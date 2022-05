Holiday Palace สมัครฮอลิเดย์พาเลซ สมัครฮอลิเดย์ สมัคร VIVA9988 สมัครบาคาร่าฮอลิเดย์ สมัครเล่น Holiday Palace สมัครบาคาร่า VIVA9988 Holiday Palace เว็บ Holiday Palace ฮอลิเดย์พาเลซ ฮอลิเดย์พาเลซ ปอยเปต Holiday Palace มือถือ Holiday Palace Casino

Katz ตั้งข้อสังเกตว่าตลาดการพนันกีฬาออนไลน์ของสหรัฐอเมริกา – หนึ่งในธุรกิจหลักของ DraftKings – อยู่ในช่วงเริ่มต้นของสิ่งที่อาจเป็นการเพิ่มระยะเวลานานนับทศวรรษ เขาเห็นว่าการพนันกีฬาของสหรัฐฯ แปรเปลี่ยนไปเป็นอุตสาหกรรมมูลค่า 19 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2566 ถึง 2568 โดยสันนิษฐานว่า 44 รัฐออกกฎหมายให้ความพยายามระหว่างนี้จนถึงปี 2566 ซึ่งเกือบจะเป็นสองเท่าของจำนวน 23 รัฐในปัจจุบัน โดยมีเพียง 18 รัฐที่เปิดดำเนินการ

ด้วยความอดทน เราคาดหวังการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลกำไร กระแสเงินสด” Katz กล่าวในหมายเหตุถึงลูกค้า

“ส่วนโค้งสู่ความสำเร็จของ DKNG นั้นยาวนานกว่าชื่ออื่นๆ ในรายงานของเรา และนักลงทุนกำลังซื้อเรื่องราวที่ค่อยๆ พัฒนาไป” Katz กล่าวต่อ “ดังนั้น การวัดความสำเร็จในระยะอันใกล้ควรมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดระดับบนสุดและการใช้เงินทุน โดยปัจจัยเกทคือการอนุมัติด้านกฎระเบียบ”

หลังจากการเสนอขายรองและการขายโดยคนวงในและนักลงทุนรายแรกๆ DraftKings มียอดคงค้าง 351.9 ล้านหุ้น คูณด้วยราคาประมาณการ 55 ดอลลาร์และมูลค่าตลาดของบริษัทมหาชนที่เพิ่งเปิดใหม่เพิ่มเป็น 19.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 12.76 พันล้านดอลลาร์ในการเขียนนี้

เพลงเดิมๆ แต่เป็นเพลงสำหรับหูนักลงทุน

นับตั้งแต่การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ของ DraftKings ในวันที่ 24 เมษายน นักวิเคราะห์ตลาดกระทิงมักจะอ้างถึงกลุ่มปัจจัยพื้นฐานที่เป็นที่ชื่นชอบของบริษัท ซึ่งรวมถึงการขยายคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬา ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงรัฐที่ปัจจุบันไม่ได้ ดำเนินงาน.

Katz ไม่ได้หันหลังให้กับวิทยานิพนธ์ดังกล่าว โดยยกย่องโมเมนตัมของ DraftKings ในกีฬาแฟนตาซีรายวัน (DFS) และการพนันในรัฐนิวเจอร์ซีย์ และระบุว่ากิจกรรมเหล่านั้นได้รับอนุญาตเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งการตลาดในขณะที่รัฐอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วย

สำหรับ iGaming ข้อมูลบ่งชี้ว่าเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟู ในเพนซิลเวเนีย ตลาดที่ DraftKings ดำเนินการ สล็อตแมชชีนออนไลน์ทำเงินได้ 1 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมในขณะที่เกมบนโต๊ะเห็น 778.5 ล้านดอลลาร์ในการดำเนินการ เพิ่มขึ้น 150 ล้านดอลลาร์จากเดือนเมษายน ตามรายงานของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย (PGCB)

Katz ยังตื่นเต้นกับการที่ DraftKings เปิดรับตลาดการพนันในเกมที่กำลังขยายตัว ซึ่งJason Robins ซีอีโอของ CEO ได้กล่าวไว้เมื่อเร็วๆนี้ นักวิเคราะห์กล่าวว่ารูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาบ่งชี้ถึงความสนใจในการเดิมพันสดที่พุ่งสูงขึ้น และกิจกรรมดังกล่าวขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมทางสังคมในหมู่นักพนัน เขาตั้งข้อสังเกตว่าการเดิมพันในเกม “เพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น” และเปอร์เซ็นต์ “ถือสองเท่า” เปอร์เซ็นต์การถือครองคือจำนวนเงินที่ผู้ดำเนินการเก็บรักษาไว้จากการเล่นเกม

เส้นทางสู่การทำกำไร

Katz ยังชี้ให้เห็นว่าทัศนคติต่อการเดิมพัน Holiday Palace กีฬาและ iGaming กำลังเป็นไปในเชิงบวกมากขึ้น ซึ่งหมายความว่านักการเมืองต้องเผชิญกับการขายที่ง่ายขึ้นในแง่ของการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้มากขึ้น

นักวิเคราะห์กล่าวเสริมว่า DraftKings ควรเป็นกระแสเงินสดที่เป็นบวกและให้ผลกำไรโดยพิจารณาจากกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ภายในปี 2566

ราคาเป้าหมาย $55 ของเขาแสดงถึงส่วนต่าง 32.5% จากที่หุ้นซื้อขายในบทความนี้คาสิโนออนไลน์นิวเจอร์ซีย์ชนะ $86M ในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากชั้นการเล่นเกมแอตแลนติกซิตียังคงปิดอยู่

โพสต์เมื่อ: มิถุนายน 15, 2020, 09:25น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 15 มิถุนายน 2020, 11:16น.

ความเชี่ยวชาญ: การเล่นเกมเชิงพาณิชย์ , ความบันเทิง , การเดิมพันที่แปลกใหม่ , การเมือง .

คาสิโนออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้รับรางวัลเกือบ 86 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว เนื่องจากการพนันทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเนื่องจากชั้นเกมเก้าชั้นในแอตแลนติกซิตียังคงปิดให้บริการโดยการระบาดใหญ่ตลอดเดือนพฤษภาคม

คาสิโนออนไลน์ แอตแลนติกซิตี้ นิวเจอร์ซีย์

คาสิโนของแอตแลนติกซิตีถูกปิดในเดือนพฤษภาคม ทำให้มีนักพนันจำนวนมากขึ้นสู่คาสิโนออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ (ภาพ: DO AC)

สถิติจากแผนกบังคับใช้การเล่นเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์ (DGE) แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์รายงานรายรับจากการเล่นเกมรวม (GGR) ที่ 85.9 ล้านดอลลาร์ – เพิ่มขึ้น 124% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2019

สล็อตแบบโต้ตอบและเกมบนโต๊ะคิดเป็นเงินรางวัลส่วนใหญ่ที่ 81.4 ล้านดอลลาร์ คราดโป๊กเกอร์ออนไลน์มีมูลค่ารวม 4.5 ล้านเหรียญ เมื่อคาสิโนทั้งเก้าแห่งของแอตแลนติกซิตีเปิดในเดือนพฤษภาคม 2019 นักพนันได้รับการแก้ไขที่รีสอร์ทบนบก GGR ออนไลน์ในเดือนนั้นมีมูลค่ารวม 38.3 ล้านดอลลาร์

หนังสือกีฬาได้รับรางวัล 9.9 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว ด้วยกีฬาไม่กี่ชนิดให้เดิมพัน oddsmakers รายงานรายได้ลดลง 36.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี

คาสิโนออนไลน์และการเดิมพันกีฬาชนะรวม $95.8 ล้าน – ขาดทุนร้อยละ 65.4 ตลอดห้าเดือนของปี 2020 รายได้ของอุตสาหกรรมเกมในรัฐนิวเจอร์ซีย์อยู่ที่ 929.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่าภาคอุตสาหกรรมในช่วงเวลานี้ของปีที่แล้วอยู่ที่ 377.2 ล้านดอลลาร์

Garden State เปิดใหม่

ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ Phil Murphy (D) ไม่มีเส้นเวลาที่แน่ชัดว่าคาสิโนของ Atlantic City อาจได้รับอนุญาตให้เปิดอีกครั้งเมื่อใด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ว่าการภาคที่ 1 อนุญาตให้รับประทานอาหารนอกบ้าน ธุรกิจค้าปลีกที่ไม่จำเป็น และสถานรับเลี้ยงเด็กสามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง

“วันนี้เป็นวันสำคัญ” เมอร์ฟีบอกกับSavannah Guthrie ของ NBC ในรายการ TODAY Show เมื่อเช้า นี้ “เราค่อยเป็นค่อยไป แต่กลับมายืนได้แน่นอน”

ผู้ว่าราชการต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่บางคนเชื่อว่าตอบสนองช้าเกินไปที่จะอนุญาตให้รัฐเปิดใหม่ ได้ยินเสียงเฮคเลอร์ตะโกนใส่เมอร์ฟีระหว่างการสัมภาษณ์NBC ของเขา สำหรับคาสิโน ผู้ว่าราชการอธิบายว่า coronavirus สามารถติดต่อได้ภายในอาคารมากกว่าภายนอก

ฉันไม่คิดว่าเราจะสามารถดำเนินการได้เร็วกว่านี้” เมอร์ฟีกล่าว “เราจะไปถึงที่นั่น คาสิโน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ เห็นได้ชัดว่า ในรัฐของเราและแอตแลนติกซิตี้ เราจะไปถึงที่นั่น แต่เราต้องทำด้วยความรับผิดชอบ”

ผู้ว่าการกล่าวเสริมว่า “ผู้ชายคนนี้ [เฮคเลอร์] สมควรที่จะพูดในสิ่งที่เขาต้องการจะพูด แต่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่ล้นหลามได้รับมัน เราทำการตัดสินใจ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยพลการ – อิงจากข้อเท็จจริงและข้อมูล”

ออนไลน์เป็นต้นไป

ในระหว่างนี้ คาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาบนมือถือจะยังคงเป็นแนวทางของอุตสาหกรรมเกมในรัฐนิวเจอร์ซีย์ และการดำเนินการออนไลน์ของ Golden Nugget ยังคงเป็นผู้นำต่อไป

Golden Nugget ได้รับเงินรางวัล 29 ล้านดอลลาร์ทางออนไลน์เมื่อเดือนที่แล้ว คิดเป็น 33.7% ของอินเทอร์เน็ต GGR ทั้งหมดทั่วทั้งรัฐ รีสอร์ทเป็นอันดับสองที่ห่างไกลที่ 17.6 ล้านเหรียญและ Borgata ที่สามที่ 16.6 ล้านเหรียญ

สำหรับการเดิมพันกีฬา – ซึ่งดำเนินการทั้งหมดผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเดือนพฤษภาคม – FanDuel หุ้นส่วนหนังสือกีฬาของ Meadowlands Racetrack รายงานว่าชนะมากที่สุดที่ 4.2 ล้านเหรียญ DraftKings ของรีสอร์ทเป็นอันดับสองที่ 3.7 ล้านเหรียญ

การจัดการรายเดือน (จำนวนเงินเดิมพันทั้งหมด) อยู่ที่ 117.8 ล้านดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคมปี 2019 นักพนันกีฬาวางเดิมพันเกือบ 319 ล้านดอลลาร์อัตราต่อรอง UFC: แทบไม่ต้องเลือกระหว่าง Jessica Eye, Cynthia Calvillo ในกิจกรรมหลักของวันเสาร์

โพสต์เมื่อ: 13 มิถุนายน 2020, 01:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 12 มิถุนายน 2020, 11:45น.

Casino.org Staff Writer

เจสสิก้า อายและซินเทีย คาลวิลโลอาจเข้าร่วมงานหลักที่ UFC Fight Night ในลาสเวกัสในวันเสาร์นี้ โดยรู้สึกเหมือนว่าพวกเขาควรจะเป็นที่โปรดปรานในการแข่งขันฟลายเวตหญิงของพวกเขา

UFC Odds Eye Calvillo

Jessica Eye (ขวา) ต่อย Bethe Correia ระหว่างการต่อสู้ที่ FC 203 ที่ Quicken Loans Arena ในคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2016 (ภาพ: Rey Del Rio/Getty)

Eye และ Calvillo ต่างก็ดึงโอกาส -110 ที่ William Hill ในขณะที่หนังสือกีฬาบางเล่มได้ติดตั้งทั้งสองไว้เป็นรายการโปรด

Eye, Calvillo ตื่นเต้นกับสล็อตกิจกรรมหลัก

สถานการณ์เฉพาะของการต่อสู้ทำให้ผู้พิการยากขึ้น Calvillo (8-1-1) ปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะฟลายเวท โดยขยับขึ้นจากอันดับรุ่นสตรอว์เวตหลังจากประสบปัญหาในการเพิ่มน้ำหนักในไฟต์ล่าสุด Eye (15-7) กลายเป็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 1 ในรุ่นสตรอว์เวต UFC แต่นั่นก็มากโดยปริยายเมื่อเทียบกับอย่างอื่น: ในขณะที่เธอประสบความสำเร็จในหมวดนี้ เธอก็เหมือนคนอื่นๆ ที่ไม่เหมาะกับแชมป์รุ่นฟลายเวต วาเลนตินา เชฟเชนโก

แฟน ๆ และผู้สังเกตการณ์หลายคนจัดอันดับการปะทะกันระหว่าง Eye vs. Calvillo ให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่อ่อนแอกว่าในประวัติศาสตร์ UFC ล่าสุด แต่ Eye บอกว่าเธอพร้อมแล้วที่จะขึ้นแสดงบนเวทีกลางสัปดาห์หลังจากที่Amanda Nunes เอาชนะ Felicia Spencer ในกิจกรรมหลักของ UFC 250

ฉันคิดว่ามันยอดเยี่ยมมากที่เรามีเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกันที่ผู้หญิงจะเข้าร่วมงานหลัก” Eye กล่าวกับLas Vegas Review-Journal “มันเป็นวิวัฒนาการของโลก ผู้หญิงดึงดูดพอๆ กับผู้ชาย และฉันคิดว่ามันเจ๋งมาก”

คาลวิลโลมองว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นโอกาสในการสร้างตัวในรุ่นฟลายเวต เธอบอกว่าการต่อสู้ด้วยน้ำหนัก 125 ปอนด์นั้นเหมาะสมกว่าสำหรับเธอ หากเธอต้องการมีอาชีพ MMA ที่ประสบความสำเร็จ

อัตราต่อรอง UFC (ผ่าน William Hill)

Cynthia Calvillo (-110) กับ Jessica Eye (-110)

Karl Roberson (+180) กับ Marvin Vettori (-220)

เมราบ ทวาลิชวิลี (-650) ปะทะ กุสตาโว โลเปซ (+475)

อังเดร ฟิลี (-220) vs. ชาร์ลส์ เจอร์เดน (+180)

จอร์แดน เอสปิโนซ่า (-165) vs. มาร์ค เดอ ลา โรซา (+140)

“ฉันจะลงไปที่ 115 สำหรับการต่อสู้ที่ถูกต้อง แต่ฉันแค่คิดว่าการเป็นนักกีฬาอาชีพที่ยืนยาว ฉันไม่คิดว่าจะเป็นความคิดที่ดีที่ฉันจะฆ่าตัวตายต่อไปในรุ่นสตรอว์เวต” คาลวิลโลบอกกับ MMA Junkie “ร่างกายของฉันเปลี่ยนไปมากตั้งแต่นั้นมา และเป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะสร้างน้ำหนักนั้น”

อาย อดีตนักมวยรุ่นแบนตั้มเวท มักจะรังแกคู่ต่อสู้ในรุ่นฟลายเวท และเธอคิดว่าจะมีข้อได้เปรียบด้านขนาดอย่างมากในวันเสาร์นี้เช่นกัน เส้นทางสู่ชัยชนะที่เป็นไปได้มากที่สุดของ Calvillo คือการต่อสู้บนพื้นดิน ซึ่งมวยปล้ำที่เก่งกว่าของเธอสามารถชนะได้หลายยก

Vettori ดูเหมือนจะครองงานร่วมหลัก

ในงานร่วมหลัก Marvin Vettori ปะทะ Karl Roberson ในสิ่งที่ควรจะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือด Roberson ล้มเหลวในการสร้างน้ำหนักสำหรับการแข่งขันกับ Vettori ในเดือนพฤษภาคม ในขณะที่ชายทั้งสองกล่าวว่าพวกเขาจะต่อสู้ในรุ่นน้ำหนักจริงแทน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตัดสินว่าโรเบิร์ตสันส์ไม่มีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่จะแข่งขัน

จากนั้นทั้งสองก็พบว่าตัวเองเผชิญหน้ากันในโรงแรมในวันที่พวกเขาคาดว่าจะต่อสู้ แม้ว่าเนื้อวัวจะนำอารมณ์พิเศษมาสู่การต่อสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Vettori กล่าวว่ามันจะไม่ทำให้เขาเสียสมาธิจากแผนการเล่นของเขา

คุณจะเห็นการกระทำมากมาย แต่ฉันไม่โง่” Vettori บอก MMA Junkie “ในท้ายที่สุด คุณต้องคิดว่า สิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณสามารถทำได้กับเขาคือการเอาชนะเขาและเดินจากไปพร้อมกับชัยชนะที่โดดเด่นและสวยงามมาก แค่นั้นแหละ. นั่นคือสิ่งที่ฉันจะทำ”

William Hill ได้โพสต์ Vettori เป็นรายการโปรด -220 เหนือ Roberson (+180) ในการปะทะมิดเดิ้ลเวท

UFC จะจัดงานในวันเสาร์ที่โรงงาน Apex ของบริษัทในลาสเวกัส The Apex จะเป็นเจ้าภาพการ์ดในวันที่ 27 มิถุนายนก่อนที่ UFC จะหันไปที่Fight Island ในอาบูดาบีสำหรับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมLas Vegas Review-Journalรายงานเมื่อวันศุกร์ว่า MGM Resorts International กำลังรักษาคุณสมบัติบางอย่างของตนให้เป็นอิสระสำหรับลีกฮอกกี้มืออาชีพ Vegas Golden Knights ของ NHL เล่นเกมของพวกเขาที่ T-Mobile Arena ซึ่งบริษัทเกมเป็นเจ้าของร่วม

คุณสมบัติ MGM ที่เป็นไปได้ในการเล่นสำหรับ NHL คือ Vdara, Delano และ Mirage เนื่องจาก NHL ต้องการสถานที่ไม่สูบบุหรี่และไม่เล่นเกม ซึ่งน่าจะทำให้ Vdara และ Delano เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆบทวิจารณ์วารสารรายงาน

หน่วยงานอื่นกล่าวว่าเวกัสเป็นผู้บุกเบิกหนึ่งในสองเมืองที่ลีกจะเลือก Sportsnet.caรายงานเมื่อวันศุกร์ว่าลีกมีแนวโน้มที่จะประกาศในเวลาน้อยกว่า 10 วัน

ในขณะที่บางทีมได้เริ่มออกกำลังกายโดยสมัครใจแล้ว สหภาพลีกและผู้เล่นได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าค่ายฝึกอย่างเป็นทางการจะไม่เริ่มจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม ในขณะที่แถลงการณ์ร่วมไม่ได้ระบุว่าเมื่อใดที่การเล่นจะกลับมาเล่นต่อ หลายๆ คนคาดว่าเกมจะเริ่มช้าในครั้งต่อไป เดือน.

ภายใต้แผนที่ได้รับการอนุมัติจากทั้งทีมและผู้เล่น 24 ทีมจะมุ่งหน้าไปยังสองเมืองศูนย์กลาง ทีมการประชุมเวสเทิร์น 12 ทีมจะมุ่งหน้าไปยังฮับแห่งหนึ่ง โดยทีมการประชุมภาคตะวันออกจะไปที่อีกแห่งหนึ่ง ทีมแปดทีมสุดท้ายในการประชุมแต่ละครั้งจะจับคู่กันในซีรีส์ที่ดีที่สุดในห้าเกมเพื่อตัดสินทีมรอบรองชนะเลิศสี่ทีมสุดท้าย ในขณะที่สี่ทีมอันดับต้น ๆ จะเล่นกันเองในรูปแบบการปัดเศษเพื่อกำหนดลำดับของ เมล็ดด้านบน

จากที่นั่น รอบตัดเชือกถ้วยสแตนลีย์จะเริ่มต้นในฮับ โดยแต่ละรอบอยู่ในรูปแบบดีที่สุดในเจ็ดแบบดั้งเดิม

ข้อได้เปรียบที่บ้าน-น้ำแข็ง? อาจจะไม่

เมื่อลีกประกาศแผนการที่จะกลับมาเล่นต่อได้เปิดเผยรายชื่อ 10 เมืองที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นศูนย์กลาง นอกจากสเวกัสแล้ว เมืองอื่นๆ ที่แข่งขันกันเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ ชิคาโก โคลัมบัส ดัลลาส เอ็ดมันตัน ลอสแองเจลิส มินนีแอโพลิส/เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พอล พิตต์สเบิร์ก โตรอนโต และแวนคูเวอร์

นอกจากห้องพักในโรงแรมที่กว้างขวางแล้ว ลีกยังมองหาสถานที่สำหรับเล่นเกมหลายแห่ง เนื่องจากแต่ละเมืองอาจมีเกมให้เล่นสามเกมขึ้นไปในแต่ละวัน อย่างน้อยที่สุดเมื่อเริ่มเล่นครั้งแรก ในเวกัส นั่นหมายถึงสนามซ้อมของอัศวินทองคำก็น่าจะถูกใช้เช่นกัน

หากเวกัสถูกเลือก ก็ไม่รับประกันว่าอัศวินทองคำจะลงเอยด้วยการเล่นที่บ้าน NHL อาจเลือกเมืองตะวันตกสองเมืองเป็นศูนย์กลาง

เราไม่ได้วางสายไปทางทิศตะวันออก – ตะวันตก” ผู้บัญชาการ Gary Bettman กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อประกาศแผนการที่จะกลับมาเล่น “สำหรับการตั้งเวลาทีวี มันอาจจะดีกว่าถ้าเราอยู่คนละเขตเวลา แต่เราจะไปยังสถานที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดและเหมาะสมที่สุดในทางการแพทย์ในขณะนั้น”

และแม้ว่า NHL จะเป็นที่ตั้งของทีมการประชุม Western Conference ในเมือง Sin City แต่ก็ไม่ได้ทำให้ Golden Knights ได้เปรียบจากน้ำแข็งในบ้านมากนัก ไม่อนุญาตให้แฟน ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน

นอกจากนี้ ทุกทีมจะต้องพักที่โรงแรมศูนย์กลางในความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ผู้เล่นจับ coronavirus ที่ทำให้ลีกและกีฬาสำคัญ ๆ อื่น ๆ ของสหรัฐฯ หยุดเล่นในช่วงกลางเดือนมีนาคม

“ถ้าเกิดว่าทีมอยู่ในตลาดของตัวเอง ฉันไม่คิดว่าผู้เล่นควรจะวางแผนที่จะกลับบ้าน” เบ ตต์แมน กล่าว “พวกเขาจะอยู่ในสภาพเดียวกับคนอื่น”

การแข่งขันแบบเปิดกว้างเพื่อถ้วย

การแข่งขันรอบตัดเชือกถ้วยสแตนลีย์ซึ่งแตกต่างจาก NBA ซึ่งถือเป็นการแข่งขันแบบสามทีมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์นั้นถือเป็นเรื่องที่เปิดกว้าง พูดตามตรงสามารถพูดได้โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ ปีที่แล้ว แทมปา เบย์ ตัวเต็งได้โค้งคำนับในการกวาดรอบแรกสี่เกม หากผู้รักษาประตูร้อนแรง เขาสามารถนำทีมที่มีอันดับต่ำกว่าเข้าสู่รอบตัดเชือกได้

Oddsmakers ค่อนข้างระบุเจ็ดทีมที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นผู้แข่งขันในถ้วยที่มีแนวโน้มมากที่สุด นี่คือรายการของตำแหน่งที่สามารถพบอัตราต่อรองที่ดีที่สุดในแต่ละทีม:

บอสตันบรูอินส์ – +650 (DraftKings)

แทมปาเบย์สายฟ้า – +650 (DraftKings, William Hill)

Vegas Golden Knights – +850 (FanDuel, BetMGM)

โคโลราโดถล่ม – +850 (William Hill)

เซนต์หลุยส์บลูส์ – +1100 (FanDuel, DraftKings, BetMGM)

Washington Capitals – +1100 (ซีซาร์)

Philadelphia Flyers – +1200 (William Hill)Circa Sports เพิ่ม Twist ให้กับ Kentucky Derby Futures ด้วยการเดิมพันแบบสองทาง

ความเชี่ยวชาญ: การ แข่งม้ากฎหมายการ พนันกีฬา

การเดิมพันล่วงหน้าของ Kentucky Derby ไม่ใช่แนวคิดใหม่ มีให้บริการในลาสเวกัสและต่างประเทศมาหลายปีแล้ว และตั้งแต่ปี 2559 เชอร์ชิลล์ดาวน์สได้เสนอพูลฟิวเจอร์ส pari-mutuel หลายสระที่นำไปสู่การแข่งขันประจำปี อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ หนังสือกีฬาเล่มใหม่กำลังเข้ามาเกี่ยวข้อง และเสนอวิธีพิเศษในการเดิมพัน Run for the Roses

ฟิวเจอร์สประมาณเคนตักกี้ดาร์บี้

Tiz the Law ซึ่งชนะการแข่งขัน Champagne Stakes เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ Belmont Park เป็นรายการโปรดที่จะชนะ Kentucky Derby ในปีนี้ตามหนังสือกีฬาของ Las Vegas Circa Sports (ภาพ: Eclipse Sportswire)

เมื่อสองสัปดาห์ก่อน Circa Sports ได้เปิดตัวบอร์ดอัตราต่อรองของดาร์บี้ฟิวเจอร์สเป็นครั้งแรก นอกจากการเดิมพันมาตรฐานเพื่อชนะการแข่งขันในวันที่ 5 กันยายน เวกัสสปอร์ตบุ๊คยังเสนอการเดิมพันแบบสองทางสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือก

การเดิมพันแบบสองทางหมายความว่าคุณมีทางเลือกที่จะเดิมพันบนหลังม้าเพื่อชนะหรือไม่… สิ่งที่ต้องสงสัยคือการเดิมพันบนม้าหรือการเดิมพันในสนาม

การเดิมพันฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมมีขีดจำกัด $200 ต่อการเดิมพัน Paul Zilm ผู้ควบคุมความเสี่ยงของ Circa กล่าวกับCasino.org อย่างไรก็ตาม ในการเดิมพันแบบสองทาง เกณฑ์คือ $1,000 ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด

หากพวกเขาเดิมพันในพูลปกติ พวกเขาจะทิ้งเงินไว้บนโต๊ะ ซึ่งพวกเขาได้โอกาสเท่ากันกับใช่หรือไม่ใช่” Zilm กล่าว “และนั่นทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการจัดการ แต่ยังให้ความยืดหยุ่นแก่นักพนันหากพวกเขาต้องการยืนหยัดกับม้าที่เดิมพันเกินซึ่งพวกเขาไม่ชอบ พวกเขาสามารถวาง ‘ไม่’ ได้”

Tiz the Law ปัจจุบันเป็นที่ชื่นชอบ ประมาณรายชื่อผู้ชนะ Florida Derby ที่ได้รับการฝึกอบรมจาก Barclay Tagg ที่ +325 เพื่อชนะ นั่นหมายความว่าการเดิมพัน 1,000 ดอลลาร์จะสุทธิ 3,250 ดอลลาร์ อัตราต่อรองกับเด็กหนุ่มที่ชนะKentucky Derbyคือ -450 ซึ่งหมายความว่าการเดิมพัน 1,000 ดอลลาร์จะสุทธิ 222 ดอลลาร์

แอ็คชั่นสองทางพร้อมให้ซื้อแล้วสำหรับม้าหกตัว

นอกจากกฎหมาย Tiz แล้ว Circa ยังเสนอการเดิมพันแบบใช่/ไม่ใช่กับผู้เข้าแข่งขัน Kentucky Derby อีกห้าราย

ให้เกียรติ AP ที่เพิ่งชนะใน Grade I Santa Anita Derby มีอัตราต่อรองใช่ที่ +500 และไม่มีอัตราต่อรองที่ -780 Authentic รองจาก Honor AP มีโอกาสเท่ากัน

Sole Volante ซึ่งเพิ่งออกจากการแข่งขันเมื่อวันพุธที่ Gulfstream Park มีอัตราต่อรองที่ +950 และ -1700 ตามลำดับ King Guillermo ผู้ชนะการแข่งขัน Grade II Tampa Bay Derby ด้วยการยิง 49-1 จากนั้นตามมาด้วยการจบอันดับสองใน Grade I Arkansas Derby ที่ +1400 และ -2600

Circa แสดงรายการ Cezanne เด็กหนุ่มที่ได้รับการฝึกจาก Bob Baffert ซึ่งชนะในการเดบิวต์เมื่อวันเสาร์ที่ Santa Anita ที่ +1200 และ -2200

อาการบาดเจ็บเขย่าสนามดาร์บี้

Circa Sports เปิดเผยราคาในอนาคตในขณะที่ Road to the Kentucky Derby มีหลุมเป็นบ่อ ภายในสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ม้าสามตัวที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ท้าชิงหลัก หรือแม้แต่ตัวเต็งในเกมกับ Tiz the Law ก็หลุดออกจากการแข่งขันเนื่องจากอาการบาดเจ็บ การละทิ้งล่าสุดคือMaxfieldซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกระดูกหักที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตหลังจากออกกำลังกายในวันพุธ

อาการบาดเจ็บทำให้งานของ Zilm ท้าทายขึ้นเล็กน้อย เขากล่าว

เมื่อนาดาลและชาร์ลาตันยังไม่พร้อม เขาเสริมว่านักพนันบางคนกำลังมองหาตัวเลือกที่คุ้มค่า

“สิ่งที่เราเห็นมามากจริงๆ คือม้าระดับกลาง ไม่ใช่ระเบิด 200-1 แต่พวกมันอยู่ที่ใดก็ได้ตั้งแต่ 50-1 ถึง 100-1” Zilm กล่าวกับCasino.org “คนชอบถ่ายรูปกับพวกนั้น”

ม้าที่เหมาะกับหมวดหมู่นั้นรวมถึง Thousand Words ปัจจุบันอยู่ที่ +9000 ม้าที่ได้รับการฝึกฝนจาก Bob Baffert ชนะการแข่งขันสามรายการแรกของเขา แต่ก็ต้องดิ้นรนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อีกอย่างคือ Bill Mott’s Modernist ที่ +7500 Modernist ชนะการแข่งขันระดับ Grade II Risen Star Stakes ในเดือนกุมภาพันธ์ และจบอันดับสามใน Grade II Louisiana Derby ในอีกห้าสัปดาห์ต่อมา เขาไม่ได้วิ่งตั้งแต่นั้นมา แต่เขาอาจจะลงแข่งใน Grade I Belmont Stakes ในสัปดาห์หน้าการต่อสู้รุ่นเฮฟวี่เวท Fury-Joshua ทำให้ Boxing World คึกคัก แต่นักสู้ยังมีงานอื่นที่ต้องทำให้เสร็จก่อน

ความเชี่ยวชาญ: การ แข่งม้ากฎหมายการ พนันกีฬา

ข่าวใหญ่ในโลกของวงการมวยแตกในสัปดาห์นี้เมื่อแชมป์เฮฟวี่เวทชาวอังกฤษ Tyson Fury และ Anthony Joshua ตกลงกันในหลักการที่จะทำข้อตกลงแบบสองไฟต์สำหรับปีหน้า อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เราจะเตรียมพร้อมสำหรับไฟต์ที่ดูเหมือนไททานิคและมีโอกาสได้แชมป์แบบรวมเป็นหนึ่ง นักสู้ทั้งสองยังมีงานต้องทำในปีนี้และอาจจะปีหน้า

ฟิวรี่ โจชัว ชกมวย

Tyson Fury ใช่แล้ว ล้ม Deontay Wilder ในการต่อสู้เดือนกุมภาพันธ์ที่ลาสเวกัส แต่แชมป์จะต้องเอาชนะ Wilder อีกครั้งก่อนที่เขาจะสามารถต่อสู้กับ Anthony Joshua รุ่นเฮฟวี่เวทชาวอังกฤษได้ (ภาพ: เก็ตตี้)

Fury (30-0-1, 21 KO) แชมป์ WBC และ lineal รุ่นเฮฟวี่เวทคนปัจจุบัน ประกาศข้อตกลงในโพสต์ Instagram เมื่อวันพุธ นอกจากนี้ เขายังยอมรับอุปสรรคหนึ่งข้อที่เขามีก่อนจะเตรียมตัวสำหรับ Joshua (23-1, 21 KO) ซึ่งเป็นผู้ถือเข็มขัด WBA, WBO, IBF และ IBO ในปัจจุบัน

ปัญหาหนึ่งคือ ฉันแค่ต้องทุบหน้า Deontay Wilder ในไฟต์ถัดไป จากนั้นเราจะเข้าสู่การต่อสู้ของ Joshua” Fury กล่าว

ย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งดูไม่เหมือนเมื่อสี่เดือนที่แล้ว ตอนนี้ ราชายิปซีได้แสดงที่ MGM Grand Garden Arena ในลาสเวกัส ความโกรธเคือง Wilder (42-1-1, 41 KO) ตลอดและในที่สุดก็ทำคะแนนให้น่าพิศวงทางเทคนิคในรอบที่เจ็ดเมื่อทีมของ Wilder หยุดการแข่งขัน

เพียงไม่กี่วันหลังจากการแข่งขัน Wilder ได้เรียกใช้ประโยคการแข่งขันอัตโนมัติเพื่อกำหนดเวลาการต่อสู้ครั้งที่สามระหว่างทั้งสอง ทั้งคู่ยังได้ต่อสู้ในศึกมหากาพย์ในเดือนธันวาคม 2018 ซึ่งจบลงด้วยผลเสมอกันหลังจากที่ Fury รอดชีวิตจากการล้มลงได้ในรอบที่ 12 และรอบสุดท้าย

ความคิดแรกคือ Fury-Wilder III จะเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงนี้ อย่างไรก็ตาม การระบาดใหญ่ของ COVID-19 นั้นไม่น่าเป็นไปได้ ซึ่งหมายความว่าการแข่งขันใหม่อาจจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะใกล้สิ้นปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาThe Athleticรายงานว่าไฟต์สุดท้ายของไตรภาค Fury-Wilder อาจไม่เกิดขึ้นจนถึงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม เนื่องจาก COVID-19 การต่อสู้ อาจเกิดขึ้นใน มาเก๊า

FanDuel ระบุว่า Fury เป็นรายการโปรด -350 (Wilder +250) หากการแข่งขันครั้งที่สามเกิดขึ้นก่อนสิ้นปี DraftKings หนักกว่าในมุมของ Fury โดยระบุว่าเขาอยู่ที่ -420 ถึง Wilder’s +270

อุปสรรค์อื่น ๆ ยังคงอยู่

Joshuaที่ล้างแค้นความพ่ายแพ้ครั้งเดียวของเขาในเดือนธันวาคมด้วยชัยชนะอย่างเป็นเอกฉันท์เหนือ Andy Ruiz ยังต้องต่อสู้เพื่อเตรียมพร้อมเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การแข่งขันของเขากับ Kubrat Pulev ผู้ท้าชิง IBF จะไม่เกิดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายนที่สนามกีฬาท็อตแนมฮ็อทสเปอร์ในลอนดอนเนื่องจาก coronavirus

FanDuel (Pulev +590) ระบุว่ายังไม่มีการกำหนดวันที่ใหม่สำหรับการจับคู่ซึ่ง Joshua เป็นรายการโปรด -1100

อาจมีรอยย่นอีกหนึ่งรอยก่อนที่เราจะได้รับ Fury-Joshua โปรโมเตอร์มวย Eddie Hearn ซึ่งชุด Matchroom Boxing เป็นตัวแทนของ Joshua และจัดการ Dillian Whyte ด้วย Whyte เป็นผู้ท้าชิง WBC และทั้ง Hearn และองค์กรได้กล่าวว่า Whyte จะต้องได้รับการต่อสู้ก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2021

ผู้ก่อการ Bob Arum ซึ่งอยู่ในค่ายของ Fury ให้สัมภาษณ์ในสัปดาห์นี้กับPep Talk UKและกล่าวว่า WBC สามารถทำให้ Fury เป็น “แชมป์แฟรนไชส์” และยกโทษให้ Fury จากความท้าทายที่ได้รับมอบอำนาจ

“ถ้า Joshua เอาชนะ Pulev ถ้า Fury ชนะ Wilder การต่อสู้ที่ทุกคนอยากเห็นทั่วโลกคงเป็น Fury และ Joshua” Arum กล่าว “การต่อสู้แบบบังคับไม่ควรทำให้การต่อสู้ที่ประชาชนต้องการเห็นตกราง”

หนังสือกีฬาทำให้ Fury เป็นที่ชื่นชอบเล็กน้อย

ยังไม่มีหนังสือกีฬาของสหรัฐฯ ใดที่มีโอกาสชนะ Fury-Joshua แต่หนังสือต่างประเทศบางเล่มได้โพสต์อัตราต่อรองในการต่อสู้ของชาวอังกฤษแล้ว

ในสหราชอาณาจักร SkyBet ระบุว่า Fury เป็นรายการโปรด 1/2 (-200) โดย Joshua อยู่ที่ +150 Betway มี Fury ที่ -189 ถึง +162 ของ Joshua โดยมีโอกาสเสมอที่ +2200