GClub เว็บ Royal เว็บยิงปลา

GClub โรเมลูลูกากูอธิบายว่าทำไมเขาถึงมีความปรารถนาที่จะร่วมงานกับโชเซ่มูรินโญ่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าชาวโปรตุเกสจะกำจัดเขาไปในช่วงที่เขาเป็นผู้จัดการทีมเชลซีก็ตาม หลังจากถูกส่งตัวยืมตัวไปยังเวสต์บรอมและเอฟเวอร์ตันในช่วงสามปีของเขาที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ในที่สุดลูกากูก็ถูกขายให้กับท็อฟฟี่

หลังจากลงเล่นในลีกเพียง 10 นัดภายใต้มูรินโญ่ กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี Lukaku จบการแพทย์ Man Utd และด้วยการที่เบลเยียมปิดการเปลี่ยนไปใช้โอลด์แทรฟฟอร์ด 75 ล้านปอนด์หลังจากประสบความสำเร็จในการรักษาพยาบาลเด็กวัย 24 ปีได้เปิดเผยว่าทำไม

เขาถึงต้องการทำงานภายใต้ผู้จัดการทีมยูไนเต็ดอีกครั้ง เขาบอกกับESPNว่า: “[มูรินโญ่คือ] ผู้ชายที่ผมอยากเล่นด้วยตั้งแต่อายุ 10 ขวบดังนั้นตอนนี้การได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเขาอีกครั้งเป็นเรื่องที่ดีมากเราได้รับการติดต่อเขาอธิบายให้ฉัน สโมสรเป็นอย่างไรเขาคาดหวังอะไรจากผม

“คุณรู้ไหมว่าเราอยู่ด้วยกันภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดว่าครั้งแรกที่ฉันพบเขาฉันยังเป็นเด็กและฉันกระตือรือร้นที่จะเล่นและเขาเข้าใจการตัดสินใจของฉันว่าทำไมฉันถึงจากไปในเวลานั้น ท็อตแนม 1-3 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด – ความหวังสี่อันดับแรกบนเชือก

“ผมกลับมาลงสนามตอนนี้ผมอายุ 24 แล้วผมโตแล้วเขาเห็นความเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นผมรู้สึกขอบคุณมากสำหรับโอกาสที่เขามอบให้ผมอีกครั้ง” Lukaku กล่าวต่อไปว่าการย้ายไป United ของเขาที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเป็น “โอกาสที่สมบูรณ์แบบ” และมูรินโญ่คือผู้จัดการทีม

ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมาย Lukaku: ใครสามารถปฏิเสธ Man Utd? เขากล่าวเสริมว่า: “ผมคิดว่าเขาต้องการปรับปรุงตัวผมทำให้ผมเป็นนักเตะที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีผมต้องการปรับปรุงอยู่เสมอผมต้องการทำงานในสิ่งที่ดี แต่ก็ยังมีสิ่งที่ไม่ดีด้วย

“เขารู้วิธีที่จะทำให้ผู้เล่นเก่งขึ้นและทำให้ผู้เล่นเป็นผู้ชนะด้วยสำหรับผมผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดี “ฉันอายุ 24 ปีฉันไม่เคยได้รับรางวัลใหญ่ ๆ เลย แต่ฉันกระตือรือร้นที่จะคว้าแชมป์บางสิ่งบางอย่างและเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าถ้วยรางวัลและฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมที่จะช่วยฉันในเรื่องนั้น”

Dani Alves ผูกปมกับ Joana Sanz แฟนสาวระยะยาวในช่วงสุดสัปดาห์โดยทั้งคู่แต่งงานกันห่างจากสายตาของสาธารณชนในอิบิซา Lukaku จบการแพทย์ Man Utd วิดีโอนี้จะเริ่มใน อัลเวสอดีตสตาร์บาร์เซโลนาซึ่งปัจจุบันเป็นเอเย่นต์อิสระหลังจากออกจากยูเวนตุสอาจทำให้พิธีเล็ก ๆ เงียบ ๆ

แต่แขกในงานแต่งงานของเขาไม่กี่คนก็โพสต์ภาพวันพิเศษของวิงแบ็คผ่านทางอินสตาแกรมอย่างรวดเร็ว อินสตาแกรม Sanz อายุ 23 ปีมักปรากฏในนิตยสารที่มีเสน่ห์เช่น Elle และได้แสดงในแคมเปญโฆษณาต่างๆสำหรับแบรนด์ระดับไฮเอนด์เช่น Jimmy Choo

Sanz ดาราโซเชียลมีเดียได้รวบรวมผู้ติดตาม Instagram มากกว่า 345,000 คน Darmian ผู้ชนะการแข่งขัน ‘ล้ำค่า’ ของ Conte ยกย่อง Darmian ขณะที่ Inter ดำเนินการต่อ Scudetto อินสตาแกรม

และในขณะที่สถานะความสัมพันธ์ของอัลเวสจะแข็งตอนนี้ฟุตบอลอาชีพของเขายังคงขึ้นไปในอากาศที่มีข้อตกลงด้วยวาจามากกว่าการจัดการที่สองปีกับแมนฯ ซิตี้ข่าวกดปุ่มอุปสรรค์หลังจากรายงานการเสนอราคาปลายจากลีกเอิง 1 ด้านปารีสแซงต์แชร์กแมง

มาร์เซลคีเซอร์โค้ชของอาแจ็กซ์กล่าวว่าสโมสรทำได้เพียง “หวังและภาวนา” ให้อับเดลฮัคนูรีฟื้นตัวในขณะที่เขาได้รับการดูแลอย่างเข้มข้นหลังจากล้มลงระหว่างเกมกระชับมิตรกับแวร์เดอร์เบรเมน 20 ปีล้มลงกับพื้นหลังจากที่เขาได้รับความเดือดร้อนหัวใจเต้นผิดปกติ รถพยาบาลสองคันมาถึง

เพื่อให้การรักษาในสนามและกองกลางต้องได้รับการช่วยชีวิตก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์ Play Guardiola ‘not surprised’ by Tuchel’s impact at Chelsea 0:10 Ajax ยืนยันในภายหลังว่าตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่มั่นคง แต่อยู่ในอาการโคม่าและ Keizer กล่าวว่า

พวกเขากำลังรอรายละเอียดเพิ่มเติม อัปเดต NOURI | #Ajaxลงจอดที่อัมสเตอร์ดัมแล้ว อัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับ Nouri: เขาอยู่ในการดูแลผู้ป่วยหนักและยังคงหลับอยู่ แต่เขาไม่พ้นอันตราย – AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) 8 กรกฎาคม 2560

“ มันเร็วเกินไปจริงๆ สิ่งที่เราทำได้คือหวังและภาวนาว่าเขาจะหายดี “เขาบอกกับ NOS ” ฉันไม่ใช่หมอดังนั้นฉันจึงไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ “ ในวันอาทิตย์ผู้เล่นว่างพวกเขาจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ หากพวกเขาต้องการพวกเขาสามารถมาที่สโมสรเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้

ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุน เราจะแจ้งให้คุณทราบ. สำหรับตอนนี้: รักษาความแข็งแกร่งให้กับ Appie! pic.twitter.com/vo4VVkjFbZ – AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) 8 กรกฎาคม 2560 “มันเป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น Appie เป็นส่วนหนึ่งของ Ajax เขาคือ Ajax

ตัวจริง: เขามาจากระบบเยาวชนทุกคนรู้จักเขา “ ฉันเห็นทันทีว่ามันรุนแรงทุกคนคิดว่าเขากลืนลิ้นของเขาหรืออะไรบางอย่าง” ในขณะที่สถานการณ์ของ Nouri ทำให้ทีมอัมสเตอร์ดัมสั่นคลอน แต่ Edwin van der Sar ซีอีโอของสโมสรกล่าวว่าพวกเขากลัวสิ่งที่เลวร้ายที่สุด

“ มันอาจจะแย่กว่านั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งมันใช้เวลานานมากคุณกำลังคิดถึงบางสิ่งที่แย่กว่านั้นเนื่องจากขาของเขาไม่ได้ขยับเลย” เขาบอกกับ NOS อยู่ที่แอปเปิ้ลที่แข็งแกร่ง !! – Davy Klaassen (@DavyKlaassen) วันที่ 8 กรกฎาคม 2017

“ครอบครัวและเพื่อน ๆ ของเขาจะมา [ในวันอาทิตย์] เราจะสนับสนุนพวกเขาในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้” นูรีเป็นส่วนหนึ่งของระบบเยาวชนของอาแจ็กซ์ตั้งแต่ปี 2004 ตอนอายุเจ็ดขวบและถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีแนวโน้มดีที่สุดของพวกเขามาระยะหนึ่งโดยถูกเปรียบเทียบกับโยฮันครัฟฟ์ไอคอนของสโมสร

Nouri เป็นผู้เล่นที่มีความคิดสร้างสรรค์มีเทคนิคและมีทักษะในการลงเล่น 15 นัดสำหรับทีมชุดแรกในระยะสุดท้ายโดยยิงฟรีคิกจากการเปิดตัวครั้งแรกของเขาใน KNVB Beker กับ Willem II นอกจากนี้เขายังทำคะแนน 10 ในระดับที่สองของดัตช์ขณะที่ Keizer’z Jong Ajax จบอันดับที่สอง

Romelu Lukaku กล่าวว่าการสนทนาของเขากับ Paul Pogba เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจุดประกายความสนใจให้เขาเข้าร่วมสโมสร ทำไม Lukaku ถึงกลับมารวมตัวกับ Mou กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี กองหน้าได้รับการรักษาพยาบาลที่ United

และมีกำหนดจะย้ายทีมหลังจากที่พวกเขาตกลงข้อตกลง 75 ล้านปอนด์กับเอฟเวอร์ตัน Lukaku ปฏิเสธความสนใจจากเชลซีซึ่งตรงกับการเสนอราคาของยูไนเต็ดเพื่อรวมตัวกับโชเซ่มูรินโญ่และเขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องคิดสองครั้งเกี่ยวกับการตัดสินใจย้ายไปโอลด์แทรฟฟอร์ดส่วนหนึ่งต้องขอบคุณเพื่อนของเขา

“ผมคุยกับ [ป็อกบา] มาประมาณเจ็ดหรือแปดปีแล้วและตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในแมนเชสเตอร์” เขากล่าวกับอีเอสพีเอ็น “ฉันอาศัยอยู่ในแมนเชสเตอร์เขาใช้ชีวิตเหมือนไปตามถนนจากที่ที่ฉันอาศัยอยู่ดังนั้นเราจึงอยู่ด้วยกันทุกวัน ท็อตแนม 1-3 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด – ความหวังสี่อันดับแรกบนเชือก

“เขากำลังอธิบายให้ฉันฟังว่ามันดำเนินไปอย่างไรที่สโมสรและมันกระตุ้นบางอย่างในหัวของฉันเมื่อโอกาสมาถึงฉันไม่ต้องคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันตื่นเต้นจริงๆ “ฉันคิดว่าพวกเขาล้วนเป็นผู้เล่นชั้นยอดเป็นกลุ่มที่ดีที่หิวกระหายที่จะคว้าถ้วยรางวัล Lukaku: ใครสามารถปฏิเสธ Man Utd?

“การได้เล่นต่อหน้าแฟน ๆ พวกนั้นทุกอย่างพร้อมที่จะแสดง แต่คุณรู้ไหมว่าฉันต้องทำงานหนักกว่าที่ทำตอนนี้ฉันรู้ว่าหนทางยังอีกยาวไกล แต่ฉันก็เต็มใจที่จะเดินต่อไป เส้นทางและคว้าโอกาสที่ฉันได้รับ ” เด็กอายุ 24 ปีสิ้นสุดแคมเปญ 2016-17 ด้วย 25 ประตูจาก 37 เกมพรีเมียร์ลีกขณะที่เอฟเวอร์ตัน

จบอันดับเจ็ดแปดแต้มตามหลังยูไนเต็ด Paulinho ได้เรียกร้องให้ Guangzhou Evergrande Taobao มีความยืดหยุ่นในขณะที่เขาไล่ล่าการย้ายไปบาร์เซโลนาโดยอ้างว่าเขาจะยอมจ่ายเงินเพื่อผลักดันการโอน ทำไม Lukaku ถึงกลับมารวมตัวกับมูรินโญ่

กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี กองกลางชาวบราซิลเปิดเผยว่าบาร์ซ่าได้เสนอราคาให้เขาเมื่อเดือนที่แล้วโดยมีรายงานว่ามีมูลค่า 20 ล้านยูโร แต่แชมป์ซูเปอร์ลีกของจีนปฏิเสธข้อเสนอนี้และมุ่งมั่นที่จะรักษาคนของพวกเขาไว้ซึ่งการติดต่อรวมถึงข้อกำหนดการปล่อยตัว 40 ล้านยูโร

เมื่อบาร์ซ่าหันไปหาอดีตผู้เล่นท็อตแนมเนื่องจากความพยายามที่จะเซ็นสัญญากับมาร์โกแวร์รัตติจากปารีสแซงต์แชร์กแมงประสบความสำเร็จเปาลินโญ่หวังว่านายจ้างปัจจุบันของเขาจะเปลี่ยนใจ เขาบอกกับมุนโดเดปอร์ติโบว่า : “ผมแปลกใจเล็กน้อยที่กว่างโจวยังไม่ตอบรับบาร์ซ่าและมีข่าวออกมาว่าพวกเขา

ปฏิเสธข้อเสนอนี้ “ ฉันยังคุยกับประธานาธิบดีไม่ได้เพราะเราเดินทางไปปักกิ่งเพื่อเล่น แต่ฉันหวังว่าถ้าบาร์ซ่ามากวางโจวจะมีความยืดหยุ่นและสามารถยืนยันการเซ็นสัญญาได้” กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของลิเวอร์พูลของเรอัล – ซีดาน แม้ว่าข้อตกลง CSL ของเขาอาจอยู่นอกเหนือโครงสร้างการจ่ายเงิน

ที่คัมป์นู แต่เปาลินโญ่กล่าวว่าความฝันในการแข่งขันเพื่อคว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกมีความหมายมากกว่าเงิน เขาอธิบายว่า: “ในปี 2011 ตอนที่ฉันอยู่ที่โครินเธียนส์ฉันได้รับข้อเสนอจากรัสเซียที่เสนอให้ฉันชนะมากกว่าบราซิล 10 เท่าและฉันตอบว่า ‘ฉันทำอะไรได้บ้างกับห้าคนฉันทำได้สองอย่าง’

รูนีย์ปิดฉากการย้ายทีมเอฟเวอร์ตัน “ เงินสำหรับฉันไม่เคยมาก่อนผู้เล่นสามารถทำเงินได้ทุกทีมที่เขาไปสิ่งที่สำคัญสำหรับฉันคือมีความสุขกับการตัดสินใจในครั้งนั้น “ตอนนี้จีนเป็นยักษ์ใหญ่ทางการเงิน แต่สำหรับฉันเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญดังนั้นหาก Barca เสนอข้อเสนอให้ฉันซึ่งน้อยกว่าในกวางโจว

สำหรับฉันมันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะฉันให้ความสำคัญกับตัวเลือกที่จะสามารถเล่นใน ลีกยุโรปที่ยิ่งใหญ่รายล้อมไปด้วยผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม “ความฝันที่จะคว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกเป็นสิ่งที่คุณมีกับบาร์ซ่าและกับทีมที่อยู่ที่นั่นผมสามารถบรรลุมันได้”

การแข่งขันรอบสองของมาเลเซียคัพ 2017 เล่นในวันศุกร์และวันเสาร์โดยมีเพียงสองทีมที่รักษาสถิติที่สมบูรณ์แบบไว้ได้ กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี กลุ่ม ก ม้ามืดและผู้เปิดตัว PKNP FC ยังคงวิ่งต่อไปในถ้วยหลังจากที่พรีเมียร์ลีกทำประตู 1-1 กับทีมเต็ง Pahang ที่

Darulmakmur Stadium เมื่อวันศุกร์ เจ้าบ้านต้องรอจนถึงนาทีที่ 52 เพื่อเปิดการยิงประตูของ Matheus Alves แต่ในนาทีที่ 81 Afif Amiruddin ส่งบอลเข้าไปในตาข่ายของตัวเอง ข่าวที่เกี่ยวข้อง โมไรส์เตรียมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นในมาเลเซียคัพต่อไป

Syafiq Ahmad ของ Kedah: UiTM ไม่ใช่ด้านที่อ่อนแอ ‘โบโมห์’ ของเคดาห์อาจมีพลังมากกว่า! ‘ – หัวหน้า UiTM เสียใจกับการจบสกอร์ของทีมที่ไม่ดี ROUND-UP: JDT, PKNP ส่งสัญญาณเจตนาในการแข่งขันมาเลเซียคัพนัดที่ 1 ภาพถ่ายจากการแข่งขัน Pahang-PKNP

ในคืนเดียวกันเนเกรีเซมบิลันผู้นำพรีเมียร์ลีกถูกจัดให้เสมอ 3-3 ที่บ้านโดยสโมสรซูเปอร์ลีกทีทีมเอฟซี เจ้าบ้านพบว่าตัวเองเป็นผู้นำการแข่งขันอย่างสบาย ๆ ในช่วงท้ายครึ่งแรกโดยบรูโนซูซูกิ (4 ‘) และโจนาธานเบเฮ (24’) แต่เสียประตูจากประตูตัวเองในนาทีที่ 54 ของอันนาสราห์มัตและครึ่งนาทีที่ 75

ของ Fakrurazi Musa วอลเลย์ เดียร์สต้องคิดว่าพวกเขาได้แต้มทั้งสามแต้มเมื่อฟาร์เดอรินคาเดียร์คืนตำแหน่งผู้นำในนาทีที่ 84 แต่ไททันส์ได้รับการลงโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บซึ่งดิลฮอดชาโรเฟตดินอฟเปลี่ยนไป ไฮไลท์การแข่งขันของ Negeri Sembilan vs T-Team

หลังจากผ่านไปสองรอบ PKNP ตอนนี้นำด้วยสี่คะแนนตามด้วย Negeri Sembilan (2), Pahang (2) และ T-Team (1) กลุ่ม B เปรัคยังคงครองอำนาจสูงสุดด้วยการเอาชนะกัวลาลัมเปอร์ 3-0 ในเมืองเซลายัง อ่านรายงานของเราที่นี่ ภาพถ่ายจากการแข่งขัน Perak-Kuala Lumpur

Felda United บันทึกชัยชนะครั้งแรกในการแข่งขันหลังจากที่พวกเขาเอาชนะ PKNS FC 2-1 ที่สนามกีฬา Shah Alam Zah Rahan Krangar ใช้เวลาเพียงห้านาทีเพื่อให้ผู้มาเยือนเป็นผู้นำ แต่เจ้าภาพตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาเพิ่มของครึ่งแรกผ่านส่วนหัวของ Patrick Wleh อย่างไรก็ตามนักสู้

มั่นใจว่าทั้งสามคะแนนในนาทีสุดท้ายของการแข่งขันเมื่อ Thiago Augusto เข้าสู่ Krangar ผ่านเพื่อทำคะแนนให้กับผู้ชนะ ไฮไลท์การแข่งขัน PKNS-Felda United เประเป็นอันดับหนึ่งด้วยหกคะแนนเฟลด้าที่สองด้วยสี่และกัวลาลัมเปอร์อันดับสามด้วยหนึ่งในขณะที่ PKNS อยู่ล่างสุดโดยไม่มีแต้ม

กลุ่ม C การป้องกันแชมป์เคดาห์รักษาสถิติ 100% ในถ้วยเมื่อพวกเขาทิ้ง UiTM FC 5-0 ในการแข่งขันซึ่งจัดขึ้นที่ UiTM Stadium Syafiq Ahmad เปิดการทำประตูเร็วที่สุดในนาทีที่ 3 ก่อนหน้า Liridon Krasniqi (44 ‘), Ken Ilso Larsen (80’), Sandro da Silva (90 ‘)

และ Faiz Bandong เป้าหมายของตัวเอง (90 + 3 ‘) ประกอบไปด้วยความทุกข์ยากของเด็กมหาวิทยาลัย ไฮไลท์การแข่งขัน UiTM-Kedah ในขณะเดียวกันมะละกายูไนเต็ดหยุดการแข่งขันแบบไร้ผู้ชนะ 11 นัดซึ่งเป็นสถิติที่ยืดเยื้อมาตลอดตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ด้วยการเปิดบ้านชนะกลันตัน 3-0

Marco Simic เปิดการทำประตูในนาทีที่ 21 หลังจากผู้รักษาประตูของ Ramadhan Hamid ผู้รักษาประตูและ Surendran Ravindran ขึ้นนำเป็นสองเท่าในจังหวะพักครึ่งผ่านการโค้งงอที่สวยงามจากในกรอบโทษกลันตัน จากนั้น Fauzi Roslan ก็พุ่งความหวังในการกลับมาจากผู้มาเยือนเพียงแค่

ห้านาทีในครึ่งหลังด้วยเป้าหมายของเขา บังเอิญชัยชนะครั้งสุดท้ายของ Mousedeers ถูกบันทึกไว้ด้วยกับ Red Warriors ซึ่งเป็นทีมเยือน 2-0 ใน Super League ไฮไลท์การแข่งขันมะละกายูไนเต็ด vs กลันตัน เคดาห์เป็นอันดับแรกด้วยหกคะแนนตามด้วยมะละกา (3) กลันตัน (3) และ UiTM (0)

กลุ่มง ผู้นำระดับซูเปอร์ลีกยะโฮร์ดารุลทาซิม (JDT) ซึ่งลงสนามในทีมชุดที่สองถูกตรังกานูไล่ตีเสมอแบบไม่ทำประตู อ่านรายงานของเราที่นี่ ไฮไลท์การแข่งขันตรังกานู – เจดีที ผู้เข้ารอบสุดท้ายในปี 2559 และแชมป์ 33 สมัยสลังงอร์พบกับชัยชนะครั้งแรกในการแข่งขันโดยเอาชนะซาราวัก 2-1 ที่

เมืองกูชิง Forkey Doe เปิดการทำประตูให้กับผู้มาเยือนในนาทีที่ 39 ก่อนที่ผู้นำจะเพิ่มเป็นสองเท่าผ่านประตูตัวเองในนาทีที่ 64 ของ Dzulazlan Ibrahim ชรีนแทมบีดึงจระเข้กลับมาอีกครั้งในนาทีที่ 82 แต่พวกเขาไม่พบอีควอไลเซอร์ที่จำเป็นมากนักก่อนที่เสียงนกหวีดสุดท้ายจะถูกเป่า

ไฮไลท์การแข่งขันสลังงอร์ – ซาราวัก JDT นำกลุ่มด้วยคะแนน 4 คะแนนตามด้วยสลังงอร์ (4) ตรังกานู (2) และซาราวัก (0) Matchday 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม โธมัสมุลเลอร์สตาร์ของบาเยิร์นมิวนิคได้รับคำสั่งให้ปรับปรุงเป้าหมายของเขาในปี 2017-18 ความต้องการมีความหมายมากขึ้น

หลังจากที่แชมป์บุนเดสลีกาพลาดการเซ็นสัญญากับซานโดรวากเนอร์ การต่อสู้ยังคงเป็นความสำเร็จของแมนฯ ยูไนเต็ดได้ กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี มุลเลอร์ล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายสองเท่าในฤดูกาลบุนเดสลีกาเป็นครั้งแรกในรอบห้าปีที่ผ่านมาในขณะที่เขาพยายาม

ดิ้นรนเพื่อหาเท้าของเขาภายใต้คาร์โลอันเชล็อตติ ด้วยความสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ที่สนามอัลลิอันซ์อารีน่าบาเยิร์นกำลังมองหาการเสริมกำลังในการโจมตีในขณะที่มุลเลอร์ได้รับความท้าทายให้มีส่วนร่วมในการเพิ่มเป้าหมายคุกคามกลับเข้ามาในเกมของเขาโดยคาร์ล – ไฮนซ์

รุมเมนิกเก้ซีอีโอของสโมสร “เขาจะต้องเล่นในฤดูกาลที่แข็งแกร่งกว่านี้” Rummenigge กล่าวกับMuncher Merkur “ การแข่งขันยังแข็งแกร่งในตำแหน่งของเขาผมขอให้เขามีฤดูกาลที่แข็งแกร่งและทำประตูได้มาก ๆ 11 ประตูของแว็กเนอร์ใน 31 เกมบุนเดสลีกาสำหรับฮอฟเฟนไฮม์เมื่อฤดูกาลที่แล้วทำ

ให้เขาได้รับตำแหน่งในทีมคอนเฟเดอเรชั่นส์คัพของเยอรมนีและกองหน้ามีสามประตูจากการออกนอกบ้านให้กับโจอาคิมโลว์มากที่สุด นักเตะวัย 29 ปีเริ่มอาชีพของเขาที่บาเยิร์นและปรากฏตัวในทีมชุดแรกเมื่อเกือบทศวรรษที่แล้วและเป็นเป้าหมายที่รายงานสำหรับแชมป์เปี้ยนชิพ แต่เขาได้ตกลงเงื่อนไขใหม่กับ

ฮอฟเฟนไฮม์จนถึงปี 2020 แทน ทำไม Lukaku ถึงกลับมารวมตัวกับมูรินโญ่ กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของลิเวอร์พูลของเรอัล – ซีดาน แว็กเนอร์กล่าวว่า: “ฉันมีความสุขที่ตกลงข้อตกลงนี้เพื่ออยู่กับ TSG ต่อไปฉันต้องการช่วยให้เราประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคต “เราเผชิญกับความท้าทาย

กับการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรก [ฮอฟเฟนไฮม์ผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนส์ลีก] ซึ่งเราจะพบกับความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่” โรเมลูลูกากูเปิดเผยความชื่นชมของเขาที่มีต่อซลาตันอิบราฮิโมวิช แต่เตือนว่าเขาไม่ใช่กองหน้าประเภทเดียวกับคนที่เขาจะเข้ามาแทนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

ทำไม Lukaku ถึงกลับมารวมตัวกับมูรินโญ่ กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี Lukaku พร้อมที่จะย้ายไป United โดยได้รับการรักษาพยาบาลแล้วหลังจากที่พวกเขาตกลงค่าตัว 75 ล้านปอนด์กับเอฟเวอร์ตัน คาดว่าแข้งวัย 24 ปีจะทำประตูให้กับทีมของโชเซ่มูรินโญ่หลังจาก

ที่สูญเสียอิบราฮิโมวิชซึ่งเป็นดาวซัลโวสูงสุดของสโมสรเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยยิงไป 17 ประตูในพรีเมียร์ลีกจาก 28 เกม Lukau จัดการ 25 จาก 37 เกมให้กับเอฟเวอร์ตันและมั่นใจในการเติมเต็มตำแหน่งกองหน้าใน Old Trafford แต่บอกว่าเขาจะทำในแบบของเขาเอง

“เขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับสโมสร” เขากล่าวกับ ESPN ท็อตแนม 1-3 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด – ความหวังสี่อันดับแรกบนเชือก “เขาเป็นคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาเป็นคนที่ผมมองหาและเป็นคนที่ผมเรียนรู้จากหลาย ๆ เรื่องเพราะเรามีตัวแทนเดียวกันที่นี่และที่นั่นเขาส่งคำ

แนะนำเล็กน้อยถึงฉันและมันช่วยให้ฉันปรับปรุง “แต่ฉันคือโรเมลูลูกากู – ฉันไม่ใช่ซลาตันอิบราฮิโมวิชฉันจะเติมเต็มตำแหน่งกองหน้าในแบบของฉัน แต่ฉันรู้ว่าฉันต้องทำงานหนักมากและส่งมอบมากกว่าที่ฉันเคยทำมาก่อน” ยูไนเต็ดจะแข่งขันในแชมเปี้ยนส์ลีกและหวังว่าจะสนุกกับแคมเปญในประเทศ

ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นในระยะหน้าและแม้ว่าลูกากูจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายใด ๆก็ตาม Lukaku เผยวิธีที่ป็อกบาโน้มน้าวให้เขาเข้าร่วมแมนฯ ยูไนเต็ด “ ทีมต้องได้รับถ้วยรางวัลและทุกคนต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าสโมสรจะได้ถ้วยรางวัลที่พวกเขามีกลับคืนมาเสมอ” เขากล่าวเสริม

“สิ่งเดียวที่ฉันสามารถพูดได้คือเราจะไปที่นั่นเราจะไปที่นั่นและเราจะแสดงอย่างแน่นอน “ฉันไม่อยากพูดมากเพราะฉันคิดว่าฟันเฟืองกำลังจะมาเหมือนฤดูกาลที่แล้วดังนั้นฉันจะไม่พูดมาก” เวย์นรูนีย์กลับสู่สโมสรในวัยเด็กเอฟเวอร์ตันหลังจาก 13 ปีที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

ทั้งสองสโมสรได้รับการล็อคในการเจรจาการถ่ายโอนใน GClub สัปดาห์นี้กับโรเมลูลูคาคูตั้งไปทางอื่นเป็นประมาณ 75 ล้าน£ กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี Lukaku ยืนยันแมนฯ ยูไนเต็ดย้ายซบแอลเอ กองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย 31 ปีออกจากกูดิสันพาร์คในปี 2004

ด้วยเงิน 25.6 ล้านปอนด์และกลับมาอีก 10 ล้านปอนด์เพื่อช่วยเติมเต็มความว่างเปล่าจากการจากไปของ Lukaku รูนีย์กลายเป็นคนล่าสุดที่ Goodison Park ในช่วงฤดูร้อนที่มีความทะเยอทะยานที่โรนัลด์โคแมนสร้างขึ้นใหม่พร้อมกับข้อเสนอเงินมหาศาลสำหรับคนที่ชอบ

Jordan Pickford, Micheal Keane, Davy Klaassen และ Sandro Ramirez คอมโพสิต Getty / เป้าหมาย ผลงานของระบบสถาบันการศึกษาของ Toffees ที่ทิ้งไว้ให้ Old Trafford เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหลังจากที่กลายเป็นหนึ่งในความสามารถที่น่าตื่นเต้นที่สุดในฟุตบอลโลก

ชื่อเสียงดังกล่าวได้รับการปรับปรุงในระหว่างการทำลายสถิติกับปีศาจแดงซึ่งทำให้เขาแซงหน้าเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันในฐานะผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลของสโมสรในขณะที่อ้างว่าเป็นสถิติเดียวกันกับอังกฤษ รูนีย์ยังรวบรวมคอลเลกชันเครื่องเงินที่น่าอิจฉาร่วมกับยูไนเต็ดซึ่งรวมถึงแชมป์พรีเมียร์ลีก 5 สมัย,

เอฟเอคัพ, ลีกคัพ 3 สมัย, แชมเปี้ยนส์ลีกและฟุตบอลสโมสรโลก ‘Why do you talk about James Rodroguez all the time?’, asks an exasperated Ancelotti แม้จะประสบความสำเร็จทั้งหมด แต่รูนีย์ก็พบว่าตัวเองล้มลงตามคำสั่งจิกกัดของโชเซ่มูรินโญ่ในปี 2016-17 และ

ด้วยเวลาในเกมที่ จำกัด การคาดเดาเกี่ยวกับการย้ายไปที่อื่นในไม่ช้าก็เริ่มปรากฏขึ้น เอฟเวอร์ตันแสดงความสนใจอย่างรวดเร็วในการนำสตาร์ในบ้านเกิดกลับมาสู่รากเหง้าของเขาและตอนนี้ข้อตกลงดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว “เวย์นแสดงให้ฉันเห็นถึงความทะเยอทะยานที่เราต้องการและความคิดที่จะชนะ – เขา

รู้วิธีคว้าแชมป์และฉันมีความสุขมากที่ตัดสินใจกลับบ้าน” โรนัลด์โคแมนผู้จัดการทีมเอฟเวอร์ตันกล่าวกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเอฟเวอร์ตัน “เขารักเอฟเวอร์ตันและเขา หมดหวังที่จะกลับมาเขายังอายุแค่ 31 ปีและฉันก็ไม่ได้สงสัยอะไรเกี่ยวกับคุณสมบัติของเขามันยอดเยี่ยมมากที่เขามาที่นี่”

Jose Mourinho ตั้งชื่อทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเขาสำหรับทัวร์ปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาโดยมี Victor Lindelof คนใหม่รวมอยู่ด้วยแม้ว่า Romelu Lukaku จะถูกทิ้ง มูรินโญ่: รูนีย์ขอออกไป กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี แม้ว่าปีศาจแดงจะตกลงข้อตกลง 75 ล้านปอนด์

เพื่อเซ็นสัญญากับลูกากูซึ่งมีการรักษาพยาบาลแต่พวกเขายังไม่เสร็จสิ้นการเซ็นสัญญาและสามารถเพิ่มทีม 27 คนได้ในภายหลัง การเซ็นสัญญาใหม่ลินเดลอฟเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เดินทางไปลอสแองเจลิสเมื่อวันอาทิตย์ขณะที่เยาวชนสก็อตต์แม็คโทมิเนย์เดเมตริมิทเชลล์และแอ็กเซลทัวเซเบ้รวมอยู่ด้วย

หลังจากพลาดช่วงจบฤดูกาลที่แล้วด้วยอาการบาดเจ็บที่เท้าลุคชอว์จะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการสำหรับปี 2017-18 ตั้งแต่เริ่มต้นในขณะที่เขามีชื่ออยู่ในรายชื่อ ท็อตแนม 1-3 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด – ความหวังสี่อันดับแรกบนเชือก

ฤดูกาลหน้าจะเป็นครั้งแรกของยูไนเต็ดในรอบ 13 ปีที่ไม่มีเวย์นรูนีย์ซึ่งการกลับมาสู่เอฟเวอร์ตันนั้นได้รับการยืนยันในช่วงเวลาก่อนที่ยูไนเต็ดจะเปิดเผยทีมโดยปล่อยให้มาร์คัสแรชฟอร์ดและแอนโธนี่มาร์เชียลเป็นตัวรุกจากศูนย์กลาง ปีศาจแดงจะเริ่มแคมเปญ International Champions Cup

ด้วยเกมกับ LA Galaxy ในวันเสาร์หน้าก่อนที่จะเผชิญหน้ากับ Real Salt Lake, แมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่ 20 กรกฎาคม, เรอัลมาดริดในวันที่ 23 กรกฎาคมและบาร์เซโลนาในอีกสามวันต่อมา จากนั้นพวกเขาพบวาเลเรนกาในออสโลและซามพ์โดเรียในดับลิน

ฟูลแมนยูทีม: ผู้รักษาประตู: ดาบิดเดเคอา, เซร์คิโอโรเมโร, โจเอลเปเรร่า, กองหลัง: Antonio Valencia, Matteo Darmian, Timothy Fosu-Mensah, Eric Bailly, Daley Blind, Phil Jones, Chris Smalling, Victor Lindelof, Axel Tuanzebe,

Marcos Rojo, Luke Shaw, Demetri Mitchell, กองกลาง: Ashley Young, Michael Carrick, Marouane Fellaini, Ander Herrera, Scott McTominay, Paul Pogba, Jesse Lingard, Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata, Andreas Pereira,

กีฬายูเอสเอทูเดย์ ในสหรัฐอเมริกาการแข่งขันจะมีให้ชมถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทาง FS1 และสตรีมผ่าน Fox Sports Go นอกจากนี้ยังสามารถรับชมในภาษาสเปนได้ที่ Univision ช่องทีวีของสหรัฐฯ สตรีมออนไลน์ FS1 / Univision ฟ็อกซ์สปอร์ตโก

ในสหราชอาณาจักรการแข่งขันจะไม่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ทีมและทีมข่าว ตำแหน่ง ผู้เล่นเม็กซิโก ผู้รักษาประตู Corona, Fraga, Munoz กองหลัง โรดริเกซ, เปเรร่า, อายาลา, อัลวาเรซ, มอนเตส, มาริน, โลเปซ, เรเยส, มายอร์กา

กองกลาง โมลินา, ปิเนดา, กูเตียร์เรซ, อีเฮอร์นันเดซ, ปิซาร์โร่, เจเฮอร์นันเดซ, กัลลาร์โด, ดูเอนาส ส่งต่อ Torres, Barragan, Sepulveda เม็กซิโกเลือกที่จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับทีมของตนสำหรับรอบน็อคเอาท์

คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใน XI เริ่มต้นของพวกเขาโดยมีการบังคับใช้ไม่น้อยกว่า 10 ครั้งสำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรอบสุดท้ายกับคูราเซา ศักยภาพในการเริ่มต้น XI: Corona; โรดริเกซ, เปเรร่า, มอนเตส, เรเยส; ดูเอนาส, โมลิน่า, ปิเนดา; เอร์นานเดซ, ตอร์เรส, ปิซาร์โร่.

ตำแหน่ง ผู้เล่นฮอนดูรัส ผู้รักษาประตู L. Lopez, Canales, Escobar กองหลัง Crisanto, M. Figueroa, H.Figueroa, Alvarado, Vargas, Pereira, Beckeles, Sanchez กองกลาง Acosta, Discua, Mejia, A.Lopez, Pena, Garcia, Claros, Chirinos

ส่งต่อ Quioto, Lanza, Elis, Tejeda ฮอนดูรัสทำการเปลี่ยนแปลงสองครั้งในทีมของพวกเขาในตอนท้ายของรอบแบ่งกลุ่มโดยขับไล่ Anthony Lozano และ Rony Martinez สำหรับ Michaell Chirinos และ Angel Tejeda

ศักยภาพในการเริ่มต้น XI: Lopez; คริสซานโต, เอชฟิเกโรอา, เอ็มฟิเกโรอา, ซานเชซ; การ์เซีย, เมเจีย, คลารอส; Elis, Lanza, Quioto การเดิมพันและอัตราต่อรองของเกม กีฬายูเอสเอทูเดย์ เม็กซิโก 4/7 รายการโปรดที่จะชนะตาม dabblebet ฮอนดูรัสอยู่ในอันดับ 5/1

เพื่อชัยชนะและการเสมอกันตลอด 90 นาทีสามารถสำรองไว้ที่ 13/5 USMNT เป็นรายการโปรดของ Gold Cup ในขณะนี้ หากต้องการดูตลาดทั้งหมดที่มีให้สำหรับเกมนี้คลิกที่นี่เพื่อเยี่ยมชม dabblebet ดูตัวอย่างเกม กีฬายูเอสเอทูเดย์ เมื่อความสัมพันธ์รอบรองชนะเลิศดำเนินไปสิ่งนี้ดูไม่ยากเกิน

ไปจากมุมมองของเม็กซิโก ไม่บ่อยนักที่คุณจะเผชิญหน้ากับทีมในแปดทีมสุดท้ายที่ยังไม่ชนะเกม โดยทั่วไปแล้วฮอนดูรัสไม่ได้มีส่วนร่วมในฉากคอนคาเคฟ แต่พวกเขามีโกลด์คัพที่ย่ำแย่มาจนถึงตอนนี้และผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ได้เนื่องจากเฟรนช์เกียนาแพ้การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มทำให้เสมอ 0-0 เป็นชนะ 3-0

มิฉะนั้นฮอนดูรัสแพ้คอสตาริกาอย่างหวุดหวิด – แม้ว่าผลงานของพวกเขาจะน่านับถือในเกมนั้น – และดึง 1-1 ด้วยทีมแคนาดาที่ฟื้นคืนชีพ การมองโลกในแง่ร้ายในแคมป์ถูกเน้นโดยข้อเท็จจริงที่ว่าโค้ช Jorge Luis Pinto กลับไปข้างหน้า Anthony Lozano ผู้ทำประตูสูงสุดใน

ทีมของเขาและกองกลาง Rony Martinez ให้กับสโมสรของพวกเขาในตอนท้ายของกลุ่ม การเข้ามาคือผู้เล่นในประเทศสองคนในมิชาเอลชิรินอสและอังเคลเตเจด้าที่มี 20 แคปและไม่มีประตูระหว่างประเทศระหว่างพวกเขา

อย่างน้อยฮอนดูรัสก็มีความแข็งแกร่งพอสมควรในช่วงหลังและความท้าทายหลักของเม็กซิโกคือการค้นหาเป้าหมายและความคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็นในการพัฒนา ยังไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้เริ่มต้นใน El Tri โดยมี Erick Torres กองหน้ามีแนวโน้มที่จะได้รับโอกาสอีกครั้ง

Federico Bernardeschi ได้ย้ายออกจากค่ายฝึกของฟิออเรนติน่าท่ามกลางการคาดเดาว่าเขากำลังจะเซ็นสัญญากับยูเวนตุส ปีกทีมชาติอิตาลีวัย 23 ปียิง 11 ประตูในลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วและตกเป็นเป้าหมายในการคว้าแชมป์กัลโช่เซเรียอามายาวนาน

อย่าฆ่าความสุขของฉันเกี่ยวกับเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศ – ร็อดเจอร์สเมื่อถูกถาม เกี่ยวกับซูเปอร์ลีก ยูเวนตุสจะชนะกัลโช่เซเรียอาราคาเท่าไหร่? Bernardeschi ซึ่งเหลือเวลาอีกสองปีในการทำข้อตกลงกับ La Viola ก่อนหน้านี้ระบุว่าเขาจะรู้สึกว่ายากที่จะออกจากฟิออเรนติน่าไป

Juve แต่ด้วยการที่สโมสรยืนยันในเดือนนี้ว่าเขาได้ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่การ ย้ายทีมดูเหมือนจะใกล้เข้ามา ฟิออเรนติน่ากล่าวในแถลงการณ์สั้น ๆ เมื่อวันพฤหัสบดีว่าเบอร์นาร์เดสชีจะไม่เดินทางไปที่แคมป์ฝึกของสโมสรในโมเอนาเนื่องจากป่วยเป็นโรค “กระเพาะและลำไส้อักเสบเฉียบพลัน”

ฝ่ายซ้ายยังเชื่อมโยงกับอินเตอร์และพรีเมียร์ลีกดูโอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และเชลซี แต่ยูเว่ปรากฏตัวต่อหน้ารันเนอร์เพื่อรักษาลายเซ็นของเขาโดยมีค่าใช้จ่าย 40 ล้านยูโรที่คาดว่าจะจ่ายโดยฝ่ายของมัสซิมิเลียโนอัลเลกรี อินเตอร์บอสคอนเต้ให้ความสำคัญกับเซเรียอาก่อนซูเปอร์ลีกยุโรป

กองหน้านิโคลาคาลินิชยังออกจากแคมป์ฝึกซ้อมของสโมสรเพื่อ จัดการกับปัญหาส่วนตัวแม้ว่าเขาจะถูกเชื่อมโยงกับการย้ายไปเอซีมิลานที่ใช้เงินมหาศาล ด้วยเวลาไม่ถึงหกเดือนในการแข่งขัน AFC U-23 Championship 2018 ที่ประเทศจีนการค้นหา 15 ชาติชั้นนำเพื่อติดตามเจ้าภาพในการแข่งขัน

รอบสุดท้ายได้เริ่มขึ้นแล้ว อินเดียอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับเจ้าภาพกาตาร์ซีเรียและเติร์กเมนิสถาน การจบอันดับสูงสุดหรือเป็นหนึ่งในห้าของนักวิ่งที่ดีที่สุดจะได้เห็น โคลท์ ผนึกท่าเทียบเรือในรอบชิงชนะเลิศ AFC U-23 Championship ครั้งแรกของพวกเขา

หัวหน้าโค้ชทีมชายอาวุโสของอินเดียสตีเฟนคอนสแตนติน รับหน้าที่คุมปืนรุ่นเยาว์เพื่อให้มั่นใจว่าจะอยู่ในตำแหน่งผู้นำระดับทวีป อย่างไรก็ตามฝ่ายค้านที่รุนแรงรอพวกเขาอยู่ในรูปแบบของเอเชียกลางและสองทีมจากตะวันออกกลาง คอนสแตนตินมองว่าอินเดียเป็นทีมที่ติดท็อป 50

India U-23 ได้เริ่มการรณรงค์เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม โดยแพ้ซีเรีย 2-0 ด้วยการแข่งขันเพียงสองนัดแต่ละรายการจะเป็นเสมือนจริง อย่าฆ่าความสุขของฉันเกี่ยวกับเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศ – ร็อดเจอร์สเมื่อถูกถามเกี่ยวกับซูเปอร์ลีก เกม อินเดียยู -23 พบกาตาร์ยู -23

วันที่ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม เวลา 20:00 (ท้องถิ่น) / 22:30 IST ช่องทีวีและสตรีมสด สื่อ AIFF ใน อินเดีย การแข่งขันจะไม่ออกอากาศทางโทรทัศน์อย่างน่าเศร้า อย่างไรก็ตามเราสามารถสตรีมการแข่งขันสดได้ที่เว็บไซต์ของผู้ประกาศข่าวอย่างเป็นทางการทั่วโลก

ช่องทีวีอินเดีย สตรีมออนไลน์ ไม่มี Shoof Alkass Net แฟน ๆ ในประเทศเจ้าภาพสามารถรับชมการแข่งขันได้ทางAlkass Oneในระบบ HD และAlkass Threeใน SD นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการติดตามสตรีมสดบนเว็บไซต์ของ Alkass ช่อง QATAR TV สตรีมออนไลน์

Alkass One HD / Alkass Three Shoof Alkass Net ทีมและทีมข่าว XI คนแรกของอินเดียเลือกตัวเองเนื่องจากผู้เล่นส่วนใหญ่ในสิบเอ็ดคนเริ่มมีนาที ISL และ I-League ตามปกติจากฤดูกาลที่แล้ว สตีเฟนคอนสแตนตินยังได้เลือกผู้เล่นสองคนที่เก่งในการแข่งขัน Santosh Trophy

และการแข่งขันระดับเยาวชน ได้แก่ Manvir Singh และ Davinder Singh เนย์มาร์: เมสซี่เก่งที่สุดในโลก แนวป้องกันชายสามคนของอินเดียสามคนถูกจองไว้กับซีเรีย ใบเหลืองอีกใบของ Nishu Kumar, Jerry Lalrinzuala และกัปตัน Lalruatthara จะหมายถึงการพักการแข่งขัน

กับเติร์กเมนิสถานในวันอาทิตย์ INDIA SQUAD ผู้รักษาประตู: 1. Vishal Kaith, 16. Kamaljit Singh, 23. Sukhadev Patil; กองหลัง: 2. Nishu Kumar, 3. Lalruatthara, 4. Salam Ranjan Singh, 5. Sairuatkima, 13. Kamalpreet Singh, 18.

Jerry Lalrinzuala, 21. Sarthak Golui, 22. Davinder Singh; กองกลาง: 6. Germanpreet Singh, 7. Nikhil Poojary, 8. Vinit Rai, 14. Lallianzuala Chhangte, 15. Sekar Nandhakumar, 17. Jerry Mawihmingthanga, 19.

Anirudh Thapa, 20. Robinson Singh; ส่งต่อ: 9. Manvir Singh, 10. Daniel Lalhlimpuia, 11. Hitesh Sharma, 12. Alen Deory Inter boss Conte focused on Serie A glory before European Super League

ผู้รักษาประตูทีม QATAR : 1. Mohd Al Bakri, 21. Meshaal Barsham, 22. Mohd Saeed Ibrahim; กองหลัง: 3. Salah Al Yahri, 5. Tameem Al Muhaza, 6. Salem Al Hajri, 12. Adel Al Sulaimani, 13. Sultan Al Brake, 15. Bassam Al Rawi,

23. Abdul Hamid Al Diri; กองกลาง: 2. Tarek Salman, 4. Omar Al Emadi, 7. Khalid Mazeed, 8. Ahmad Doozandeh, 11. Nasser Al Nasr, 14. Ahmed Al Sadi, 16. Abdul Rahman Al Deri, 17. Abdel Rahman Moustafa, 18. อัสซิมมาดีโบ

20. อับดุลลาห์อับดุลสลาม; ส่งต่อ: 9. Meshaal Al Shamari, 10. Akram Afif, 19. Almoez Ali คำพูดของผู้จัดการ สื่อ AIFF สตีเฟนคอนสแตนตินยกย่องเจ้าภาพโดยกล่าวว่า “บางครั้งพวกเขาดูรวดเร็วมากพวกเขามีคุณภาพสูงสุดที่ฉันต้องพูดมันจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา

ในการต่อต้านพวกเขา” “ผู้เล่นหลายคนจาก ชุดนั้น (2016) อาจจบการศึกษาในทีมอาวุโสข้อได้เปรียบหลักของพวกเขาคือพวกเขามีโค้ชคนเดียวกันตลอด” ผู้เกิดในลอนดอนวิเคราะห์ว่าเป็นทีมกาตาร์ที่แตกต่างจากทีมอันดับสี่ของพวกเขา วางจำหน่ายในรอบชิงชนะเลิศฉบับปี 2559

“ การเล่นนัดดึกนั่นก็เช่นกันที่บ้านของพวกเขาก็จะได้เปรียบพวกเขาจริงๆเมื่อคุณเล่นในขั้นตอนนี้คุณต้องการให้สนามเต็มมันช่วยให้อะดรีนาลีนหลั่งไหลในหมู่ผู้เล่นโดยส่วนตัวผม หวังว่าชาวอินเดียจำนวนมากจะให้การสนับสนุนเราในวันพรุ่งนี้” เขากล่าวสรุป ดูตัวอย่างเกม สื่อ AIFF

หลังจากการแสดงที่ไม่ชัดเจนในการพ่ายแพ้ต่อซีเรีย 2-0 คำสั่งดังกล่าวดูสูงเกินกว่าที่อินเดียจะปีนขึ้นไปได้ แม้กาตาร์จะชนะในเกมที่พบกับเติร์กเมนิสถานด้วยอัตรากำไรเท่ากันซึ่งทำให้ผู้แพ้ทั้งสองจากรอบแรกต้องลงทะเบียนไม่น้อยไปกว่าการชนะเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป

คอนสแตนตินเริ่มต้นด้วยชายสองคนพร้อมกับ Daniel Lalhlimpuia และ Manvir Singh ซึ่งล้มเหลวในการจ่ายเงินปันผลมากมาย อย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงมิดฟิลด์โฮลดิ้งเท่านั้นการยิงประตูคนเดียวของ Germanpreet Singh ซึ่งสร้างปัญหาให้กับผู้รักษาประตูชาวซีเรียในเย็นวันพุธ

ในสิ่งที่เป็นเพียงเรื่องบังเอิญการเลือกลงสนามแบ็คซ้ายแบบเดิมสามคนใน XI กลับถูกยิงกลับเมื่อพวกเขาแต่ละคนเข้าไปในสมุดของผู้ตัดสินการระงับตอนนี้จะแฝงตัวเป็นอันตรายหากทำซ้ำกับกาตาร์ เอซีมิลานเซ็นสัญญากับใครบ้างในช่วงซัมเมอร์นี้?

แม้ว่าวิชาลไค ธ เป็นที่สิ้นสุดรับของซีเรียให้คะแนนสองเป้าหมายครึ่งปีที่สองของเขาบันทึกจากชุดชิ้นเข้าชมมากและคนเอฟซี Pune เมืองจะได้รับความเชื่อถือในการป้องกันสิ่งที่เป็นเส้นหลังบอบบางสำหรับ โคลท์ กองหลังอินเดียจะมีแผ่นเสียงของพวกเขา