชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางในรูเล็ตและเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ผู้ถือใบอนุญาต parimutuel ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อย้ายการดำเนินงานของพวกเขา

การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมหนังสือพิมพ์รายงานว่าเกมกระชับที่เสนอได้รับการอนุมัติโดยสภาผู้แทนราษฎรฟลอริดาผ่านการโหวต 97 ต่อ 17 ก่อนจะถูกส่งผ่านโดยวุฒิสภารัฐฟลอริดาด้วยอัตรา

กำไร 38 ต่อหนึ่งที่น่าเชื่อยิ่งขึ้น กฎหมายอยู่ในขณะนี้มุ่งหน้าไปยังต้นฉบับไปที่โต๊ะทำงานของฟลอริด้าว่าราชการรอน DeSantisและสามารถช่วยให้Seminole นินจาของฟลอริด้าจะเปิดตัวเดิมพัน legalized ทั่ว ‘ซันไชน์รัฐ’ จากเร็วที่สุดเท่าที่ 15

ความสนใจของ iGaming Sun-Sentinel รายงานว่าเกมกระชับที่เสนอจะไม่อนุญาตให้รูปแบบใด ๆ ของการเล่นเกมออนไลน์หรือมือถือและอนุญาตให้เฉพาะบริษัท parimutuel ที่มีอยู่

เพื่อย้ายไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างจากคาสิโนอย่างน้อย 15 ไมล์ที่ดำเนินการโดย Seminole Tribe of Florida ในBroward เคาน์ตี้และไมอามี่เดดเคาน์ตี้ อย่างไรก็ตาม DeSantis คาดว่าจะลงนามในมาตรการด้วยความหวังว่าจะสามารถสร้างรายได้ภาษีการเล่นเกมใหม่ได้ถึง500 ล้านดอลลาร์ทุกปี

ผู้ว่าการยินดีหนังสือพิมพ์รายงานว่ามีขนาดกะทัดรัดในการเล่นเกมที่นำเสนอได้รับการออกแบบมาเพื่อแทนที่การจัดการที่ 2010 ที่ให้ Seminole นินจาของฟลอริด้าผูกขาดโจเซฟ ‘ แถ ‘

เกมคาสิโนเช่นกระบอง พันธมิตรรายได้ร่วมกันนี้ได้นำต้นฉบับในรอบ$ 350 ล้านบาทสำหรับเงินกองทุนของรัฐเป็นประจำทุกปี แต่ถูกยกเลิกใน 2019มากกว่าความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตตั้งใจของการปกครองของชนเผ่า

มีรายงานว่า DeSantis บอกกับหนังสือพิมพ์ …“การพังทลายของคอมแพคปี 2010 ได้ปฏิเสธรัฐฟลอริดารายรับใด ๆ ที่ได้มาจากการดำเนินการเล่นเกมต่อเนื่องของเผ่า Seminole ของ

ฟลอริดา รวมถึงคาสิโนที่ทำกำไรได้มากที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ในเขตฮิลส์โบโรห์ การเปลี่ยนแปลงนี้ในวันนี้และด้วยคอมแพ็กต์ใหม่นี้รัฐจะเห็นรายได้จำนวนมากที่เกิดขึ้นซ้ำๆที่ปรับเป็นพันล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”

การขาดแคลนที่สำคัญสำหรับส่วนของตนและโฆษกโทรทัศน์ท้องถิ่นWJXT-TVรายงานว่าเกมคอมแพคใหม่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการเล่นเกมแห่งชาติของอินเดียในกรุวอชิงตัน ดี.ซี. แต่จะอนุญาตให้ Seminole Tribe of Florida ดำเนินการหนังสือกีฬาภายในคาสิโนของตัวเองเช่นกัน ที่สนามแข่งม้าในท้องถิ่น แนวหน้าใจลอย และสนามแข่งสุนัข

ในอดีต ข้อเสนอดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อฟลอริดาโดยอ้างว่ามีมูลค่าประมาณ6 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นทศวรรษนี้โดยหวังว่าจะสามารถช่วยรัฐบรรเทาการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้น66 พันล้านดอลลาร์

ในลิทัวเนียและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ลงคะแนนเสียงสนับสนุนการออกกฎหมายที่กำหนดให้แก้ไขกฎหมายการพนันของประเทศแถบบอลติกขนาดเล็กเพื่อห้ามผู้ประกอบการ iGaming ทั้งหมดไม่ให้ส่งเสริมหรือโฆษณาสินค้าของตน

ตามรายงานจาก Gambling Insider การย้ายในวันพฤหัสบดีโดยมาร์จิ้น 105 ถึง 39 ถูกกำหนดให้ใช้ข้อห้ามที่มีการโต้เถียงตั้งแต่วันแรกของเดือนกรกฎาคมเพื่อห้ามคาสิโนออนไลน์ใน

ท้องถิ่นและบริษัทพนันกีฬาไม่ให้สร้างแคมเปญส่งเสริมการขายแจกจ่ายของขวัญประเภทใด ๆ หรือ นำเสนอส่วนลดและโปรโมชั่น แหล่งที่มาของรายละเอียดว่าพรรคร่วมรัฐบาลใหม่ของนายกรัฐมนตรีอินกรดาซิโมไนิตเชื่อว่าห้ามมาจะช่วยให้ประเทศประมาณ 2,800,000 คนเล่นการพนันมากขึ้นปัญหาการต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสำรวจอย่างจริงจังการตัดสินใจห้ามโฆษณาของกิจกรรม iGaming ทั้งหมดมีรายงานว่าเกิดขึ้นหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการพนันของลิทัวเนียดำเนินการสำรวจระดับชาติที่เปิดเผย

การสนับสนุนจำนวนมากสำหรับการเคลื่อนไหวดังกล่าว การตรวจสอบในเดือนพฤศจิกายนนี้อ้างว่าพบว่า 52% ของ 1,001 คนสำรวจอยู่ในความโปรดปรานของบ้านทันทีในขณะที่ 76% เชื่อว่ามีโปรโมชั่นมากเกินไปแล้วการเล่นการพนัน

ความกลัวในการก่อตั้งมีรายงานว่า Aurelijus Verygaจากพรรคการเมืองฝ่ายค้าน Farmers และ Greens Union เปิดเผยว่า 22% ของผู้ตอบแบบสำรวจในปีที่แล้วยังสนับสนุนการห้าม

ทำการตลาดลอตเตอรี่อีกด้วย ในการสนับสนุนการลงคะแนนเมื่อวานนี้ สมาชิกรัฐสภาอ้างว่า iGaming เป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับบางคนในแง่ของสุขภาพ ไม่ใช่แค่เรื่องเงิน

การดูถูก Coronavirus ก่อนที่จะลงคะแนนเสียงของเมื่อวานนี้และVirginijus Dauksysผู้อำนวยการหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นการพนัน, เปิดเผยรายงานว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาด

coronavirus ที่เคยรุนแรงทำร้ายอุตสาหกรรมเกมในท้องถิ่น เขาอธิบายเพิ่มเติมว่าสุนัขเฝ้าบ้านได้รับการร้องเรียนจำนวนมากจากประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้บริการที่ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะงดเว้นการโฆษณาบริการของตนในช่วงล็อกดาวน์

การเล่นการพนันภายในรายงานว่าผู้ประกอบการทั่ว iGaming ลิทัวเนียเป็นเดือนที่ผ่านมาควรที่จะหยุดการส่งเสริมสินค้าของพวกเขาในช่วงระยะเวลาของประเทศที่ coronavirus ที่เกี่ยวข้องกับการกักเก็บ อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวยืนยันว่าบริษัทจำนวนมากได้เพิกเฉยต่อคำแนะนำนี้ในเวลาต่อมาโดยมีเพียงไม่กี่แห่งที่เลือกที่จะเพิ่มกิจกรรมการโฆษณาของตน

เกี่ยวกับผลสืบเนื่องในการตอบสนองต่อกฎหมายใหม่Mantas Zakarkaจากสมาคมธุรกิจการพนันและการเล่นเกมแห่งชาติได้เตือนว่าการห้ามโฆษณาอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและขัด

ขวางผู้ประกอบการรายใหม่จากการเข้าสู่ตลาด iGaming ในท้องถิ่น อิตาลีต้นฉบับดำเนินการห้ามที่คล้ายกันตั้งแต่วันแรกของ 2019แต่ประเทศอุตสาหกรรม iGaming ได้เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่สงสัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการโฆษณาลักษณะต้องห้ามดังกล่าว

สภาผู้แทนราษฎรของคอนเนตทิคัตได้อนุมัติกฎหมายการพนันที่ย้ายรัฐนิวอิงแลนด์ตอนใต้ให้ใกล้ชิดกับการพนันกีฬาและ iGaming อย่างถูกกฎหมายหลังจากในเดือนมีนาคม Gov. Ned Lamont และเผ่าMashantucket Pequot และMoheganในที่สุดก็ตกลงเงื่อนไขสำหรับแผนการขยายการพนันที่ครอบคลุม

ลอยลำผ่านในการลงคะแนนเสียง 122-21 บนพฤหัสบดี 20 พฤษภาคม, 2021, วัด, HB 6451 , นำไปสู่ผู้ปกครองประชาธิปไตยในการแก้ไขรัฐอัดเล่นเกมกับทั้งสองได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันซึ่งตัวเองและดำเนินการMohegan SunและFoxwoods รีสอร์ทคาสิโนที่ควบคุมการพนัน

ล้อหมุนการปรับเปลี่ยนจะทำให้ทั้งคู่สามารถเสนอการพนันออนไลน์ การเดิมพันกีฬา และการแข่งขันแฟนตาซีออนไลน์ซึ่งรัฐจะได้รับส่วนแบ่งของรายได้ที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็ให้สิทธิ์

แก่Connecticut Lottery Corporation (CT Lottery) ในการดำเนินการไซต์การพนันกีฬาขายปลีก 15 แห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตั้งอยู่ในบริดจ์พอร์ตและฮาร์ตฟอร์ด นอกเหนือจากการดำเนินการเดิมพันกีฬาออนไลน์

หากผ่านในสภาสูงของ Connecticut General Assembly ตามที่คาดไว้ ร่างกฎหมายนี้ ซึ่ง Rep. Maria Horn, D-Salisbury ประธานร่วมของคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะ

ของสมัชชาใหญ่แห่งสมัชชากล่าวต่อAP Newsว่าเป็น “ จุดสุดยอดของหลายๆ คนจำนวนมาก ปีของการทำงานมุ่งหน้าไปในหลายทิศทางในคอนเนตทิ” นอกจากนี้ยังจะต้องถูกตรวจสอบโดยสหรัฐอเมริกากรมมหาดไทยซึ่งอาจใช้เวลาระหว่าง 60 และ 90 วันก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ตามรายงานมีนาคม

รัฐใช้เวลารายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงอัตราภาษี18 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการพนันทางอินเทอร์เน็ตสำหรับห้าปีแรก โดยเพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์เป็น 20 เปอร์เซ็นต์สำหรับอย่างน้อยห้าปีถัดไป โดย

มีตัวเลือกเพิ่มเติมอีกห้าปีรวมอยู่ด้วยภาษีร้อยละ 13.75 ในกีฬาการพนันและการแข่งขันจินตนาการ การจัดเก็บภาษีคือการสร้างข่าวหลายสิบล้านดอลลาร์ในรายได้ใหม่สำหรับรัฐธรรมนูญรัฐ

ปัจจุบัน ชนเผ่า มีส่วนร่วม 25 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เครื่องสล็อตรวม จากคุณสมบัติของ Mohegan Sun และ Foxwoods Casino ในแต่ละเดือนไปยังรัฐเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษสำหรับเครื่องสล็อตและเกมคาสิโนเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ร็อดนีย์ บัตเลอร์ (ในภาพ) ประธานของชนเผ่า Mashantucket ยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงการพนันที่รอคอยมานานกล่าวในแถลงการณ์ว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ลงคะแนนในการเดิมพันกีฬาและข้อตกลงการพนันทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเขามีมานานหลายปี ได้เรียกร้องให้สมัชชาผ่าน

“สำหรับเผ่าของเรา การเล่นเกมเป็นมากกว่าธุรกิจ มันเป็นวิธีการที่เราสร้างประเทศของเราขึ้นใหม่ ให้การศึกษาแก่ลูกหลานของเรา และดูแลผู้อาวุโสของเรา” บัตเลอร์กล่าว “การผ่านร่างกฎหมายนี้จะช่วยให้เราทำเช่นนั้นได้ และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป”

ฝ่ายค้านอีสต์วินด์เซอร์ อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวไม่ได้ปราศจากการคัดค้าน เนื่องจากตัวแทน Tom Delnicki, R-South Windsor รายงานว่าร่างกฎหมายนี้ “ สร้างขึ้นจากข้อตกลงที่ล้มเหลวและฉันจะไม่สนับสนุนมันที่นี่” ตามรายงานของสำนักข่าว

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐจากพื้นที่East Windsorลงคะแนนคัดค้านข้อตกลง ซึ่งป้องกัน Mohegan Tribe และ Mashantucket Pequot Tribal Nation จากการสร้างสิ่งอำนวย

ความสะดวก Class III ใหม่ในเมืองที่จะแข่งขันโดยตรงกับคาสิโน SpringfieldของMGM Resorts Internationalที่เปิดในบริเวณใกล้เคียงแมสซาชูเซตส์ในเดือนสิงหาคม 2018 รวมอยู่ในกฎหมาย ชนเผ่าจะไม่สามารถสร้างคาสิโนชนเผ่าที่วางแผนไว้ได้ภายใน 10 ปีของข้อตกลงใหม่

ในประเทศเนเธอร์แลนด์และรัฐมนตรีคนสำคัญของรัฐบาลได้ประกาศว่าประเทศของเขาตั้งใจที่จะเปิดตัวระบบการรายงานแบบรวดเร็วรอบปฐมทัศน์เพื่อช่วยต่อสู้กับกรณีที่ต้องสงสัยว่ามีการแก้ไขการจับคู่

ตามรายงานจาก iGamingBusiness.com Sander Dekker ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคุ้มครองทางกฎหมาย และเขาอธิบายว่าการย้ายครั้งนี้น่าจะช่วยบรรเทาความกลัวว่าพระ

ราชบัญญัติการฟอกเงินฉบับใหม่ของประเทศจะส่งผลโดยไม่ได้ตั้งใจในการทำให้ร่างกายกีฬาแตกร้าวได้ยากขึ้น ลงแข่งขันตรึง กฎหมายนี้ถูกกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปี และบังคับให้รายงานกรณีการฟอกเงินที่น่าสงสัยทั้งหมดไปยังหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศโดยไม่เปิดเผยต่อองค์กรพัฒนาเอกชน

ผลที่ไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวรายงานว่าการฟอกเงินมักเกี่ยวข้องกับการแก้ไขแมตช์กับนักวิจารณ์ของพระราชบัญญัติฟอกเงินโดยชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่แท้จริงว่ามาตราการรักษาความ

ลับของมาตรการจะทำให้องค์กรกีฬาและหน่วยงานที่กำกับดูแลตรวจจับและประทับตราได้ยากขึ้น กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง สมาชิกรัฐสภาMichiel Van Nispen , Mirjam Bikker

, Paul Van Der Laan , Anne Kuik , Rudmer Heerema , Kees Van Der StaaijและSidney Smeets ได้อ้างว่าเป็นผู้คัดค้านอย่างแข็งขันที่สุดของกฎหมายฉบับนี้แม้ว่าตัวเลขหลังจะลาออกหลังจากถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศหลายครั้ง

การตอบสนองอย่างรวดเร็วในการเปิดตัวของรัฐบาลแผนใหม่และ Dekker เด่นชัดมีรายงานว่าสำนักงานของเขามุ่งมั่นที่จะออกแบบระบบที่จะบังคับให้เป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินที่จะแบ่งปัน

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยกับหน่วยงานกีฬาที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ เขายังอ้างโดยอ้างว่ามาตราการรักษาความลับของกฎหมายที่ออกมานั้นมีแนวโน้มว่าจะมี

การบังคับใช้ภายใต้สถานการณ์เฉพาะบางประการเท่านั้นเพื่อให้องค์กรกีฬาและหน่วยงานที่กำกับดูแลของพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตราต่อรองที่น่าสงสัยและกรณีของการจับคู่แมตช์เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช่การเดิมพัน

ภายใต้ระบบใหม่ Dekker ข่าวเปิดเผยว่าหน่วยสืบราชการลับการเงินหน่วยคือจะต้องธงกรณีที่สงสัยว่าการแข่งขันตรึงใด ๆ ก่อนที่จะผ่านในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับร่างกายบังคับ นอกจากนี้เขายังเปิดเผยโดยอ้างว่าสำนักงานของเขาตั้งใจที่จะดำเนินการทบทวนเชิงกลยุทธ์ในการแก้ไขการจับคู่เพื่อกำหนดเพิ่มเติมว่าโปรโตคอลที่จะมาถึงเหล่านี้จะทำงานอย่างไร

ต่างประเทศสะดุดมีรายงานว่าสัมปทานหลังนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Dekker ได้จัดประชุมกับตัวแทนจากองค์กรกีฬาที่โดดเด่นที่สุดของเนเธอร์แลนด์หลายแห่ง อย่างไรก็ตามเขาระบุว่าต้นฉบับหลาย ๆ กรณีของการแข่งขันตรึงยังอาจไปตรวจไม่พบเป็นองค์ประกอบความผิดทางอาญาที่อยู่เบื้องหลังการจัดกิจกรรมดังกล่าวมักจะมีสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศในภูมิภาคเช่นเอเชีย

ความฝันที่ไม่เป็นระเบียบออนไลน์เดิมพันถูกตั้งค่าเป็นข่าวที่จะไปอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์จากวันแรกของเดือนตุลาคมต่อไปทาง 2019ของประเทศระยะไกลพระราชบัญญัติการพนัน ชิ้นส่วน

ของกฎหมายนี้ได้นำต้นฉบับอยู่ในช่วงของการออกใบอนุญาตการจัดเก็บภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภคขั้นตอนกับของประเทศKansspelautoriteitควบคุมที่มีการเปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่ามันขณะประมวลผล 28 ใบอนุญาตผู้ประกอบการสถาปนา

เกือบห้าเดือนหลังจากได้รับอนุญาตในรัฐมิชิแกนของอเมริกาและGaming Realms ผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์ของอังกฤษ ได้ประกาศว่าคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียได้มอบใบอนุญาตผู้ผลิตเกมแบบโต้ตอบ

บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอนที่อยู่เบื้องหลังผลงานเกมคาสิโนออนไลน์ที่เหมาะกับมือถือของ Slingo ใช้การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อดูรายละเอียดว่าใบอนุญาตใหม่จะอนุญาตให้

เริ่มเสนอนวัตกรรมให้กับผู้ให้บริการ iGaming ที่ผ่านการรับรองใน ‘The Keystone State’ เช่น BetMGM, DraftKings กลุ่ม Incorporated และ FanDuel บทนำที่ใกล้เข้ามาอาณาจักรเล่นเกมซึ่งได้รับใบอนุญาตนอกจากนี้โดยที่ regulator สำหรับนิวเจอร์ซีย์เปิดเผยว่าเพนซิลเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดที่ห้าในสหรัฐอเมริกามารยาทของ

ประชากรประมาณ 13 ล้านคน ต่อไปนี้จะออกเสียงว่ามันคาดว่าจะเปิดตัวเนื้อหาเกม Slingo ตราเข้าสู่อำนาจทางทิศตะวันออก ‘ ในอนาคตอันใกล้ ‘ รอบในเวลาเดียวกับที่มันไปอยู่ในมิชิแกน

ความเป็นไปได้ที่น่าอัศจรรย์ Michael Buckleyทำหน้าที่เป็นประธานบริหารของ Gaming Realms และเขาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่ออธิบายว่ารายรับจากคาสิโนออนไลน์จากผู้ให้บริการใน

เพนซิลเวเนียในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น574%เมื่อเปรียบเทียบเป็นประมาณ565.7 ล้านดอลลาร์หลังจาก iGaming ถูกกฎหมายของรัฐทางตะวันออกเป็นเวลา 29 เดือน มาแล้ว อย่างไรก็ตามคณะ

กรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเมื่อเร็ว ๆ นี้เปิดเผยว่าใบเสร็จรับเงินรวมสำหรับกิจกรรมดังกล่าวลดลงเล็กน้อยในช่วง 5.1% ในเดือนในเดือนในเดือนเมษายนประมาณ92.6 ล้าน $เป็นรายรับที่ดินตามอย่างต่อเนื่องในการกู้คืนต่อไปยกของออกโรง coronavirus ที่เกิดขึ้น

อ่านแถลงการณ์จากบัคลี่ย์…“ตอนนี้เราได้รับอนุญาตในสามรัฐที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ iGamingและหวังว่าจะมีรัฐอื่นๆ ที่มีการควบคุมในอนาคต เราได้ลงนามในข้อตกลงหลายรัฐและข้อตกลงการรวมโดยตรงกับผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้โอกาสที่ยอดเยี่ยมแก่เราในการใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของตลาด iGaming ที่น่าตื่นเต้นในสหรัฐอเมริกา”

ผลลัพธ์ที่น่านับถืออาณาจักรเล่นเกมเป็น บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและเมื่อเร็ว ๆ นี้การบันทึกกำไรจากการปรับสิบสองเดือนถึงสิ้นเดือนธันวาคมของ£ 2,900,000 ($

4,100,000)หลังจากสิ้นสุด 2019 กับการขาดดุลในภูมิภาคที่£ 300,000 ($ 424,900) พงศาวดารของนักลงทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้มีรายงานว่าเห็น บริษัท ที่ออกใบอนุญาตใบเสร็จรับเงิน

สำหรับที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นปีโดย 81% บนพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับ7.5 ล้าน£ ($ 9.9 ล้านบาท)เป็นยอดขายการเผยแพร่ทางสังคมพุ่งสูงขึ้นโดยกว่า 40% ถึง£ 3,900,000 ($ 5.5 ล้านบาท)

พันธมิตรที่น่าสนใจการเพิ่มข่าวดีสำหรับ Gaming Realms และหนังสือพิมพ์รายงานว่าผู้ริเริ่มเมื่อปีที่แล้วได้เพิ่มชื่อที่เป็นกรรมสิทธิ์ใหม่สิบรายการให้กับเซิร์ฟเวอร์เกมระยะไกล และลงนามข้อ

ตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้ให้บริการ iGaming ชั้นนำที่โอบกอด888 Holdings , Flutter Entertainment และSky Betting และการเล่นเกม นี้ต้นฉบับมาหลังจากที่ บริษัท ได้จัดถุงใบอนุญาตใหม่Slingo -branded นวัตกรรมกับบางส่วนของอุตสาหกรรมที่นักพัฒนาที่โดดเด่นมากที่สุดรวมทั้งPlaytechและnetent AB

ในสหราชอาณาจักรและกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสภาผู้แทนราษฎรได้รายงานว่าอุตสาหกรรมiGamingของประเทศควรได้รับการยกเครื่องอย่างกว้างขวางผ่านการดำเนินการตามคำแนะนำ 50 ข้อ

ตามรายงานจาก SBC ข่าวที่ทำเนียบสำหรับการเล่นการพนันการปฏิรูปองค์กรหยิบยกข้อเสนอแนะที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาขุนนางเลือกคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมผลกระทบจากการเล่นการ

พนันอุตสาหกรรมรายงาน หน่วยงานที่ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 150 คนอ้างว่าอุตสาหกรรมควรถูกบังคับให้ใช้การตรวจสอบความสามารถในการจ่ายที่มีประสิทธิภาพและถูกห้ามไม่ให้เสนอสิ่งจูงใจโดยตรงเช่นโบนัสเงินฝาก

แนวคิดในการติดต่อแหล่งข่าวอธิบายว่าการตรวจสอบจากPeers for Gambling Reformยังเรียกร้องให้ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาในสหราชอาณาจักรถูกห้ามไม่ให้ทำการ

ตลาดบริการโดยตรงหรือสนับสนุนการแข่งขันกีฬาหรือทีม นอกจากนี้ ยังแนะนำให้เปิดตัวรหัส ‘ หน้าที่ในการดูแล ‘ ที่บังคับใช้ได้ซึ่งเป็น ‘ ผู้ตรวจการแผ่นดินของการพนัน ‘ เพื่อแก้ไขความผิดและการจัดเก็บภาษี ‘ สมาร์ท ‘ บังคับเพื่อเป็นทุนวิจัย การศึกษา และการรักษา

ขีด จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นสหราชอาณาจักรกำลังดำเนินการตรวจสอบ generationalของ2005 พระราชบัญญัติการพนันและพระบรมวงศานุวงศ์ข่าวถามยิ่งว่าอุตสาหกรรมที่มีภาระผูกพันในการ

ทดสอบและมีอัตราเกมที่เกี่ยวกับศักยภาพของพวกเขาอันตราย กลุ่มที่อ้างว่านอกจากนี้ยังแนะนำการดำเนินงานของความเร็วในการเล่นข้อ จำกัดนอกเหนือไปจากเกณฑ์ที่คล้ายกันกับการวางเดิมพันภายใต้ความคิดเห็นรอบสามปี

จุดมุ่งหมายเพิ่มเติมข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากทำเนียบสำหรับการเล่นการพนันการปฏิรูปข่าวห้อมล้อมนำกฎระเบียบของ ‘ กล่องของขวัญ ‘ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการการพนัน ,

การปรับปรุงความปลอดภัยของ ‘ รูปแบบวีไอพี ‘ และการสร้างระบบ NHS-นำไปสู่การเสพติดการพนันช่วยรักษาการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ลอร์ด ฟอสเตอร์แห่งบาธ, โดนัลด์ ฟอสเตอร์ประธานพรรค Peers for Gambling Reform, รายงานว่าคำแนะนำของกลุ่มของเขาจะเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศด้วยการสร้างงาน, เพิ่มรายได้ภาษีเพิ่มเติม และสนับสนุนเงินทุนสำหรับการวิจัย การศึกษา และการรักษา สมาชิกรัฐสภาพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยยังประกาศโดยอ้างว่าข้อเสนอแต่ละ

ข้อได้รับการตรวจสอบเพื่อวัด ‘ ผลกระทบโดยตรงตามสมมุติฐาน ‘ ต่อผลตอบแทนการเล่นเกมรวม หนี้สินภาษีและค่าใช้จ่ายของผู้ปฏิบัติงานก่อนที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคโดยใช้ ‘วิธีการป้อนข้อมูลเพื่อส่งออกที่ง่ายขึ้น ‘

ทั้งสามคนที่เป็นไปได้การตรวจสอบจาก Peers for Gambling Reform ได้ประมาณการว่าการกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรประจำปีของอุตสาหกรรม British iGaming อัน

เนื่องมาจากการดำเนินการปฏิรูปอย่างเต็มรูปแบบจึงมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในสามประเภท เหล่านี้ต้นฉบับห้อมล้อม ‘ ผลกระทบสูง ‘ ถึง£ 974,000,000 (1300000000 $)เป็น ‘ ผลก

ระทบปานกลาง ‘ เครื่องประดับออกที่£ 819,000,000 (1.1 พันล้าน $)และ ‘ ผลกระทบต่ำ ‘ ประมาณ£ 696,000,000 (983 $ ล้านบาท)อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่า ‘ ผลกำไรของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะเกินต้นทุนทางการเงินเหล่านี้ ‘ และชี้ให้เห็นว่าผลกำไรหลังหักภาษีรวมของผู้ประกอบการชั้นนำอย่างEntain ,

Flutter Entertainment , Camelot , William HillและBet365ในปี 2019 อยู่ที่697 ล้านปอนด์ (984 $ ล้านบาท) โดยอ้างว่าตัวเลขนี้ไม่รวมเงินเดือน277 ล้านปอนด์ (391

ล้านดอลลาร์) ที่จ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Bet365, Dennis Coatesหรือรายได้ที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรายอื่นบันทึกไว้มีรายงานว่าอ่านคำแถลงจากลอร์ดฟอสเตอร์…“ฐานหลักฐานและกรณีเศรษฐกิจเพื่อการปฏิรูปได้เกิดขึ้นแล้ว รัฐบาลนี้ต้องการการแก้ไขเพื่อดำเนินการต่อไป”

การตอบสนองของอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามMichael Dugher หัวหน้ากลุ่มล็อบบี้Betting and Gaming Council ที่มีอิทธิพล(ในภาพ) มีรายงานว่าตอบโต้ด้วยการเย้ยหยัน ‘ ตัวเลข

แฟนตาซี ‘ ของ Peers for Gambling Reform และอธิบายแนวคิดที่ว่าการเติบโตจะถูกกระตุ้นโดยการจำกัด iGaming ของอังกฤษเพิ่มเติม อุตสาหกรรมที่ ‘ โง่เขลาทางเศรษฐกิจ ‘

การสนับสนุนที่มีอยู่เดิมพันและสภาการเล่นเกมคิดเป็นราว 90% ของการเล่นเกมอังกฤษเดิมพัน, คาสิโนและบิงโกประกอบการและ SBC ข่าวใช้รายงานที่สองที่จะเปิดเผยว่า บริษัท เหล่านี้ร่วม

กันแล้วมีส่วนร่วมประมาณ100 ล้าน£ (141 $ ล้านบาท)เป็นประจำทุกปีเพื่อการวิจัยความช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาและ แผนการรักษา โดยอ้างว่าเป็นการเพิ่มเงินจำนวน 10 ล้านปอนด์ (14.1 ล้านเหรียญสหรัฐ)ที่มอบให้ทุกปีในโครงการป้องกันอันตรายจากการพนันของคนหนุ่มสาว

มีรายงานว่า Dugher ประกาศว่า…“ความฝันของการห้ามต่อต้านการพนันคือการบังคับให้ผู้คนไม่เล่นการพนันหรือเล่นการพนันน้อยลง เพียงเพราะพวกเขาไม่ชอบเดิมพัน เพื่อนร่วมงานส่วนน้อยอาจดูถูกคนทำงานหลายล้านคนที่ชอบเดิมพัน แต่ความจริงก็คือคนส่วนใหญ่ทำอย่างนั้นได้อย่างปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ”

การเรียกเก็บเงินการขยายตัวของการเล่นการพนันได้ทำในที่สุดความคืบหน้าในคอนเนตทิคั หลังจากผ่านไปกับวุฒิสภาเมื่อเย็นวันอังคาร ทางวัดก็ไปที่โต๊ะผู้ว่าการ การพนันกีฬาและการพนันออนไลน์ใกล้จะผ่านกฎหมายแล้ว หลังจากถกเถียงกันมานานหลายปีในหัวข้อนี้

การอนุมัติวุฒิสภาก้าวไปข้างหน้าด้วยคะแนนเสียง 28-6 มาตรการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากพรรคสองฝ่ายมากพอที่จะผลักดันไปข้างหน้าก่อนเที่ยงคืน กฎหมายดังกล่าวรวมถึงข้อตกลงที่

ผู้ว่าการเน็ด ลามอนต์ สามารถเข้าถึงชนเผ่า Mohegan และ Mashantucket Pequot เมื่อเดือนมีนาคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติร่างกฎหมายฉบับเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและตอนนี้เพียงแต่ต้องการลายเซ็นของผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นจึงจะกลายเป็นกฎหมาย

กฎหมายอนุญาตให้แก้ไขข้อตกลงระหว่างชนเผ่าและรัฐ ผู้ประกอบการFoxwoods Resort CasinoและMohegan Sunจะสามารถให้บริการเดิมพันกีฬาแก่ผู้เล่นได้ในไม่ช้า พร้อมกับการพนันออนไลน์และกีฬาแฟนตาซีออนไลน์

เพื่อแลกกับความสามารถในการให้บริการดังกล่าวชนเผ่าจะจัดหารายได้ใหม่ส่วนหนึ่งให้กับรัฐ ในขณะที่กฎหมายแก้ไขข้อตกลงกับชนเผ่ากระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกายังคงต้องอนุมัติการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเริ่มให้บริการ

คอนเนตทิคัตหวังว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเดิมพันกีฬาได้ภายในฤดูใบไม้ร่วง หากได้รับการอนุมัติอย่างเหมาะสม รัฐสามารถให้บริการได้ก่อนที่ฤดูกาลฟุตบอล NFL จะเริ่มต้นขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากชนเผ่าแล้วConnecticut Lottery Corporationจะได้รับอนุญาตให้เสนอการเดิมพันกีฬาออนไลน์รวมถึงตัวเลือกการขายปลีก ลอตเตอรีสามารถเปิดได้ทั้งหมด 15 แห่งรวมถึงหนึ่งแห่งในบริดจ์พอร์ตและฮาร์ตฟอร์ด

เมื่อพูดถึงการพนันออนไลน์ รัฐจะเก็บภาษีรายได้จากการเล่นเกมรวมไว้ที่ 18% อัตราภาษีนี้จะคงอยู่สำหรับห้าปีแรกของการดำเนินงาน หลังจากกรอบเวลานั้น อัตราจะเพิ่มขึ้นถึง 20% ในอีกห้าปีข้างหน้า การเดิมพันกีฬาและบริการแฟนตาซีจะถูกเก็บภาษีที่ต่ำกว่า 13.75%

แม้ว่าจะมีการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย แต่ก็มีความกังวลเช่นกัน วุฒิสมาชิก โทนี่ ฮวังต่อต้านการขยายตัวมาระยะหนึ่งแล้ว และเตือนว่าปัญหาการติดการพนันในรัฐจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปิดตัว iGaming

Hwang ขอให้ฝ่ายนิติบัญญัติเพิ่มเงินทุนสำหรับการรับรู้และการรักษาการพนัน นอกจากนี้ เขายังต้องการดูการศึกษาที่ดำเนินการเพื่อทบทวนว่าการขยายตัวจะส่งผลกระทบต่อรัฐโดยรวมอย่างไร

วุฒิสมาชิกแม่เฟล็กเซอร์ยังกังวลเกี่ยวกับปัญหาการพนัน แต่บอกว่าเธอสนับสนุนมาตรการนี้เพราะมันจะช่วยชนเผ่า เธอให้ความเห็นว่าพวกเขาเป็นพนักงานหลัก 2 คนในรัฐได้อย่างไร และต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงตลอดหลายปีที่ผ่านมาจากรัฐเพื่อนบ้าน ตลอดจนการระบาดของโควิด-19

ในท้ายที่สุดความกังวลก็ไม่เพียงพอที่จะเห็นมาตรการหลีกเลี่ยง ตอนนี้ ลายเซ็นของผู้ว่าราชการจังหวัดและการอนุมัติจากรัฐบาลกลางสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างย่อเป็นสิ่งเดียวที่ขวางทางการขยายการพนันในรัฐ

ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาตอนใต้ของอเมริกาRon DeSantis (ในภาพ) มีรายงานว่าได้ใส่ลายเซ็นของเขาลงในเกมคอมแพคตัวใหม่ที่อนุญาตให้Seminole Tribe of Floridaเริ่มดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกการเดิมพันกีฬาทางบก

ตามรายงานเมื่อวันพุธจากหนังสือพิมพ์แทมปาเบย์ไทมส์การย้ายจากพรรครีพับลิกันเกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่มาตรการดังกล่าวได้รับการอนุมัติอย่างท่วมท้นจากวุฒิสภารัฐฟลอริดาและ

สภาผู้แทนราษฎรแห่งฟลอริดา หลังจากประสบปัญหาทางตันมานานกว่าสองปีกับชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลาง ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ Seminole Tribe of Florida เป็นผู้ผูกขาดในการดำเนินการของรูเล็ตและเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งในขั้นต้นในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้สร้างและดำเนินการคาสิโนใหม่ได้ถึงสามแห่ง

เฟสกลาง:หนังสือพิมพ์รายงานว่า DeSantis ช่วยประดิษฐ์เกมคอมแพ็คใหม่ ซึ่งไม่รวมถึงส่วนประกอบการเดิมพันกีฬาบนมือถือหรือออนไลน์และหวังว่าจะช่วยให้รัฐของเขาเก็บภาษีเพิ่มได้มาก

ถึง2.5 พันล้านดอลลาร์ก่อนสิ้นปี 2569 ผู้ว่าราชการอายุ 42 ปีเปิดเผยเพิ่มเติมว่าข้อตกลง 30 ปีต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการเล่นเกมแห่งชาติของอินเดียก่อนสิ้นสุดเส้นตาย 45 วันแม้ว่าSeminole Tribe of Floridaจะถูกห้ามไม่ให้เริ่มดำเนินการเดิมพันกีฬาก่อน15 ตุลาคม .

วัสดุต้องกว่า 20 รัฐในอเมริกาได้อนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬาบางรูปแบบหลังจากการยกเลิกข้อห้ามทั่วประเทศในปี 2018ที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬามือสมัครเล่นและมือสมัครเล่น

(PASPA)ในขณะที่รายงาน DeSantis เปิดเผยว่าเกมคอมแพคใหม่บังคับให้ Seminole Tribe of Florida ทำสัญญากับที่ ผู้ให้บริการ parimutuel อิสระอย่างน้อยสามคนภายในสามเดือนหลังจากเปิดตัวบริการเดิมพันกีฬา

แรงเสียดทานจากการก่อตั้งแทมปาเบไทม์สรายงานว่าการเล่นเกมที่มีขนาดกะทัดรัดสดมีการตั้งค่าที่จะเปลี่ยนการจัดการที่ 2010ที่ให้ Seminole นินจาของฟลอริด้าผูกขาดโจเซฟ ‘ แถ ‘

เกมคาสิโนเช่นกระบอง อย่างไรก็ตาม ชนเผ่านี้หยุดให้เกียรติองค์ประกอบการแบ่งรายได้ของข้อตกลงนี้ในปี 2019 เนื่องจากความไม่ลงรอยกันที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตที่ตั้งใจไว้ของการครอบงำเพื่อให้รัฐสูญเสียเงินภาษีประจำปีไปประมาณ350 ล้านดอลลาร์

การอนุญาตผู้มีอำนาจในข่าวที่เกี่ยวข้องและ DeSantis รายงานว่านอกจากใส่ชื่อของเขากับชิ้นส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกันสัปดาห์ก่อนหน้านี้ว่าคือการสร้างการเล่นเกมฟลอริด้าคณะกรรมการควบคุม สมาชิกทั้งห้าของร่างกฎหมายนี้จะอ้างว่าได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการสำหรับ ‘ซันไชน์รัฐ’ แต่มีเงื่อนไขที่สี่ปีของพวกเขาอาจมีการยืนยันการออกกฎหมาย

Parimutuel อภัยโทษสุดท้าย หนังสือพิมพ์รายงานว่าผู้ว่าการรัฐที่เกิดในแจ็กสันวิลล์ได้อนุมัติมาตรการเพิ่มเติมในช่วงเย็นวันอังคาร ซึ่งอาจยุติการแข่งม้าและเกมใจอาไลในฟลอริดาได้ การ

สนับสนุนของเขาสำหรับBill 8-Aของวุฒิสภาจะอนุญาตให้ผู้ดำเนินการ parimutuel ‘ de-couple ‘ จากแทร็กของรัฐและ jai alai frontons ในขณะที่ยังคงอยู่ในธุรกิจที่อาจร่วมมือกับ Seminole Tribe of Florida

ในเยอรมนีและตัวแทนอุตสาหกรรมของ Deutscher Sportwettenverband (DSWV) ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอัตราภาษี iGaming ที่มีอยู่ในสนธิสัญญารัฐใหม่ด้านการพนันของประเทศที่เพิ่งให้สัตยาบัน

ตามรายงานจาก iGamingBusiness.com การกระทำดังกล่าวได้ยื่นต่อคณะกรรมาธิการยุโรปแล้ว และให้เหตุผลว่าระบบที่จะมาถึงนี้เป็นตัวแทนของความช่วยเหลือจากรัฐที่ผิดกฎหมาย เพราะ

มันตั้งใจที่จะเก็บภาษีมูลค่าการซื้อขายของโป๊กเกอร์ออนไลน์และเกมสล็อตที่ 5.3% ซึ่งอาจสูงกว่า ที่เข้าถึงได้จากการดำเนินการทางบกเช่นคาสิโนและห้องเล่นเกม แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่า

ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมจำนวนมากแย้งว่าระบบที่เสนอนั้นใช้งานไม่ได้และอาจจบลงด้วยการผลักดันผู้สนใจรัก iGaming ในท้องถิ่นให้ไปอยู่ในมือของโดเมนต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาต

ข้อห้ามที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมโดยสหภาพยุโรปมีรายงานว่าประเทศสมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านกฎระเบียบที่ให้ข้อได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมผ่านอัตราภาษีแก่ ‘ บริษัทหรือภาค

อุตสาหกรรมเฉพาะ หรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเฉพาะ ‘ แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นบางประการ ซึ่งมักจะเข้าถึงได้เป็นกรณีๆ ไป แต่ผลการศึกษาล่าสุดจากกลุ่มวิจัยของเยอรมันGoldmediaคาด

การณ์ว่าความแตกต่างในการจัดเก็บภาษีประจำปีสำหรับภาคพื้นดินและภาคออนไลน์ในบาวาเรียเพียงอย่างเดียวอาจสูงถึง293.9 ยูโร ล้านบาท (359,700,000 $)กับรัฐทางตอนใต้ของห้องโถงสล็อตฟิตปรับแต่งของบาง178,100,000 € (217.9 $ ล้านบาท)

การประณามคู่กรณีการดำเนินการจากDSWVซึ่งหมายถึงออนไลน์เดิมพันผู้ประกอบการทั่วประเทศเยอรมนีก็นำข่าวเกือบเดือนที่ผ่านมาโดยการวิจารณ์ที่คล้ายคลึงกันจากการเล่นเกมยุโรปและ

สมาคมการพนัน (EGBA) องค์กรทั่วยุโรปนี้อ้างว่าอัตราภาษีที่เสนอซึ่งอยู่ภายในสนธิสัญญารัฐใหม่ว่าด้วยการพนัน ‘เป็นการลงโทษ ‘ เนื่องจากพวกเขาจะชอบภาคที่ดินมากกว่าคู่สัญญาทางออนไลน์

นี้ได้รับการประกาศโดยมีรายงานการสอบสวนจาก Goldmedia ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการที่โดดเด่น iGaming Entain , Greentubeและกระพือความบันเทิงและห้อมล้อมการยืนยันว่าอัตราผล channelization ท้องถิ่นสามารถออกด้านบนที่เพียง 51%

อุตสาหกรรมชั่วคราวมีรายงานว่าสนธิสัญญารัฐใหม่เกี่ยวกับการพนันจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันแรกของเดือนหน้าเพื่อให้บริษัท iGaming ทั่วเยอรมนีเริ่มให้บริการแก่ผู้สนใจรักในท้องถิ่น ล่วงหน้าถึงวันที่นี้และประเทศชาติกำลังดำเนินการภายใต้ระบอบการเปลี่ยนผ่านที่อนุญาตให้บริษัทต่างๆ ดำเนินกิจการได้ตราบเท่าที่พวกเขาตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎที่จะมาถึง ซึ่งรวมวงเงิน1 ยูโร

(1.22 ดอลลาร์)สำหรับเงินเดิมพันแต่ละช่องด้วยการหมุนเฉลี่ย ความเร็วของห้าวินาที ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียง LeoVegas ABและBet-At-Home.com AGประกาศว่าข้อ จำกัด ของโครงการที่จะเกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อรายรับไตรมาสแรกของพวกเขาแล้ว.

เมื่อไม่กี่วันก่อนผู้ว่าการรัฐคอนเนตทิคัต Ned Lamont ได้ลงนามใน House Bill 6451 เป็นกฎหมาย การพนันกีฬา คาสิโน และเกมโป๊กเกอร์ออนไลน์ได้รับการรับรองในรัฐแล้ว การ

เปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชุมชนโป๊กเกอร์ เนื่องจากโป๊กเกอร์ออนไลน์มักถูกละเว้นจากกฎหมายของ iGaming ในสหรัฐอเมริกา คอนเนตทิคัคือตอนนี้ 7 THรัฐในสหรัฐอเมริกาจะมีการควบคุมการเล่นเกม iPoker

การเปลี่ยนแปลงที่กะทัดรัดสำหรับการเล่นเกม Class III ด้วยกฎหมายฉบับใหม่ ทำให้เกม Class III ของMohegan Tribe และ Mashantucket Pequot Tribeเปลี่ยนไป ชนเผ่าเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในคาสิโน Mohegan SunและโรงงานFoxwoodsในรัฐ

ชนเผ่าทั้งสองจะได้รับอนุญาตให้นำเสนอทุกรูปแบบของการเล่นเกมออนไลน์รวมทั้งโป๊กเกอร์ ยังไม่ชัดเจนว่าชนเผ่าจะเสนอการเล่นเกมโป๊กเกอร์อย่างไร พวกเขาจะพยายามรักษาการดำเนินงานภายในองค์กรและไปกับแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือไม่?

บางทีชนเผ่าอาจตัดสินใจที่จะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์ออนไลน์เช่นPokerStarsหรือปาร์ตี้โป๊กเกอร์? ตอนนี้ยังไม่มีการให้ข้อมูลว่าชนเผ่าเหล่านี้วางแผนจะทำอะไรเมื่อต้องใช้บริการโป๊กเกอร์ออนไลน์

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าบริษัทใหญ่ๆ อย่าง PokerStars หวังว่าจะสามารถเข้าสู่รัฐคอนเนตทิคัตได้ น่าสนใจที่จะดูและดูว่าแบรนด์ใดพยายามดึงดูดความสนใจของชนเผ่า Mohegan และ Mashantucket Pequot สำหรับการเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพ

ในการแถลงข่าว ผู้ว่าการ Lamont แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายโดยระบุว่า“โดยการลงนามในกฎหมายนี้ คอนเนตทิคัตอยู่ในจุดที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ทันสมัยและล้ำหน้าทางเทคโนโลยีที่จะแข่งขันกับรัฐใกล้เคียงของเราและทำให้เราประสบความสำเร็จในอนาคต”

ก้าวไปข้างหน้ายังคงมีการดำเนินการทางกฎหมายที่ต้องพิจารณาแม้ว่าร่างกฎหมายจะลงนามแล้วก็ตาม สำนักกิจการอินเดียภายในกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ ยังคงต้องอนุมัติการแก้ไขข้อตกลงชนเผ่า เมื่อได้รับการอนุมัติ ชนเผ่าก็สามารถเริ่มให้บริการใหม่ในรัฐได้

ชนเผ่าต่างตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเริ่มให้บริการ เนื่องจากบริการใหม่นี้จะช่วยให้สมาชิกชนเผ่าและผู้อยู่อาศัยในรัฐ Rodney Butler ประธานเผ่า Mashantucket Pequotชี้ให้เห็นว่าการเล่นเกม

เป็นมากกว่าธุรกิจสำหรับชนเผ่า บริการนี้ช่วยชนเผ่าในการหาทุนรัฐบาล จ่ายสำหรับความต้องการด้านการศึกษาของเด็ก เช่นเดียวกับการดูแลผู้สูงอายุ กองทุนยังใช้เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่สมาชิกชนเผ่า

ในสหรัฐอเมริกาและแบรนด์BetMGMค้าปลีกและการพนันกีฬาออนไลน์ได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงที่จะเห็นว่าทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเกมที่ได้รับอนุญาตสำหรับองค์กรศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน Professional Fighters League

องค์กรการพนันกีฬาที่มีสำนักงานใหญ่ในเจอร์ซีย์ซิตีใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันพุธเพื่อให้รายละเอียดว่าข้อตกลงใหม่นี้จะทำให้แฟน ๆ ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานใช้

บริการเดิมพันกีฬาที่เหมาะกับมือถือเพื่อวางเดิมพันในการแข่งขัน Professional Fighters League ที่เริ่มต้นด้วยมหกรรม PFL4 ที่จะจัดขึ้นในภายหลัง วันนี้จากโอเชียนรีสอร์ทคาสิโนในแอตแลนติกซิตี, นิวเจอร์ซีย์

ข้อดีเพิ่มเติม BetMGMเกิดผ่านกรกฏาคม 2018 ความร่วมมือระหว่างที่ดินตามอเมริกันผู้ประกอบการคาสิโนMGM Resorts นานาชาติและอังกฤษ iGaming behemoth Entainซึ่งเคยเป็น

ที่รู้จักGVC โฮลดิ้ง แบรนด์ดังกล่าวระบุว่าพันธมิตรคือให้ความสามารถในการใช้ ‘ โลโก้และเครื่องหมายตลอดจนกิจกรรมวีไอพี ‘ จากProfessional Fighters Leagueและเสนอ ‘ โปรโมชั่นพิเศษ ‘ หลากหลายรูปแบบทั่วองค์กรศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับสองของโลก .

ขอบเขตบวม Matt Prevostทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่สรรพากรของ BetMGM และเขาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยว่าบริษัทของเขาสามารถเพลิดเพลินได้แล้วโดยผู้สนใจรักการเดิม

พันกีฬาในสิบเขตอำนาจศาลของอเมริการวมทั้งมิชิแกนนิวเจอร์ซีย์ และเวอร์จิเนียและมีแผนจะเพิ่มการเข้าถึงนี้อย่างมากก่อนสิ้นสุด ของปี. นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่าบริการเดิมพันกีฬาที่เปิดใช้งาน iOS และ Androidคือการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับ Professional Fighters League โดยเสนอโอกาสให้นักพนันที่ใช้เงินจริงใช้ประโยชน์จากการเดิมพันPFL4ฟรี

อ่านแถลงการณ์จาก Prevost…“กระดานชนวน Professional Fighters League ที่กำลังจะมีขึ้นนั้นเป็นปรากฎการณ์และเราตั้งตารอที่จะให้แฟน ๆ มีโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการเข้าร่วมการแข่งขันด้วยโปรโมชั่น Professional Fighters League ที่ไม่เหมือนใครบน BetMGM”

ลิงค์ล่าสุดสำหรับบทบาทของเขาและPeter Murrayประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Professional Fighters League ประกาศว่าองค์กรของเขามีความสัมพันธ์ ‘ กับแบรนด์ชั้นนำของ

อุตสาหกรรม ‘ อยู่แล้ว ซึ่งรวมถึง Anheuser-Busch InBev และ Geico และนำเสนอกิจกรรมผ่าน ‘ การออกอากาศและการสตรีมชั้นนำ ร้าน ‘ให้กับผู้ชมในบาง 160 ประเทศทั่วโลก

เขากล่าวต่อไปว่าข้อตกลงกับ BetMGM ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะดำเนินการเร่งความเร็วของ ‘ การขยายตัวทั่วโลก ‘ ของแบรนด์ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานในขณะที่ยังคงเพิ่ม ‘ พรสวรรค์ระดับโลก’

คำแถลงของเมอร์เรย์อ่าน…“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ BetMGM เพื่อพัฒนาประสบการณ์การเดิมพันระดับพรีเมียมของเราสำหรับแฟนกีฬาที่หลงใหลนับล้านทั่วประเทศก่อน PFL 4

ในวันที่ 10 มิถุนายน นักสู้ของเรากำลังเผชิญกับการจับคู่แบบชนะหรือกลับบ้านในฤดูกาลปกติที่เหลือ กิจกรรมและการขยายข้อเสนอการเดิมพันกีฬาของเรามอบองค์ประกอบที่น่าตื่นเต้นให้กับลีกของเรา”

ในฟิลิปปินส์และบริษัทพนันกีฬาท้องถิ่นJade Entertainment and Gaming Technologies Incorporatedได้ประกาศเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่คู่หนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้สนใจรักการเดิมพันกีฬาในอินเดียและประเทศบ้านเกิด

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming องค์กรที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงมะนิลาได้รับผิดชอบหนังสือกีฬาแบรนด์ Jade Sportsbet ภายในโรงงานยักษ์Okada Manilaและตอนนี้หวัง

ว่าจะใช้ประโยชน์จากการดำเนินการนี้ผ่านการเปิดตัวโดเมนที่มุ่งเป้าไปที่นักพนันทั่ว ฟิลิปปินส์. แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าไซต์ที่จะมาถึงนี้ได้รับอนุญาตแล้วภายใต้โครงการPhilippine

Inland Gaming Operator (PIGO) ที่ดำเนินการโดย หน่วยงานกำกับดูแลของPhilippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCor)และจะใช้รหัสตอบกลับอย่างรวดเร็วและเทคโนโลยีการจดจำบัญชีรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว

โฟกัสของฟิลิปปินส์ Jade Entertainment and Gaming Technologies Incorporatedได้ประกาศว่าบริการJade Sportsbetเวอร์ชันออนไลน์คาดว่าจะใช้งานได้ ‘ เร็ว ๆ นี้ ‘

และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้สนใจรักการเดิมพันกีฬาด้วย ‘ โซลูชันช่องทาง Omni ที่ใช้งานง่ายซึ่งเจรจาความต้องการของกฎระเบียบที่เข้มงวดสำหรับ ปรับปรุงความปลอดภัยของผู้เล่น’ นอกจากนี้ บริษัทยังระบุอย่างชัดเจนว่าบริการที่กำลังจะมีขึ้นนี้จะทำให้ ‘ แต่งงานกับการเดินทางออฟไลน์และออนไลน์สำหรับผู้เล่นชาวฟิลิปปินส์อย่างล่าช้า’

ความคิดริเริ่มของอินเดียเกี่ยวกับเว็บไซต์เดิมพันกีฬาของอินเดียที่LuckyYeti.comและ Jade Entertainment และ Gaming Technologies Incorporated รายงานว่าโดเมนที่เป็น

มิตรกับมือถือได้เปิดตัวอย่างนุ่มนวลแล้วเพื่อเสนอตลาดที่หลากหลายในกีฬายอดนิยมบางส่วนของอนุทวีปได้แก่ คริกเก็ต บาสเก็ตบอล และฟุตบอล . มันอ้างว่าไปในการประกาศว่าบริการ

ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับตลาดอินเดียและนอกจากนี้จะให้แฟน ๆ คาสิโนออนไลน์มีโอกาสที่จะเพลิดเพลินไปกับผลงานที่มีขนาดใหญ่ของการจับสลากโทรทัศน์และบัตรเสมือนเกมเช่นTeen PattiและAndar Bahar

หุ้นส่วนที่เป็นบวก Joe Pisanoทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Jade Entertainment and Gaming Technologies Incorporated และเขายอมรับว่าเขา ‘ ตื่นเต้น ‘

กับการเปิดตัว LuckyYeti.com ชั่วคราว เจ้านายยังอ้างว่าบริษัทของเขาใช้ซอฟต์แวร์จากRPM Gaming Limitedเพื่อ ‘ สร้างและดูแล ‘ ‘ไซต์ที่กำหนดเอง’ ตั้งแต่เริ่มต้น ‘ และความพยายามนี้ได้รับการสนับสนุน ‘ ส่งเสริมประสิทธิภาพทั้งในการได้มาและการวัดการเก็บรักษา’

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Pisano…“ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของเราคือการเปิดตัวเว็บไซต์ออนไลน์เพิ่มเติมในเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศทางกฎหมาย ในขณะที่เรายังคงให้บริการ

ปฏิบัติการทางบกด้วยสะพานเชื่อมสู่โลกออนไลน์ แม้ว่าแนวโน้มสู่ดิจิทัลจากโดเมนภาคพื้นดินได้ปรากฏชัดแล้ว แต่การระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสก็มีผลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเพิ่มกระแส

ความบันเทิงดิจิทัล เนื่องจากไวรัสโคโรน่าได้ปิดคาสิโนทั่วเอเชียหรือเพียงแค่ทำให้ผู้คนไม่เต็มใจที่จะเสี่ยงเพราะความเสี่ยง ความเชี่ยวชาญที่แยกจากกันของเราตั้งแต่ภาคพื้นดินไปจนถึง

ออนไลน์จึงมาก่อน”ในสหราชอาณาจักรและหัวหน้ากลุ่มล็อบบี้การพนันและสภาการเล่นเกมที่มีอิทธิพลได้รายงานว่าต่อต้านผู้ที่สนับสนุนการดำเนินการห้ามโฆษณาการพนันอย่างสมบูรณ์

ตามรายงานจาก Gambling Insider Michael Dugher (ในภาพ) ทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กรที่มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอนพร้อมกับคำวิจารณ์ของเขาในขณะที่

รัฐบาลกำลังดำเนินการทบทวนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของตลาดการพนันในท้องถิ่น แหล่งที่มาของรายละเอียดที่ประเมินเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับแจ้งกลุ่มข้ามบัลลังก์ของสภาพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางเพื่อเรียกร้องให้ผู้ประกอบการต้องห้ามจากตลาดโดยตรงหรือบริการของพวกเขาให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาหรือทีม

เคาน์เตอร์หน้าด้านอย่างไรก็ตาม ขณะนี้ Dugher ได้ใช้ชิ้นส่วนความคิดเห็นสำหรับนิตยสารPolitics Homeเพื่อเรียกผู้สนับสนุนนโยบายดังกล่าวว่า ‘ผู้ห้ามโรงเรียนวันอาทิตย์ ‘ และชี้ไปที่

การศึกษาเชิงวิชาการที่ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างการเปิดเผยโฆษณาดังกล่าวกับการพัฒนาปัญหาการพนัน . การสืบสวนคดีนี้ถูกนำต้นฉบับไปข้างหน้าโดยคนที่เล่นการพนันทบทวนชั้นนำ

พรรครัฐบาลอย่างต่อเนื่องและสื่อข้อมูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจอห์น Whittingdaleเป็นเดิมพันอุตสาหกรรมจะได้รับพร้อมที่จะดำเนินการได้รับการต้อนรับที่เชื่อมโยงกับเดือนยาวยูฟ่าฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป

โพรบบวก:การศึกษานี้ดำเนินการโดยศาสตราจารย์Ian McHaleแห่งมหาวิทยาลัย Liverpool ได้รับมอบหมายจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษและกล่าวว่าไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าแฟนฟุตบอล

เพิ่มการพนันเป็นผลโดยตรงจากการมีสโมสรของพวกเขาได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท พนัน อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการจงใจตกลงที่จะ ‘ นกหวีดจะเป่านกหวีดห้าม ‘ ในทุกการโฆษณาทางโทรทัศน์จากฤดูร้อนของปี 2019 ซึ่งนำไปสู่จำนวนโฆษณาจะถูกมองโดยเด็กที่ลดลงประมาณ 97%

การสนับสนุนที่ดีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงาน Dugher รายงานว่ายังใช้ผลงานของเขาเพื่อเน้นการสนับสนุนที่สำคัญของอุตสาหกรรมการเดิมพันกีฬาที่จัดหาให้สโมสรกีฬา

และสถาบันต่างๆ ในช่วง ‘ วิกฤตเงินสดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ‘ ที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส เขาอ้างว่าภาคธุรกิจได้มอบเงินจำนวนหลายล้านปอนด์ให้กับสโมสรฟุตบอลเพียงแห่งเดียว เมื่อพวกเขาต้องดิ้นรนกับ ‘การไม่มีฝูงชน ‘ ซึ่งทำให้งบดุลของพวกเขาคล้ายกับ ‘ หลุมดำ’

ท่าทางมั่นคงการพนันและการเล่นเกมสภาหมายถึงประมาณ 90% ของการเล่นเกมเดิมพัน, คาสิโนและบิงโกอังกฤษรวมทั้งผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่เช่นEntain , กระพือความบันเทิงและวิล

เลียมฮิลล์ องค์กรเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์นอกจากนี้ข้อเสนอที่จะนำมาในบังคับขีด จำกัด ของการสูญเสียรายเดือนสำหรับการเล่นพนันและเป็นที่รู้จักกัน analogously ปฏิปักษ์ต่อตัวตนที่เข้มงวดมากขึ้นและการตรวจสอบการตรวจสอบอายุ

มีรายงานว่าอ่านงานชิ้นนี้จาก Dugher…“แน่นอนว่ายังมีนักรณรงค์ต่อต้านการพนัน – นักห้ามในโรงเรียนวันอาทิตย์ และอื่นๆ ที่คล้ายกัน – ซึ่งจะใช้ข้ออ้างใดๆ เพื่อเรียกร้องให้แบนการโฆษณาซ้ำ แต่ผู้กำหนดนโยบายที่จริงจังต้องจัดการกับหลักฐาน ไม่ใช่ข้อแก้ตัว ความจริงที่เจ็บปวดสำหรับผู้ที่ไม่ชอบเดิมพันคือข้อโต้แย้งของพวกเขาไม่ซ้อนกัน”

มีรายงานว่ารัฐบาลมอลตาอาจยอมให้ความกดดันจากภายนอกในเร็วๆ นี้ และให้สัตยาบันต่อความคิดริเริ่มการประชุม Macolin Conventionต่อต้านการจับคู่แมตช์ของสภายุโรปแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันมานานเกี่ยวกับสิ่งที่ควรเป็น “การพนันกีฬาที่ผิดกฎหมาย” ‘

ตามรายงานวันอาทิตย์จากหนังสือพิมพ์มอลตาทูเดย์ประเทศเกาะเล็ก ๆ ดูเหมือนจะถอนการยับยั้งเกี่ยวกับกฎที่นำเข้ามาเพื่อขัดขวางกิจกรรมการเล่นเกมที่ผิดกฎหมายในที่สุดเมื่อเจ็ดปีก่อน

รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Robert Abela นั้นกังวลว่าการไม่ปฏิบัติตามหลักการของอนุสัญญา Macolin อาจส่งผลให้ประเทศของเขาถูกจัดให้อยู่ใน ‘บัญชีสีเทา’ ของเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยง

การตัดสินใจที่เลวร้ายหนังสือพิมพ์รายงานว่า องค์กรระหว่างรัฐบาลFinancial Action Task Force (FATF)สามารถโจมตีมอลตาด้วยการกำหนดที่ไม่ต้องการนี้ได้โดยเร็วที่สุดในวันพรุ่งนี้

หลังจากที่ประเทศล้มเหลวในการสอบสวนกฎการต่อต้านการฟอกเงินในปี 2019 ที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการMoneyvalผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานระหว่างประเทศ การย้ายครั้งนี้อ้างว่าอาจมีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจและประเทศที่พรอมต์ บริษัท ต่างประเทศที่จะมองหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอื่น ๆ

อุปสรรค์ที่ยากลำบาก Malta Today รายงานว่าโปรโตคอลที่อยู่เบื้องหลังอนุสัญญา Macolin ได้รับการแนะนำครั้งแรกในปี 2014 และได้รับการยอมรับจากสมาชิกสภายุโรปทั้ง 7 แห่ง อย่างไรก็ตาม องค์กร 28 ชาติถูกห้ามไม่ให้ใช้แผนต่อต้านการตรึงแมตช์ทั่วทั้งกลุ่มเนื่องจากการยับยั้งอันยาวนานจากมอลตา

การตีความที่สำคัญหนังสือพิมพ์รายงานว่ามอลตากังวลว่าอนุสัญญา Macolin กำหนดให้การพนันกีฬาเป็น ‘ ผิดกฎหมาย ‘ หากเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลที่ห้ามกิจกรรมดังกล่าว ประเทศ

ก่อนหน้านี้ได้แสดงความกังวลว่าการดำเนินการตามกฎหมายที่เสนอสามารถป้องกันผู้ดำเนินการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของมอลตาจากความสามารถในการขยายหรือบำรุงรักษาการดำเนินงานในต่างประเทศ

การยอมจำนนที่เป็นมงคลอย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าภัยคุกคามที่จะถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อเขตอำนาจศาลทางการเงินที่อาจหลบเลี่ยงได้กระตุ้นให้มอลตาเปลี่ยนจุดยืนและเริ่มพิจารณาความเป็นไป

ได้ที่แท้จริงในการยกเลิกการยับยั้งการดำเนินการตามอนุสัญญา Macolin ที่มีมายาวนาน แหล่งข่าวอาวุโสที่ไม่ระบุชื่อคนหนึ่งบอกกับหนังสือพิมพ์ว่า ‘ เราอาจจะต้องก้มหัวและลงมือทำมัน ‘ ในขณะที่คนที่สองเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงแสวงหาความกระจ่างในประเด็นนี้

มองในแง่ร้ายมอลตาเป็นข่าวบ้านที่ได้รับใบอนุญาตแพขนาดใหญ่ชื่อ iGaming ผู้ประกอบการนักพัฒนาและซัพพลายเออร์ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของตนให้กับผู้เล่นและ บริษัท ที่เกี่ยวข้อง

ทั่วโลก องค์กรเหล่านี้ยังอ้างว่าเป็นแหล่งรายได้ภาษีที่สำคัญสำหรับเงินกองทุนของประเทศแม้ว่าการดำเนินการตามอนุสัญญา Macolin อาจเป็นอันตรายต่อความสำเร็จนี้ได้โดยการห้าม บริษัท ดังกล่าวไม่ให้ดำเนินการในเขตอำนาจศาลที่สินค้าของพวกเขาไม่ได้รับอนุญาต

ในฟินแลนด์และรัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาที่จะบังคับให้Veikkaus Oyผู้ดำเนินการเกมบนบกและออนไลน์กำหนดขีดจำกัดการสูญเสียรายเดือนและรายวันแบบถาวรสำหรับช่วงของเกมระยะไกลที่รวดเร็ว

ตามรายงานจาก G3Newswire การย้ายจากกระทรวงมหาดไทยของประเทศสแกนดิเนเวียจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วันแรกของเดือนกรกฎาคมหลังจากที่ผู้ประกอบการของรัฐต้อง

นำแพจำกัดการสูญเสียเพื่อช่วยป้องกัน ผู้เล่นจากการพัฒนาปัญหาการพนันในช่วงการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าโปรโตคอลใหม่นี้อนุญาตให้ผู้สนใจรัก iGaming ในฟินแลนด์เสียเงินมากถึง 2,000 ยูโร (2,380 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อเดือน และสูงสุดไม่เกิน 500 ยูโร (595 ดอลลาร์) ทุกวันก่อนที่จะถูกปฏิเสธการเข้าถึง

รุ่นก่อนชั่วคราวมีรายงานว่าVeikkaus Oy ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเฮลซิงกิถูกบังคับให้ปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วแม้ว่าพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลฉบับใหม่

ได้ทำให้ข้อผูกพันชั่วคราวเหล่านี้ถาวรแล้ว ตัวอย่างของความบันเทิงที่ใช้กฎใหม่เหล่านี้โดยอ้างว่าครอบคลุมสล็อตวิดีโอและเกมคาสิโนออนไลน์ยอดนิยมเช่นโป๊กเกอร์กับผู้เล่น นอกจากนี้ ยังต้องกำหนดขีดจำกัดการสูญเสียรายวันและรายเดือนส่วนบุคคลที่ไม่สูงกว่าเพดานที่รัฐกำหนด

การตัดสินใจในการป้องกัน Maria Ohisaloดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลฟินแลนด์ของนายกรัฐมนตรีSanna Marinและมีรายงานว่าการจำกัดการสูญเสียรายวันที่จะ

เกิดขึ้นในเกมของ Veikkaus Oy จะถูกตั้งไว้ที่ครึ่งหนึ่งของเพดาน1,000 ยูโรในปัจจุบัน(1,190 ดอลลาร์) เดอะกรีนลีกนักการเมืองต้นฉบับอธิบายว่าการเคลื่อนไหวเช่นนี้มีชะตาให้กับผู้

เล่นความช่วยเหลือจากการพัฒนาติดยาเสพติดการพนันซึ่งเป็นลักษณะของ iGaming ว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้กลายเป็นที่ชัดเจนมากขึ้นต่อไปนี้การเปลี่ยนแปลง coronavirus ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Ohisalo…“ขีดจำกัดการสูญเสียสูงสุดที่ลดลงถูกใช้มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว ขีด จำกัด การสูญเสียเป็นวิธีที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการเล่นการพนัน

นอกจากปัญหาการพนันแล้ว การลดขีดจำกัดการสูญเสียจะต่อสู้กับปัญหาหนี้เสียและปัญหาการดำรงชีวิตที่มากเกินไป และฉันยินดีที่ขีดจำกัดการสูญเสียรายวันจะลดลงอย่างถาวรจาก 1,000 ยูโรเป็น 500 ยูโร”

การป้องกันผู้เล่นมีรายงานจาก Ohisalo เปิดเผยว่าขีดจำกัดการสูญเสียสูงสุดต่อวันได้ลดลงอีกด้วย เพื่อที่จะยับยั้งปัญหาการพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชายวัย 36 ปีอ้างว่าผู้สนใจ

รัก iGaming ที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดมักจะเดิมพันจำนวนเงินที่สูงขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆที่อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันซึ่งถือว่าสร้างความเสียหายน้อยกว่ากิจกรรมของผู้ที่กระจายการบริโภคในระยะเวลานาน ของเวลา

ในประเทศเยอรมนีและสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐบาลกลางได้มีรายงานว่าได้รับการอนุมัติอย่างท่วมท้นขัดแย้งอัตราภาษี iGaming ที่มีอยู่ภายในประเทศที่เพิ่งได้รับการให้สัตยาบันสนธิสัญญารัฐใหม่ในการเล่นการพนัน

ตามรายงานจาก iGamingBusiness.com มาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ให้บริการ iGaming เสนอสล็อตวิดีโอและโป๊กเกอร์ออนไลน์แก่ผู้สนใจรักในเยอรมนีเพื่อส่งมอบ 5.3% ของมูลค่า

การซื้อขายในประเทศจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นภาษี แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าอัตรานี้จัดทำขึ้นเมื่อต้นปีนี้โดยหน่วยงาน Bundesrat ของประเทศก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรี Angela Merkel ผ่านการลงคะแนนเสียงในวันพุธ

การคัดค้านอย่างเป็นทางการแม้จะจำเป็นต้องมีการรับรองนี้ แต่แหล่งข่าวรายงานว่าบทบัญญัติด้านภาษีใหม่อาจยังไม่มีผลบังคับใช้เมื่อตลาด iGaming ที่เปิดเสรีของเยอรมนีเริ่มทำงาน

ตั้งแต่วันแรกของเดือนหน้า ความไม่แน่นอนนี้เกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าทั้งองค์กรอุตสาหกรรมDeutscher Sportwettenverband (DSWV)และEuropean Gaming and Betting Association (EGBA)เพิ่งเปิดตัวกระบวนการร้องเรียนอย่างเป็นทางการกับคณะกรรมาธิการยุโรปที่ต้องการลดอัตรานี้

การยืนยันการเลือกปฏิบัติมีรายงานว่าคู่นี้ก่อนหน้านี้เปิดเผยว่าพวกเขาเชื่อว่าหน้าที่ 5.3% ที่จะ ‘ ลงโทษ ‘ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อภาคที่ดินมากกว่าคู่ออนไลน์และส่งผลให้อัตราการแช

นเนลในท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการ iGaming ที่มีชื่อเสียงEntain , GreentubeและFlutter Entertainmentการแสดงสามารถทำได้เพียง 51% ภายใต้กฎของสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านกฎระเบียบที่ให้ข้อได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมผ่านอัตราภาษีแก่ ‘ บริษัทเฉพาะหรือภาคอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเฉพาะ

‘ แม้ว่า DSWV และ EGBA จะโต้แย้งว่าประจำปี ความแตกต่างในการจัดเก็บภาษีสำหรับบาวาเรียเพียงอย่างเดียวมาถึง€ 293,900,000 (359.7 $ ล้านบาท)กับรัฐทางตอนใต้ของสล็อตห้องโถงฟิตปรับแต่งของบาง178,100,000 € (217.9 $ ล้านบาท)

ข้อจำกัดเฉพาะสนธิสัญญารัฐใหม่ในการเล่นการพนันมีการตั้งค่ารายงานที่จะเข้ามาใช้บังคับตั้งแต่1 กรกฎาคมเพื่อให้ บริษัท iGaming ทั่วประเทศเยอรมนีที่จะเริ่มต้นการให้บริการของพวกเขา

ให้สนใจรักท้องถิ่น ล่วงหน้าถึงวันที่นี้และประเทศชาติกำลังดำเนินการภายใต้ระบอบการเปลี่ยนผ่านที่อนุญาตให้บริษัทต่างๆ ดำเนินกิจการได้ตราบเท่าที่พวกเขาตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎที่จะมาถึง ซึ่งรวมวงเงิน 1 ยูโร (1.22 ดอลลาร์) สำหรับเงินเดิมพันแต่ละช่องด้วยการหมุนเฉลี่ย ความเร็วห้าวินาที

ข้อบ่งชี้เบื้องต้น iGamingBusiness.com ก่อนหน้านี้เปิดเผยว่าคาสิโนออนไลน์ที่รู้จักกันดีและSportsbettingประกอบLeoVegas ABและBet-At-Home.com AGออกเสียงเดือนที่แล้วว่า

หลักการที่มาของสนธิสัญญาใหม่ของรัฐเกี่ยวกับการพนันเช่นนี้มีอยู่แล้วเจ็บรายได้ในไตรมาสแรกของพวกเขา . แต่แหล่งที่มาเสร็จบัญชีล่าสุดโดยรายงานว่าประเด็นที่สองของการไม่ว่าสถานการณ์นี้จะดำเนินการต่อไปในอนาคตหรือสิ่งที่จะเป็นชะตากรรมที่ดีที่สุดของอัตราภาษีของเยอรมนี iGaming ยังคงมากขึ้นไปในอากาศ

หน่วยงานระหว่างประเทศที่ตรวจสอบและให้คะแนนความพยายามของประเทศต่างๆ ในการช่วยป้องกันการฟอกเงิน มีรายงานว่าฟิลิปปินส์อยู่ใน ‘บัญชีสีเทา’ และแนะนำให้เขตอำนาจศาลเพิ่มความพยายามในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน

ตามรายงานจาก GGRAsia การย้ายจากFinancial Action Task Force (FATF) ในตอนนี้อาจทำให้ยากขึ้นสำหรับประเทศหมู่เกาะที่มีประชากรประมาณ 107 ล้านคนในการดึงดูดแหล่ง

การลงทุนและเงินทุนจากต่างประเทศ แหล่งที่มาโดยละเอียดของพื้นที่ใน ‘รายการสีเทา’ นี้มีหน้าที่ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อปรับปรุงโปรโตคอลต่อต้านการฟอกเงิน และส่งรายงานความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสามครั้งต่อปี

ประวัติอันตรายฟิลิปปินส์เป็นข่าวใน FATF ของ ‘ บัญชีดำของประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามสำหรับห้าปีนับจากปี 2000 และได้รับการอายอย่างรุนแรงในปี 2016 เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของบาง 81

ล้าน $ที่ได้รับเบอร์เบิ้อิเล็กทรอนิกส์จากธนาคารแห่งชาติของประเทศบังคลาเทศถูกซักผ่านปริมณฑลของกรุงมะนิลาSolaire รีสอร์ทและคาสิโน โดยอ้างว่าสิ่งนี้ช่วยให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ

ในท้องถิ่นให้สัตยาบันการแก้ไขพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินของประเทศในเดือนมกราคม เพื่อเพิ่มบริษัทเหล่านั้นที่ถือใบอนุญาตประกอบการการเล่นเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO)และผู้ให้บริการของพวกเขา’ ไปยังรายชื่อองค์กรที่ต้องปฏิบัติตามชุดโปรโตคอลป้องกันการฟอกเงินที่เข้มงวด

ความก้าวหน้าที่ยอมรับ FATF ใช้รายงานยื่นศุกร์อย่างเป็นทางการจะประกาศว่าฟิลิปปินส์ได้ทำ ‘ ความคืบหน้า ‘ อยู่กับจำนวนของ ‘ การกระทำแนะนำให้ปรับปรุงการปฏิบัติตามเทคนิค

และประสิทธิผลตั้งแต่เสร็จสิ้นการประเมินผล 2019 ‘ รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องทางเทคนิคเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการคว่ำบาตรทางการเงิน ‘ อย่างไรก็ตามองค์กรปารีสสำนักงาน

ใหญ่ต้นฉบับตรงกันข้ามเสริมว่าประเทศในเอเชียก็ยังขาดเมื่อมันมาถึงการแสดงให้เห็นว่าการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนการก่อการร้ายควบคุมที่เหมาะสมถูกนำมาใช้กับผู้ประกอบการคาสิโน junket ท้องถิ่น

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก FATF…“เมื่อเราวางเขตอำนาจภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น หมายความว่าประเทศได้ให้คำมั่นที่จะแก้ไขข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ที่ระบุอย่างรวดเร็วภายในกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้และอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น”

อุตสาหกรรมที่สำคัญฟิลิปปินส์เป็นข่าวบ้านที่มีขนาดใหญ่และเติบโตเกมออนไลน์ภาคการว่าก่อนที่จะมาถึงของการแพร่ระบาด coronavirus ได้มีส่วนร่วมในการแสวงหาลูกค้าจากทั่วทั้ง

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศจีน ขณะนี้ ประเทศจะถูกถอดออกจาก ‘ บัญชีสีเทา ‘ ของ FATF เท่านั้น หากสามารถพิสูจน์ได้สำเร็จว่าได้ดำเนินการตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเฝ้าระวังการฟอกเงินอย่างเพียงพอ

สัญญาออกเสียงในการตอบสนองต่อการกำหนดจาก FATF และสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของฟิลิปปินส์ได้รายงานว่า ‘ การระบุเพียงเท่านั้น ‘ ของความล้มเหลวจะไม่ส่งผลให้

เกิด ‘การกำหนดมาตรการตอบโต้’ แต่หน่วยงานนี้ยืนยันว่าขณะนี้ได้ตกลงที่จะ ‘ คำมั่นสัญญาที่ยั่งยืน ‘ และจะดำเนินการเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของสุนัขเฝ้าบ้าน ‘ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ‘ ด้วยความหวังว่าจะลบชื่อออกจาก ‘บัญชีสีเทา’

DraftKings Incorporated และ FanDuel กลุ่มได้โยนรายงานน้ำหนักการเงินของพวกเขาที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลังความพยายามที่จะพยายามที่จะนำออนไลน์ legalized เดิมพันรัฐอเมริกันทางตอนใต้ของฟลอริด้า

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์Miami Heraldเมื่อวันศุกร์ทั้งคู่เป็นผู้สนับสนุนชั้นนำของคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง Florida Education Champions (PAC) ที่กำลังวิ่งเต้นเพื่อ

สนับสนุนโครงการลงคะแนนเสียงเดิมพันกีฬาและกิจกรรม แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่ามาตรการนี้กำลังพยายามจัดให้มีการลงประชามติในเดือนพฤศจิกายนปีหน้า ซึ่งจะขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วทั้ง ‘The Sunshine State’ ได้รับอนุญาตให้ทำการพนันกีฬาออนไลน์อย่างถูกกฎหมาย

รายละเอียดที่เสนอหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุมัติการลงประชามตินี้ในเวลาต่อมา และโครงการกีฬาและการเดิมพันบัตรลงคะแนนความคิดริเริ่มที่มีรายงานว่าช่วยให้บริษัทต่างๆ ได้เข้าร่วมแล้วในรัฐ

อื่นๆ ของอเมริกาอย่างน้อยสิบแห่งซึ่งรวมถึงDraftKings IncorporatedและFanDuel Groupเพื่อเริ่มให้บริการการพนันกีฬาออนไลน์แก่นักพนันในฟลอริดา หนังสือพิมพ์ระบุรายละเอียดว่าโครงการดังกล่าวยังคาดการณ์ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566โดยจะมีการเก็บภาษีที่ได้มาโดยเฉพาะสำหรับโปรแกรมการศึกษาในท้องถิ่น

รายการขยาย Miami Herald รายงานว่าแนวทางของ Sport and Event Betting Ballot Initiative อาจได้รับประโยชน์ทันทีกับบริการBetMGMจากผู้ให้บริการคาสิโนทางบกของ

อเมริกาMGM Resorts Internationalและ British iGaming behemoth Entainในขณะที่อนุญาตให้ ‘ หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ หากได้รับอนุญาตตามทั่วไป กฎหมาย ‘เพื่อป้อนตลาดเดิมพันออนไลน์ฟลอริด้าจากทั่วกรกฏาคม 2024

ปัญหาที่คาดการณ์ไว้อย่างไรก็ตามความพยายามของแพคมีรายงานโดยตรงที่ค้านกับเกมที่มีขนาดกะทัดรัด 30 ปีรัฐฟลอริดารอน DeSantisลงนามเมื่อเร็ว ๆ นี้กับคาสิโนปฏิบัติการSeminole

นินจาของฟลอริด้า หนังสือพิมพ์อธิบายว่าข้อตกลงนี้ให้ชนเผ่ารัฐบาลได้รับการยอมรับการผูกขาดโจเซฟในทุกเดิมพันที่ดินที่ใช้ในขณะที่เปิดประตูทิ้งไว้สำหรับการจัดคล้ายเกี่ยวกับการวางเดิมพันกีฬาออนไลน์ตราบเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่ตั้งอยู่บนดินแดนของชนเผ่า

ความสามารถในการละลายน้ำ Miami Herald รายงานว่าส่วนการเดิมพันกีฬาของคอมแพ็กต์เกมใหม่ของรัฐกับSeminole Tribe of Floridaในท้ายที่สุดอาจไม่ทนต่อความท้าทายทาง

กฎหมายและสามารถแยกออกจากกันได้โดยไม่ทำให้ส่วนที่เหลือของข้อตกลงไม่พอใจ แรนดี้ ไฟน์เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันของสภาผู้แทนราษฎรฟลอริดาและเขาบอกกับหนังสือพิมพ์ว่าข้อตกลง ‘ ได้รับการออกแบบให้แยกออกจากการเดิมพันกีฬา’

มีรายงานว่า Fine ประกาศว่า…“ Seminole Tribe of Florida จะต้องจ่ายเงินให้เราน้อยลงหรือไม่? ใช่. แต่ความจริงของเรื่องนี้ก็คือรายได้สามารถสร้างขึ้นได้อย่างดีแล้วบางส่วนก็ผ่านการเดิมพันกีฬาเชิงพาณิชย์เพราะคุณสามารถเรียกเก็บเงินจากการพนันกีฬาเชิงพาณิชย์ได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ”

ขั้นตอนต่อมาหนังสือพิมพ์รายงานว่าFlorida Education Championsกำลังพยายามที่จะให้ข้อความของความคิดริเริ่มการลงคะแนนเสียงที่เสนอได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากศาล

ฎีกาฟลอริดาก่อนการรวบรวมลายเซ็นที่ถูกต้องของการสนับสนุน 891,589 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในฟลอริดา หากสามารถขจัดอุปสรรคเหล่านี้ได้ แคมเปญจะยังคงถูกกล่าวหาว่าต้องผ่านเกณฑ์ 60% ในการสำรวจทั้งหมด ในขณะที่ยังคงรักษาระดับต่ำกว่าขีดจำกัดใหม่ $3,000 สำหรับการบริจาคส่วนบุคคลให้กับ PAC ในพื้นที่

มีรายงานว่าโปกเกอร์ออนไลน์ระหว่างรัฐจะเปิดตัวทั่วสหรัฐอเมริกาในไม่ช้านี้หลังจากที่การบริหารของประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน เมื่อวานนี้ปฏิเสธที่จะอุทธรณ์คำตัดสินของศาลในเดือนมกราคมที่ยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายในปัจจุบันของกิจกรรมดังกล่าว

ตามรายงานของ PokerFuse.com เมื่อวันอังคาร พรรคประชาธิปัตย์ยอมรับคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐฯ รอบที่ 1 ในกรณีของ New Hampshire Lottery Commission v

Rosen หมายความว่าฝ่ายบริหารของเขาถือว่าโป๊กเกอร์ออนไลน์ปลอดจาก กฎระเบียบของกฎหมาย Interstate Wire Act ของปี 1961 แหล่งข่าวระบุว่าหลายรัฐสามารถลงนามข้อตกลงก่อนสิ้นปีที่จะอนุญาตให้ผู้ให้บริการ iGaming จัดตั้งกลุ่มผู้เล่นระหว่างรัฐโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ( USDOJ)

ข้อยกเว้นก่อนหน้านี้ในการปฏิเสธที่จะอุทธรณ์คำตัดสินของศาลบอสตัน อัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกาMerrick Garlandได้ตกลงกับความคิดเห็นในปี 2011 จากการบริหารของประธานาธิบดี

บารัค โอบามาว่าหลักการของกฎหมายว่าด้วยการโอนเงินระหว่างรัฐมีผลกับการเดิมพันกีฬาเท่านั้นไม่ใช่โป๊กเกอร์ออนไลน์ มุมมองนี้ได้รับต้นฉบับท้าทายผ่านพฤศจิกายน 2018 USDOJ กลับรายการที่ได้ทำทั้งหมดiGamingกิจกรรมที่ผิดกฎหมายถ้าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างรัฐ

การกลับรายการที่มีการโต้เถียง PokerFuse.com รายงานว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ต่อไปในท่าทางที่คิดว่าจะได้มาตามคำสั่งของแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อไปนี้ถูกกล่าวหาวิ่งเต้นมากจาก

ที่ดินตามคาสิโนยักษ์ใหญ่เช่นลาสเวกัสแซนด์คอร์ปอเรชั่น การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดคดีความซึ่งท้ายที่สุดก็จบลงก่อนศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐฯ สำหรับรอบแรกโดยอ้างว่ามีผลทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาจะใช้สภาพคล่องร่วมกันจากเขตอำนาจศาลหลายแห่ง

ผู้เข้าร่วมคนเดียว 888pokerเครือข่ายเป็นข่าวผู้ประกอบการเพียง iGaming ในสหรัฐอเมริกาจะยังมีบริการโป๊กเกอร์ออนไลน์รัฐผ่านทางผิวหนังได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในเนวาดา

, เดลาแวร์และรัฐนิวเจอร์ซีย์ อย่างไรก็ตามท่าทีใหม่ของ Biden Administration เกี่ยวกับกฎหมาย Interstate Wire Act สามารถกระตุ้นให้รัฐเช่นมิชิแกนและเพนซิลเวเนียเข้าร่วมข้อตกลงการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตแบบหลายรัฐหรือสร้างข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันเพื่อเปิดตัวโป๊กเกอร์ออนไลน์ไปยังกลุ่มผู้เล่นที่ใหญ่ขึ้น

ความกังวลที่กว้างขึ้น Anthony Cabotจากคณะนิติศาสตร์Boydแห่งมหาวิทยาลัยเนวาดาลาสเวกัสบอกกับ PokerFuse.com ว่าโมเดลที่ 888Poker ใช้งานอยู่ในปัจจุบันอาจเป็น ‘ ยาน

พาหนะหรือโมเดลสำหรับการขยายเพิ่มเติม ‘ อย่างไรก็ตาม เขายังคงเตือนว่าโปกเกอร์ออนไลน์ระหว่างรัฐนั้น ‘ ไม่จำเป็น ‘ ถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์เพียงเพราะฝ่ายบริหารของ Bidenล้มเหลวในการอุทธรณ์คำตัดสินในเดือนมกราคม

มีรายงานว่า เว็บบาคาร่า ระบุว่า…“กรณีนี้ตัดสินเพียงว่าการพนันออนไลน์ไม่ละเมิดพระราชบัญญัติการโอนเงินระหว่างรัฐ อาจละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ หากผู้ให้บริการเสนอโดยละเมิด

กฎหมายของรัฐที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เล่นตั้งอยู่ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการนอกชายฝั่งที่ยอมรับผู้เล่นจากรัฐโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตของรัฐ ยังคงละเมิดกฎหมายการพนันของรัฐบาลกลางนอกเหนือจากพระราชบัญญัติการโอนเงินระหว่างรัฐ”

ในประเทศเยอรมนีและสนธิสัญญาใหม่ของรัฐเกี่ยวกับการพนัน (GluNeuRStV) มีรายงานเข้ามาบังคับเมื่อวานนี้เพื่อที่จะปฏิวัติตลาด iGaming ท้องถิ่นโดยการอนุญาตให้ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายมีช่วงของการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์และวิดีโอสล็อตเกม

ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีจากโดเมนข่าวที่ iGamingBusiness.com กฎหมายดังกล่าวใช้เวลาหลายปีในการจัดทำและให้สัตยาบันในเดือนเมษายนโดยได้รับความยินยอมขั้นสุดท้ายจากฝ่าย

นิติบัญญัติในรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลียของเยอรมนี แหล่งที่มาอธิบายว่าบังคับให้วัดได้รับการรับรอง iGaming บริษัท ในการดำเนินการที่หลากหลายของมาตรการป้องกันการเล่นรวมทั้งสูงสุด€ 1 ($ 1.18) สัดส่วนการถือหุ้นเดียวเกณฑ์สล็อตและข้อ จำกัด เกี่ยวกับในการเล่นเดิมพันไปยังตลาดผู้ทำประตูถัดไปและสุดท้ายเท่านั้น

การป้องกันเพิ่มเติมโดเมนข่าวรายงานว่าที่GluNeuRStVได้นำนอกจากนี้ในบ้านที่สมบูรณ์แบบบนสดตัวแทนจำหน่ายเกมคาสิโนออนไลน์ควบคู่ไปกับการบังคับใช้ระบายความร้อนออกจากงวด

ขณะที่การ จำกัด ชะงัดสูงสุดของ€ 1,000 ($ 1,185) เงินฝากรายเดือน เพื่อเสริมทั้งหมดนี้และมีใบอนุญาตประกอบการ iGaming อยู่ในขณะนี้นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องใช้ในการสร้างข้ามแพลตฟอร์มระบบด้วยตนเองยกเว้นสำหรับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับการพัฒนาติดการพนันและให้แน่ใจว่าจะไม่มีการตลาดของพวกเขาจะถูกนำไปผู้เยาว์หรือบุคคลที่มีความเสี่ยง

เว็บบาคาร่า ปัญหาภาษในส่วนของมันและ G3Newswire รายงานว่า GluNeuRStV ยังได้แนะนำภาษีมูลค่าการซื้อขาย 5.3% สำหรับการเดิมพันโป๊กเกอร์ออนไลน์และวิดีโอสล็อตที่ได้แจ้งการฟ้องร้อง

แยกต่างหากจากDeutscher Sportwettenverband (DSWV)และตัวแทนอุตสาหกรรมการพนันและการพนันแห่งยุโรป (EGBA) . หน่วยงานเหล่านี้อ้างว่าหน้าที่นี้จะนำไปสู่อัตราการแช

นเนลเพียง 51% และให้ข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการภาคพื้นดินที่อาจมีมูลค่ามากถึง178.1 ล้านยูโร (217.9 ล้านเหรียญสหรัฐ) ต่อปีในรัฐบาวาเรียเพียงแห่งเดียว ซึ่งจะไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป

ยืนสั่นคลอนอย่างไรก็ตามRenatus Zillesจากสมาคมโทรคมนาคมและสื่อแห่งเยอรมนี (DVTM)ยินดีกับการเปิดตัว GluNeuRStV แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรปก็ตาม

ตัวแทนกล่าวต่อไปโดยอ้างว่าแหล่งข่าวนี้ว่าการเพิกถอนอัตราภาษี 5.3% ในการหมุนเวียน iGaming ขั้นสุดท้ายอาจนำไปสู่การสูญเสียงานในภาคการเล่นเกมบนบกซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากสมาชิกสภานิติบัญญัติได้ดำเนินการ ‘ เวลาที่เหมาะสมในการผ่านกฎหมายภาษีที่เพียงพอซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป”

Zilles รายงานว่า…“ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหลักจะเป็นเขตเทศบาล, รัฐบาลกลาง, คาสิโนเกมของรัฐหรือธนาคารและผู้ประกอบการอาร์เคดที่จะต้องจ่ายเป็นพันล้านเพื่อชดเชยในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายช่วยเหลือของสหภาพยุโรปซึ่งจะหมายถึงการสูญเสียส่วนใหญ่ ของงานประมาณ 80,000 ตำแหน่งในอุตสาหกรรมนี้”

ในสหราชอาณาจักรและกลุ่มล็อบบี้ของBetting and Gaming Council ที่ทรงอิทธิพลได้เรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินการพนันเพื่อให้ผู้เล่นบนบกและออนไลน์สามารถแจ้งข้อกังวลและยื่นเรื่องร้องเรียนได้ง่ายขึ้น

องค์กรที่มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอนเป็นตัวแทนประมาณ 90% ของผู้ประกอบการเกมอังกฤษ, การพนันกีฬา, คาสิโนและบิงโกรวมถึง behemoth เช่นWilliam Hill ,

EntainและFlutter Entertainmentและใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์เพื่อดูรายละเอียดว่าการเรียกร้องนั้นเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลกำลังดำเนินการในวงกว้าง – ทบทวนสถานะปัจจุบันของตลาดการพนันในอังกฤษ

การเสนอราคาของเจ้านาย Michael Dugher (ในภาพ) ทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสภาการเดิมพันและการเล่นเกมและเขาประกาศว่าคำขอเป็นหลักฐานเพิ่มเติมของ ‘ ความ

มุ่งมั่นของอุตสาหกรรมที่ได้รับการควบคุมในการขับเคลื่อนมาตรฐาน ‘ อดีตนักการเมืองด้านแรงงานยังประกาศด้วยว่าระบบพร้อมที่จะจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าแล้ว แต่การนำอำนาจสูงสุดเข้ามา ‘ จะช่วยปรับปรุงกระบวนการ ‘ ในขณะเดียวกันก็ทำให้ ‘ สอดคล้องกันมากขึ้นสำหรับผู้ที่แจ้งข้อกังวล’

อ่านแถลงการณ์จาก Dugher…“ เราหวังว่ารัฐบาลจะดูเป็นที่น่าพอใจในการเรียกร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของการพนันได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยเร็วที่สุดหลังจากสรุปการตรวจสอบการพนันซึ่งเรา

สนับสนุนอย่างยิ่ง สภาการเดิมพันและการเล่นเกมและสมาชิกตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมของเราและผู้ตรวจการแผ่นดินการพนันรายใหม่จะเป็นก้าวไปข้างหน้าในการแก้ไขลูกค้าและฉันภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุน”

กระบวนการยืดเยื้อสภาการพนันและการเล่นเกมอธิบายว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันคาดว่าจะออก ‘ สมุดปกขาว ‘ ในช่วงปลายปี โดยกำหนดแนวทางที่จะแก้ไขพระราช

บัญญัติการพนันปี 2548 ซึ่งปัจจุบันควบคุมประเทศที่ได้รับอนุญาต ตลาดการพนันทางบกและออนไลน์ โดยอ้างว่าคำแนะนำนี้อาจนำไปสู่การเปิดตัวร่างกฎหมายในภายหลังซึ่งอาจพยายาม

ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดตั้งแต่มาตรการคุ้มครองผู้เล่นและโปรโตคอลทางการตลาดไปจนถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและบทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการพนัน

คำมั่นสัญญาที่โดดเด่น Conor Grantทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้บริหารของสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์สำหรับFlutter Entertainment ที่จดทะเบียนในลอนดอนและเขาได้เข้าร่วม

Gambling and Betting Council เพื่อเรียกร้องให้มีการจัดตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินการพนันเพียงคนเดียวเพื่อรับประกัน ‘ แนวทางการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ‘ เขาออกเสียงว่า บริษัท ของเขาดำเนินการฆ่าของโดเมน iGaming รวมทั้งBetfair.com , SkyBet.com , PaddyPower.comและPokerStars.comและมุ่งมั่นที่จะวางมุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นหัวใจของธุรกิจของเรา.

คำสั่งของ Grant อ่าน…“และความมุ่งมั่นที่แท้จริงในการวางลูกค้ารายแรกยังหมายถึงการทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีบางแห่งที่เป็นอิสระที่จะไปถ้าสิ่งที่ทำผิดพลาดไป นี่คือเหตุผลที่

Flutter Entertainment อยู่เบื้องหลังการเรียกร้องจากสภาการพนันและการเล่นเกมอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐบาลรวมผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไว้ในแผนการปฏิรูปอุตสาหกรรมการพนัน”

บริษัทที่อยู่เบื้องหลังหนึ่งในคาสิโนเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในฟลอริด้ามีรายงานว่าได้ยื่นฟ้องรัฐบาลกลางในความพยายามที่จะยกเลิกข้อตกลงล่าสุดที่ถูกกำหนดให้นำการพนันกีฬาออนไลน์ที่ถูกกฎหมายไปยังรัฐทางตอนใต้ของอเมริกา

ตามรายงานวันจันทร์จากหนังสือพิมพ์Miami Heraldผู้ว่าการรัฐฟลอริดา Ron DeSantis ได้ลงนามในกฎหมายฉบับปรับปรุงเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งจะทำให้Seminole Tribe of

Floridaเสนอการเดิมพันกีฬาออนไลน์แบบพิเศษทั่วทั้งรัฐ ตราบใดที่เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องตั้งอยู่ในดินแดนของชนเผ่า . แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าข้อตกลง 30 ปีนี้ได้รับการ

อนุมัติอย่างท่วมท้นโดยวุฒิสภารัฐฟลอริดาและสภาผู้แทนราษฎรฟลอริดาและขณะนี้กำลังรอการยินยอมจากรัฐบาลกลางจากคณะกรรมการการเล่นเกมแห่งชาติอินเดียก่อนสิ้นสุดเส้นตายวันที่ 5 สิงหาคม

คดีความล่าสุดอย่างไรก็ตาม Miami Herald รายงานว่าข้อตกลงนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายหลังจากWest Flagler Associates Limitedยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางตอน

เหนือของฟลอริดาเมื่อวันศุกร์โดยอ้างว่าความเข้าใจดังกล่าวละเมิดหลักการของกฎหมายควบคุมการเล่นเกมของอินเดียและพระราชบัญญัติการโอนเงินระหว่างรัฐ . เจ้าของคาสิโน Magic

City Casinoของไมอามี่อ้างว่ามาตรการดังกล่าวจะฝ่าฝืนพระราชบัญญัติบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย (UIGEA)รวมถึงการตีความทางกฎหมายในภายหลังและส่งผลให้สถานที่ที่ดำเนินการโดยSeminole Tribe of Floridaได้รับความได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

ความพยายามในการห้ามส่งสินค้าหนังสือพิมพ์รายงานว่าคดี 67 หน้าซึ่งยิ่งกว่านั้นชื่อBonita Springs Poker Roomเจ้าของBonita-Fort Myers Corporationเป็นโจทก์อ้างว่าเกม

คอมแพคใหม่จะเห็นคู่ ‘ สูญเสียรายได้หลายล้าน ‘ เพราะมันเป็นการอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยในฟลอริดา เพื่อ ‘ เล่นการพนันจากความสะดวกสบายของบ้านของพวกเขา ‘ ซึ่งละเมิดข้อห้าม

ในปัจจุบันของบรรดาการพนันกีฬา การดำเนินการทางกฎหมายมีจุดประสงค์เพื่อขอให้มีคำสั่งห้ามในทันทีสำหรับการเปิดตัวการพนันกีฬาออนไลน์สำหรับนักพนันใน ‘The Sunshine State’ ตามด้วยการยกเลิก

มีรายงานว่าอ่านส่วนหนึ่งของคดีความ…“การพิจารณาวางเดิมพันบนดินแดนของอินเดียเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ตรงนั้นขัดแย้งกับการตีความกฎหมายของรัฐบาลกลางที่บังคับใช้มานานหลายทศวรรษ ตรงกันข้ามกับนิยายทางกฎหมายที่สร้างขึ้นโดยกฎหมายกะทัดรัดและการดำเนินการในปี 2564 การเดิมพันจะถูกวางทั้งที่นักพนันและคาสิโนตั้งอยู่ ”

ข้อโต้แย้งของผู้ร้องเรียน Isadore Havenickทำหน้าที่เป็นรองประธานฝ่ายกิจการสาธารณะของ West Flagler Associates Limited และเขารายงานว่าได้บอกกับ Miami Herald

ว่าส่วนการเดิมพันกีฬาของการเล่นเกมรูปแบบใหม่นั้นขัดแย้งกับกฎหมายควบคุมการเล่นเกมของอินเดียเนื่องจากกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้กำหนดให้การเล่นเกมของชนเผ่าทั้งหมดต้องเกิดขึ้น

‘ บนดินแดนอินเดีย ‘ โดยไม่เอ่ยถึงที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ ผู้บริหารอ้างว่าข้อตกลงดังกล่าวยังละเมิดกฎหมายInterstate Wire ActและUIGEAเนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างรัฐและ

อนุญาตให้วางเดิมพันนอกดินแดนของชนเผ่าตามลำดับมีรายงานว่า Havenick บอกกับหนังสือพิมพ์ …“ในขณะที่เราสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้ว่าการ DeSantis และงานของเขาเพื่อรักษา

ความปลอดภัยเกมคอมแพ็คใหม่กับ Seminole Tribe of Florida คดีมุ่งเน้นไปที่แง่มุมที่แคบมากของคอมแพค ; ความถูกต้องตามกฎหมายของการเดิมพันนอกการจองและการพนันกีฬาออนไลน์”

Spelinspektionen หน่วยงานตรวจสอบการเล่นเกมของสวีเดนได้ประกาศในสัปดาห์นี้ว่า บริษัท สองแห่งถูกตำหนิสำหรับการละเมิดกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ทั้ง More Tech Group Ltd และ Multi Gaming Group Ltd ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขตามการละเมิดที่เฉพาะเจาะจง

More Tech Group Ltd สำหรับบริษัทนี้ ผู้ตรวจพบว่ามีการละเมิดมาตรา 17 ของข้อบังคับลอตเตอรีของสวีเดนและคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดในการเล่นเกม โลโก้ของบริษัทสำหรับการจำกัดการฝากเงินและเวลาเข้าสู่ระบบหายไปในโหมดออกจากระบบบนเว็บไซต์และบริการมือถือของแบรนด์

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มเติมละเมิดส่วนที่ 7 และ 8 ของแนวทางการพนันและการพนันออนไลน์เชิงพาณิชย์ ในส่วนนี้ บริษัทไม่สามารถให้รายละเอียดข้อมูลติดต่อในหน้าแรกได้ นี่เป็นการละเมิดความรับผิดชอบด้านข้อมูลของผู้รับอนุญาต

บริษัทได้แก้ไขข้อผิดพลาดและยังคงเสนอเกมผ่านเว็บไซต์ superlottoclub สำหรับผู้ตรวจการ หน่วยงานกำกับดูแลไม่มองว่าโลโก้เป็นปัญหาการละเมิดหลัก แต่บริษัทไม่สามารถยกโทษให้และจำเป็นต้องดำเนินการ

การเล่นเกมหลายแบรนด์เสนอเกมผ่าน multilotto.com และ multilotto.se Multi Brand Gaming Ltdยังถูกตำหนิโดย Inspectorate หลังจากการประเมินเปิดเผยว่าบริษัทกำลังละเมิดมาตรา 17 ของข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดในการเล่นเกม

โลโก้สำหรับการทดสอบตัวเองพร้อมด้วยการกำหนดเวลาเข้าสู่ระบบ และข้อจำกัดของเงินฝากหายไปจากเว็บไซต์และหน้าบริการมือถือ รายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้จะต้องอยู่ในหน้าของผู้ดำเนินการเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามต้องการ

หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า Multi Brand Gaming Ltd ได้ดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ เนื่องจากการละเมิดไม่ใช่เรื่องร้ายแรง บริษัทจึงถูกตำหนิโดยหน่วยงานกำกับดูแลเท่านั้น

LeoVegas AB ถูกลงโทษการตำหนิติเตียนเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลตัดสินใจปรับLeoVegas AB $238,100 ให้กับลูกค้าที่ละเมิดโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านการฟอกเงินหลังจากออกค่าปรับแล้วLeoVegasประกาศว่ามีแผนจะอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว ผู้ดำเนินการเกมประกาศในขณะที่มีการพัฒนานโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสอดคล้องและได้เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของลูกค้าก่อนที่จะเริ่มการสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทฯ ระบุเพิ่มเติมว่า ทุกปี บริษัทต้องได้รับการตรวจสอบและทบทวนโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้ตรวจสอบภายนอก การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของแบรนด์ และยังคงดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

เมื่อต้นปี 2564 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐนิวแฮมป์เชียร์ชนะคดีในคดีกับ DOJ อีกครั้ง ศาลอุทธรณ์รอบที่ 1 ตัดสินว่าความเห็นของ Wire Act ปี 2018 นั้นมีขึ้น ซึ่งอนุญาตให้มีการพนันออนไลน์ รวมถึงโปกเกอร์ออนไลน์ระหว่างรัฐ ดังที่เห็นในเดลาแวร์ นิวเจอร์ซีย์ และเนวาดา

ในเดือนมิถุนายน โอกาสที่จะอุทธรณ์คำตัดสินนี้หมดไป และฝ่ายบริหารของ Biden ไม่มีแผนที่จะท้าทายคำตัดสินดังกล่าว การตัดสินใจนี้ได้รับการยอมรับตามที่เป็นอยู่ และสิ่งนี้ทำให้รัฐ

อื่นๆ สามารถลงนามในข้อตกลงเพื่อสร้างกลุ่มผู้เล่นระหว่างรัฐโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการดำเนินคดีใดๆ จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แม้จะไม่มีการอุทธรณ์ แต่บางรัฐก็ยังช้าในการเริ่มต้นการรวมกลุ่มระหว่างรัฐ

มิชิแกนและเพนซิลเวเนียวางต่ำทั้งเพนซิลเวเนียและมิชิแกนยังใหม่ต่ออุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ โดยเพิ่งเปิดตัวบริการในช่วงเวลาที่ Wire Act กำลังถูกตรวจสอบผ่านคดีในศาล ทั้งสองมีตลาด iPoker ขนาดใหญ่และจะได้รับประโยชน์จากกลุ่มผู้เล่นที่ใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองรัฐไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อลงนามในข้อตกลงโป๊กเกอร์ระหว่างรัฐ

ดูเหมือนว่ารัฐต่างๆ กำลังมองหาอัยการสูงสุดเพื่อดูว่าจะดำเนินการอย่างไร AGs ในแต่ละรัฐได้ลงนามในจดหมายเมื่อเดือนที่แล้ว พร้อมกับอีก 24 AGs เพื่อดู Merrick Garland อัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันเรียกร้องให้ DOJ ของฝ่ายบริหาร Bidenชี้แจงจุดยืนของตนเกี่ยวกับ Wire Act

ในขณะที่ทั้งสองรัฐนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ต่อสภาพคล่องที่ใช้ร่วมกัน แต่เวสต์เวอร์จิเนียก็เป็นเช่นนั้น คณะกรรมการสลากกินแบ่งของรัฐบอก Pokerfuse ว่าพวกเขากำลังมองหาที่จะเริ่มต้นกับการเล่นเกมระหว่างรัฐ บางทีถ้า WV ลงนามในข้อตกลงแบบกระชับและสามารถทำเช่นนั้นได้โดยไม่มีการตอบรับจาก DOJ รัฐอื่น ๆ ก็จะเริ่มลงนามในข้อตกลงเช่นกัน

การสร้างอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์ออนไลน์อุตสาหกรรมโป๊กเกอร์ออนไลน์ในสหรัฐอเมริกามีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับภาคการคาสิโนออนไลน์ ผู้เล่นเข้าสู่เกมคาสิโนอย่างรวดเร็วและโป๊กเกอร์ออนไลน์ก็ล้มเหลวอย่างน่าเสียดาย หากไม่มีตัวเลือกในการแบ่งปันสภาพคล่องของผู้เล่น หลายรัฐจะได้รับรายได้เพียง 1 ถึง 2 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนหรือน้อยกว่า

ด้วยสภาพคล่องที่ใช้ร่วมกันแพลตฟอร์มโป๊กเกอร์ออนไลน์สามารถเสนอกลุ่มผู้เล่นที่ใหญ่ขึ้นสำหรับเกมเงินสดและตัวเลือกทัวร์นาเมนต์ กลุ่มผู้เล่นที่ใหญ่ขึ้นช่วยให้นักพนันสามารถค้นหาเกมเงินสดหรือกิจกรรมได้ทุกช่วงเวลาของวันมากกว่าในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด

หากรัฐอย่างมิชิแกนและเพนซิลเวเนียสามารถเข้าใจกฎหมาย Wire Act จากDOJ ของฝ่ายบริหารในปัจจุบันเราควรเห็นกลุ่มผู้เล่นที่ใช้ร่วมกันกระโดดเข้าสู่การดำเนินการ และตลาดโป๊กเกอร์ออนไลน์จะสามารถเติบโตได้อย่างมากภายในกรอบเวลาอันสั้น

ในสหราชอาณาจักรและมาตรฐานการโฆษณา Authority (ASA) ได้สั่งห้ามการรายงานจุดโทรทัศน์จากโบร๊กส์ออนไลน์การเล่นการพนันและเดิมพันแบรนด์หลังจากการพิจารณาคดีว่าภาพพฤติกรรมการเล่นการพนันที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์The Independentเมื่อวันอังคารโฆษณาที่ละเมิดดังกล่าวได้ออกอากาศในเดือนเมษายนและเริ่มต้นด้วยคำอธิบายที่ประกาศว่า ‘ฉันเป็นคนโง่ ไปจนถึงฟุตบอล

ลงแอปอย่างหมาบนแดชบอร์ด’ โฆษณาที่มีการโต้เถียงกันนั้นได้แสดงให้ชายคนหนึ่งเห็นว่าใช้แอพเดิมพันกีฬาบนมือถือของแบรนด์ในขณะที่อยู่ที่สถานีรถไฟและมาพร้อมกับเสียงพากย์ที่ยืนยันว่า ‘เมื่อฉันเดิมพัน ฉันเป็นผู้จัดการที่ผิดหวัง ฉันเตะทุกลูก’

แสดงความตื่นเต้นหนังสือพิมพ์รายงานว่าจุดที่ถกเถียงกันภายหลังเข้าร่วมฉากที่แฟนฟุตบอลสามเพิ่มขึ้นและกรีดร้องเป็นเป้าหมายถูกยิงแต่แล้วก็กลายเป็นเครียดและประสาทเป็นการกระทำนี้ได้รับการตรวจสอบโดยเกมวิดีโอช่วยผู้ตัดสิน (VAR)

คำร้องของผู้ร้องอิสระรายงานว่าหนึ่งในผู้ชมได้บ่นกับเอเอสเอโดยอ้างว่าโบร๊กส์เชิงพาณิชย์ไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมเพราะมันเป็นภาพบุคคลที่ปรากฏจะติดการพนัน แม้ว่าผู้ประกอบการที่ได้รับการปกป้องอย่างฉุนเฉียวจุดที่จ้องจับผิด แต่อย่างไรก็ตามเห็นด้วยที่อ้างว่ามีการคัดค้านและสั่งให้แบรนด์จาก บริษัท ที่โดดเด่น iGaming Entain จะยุติการแสดงโฆษณาที่น่าสงสัย

เหตุผลด้านกฎระเบียบในการตัดสิน ASA รายงานว่าตัวละครตัวแรกในโฆษณาดูเหมือนจะวางเดิมพันอย่างต่อเนื่องมากกว่าที่จะมุ่งเน้นไปที่ตัวเกมในขณะที่ฉากที่สองแสดงให้เห็นชายคนหนึ่งที่ดู

เหมือนจะแยกตัวออกจากสภาพแวดล้อมของเขาด้วยความห่วงใย การเล่นการพนัน ผู้ควบคุมยังอธิบายโดยอ้างว่าการพากย์เสียงจากฉากที่สามของจุดนั้นอาจบ่งบอกได้ดีว่าความตื่นเต้นที่แสดงออกมานั้นมาจากศักยภาพในการชนะของนักสะสมมากกว่าจากฟุตบอลจริง

มีรายงานว่าอ่านคำพิพากษาจาก ASA…“เราคิดว่าอารมณ์แปรปรวนที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันเป็นพฤติกรรมปัญหาการพนัน เพราะโฆษณาที่ดูเหมือนจะแสดงให้เห็นถึงการแกว่งอารมณ์ที่

สำคัญและเกี่ยวข้องกับมันเพื่อความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้รับรางวัลสะสมมากกว่าแค่ดูกีฬาโดยตรงเราพิจารณาแล้วเห็นว่าโฆษณาที่ปรากฎพฤติกรรมปัญหาการพนัน ด้วยเหตุผลเหล่านั้น เราจึงสรุปได้ว่าโฆษณาแสดงพฤติกรรมการพนันที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมและดังนั้นจึงละเมิดรหัส”

ข้อเสนอแนะต่อมาในเวลาเดียวกันกับการสั่งให้แล็ดโบร๊กส์หยุดแสดงโฆษณาที่ละเมิด ASA รายงานยังบอกกับแบรนด์ว่า ‘ เพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาในอนาคตไม่แสดงถึงพฤติกรรมการพนันที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ‘ โดยแสดงตัวละครที่แยกออกจากสภาพแวดล้อมหรือแสดง ‘ อารมณ์แปรปรวน และ [a] หมกมุ่นอยู่กับการพนัน ‘