Holiday Palace Line COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นทั่วรัฐ

Holiday Palace Line ทอม วูลฟ์ ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียออกคำสั่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยสั่งให้ปิดคาสิโนทั้งหมด อีกครั้งจนถึงเวลา 08:00 น. ของวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2021

คำสั่งจะมีผลเวลา 00:01 น. วันเสาร์ที่ 12ธันวาคม

นอกจากนี้ ยังได้รับคำสั่งให้ปิด สถานี ขนส่ง วิดีโอเกมหยุด รถบรรทุกทั้งหมด 40 แห่ง ปิดให้บริการตามกำหนดเวลาเดียวกันกับคาสิโน

สำหรับตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะปิดการแข่งม้า

แม่น้ำถูกปิดแล้วเนื่องจากคำสั่งจาก Philly Health Department

Rivers Casino Philadelphiaปิดทำการแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ตามคำสั่งจากเมืองฟิลาเดลเฟีย

คาสิโนทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ปิดในเดือนมีนาคมเนื่องจากไวรัส พวกเขามีการเปิดใหม่เป็นระยะ ๆหลังจากปิดเป็นเวลาหลายเดือน

คาสิโนจัดลำดับใหม่เพื่อปิด

คุณสมบัติที่ได้รับผลกระทบใหม่คือ:

Harrah’s ฟิลาเดลเฟีย

คาสิโนฮอลลีวูดที่สนามแข่งม้าแห่งชาติเพนน์

เลดี้ลัคเนมาโคลิน

สด! คาสิโนพิตส์เบิร์ก

คาสิโน Meadows และสนามแข่งม้า

โมฮีแกน ซัน โพโคโน

เมาน์ แอรี่ คาสิโน รีสอร์ท

คาสิโน Parx

สนามแข่งม้าและคาสิโน Presque Isle

แม่น้ำพิตต์สเบิร์ก

วัลเลย์ ฟอร์จ คาสิโนแอนด์รีสอร์ท

วินด์ครีกเบธเลเฮม

สด! ใกล้พิตต์สเบิร์กเพิ่งเปิดตัว สั่งปิด

ใหม่สด! พิตต์ส เบิร์กเพิ่งเปิดประตูเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน สิ่งอำนวยความสะดวกน้องสาวLive! คาสิโน ฟิลาเดลเฟียกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยไม่มีการประกาศวันเปิดเกินกว่า “ไม่เกินสิ้นไตรมาสแรกของปี 2021”

เจ้าหน้าที่การเล่นเกมช่วยวางแผนการปิด

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเพนซิลเวเนียประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่ากำลังช่วยเหลือในขั้นตอนการปิดระบบ

ผู้อำนวยการบริหารKevin O’Tooleกล่าวว่าสุขภาพของประชาชนและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงานคาสิโน และคนอื่นๆ มีความสำคัญยิ่ง O’Toole กล่าวว่า:

“คณะกรรมการติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจะอัปเดตผู้ได้รับใบอนุญาตและสาธารณชนให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการพัฒนาใหม่ ๆ”

การปิดไม่ส่งผลกระทบต่อการเล่นเกมรูปแบบอื่นที่ควบคุมโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงเกมคาสิโนออนไลน์การพนันกีฬา และการแข่งขันแฟนตาซีรายวัน

คำตอบของ PA Casino ข้อความถึงพนักงานและผู้อุปถัมภ์

Harrah’s Philadelphia ได้ออกบันทึก ช่วยจำให้กับสมาชิกในทีมเมื่อวันพฤหัสบดี เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาทั้งหมดจะได้รับค่าจ้างและผลประโยชน์ต่อไปตลอดช่วงปิดทำการ การจ่ายเงินระหว่างงวดจะขึ้นอยู่กับค่าจ้างเฉลี่ยในช่วงแปดสัปดาห์ที่ผ่านมา

Frank Leone , COO และผู้จัดการทั่วไปของ Mount Airy Casino Resort กล่าวในการแถลงข่าวว่าการจองจนถึงวันที่ 3 มกราคมสามารถยกเลิกได้โดยไม่มีค่าปรับ ผู้มีอุปการคุณสามารถโทร (877) 682-4791 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้เขายังกล่าวว่า:

“ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ เราหวังว่าจะได้ต้อนรับทุกคนกลับสู่ที่พักในวันที่ 4 มกราคม”

เส้นทางม้า PA ยังคงวิ่งอยู่ในขณะนี้

ตามที่เลขาธิการสื่อมวลชนของ PA Department of Agriculture, Shannon Powers , ขณะนี้แทร็กไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดคาสิโน

“เพลงที่เปิดในช่วงเวลานี้ของปี ได้แก่ Parx, Harrah’s Philadelphia, Meadows และ Penn National Mohegan Sun ที่ Pocono และ Presque Isle Downs จะปิดตามปกติในช่วงเวลานี้ของปี”

กิจกรรมอื่นๆ ที่สั่งหยุดหรือจำกัด

นอกจากนี้ห้ามรับประทานอาหารในร่ม อีกครั้ง การรับประทานอาหารกลางแจ้ง บริการอาหารซื้อกลับบ้าน และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบซื้อกลับบ้านอาจดำเนินต่อไป

วูลฟ์สั่งให้การชุมนุมกลางแจ้งและกิจกรรมที่มีคนมากกว่า 50 คนยุติลง

ธุรกิจแบบตัวต่อตัวที่ให้บริการสาธารณะอาจดำเนินการที่50% ของความจุสูงสุด — ยกเว้นหากถูกจำกัดให้มีขนาดเล็กลงตามคำสั่งซื้อที่มีอยู่

วูลฟ์ซึ่งตรวจหาเชื้อไวรัสในเชิงบวกแต่ไม่แสดงอาการ ยังสั่งปิดการดำเนินงานในอาคารที่โรงยิมและฟิตเนสรวมถึงธุรกิจในร่มแบบพบปะกันในวงการบันเทิง ซึ่งรวมถึงโรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ ลานโบว์ลิ่ง และอื่นๆ

กีฬาสำหรับนักเรียน K-12 และกิจกรรมนอกหลักสูตรในโรงเรียนต้องยุติลง แต่กิจกรรมนอกหลักสูตรอาจดำเนินต่อไปได้

ผู้ชมไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของวิทยาลัยได้ Wolf กล่าวว่าความต่อเนื่องของกีฬาวิทยาลัยอาจดำเนินต่อไปตามคำสั่งด้านสุขภาพของรัฐบาลกลางและรัฐ

ข้อจำกัดใหม่ได้รับการประกาศในวันเดียวกับที่วัคซีนได้รับการอนุมัติให้สร้างภูมิคุ้มกันผู้คนจากไวรัส แม้ว่าการเปิดตัวจะยังมาไม่ถึงก็ตาม

ขั้นตอนการเปิดใหม่ก่อนหน้านี้

COVID-19 Casino Reopening Protocols เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดใหม่ครั้งก่อน พวกเขาให้รายละเอียดข้อกำหนดขั้นต่ำด้านความ ปลอดภัยและสุขภาพที่ จำเป็นก่อนที่จะเปิดอีกครั้ง

ประเด็นสำคัญคือ:

คาสิโนสามารถเปิดใหม่ได้ที่ความจุ 50%

พนักงานและแขกต้องสวม หน้ากากอนามัย

มีการทำเครื่องหมายบนพื้นเพื่อส่งเสริม การเว้นระยะห่างทางสังคม

จำเป็นต้องมี การทำความสะอาดขั้นสูง ที่จำเป็นทั่วทั้งสถานที่

ในตอนแรก ห้องโป๊กเกอร์ไม่ ได้ รับอนุญาต ให้ดำเนินการหลังจากการปิดระบบครั้งแรกเนื่องจากการจัดการไพ่และชิปของผู้เล่น

แต่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนห้องโป๊กเกอร์สด 5 ใน 9 ห้องใน PA ได้เปิดใหม่อีกครั้ง

เมื่อคาสิโนเปิดใหม่ในเพนซิลเวเนียอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ Holiday Palace Line รายงานของมินิคาสิโนใหม่ที่มาถึงรัฐคีย์สโตนก็มาถึง คาสิโนจะเป็นแบรนด์ใหม่ แต่ชื่อนี้เป็นชื่อที่คุ้นเคยในอุตสาหกรรม

ในวันจันทร์Bally’s Corporation ประกาศข้อตกลง กับ Ira Lubertผู้จัดการด้านอสังหาริมทรัพย์และภาคเอกชนในฟิลาเดลเฟีย“เพื่อร่วมกันออกแบบ พัฒนา สร้างและจัดการคาสิโนที่ได้รับอนุญาตประเภท 4” ในเพนซิลเวเนีย

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ Lubert ประสบความสำเร็จในการประมูลเพื่อรับใบอนุญาตมินิคาสิโน ในเดือนกันยายน 2020

Lubert สำเร็จการศึกษาจากPenn State Universityและเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2015 คาสิโนใหม่จะตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนเก่าของ Lubert ใกล้Unionvilleเพียงไม่กี่ไมล์จากวิทยาเขต PSU

เริ่มก่อสร้างครึ่งปีแรก 2564 ใช้เวลาหนึ่งปี

Lubert มีประสบการณ์กับการเป็นเจ้าของคาสิโนใน PA แล้ว เขาเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในRivers Casino Pittsburgh ลูเบิร์ตยังมีบทบาทสำคัญในการเปิดValley Forge Casino Resortใน King of Prussia ในปี 2012 ก่อนที่จะขายในปี 2018

ที่ งาน ประมูล ของ Pennsylvania Gaming Control Boardในเดือนกันยายน Lubert ได้เสนอราคาที่ชนะเป็นจำนวนเงิน 10,000,101 ดอลลาร์ การทำเช่นนี้ทำให้ Lubert มีสิทธิ์สมัคร ใบ อนุญาตประเภท 4 Slot Machine

ใบอนุญาตมีให้หลังจากMount Airy Casino ถูกปฏิเสธใบอนุญาตในเดือนพฤศจิกายน 2019

จากข้อมูลของ Bally การก่อสร้างคาสิโนจะเริ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 และใช้เวลาประมาณหนึ่งปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ คาสิโนจะมี เครื่องสล็อตมากถึง 750 เครื่อง และ เกมบน โต๊ะ30 เกม

นอกจากนี้ Bally’s วางแผนที่จะเปิดหนังสือกีฬาขายปลีก รวมถึง คา สิโนออนไลน์ Bally PA และหนังสือกีฬาออนไลน์ แผนดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการอนุมัติและใบอนุญาตเพิ่มเติม

การประมาณการของ Bally การก่อสร้างมินิคาสิโนจะมีราคา120 ล้านดอลลาร์ Bally’s จะมีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ในการเป็นหุ้นส่วนหลังจากได้รับการอนุมัติการทำธุรกรรมโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ความสัมพันธ์ในท้องถิ่นของลูเบิร์ตสนับสนุนการเข้าร่วม PA ของ Bally

George Papanierประธานและซีอีโอของ Bally’s Corporation อธิบายว่าการเข้าสู่ตลาด Pennsylvania ของ Bally เป็น “ก้าวสำคัญ” ของบริษัท

ปัจจุบัน Bally’s Corporation เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ 12 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุด Bally เข้าซื้อEldorado Resort Casino Shreveportในหลุยเซียน่าจากCaesars Entertainment Inc.ในเดือนธันวาคม 2020

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Bally’s เป็นเจ้าของBally’s Atlantic Cityในรัฐนิวเจอร์ซีย์, Dover Downs Hotel & Casinoในเดลาแวร์และอีกสองแห่งในRhode Island

“เราตั้งตารอที่จะรวมผลงานการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่พิสูจน์แล้วของเราเข้ากับความรู้และความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นของ Ira Lubert เพื่อนำประสบการณ์การเล่นเกมและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นหนึ่งของ Bally มาสู่ลูกค้าและแฟนกีฬาทั่วเพนซิลเวเนีย” Papanier กล่าว

Papanier ยังอ้างถึงประสบการณ์การพัฒนาของ Lubert ในรัฐและพื้นที่ ภูมิหลังดังกล่าวจะช่วยให้ Bally “ไม่เพียงแต่สร้างและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้น แต่ยังช่วยเหลือชุมชนโดยรอบด้วย” Papanier กล่าว

Lubert สะท้อนความรู้สึกนั้น

“ฉันเชื่อว่าเราจะทำให้โครงการเปลี่ยนแปลงนี้ประสบความสำเร็จสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และหวังว่าจะได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการพัฒนาขื้นใหม่ที่จะมีต่อชุมชน” ลูเบิร์ตกล่าว

ในที่สุดมินิคาสิโนก็เริ่มเปิด

การประมูลที่ชนะของ Lubert ทำให้เขาได้รับสิทธิ์ในการรับใบอนุญาตมินิคาสิโนใบสุดท้ายที่เสนอโดย PGCB การประมูลเป็นไปตามการขยายการพนันของรัฐในปี2560 ในท้ายที่สุด ผู้ประมูลอ้างสิทธิ์เพียงห้าใบจากใบอนุญาตคาสิโนขนาดเล็ก10 ใบ ที่ เสนอ

มินิคาสิโนแห่งแรกที่เปิดในรัฐคือLive! คาสิโน Pittsburgh ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2020

สด! คาสิโนฟิลาเดลเลฟียเปิดให้บริการก่อนเริ่มปี2564แต่ช่วงโควิด -19

กำหนดการเดิมคือวันที่สิ้นสุดเมื่อเดือนมกราคม คาสิโนปลายทางในสแตมดิสตริกต์ของฟิลาเดลเฟียจะประกาศเมื่อวันพุธว่าGrand Opening โน้ตบุ๊กในบริษัทหลักทรัพย์ในวันที่ 11 ก.พ. เวลา 20.00 น. – รอการอนุมัติจาก PGCB

ทั้งฟิลาเดลโทษและเพนซิลเวเนียอนุญาตให้พนักงานเล่นคาสิโนสดได้ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม

วันพรีวิวเริ่มวันที่ 19 มกราคมพร้อมกับ Grand Opening ตามมา

ก่อนก้าวสู่สาธารณะ สด! เบื้องหลังการทำงาน

วันที่ 19 มกราคม เวลา 16.00 น. แน่นอนซีรีส์ของPreview Daysอนุญาตให้เป็นไปได้! สมาชิกรีวอร์ดคลับตอนที่ต้องทำการจองเท่านั้น

The Cordish Companies’ อยู่แล้ว! จะได้รับรางวัลจากผู้เล่นสะสมคะแนนจากสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกม ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องได้รับคะแนนระดับออนไลน์ผ่านPlayLive! แอพมือถือ

สด! คาสิโนฟิลาเดลเปกำลังดำเนินการขั้นสุดท้าย

คาสิโนจะแวะมาทุกครั้งที่มีเวลาและทุกครั้งที่ Live! คาสิโนเปิดให้บริการไม่เป็นไร Pittsburghในปลายเดือนพฤศจิกายน

เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว

FanDuelจะดูแลหนังสือกีฬาขายปลีกของ Live! นู่นนี่นั่นป้ายใหญ่เพื่อบอกให้ระลึกถึงความทรงจำและไลฟ์! สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือห้องวันที่ 29 มาใหม่

คนงานกำลังง่วนอยู่กับที่ตลอดเวลาภายนอกในวันจันทร์ที่ทางเข้าเป็นที่ตั้งของบริษัท Philly

มีสัญญาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี้รวมถึงป้ายขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงได้ตรงหัวมุมถนน South Darien St. และ Packer Ave

สิ่งที่คาสิโนมองเห็นได้ก็คือและจะขอพร้อมสำหรับการดำเนินการ

ดูตัวอย่างเชิงลึกของ Live! มีเบสฟิลาเดลเป

เมื่อมาถึงนี้ PlayPennsylvania สามารถเผยแพร่ซีรีส์ตัวอย่างสามตอนที่อยู่ในพื้นที่จัดเก็บได้

ส่วนแรกรับชมที่ มรดกทางวัฒนธรรม ของเว็บไซต์และประวัติศาสตร์ – The Cordish Companies of Baltimore

เดอะไลฟ์! คาสิโนและศูนย์รวมความบันเทิงอยู่กับ Wells Fargo Center, Lincoln Financial Field, Citizens Bank Park และดาวน์ Cordish/Comcast-Spectacor !

โปรเจกต์ใหม่นี้เขย่าตลาดเกมอิฐและปูนของภูมิภาค Philly จะได้รับในตอนที่ 1 แชมป์เปี้ยนไทม์ไลน์ที่รวบรวมรวมภาคแรกด้วย

ตอนที่ 2คำนวณรายได้ของคาสิโนอื่นๆ เช่นเคยและแผนสำหรับบุคคลข้ามช่องด้วยกีฬาและการท่องเที่ยวสำหรับ Live!

และตอนที่ 3อย่าลืม Live! โดยให้เข้ากับเมืองที่อยู่ใกล้เคียงเหล่านี้เหมือนกันทำการตลาดด้วยตัวเองเป็นเงินสดปลายทาง

หมายเหตุ ผู้กำกับ: บทความนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 6 มกราคมโดยยืนยันวันเปิดทำการโดย Live!

คาสิโนใหม่ล่าสุดของ Pennsylvania กำลังเข้าใกล้การมีชีวิตมากขึ้น

สด! Casino Philadelphiaโครงการมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์จะเปิดในวันที่ 19 มกราคม 2021 เวลา 16:00 น. พร้อมชุด วันพรีวิวสำหรับ Live! สมาชิกรีวอร์ดคลับ หลังจากวันพรีวิวและรอการอนุมัติจาก Pennsylvania Gaming Control Boardถ่ายทอดสด! Casino Philadelphia จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 20:00 น

สด! Casino & Hotel Philadelphia บริหารงานโดยStadium Casino REซึ่งเป็นบริษัทในเครือของThe Cordish Companies จะเป็น คา สิ โน แห่งที่สองในฟิลาเดลเฟียและเป็นแห่งเดียวที่มีโรงแรม

เล่นสด! –สด! คาสิโนออนไลน์ของ Casino Philadelphia – สร้างประวัติศาสตร์ iGaming โดยเปิดตัวก่อนร้านค้าปลีกในเดือนสิงหาคม

วันพรีวิวที่ Live! นครฟิลาเดลเฟีย

ที่มีอยู่! สมาชิก Rewards Clubสามารถจองวันพรีวิวในวันที่ 19 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ ได้แล้ว ที่ LivePhillyRSVP.com หากคุณไม่ใช่ Live! สมาชิก Rewards คุณยังสามารถเข้าร่วมการแอบดูได้โดยลงทะเบียนที่ PhillyLiveRewards.com อย่างไรก็ตาม หลังจากวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 20:00 น. ผู้เข้าพักจะไม่ต้องจองอีกต่อไป

ด้วยการเพิ่ม Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย จะมีคาสิโน 13 แห่งและคาสิโนขนาดเล็กหนึ่งแห่งในเพนซิลเวเนีย สด! Casino Pittsburgh ที่ Westmoreland Mallซึ่งเป็นมินิคาสิโนประเภทที่ 4 ขนาด 100,000 ตารางฟุตเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน อย่างไรก็ตามจากคาสิโนปัจจุบันใน PA มีเพียงสี่แห่ง เท่านั้น เท่านั้น (Mohegan Sun, Valley Forge Casino, Mount Airy และ Wind Creek) ที่มีโรงแรม

สด! Casino Philadelphia มี โรงแรมสูง 12 ชั้น208 ห้อง แขกสามารถจองได้ที่ Live! โรงแรมโดยโทร (267) 682-7300 โทรฟรีที่ 833-4PA-LIVE หรือทางออนไลน์ที่ www.LiveCasinoHotelPhilly.com

Joe Billhimerรองประธานบริหาร Cordish Gaming Group กล่าวในการแถลงข่าว :

“เรารู้สึกตื่นเต้นเกินกว่าจะถ่ายทอดสด! ในฟิลาเดลเฟียและนำแหล่งเล่นเกมและความบันเทิงระดับโลกมาสู่ใจกลางย่านสเตเดียม สิ่งที่เราสร้างขึ้นที่นี่ไม่มีใครเทียบได้ในประเทศ แฟนกีฬา นักชิม ผู้คลั่งไคล้การเล่นเกม และใครก็ตามที่มองหาค่ำคืนแห่งความสนุกและตื่นเต้น ต้องหยุดที่นี่เพื่อสัมผัสประสบการณ์ทั้งหมด”

การทดสอบการพูดคุยของ PGCB

สด! คาสิโนฟิลาเดลเฟียจะจัดงานการกุศลที่ได้รับเชิญเท่านั้นสองคืนในวันที่ 16-17 มกราคมโดยรายได้ทั้งหมดบริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในพื้นที่ฟิลาเดลเฟีย

ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันที่ 13 มกราคมผู้อำนวยการบริหารKevin O’Tooleกล่าวว่าทีมปฏิบัติตามข้อกำหนดของคาสิโนอยู่ในไซต์ในสัปดาห์นี้ที่ Live! ในเซาท์ฟิลาเดลเฟียเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการเล่นเกมทุกด้านเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

สด! คาสิโนฟิลาเดลเฟี ยจะเปิดหนังสือกีฬาค้าปลีกโดยร่วมมือกับFanDuel ผู้ดำเนินการค้าปลีก ทุกด้านของหนังสือกีฬาจะได้รับการทดสอบโดยบุคลากรของบอร์ดบริหารในสุดสัปดาห์นี้ ห้องโป๊กเกอร์จะเปิดในไม่ช้าหลังจากสิ้นสุดช่วงทดสอบ

David M. Baraschประธาน PGCB กล่าวกับ O’Toole:

“ฉันต้องบอกว่ามันเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งเมื่อเผชิญกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญกับการเริ่มต้นคาสิโนในเซาท์ฟิลาเดลเฟีย ขอชื่นชมคุณและพนักงานของคุณที่ทำให้แน่ใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในกำหนดเวลาที่รวดเร็วอย่างน่าทึ่งโดยพิจารณาจากข้อจำกัดทั้งหมด”

“คาสิโนที่สร้างขึ้นสำหรับฟิลาเดลเฟีย”

สด! รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดMario Maesano แสดงความคิดเห็นกับPlayPennsylvania :

“คาสิโนนี้สร้างขึ้นเพื่อฟิลาเดลเฟีย คู่แข่งนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในตลาดอื่นมาคัดลอกและวางที่นี่ เรากำลังสร้างสิ่งนี้โดยเฉพาะสำหรับตลาดฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ร้านอาหารที่เราเลือก ไปจนถึงเกม การตกแต่ง และสิ่งอำนวยความสะดวก”

สด! Casino & Hotel Philadelphia กำลังสร้าง “มาตรฐานใหม่” สำหรับการเล่นเกม การรับประทานอาหาร ความบันเทิง โรงแรม และที่พักสำหรับงานพิเศษ

คุณสมบัติคุณสมบัติ 510,000 ตารางฟุต :

มากกว่า2,100สล็อตและเกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์

150 เกมบนโต๊ะ

ห้องโป๊กเกอร์29 โต๊ะ

ตัวเลือกการรับประทานอาหารและความบันเทิงที่หลากหลาย

FanDuel Sportsbookที่ล้ำสมัยและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

ศูนย์จัดงานหกห้องมีพื้นที่การประชุมที่ปรับแต่งได้ขนาด 15,000 ตารางฟุตเพื่อรองรับกลุ่มแขกตั้งแต่ 12 ถึง 1,000 คน

เข้าถึงที่จอดรถสะดวกด้วยที่จอดรถที่มีโครงสร้างหลายชั้นและที่จอดรถพื้นผิวที่อยู่ติดกัน

รับประทานอาหารที่ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย

แสดงความคิดเห็น Maesano เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย :

“เราไม่รับประทานอาหารในคาสิโนแบบดั้งเดิม ทุกสิ่งที่เราทำจากจุดยืนด้านอาหารและเครื่องดื่มในบริษัทนี้ถือเป็นก้าวที่เหนือกว่าทุกสิ่งในตลาด เมื่อคุณใส่ปรัชญาของการเป็นบริษัทนักชิมในเมืองที่ภาคภูมิใจในการเป็นเมืองแห่งนักชิม นั่นถือเป็นการแต่งงานที่สมบูรณ์แบบ เราไม่รู้สึกว่าคู่แข่งของเราสามารถหรือเสนออาหารที่มีคุณภาพหรือหลากหลายอย่างที่เรากำลังจะได้ในงาน Live!”

รับประทานอาหารและความบันเทิงที่ Live! คาสิโน & โฮเทล ฟิลาเดลเฟีย

The Prime Rib – ร้านสเต็กระดับท็อปของ Zagat ซึ่งเคยตั้งอยู่ใน Center City Philadelphia มานานกว่า 20 ปี ตอนนี้มีบ้านหลังใหม่แล้ว

กีฬาและสังคม Philly – สถานที่จัดงานจะมี ร้านค้าปลีก FanDuel Sportsbook และเลานจ์และระบบ AV ที่ล้ำสมัย รวมถึงจอ LED ขนาดยักษ์ 52 ฟุต และโทรทัศน์ 24 เครื่องเพื่อการรับชมกีฬาขั้นสูงสุด เมนู American Grill พร้อมรายการโปรดของวันแข่งขัน รวมถึงสเต็กชีสซี่โครงสั้น เบียร์ท้องถิ่น และเครื่องดื่มค็อกเทลสูตรพิเศษ

ลูกฟู – รสชาติดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห้องรับประทานอาหารส่วนตัว และห้องคาราโอเกะส่วนตัว

10 th Street Market – ศูนย์อาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตลาดอาหารที่ยิ่งใหญ่ในฟิลาเดลเฟีย ซึ่งแขกสามารถเพลิดเพลินกับอาหารที่หลากหลาย รวมถึงบาร์ที่เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Lorenzo and Sons Pizza – อาหารหลักของ South Philadelphia ตั้งแต่ปี 1970 และเป็นหนึ่งใน 101 พิซซ่าที่ดีที่สุดในอเมริกาโดย The Daily Meal

Sang Kee Noodle Bar & Kitchen – บาร์บะหมี่แบบดั้งเดิมที่มีบะหมี่คลาสสิกและติ่มซำให้เลือก

Termini Brothers Bakery – ร้านเบเกอรี่ในเซาท์ฟิลาเดลเฟียที่เสิร์ฟแคนโนลิส คุกกี้ และอื่นๆ มาเกือบศตวรรษ

ร้านใหม่ 2 แห่งจาก Guy Fieri เชฟมือรางวัลเอ็มมี่และรายการโทรทัศน์ชื่อดังGuy Fieri – Guy’s Burger Join และ Guy Fieri’s Taco Joint

ตัวเลือกการตลาดอื่น ๆ ได้แก่ :

เดลี่ของมอร์ตี้

Luckie’s Liquor – บาร์เปิด 24 ชั่วโมง

เซ็นเตอร์บาร์ – ตั้งอยู่ใจกลางชั้นคาสิโน นำเสนอมุมมอง 360° ของการเล่นเกม จอทีวีแอลอีดีขนาดยักษ์สำหรับการรับชมกีฬา โต๊ะส่วนกลาง ที่นั่งเลานจ์หรูหรา และดนตรีสด

R Bar – บาร์แบบอินเทอร์แอคทีฟที่ไม่เหมือนใคร มีโต๊ะเกมอิเล็กทรอนิกส์และจอวิดีโอยาว 40 ฟุต

สุขภาพและความปลอดภัยและชีวิต!

เมืองฟิลาเดลเฟียสั่งให้ริเวอร์คาสิโนฟิลาเดลเฟียปิดทำการในวันที่ 20 พฤศจิกายนเนื่องจากกรณีไวรัสโคโรนาที่เพิ่มขึ้น รัฐบาล Tom Wolfสั่งให้คาสิโนทั้งหมดใน PA ปิดทำการในวันที่ 12 ธันวาคมจนถึงวันที่ 4 มกราคม

คาสิโนในเพนซิลเวเนียจำเป็นต้องปฏิบัติตาม COVID-19 Casino Reopening Protocolsซึ่งมีรายละเอียด เกี่ยวกับความปลอดภัยขั้นต่ำและข้อกำหนดด้านสุขภาพ ที่ จำเป็นก่อนที่จะเปิดใหม่อีกครั้ง

จากการแถลงข่าว Live! Casino & Hotel Philadelphia พัฒนา แผน Play It Safe ที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นโปรแกรมด้านสุขภาพและสุขอนามัยที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งช่วยให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด การเว้นระยะห่างทางกายภาพ จำนวนผู้เข้าพักที่ลดลง เทคโนโลยีใหม่ และมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขภาพที่เข้มงวด

ส่วนประกอบที่สำคัญของแผน Play It Safe ได้แก่:

การติดตั้งระบบฟอกอากาศ Atmos Air Bi-Polar ที่ล้ำสมัย ภายในระบบ HVAC เพื่อบำบัดและทำความสะอาดอากาศในโรงงาน รวมถึงอนุภาคไวรัสใดๆ ระบบได้รับการออกแบบให้เปลี่ยนอากาศ 12 ครั้งต่อชั่วโมงทั่วทั้งชั้นคาสิโน ซึ่งมากกว่าสองเท่าของความถี่ของอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่

ระบบการจัดการสล็อต Reel Clearที่ไม่เหมือนใครรับประกันว่าลูกค้าทุกคนที่เล่นสล็อตแมชชีนจะนั่งลงที่เครื่องที่สะอาดและยังมีความสามารถในการรักษาระยะห่างทางสังคมโดยอัตโนมัติกับลูกค้าจากแขกที่ใกล้ที่สุด ระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถปิดสล็อตได้โดยอัตโนมัติหลังจากเล่นไปแล้ว และผู้ดูแลสามารถเปิดใช้งานอีกครั้งได้หลังจากทำความสะอาดแล้วเท่านั้น

สด! มุ่งมั่นที่จะไม่เพียงแค่ตอบสนองเท่านั้น แต่ยังเกินข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของไวรัสใน PA

“ความสำคัญสูงสุดของเราคือการจัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับสมาชิกในทีมและแขกของเรา” Billhimer กล่าว “เราได้ดำเนินมาตรการพิเศษเพื่อให้เป็นไปตามและเกินกว่าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโควิด-19 ของรัฐเพนซิลเวเนีย เพื่อให้แน่ใจว่าแขกทุกคนของเราจะสนุกสนานและรู้สึกปลอดภัย”

ถ่ายทอดสด! ซีรีส์พรีวิวของฟิลาเดลเฟีย

PlayPennsylvania เพิ่งเผยแพร่ ซีรีส์นำสามส่วนที่เน้นทั้งหมดที่คุณคาดหวังได้จากคาสิโนฟิลาเดลเฟียใหม่ล่าสุด ติดตามได้ที่นี่:

ตอนที่ 1: Cordish จะไม่ปล่อยให้การแพร่ระบาดทำให้แผนคาสิโนใหม่ต้องหยุดชะงัก

ตอนที่ 2: บนทำเลทอง Live! เป็น “คาสิโนที่สร้างขึ้นเพื่อฟิลาเดลเฟีย”

ตอนที่ 3: ชุมชนคือทุกสิ่งสำหรับคาสิโนปลายทางแห่งแรกของ Philly