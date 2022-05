Holiday Palace Line สมัครบาคาร่า GClub

Holiday Palace Line ดูทุกเกมพรีเมียร์ลีกบน DAZN เท่านั้น (เริ่มทดลองใช้ฟรี) “ตั้งแต่ผมมาที่สโมสรฟุตบอลแห่งนี้ ทีมงาน ประธาน ทุกคนต่างก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผม” อายิว กล่าวตามรายงานจากเว็บไซต์ทางการของสโมสร “ดังนั้น แม้ว่าผมจะมีปีที่ยากลำบากในฤดูกาลที่แล้ว พวกเขาก็ยังเชื่อใจในตัวผม และพวกเขาก็เซ็นสัญญา

กับผมในปีนี้ “สิ่งที่ฉันต้องทำคือตอบแทนพวกเขาในสนามและนั่นคือสิ่งที่ฉันพยายามทำ ฉันทำงานหนักทุกวันและตอนนี้มันก็ได้ผลตอบแทนแล้ว ฉันหวังว่ามันจะดำเนินต่อไป “มันเป็นขั้นตอนเดียวและเราจะดำเนินการต่อ มันเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลและเราเพียงแค่ทำพื้นฐานให้ถูกต้องและได้รับรางวัล” อายิวเอาชนะ

กองหลังสองคนทำประตูชัยในวันเสาร์ในนาทีที่ 73 สิบสามนาทีต่อมา นักเตะวัย 27 ปีถูกเปลี่ยนตัวให้แทน คริสเตียน เบนเทเก้ ซึ่งทำให้แฟนบอลในบ้านหลายคนผิดหวังที่เซลเฮิร์สท์ พาร์ค “ฉันไม่สนใจสิ่งเหล่านั้น” อายิวกล่าวเสริม “คริสเตียนเป็นเพื่อนที่ดีของผม และชัดเจนว่าเราทุกคนต้องการลงเล่น

“ผู้จัดการทีมได้เลือกระบบที่เราทั้งคู่จะมาเล่น “อย่างที่ฉันพูด เขาเป็นเพื่อนของฉัน – หนึ่งในเพื่อนที่ดีของฉัน – ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้” Ayew เข้าร่วม Palace ในข้อตกลงถาวรในเดือนกรกฎาคมหลังจากยืมตัวมาจาก Swansea City เมื่อฤดูกาลที่แล้ว การย้ายดังกล่าวได้รับการต้อนรับอย่างกว้างขวาง

ด้วยความไม่อนุมัติเนื่องจากการแสดงที่ย่ำแย่ของเขาในฤดูกาลที่แล้ว Sergi Roberto ถูกทิ้ง “p****d off” ในขณะที่บาร์เซโลนาต่อสู้กับ Osasuna เพียงเพื่อดึง 2-2 ในการประชุมลาลีกาในวันเสาร์ที่ El Sadar

ด้านเออร์เนส Valverde ของอยู่เบื้องหลังหลังจากนั้นเพียงเจ็ดขอบคุณนาทีถึงโรแบร์โตอร์เรสนัดหยุดงาน แต่พวกเขา 2-1 ข้างหน้าในช่วงต้นครึ่งหลังผ่านเสร็จสิ้นดีจากอาร์เธอร์หลังจากAnsu Fati ได้กลายเป็นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูลาลีกาของพวกเขา

ยูโร 2020: ผู้รักษาประตู – พิคฟอร์ด vs. ดอนนารุมมา อย่างไรก็ตาม ตอร์เรสคว้าแต้มได้ด้วยการเล่น 9 นาที โดยทำคะแนนจากจุดโทษหลังจากที่เจอราร์ด ปิเก้ ถูกลงโทษจากการขวางทางไม้กางเขนด้วยแขนที่ยกขึ้น ฟุตบอลยุโรปสด & ในรูปแบบ HD บน DAZN | DAZN CA

หมายความว่า Barca เก็บได้เพียง 4 แต้มจากสามเกมแรกของปี 2019-20 ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่แย่ที่สุดในรอบนี้ของฤดูกาลนับตั้งแต่ Pep Guardiola ดำรงตำแหน่งครั้งแรกในปี 2008-09 แม้ว่าปีนั้นพวกเขาจะฟื้นตัวเพื่อคว้า 3 แชมป์

โรแบร์โต้รู้สึกผิดหวังอย่างมากเต็มเวลาหลังจากที่บาร์ซ่าทำงานหนักเพื่อเดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่มีลีโอเนล เมสซี่, หลุยส์ ซัวเรซ และอุสมาน เดมเบเล่ที่ได้รับบาดเจ็บ “เรากำลัง P **** วันที่ออกเรากำลังโกรธ” เขาบอกMovistar “เราทำสิ่งที่ยากที่สุด เราเสมอภาค แล้วก็เดินหน้า จากนั้นเราไม่สามารถควบคุม

เกมได้ “มันยากสำหรับเราที่จะควบคุมในครึ่งแรก เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย พวกเขาปิดประตูได้เยอะมาก พวกเขามีแฟน ๆ และเราไม่สามารถควบคุมได้ “เรารู้ว่ามีสนามแบบนี้ที่พวกเขากดดันมาก และถ้าคุณไม่ติดขัดจริงๆ มันอาจทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่าย มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา” ผู้ตัดสิน ฆวน มาร์ติเนซ มูนูเอร่า

ดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะจุดโทษ แต่ชี้ไปที่จุดนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากผู้ช่วยของเขา โรแบร์โต้ไม่แน่ใจว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้องหรือไม่ และกังวลมากขึ้นกับการทำให้แคมเปญในลีกของบาร์ซ่ากลับมาสู่เส้นทางเดิมหลังพักเบรกทีมชาติ

“ผมยังเห็นจุดโทษไม่ชัดเจน ผมไม่รู้ว่าเขา (ปิเก้) จะมีเวลาย้ายออกไปไหม” เขากล่าว “ข้อดีคือยังมีหนทางอีกยาวไกล แต่นี่เป็นข้อความสำหรับเราที่จะไม่ผ่อนคลายและติดอยู่ตั้งแต่นาทีแรก” บาร์เซโลน่าจะพบกับบาเลนเซียในวันที่ 14 กันยายนเมื่อคาดว่าเมสซี่จะพร้อมที่จะกลับมาดำเนินการ

คาสิโนเจ้ามือสด เข้าถึงบริการโทรศัพท์ของเรา – เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่ เมื่อปีที่แล้วนักพนันทำเงินได้ 5.6 พันล้านดอลลาร์จากการเดิมพันในซูเปอร์โบวล์ ซึ่งส่งผลให้เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อนหน้า

การเดิมพันส่วนใหญ่มาจากการเดิมพันแบบ prop หลายร้อยครั้ง เจ้ามือรับแทงโดยเฉลี่ยไม่มีเวลาสร้างและตรวจสอบแต่ละรายการด้วยตนเอง แต่พวกเขาจำเป็นต้องพึ่งพา บริษัทPay Per Head ที่สร้างอุปกรณ์ประกอบฉากและสายงานของตนเอง PricePerPlayer.com มีตัวสร้างเดิมพัน prop

การเดิมพัน Prop รวมทุกความเป็นไปได้ในการให้คะแนนสำหรับผู้เล่นเดี่ยวทุกคน มีอุปกรณ์ประกอบฉากสองสามอย่างที่ “ต้องเดิมพัน” สำหรับผู้เล่นของคุณ เพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด: การโยนเหรียญ MVP ความยาวเพลงชาติและฝักบัวอาบน้ำ Gatorade (สี)

จะมีอุปกรณ์ประกอบฉากที่กำหนดเองขึ้นอยู่กับทีมที่เล่น เมื่อผู้รักชาติปรากฏตัวใน Super Bowls เราสามารถพนันได้ว่าแฟนของ Tom Brady จะแสดงต่อหน้าผู้ชมกี่ครั้ง The Saints เปิดบ้านเป็น -4 แต้มในวันอาทิตย์ที่ชื่นชอบเมื่อเทียบกับบัคส์ในเกมรอบเพลย์ออฟรอบดิวิชั่น

ทอมเบรดี้ขว้างไป 381 หลาและสองทัชดาวน์เพื่อนำแทมปาเบย์ผ่านวอชิงตัน 31-23 ในเกมไวลด์การ์ด NFC คืนวันเสาร์เพื่อชัยชนะในรอบรองชนะเลิศครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล 2002 “ แน่นอนว่าต้องปรับปรุงอีกมาก แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้รับชัยชนะ” เบรดี้ผู้วิจารณ์ตนเองกล่าว “ ถ้าคุณ

สามารถชนะ 100-0 มันจะเป็นผลลัพธ์เดียวกันในตอนท้าย คุณชอบเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมทุกเกม ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องดีที่จะชนะและก้าวไปข้างหน้า” นักบุญครอบคลุม -10.5 สเปรดเอาชนะตราหมี 21-9 เพื่อเข้าสู่การพบกันครั้งที่ 3 กับแทมปาเบย์

นักบุญจ่าย $ 700 สำหรับทุกเดิมพัน $ 100 จะชนะซูเปอร์โบว์ลบัคส์จ่าย $ เปิดเป็น -7 รายการโปรดเมื่อเทียบกับแอลเอแรมส์ในเกมรอบตัดเชือกของพวกเขา ในขณะที่ทีม Green Bay Packers ออกมานั่งในสัปดาห์นี้ทีม LA Rams สามารถเอาชนะซีแอตเทิลได้ในฐานะทีมรองบ่อน

Cam Akers วิ่งไป 131 หลาและทัชดาวน์ Darious Williams ส่งคืนการสกัดกั้นของ Russell Wilson ได้ 42 หลาสำหรับคะแนนและ Rams เอาชนะ Seahawks 30-20 ในเกมเพลย์ออฟ NFC wild-card เมื่อวันเสาร์

“ หลายคนก้าวขึ้นมาและตอบรับระฆังครั้งใหญ่” ฌอนแม็คเวย์โค้ช Rams กล่าว “ Darious Williams ปรากฏตัวขึ้นฉันคิดว่านั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับเรา” กรีนเบย์จ่าย $ 450 สำหรับทุกเดิมพัน $ 100 จะชนะซูเปอร์โบว์ล 2021, แรมส์จ่าย $

บราวน์กับหัวหน้าเกมมีแคนซัสซิตีเป็น -7.5 ชื่นชอบ มีการเสนอไลน์ก่อนที่บทสรุปของเกมบราวน์ส – สตีลเลอร์สกับคลีฟแลนด์จะขึ้น 28-0 ในครึ่งแรก นั่นคือแต้มมากที่สุดที่ทีมเดียวเคยทำได้ในครึ่งแรกของเกม NFL Playoff

ในตอนท้ายของควอเตอร์ที่ 3 พิตส์เบิร์กทำได้ 23-35 คลีฟแลนด์นำกลับมาที่ 42-23 เมื่อเริ่มควอเตอร์ที่ 4 The Browns ไม่ได้ผ่าน Wild Card มาตั้งแต่ปี 1994 การปรากฏตัวในฤดูกาลล่าสุดของพวกเขาคือในปี 2002

เดอะบราวน์ชนะการแข่งขัน NFL สามครั้งในช่วงทศวรรษที่ 1950 และได้รับรางวัลอีกหนึ่งแชมป์ NFL ในปีพ. ศ. 2507 ทีมยังไม่ปรากฏตัวในซูเปอร์โบวล์อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วทีมได้รับรางวัลแปดแชมป์: สี่ใน AAFC และสี่ใน NFL ฐานแฟน ๆ ของ Browns เป็นกลุ่มที่ภักดีที่สุดในลีก

เพลย์ออฟของพวกเขากองพลกับเรเวนส์เป็นที่ชื่นชอบ -2.5 บ้าน ในที่สุดเรเวนส์กองหลังลามาร์แจ็คสันก็มีชัยชนะในฤดูกาลแรกและการออกจากบัลติมอร์ทำให้น่าประทับใจยิ่งขึ้น ทีมของเขาเอาชนะเทนเนสซีไททันส์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20-13

แจ็คสันวิ่งไป 136 หลาและทัชดาวน์ 48 หลาในขณะที่ขว้างได้อีก 179 ครั้งในขณะที่ Ravens รวบรวมจาก 10 คะแนนลงมาและเอาชนะเทนเนสซีไททันส์ 20-13 วันอาทิตย์ในเกมไวด์การ์ด AFC บัลติมอร์ยังทำให้รัฐเทนเนสซีอยู่ในจุดที่น้อยที่สุดตลอดฤดูกาล

The Ravens เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ผ่านเข้ารอบตัดเชือก NFL 13 ครั้งตั้งแต่ปี 2543 โดยมีแชมป์ซูเปอร์โบวล์ 2 สมัย (Super Bowl XXXV และ Super Bowl XLVII), AFC Championship 2 สมัย (2000 และ 2012) และเกม AFC Championship 4 นัด

อัตราต่อรองของพวกเขาในการชนะซูเปอร์โบว์ล 2021 ที่ตั้งอยู่ที่ 12/1 สำหรับศักยภาพในการจ่ายเงินของ $ 1,200 ในทุกเดิมพัน The Bills เอาชนะอินเดียนาโพลิส 27-24 ซึ่งเป็นชัยชนะในรอบเพลย์ออฟครั้งแรกในรอบ 25 ปี

กับบัฟฟาโลแชมป์เอเอฟซีตะวันออกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1995 และเป็นเจ้าภาพเกมเพลย์ออฟเกมแรกนับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2496 กองหลังจอชอัลเลนขว้างทัชดาวน์สองครั้งและทำประตูได้อีกครั้ง บัฟฟาโลบิลส์เป็นทีมเดียวที่เล่นในซูเปอร์โบวล์สี่นัดติดต่อกันโดยแพ้ทั้งหมดด้วยคะแนนเฉลี่ย 35-18

ตั๋วเงินจ่าย $ 700 สำหรับทุก $ 100 เดิมพันด้วยการชนะในซูเปอร์โบว์ล 2021 Super Wild Card Weekend ครั้งแรกของ NFL อยู่ในหนังสือและตอนนี้ความสนใจของเราเปลี่ยนไปที่แปดทีมและสี่เกมที่ประกอบขึ้นเป็นรอบแบ่งกลุ่ม ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของการแข่งขันรอบเพลย์ออฟในสุดสัปดาห์นี้

Los Angeles Rams ที่ Green Bay Packers (-7) เกมแรกของสุดสัปดาห์เป็นเรื่องของกองหลังสามคน สำหรับโฮสต์ Packers มันเป็น MVP ที่น่าจะเป็นและได้รับการรับรอง Hall of Famer ใน Aaron Rodgers สำหรับแรมส์ที่มาเยือนมันเป็นกองหลังที่ไม่สบายสองคนที่สามารถฝ่าฟันเพื่อ

คว้าชัยชนะที่ซีแอตเทิลเมื่อวันเสาร์ John Wolford คาดว่าจะสบายดีภายในวันเสาร์หลังจากได้รับบาดเจ็บที่คอที่น่ากลัวกับ Seahawks จาเร็ดกอฟฟ์ยังคงฟื้นตัวจากการผ่าตัดนิ้วโป้งหักเล่นได้ดีอย่างโล่งอก แต่มีข้อ จำกัด อย่างชัดเจนจากอาการบาดเจ็บ

Goff เป็นคนกล้าหาญ แต่ลอสแองเจลิสก้าวหน้าเพราะเกมที่ยอดเยี่ยมของแอรอนโดนัลด์และการป้องกันของแรมส์ หากแรมส์กำลังจะชะลอตัวร็อดเจอร์สและเข้าใกล้พวกเขาจะต้องมีการแสดงตลอดเวลาจากโดนัลด์ พวกเขาจะต้องหวังว่าเขาจะหายดีพอจากอาการบาดเจ็บที่ซี่โครงที่เขาต้องทนทุกข์

ทรมานเมื่อรัสเซลวิลสันลงสนามอย่างหนักกับพวกเขาบังคับให้โดนัลด์ออกจากเก บัลติมอร์เรเวนที่บัฟฟาโลบิล (-3) นี่เป็นอีกหนึ่งการจับคู่กองหลังที่น่าสนใจระหว่างผู้เล่นสองคนจาก NFL Draft ปี 2018 ลามาร์แจ็คสันได้รับแจ้งว่าเขาไม่สามารถเล่นกองหลังได้ แต่เขาได้รับรางวัล NFL MVP ในปี 2019

จอชอัลเลนไม่ผ่านการเล่นที่สมบูรณ์เพียงพอที่จะประสบความสำเร็จใน NFL แต่เขาเพิ่งจบอันดับสี่ในลีกโดยทำคะแนนได้ 69% ผ่าน Ravens สามารถวิ่งได้และการหยุดวิ่งคือจุดอ่อนของ Bills แต่ Stefon Diggs นั้นน่าตื่นเต้นสำหรับบัฟฟาโลซึ่งเป็นผู้นำในลีกในการตั้งรับและรับหลา ตามเว็บไซต์

การเดิมพันออนไลน์นั่นจะเพียงพอที่จะรับตั๋วเงินเหนือยอด Cleveland Browns จาก Kansas City Chiefs (-10) แยกคลีฟแลนด์บราวน์ จากการเป็นผู้เข้าร่วมเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2002 จนถึงการเป็นผู้ชนะรอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1994 รางวัลสำหรับพวกเขาคือการป้อง

กันแชมป์ Super Bowl Kansas City Chiefs ขณะนี้หัวหน้าได้รับการสนับสนุนที่ +185 ในอัตราต่อรองการเดิมพันซูเปอร์โบวล์ เกมนี้มีการแพร่กระจายจุดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในสุดสัปดาห์หนังสือกีฬาโดยหัวหน้าได้รับคะแนน 10 คะแนน แต่ไมลส์การ์เร็ตต์จะนำเสนอปัญหาให้กับแนวรุกของแคน

ซัสซิตี้ที่ขาดการออกสตาร์ตหลายคน และมอนสเตอร์สองหัวที่วิ่งกลับมาของ Kareem Hunt และ Nick Chubb จะพบที่ว่างให้วิ่ง นี่จะไม่ใช่เรื่องซ้ำของ Patrick Mahomes กับ Baker Mayfield ในปี 2016 เมื่อในฐานะกองหลังวิทยาลัยพวกเขารวมกันเป็นระยะทาง 1,279 หลา แต่ให้มอง

หาความผิดมากมาย แทมปาเบย์ไฮเวย์ที่นิวออร์ลีนส์เซนต์ส (-3) หนึ่งสัปดาห์หลังจาก NFL ทดลองเล่นเกมบนตู้เพลงบางทีสุดสัปดาห์นี้อาจจะลองใช้ History Channel ในขณะที่ Tom Brady รับบท Drew Brees พวกเขารวมกันเป็นเวลา 41 ปีในฟุตบอลอาชีพ 159,562 หลา

ผ่าน 1,152 ทัชดาวน์และ 85 ปีในชีวิต สองคนนี้เล่นกันมาแล้วสองครั้งในฤดูกาลนี้ – สัปดาห์แรกที่นิวออร์ลีนส์ชนะ 11 คะแนนจากนั้นเอาชนะนิวออร์ลีนส์ 38-3 ครั้งซึ่งเบรดี้โยนสามหยิบและ Brees โยนสี่ทัชดาวน์ รอบที่สามสิ้นสุดรอบแบ่งกลุ่มสุดสัปดาห์

ดั๊กเพเดอร์สันถูกฟิลาเดลเฟียไล่ออกในวันนี้และ BetOnline จะมีอัตราต่อรองสำหรับทีมต่อไปของเขาเช่นเดียวกับโค้ชคนต่อไปของ Eagles ในช่วงบ่ายวันนี้ หลังจากการยิงของ Doug Pederson โดยทีมฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์พวกเขาได้สร้างอุปกรณ์ประกอบฉากต่อไปนี้ :

อีเกิลส์เฮดโค้ชคนต่อไป Doug Pederson ทีมต่อไปในฐานะหัวหน้าโค้ช Doug Pederson จะเป็นโค้ชใน NFL ฤดูกาลหน้าหรือไม่? เมื่อสามปีก่อน Pederson นำทีมคว้าชัยชนะครั้งแรกและครั้งเดียวใน Super Bowl

Pederson คือ 42-37-1 ในห้าฤดูกาล เขานำอีเกิลส์ไปสู่การแข่งขันในดิวิชั่นสองรายการและการลงเล่นรอบรองชนะเลิศสามครั้งก่อนที่จะไป 4-11-1 ในปี 2020 Pederson พบกับเจ้าของ Jeffrey Lurie เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและอีกครั้งในวันจันทร์

“ เราทุกคนผิดหวังมากกับวิธีที่ฤดูกาลของเราดำเนินไปและกระตือรือร้นที่จะพลิกผันไม่ใช่แค่ในฤดูกาลหน้า แต่ยังรวมถึงอนาคตของแฟรนไชส์ด้วย” Lurie กล่าวในแถลงการณ์ “ โค้ชเพเดอร์สันและผมมีโอกาสนั่งคุยกันว่าวิสัยทัศน์ร่วมกันจะเป็นอย่างไรในการก้าวไปข้างหน้า หลังจากใช้เวลาไตร่ตรอง

การสนทนาเหล่านี้มาระยะหนึ่งแล้วฉันเชื่อว่าการแยกทางกันเป็นผลประโยชน์สูงสุดของเราทั้งคู่” Deshaun Watson จะซื้อขายหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นที่ไหน? สำหรับแฟน ๆ ของ Dolphins มีเรื่องให้ตื่นเต้นมากมายว่านักเล่นเกมทายถูกต้องหรือไม่ พวกเขารายการไมอามี่เป็น 2/1 ที่ชื่นชอบไปยังดินแดนวัตสัน

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่ คำถามเหล่านี้เป็นเพียงไม่กี่คำถามที่คาดการณ์ทางคณิตศาสตร์และตอบโดย oddsmakers ด้านล่าง อัตราต่อรองได้รับความอนุเคราะห์จาก SportsBetting.ag ออนไลน์และอัตราต่อรองปัจจุบันสามารถพบได้ที่นี่: Deshaun Watson ทีมต่อไปหากมีการซื้อขาย

Sarah Barshop จาก ESPNอธิบายว่าทำไมวัตสันถึงต้องการซื้อขาย: ความไม่พอใจของวัตสันกับองค์กรประมวลผลเริ่มต้นในเดือนมีนาคมเมื่อทีมซื้อขาย DeAndre Hopkins ผู้รับกว้างให้กับพระคาร์ดินัลแอริโซนาเพื่อวิ่งกลับเดวิดจอห์นสันโดยไม่แจ้งให้กองหลังทราบเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนที่มันจะเกิดขึ้น

เป็นที่ชื่นชอบที่ 2/1 เพื่อให้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหัวหน้าโค้ชคนต่อไปของฟิลาเดลเฟียหลังจากเปิดที่อัตราต่อรอง 15/1 เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่ The Eagles ได้ไล่ออกโค้ช Doug Pederson ไม่ถึงสามปีหลังจากที่เขานำพวกเขาไปสู่ตำแหน่ง Super Bowl เพียงรายการเดียวของแฟรนไชส์

Pederson คือ 42-37-1 ในห้าฤดูกาล เขานำอีเกิลส์ไปสู่การแข่งขันในดิวิชั่นสองรายการและการลงเล่นรอบรองชนะเลิศสามครั้งก่อนที่จะไป 4-11-1 ในปี 2020 ใน additon กับอีเกิลส์หัวหน้าโค้ชต่อไปเรายังมีอัตราต่อรองอยู่ในทีมต่อไปเดอร์สันของ

อีเกิลส์เฮดโค้ชคนต่อไป Robert Saleh +200 (เปิดด้วยอัตราต่อรอง +1500) Steelers Ben Roethlisberger เข้าใกล้การตัดสินใจเกี่ยวกับการเกษียณอายุมากขึ้น หลังจากการสูญเสียไวลด์การ์ด 48-37 ของพิตส์เบิร์กสตีลเลอร์สในรอบตัดเชือก AFC ไปยังคลีฟแลนด์บราวน์ในคืน

วันอาทิตย์ Roethlisberger ยอมรับว่าการเกษียณอายุอยู่บนโต๊ะ oddsmakers บอกว่าไม่มีมี retirment จ่าย $ 300 สำหรับทุก $ 100 เดิมพัน องทีมที่ร้อนแรงที่สุดในเอ็นเอฟแอลลงสนามในเกมเพลย์ออฟรอบแบ่งกลุ่มของเอเอฟซีเมื่อวันเสาร์ที่บัลติมอร์เรเวนไปเยือนบัฟฟาโลบิล ทั้งสองฝ่าย

ขยายเส้นทางการชนะโดยรวมที่ยาวนานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดย Ravens สิ้นสุดความทุกข์ยากในช่วงฤดูสองปีด้วยการเอาชนะเทนเนสซีเพื่อชัยชนะครั้งที่หกติดต่อกัน The Bills ชนะเกมเพลย์ออฟเกมแรกได้ดียิ่งขึ้นนับตั้งแต่ปี 1995 ในขณะที่เพิ่มชัยชนะโดยรวมเป็นเจ็ด บัฟฟาโลเปิดเป็นทีมเต็ง 2.5 แต้ม

ในสายการพนันเอ็นเอฟแอล เจ้ามือรับแทงเสนอโบนัสต้อนรับมากมาย (โบนัสสูงสุด $ 1600) Baltimore Ravens ที่ Buffalo Bills วันที่และเวลา: วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2021 20:15 น. ET สถานที่: Bills Stadium, Orchard Park, NY NFL Odds: Bills -2, O / U 50.5

Ravens ที่ Bills TV Coverage: NBC การวิเคราะห์ราคาต่อรอง Ravens อยู่ในโหมดเพลย์ออฟมานานกว่าหนึ่งเดือนโดยต้องชนะให้ได้หลังจากแพ้พิตต์สเบิร์กในสัปดาห์ที่ 12 ทำให้พวกเขาอยู่นอก 7 อันดับแรก พวกเขาได้ผู้เล่นบางคนกลับมาหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID และพวกเขาก็อยู่

ในภาวะร้อนแรงนับตั้งแต่ชนะเกมประจำฤดูกาลห้าเกมสุดท้ายในขณะที่ทำคะแนน ATS 6-0 ในหกนัดที่ผ่านมา พวกเขาขับไล่ปีศาจเพลย์ออฟบางตัวที่เทนเนสซีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยได้รับการจ่ายเงินเป็นอันดับที่เจ็ดด้วยการชนะ 20-13 ในฐานะทีมเต็ง 3.5 คะแนน Ravens อยู่ที่ 7-2 SU

และ 6-3 ATS บนถนนในฤดูกาลนี้และพวกเขาทำคะแนนได้ 2 แต้มในบรรทัดปัจจุบันหลังจากที่จำนวนเดิมพันลดลงจากการเปิด +2.5 ตั๋วเงินยังอยู่ในระหว่างการชนะด้วยการชนะ 7 ครั้งติดต่อกันหลังจากชัยชนะ 27-24 ครั้งในอินเดียแนโพลิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พวกเขาล้มเหลวในการครอบคลุม

การแพร่กระจาย 7 จุดซึ่งสิ้นสุดการจ่ายเงินแปดตรง บัลติมอร์เรเวน หลังจากฤดูใบไม้ร่วงสองครั้งในที่สุดลามาร์แจ็คสันก็สามารถเอาชนะโคกได้ ฤดูกาลนี้จะถูกกำหนดโดยกามีอาการอย่างไรในรอบตัดเชือกและจะยังคงเป็นเช่นนั้น แต่พวกเขาแทบไม่ได้มาถึงจุดนี้ แจ็คสันต้องเล่นซูเปอร์แมนในเกมสุดท้าย

ของฤดูกาลปกติห้าเกมและเวทมนตร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปในเกมไวลด์การ์ด มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับว่าแจ็คสันสามารถแสดงบนเวทีใหญ่ได้หรือไม่หลังจากที่เขามีผลประกอบการมากกว่าทัชดาวน์จากการสูญเสียของ Chargers ในปี 2018 และรัฐเทนเนสซีเมื่อปีที่แล้ว

การเล่าเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยก็ในตอนนี้ แจ็คสันเอาชนะจุดเริ่มต้นที่เฉื่อยชาซึ่งรวมถึงการสกัดกั้นที่นำไปสู่เป้าหมายในสนามของไททันส์ ด้วยความช่วยเหลือของการป้องกันที่สมบุกสมบันแจ็คสันจึงเข้ารับช่วงต่อด้วยการวิ่งทัชดาวน์ 48 หลาที่ดีซึ่งผูกเกมไว้ Jackson วิ่งไป 136 หลา

และ Ravens รวม 236 หลาบนพื้นซึ่งเป็นเกมที่สี่ของพวกเขาที่มีระยะวิ่งมากกว่า 200 หลาในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ในขณะที่การพูดคุยทั้งหมดเกี่ยวกับแจ็คสันที่ได้รับชัยชนะในฤดูกาลแรกฝ่ายป้องกันควรได้รับเครดิตมากที่สุด กลุ่มดังกล่าวถือ Derrick Henry ผู้นำการวิ่งของเอ็นเอฟแอลไปที่ 40 หลา

ในวันที่ 18 ในขณะที่ จำกัด การทำคะแนนสูงสุดเป็นอันดับสี่ไว้ที่จุดรวม Holiday Palace Line ต่ำสุดของฤดูกาล Ravens อนุญาตให้มีระยะทั้งหมด 209 หลาและถือ Tennessee เป็น 4 จาก 12 ในการแปลงอันดับสาม พวกเขาอนุญาตให้มีแต้มน้อยกว่า 20 แต้มในหกเกมจากเจ็ดเกมสุดท้ายของพวกเขาซึ่งจบฤดูกาล

ปกติด้วยการป้องกันคะแนนที่ดีที่สุดเป็นอันดับสอง การกลับมาของ Jimmy Smith และ Yannick Ngakoue เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้กลุ่มใกล้เต็มกำลังสำหรับการประลองด้วยการทำประตูที่สูงของบัฟฟาโล ตั๋วเงินควาย The Bills มีความก้าวหน้าของตัวเองด้วยการชนะอินเดียแนโพลิส นับเป็น

ชัยชนะครั้งแรกในฤดูกาลหลังของพวกเขานับตั้งแต่ปี 1995 และได้ปรากฏตัวต่อหน้าแฟน ๆ กลุ่มเล็ก ๆ พวกเขายังมีกองหลังสตั๊ดของตัวเองในจอชอัลเลนซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับแจ็คสันในฐานะผู้เล่นรอบแรกของร่าง 2018 และที่นี่พวกเขากำลังพบกันเพื่อโอกาสในการเล่นเพื่อชิงตำแหน่ง AFC อัลเลนมีฤดูกาล

ประเภท MVP ของตัวเองซึ่งสร้างสถิติของทีมมากมาย เขาขว้างไป 4,544 หลาและ 27 ทัชดาวน์สำหรับการทำผิดกฏรวมอันดับสองของบัฟฟาโลและการทำประตู อัลเลนจะเต็มมือด้วยการป้องกันตัวแสบของบัลติมอร์ และเกมภาคพื้นดินจะได้รับผลกระทบจากการสูญเสียแซ็คมอสส์ซึ่งถูกลากออกจาก

สนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยอาการบาดเจ็บที่ขาอย่างมีนัยสำคัญ มอสส์วิ่งไป 481 หลาและสี่ทัชดาวน์ในช่วงฤดูกาลปกติเพื่อเติมเต็มให้กับ Devin Singletary ฉันไม่ชอบการจับคู่นี้สำหรับตั๋วเงิน การป้องกันการวิ่งของพวกเขาไม่ค่อยดีนักและพวกเขาต้องหยุดทีมที่นำในลีกด้วยการวิ่งหลา

โดยรวมแล้วตั๋วเงินเป็นการป้องกันระดับกลางของแพ็คจบที่ 14 ในหลาได้รับอนุญาตและอนุญาตให้มี 16 คะแนน พวกเขายอมจำนนเกือบ 120 หลาต่อเกมบนพื้นเพื่อรั้งอันดับที่ 17 ตั๋วเงินต้องเก็บแจ็คสันไว้ในกระเป๋าและบังคับให้เขาขว้างลูกฟุตบอล ถ้าไม่เช่นนั้นอาจเป็นวันที่ยาวนาน

เดิมพัน Ravens ที่ Bills ที่ BookMaker.eu ทั้งสองทีมกำลังเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมุ่งหน้าเข้าสู่การแข่งขันครั้งนี้ ด้วยความล้มเหลวในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาแจ็คสันสามารถเล่นเพื่อตำแหน่งและการป้องกันของเขาทำให้บัลติมอร์ได้เปรียบ เกมนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังจะลงมาถึงการครอบครอง

ครั้งสุดท้ายและดีพอ ๆ กับที่ Allen และ Bills เป็นฝ่ายรุกฉันชอบ Ravens ที่จะหยุดได้มากขึ้นและได้รับชัยชนะ การทำนายคะแนน NFL: บัลติมอร์ 29 บัฟฟาโล 26 เข้าถึงสายการพนันสดจากอุปกรณ์มือถือของคุณที่ BookMaker sportsbook! สเปรดแบบเรียลไทม์ผลรวมอุปกรณ์ประกอบฉาก

และมันนี่ไลน์มีให้บริการทั้งหมดดังนั้นเริ่มเดิมพันกับ BookMaker วันนี้ เมื่อคืนที่ผ่านมาแอรอนร็อดเจอร์สทำให้วงการกีฬาและความบันเทิงตกใจโดยประกาศว่าเขาจะเป็นแขกรับเชิญในรายการ Jeopardy! ในอนาคตอันใกล้นี้

ข่าวที่น่าตื่นเต้นทำให้บรรดานักเล่นเกมต่างคิดว่า … มีใครบ้างที่อาจรับบทเป็นแขกรับเชิญในขณะที่เกมโชว์ที่ค้นหามายาวนานเพื่อเติมเต็มรองเท้าที่เป็นสัญลักษณ์ของ Jeopardy อย่างถาวร! อเล็กซ์เทรเบกผู้ล่วงลับ

SportsBetting.ag มาพร้อมกับรายชื่อผู้เล่น NFL ในปัจจุบันและอดีตและเป็นจุดที่น่าสนใจ บุคคลที่น่ารักสามคนอยู่ที่ด้านบนสุดของกระดานขณะที่ Hines Ward, Tony Romo และ Peyton Manning เป็นผู้นำทางเลือก นายฮาร์วาร์ดไรอันฟิตซ์แพทริกถูกผูกติดอยู่กับอัตราต่อรองที่ดีที่สุดเป็น

อันดับสามและเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ทำคะแนนได้สมบูรณ์แบบในการทดสอบ Wonderlic นักเตะ Pat McInally มีอัตราต่อรอง 50/1 ทีมฟุตบอลวอชิงตันเป็นทีมโปรดของ Trebek และมี QB สามคนจากแฟรนไชส์นั้นอยู่ในรายชื่อ

รอบตัดเชือกของ NFL รอบตัดเชือกจะมีขึ้นในสุดสัปดาห์นี้เมื่อการแข่งขัน Super Bowl LV ยังคงดำเนินต่อไป รอบ Wild Card เห็นส่วนแบ่งของความปั่นป่วนเนื่องจากฤดูกาล 2020 ยังคงสร้างความประหลาดใจ

อินเดียนาโพลิสโคลท์กลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์เอ็นเอฟแอลที่ได้ระยะการรุกทั้งหมด 450 หลาหรือมากกว่าและไม่พลิกบอลและแพ้เกมเพลย์ออฟ บัฟฟาโลเมล็ดพันธุ์อันดับ 2 ในเอเอฟซีจัดการคัมแบ็กโคลท์ที่โกรธเกรี้ยวและชนะ 27-24 ทำให้สวิตช์เป็น HRWAGER.AG และคาดหวังสิ่งที่ไม่คาดคิด

เวทมนตร์ของตั๋วเงินจะดำเนินต่อไปหรือไม่? แล้วพวกบราวน์ที่ดึงความไม่พอใจของพิตส์เบิร์กล่ะ? นี่คือรูปลักษณ์ของตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของ NFL Divisional Round ควายออก

ตั๋วเงินเป็นรายการโปรดสองคะแนนเหนือบัลติมอร์ในหนังสือกีฬาออนไลน์ชั้นนำซึ่งเอาชนะรัฐเทนเนสซีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว The Ravens จัดให้ NFL เป็นผู้นำ rusher Derrick Henry เพียง 40 หลาและ Baltimore QB Lamar Jackson วิ่งไป 136 และทัชดาวน์ในชัยชนะ 20-13

การป้องกัน Ravens จะแตกต่างกันในวันเสาร์เช่นเดียวกับแจ็คสันและการรุกชั้นนำของ NFL เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบัลติมอร์ได้ 236 หลาบนพื้น การป้องกันตั๋วเงินให้ 163 กับอินเดียแนโพลิสซึ่งเป็นความผิดที่เร่งรีบในระดับปานกลาง

บัลติมอร์ชอบที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้ – ตกอับบนท้องถนน และควรให้เล่นกีฬา มันเป็นเกมที่แจ็คสันทำได้ดีมากมันเป็นตัวอย่างที่เล็ก แต่ในห้าเกมดังกล่าว Ravens ที่มีแจ็คสันเป็นผู้นำการรุกคือ 4-1 ATS บัลติมอร์มีสิ่งที่ต้องทำเพื่อชะลอเกมผ่านบัฟฟาโลและดึงอารมณ์เสีย

เดิมพันร็อดเจอร์ส Green Bay Packers จะเป็นเจ้าภาพ LA Rams ซึ่งทำให้ซีแอตเทิลแย่ลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปัญหาของ Rams ได้แก่ นิ้วหัวแม่มือที่บาดเจ็บของ QB Jared Goff และซี่โครงของ DT Aaron Donald โดนัลด์อดีตผู้เล่นการป้องกันแห่งปีของเอ็นเอฟแอลสองสมัยเป็นกุญแจ

สำคัญในการป้องกันอันดับ 1 ของเอ็นเอฟแอล เขาได้รับบาดเจ็บจากเกมกับซีแอตเทิลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาจะลงเล่นในสัปดาห์นี้ แต่เขาอาจจะไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ นั่นไม่ดีเลยที่ Rams จะต้องเผชิญกับความผิดพลาดในการให้คะแนนอันดับ 1 ของ NFL The Packers เฉลี่ย 31.8 คะแนน

ต่อเกมในฤดูกาลนี้นำโดย QB Aaron Rodgers ร็อดเจอร์สขว้างไป 4,299 หลาและ 48 ทัชดาวน์ ร็อดเจอร์สเป็นนักพนันที่ดีมากตลอดอาชีพการงานของเขา ร็อดเจอร์สอยู่ที่ 119-84-5 ATS ในอาชีพของเขาและเขาจะดีกว่านี้เมื่อเล่นที่สนามแลมโบ (61-35-4 ATS) นอกจากนี้เขายังเก่งมาก

เมื่อเขาและ Packers มีเวลา 12 ถึง 15 วันในการเตรียมตัวสำหรับคู่ต่อสู้คนต่อไป ร็อดเจอร์สเป็น 10-5-1 ATS ในเกมดังกล่าว คุณเห็นความคิดของเราในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเรามองไปที่การพนันบัตรวันหยุดสุดสัปดาห์เอ็นเอฟแอป่า ? ปกสีน้ำตาล

คลีฟแลนด์มีฤดูกาลที่ดีที่สุดในรอบหลายทศวรรษ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขานำพิตต์สเบิร์ก 28-0 หลังจากควอเตอร์แรกไปสู่ชัยชนะ 48-37 นับเป็นการชนะรอบรองชนะเลิศครั้งแรกในรอบ 26 ปีของบราวน์และการชนะรอบรองชนะเลิศครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2512

ไม่น่าเป็นไปได้ที่บราวน์จะสามารถดึงความไม่พอใจในการป้องกันแชมป์ซูเปอร์โบวล์ได้ แต่การเผชิญหน้ากับคลีฟแลนด์ 10 คะแนนสามารถครอบคลุมได้ ตั้งแต่ปี 2004 ทีมรองบ่อนในรอบแบ่งกลุ่มที่เผชิญหน้ากับเมล็ดพันธุ์อันดับต้น ๆ ในการประชุมคือ 22-11-1

นอกจากนี้หัวหน้ายังไม่ครอบคลุมการแพร่กระจายในแปดเกม แคนซัสซิตีคือ 0-7-1 ATS ในแปดครั้งสุดท้าย Los Angeles Rams ดูเหมือนช็อตยาวในเกมไวด์การ์ดกับ Seattle Seahawks ท้ายที่สุดพวกเขาเริ่มต้นกองหลังจอห์นวูล์ฟฟอร์ดสำรองเนื่องจากจาเร็ดกอฟฟ์หักนิ้วหัวแม่มือในสัปดาห์ที่ 16 และ

ได้รับการผ่าตัดเพื่อติดตั้งหมุดสามตัวในวันต่อมา วูล์ฟฟอร์ดตะเกียกตะกายในช่วงแรกและได้รับบาดเจ็บที่คอจนต้องส่งเขาไปโรงพยาบาลทำให้กอฟฟ์เป็นกองหลังคนเดียวในสนามสำหรับแรมส์ เมื่อเขามาและเขาก็นำ Rams ไปสู่ชัยชนะ 30-20 Jazz Sports มอบโบนัสต้อนรับมากมาย

(โบนัสสูงสุด $ 1,000) ถัดไปสำหรับ Rams คือการเดินทางไปยัง Lambeau Field เพื่อเข้าร่วมทีม Green Bay Packers ซึ่งลาก่อนผ่านรอบไวลด์การ์ด Rams สามารถชนะในสนามที่หนาวเย็นได้หรือไม่? หรือเหล่าฟุตบอลจะชกตั๋วเข้าสู่การแข่งขัน NFC Championship? อย่าพลาดความ

คิดของเราเกี่ยวกับการประลองแบบแบ่งฝ่ายนี้ NFC Divisional Playoff (16 มกราคม) LA Rams ที่ Green Bay Packers เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2021, 16:35 น. ET ที่ไหน: Lambeau Field, Green Bay, WI TV: FOX

Radio: Westwood One JAZZ Sports Odds: Packers -7 / ผลรวม 49.5 * ทำไมแรมส์ถึงชนะ ฌอนแม็คเวย์มีสถิติอาชีพที่ 43-21 แต่ทีมของเขาอยู่ที่ 34-0 เมื่อเป็นผู้นำในช่วงพักครึ่ง ดังนั้นเมื่อเขาออกไปเป็นผู้นำเขาก็หาวิธีที่จะยึดและยึดมันเอาไว้ แม้จะมีแอรอนโดนัลด์ จำกัด ด้วยซี่โครง

ของเขา แต่แรมส์ก็มีการวิ่งผ่านที่น่ากลัวซึ่งชอบเข้าไปในสนามหลังและขัดขวางการรุกของฝ่ายตรงข้าม หากพวกเขาสามารถไล่ตาม Aaron Rodgers ไปได้และทำให้เขาผิดหวังและรักษาแต้มให้ต่ำได้พวกเขาก็มีโอกาส ในการรุก Cam Akers เป็นนักวิ่งที่วิ่งกลับมาที่ซีแอตเทิลและกรีนเบย์ก็แสดง

ให้เห็นถึงความเปราะบางในการวิ่ง อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถบรรจุขวด Derrick Henry ได้ส่วนใหญ่โดยการออกไปเป็นผู้นำในช่วงต้นและบังคับให้ไททันส์โยนลูกบอลเพื่อไล่ตาม ถ้าคุณชอบ Rams คุณจะเห็นว่าการป้องกันของพวกเขาทำได้ดีกว่าซีแอตเทิลในการรักษาสิ่งต่างๆให้ใกล้ชิด

ทำไมฟุตบอลจะชนะ คุณเอาชนะ Rams ได้อย่างไร? คุณโหลดกล่องเพื่อหยุดการทำงานเช่นเดียวกับโซนด้านนอก คุณเปลี่ยนแนวป้องกันของคุณและการรายงานข่าวของคุณดูเหมือนว่านาฬิกาเล่นจะลดลงจนทำให้ Goff สับสนจากนั้นคุณก็สายฟ้าแลบในอันดับที่สาม คุณใช้สายฟ้าแลบเพื่อบังคับ

ให้ Goff รีบขว้างและประเภทของความผิดพลาดที่เขาจะทำ Seahawks ไม่สามารถทำได้ดีพอในเกมไวด์การ์ดเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถสร้างแรงกดดันได้และพวกเขาก็แพ้ผลที่ตามมา โอ้แล้วก็มีความจริงที่ว่า Packers จะได้เป็นเจ้าภาพใน Rams ในวันที่ความสูงจะอยู่ที่ 32 องศาตามการคาดการณ์

ในปัจจุบัน แอรอนโดนัลด์ (ซี่โครง) จะมาน้อยกว่า 100 เปอร์เซ็นต์และนิ้วหัวแม่มือของ Goff จะยังคงมีหมุดสามอันอยู่ แรมส์เล่นเกมรุกที่ดูเหมือนเทนเนสซีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้โซนนอก พวกเขาสามารถปิดสนามวิ่ง 2,000 หลาของไททันส์ Derrick Henry ได้ในสัปดาห์

ที่ 16 หวด ฉันเห็นพวกเขาปิด Rams เช่นกัน คำสุดท้าย ฉันคิดว่า Seahawks จะดูแล Rams ได้ แต่การที่พวกเขาไม่สามารถให้ความสนใจกับการป้องกันได้ทำให้พวกเขาบาดเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมวิ่ง ฉันไม่เห็นว่า Rams ทำได้ดีในความหนาวเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Aaron Rodgers

ที่รอหั่นและหั่นรองของพวกเขา การวิ่งผ่านของ Rams จะไม่ทำเช่นกันในความหนาวเย็นและ Packers จะจ่ายให้ มันจะต้องเกิดขึ้นใช่มั้ย? สองกองหลังที่ดีที่สุดที่เคยเล่นเกมจะพบกันในครั้งสุดท้ายเมื่อทอมเบรดี้และแทมปาเบย์บัคคาเนียร์ไปเยี่ยม Drew Brees และ New Orleans Saints ในการแข่งขัน

รอบแบ่งกลุ่มในวันอาทิตย์ ฉันเดาว่าเราสามารถเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการจับคู่กับคู่แข่ง NFC South ที่เข้ามาเป็นครั้งที่สาม และวิสุทธิชนอ้างสิทธิ์ในตำแหน่งอีกฝ่ายโดยกำหนดเส้นทางบัคส์ในการประชุมประจำสองฤดูกาล นักบุญอยู่ในตำแหน่งตัวเต็งในการคว้าแชมป์ NFC เป็นครั้งที่สองในสามฤดูกาล เจ้ามือรับ

แทงเสนอโบนัสต้อนรับมากมาย (โบนัสสูงสุด $ 1600) แทมปาเบย์ไฮเวย์ที่ New Orleans Saints วันที่และเวลา: วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021, 18:40 น. ET สถานที่: Mercedes-Benz Superdome, New Orleans, LA NFL Odds: Saints -3, O / U 51.5

Buccaneers ที่ Saints TV Coverage : ฟ็อกซ์ การวิเคราะห์ราคาต่อรอง นี่คือเกมสำหรับวัยหรือเกมสำหรับผู้สูงวัย? กองหลังตัวเก๋าทั้งสองกำลังเล่นในระดับสูงมุ่งหน้าสู่การจับคู่ในวันอาทิตย์ซึ่งจุดประกายความสนใจอย่างมากในเกมสุดท้ายของการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม การดำเนินการในช่วงต้น

ของแทมปาลดลงครึ่งหนึ่งชี้ไปที่ +3 ในปัจจุบันโดยประชาชนคิดว่ามันยากที่จะเอาชนะทีมสามครั้งในหนึ่งฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมนั้นถูกเบรดี้กองหลัง บัคส์พยายามอย่างเต็มที่เพื่อจับนักบุญชนะสี่เกมสุดท้ายของฤดูกาลปกติในขณะที่ไป 3-1 ATS แทมปาล้มเหลวในการปิดเส้น 10 จุดใน

การชนะวอชิงตัน 31-23 ในรอบไวลด์การ์ด วิสุทธิชนจัดการกับชิคาโก 21-9 ได้อย่างง่ายดายในการเอียงรอบแรกซึ่งครอบคลุมการแพร่กระจาย 11 จุดสำหรับการจ่ายเงินตรงที่สาม พวกเขาชนะทั้งสองเกมในฤดูกาลปกติด้วยเลขสองหลักรวมถึงการทุบ 38-3 ในแทมปาในสัปดาห์ที่ 9

แทมปาเบย์ไฮเวย์ เบรดี้ถูกนำตัวเข้ามาเพื่อช่วยบัคส์ยุติปัญหาภัยแล้งเพลย์ออฟ 12 ปีและเขาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้น ตอนนี้สโมสรกำลังพึ่งพาประวัติศาสตร์หลังฤดูกาลของเบรดี้เพื่อทำสิ่งที่ดีกว่าให้สำเร็จ ผู้เยี่ยมชมซูเปอร์โบวล์บ่อยครั้งเบรดี้ต้องเชื่องความซวยของตัวเองเพื่อที่จะได้มีโอกาส

เดินทางไปแข่งขันเกมใหญ่อีกครั้ง เบรดี้มีสองเกมที่แย่ที่สุดของฤดูกาลกับทีมเดียวกันหรือว่านักบุญคริปโตไนต์ของเขา? ฉันเดาว่าเราจะพบในวันอาทิตย์ เบรดี้กำลังเล่นฟุตบอลที่ดีที่สุดของฤดูกาลด้วยการขว้างมากกว่า 340 หลาในแต่ละสี่เกมที่ผ่านมา เขามีระยะ 399 หลาในฤดูกาลสูงโดยมีสี่ทัชดาวน์ใน

รอบชิงชนะเลิศฤดูกาลปกติกับแอตแลนต้าและทำลายการป้องกันวอชิงตันที่ดีเป็นระยะทาง 381 หลาและคะแนนอีกหนึ่งคู่ บัคส์สะสม 507 หลาในเกมไวด์การ์ดซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยฤดูกาลของวอชิงตันมากกว่า 200 หลา เกมที่ไม่ดีเกมหนึ่งกับทีมอาจเป็นความบังเอิญ สองเกมที่ไม่ดีกับทีมเดียวกันเป็นแนวโน้ม

เบรดี้โยนลูกสกัดห้าจาก 12 ครั้งไปยังกองหลังนิวออร์ลีนส์และเฉลี่ยเพียง 224 หลาต่อเกม เขาล้มเหลวในการทำทัชดาวน์ครั้งเดียวในฤดูกาลนี้ในการสูญเสียสัปดาห์ที่ 9 สิ่งที่แตกต่างกันในขณะนี้ เบรดี้เชี่ยวชาญการรุกและอันโตนิโอบราวน์ถูกรวมเข้าด้วยกัน แต่เพียงพอหรือไม่

นิวออร์ลีนส์เซนต์ส บางครั้งทีมก็มีหมายเลขของฝ่ายตรงข้าม นั่นคือกรณีของคู่แข่งในแผนก มันไม่เหมือนกับว่าวิสุทธิชนมีการป้องกันโดยเฉลี่ยและพวกเขาโชคดีที่ปิดบัคส์ จริงๆแล้วพวกเขาค่อนข้างล่ำในด้านนั้นของฟุตบอล นักบุญอยู่ในอันดับที่ห้าเมื่อเทียบกับการส่งผ่านและในคะแนนที่อนุญาตในขณะที่วาง

อันดับสี่ของหลาทั้งหมดและอนุญาตให้ใช้หลาวิ่ง พวกเขารั้ง Bears ไว้ที่ 239 หลารวมและ 1 ใน 10 ของโอกาสในการลงครั้งที่สามในรอบไวลด์การ์ด ทัชดาวน์เพียงครั้งเดียวของชิคาโกเกิดขึ้นในการเล่นรอบสุดท้ายและ Bears ไม่ได้พยายามจุดนี้เลยหลังจากที่ปล่อยให้ผู้สนับสนุนของ Saints

ตื่นเต้น นิวออร์ลีนส์จบลงด้วยการครอบคลุม 11 แต้มในรอบชิงชนะเลิศ 21-9 ไมเคิลโธมัสที่เพิ่มความผิดพลาดครั้งใหญ่ซึ่งต่อสู้กับอาการบาดเจ็บมาตลอดทั้งฤดูกาลและกลับมาเล่นเกมที่ชิคาโก เขามีห้ารับ 73 หลาและทัชดาวน์ครั้งแรกของฤดูกาล Brees และ Thomas มีสายสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใคร

ซึ่งสามารถทำให้การป้องกันของ Bucs มีปัญหามากมาย นิวออร์ลีนส์ยังได้เปรียบในการวิ่งกลับมาพร้อมกับอัลวินคามาร่าซึ่งทำแต้มได้มากที่สุดเป็นอันดับสามจากการต่อสู้ด้วย 1,732 และนำ NFL ด้วย 21 ทัชดาวน์ทั้งหมด

ในขณะที่ตัวเลขการรุกกลับถดถอยในฤดูกาลนี้ด้วยเวลาที่หายไปของ Brees และโทมัสเล่นเพียงเจ็ดเกม แต่กลุ่มนี้มีความสามารถในการทำคะแนนได้มาก พวกเขามีคะแนนรวม 85 คะแนนในสองเกมสุดท้ายของฤดูกาลปกติและรวมเกือบ 400 หลากับตราหมีในขณะที่อยู่ที่ 11 จาก 17 ในอันดับที่สาม

เดิมพัน Buccaneers ที่ Saints ที่ BookMaker.eu การเล่าเรื่องของเกมนี้จะเกี่ยวกับกองหลัง แต่ผลจะตัดสินโดยนักแสดงสนับสนุน และนั่นคือจุดที่วิสุทธิชนมีความได้เปรียบ เกรดการป้องกันของพวกเขาดีขึ้นเล็กน้อยและ Kamara ทำให้พวกเขาได้เปรียบในเกมวิ่ง เกมน่าจะใกล้เข้ามามากกว่า

นี้หากบัคส์ไม่พลิกบอล แต่ผมยังชอบให้วิสุทธิชนบุกไปด้วยชัยชนะแบบครอบคลุม การทำนายคะแนน NFL: New Orleans 31, Tampa Bay 26 เข้าถึงสายการพนันสดจากอุปกรณ์มือถือของคุณที่ BookMaker sportsbook! สเปรดแบบเรียลไทม์ผลรวมอุปกรณ์ประกอบฉากและมันนี่ไลน์มีให้บริการ

ทั้งหมดดังนั้นเริ่มเดิมพันกับ BookMaker วันนี้ JACKSONVILLE, Fla (AP) – บุคคลที่คุ้นเคยกับการค้นหากล่าวว่า Urban Meyer และ Jacksonville Jaguars กำลังดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงเพื่อให้เขาเป็นโค้ชของทีม เริ่มสปอร์ตบุ๊คของคุณเองวันนี้

เริ่มรับเงินจากแผ่นงานของคุณที่นี่ บุคคลดังกล่าวได้พูดคุยกับ The Associated Press เกี่ยวกับเงื่อนไขของการไม่เปิดเผยตัวตนในวันพฤหัสบดีเนื่องจากยังไม่มีการทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการ เจ้าตัวบอกทำได้เร็ว ๆ นี้

เมเยอร์จะออกจากบูธออกอากาศและกลับไปที่สนามหลังจากหายไปสองปีซึ่งตามมาด้วยความหวาดกลัวด้านสุขภาพอีกครั้ง Meyer วัย 56 ปีเป็นเป้าหมายสูงสุดของ Shad Khan เจ้าของทีมและ Khan รอเกือบหนึ่งสัปดาห์เพื่อไปถึงจุดนี้ พวกเขาพบกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วบนเรือยอทช์ของ Khan ใน

ไมอามีและอีกครั้งในวันพุธ การจ้างโค้ชของวิทยาลัยที่มีมายาวนานพร้อมการแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศสามครั้งจะบ่งบอกถึงทิศทางใหม่สำหรับแฟรนไชส์ที่แพ้ 105 เกมจาก 144 เกมนับตั้งแต่ที่ข่านเข้ามาในปี 2555

เมเยอร์ไป 187-32 ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ชนะอย่างมากที่ 85.3 ในการหยุดที่ Bowling Green (2001-02), Utah (2003-04), Florida (2005-10) และ Ohio State (2012-18) เขาอยู่ในอันดับที่ 7 ตลอดกาลในเปอร์เซ็นต์การชนะระดับวิทยาลัยโดยรองจากตำนานนอทเทรอดาม