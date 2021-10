Holiday Palace มือถือ เล่นไพ่ป๊อกเด้ง ผู้เล่นตัวจริง

Holiday Palace มือถือ อินเดียนาโพลิส, 22 ม.ค. 2546 (PRIMEZONE) — ดารานักซิ่ง นักกีฬามืออาชีพ ศิลปินในวงการเพลง และคนดังในท้องถิ่น จะเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนระดับดาราสำหรับมูลนิธิ Make-A-Wish ที่แนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี ที่ตั้งของ NASCAR Silicon มอเตอร์สปีดเวย์.

งานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม และจะดำเนินต่อไปในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ตามประกาศของ William R. Donaldson ประธานและซีอีโอของ Interactive Motorsports and Entertainment Corp. (OTCBB:IMTS) Perfect Line, Inc.

ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IMTS เป็นเจ้าของและดำเนินการศูนย์แข่งรถ NASCAR Silicon Motor Speedway ที่ไม่เหมือนใคร Opry Mills Mall ในแนชวิลล์เป็นที่ตั้งของศูนย์แข่งรถ

Darrell Waltrip แชมป์ NASCAR Winston Cup สามครั้งซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของทีม NASCAR ในทีม Fox Television จะเป็นหนึ่งในดารานักแข่งที่เข้าร่วมระหว่างการแข่งขันสองวัน นอกจากนี้ ยังมีนักแข่งสเตอร์ลิง มาร์ลิน, บ็อบบี้ แฮมิลตัน และบ็อบบี้ แฮมิลตัน จูเนียร์ พร้อมด้วยเควิน คาร์เตอร์ และแฟรงค์ ไวเชค สมาชิกทีมเทนเนสซี ไททันส์ของเอ็นเอฟแอล

งานพิเศษที่เรียกว่า “Race With Rudy” จะเป็นเจ้าภาพโดย Rudy Kalis ผู้ประกาศข่าวกีฬาที่รู้จักกันมานานของ WSMV-TV (NBC) ในแนชวิลล์ จะมีช่องไดรเวอร์สิบช่องสำหรับแข่งกับ Kalis และคนดังในการแข่งขัน 30 นาที

การบริจาคจะอยู่ที่ $50-$75 ต่อไดรเวอร์สำหรับการแข่งขันแต่ละครั้ง การแข่งขันเสนอราคา 30 นาทีห้ารายการจะเริ่มขึ้นเวลา 20.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม การแข่งขันเพิ่มเติมสองรายการมีกำหนดการสำหรับเวลา 14.00 น. และ 17.00 น. ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลาทำการระดมทุนจะอยู่ที่ 12.00 น. ถึง 23.00 น. ในวันศุกร์ และ 10.00 น. ถึง 6 โมงเย็น เสาร์ 30.30 น.

มูลนิธิ Make-A-Wish มอบความปรารถนาพิเศษให้กับเด็กที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของมนุษย์ด้วยความหวัง ความแข็งแกร่ง และความสุข ได้รับความปรารถนามากกว่า 10,000 รายการผ่านองค์กรการกุศลระหว่างประเทศ มูลนิธิในตอนกลางของรัฐเทนเนสซีจะได้รับรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการแข่งขันแข่งรถพิเศษ ตลอดจนเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจากการประมูล

แบบเงียบของ NASCAR พร้อมสิ่งของบริจาคจากผู้ให้บริการในท้องถิ่น ชุมชน และคู่ค้าของ Opry Mills NASCAR Silicon Motor Speedway ที่ Opry Mills จะบริจาคส่วนหนึ่งของรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่จัดงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้โดยโทรไปที่ NASCAR Silicon Motor Speedway ที่ Opry Mills ที่ (615) 514-7223

ศูนย์แข่งรถ NASCAR Silicon Motor Speedway Holiday Palace มือถือ ของ Perfect Line เป็นเครือข่ายร้านค้าความบันเทิงแบบโต้ตอบที่มีตราสินค้า NASCAR ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการที่สุดในโลก และนำเสนอสินค้า NASCAR ที่เป็นที่นิยมที่สุดให้กับลูกค้า Perfect Line ได้รวมเอาเทคโนโลยีจำลองการแข่งรถที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อนพร้อมใบอนุญาต NASCAR พิเศษสำหรับความ

บันเทิงตามสถานที่และใบอนุญาตสำหรับแทร็กและทีม NASCAR ยอดนิยม การแข่งรถ NASCAR ถือเป็นกีฬาที่มีผู้ชมอันดับหนึ่งในอเมริกา โดยมีแฟน ๆ ประมาณ 75 ล้านคนและมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในการขายสินค้าปลีกแบรนด์ NASCAR

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMTS กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่www.SMSonline.com

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ยกเว้นข้อมูลในอดีตที่มีอยู่ในที่นี้ ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ทำขึ้นตามบทบัญญัติ Safe Harbor ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า และแนวโน้มทางธุรกิจของ Interactive Motorsports & Entertainment Corporation ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

หลายประการ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทในช่วงเวลาในอนาคตแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แนวโน้มเศรษฐกิจและผลกระทบต่อรายได้ในอนาคต การเข้าถึงและต้นทุนของเงินทุน ความไม่แน่นอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การแข่งขัน และการพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใบอนุญาตและสัญญาเช่า

ดร. แดเนียล วาเซลลา ประธานและซีอีโอของโนวาร์ทิส ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลประกอบการทั้งปีของกลุ่มบริษัทในปี 2545 ที่เผยแพร่ในวันนี้ กล่าวว่า “เรายินดีที่จะรายงานผลการบันทึกเป็นปีที่หกติดต่อกันนับตั้งแต่โนวาร์ทิสก่อตั้งขึ้น ใน ปี 2545 ธุรกิจเกือบทั้งหมดของเราเติบโตนำหน้าตลาด โดยได้รับส่วนแบ่งการตลาดท่ามกลางความไม่แน่นอนและความผันผวนของเศรษฐกิจ การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องของธุรกิจของเราทำให้เกิดยอดขายและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ในธุรกิจยาหลักของเรา เราเสริมความแข็งแกร่งให้กับความเป็นผู้นำของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจของเรา แฟรนไชส์โรคหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งวิทยา มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมหลายอย่าง รวมถึงZelnormยานวัตกรรมสำหรับอาการลำไส้แปรปรวน และElidel, ครีมปราศจากสเตียรอยด์สำหรับรักษากลาก นอกจากนี้ เราได้รับข้อบ่งชี้เพิ่มเติมสำหรับDiovan, ZometaและGleevec/Glivecซึ่งเป็นยารักษามะเร็งที่ก้าวล้ำของเราซึ่งนำความหวังใหม่มาสู่ผู้ป่วยและครอบครัว และด้วยการลงทุนในการค้นพบยาในอนาคตเพื่อรักษาการเติบโตของเรา เราได้สร้างสถาบัน Novartis Institute for Biomedical Research ในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์”

ยอดขายของกลุ่มเพิ่มขึ้น 11% เป็น CHF 32.4 พันล้าน (20.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ยอดขายของกลุ่มบริษัทเติบโต 11% ในสกุลเงินท้องถิ่น (2% ใน CHF) โดยได้แรงหนุนจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มยาและยาสามัญ จุดเติบโตของยอดขายสิบเปอร์เซ็นต์มาจากการขยายปริมาณและอีกร้อยละ 1 จากการเพิ่มขึ้นของราคา สิ่งนี้มากกว่าการชดเชยผลกระทบของค่าเงินในเชิงลบที่ร้อยละ 9 เนื่องจากความแข็งแกร่งของฟรังก์สวิสซึ่งบีบการเติบโตของยอดขายใน CHF เป็น 2% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ยอดขายของกลุ่มเพิ่มขึ้น 11% เป็น 20.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นในสกุลเงินท้องถิ่นที่ 13% ในอุตสาหกรรมยา และ 25% ใน Generics ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลัก

รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 8% เป็น 7.9 พันล้านฟรังก์สวิส (5.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำให้ต้นทุนขายลดลง ลดค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารได้สำเร็จด้วย ในทางกลับกัน การลงทุนเพิ่มขึ้นตามยอดขายทั้งในด้านการตลาดและการจัดจำหน่าย เพื่อสนับสนุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และการวิจัยและพัฒนา เป็นผลให้รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเกินสัดส่วน โดยเพิ่มขึ้น 8% ในฟรังก์สวิสเป็น 7.9 พันล้านฟรังก์สวิส (5.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ 1.3 จุดเป็น 24.3%

รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 4% เป็น 7.3 พันล้านฟรังก์สวิส (4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งพร้อมกับรายได้ทางการเงินสุทธิในระดับที่น่าดึงดูด (CHF 949 ล้าน; 612 ล้านเหรียญสหรัฐ) ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ยากลำบาก ทำให้รายได้สุทธิทั้งปีเพิ่มขึ้น 4% ในฟรังก์สวิสเป็น 7.3 พันล้านฟรังก์สวิส (4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) .

บนพื้นฐานของผลประกอบการที่ดีในปี 2545 จะมีการเสนอเงินปันผลเพิ่มขึ้น 6% เป็น CHF 0.95 ต่อหุ้นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Outlook 2003 (ยกเว้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน) โนวาร์ทิสคาดว่ายอดขายจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2546 เนื่องจากบริษัทยังคงมุ่งเน้นที่ธุรกิจยาหลักและส่วนการรักษาหลัก

กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกจะดำเนินการเพื่อรักษาการเติบโตในระดับสูง การลงทุนด้านการวิจัยยาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในปี 2546 และเกินสัดส่วนต่อยอดขาย ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานของ Pharmaceuticals ลดลงในปี 2546

แม้จะมีการลงทุนด้านการวิจัยที่สูงขึ้นและรายได้ทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ในระดับที่ต่ำกว่าอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย แต่คาดว่าทั้งกำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิจะเกินระดับของปีที่แล้ว ยกเว้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันใดๆ

ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ กลุ่มบริษัทคาดการณ์ว่าจะรายงานผลประกอบการทางการเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ โดยเริ่มด้วยผลประกอบการไตรมาสแรกในปี 2546 ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของสหรัฐฯ ที่มีต่อธุรกิจของโนวาร์ทิส

กองยา

การขาย

ธุรกิจยาหลักมียอดขายเติบโตเป็นเลขสองหลักตลอดทั้งปี โดยมีส่วนแบ่งตลาดรวมในปี 2545 โดยรวมแล้ว ยอดขายเติบโตขึ้น 13% (4% ใน CHF) เป็น 21.0 พันล้านฟรังก์สวิส (13.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตลอดทั้งปีและ 11% (1% ใน CHF) ในไตรมาสที่สี่ โดยมีโมเมนตัมแบบไดนามิกในธุรกิจหลักด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งวิทยา โดยที่Diovan, Lotrel, Lescol, Gleevec/Glivec, ZometaและSandostatinเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโต

การแนะนำของElidelและZelnorm / Zelmac,ความแข็งแรงใหม่Lotrelบ่งชี้ใหม่สำหรับZometa, Diovan, VisudyneและGleevec / ราคาทองคำขยับและความนิยมที่เพิ่มขึ้นของLescolล้วนมีส่วนทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2545 โนวาร์ทิสได้รับการรับรองจากตลาดหลักจำนวนมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในอุตสาหกรรมยา โดยมีการจดทะเบียน 11 รายการและยื่นคำขอ 18 รายการในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น

ในตลาดหลักในสหรัฐฯ ยอดขายเติบโตขึ้น 12% การเติบโตของยอดขายเป็นเลขสองหลักยังประสบความสำเร็จในภูมิภาคหลักอื่นๆ ทั้งหมดที่นำโดยละตินอเมริกา (LATAM; +17%) และญี่ปุ่น (+15%) แม้ว่ารัฐบาลจะได้รับคำสั่งให้ลดราคาก็ตาม ในยุโรป ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในสเปนและฝรั่งเศสช่วยชดเชยผลกระทบจากแรงกดดันด้านราคาในหลายประเทศ การทดแทนยาสามัญที่จำเป็นในเยอรมนี และผลกระทบของการนำเข้าแบบขนานทั้งในเยอรมนีและสหราชอาณาจักร

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงานของยาเพิ่มขึ้น 6% เป็น 6.0 พันล้านฟรังก์สวิส (3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 1.2 เปอร์เซ็นต์จากจุดขายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์และการเพิ่มผลิตภาพ การลงทุนด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเพื่อรองรับการเปิดตัวElidelและZelnorm ในสหรัฐอเมริกา การใช้กลยุทธ์การวิจัยใหม่และการจัดตั้งโรงงานแห่งใหม่ในเมืองเคมบริดจ์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในอนาคต นำไปสู่การเพิ่มขึ้น 4% ในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งรักษาไว้ที่ 17% ของยอดขาย

ไฮไลท์การ

ดูแลปฐมภูมิ

ในปี 2545 Diovan (+49%, สหรัฐอเมริกา: +40%; ความดันโลหิตสูง) กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของโนวาร์ทิสเลยทีเดียว โดยได้ขยายความเป็นผู้นำหมวดหมู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นมากกว่า 35.5% ของใบสั่งยาทั้งหมด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ในสหรัฐอเมริกา ผู้ค้าส่งสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นในครึ่งปีแรกและกลับสู่ระดับปกติภายในไตรมาสที่สี่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในตัวเลขยอดขายรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม ใบสั่งยาทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือ 40% ตลอดทั้งปี ตอกย้ำความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของDiovan ได้รับการสนับสนุนจากการศึกษา Val-HeFT, Diovanกลายเป็นยาชนิดแรกและชนิดเดียวที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสำหรับการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ไม่สามารถทนต่อสารยับยั้ง ACE โนวาร์ทิสกำลังมองหาการอนุมัติที่คล้ายคลึงกันในยุโรปและตลาดอื่นๆ เพื่อเสริมทางเลือกที่หลากหลายและความยืดหยุ่นสำหรับผู้ป่วยและแพทย์ได้มีการเปิดตัวCo-Diovanในขนาดยาที่สูงขึ้น (160/25) ในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม

Lotrel (สหรัฐฯ: +35%; ความดันโลหิตสูง) ยังขยายส่วนแบ่งของใบสั่งยาใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากการวางตำแหน่งเป็นตัวแทน “ไปที่” หลังจากความล้มเหลวของ ACE และจากข้อมูลจากการศึกษา LOGIC แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่เปลี่ยนจาก Norvasc® พบว่าเลือดดีขึ้น- ควบคุมความดันด้วยอาการบวมน้ำน้อยลง ความเข้มข้นของปริมาณยาใหม่เปิดตัวในช่วงกลางปีและได้รับการตอบรับอย่างดีจากแพทย์และผู้ป่วย สะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่า 90% ของผู้ป่วยLotrelบรรลุเป้าหมายความดันโลหิต จุดแข็งใหม่เพิ่มเติมถูกยื่นในเดือนธันวาคมเพื่อขออนุมัติจาก FDA

Lescol (+18%, US: +13%; การลดคอเลสเตอรอล) ยอดขายเติบโตอย่างรวดเร็วในยุโรปและอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งสะท้อนถึงโปรไฟล์ความเสี่ยง/ผลประโยชน์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งของยาและสูตรการปลดปล่อยXL ที่สะดวก ยอดขายในสหรัฐยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่สี่ แต่น้อยกว่าช่วงเปรียบเทียบของปี 2544 ที่ผู้ป่วยเปลี่ยนไปใช้Lescolหลังจากการถอนตัวของ Baycol® ลดลงอย่างมาก ภายหลังการตีพิมพ์ข้อมูลที่แสดงว่าLescolลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจที่รุนแรงหลังการผ่าตัดเพื่อปลดบล็อกหลอดเลือดหัวใจ ข้อบ่งชี้ใหม่ในผู้ป่วย angioplasty ถูกยื่นขออนุมัติตามกฎข้อบังคับในสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม

ยอดขาย Lamisil (+4%, US: -3%; การติดเชื้อรา) เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่กลุ่มตลาดโรคเชื้อราที่เล็บ (onychomycosis) กำลังลดลงLamisil ได้ขยายส่วนแบ่งการสั่งยาทั้งแบบรวมและแบบใหม่ในกลุ่มยาต้านเชื้อราในช่องปากของสหรัฐฯ เป็นมากกว่า 80%

เอลิเดล(กลาก) เปิดตัวใน 13 ประเทศ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา และเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับรู้ร่วมกันในยุโรป ยอดขายสูงถึง 148 ล้านฟรังก์สวิส (95 ล้านเหรียญสหรัฐ) ภายในเวลาเพียงหกเดือน ครีมที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ได้กลายเป็นยารักษาโรคผิวหนังกลากที่มีตราสินค้าอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนี้มีใบสั่งยาใหม่ถึง 8.6% หลังจากการเปิดตัวในยุโรปครั้งแรกในเดนมาร์กElidelได้รับส่วนแบ่งมูลค่า 9% ของกลุ่มภายใน 10 สัปดาห์ของการเปิดตัว

Exelon (+26%, US: +28%; โรคอัลไซเมอร์) มียอดขายเติบโตดีและมีส่วนแบ่งเพิ่มเติมทั้งยาใหม่และใบสั่งยาทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ความคิดริเริ่มทางการตลาดใหม่กำลังดำเนินการเพื่อตอบโต้การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว่าExelonยับยั้งเอนไซม์เพิ่มเติม (butyrylcholinesterase) ที่ก่อให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทในโรคอัลไซเมอร์ เป็นผลให้การติดฉลากแบบขยายได้รับการอนุมัติในยุโรปเพื่อรวมคุณสมบัติการยับยั้งแบบคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการยื่นคำร้องต่อ FDA สำหรับการติดฉลากแบบขยาย

Trileptal (+91%, US: +111%; epilepsy) ยังคงเติบโตได้ดีและมียอดขายสูงกว่ากลุ่ม การใช้ที่เพิ่มขึ้นเป็นยาเดี่ยวสำหรับอาการชักบางส่วน ร่วมกับการเปิดตัวในแคนาดาและออสเตรเลีย และการตีพิมพ์ข้อมูลใหม่ในเดือนตุลาคม ล้วนมีส่วนสนับสนุนความสำเร็จของผลิตภัณฑ์

เซลนอร์ม/เซลแมค(อาการลำไส้แปรปรวนที่มีอาการท้องผูกได้ง่าย) มีการเปิดตัวใน 28 ประเทศและมียอดขายสูงถึง 70 ล้านฟรังก์สวิส (45 ล้านเหรียญสหรัฐ) หลังจากนั้นเพียงสามเดือนในตลาดสหรัฐแพทย์อนุรักษ์นิยมในการรับรู้และการวินิจฉัยผู้ป่วยที่เหมาะสมสำหรับZelnorm โนวาร์ทิสได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงการรับรู้และช่วยในการวินิจฉัย

เนื้องอกวิทยา

Novartis Oncology มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นและมียอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 28% ในสกุลเงินท้องถิ่น (+19% ใน CHF) Novartis เป็นหนึ่งในบริษัทด้านเนื้องอกวิทยาชั้นนำที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก

Gleevec/Glivec, (+303%, สหรัฐอเมริกา: +103%;) สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมอีลอยด์เรื้อรัง (CML) และเนื้องอกในทางเดินอาหาร (GIST) ยังคงให้ประโยชน์ต่อผู้ป่วยหลายพันคนในกว่า 80 ประเทศ เกินความคาดหมาย ยอดขายสิบสองเดือนมียอด 953 ล้านฟรังก์สวิส (615 ล้านเหรียญสหรัฐ) ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับห้าของโนวาร์ทิส ปัจจุบัน Gleevec/Glivecได้รับการอนุมัติให้เป็นการรักษาขั้นแรกในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์ และความคืบหน้าที่สำคัญในการชำระเงินคืนได้เกิดขึ้นแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

Zometa (การแพร่กระจายของกระดูกและภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งหลายชนิด) มียอดขาย 758 ล้านฟรังก์สวิส (489 ล้านเหรียญสหรัฐ) ทำให้เป็น bisphosphonate ทางหลอดเลือดดำที่กำหนดมากที่สุดสำหรับการแพร่กระจายของกระดูก มีประสิทธิภาพและสะดวกกว่าAredia, Zometaได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาสำหรับการตั้งค่ามะเร็งในวงกว้าง

แซนโดสแตติน (กลุ่มอาการอะโครเมกาลีและคาร์ซินอยด์) ยังคงเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 23% (สหรัฐฯ: +39%) เป็น 943 ล้านฟรังก์สวิส (608 ล้านเหรียญสหรัฐ) การเติบโตได้รับแรงหนุนจากการเจาะตลาดอย่างต่อเนื่องของสูตร ‘LAR’ ที่สะดวกและออกฤทธิ์นานเดือนละครั้ง

เฟมารา ,การรักษาบรรทัดแรกสำหรับโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนโพสต์ 37% (US: + 55%) การเพิ่มขึ้นของยอดขายให้กับ CHF 271,000,000 (175,000,000 เหรียญสหรัฐ)

Ophthalmics

Ophthalmics ยอดขายเพิ่มขึ้น 7% ในสกุลเงินท้องถิ่น (-1% ใน CHF) โดยได้แรงหนุนจากVisudyne ความต้องการแบรนด์จักษุแพทย์อื่นๆ เพิ่มขึ้น แม้ว่ายอดขายจะสะท้อนถึงการลดลงในสินค้าคงเหลือของผู้ค้าส่ง

วิสุทธิ์(+27%, สหรัฐอเมริกา: +19%; การรักษาในจอประสาทตาเสื่อม) ยอดขายถึง 443 ล้านฟรังก์สวิส (286 ล้านเหรียญสหรัฐ) เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค ปัจจุบันการรักษาด้วยVisudyneได้รับการอนุมัติในกว่า 65 ประเทศสำหรับการบ่งชี้หลัก และในกว่า 45 ประเทศ รวมถึงสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และแคนาดา สำหรับการบ่งชี้เพิ่มเติม ได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรปสำหรับการใช้งานในการเสื่อมสภาพของจอประสาทตาที่เกี่ยวข้องกับอายุลึกลับในเดือนสิงหาคม ในขณะที่ข้อมูลเชิงบวกจากการศึกษาสี่ปีถูกนำเสนอในเดือนตุลาคม โดยเน้นถึงประโยชน์ระยะยาวของการรักษาด้วย Visudyne

การปลูกถ่าย

ยอดขายทั้งปีลดลง 4% ในสกุลเงินท้องถิ่น (-11% ใน CHF) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปและของคู่แข่งแบรนด์ยังคงส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อแฟรนไชส์Neoral สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่านีโอรัลเป็นยาขนาดที่สำคัญและแพทย์ให้ความสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของความเข้มข้นของยาในผู้ป่วยที่มีเสถียรภาพและทำงานได้ดีกับยา

ยอดขายของNeoral / Sandimmun (-5%; US: -12%) ซึ่งเป็นยาหลักสำหรับการกดภูมิคุ้มกัน ได้รับแรงหนุนจากส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่น ซึ่งชดเชยแรงกดดันด้านราคาบางส่วน การแข่งขันด้านแบรนด์ และการกัดเซาะทั่วไปในภูมิภาคอื่นๆ Sandimmunซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของยอดขายแฟรนไชส์Neoral/Sandimmun ที่รวมกันในสหรัฐอเมริกา แข่งขันกับคู่แข่งทั่วไปรายใหม่ที่นั่นในไตรมาสที่สาม อย่างไรก็ตาม หลังจาก 31 เดือน คู่แข่งทั่วไปได้กัดเซาะเพียง 33% ของแฟรนไชส์ไซโคลสปอรินในสหรัฐฯ ทั้งหมดของโนวาร์ทิส ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรม

Simulectซึ่งเป็นยากดภูมิคุ้มกันแบบเหนี่ยวนำที่ออกแบบมาเพื่อเสริมการทำงานของ Neoralมียอดขายเพิ่มขึ้น 21% (สหรัฐฯ: +4%) หลังจากการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จในญี่ปุ่นและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากแบรนด์คู่แข่งที่เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคส่วนใหญ่

Myforticได้รับการอนุมัติครั้งแรกในสวิตเซอร์แลนด์ บราซิล อินเดีย และออสเตรเลีย สำหรับการป้องกันการปฏิเสธอวัยวะในการปลูกถ่ายไต

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่

ในการเปรียบเทียบแบรนด์ที่บรรลุนิติภาวะยังคงรายงานยอดขายโดยรวมที่ลดลงเพียงเล็กน้อยอันเป็นผลมาจากการลงทุนที่มุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์และตลาดหลักที่เลือก

โวลทาเรน (3% สหรัฐอเมริกา: -18% ต้านการอักเสบ) ยังคงแข่งขันได้ดีกับยาสามัญและกลุ่มยายับยั้ง COX-2

ซิบาเซ็น/ Cibadrex (ยาลดความดันโลหิต) ยังคงให้ผลในเชิงบวกต่อเนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้น 9% (สหรัฐฯ: 14%) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการต่ออายุการสนับสนุนภาคสนามภายนอกในสหรัฐอเมริกา

Pipeline update Prexige (โรคข้ออักเสบและอาการปวด) Novartis ‘COX-2 selective inhibitor ถูกยื่นฟ้องในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปในเดือนพฤศจิกายนโดยให้ยา 200 มก./วัน สำหรับการใช้งานในระยะยาว และ 400 มก./วันในระยะสั้น ปริมาณ. การทดลอง TARGET คาดว่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความทนทานของขนาดยาสูงในการรักษาระยะยาว ผลลัพธ์สุดท้ายคาดว่าจะได้รับในกลางปี ​​2547 ในการบ่งชี้โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โนวาร์ทิสได้เริ่มการทดลองที่สำคัญอีกครั้ง ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติในสหรัฐอเมริกา

การแก้ไขแอปพลิเคชันการตลาดสำหรับXolair(การรักษาโรคหอบหืดกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาภายใต้ข้อตกลงระหว่าง Novartis Pharma AG, Genentech, Inc. และ Tanox, Inc.) ถูกส่งในสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคม Foradil Certihaler ,ระบบพ่นยารุ่นใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืดถูกส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปในเดือนธันวาคม Starlix (เบาหวาน) ถูกยื่นในสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคมเพื่อใช้ร่วมกับ rosiglitazone ซึ่งเป็นยาต้านเบาหวานในช่องปากที่ใช้กันทั่วไป Certicanยาตัวใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่สาเหตุหลักของการปฏิเสธอย่างเรื้อรังในการปลูกถ่ายหัวใจและไต ถูกส่งเพื่อขออนุมัติทางการตลาดในสหภาพยุโรปในเดือนกรกฎาคมและในสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคม Comtan

(โรคพาร์กินสัน) ถูกฟ้องในสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม เพื่อขออนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับ levodopa และ carbidopa

โปรแกรมการพัฒนาทางคลินิก (ระยะที่ II) เริ่มต้นขึ้นสำหรับกรด Zoledronic ในการบ่งชี้ใหม่ของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์RAD001ในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และSMC021ซึ่งเป็นสูตรรับประทานของMiacalcic (โรคกระดูกพรุน) FTY720Aซึ่งเป็นสารนำกลับบ้านของลิมโฟไซต์ตัวแรกที่ป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่ายแบบเฉียบพลัน มีกำหนดเข้าสู่ระยะที่ 3 ของการพัฒนาทางคลินิกในช่วงครึ่งแรกของปี 2546 เนื้องอกวิทยาโครงการICL670 (ภาวะเหล็กเกินเรื้อรัง) และPTK787(มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก) ก็ย้ายเข้าสู่ระยะที่ 3 ในขณะที่รายงานผลทางคลินิกในเชิงบวกครั้งแรกจากการทดลองนำร่องสำหรับPKC412ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ระยะลุกลาม

โนวาร์ทิสกำลังประเมินทางเลือกของตนเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของIoperidone (โรคจิตเภท) ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ Titan Pharmaceuticals รวมถึงความเป็นไปได้ในการให้ใบอนุญาตต่อกับบริษัทอื่น

LBL752ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงสืบสวนสำหรับโรคเบาหวาน เล่นไพ่ป๊อกเด้ง ได้ถูกส่งกลับไปยังผู้อนุญาต Dr. Reddy’s Laboratories ในขณะที่สารประกอบสำรองที่เป็นไปได้ยังคงได้รับการประเมินโดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ

ฝ่ายขายทั่วไปฝ่ายสุขภาพผู้บริโภค enerics ประกาศการเติบโตของยอดขายแบบไดนามิกที่ 25% ในสกุลเงินท้องถิ่น (15% ใน CHF) เป็น CHF 2.8 พันล้าน (1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยได้แรงหนุนจากปริมาณที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาลดลง 1% ธุรกิจที่ได้มาเพิ่มยอดขายประมาณ 2% ประสิทธิภาพโดยรวมนำโดยสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยได้รับการสนับสนุนจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายสู่ตลาดใหม่

แฟรนไชส์ยาสามัญสำหรับการขายปลีกที่มีรูปแบบสำเร็จรูปประสบความสำเร็จอย่างแข็งแกร่งเป็นพิเศษด้วยยอดขายทั้งปีเพิ่มขึ้น 35% โดยได้แรงหนุนจากผลงานที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AmoxC ซึ่งเป็น Augmentin® ต้านการติดเชื้อรุ่นทั่วไปของเจนีวา การเติบโตของยอดขายยังได้รับแรงหนุนจากผลิตภัณฑ์ใหม่อื่นๆ รวมถึงเมโฟลควิน (มาลาเรีย) นาบูเมโทน (การอักเสบ) เมตฟอร์มิน (เบาหวาน) ฟลูออกซีติน (อาการซึมเศร้า) ไลซิโนพริล และไลซิโนพริล HCTZ (ความดันโลหิตสูง) ในยุโรป ยอดขายเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝรั่งเศส อิตาลี และเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ประสบความสำเร็จ เช่น ยารักษาแผลในกระเพาะ omeprazole

แฟรนไชส์ยาชื่อสามัญทางอุตสาหกรรมขยับขึ้น 3% ในสกุลเงินท้องถิ่นจากระดับยอดขายที่สูงในปีที่แล้ว โดยได้แรงหนุนจากยอดขายยาปฏิชีวนะจำนวนมากและแฟรนไชส์เพนนิซิลลินที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนพฤศจิกายน Generics ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการอย่างเป็นมิตรของเล็ก ผู้ผลิตยาชั้นนำของสโลวีเนีย ในราคา 1.3 พันล้านฟรังก์สวิส (0.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตำแหน่งผู้นำของ Generics ในตลาดยุโรปตะวันออกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 44% เป็น 406 ล้านฟรังก์สวิส (262 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของปริมาณ การเพิ่มผลิตภาพ และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ว่าจะมีการขยายกองกำลังขายในภูมิภาคและเข้าสู่ตลาดใหม่ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายก็ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย อันเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่ง การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 27% สาเหตุหลักมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการระดมทุนสำหรับศูนย์ R&D ในกรุงเวียนนา ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและข้อกำหนดในการปกป้องความท้าทายด้านสิทธิบัตรทำให้ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารเพิ่มขึ้น 38% แนวโน้มการขายแบบไดนามิก การปรับปรุงของอัตรากำไรขั้นต้น และการลดต้นทุนการทำงานตามสัดส่วนของยอดขายทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 3% เป็น 14.5% ฝ่ายขาย

การขายยา OTC (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) สูงถึง 2.4 พันล้านฟรังก์สวิส (1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ร้อยละ 1 จากระดับของปีที่แล้วในสกุลเงินท้องถิ่น (-7% ในสกุลเงิน CHF)

หากไม่รวมการยุติ การซื้อกิจการ และการโอนธุรกิจ ยอดขายพื้นฐานเพิ่มขึ้น 3% ในสกุลเงินท้องถิ่น โดยได้แรงหนุนจากแบรนด์หลักLamisil (ต้านเชื้อรา) , Voltaren (ยาแก้ปวด) , Otrivin ( ยาระงับอาการคัดจมูก) และNicotinell/Habitrol (การเลิกบุหรี่) การเติบโตของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยชดเชยอาการไอและฤดูหนาวในอเมริกาเหนือ และยอดขายที่ลดลงของCalcium Sandozในยุโรปและเม็กซิโก

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงานลดลง 17% มาอยู่ที่ 374 ล้านฟรังก์สวิส (241 ล้านเหรียญสหรัฐ) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างแผนกสุขภาพผู้บริโภคและหน่วยธุรกิจ OTC ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายลดลง สาเหตุหลักมาจากการยุติข้อตกลง KAO ในญี่ปุ่น อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลง 1.9 เปอร์เซ็นต์เป็น 15.9% ยอดขายการขาย

ด้านสุขภาพสัตว์เพิ่มขึ้น 10% ในสกุลเงินท้องถิ่น (1% ใน CHF) เป็น CHF 0.97 พันล้าน (0.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในภูมิภาค LATAM และสหรัฐอเมริกา ซึ่งธุรกิจวัคซีนที่ได้มาในเดือนมกราคมคือ ผู้ร่วมให้ข้อมูลหลัก โดยรวมแล้ว การเข้าซื้อกิจการมีส่วนทำให้ยอดขายเติบโตประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์

แฟรนไชส์สัตว์เลี้ยงคู่ใจได้รับแรงผลักดันจากยอดขายที่แข็งแกร่งของInterceptor (การรักษาเวิร์ม) และFortekor (ภาวะหัวใจล้มเหลว/ไตวาย) เสริมด้วยการเปิดตัวใหม่ๆ ในตลาดสำคัญๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยการเพิ่มMilbemax (ปรสิตในลำไส้ในแมวและสุนัข) เช่นเดียวกับAtopica (โรคผิวหนังภูมิแพ้ในสุนัข) และDeramaxx (การควบคุมความเจ็บปวดในสุนัข) ซึ่งทั้งสองทำเครื่องหมายเข้าสู่พื้นที่การรักษาใหม่

ยอดขายในแฟรนไชส์สัตว์เลี้ยงในฟาร์มเติบโตขึ้นอย่างมีพลวัต โดยได้แรงหนุนจากยาต้านการติดเชื้อ ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภูมิภาค LATAM และการฟื้นตัวในสหราชอาณาจักรจากการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในปี 2544 ในออสเตรเลีย ความแห้งแล้งที่ยืดเยื้อทำให้จำนวนปศุสัตว์ลดลงอย่างมาก ซึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภูมิภาคหลังปี 2545

การเข้าซื้อกิจการ Grand Labs และ Immtech ในสหรัฐอเมริกาช่วยส่งเสริมวัคซีนและแฟรนไชส์ด้านสุขภาพสัตว์น้ำ ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และขณะนี้มีส่วนสนับสนุน 8% ของรายได้ของหน่วยธุรกิจ

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 4% เป็น 144 ล้านฟรังก์สวิส (93 ล้านเหรียญสหรัฐ) ส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 14.8% แม้ว่าจะมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังคงรักษาระดับในปีก่อนหน้าและการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายมากกว่าการดูดซับต้นทุนของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

การขายโภชนาการทางการแพทย์ (รวมถึงโภชนาการและแซนเต้) ยอดขายโภชนาการทางการแพทย์และโภชนาการและยอดขายซานเตเติบโต 4% ในสกุลเงินท้องถิ่น (-1% ใน CHF) เป็น 1.1 พันล้านฟรังก์สวิส (0.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

Medical Nutrition เติบโตด้วยตัวเลขหลักเดียวในระดับกลาง เนื่องจากการเติบโตของยอดขายสองหลักในยุโรปถูกชดเชยด้วยการลดลงของระดับสินค้าคงคลังของผู้ค้าส่งในสหรัฐฯIsosourceและNovasource ) แรงผลักดันในการขายเพิ่มเติมมาจากแฟรนไชส์ ​​Medical Food ( Resource ) ซึ่งยังคงได้รับประโยชน์จากการขยายช่องทางการดูแลที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ & การลดน้ำหนักและโภชนาการการกีฬาได้รับการจัดระเบียบใหม่เป็นหน่วยย่อย Nutrition & Santé เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเตรียมพร้อมสำหรับการถอนการลงทุนในอนาคต

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงานทั้งปีมีจำนวน 6 ล้านฟรังก์สวิส (4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เทียบกับ 87 ล้านฟรังก์สวิส (56 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี 2544 และได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนจำนวน 40 ล้านฟรังก์สวิส (26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 1- การเผื่อเวลาสำหรับการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่อาจเกิดขึ้นในเยอรมนี หากไม่รวมรายการพิเศษ ซึ่งมีมูลค่ารวม 66 ล้านฟรังก์สวิส (43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รายได้จากการดำเนินงานจะอยู่ที่ 72 ล้านฟรังก์สวิส (46 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 6.5%

ทารกและเด็กยอดขายเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ปีนขึ้น 3% ในรูปสกุลเงินท้องถิ่น (-7% ใน CHF) เพื่อ CHF 2100000000 (USD 1300000000) ผู้สนับสนุนหลักคือGerberซึ่งเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในสหรัฐอเมริกาเกือบ 3% เมื่อเทียบกับปี 2544 การเติบโตของยอดขายได้รับแรงกระตุ้นจากนวัตกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Juice, GraduatesและTender Harvestและความสำเร็จที่โดดเด่นของLil’ Entréesถาดป้อนอาหารไมโครเวฟแบบใหม่ที่กำหนดเป้าหมาย ในกลุ่มเด็กวัยหัดเดินที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รายได้ของเกอร์เบอร์จากส่วนนี้เพิ่มขึ้น 5%

นวัตกรรมต่างๆ เช่น ถ้วยกันน้ำหกที่สะดวก ช่วยให้แฟรนไชส์ ​​Baby Care มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรง ในขณะเดียวกันGerber Wellnessมียอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 7% โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับทารกที่ประสบความสำเร็จอีกครั้ง

รายได้จากการดำเนินงานลดลง 9% สู่ 355 ล้านฟรังก์สวิส (229 ล้านเหรียญสหรัฐ) อันเนื่องมาจากค่าความนิยมแบบครั้งเดียวที่ 39 ล้านฟรังก์สวิส ส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลง 0.3 เปอร์เซ็นต์เป็น 17.1% หากไม่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษเหล่านี้ อัตรากำไรจากการดำเนินงานจะเป็น 19.0%

CIBA Vision เพิ่มขึ้น 6% ในสกุลเงินท้องถิ่น (-1% ใน CHF) เป็น 1.8 พันล้านฟรังก์สวิส (1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยได้แรงหนุนจากธุรกิจเลนส์ที่มีปริมาณมากซึ่งแซงหน้าตลาดและชดเชยมากกว่าการลดลงที่คาดการณ์ไว้ใน เลนส์พิเศษและผลิตภัณฑ์ดูแลเลนส์ คอนแทคเลนส์ DAILIESและNIGHT & DAY ของ

Focus DAILIESยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นำประเภทผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งประจำวันและการสวมใส่อย่างต่อเนื่องตามลำดับ FreshLookเลนส์สียังคงเป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการเปิดตัวFreshlook Radianceในหลายประเทศซึ่งได้รับการอนุมัติจาก FDA ในเดือนธันวาคม Focus DAILIES Toric คอนแทคเลนส์รายวันแบบใช้แล้วทิ้งรายแรกและรายเดียวในโลกสำหรับการแก้ไขสายตาเอียง เปิดตัวในหลายประเทศในยุโรปและอยู่ในขั้นตอนการเปิดตัวในสหรัฐอเมริกา

แฟรนไชส์การดูแลเลนส์ยังคงแข่งขันในตลาดที่หดตัวส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ยอดขายลดลง แต่ได้รับการสนับสนุนจากภูมิภาคอื่นๆ และการเปิดตัวFreshLook Careในญี่ปุ่น

ธุรกิจศัลยกรรมจักษุตาถูกยกขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหลายอย่างรวมถึงVisThesia,เจล viscoelastic ผสมและยาชา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยย่นระยะเวลาการผ่าตัดต้อกระจกเลนส์หักเหVivarte PRESBYOPIC phakicและระบบหัวฉีดที่สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับเลนส์หักเหPRL phakic ในเดือนสิงหาคม CIBA Vision ได้รับสิทธิ์ทางการตลาดแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสำหรับโรคต้อหินชนิด Ex-PRESS mini shuntซึ่งเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบใหม่ที่มีการบุกรุกน้อยที่สุดสำหรับโรคต้อหิน

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงานทั้งปีเพิ่มขึ้น 5% เป็น 183 ล้านฟรังก์สวิส (118 ล้านเหรียญสหรัฐ) การลงทุนด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเปิดตัวใหม่และแคมเปญโฆษณาในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคโนโลยีการผลิตเลนส์ ความจริงที่ว่าค่าใช้จ่ายในปี 2544 ที่เกี่ยวข้องกับการรวม Wesley Jessen ไม่ได้เกิดขึ้นอีกในปี 2545 เมื่อรวมกับการผนึกกำลังจากการรวมเข้าด้วยกันและความเสถียรของต้นทุนสินค้าขาย ทั้งหมดนี้มีส่วนทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 9.7% เป็น 10.4%

เลิกกิจการกิจกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพและหน้าที่การงาน

ในเดือนพฤศจิกายน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (รวมถึงโอวัลติน คาโอตินาและลาโคโว)แบรนด์ต่างๆ) ประสบความสำเร็จในการขายให้กับ Associated British Foods ในราคา 402 ล้านฟรังก์สวิส (259 ล้านเหรียญสหรัฐ) ยอดขายจนถึงการขายรวม 325 ล้านฟรังก์สวิส (210 ล้านเหรียญสหรัฐ)

รายได้จากการดำเนินงานประกอบด้วยกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 205 ล้านฟรังก์สวิส (132 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่เกิดจากการขายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและรายได้จากการดำเนินงานปกติจากกิจกรรมเหล่านี้จำนวน 40 ล้านฟรังก์สวิส (26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หักด้วย 29 ล้านฟรังก์สวิส ( USD 19 ล้าน) ค่าการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับการขายนี้

ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายของการจัดการองค์กร รายได้ที่เกิดจากการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นและค่าใช้จ่ายแผนตัวเลือกหุ้นให้กับบริษัทที่ดำเนินการ และรายได้บำนาญ รายได้สุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 94 ล้านฟรังก์สวิส (61 ล้านเหรียญสหรัฐ) เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

รายได้จากบริษัทร่วม

โดยรวมแล้ว บริษัทร่วมมีส่วนค่าใช้จ่าย 10 ล้านฟรังก์สวิส (6 ล้านเหรียญสหรัฐ) สัดส่วนการถือหุ้น 42% ของโนวาร์ทิสใน Chiron Corporation สร้างรายได้ 167 ล้านฟรังก์สวิส (108 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ในช่วงปี 2545 กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีก 11.4% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของ Roche Holding AG เป็นมูลค่า 2.9 พันล้านฟรังก์สวิส (1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดคิดเป็น 32.7% ของการลงคะแนน หุ้นหรือ 6.2% ของจำนวนหุ้นและตราสารทุนทั้งหมด

รายได้ทางการเงิน สุทธิ

ระดับรายได้ทางการเงินสุทธิที่ต่ำลงแต่น่าดึงดูดใจ ซึ่งมีมูลค่ารวม 949 ล้านฟรังก์สวิส (612 ล้านเหรียญสหรัฐ) เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเนื่องจากการจัดการสกุลเงินที่ดีและกลยุทธ์ด้านหุ้น รายได้ทางการเงินขั้นต้นที่ 1144 ล้านฟรังก์สวิส (738 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งรวมถึงรายได้สุทธิของออปชั่นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหักค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น ๆ อยู่ที่ 408 ล้านฟรังก์สวิส (263 ล้านเหรียญสหรัฐ) ต่ำกว่าในปี 2544 เนื่องจากระดับสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ ลดลงอย่างมากในปี 2545 ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงจำนวน 301 ล้านฟรังก์สวิส (194 ล้านเหรียญสหรัฐ) เมื่อเทียบกับ 367 ล้านฟรังก์สวิสในปี 2544 และด้วยกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินสุทธิ 106 ล้านฟรังก์สวิส (68 ล้านเหรียญสหรัฐ) ค่าเงินสุทธิที่เพิ่มขึ้นมาจากการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินที่ 380 ล้านฟรังก์สวิส (245 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ส่วนใหญ่มาจากฐานะเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินเยนของญี่ปุ่น

งบดุลที่แข็งแกร่ง

โนวาร์ทิสยังคงรักษาความแข็งแกร่งของงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และยังคงได้รับการจัดอันดับ AAA โดย Standard & Poors และ Moody’s

ในเดือนกรกฎาคม โครงการซื้อคืนหุ้นครั้งที่สามได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อซื้อหุ้นคืนผ่านรายการซื้อขายที่สองบน SWX Swiss Exchange มูลค่ารวมสูงสุด 4 พันล้านฟรังก์สวิส เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม มีการซื้อคืนหุ้นประมาณ 24.6 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1.5 พันล้านฟรังก์สวิส หากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หุ้นที่ซื้อคืนจะถูกยกเลิกเพื่อลดทุนที่ออกของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ยังมีการเข้าซื้อหุ้นสุทธิ 55.4 ล้านหุ้นในการซื้อขายบรรทัดแรกด้วยมูลค่า 3.6 พันล้านฟรังก์สวิส จำนวนเงินนี้ถูกหักล้างโดย CHF 0.3 พันล้านอันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมหุ้นเพื่อการซื้อกิจการและการแปลงหนี้เป็นทุน

ในทางกลับกัน กลุ่มบริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากอันดับเครดิต AAA เพื่อเพิ่มทุนสำรองสภาพคล่องโดยการออกตราสารหนี้ระยะยาวเพิ่มเติมในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ ในเดือนพฤศจิกายน การออกพันธบัตรอายุ 5 ปี ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงมูลค่า 1 พันล้านยูโรได้เปิดตัว และเงินที่ได้จะถูกเปลี่ยนเป็นเงินเยนในอัตราคงที่ทั้งหมด 0.23% ต่อปี

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มลดลง 2.6 พันล้านฟรังก์สวิสเป็น 39.7 พันล้านฟรังก์สวิส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2544 เนื่องจากรายได้สุทธิ (7.3 พันล้านฟรังก์สวิส) ชดเชยการจ่ายเงินปันผลเพียงบางส่วน (2.3 พันล้านฟรังก์สวิส) การซื้อหุ้นซื้อคืน (4.8 พันล้านฟรังก์สวิส) ) ขาดทุนจากการแปล (1.5 พันล้านฟรังก์สวิส) และลดลง 1.3 พันล้านฟรังก์สวิส สาเหตุหลักมาจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและการป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสด

หนี้ทางการเงินทั้งหมดลดลง 0.9 พันล้านฟรังก์สวิสอันเนื่องมาจากการแปลงหนี้แปลงสภาพมูลค่า 1.2 พันล้านฟรังก์สวิส และการลดลงของหนี้ระยะสั้นอื่นๆ ซึ่งถูกหักล้างบางส่วนด้วยการออกหุ้นกู้แบบตรงจำนวน 1.0 พันล้านยูโร ด้วยเหตุนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสิ้นปีลดลงจาก 0.21:1 ในปี 2544 เป็น 0.20:1 ในปี 2545

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลัก กระแส

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 11% (820 ล้านฟรังก์สวิส) เป็น CHF 8.2 พันล้านส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้สุทธิที่สูงขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และการด้อยค่าเพิ่มขึ้น 0.3 พันล้าน CHF เป็น 2.1 พันล้านฟรังก์สวิส แม้ว่าค่าภาษีทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 50 ล้านฟรังก์สวิส แต่ภาษีที่จ่ายไปกลับต่ำกว่าในปี 2544 ถึง 181 ล้านฟรังก์สวิส

กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนอยู่ที่ 4.5 พันล้านฟรังก์สวิส ซึ่งต่ำกว่าปี 2544 เพียงเล็กน้อย มีการใช้เงิน 4.2 พันล้านฟรังก์สวิสเพื่อเพิ่มการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในโรชและเพื่อซื้อกิจการเล็ก การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่จับต้องได้มีมูลค่า 1.7 พันล้านฟรังก์สวิส รายได้สุทธิจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดมีจำนวนทั้งสิ้น 0.7 พันล้านฟรังก์สวิส และรายได้จากการขายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอยู่ที่ 0.4 พันล้านฟรังก์สวิส

กระแสเงินสดที่ใช้สำหรับกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ที่ 6.6 พันล้านฟรังก์สวิส CHF 5.1 พันล้านถูกใช้ไปกับการซื้อหุ้นซื้อคืนและ CHF 2.3 พันล้านสำหรับการจ่ายเงินปันผล การออกพันธบัตรมูลค่า 1 พันล้านยูโรและการชำระคืนเงินกู้ทำให้เกิดการไหลเข้าสุทธิ 0.8 พันล้านฟรังก์สวิส

กระแสเงินสดอิสระ ไม่รวมผลกระทบของการเข้าซื้อหุ้น Roche, Lek และสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ทางการตลาดเพิ่มขึ้น 10% จาก CHF 4.1 พันล้านเป็น CHF 4.5 พันล้าน

โดยรวมแล้ว สภาพคล่อง (เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดรวมถึงอนุพันธ์ทางการเงิน) มีจำนวน 17.6 พันล้านฟรังก์สวิส ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 หลังจากหักหนี้สินทางการเงินแล้ว สภาพคล่องสุทธิยังคงสูงที่ 9.8 พันล้านฟรังก์สวิส

รายงานประจำปี

รายละเอียดของติส 2002 ผลการดำเนินงานรวมทั้งทรัพยากรมนุษย์, การกำกับดูแลกิจการสุขภาพความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรายงานที่สามารถพบได้ในรายงานประจำปีของกลุ่ม บริษัท ที่เผยแพร่ในวันนี้http://www.novartis.com

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่ม ซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้คำศัพท์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น “คาดการณ์” “จะ” “Outlook” “คาดการณ์” “คาดว่าจะ “, “ตั้งใจ” หรือการแสดงออกที่คล้ายคลึงกัน หรือการอภิปรายโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจเกิด

ขึ้น หรือสิ่งบ่งชี้ใหม่ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ หรือโดยการอภิปรายอื่นๆ เกี่ยวกับกลยุทธ์ แผนงาน หรือความตั้งใจ ข้อความดังกล่าวสะท้อนถึงมุมมองปัจจุบันของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสมมติฐานบางประการ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จะมียอดขายถึงระดับใดโดยเฉพาะ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ใด ๆ

จะได้รับการอนุมัติสำหรับการขายในตลาดใด ๆ หรือข้อบ่งชี้ใหม่ใด ๆ จะได้รับการอนุมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคาดหวังของผู้บริหารอาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลทางคลินิกใหม่ ผลการทดลองทางคลินิกที่ไม่คาดคิด การดำเนินการด้านกฎระเบียบที่ไม่คาดคิดหรือความล่าช้าหรือกฎระเบียบของรัฐบาลโดยทั่วไป ความสามารถของบริษัทใน

การขอรับหรือคงไว้ซึ่งสิทธิบัตรหรือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ การแข่งขันโดยทั่วไป และความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่อ้างถึงในแบบฟอร์ม 20-F ปัจจุบันของ

บริษัทที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนเหล่านี้เกิดขึ้นจริง หรือหากสมมติฐานพื้นฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างไปอย่างมากจากที่อธิบายไว้ในที่นี้ตามที่คาดการณ์ไว้ เชื่อ ประมาณการ หรือที่คาดไว้

ในเดือนมกราคม หน่วยธุรกิจได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการบริษัทวัคซีนสำหรับสัตว์ในฟาร์มของสหรัฐ 2 แห่ง ได้แก่ Grand Laboratories Inc., Iowa และ ImmTech Biologies Inc., Kansas รายได้รวมในปี 2544 อยู่ที่ประมาณ 55 ล้านฟรังก์สวิส และราคาซื้อรวมขั้นต่ำ 168 ล้านฟรังก์สวิส โดยที่ 133 ล้านฟรังก์สวิสถูกชำระในหุ้นฝากของอเมริกาโนวาร์ทิส ราคาซื้อสุดท้ายอาจเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับว่ายอดขายในอนาคตและเป้าหมายอื่น ๆ เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

โภชนาการทางการแพทย์ – รวมถึง Health & Functional Food (H&FF)

การขายส่วนอาหารและเครื่องดื่มของธุรกิจ H&FF ให้กับ Associated British Foods เป็นเงิน 402 ล้านฟรังก์สวิสเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน ขายขายกิจการธุรกิจเป็น CHF จำนวน 325 ล้านในปี 2002

ข้อมูลทั่วไป

ในเดือนพฤศจิกายน 99% ของหุ้นของเล็ก ผู้ผลิตยาชั้นนำของสโลวีเนีย ถูกซื้อกิจการด้วยเงินประมาณ 1.3 พันล้านฟรังก์สวิส การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตำแหน่งผู้นำของ Generics ในตลาดยุโรปตะวันออกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เฉพาะงบดุลชั่วคราวที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวันที่ 31 ธันวาคม 2545 การขายเล็กจะถูกรวมในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 กลุ่ม

บริษัท

ในปี 2545 กลุ่มบริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในหุ้นลงคะแนนเสียง Roche Holding AG ขึ้น 11.4% ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 32.7% รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 กลุ่มบริษัทถือหุ้น 6.2% ของจำนวนหุ้นและตราสารทุนทั้งหมดของโรช

ในเดือนมกราคม Generics เข้าซื้อกลุ่มธุรกิจยาสามัญในสหรัฐอเมริกาของ Apothecon Inc. จาก Bristol Myers Squibb และเข้าซื้อกิจการเกี่ยวกับยาสามัญในยุโรปของ BASF ในเดือนเมษายน Generics เข้าซื้อกิจการ Labinca SA, Buenos Aires, Argentina และ Lagap Pharmaceuticals Ltd. ในสหราชอาณาจักร

องค์กร

ในระหว่างปี 2544 กลุ่มบริษัทได้ซื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 21.3% ของ Roche Holding AG ซึ่งคิดเป็น 4.0% ของจำนวนหุ้นและตราสารทุนทั้งหมด

3. ความแตกต่างที่มีนัยสำคัญระหว่าง IAS และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้จัดทำขึ้นตาม IAS ซึ่งตามที่กลุ่มบริษัทนำไปใช้นั้นมีความแตกต่างที่สำคัญบางประการจาก US GAAP ผลกระทบของการใช้ US GAAP กับรายได้สุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นมีระบุไว้ในตาราง

Alera Technologies ผู้พัฒนาและผู้ผลิต Advanced Optical Recording Solutions ภูมิใจประกาศว่าตัวทำสำเนาซีดีรุ่นใหม่ล่าสุดได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจาก Editors’ Choice ของนิตยสาร eMEDIA สำหรับความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ CD Copy Cruiser 48 เป็นแบบสแตนด์อโลน 48x เดสก์ท็อป ตัวทำสำเนาซีดีแบบตัวต่อตัวที่รวมทุกอย่างในหน่วยเดียว ตัวควบคุม ซีดีรอม และเครื่องบันทึกซีดี 48x ที่สามารถทำซ้ำซีดีทั่วไป 650MB ได้ในเวลาเพียงน้อยนิด 2-1 / 2 นาทีหรือสามารถคัดลอกแทร็กแต่ละเพลงจากซีดีเพลงของคุณเพื่อสร้างแผ่นดิสก์ “Favorite Hits” เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังที่ไม่เกะกะ

“Alera Technologies พอใจและพอใจกับการจดจำสื่อที่เปล่งประกายและเร่งการยอมรับของผู้ใช้สำหรับโซลูชันการทำสำเนาและการบันทึก DVD และ CD ของเรา เราประสบความสำเร็จในการจัดตั้ง Alera Technologies ขึ้นเป็นผู้นำในเทคโนโลยีการทำสำเนาดิสก์ออปติคัลเดสก์ท็อปด้วยเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องทำสำเนาแบบ 1:1 ของเรา เป็นบริษัทที่ให้บริการผู้คัดลอกที่มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่มืออาชีพต้องการ ในราคาผู้บริโภค” เพอร์รี โซโลมอน ประธานและซีอีโอของ Alera Technologies กล่าว “เราภูมิใจมากที่ได้รับรางวัล Editors’ Choice Award อีกรางวัลหนึ่ง”

Eric Schumacher-Rasmussen จาก eMEDIA Magazine ได้รับคำชมมากมายรวมถึง: “เป็นการทำงานแบบตัวต่อตัวที่สามารถคายแผ่นดิสก์เต็ม 700MB ได้ 20 แผ่นต่อชั่วโมง โดยจำกัดความคล่องแคล่วของผู้ปฏิบัติงานมากกว่าข้อกำหนดเฉพาะ ง่ายมาก เพื่อที่จะใช้สิ่งนั้น แม้แต่พวกเทคโนโฟบก็ควรอุ่นเครื่อง Copy Cruiser 48 ในเวลาไม่นานเลย”

CD Copy Cruiser 48 (Alera Technologies Part # 260112, Ingram Micro SKU # 508030) มีราคาถนนโดยประมาณ (ESP) ที่ต่ำเพียง $349 เพื่อให้ผู้ใช้ Prosumer, Corporate, Government และ Education ทุกคนได้รับประโยชน์จากการสร้างและทำซ้ำ ซีดี

CD Copy Cruiser 48 มีรูปลักษณ์ “Professional Black” ที่น่าดึงดูดซึ่งเหมาะกับทั้งในห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์รวมความบันเทิงของคุณ รากฐานของ CD Copy Cruiser 48 นั้นใช้งานง่ายเพียงสัมผัสเดียว ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ เพียงเสียบปลั๊กและเริ่มคัดลอกทันที มีตัวควบคุมอันทรงพลังพร้อมจอ LCD เรืองแสงที่รายงานเปอร์เซ็นต์ที่สมบูรณ์และองค์ประกอบสถานะอื่นๆ ในขณะที่กระบวนการทำสำเนากำลังทำงาน

แม้ว่า CD Copy Cruiser 48 จะใช้งานง่าย แต่ก็มีฟีเจอร์การควบคุมการทำสำเนาแบบมืออาชีพซึ่งปกติจะมีเฉพาะในระบบที่มีราคาแพงกว่ามากเท่านั้น ฟังก์ชัน Copy ให้คุณเลือกความเร็วในการถ่ายสำเนาได้สูงสุด 48x Test Copy Disc จะทดสอบกระบวนการคัดลอกก่อนที่การคัดลอกจะเริ่มขึ้นโดยไม่เบิร์นซีดี แก้ไขแทร็ก ให้คุณเลือกแทร็กเสียงจากซีดีที่มาหลายแผ่นเพื่อ

สร้างดิสก์แบบกำหนดเองเพื่อความเพลิดเพลินในการฟังที่ไม่กระจาย ฟีเจอร์สุดเจ๋งนี้เต็มไปด้วยประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ ตัวอย่างเช่น ช่วยให้คุณฟังแทร็กเสียงที่คุณเลือก คุณทราบแน่ชัดว่าคุณกำลังบันทึกอะไรโดยไม่ต้องคาดเดาหรือต้องจดบันทึกและอ้างอิงถึงชื่อเพลง ฯลฯ

Alera Technologies โซลูชั่นการบันทึกและทำซ้ำแบบเต็มรูปแบบของดีวีดีและซีดีมีอยู่ที่ 4SURE.com, AAFES, Amazon.com, BestBuy, Buy.com, CDW, Comark, CompUSA, Global Computer, Insight, J & R, Mac Connection, MacMall , Mac Warehouse, Micro Center, Micro Warehouse, Office Depot, Office Max,

PC Connection, PC Mall, PC Nation, Tech Depot, โซน รวมถึงร้านค้าปลีกชั้นนำอื่นๆ และจำหน่ายผ่าน Ingram Micro ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้จัดจำหน่าย ดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่http://www.aleratec.com

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Alera Technologies

Alera Technologies เป็นผู้พัฒนาและผลิตโซลูชั่น “Prosumers’ Choice” ชั้นนำสำหรับตลาดเทคโนโลยีการบันทึกเสียงดีวีดีและซีดี โซลูชันการบันทึกดีวีดีและซีดีใหม่ที่น่าตื่นเต้นของ Alera Technologies กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมด้วยโซลูชันระดับมืออาชีพในราคาที่ผู้บริโภคใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่ายเป็นพิเศษ ข้อเสนอของ Alera Technologies

เสริมด้วยสื่อ DVD และ CD ประสิทธิภาพสูงขั้นสูง และอุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว Alera เทคโนโลยีมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 7949 Woodley Ave. , Van Nuys, CA 91406. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมhttp://www.aleratec.com อีเมล sales@aleratec.com โทรฟรี: 1-866-77-ALERA โทรศัพท์: 1-818-442-9989 หรือโทรสาร: 1-818-475-5200

อินเดียนาโพลิส, 28 ม.ค. 2546 (PRIMEZONE) — นักแข่ง NASCAR Winston Cup Series เอลเลียต แซดเลอร์และเจอร์รี่ นาโด ​​ต่างให้การ “ยกนิ้วให้” กับการจำลอง Indianapolis Motor Speedway ใหม่ ซึ่งจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ที่สถานที่ต่างๆ ของ NASCAR Silicon Motor Speedway

สามารถดูรูปภาพที่มาพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้ที่http://media.primezone.com/prs/?pkgid=316

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Sadler และ Nadeau ได้ทดลองใช้การจำลองการแข่งรถในอินเดียแนโพลิสซึ่งจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปทราบที่สถานที่ 12 แห่งของ NASCAR Silicon Motor Speedway ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ตามที่ William R. Donaldson ประธานและซีอีโอของ Interactive Motorsports and Entertainment Corp. (OTCBB:IMTS) กล่าว . Perfect Line, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IMTS เป็นเจ้าของและดำเนินการศูนย์แข่งรถ NASCAR Silicon Motor Speedway ที่ไม่เหมือนใคร

Sadler และผู้บริหารของ M&M/Mars ซึ่งจะสนับสนุนเขาในขณะที่เขาย้ายไป Robert Yates Racing ในปี 2546 ได้เยี่ยมชมที่ตั้งของ Concord Mills Mall ของ NASCAR Silicon Motor Speedway ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ Charlotte, NC After Sadler และผู้บริหารต่างแข่งขันกันในบางแห่ง จากแทร็กอื่นๆ ของ NASCAR Winston Cup ที่มีอยู่ในเครื่องจำลอง ผู้จัดการร้านได้เปิดตัวการทดสอบแบบส่วนตัวของการจำลองแบบอินเดียแนโพลิสใหม่ แซดเลอร์ในขณะที่เขาทำบนแทร็กอื่น นำธงตาหมากรุกในการแข่งขันจำลองที่ Brickyard

“ดีแล้ว!” แซดเลอร์กล่าวหลังจากจบการแข่งขันจำลองบนสนามแข่ง Indianapolis Motor Speedway วงรีระยะทาง 2.5 ไมล์ โดยสังเกตว่าจำเป็นต้องเบรกในเทิร์นที่ 1 และ 3 เช่นเดียวกับที่เขาทำเมื่อแข่งในสนามที่มีชื่อเสียง “ถ้าคุณเบรกเกินในเทิร์นเหล่านั้น คุณจะสูญเสียตำแหน่งอันมีค่า สองและสี่ (ในเครื่องจำลอง) เหมาะสมกับเงินเพราะไม่ต้องเบรกที่นั่น”

NASCAR Silicon Motor Speedway มีแผนที่จะทำข้อตกลงส่งเสริมการขายกับ M&M/Mars ในปี 2546

Nadeau ซึ่งขับรถให้ Petty Enterprises ในฤดูกาล 2002 ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ Concord Mills และได้รับการทดสอบส่วนตัวของการจำลองในอินเดียแนโพลิส Nadeau อดีตผู้ชนะการแข่งขัน NASCAR Winston Cup กล่าวว่า “การจำลองนี้ช่างเหลือเชื่อ” “ฉันเกือบจะรู้สึกว่าสามารถเรียนรู้บางอย่างที่จะช่วยฉันได้ใน Brickyard 400 ถัดไป”

ร่วมกับการเปิดตัวการแข่งขันจำลองที่อินเดียแนโพลิสในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ สถานที่ตั้งของ NASCAR Silicon Motor Speedway ทั่วสหรัฐอเมริกาจะเข้าร่วมในโปรโมชั่น “Brickyard Challenge” ในราคาพิเศษ 19.95 ดอลลาร์ ลูกค้าจะสามารถแข่งขันในสองเผ่าพันธุ์ที่ Brickyard และจะได้รับเสื้อยืด Brickyard Challenge

ศูนย์แข่งรถในปัจจุบันยังมี Atlanta Motor Speedway, Daytona International Speedway, Lowe’s Motor Speedway และ Richmond International Raceway บนเครื่องจำลอง เพิ่ม Bristol Motor Speedway ในเดือนตุลาคม

ศูนย์แข่งรถ NASCAR Silicon Motor Speedway ของ Perfect Line เป็นเครือข่ายร้านค้าความบันเทิงแบบโต้ตอบที่มีตราสินค้า NASCAR ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการที่สุดในโลก และนำเสนอสินค้า NASCAR ที่เป็นที่นิยมที่สุดให้กับลูกค้า Perfect Line ได้รวมเอาเทคโนโลยีจำลองการแข่งรถที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อนพร้อมใบอนุญาต NASCAR พิเศษสำหรับความบันเทิงตามสถานที่และใบอนุญาตสำหรับแทร็กและทีม NASCAR ยอดนิยม การแข่งรถ NASCAR ถือเป็นกีฬาที่มีผู้ชมอันดับหนึ่งในอเมริกา โดยมีแฟน ๆ ประมาณ 75 ล้านคนและมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในการขายสินค้าปลีกแบรนด์ NASCAR

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMTS กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่www.SMSonline.com

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ยกเว้นข้อมูลในอดีตที่มีอยู่ในที่นี้ ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ทำขึ้นตามบทบัญญัติ Safe Harbor ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า และแนวโน้มทางธุรกิจของ Interactive Motorsports & Entertainment Corporation ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทในช่วงเวลาในอนาคตแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แนวโน้มเศรษฐกิจและผลกระทบต่อรายได้ในอนาคต การเข้าถึงและต้นทุนของเงินทุน ความไม่แน่นอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การแข่งขัน และการพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใบอนุญาตและสัญญาเช่า

ฟิลาเดลเฟีย, 29 ม.ค. 2546 (PRIMEZONE) — สโมสรวาไรตี้แห่งฟิลาเดลเฟียประกาศเมื่อวานนี้ว่า Tree of Love ซึ่งเป็นต้นไม้ระดมทุนในวันหยุดซึ่งส่องสว่างที่ Blue Cross RiverRink บน Festival Pier ที่ Penn’s Landing ในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ ได้ระดมเงินไปแล้วกว่า 60,000 ดอลลาร์ เพื่อเด็กพิการในหุบเขาเดลาแวร์

ตามระดับการบริจาค ไฟ ​​(5 สีต่างกันขึ้นอยู่กับการบริจาค) ถูกจุดบนชื่อของพวกเขาบนต้นไม้และบนเครื่องประดับที่มีชื่อของพวกเขาที่รู้จักบนต้นไม้แห่งความรักขนาดเล็กที่อยู่ถัดจากนั้น The Tree of Love Fundraiser ซึ่งแทนที่การอุทธรณ์วันหยุดดั้งเดิมของ Variety Club หวังว่าจะเป็นประเพณีประจำปีที่นี่ในหุบเขาเดลาแวร์

The Penn’s Landing Corporation มีความภูมิใจที่ได้มอบบ้านให้กับ Tree of Love ที่ Blue Cross RiverRink ตลอดช่วงเทศกาลวันหยุด พร้อมด้วยความช่วยเหลือจาก IBEW Local 98 และ PECO ซึ่งเป็นบริษัท Exelon คณะกรรมาธิการ Fairmount Park บริจาคต้นไม้จริงที่ใช้สำหรับแคมเปญ Tree of Love

พันธกิจของ Variety Club คือการให้บริการและโปรแกรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความพิการ ซึ่งดำเนินการผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น ที่พักฤดูร้อนและค่ายกลางวันที่ค่าย Variety Club และศูนย์พัฒนาการใน Worcester, Montgomery County และโครงการอุปกรณ์การแพทย์ Variety Club Direct Care for Kids วาไรตี้คลับยังมีโปรแกรม Golf-Buddy ซึ่งเด็กๆ จะได้ร่วมงานกับ PGA Pros ในท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้กีฬากอล์ฟอันเป็นที่รัก

ด้วยผู้ตอบแบบสอบถาม 8,831 คน การสำรวจสำมะโนผู้บริโภคออนไลน์สำหรับเกย์/เลสเบี้ยนปี 2545 ที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ เป็นการศึกษาผู้บริโภค GLBT ที่ใหญ่และครอบคลุมที่สุดที่เตรียมไว้ ดำเนินการโดยพันธมิตร GLCensus การศึกษาประจำปีเติมเต็มความต้องการที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ผลิตและผู้ให้บริการสำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและความชอบของชุมชนเกย์/เลสเบี้ยน/ไบเซ็กชวล/คนข้ามเพศ (GLBT)

ฟอร์ดเป็นผู้นำกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ที่ต้องการในชุมชนเกย์และเลสเบี้ยน โดยตัดสินจากจำนวนการซื้อและสัญญาเช่า โตโยต้า เชฟโรเลต ฮอนด้า และดอดจ์ เข้ารอบห้าอันดับแรก ผลการศึกษาพบว่า 10.2% ของผู้ตอบแบบสอบถามขับรถรุ่นปี 2545

“สำหรับชุมชนเกย์และเลสเบี้ยน มันเป็นเพียงประเภทของข้อมูลความชอบของผู้บริโภคที่มีรายละเอียด ทันสมัย ​​เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ผลิตและอุตสาหกรรมการบริการต้องการ” Amy Falkner จากมหาวิทยาลัย Syracuse หัวหน้านักวิจัยของโครงการกล่าว .

อาหารและเครื่องดื่มยังคงเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สำมะโนผู้บริโภคออนไลน์เกย์/เลสเบี้ยนปี 2545 แสดงให้เห็นว่า 31% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้จ่ายเฉลี่ย 300 ถึง 499 ดอลลาร์ต่อเดือนในบิลซื้อของ เปอร์เซ็นต์เดียวกันโดยเฉลี่ย 100 ถึง 199 ดอลลาร์ต่อเดือนบนแท็บร้านอาหาร

เกือบ 38% ของผู้ตอบแบบสอบถามดื่มไวน์ 2-4 แก้วต่อสัปดาห์ โดยมีไวน์แคลิฟอร์เนียและฝรั่งเศสเป็นที่ชื่นชอบ วอดก้า รัม และเตกีลาเป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่สุรา

“การขายอาหารและเครื่องดื่มเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่น่าแปลกใจเลยที่อุตสาหกรรมนี้กำลังดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน GLBT” Jeffrey Garber ประธานของ OpusComm Group Inc. และผู้ก่อตั้งการศึกษาของ GLCensus Partners อธิบาย

สำมะโนผู้บริโภคออนไลน์สำหรับเกย์/เลสเบี้ยน พ.ศ. 2546 ยังรายงานการค้นพบใหม่ที่สำคัญในด้านการดูแลเด็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ความบันเทิง บ้านและสวน การดูแลทางการแพทย์ สัตว์เลี้ยง กีฬาและฟิตเนส และการเดินทาง

สำมะโนออนไลน์สำหรับผู้บริโภคเกย์และเลสเบี้ยนปี 2544 และ 2545 จัดทำโดย GLCensus Partners ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง SI Newhouse School of Public Communications ที่มหาวิทยาลัย Syracuse และบริษัทโฆษณาและประชาสัมพันธ์ OpusComm Group, Inc. ซึ่งเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาปัญหาความอ่อนไหวและการพัฒนาแผนตลาด สำหรับผู้โฆษณาทุกประเภทเพื่อกำหนดเป้าหมายชุมชน GLBT

สามารถรับชมรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่: http://www.glcensus.com/press/20030129.html

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อตรวจสอบสรุปเต็มรูปแบบของปี 2001 หรือ 2002 Gay & Lesbian ผู้บริโภคสำรวจสำมะโนประชากรออนไลน์ติดต่อเจฟฟรีย์การ์เบอร์ประธาน OpusComm กลุ่ม jeff@opuscommgroup.com (315) 636-2018 หรือเยี่ยมชมwww.glcensus.org สามารถดูคำอธิบายโดยละเอียดของวิธีการสำมะโนผู้บริโภคออนไลน์สำหรับเกย์และเลสเบี้ยนปี 2544 หรือ 2545 ได้ที่http://www.glcensus.com/downloads/Why_Online_Surveys.htm