ID Line UFABET ไลน์ MAXBET ความเสียหายในการประชุม

ID Line UFABET ฮูสตัน, 16 ส.ค. 2549 (PRIMEZONE) — American Enterprise Development Corporation (OTCBB:AEND) ประกาศในวันนี้ว่า Havoc Distribution, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมด เป็นผู้สนับสนุนเครื่องดื่มให้พลังงานสำหรับการประชุม Southland Conference แต่เพียงผู้เดียว

ในฐานะผู้สนับสนุนองค์กรสำหรับการประชุม Southland Conference Havoc ได้เพิ่มวิทยาลัยอีก 10 แห่งในกลุ่มตลาดเป้าหมายฉลากส่วนตัว ซึ่งจะจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลัง Havoc ด้วยการสร้างแบรนด์ร่วมของ Conference ความเสียหายคาดว่าจะทำการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้พลังงานภายใต้โลโก้การประชุมและทีมในแต่ละเมืองวิทยาลัยเหล่านี้

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เพิ่มโรงเรียนเหล่านี้ในตลาดของเรา” CK Williams ประธาน AEND กล่าว “เราตั้งตารอที่จะมอบเครื่องดื่มชูกำลังให้แฟนๆ และผู้สนับสนุนโรงเรียนการประชุมของเรา ไม่เพียงแต่จะมีรสชาติที่ยอดเยี่ยมและเหนือกว่าปกติเท่านั้น”

เขากล่าวเสริม “เรามีความยินดีที่จะเพิ่มการประชุม Southland Conference ให้กับครอบครัวผู้สนับสนุนด้านกีฬาของเรา และหวังว่าจะได้สนับสนุนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ของการประชุม แฟน ๆ และศิษย์เก่าของโรงเรียนเหล่านี้เป็นผู้บริโภคประเภทที่เราคาดว่าจะพบเมื่อเราแนะนำ Havoc ทั่วอเมริกา

“เรามองว่า Havoc เป็นแบรนด์ที่ให้บริการทั้งเครื่องดื่มชูกำลังคุณภาพสูงและรสชาติที่ดึงดูดใจแฟนกีฬาทุกวัย เราคาดว่าความสัมพันธ์นี้จะช่วยดึงดูดผู้ซื้อรุ่นเยาว์มาสู่ผลิตภัณฑ์และเรื่องราวของบริษัทของเราในขณะที่ Havoc ขยายการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ ความสัมพันธ์ในปีหน้า”

Havoc จะตั้งอยู่ในดัลลัส รัฐเท็กซัส และจะดำเนินงานในฐานะบริษัทในเครือของ American Enterprise ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาธุรกิจในรัฐเท็กซัสที่มุ่งเน้นการลงทุนในองค์กรระดับเริ่มต้น และให้การสนับสนุนด้านการจัดการที่สำคัญแก่บริษัทในพอร์ต

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” บางส่วนตามความหมายของมาตรา 27a ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21e ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนให้เห็นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลลัพธ์จริงจะเป็นไปตามหรือเกินความคาดหวังดังกล่าว

ด้วยการแข่งขัน 94 รายการทั่วประเทศและเงินรางวัลตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์ USTA Pro Circuit เป็นเส้นทางสู่การแข่งขัน US Open และการแข่งขันระดับทัวร์สำหรับนักเทนนิสที่ใฝ่ฝันและเป็นสมรภูมิประจำสำหรับมืออาชีพที่มีชื่อเสียง ชายและหญิงมากกว่า 1,100 คนจาก 79 ประเทศเข้าร่วมแข่งขันใน USTA Pro Circuit ในปี 2548 เพื่อชิงเงินรางวัลมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์และคะแนนการจัดอันดับ ATP และ WTA Tour อันมีค่า Andre Agassi, James Blake, Lindsay Davenport, Mardy Fish, Justine Henin-Hardenne, Andy Roddick และ Maria Sharapova เป็นหนึ่งในดาราชั้นนำของวันนี้ที่เริ่มต้นอาชีพของพวกเขาใน USTA Pro Circuit สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ procircuit.usta.com

เกี่ยวกับ NY จูเนียร์เทนนิสลีก:

เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่ New York Junior Tennis League (NYJTL) เป็นแรงผลักดันให้ทั้งเยาวชนในนครนิวยอร์กและชุมชนเทนนิส ตามพันธกิจของ NYJTL ได้นำกีฬาเทนนิสมาสู่เด็กๆ ในทุกภูมิหลังทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังช่วยให้เยาวชนเหล่านี้มีทักษะที่สำคัญที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในชีวิต

ต้นกำเนิดของ NYJTL มีรากฐานมาจากการก่อตั้ง ID Line UFABET National Junior Tennis League (NJTL) โดย Arthur Ashe, Charlie Pasarell, Eugene Scott และ Sheridan Snyder ในปี 1969 อาร์เธอร์ แอชได้ก่อตั้ง NJTL ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้เด็กๆ เล่นเทนนิสในเมือง ในปีพ.ศ. 2513 ผลงานของ Ashe ทำให้ New York Junior Tennis League ถือกำเนิดขึ้นและได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กๆ ในนิวยอร์กซิตี้นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ภารกิจของ NYJTL คือการจัดหาเยาวชนในนิวยอร์กซิตี้ผ่านกีฬาเทนนิสด้วยการพัฒนาตัวละคร สภาพร่างกาย การพัฒนาทักษะทางสังคม สาขาวิชาการเรียนรู้ และโอกาสทางการศึกษา ด้วยการจัดโปรแกรมเทนนิสสำหรับเยาวชนมากกว่า 170,000 คนในสนามเทนนิสดัดแปลง 1,000 สนามในกว่า 400 หลาของโรงเรียน สนามเด็กเล่น และไซต์การเคหะนครนิวยอร์ก (NYCHA) ลีกนี้จึงกลายเป็นโครงการสอนเทนนิสที่ใหญ่และได้รับการยอมรับมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ในช่วงเวลาที่โปรแกรมกีฬาในโรงเรียนที่มีโครงสร้างขาดแคลนอย่างร้ายแรง NYJTL เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการกับแบบอย่างที่ดีในสถานที่ปลอดภัย กีฬาเทนนิส NYJTL เสนอทางเลือกที่มีความหมายให้กับเยาวชนในนิวยอร์กซิตี้แทนอิทธิพลเชิงลบที่ล้อมรอบพวกเขาทุกวัน โปรแกรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้เด็กชายและเด็กหญิงได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการ สังคม กายภาพ และนันทนาการ NYJTL เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความสนใจของเยาวชนในโรงเรียน

โปรแกรม NYJTL ทำให้โรงเรียนสนุก เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมในโปรแกรมเหล่านี้เรียนเทนนิส รับคำปรึกษาจากเพื่อน ร่วมชมรมทำการบ้าน ติว SAT และเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสในการมอบทุนการศึกษา ลีกได้สร้างระบบสนับสนุนการศึกษาที่แข็งแกร่งโดยใช้เทนนิสเป็นพาหนะ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา นักเรียน NYJTL จำนวน 150 คน

ได้รับเงินช่วยเหลือและทุนการศึกษาประจำปีแก่วิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมศึกษาเกือบ $6,000,000 เกือบ $6,000,000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว NYJTL กรุณาเยี่ยมชมhttp://nyjtl.org/ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิมคูเรียร์, กรุณาเยี่ยมชมhttp://www.tennisfame.com/enshrinees/courier.html

DOUGLAS, Isle of Man, 17 ส.ค. 2549 ( PRIMEZONE ) — PokerStars.com ( www.pokerstars.com ) ซึ่งเป็นเว็บไซต์การแข่งขันโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ตอกย้ำสถานะการเป็นประตูสู่การแข่งขันอันทรงเกียรติที่สุดใน โป๊กเกอร์. ผู้เล่นPokerStarsหลายพันคนเข้าร่วมWorld Series of Poker ( WSOP ) ในปีนี้ ในความเป็นจริง PokerStars ส่ง

เกือบ 19 เปอร์เซ็นต์ของสนามเด็กเล่นทั้งหมดไปยังงานหลักของปีนี้ มากกว่าสถานที่อื่นๆ นอก WSOP เอง จากสถิติการแข่งขัน 8,773 รายการ สมาชิก 1623 คนของทีม PokerStars ได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกของโป๊กเกอร์ โดยรวมแล้ว ผู้เล่น PokerStars ได้รับรางวัลมากกว่า 21 ล้านดอลลาร์จาก 46 อีเวนต์เปิดที่ World Series

ผู้เล่นสามคนของ PokerStars มาถึงโต๊ะสุดท้าย โดยใช้เวลาแปดวันอันเหน็ดเหนื่อย ต่อสู้เพื่อเงินรางวัลใหญ่ 12 ล้านดอลลาร์ ผู้เข้ารอบสุดท้ายสามคนออกจากลาสเวกัสด้วยเงินรางวัลรวม 5.9 ล้านดอลลาร์:

Joe Hachemแชมป์ WSOP ปี 2548 ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ร่วมกับเพื่อนสมาชิกทีม PokerStars อย่างHumberto Brenesที่ได้อันดับ 36 ด้วยเงิน 329,865 ดอลลาร์ อุมแบร์โตยังสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองด้วยการจ่ายเงินแปดครั้งตลอดระยะเวลาหกสัปดาห์ของเวิลด์ซีรีส์ทั้งหมด โดยทำให้ฟิล เฮลมุธจูเนียร์ทำเงินได้มากที่สุดในช่วง WSOP ปี 2549

PokerStars ขยายทีมผู้เล่นระดับ All-Star ด้วยการเพิ่มล่าสุดของBarry Greenstein , Victor Ramdin , Katja Thater , Humberto Brenes และBill Chen (เฉินเป็นหนึ่งในสองผู้เล่นที่ชนะกำไลทองคำสองรางวัลในช่วง WSOP ปีนี้) การสวมอุปกรณ์ PokerStars ของพวกเขายังเป็นนักแสดงตลก Norm MacDonald และ Louie Anderson และสมาชิกพีจีเอทัวร์และนักวิจารณ์กอล์ฟ Paul Azinger

“นี่เป็นปีที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของผม และเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับ PokerStars เช่นกัน” Joe Hachem แชมป์ World Series ปี 2005 กล่าว “ความตื่นเต้นของโป๊กเกอร์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งขึ้นทุกปี ต้องขอบคุณผู้เล่นออนไลน์จำนวนมากขึ้นที่ทำให้กีฬานี้น่าตื่นเต้นมาก”

เกี่ยวกับ PokerStars

PokerStars ( www.pokerstars.com ) เป็นเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก PokerStars เป็นเว็บไซต์แรกที่นำเสนอคุณสมบัติที่กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น การแข่งขันแบบหลายโต๊ะที่ซับซ้อน สถิติเกมแบบบูรณาการ บันทึกของผู้เล่น รูปภาพส่วนบุคคล คลังเวลาสำหรับทัวร์นาเมนต์และเกมเดิมพันใหญ่ การแข่งขันดาวเทียม ซิทแอนด์โกแบบหลายโต๊ะ การแข่งขันและอีกมากมาย

จนถึงปัจจุบัน PokerStars ได้แจกไพ่เกือบ 6 พันล้านมือและจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์มากกว่า 30 ล้านรายการ โดยมอบเงินรางวัลให้มากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ PokerStars เป็นห้องแข่งขันโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยบัญชีผู้เล่นที่ลงทะเบียนมากกว่า 6 ล้านบัญชี ทีมสนับสนุนของ PokerStars มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริง เนื่องจากความช่วยเหลือและความช่วยเหลือพร้อมให้บริการตลอดเวลาจากผู้ที่รู้และเข้าใจเกมโป๊กเกอร์และความสำคัญของการบริการลูกค้าที่ไร้ที่ติ

เว็บไซต์ PokerStars.com เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ปลอดภัยที่สุด PokerStars ใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยชั้นนำของอุตสาหกรรมเพื่อรับรองความสมบูรณ์ของระบบ รวมถึงการเข้ารหัส การสุ่มการ์ด และมาตรการป้องกันการโกงและการสมรู้ร่วมคิด เงินที่ครอบคลุมยอดคงเหลือของผู้เล่นจะถูกเก็บไว้ในบัญชีแยกที่จัดการโดย Royal Bank of Scotland เพื่อให้มั่นใจว่า PokerStars สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เล่นได้ตลอดเวลา

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 PokerStars.com กลายเป็นเว็บไซต์โป๊กเกอร์แห่งแรกที่มียอดผู้เล่นครบ 100,000 คนพร้อมกัน ความสำเร็จของลุ่มน้ำนั้นเป็นเหตุการณ์โป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ทุกสัปดาห์จะมีการเล่น PokerStars.com “Sunday Million” ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์รายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเงินรางวัลรวมของทัวร์นาเมนต์ที่รับประกัน 1 ล้านเหรียญ

PokerStars เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ World Poker Tour และเป็นผู้สนับสนุนหลักของ European Poker Tour (EPT) และ PokerStars Caribbean Adventure ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง PokerStars เป็นเจ้าภาพการแข่งขันโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครั้งที่ 5 World Championship of Online Poker (WCOOP) PokerStars ยังสนับสนุนกิจกรรมสำคัญ ๆ ทั่วโลก เช่น World Cup of Poker และการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นอื่น ๆ

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา PokerStars.com ส่งผู้เล่นเข้าสู่ World Series of Poker (WSOP) มากกว่าแหล่งอื่นหรือเว็บไซต์อื่น ผู้เข้าร่วม 1,116 คน (19 เปอร์เซ็นต์ของสนาม) มีคุณสมบัติที่จะเล่นใน WSOP ปี 2548 ผ่านดาวเทียม PokerStars PokerStars เป็นเว็บไซต์ที่แชมป์โป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ปี 2546 และ 2547 ชนะรายการใน WSOP Joe Hachem แชมป์

โลกโป๊กเกอร์ปี 2548 เคยเป็นผู้เล่นที่ PokerStars มาตั้งแต่ปี 2544 เขาเข้าร่วมMoneymakerและRaymerในฐานะตัวแทนอย่างเป็นทางการของ PokerStars.com ซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครื่องหมายการค้าของบริษัท “ที่ที่ผู้เล่นโป๊กเกอร์กลายเป็นแชมป์โลก”

CLEARWATER, Fla., 17 ส.ค. 2549 (PRIMEZONE) — Adrenaline Nation Entertainment, Inc. (Pink Sheets:ADNL) ซึ่งผลิต Adrenaline Nation TV ซึ่งเป็นช่องชั้นนำสำหรับรายการทีวีเพลงอิสระที่ล้ำสมัยที่สุด นวัตกรรมที่เป็นอิสระและสั้น ภาพยนตร์และกีฬาอะดรีนาลีนสำหรับกลุ่มประชากร 18-49 ที่เป็นที่ปรารถนาอย่างสูง เผยแพร่การอัปเดตทางธุรกิจต่อไปนี้สำหรับผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

Adrenaline Nation Entertainment, Inc. ได้บรรลุความสำเร็จครั้งสำคัญมากมายนับตั้งแต่เริ่มซื้อขายในฐานะบริษัทมหาชนในเดือนมิถุนายน 2548 เราว่าจ้างบริษัท CPA ในนิวยอร์กซิตี้เพื่อทำการตรวจสอบของ ADNL ในไตรมาสแรกปี 2549 ให้เสร็จสิ้น เรายังคงสร้างบริษัทและแบรนด์ของเราต่อไป Adrenaline Nation TV ยังคงให้บริการผู้ชมที่เพิ่มขึ้นของเราด้วยปลายทางที่ไม่เหมือนใครสำหรับการเขียนโปรแกรมที่สมจริง ให้ข้อมูลและความบันเทิง ด้วยเหตุนี้ เราเชื่อว่าผู้ชมของเรามีความภักดีมากขึ้นและจะใช้เวลาดู Adrenaline Nation TV มากกว่าเครือข่ายอื่นๆ ที่นำเสนอรายการบันเทิง

ในปีที่แล้วเราได้สร้างสรรค์และพัฒนารายการโทรทัศน์รายการแรกอย่างต่อเนื่องสำหรับ Adrenaline Nation TV รวมถึง “Bubbling Under” ซึ่งนำเสนอเพลงที่ดีที่สุดจากศิลปินที่ร้อนแรงที่สุดภายใต้ชาร์ต – “Paovae X”, “Pressure Block” ” และ “Thunder Juice” ซึ่งจัดแสดงวงดนตรีอิสระ มิวสิควิดีโอและศิลปินหน้าใหม่สุดฮอต และวิดีโอสุดเร้าใจของ Adrenaline Rush

เราร่วมสร้างและทำสัญญา 26 ตอนสำหรับการผลิตและจัดจำหน่ายรายการทีวีเรียลลิตี้รายการใหม่เพื่อค้นหาและซ่อมรถคลาสสิก “What’s in the Garage” ซึ่งจัดโดยนายอำเภอเจอรัลด์ เค. เฮเก้ ขณะนี้ เรากำลังผลิต “Live to Ride” ซึ่งเป็นรายการสำหรับผู้ชื่นชอบการขี่วัวกระทิง ซึ่งเป็นกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกา

นอกจากนี้ เราได้พัฒนารายการที่ให้ข้อมูลและให้คำแนะนำแก่นักแสดงเกี่ยวกับปัญหาด้านสัญญาและด้านอื่นๆ ของอุตสาหกรรมเพลง เราคัดเลือกและคัดเลือกพิธีกรรายการเพลงและรายการโทรทัศน์อื่นๆ ของเรา เราซื้ออุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ระดับมืออาชีพ รวมถึงกล้อง ชุดตัดต่อ และไมโครโฟน ซึ่งสามารถผลิตรายการโทรทัศน์ได้หลายรายการในแต่ละสัปดาห์

เราพัฒนาเว็บไซต์รุ่นแรกของเราwww.antvnet.comและได้รับการอัพเกรดเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องด้วยคุณลักษณะแบบโต้ตอบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ชมและความภักดีของผู้ชมของเรา

ห้างหุ้นส่วนการจัดจำหน่าย

เราลงนามในข้อตกลงการจัดจำหน่ายจำนวนมากที่ทำให้ผู้ชมปัจจุบันของเราเข้าถึงบ้านได้ถึง 28 ล้านหลังและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

เราดำเนินการ:

– ข้อตกลงกับ LiveOnTheNet.com หนึ่งของระบบการกระจายบรอดแบนด์ชั้นนำบนอินเทอร์เน็ตเพื่อออกอากาศ Adrenaline Nation โทรทัศน์ 24/7 www.antvnet.com

— ข้อตกลงกับ 4Com หนึ่งในตัวแทนจัดจำหน่ายช่องรายการโทรทัศน์ชั้นนำในสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นตัวแทนของช่อง ANTV ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

— ข้อตกลงการจัดจำหน่ายสายเคเบิลเสมือนระยะเวลาสองปีกับ VDC ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจัดจำหน่ายบรอดแบนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกาสำหรับการเขียนโปรแกรมของ ANTV ในกำหนดการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด

— สัญญาการจัดจำหน่ายโทรทัศน์แบบหลายปีกับ America One Network สำหรับการแสดงดนตรีอย่างน้อย 5 รายการในวันจันทร์-ศุกร์ เพื่อออกอากาศไปยังเครือข่ายการจัดจำหน่ายผ่าน Cable DTH และบริการจัดส่ง Broadcast

— ข้อตกลงการขนส่ง IPTV กับ Optical Entertainment Network เพื่อแจกจ่ายเครือข่าย 24/7 ของ ANTV ในฮูสตัน รัฐเท็กซัส ไปยัง 1.8 ล้านครัวเรือนผ่านไฟเบอร์ไปยังบ้าน

นอกจากนี้ เราคาดว่าโปรแกรมของเราในปัจจุบันจะมีสมาชิกบรอดแบนด์ถึง 100 ล้านรายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ขณะนี้เรากำลังเจรจาสัญญาหลายปีหลายฉบับกับผู้ให้บริการบรอดแบนด์ เคเบิล และ IPTV รายใหญ่รายอื่นๆ

ความร่วมมือและการนัดหมายอื่นๆ

เรารักษา Greenberg Traurig LLP เพื่อเป็นตัวแทนของเราในการติดต่อกับผู้ให้บริการทีวีแบบโต้ตอบทั้งหมด Greenberg Traurig นำเสนอแนวปฏิบัติด้านความบันเทิงระดับโลกร่วมกับทรัพย์สินทางปัญญา สื่อใหม่ ประสบการณ์ในองค์กรและการดำเนินคดี

เราได้ทำข้อตกลงพิเศษในการทำงานร่วมกับเจฟฟ์ กรีนฟิลด์ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านความบันเทิงและการจัดวางผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม หลักของ Buzznation และผู้จัดพิมพ์ Branded Entertainment Monthly เพื่อเพิ่มรายได้จากการจัดวางผลิตภัณฑ์และโฆษณา เจฟฟ์จะเป็นผู้นำการจัดวางผลิตภัณฑ์ด้านความบันเทิงที่มีตราสินค้าและการเจรจาการโปรโมตข้ามช่องระหว่าง Adrenaline Nation Entertainment, Inc. ทรัพย์สินด้านความบันเทิงและผู้โฆษณา ด้วยความช่วยเหลือของเจฟฟ์ เราจึงเปิดตัวโปรแกรมการตลาดบนมือถือกับ MangoMOBILE เพื่อโปรโมตเนื้อหาของเราไปยังฐานแฟนๆ ที่กำลังเติบโตผ่านการส่งข้อความผ่านมือถือ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงในด้านการตลาดในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้เราสามารถติดต่อกับแฟนๆ ได้อย่างใกล้ชิดผ่านหน้าจอที่สาม โทรศัพท์มือถือ โดยใช้เสียงเรียกเข้า เสียงเรียกเข้า และวอลเปเปอร์

เราได้ทำสัญญาการจัดการกับ Mark Hughes ซึ่งขายบริษัท Half.com ให้กับ e-Bay ในราคากว่า 300 ล้านดอลลาร์ และเป็นอดีตผู้บริหารการตลาดของ Pepsi Co นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้ประพันธ์ “Buzz Marketing” ซึ่งได้รับการรับรองโดย Steve Forbes และจำเป็นต้องมี อ่านหนังสือที่โรงเรียนธุรกิจสแตนฟอร์ด

เราได้แต่งตั้งจอห์น เฟอร์โลว์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ในฐานะนี้ จอห์น ซึ่งเราทำงานด้วยมาหลายปีในด้านต่างๆ ของวงการเพลงในแนชวิลล์ จะทำหน้าที่เป็น CFO และดูแลการปฏิบัติงานประจำวันและการจัดการของบริษัท

เราจ้างชาร์ลส์ เบดนาเร็ก ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิต และสร้างทีมผลิตของเรา ชาร์ลส์มีประสบการณ์การผลิตรายการโทรทัศน์มากกว่า 20 ปี เขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงมากมาย รวมถึง The Rockford Files, Dog Eat Dog, Jay Leno, Best Dam Sports Show on TV, Grammy Awards, Emmy Awards, World Wide Wrestling, The Bold and the Beautiful และงานแสดงยานยนต์ดีทรอยต์

เราร่วมมือกับ Carol Hinnant เพื่อเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายกับผู้ให้บริการเคเบิลและดาวเทียม ตลอดอาชีพการงานของเธอ แครอลเป็นนักแสดงชั้นนำในการเขียนโปรแกรมการขายและการตลาด และความสัมพันธ์กับบริษัทในเครือที่ทำงานร่วมกับบริษัทเคเบิลทีวีและดาวเทียมชั้นนำ ผ่านสื่อการจัดส่งทุกประเภท รวมถึง IPTV, เคเบิลดิจิทัล, Wi-Fi, ความคมชัดสูง และทีวีบนมือถือ

เราจ้าง Juan Contreras ไลน์ MAXBET เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ศิลปินเพื่อช่วยเราค้นหาพรสวรรค์ด้านดนตรีคันทรีที่ร้อนแรงที่สุดที่จะดึงดูดผู้ชมในกลุ่มประชากรของเรา ในบรรดาเครดิตของเขาคือเพลงฮิตของ George Strait จำนวน 22 เพลง เร็วๆ นี้เราจะประกาศการร่วมทุนครั้งใหม่ในอุตสาหกรรมเพลงคันทรี่ด้วยความช่วยเหลือจากฮวน

ANTV เป็นผู้นำในตลาดสื่อใหม่โดยส่งมอบกำลังซื้อมหาศาลของกลุ่มประชากร 18-49 ด้วยโปรแกรมโลดโผนที่พวกเขาต้องการเห็นในรูปแบบที่พวกเขาต้องการเห็นไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวี อินเทอร์เน็ต ทีวีดาวเทียม มือถือ โทรศัพท์, Wi-Fi หรือเทคโนโลยีใหม่อื่นๆ Adrenaline Nation TV สร้างสปอนเซอร์และการจัดวางผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครทั้งในและนอกออกอากาศ

ซึ่งรวมแคมเปญต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเต็มที่ผ่านความร่วมมือกับทีมขายโฆษณาและการตลาดในท้องถิ่น ANTV นำเสนอการจดจำแบรนด์ในทันที และมอบโอกาสในการโต้ตอบที่ไม่ซ้ำใครด้วยโพลออนไลน์ การส่งเสริมการขายแบบดูและชนะ โอกาสในการสนับสนุนที่ปรับแต่งได้ รวมถึงการให้การสนับสนุนการแสดงเดี่ยว การจัดวางผลิตภัณฑ์ และขอบมืดที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ลงโฆษณา

เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างการเติบโตของรายได้และผลกำไรผ่านการขายโฆษณา ตลอดจนการเติบโตของการกระจายอย่างต่อเนื่องและการขายโฆษณาออนไลน์ นี่คือหัวใจสำคัญของความพยายามในปัจจุบันและระยะยาวของเรา ในขณะที่เรายังคงสร้างตัวเองให้เป็นจุดหมายปลายทางร่วมกับผู้โฆษณาและผู้ดู เราจะพยายามนำเสนอแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ที่แปลกใหม่ให้

กับกลุ่มประชากรเป้าหมายของเรา แผนระยะยาวของเรารวมถึงการย้ายไปสู่รายการแลกเปลี่ยนระดับประเทศเมื่อบริษัทมีถึงจุดวิกฤต ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า เรากำลังวางแผนสำหรับการเติบโตของรายได้และมูลค่าสินทรัพย์ เพื่ออัปเดตการยื่นเอกสารด้านกฎระเบียบของบริษัท เชิงอรรถทางบัญชี และขั้นตอนการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหรือเกินข้อกำหนดด้านการบริหารที่เพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยนระดับประเทศ เป้าหมายที่วางแผนไว้ของเราคือการได้รับรายชื่อแลกเปลี่ยนระดับประเทศภายในต้นปี 2550

ที่ ADNL เราหลงใหลเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของเราและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งเราจัดหาผู้ชมที่ตรงเป้าหมายอย่างสูง เราได้รวบรวมทีมงานที่มีความสามารถสูงมาร่วมงานกับเรา ซึ่งทุกคนมีความโดดเด่นในด้านความเชี่ยวชาญของตน เราทุกคนมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างเครือข่ายโทรทัศน์ เคเบิลทีวี และ HD สำหรับกีฬาชั้นนำด้านดนตรี ความบันเทิง และกีฬาที่ทำให้

ตื่นเต้นเร้าใจ เราได้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในปีที่แล้ว และเรายังคงสร้างความสำเร็จเหล่านี้ต่อไปในขณะที่เราวางตำแหน่งตัวเองให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการเงินและด้านการเขียนโปรแกรม ในนามของผู้บริหารและทุกคนที่ทำงานที่ ADNL ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ให้การสนับสนุน

เอกสารนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าและข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลลัพธ์ที่แท้จริง เงื่อนไขทางธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ ความสูญเสียและเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และปัจจัยในประเทศและต่างประเทศจะไม่แตกต่างกันอย่างมากจากที่แนะนำในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงสภาวะตลาด การแข่งขัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและปัจจัยอื่นๆ

American Express และ JetBlue Airways (Nasdaq:JBLU) ประกาศในวันนี้ถึงการปรับปรุงใหม่สำหรับสมาชิก TrueBlue(R) ของ JetBlue ที่ใช้ JetBlue Card จาก American Express สมาชิกบัตรสามารถยืดอายุคะแนน TrueBlue ได้โดยอัตโนมัติ 12 เดือนทุกครั้งที่ซื้อบัตร JetBlue เพียง 200 ดอลลาร์ หรือโดยการใช้บัตร JetBlue เพื่อซื้อการเดินทางของ JetBlue ก่อนที่คะแนนปัจจุบันจะหมดอายุ

Andrea Spiegel รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของ JetBlue Airways กล่าวว่า “ในการฟังสมาชิก TrueBlue ของ JetBlue ได้บอกกับเราว่าโอกาสในการยืดอายุคะแนน TrueBlue ของพวกเขาจะช่วยเพิ่มมูลค่าของโปรแกรมได้อย่างมาก” “เราตัดสินใจว่าวิธีที่สมบูรณ์แบบในการปรับปรุงโปรแกรมคือการมอบสิทธิประโยชน์พิเศษนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับ American Express ขณะนี้บัตร JetBlue ทั้งหมดจากสมาชิกบัตร American Express สามารถควบคุมอายุคะแนน TrueBlue ได้ทั้งหมด”

เปิดตัวในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว บัตร JetBlue จาก American Express ช่วยให้สมาชิกบัตรได้รับเหรียญรางวัลซึ่งสามารถโอนไปยังบัญชี TrueBlue ของสมาชิกบัตรได้โดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงแลกรับรางวัลเที่ยวบินบน JetBlue ตอนนี้ นอกเหนือจากการให้ผู้บริโภคได้รับคะแนน TrueBlue เมื่อพวกเขาไม่ได้บิน บัตรยังทำให้ผู้บริโภคสามารถสะสมคะแนนได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับวันหมดอายุของคะแนน ปัจจุบัน เฉพาะสมาชิกบัตร JetBlue เท่านั้นที่สามารถขยายวันหมดอายุคะแนน TrueBlue ได้

Judy Teeven รองประธานฝ่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และ Cobrands ของ American Express กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวฟีเจอร์ในตัวฟรีสำหรับสมาชิก JetBlue Card ของเรา “เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการเป็นลูกค้าประจำ เราได้ขยายวันหมดอายุของคะแนน TrueBlue ของสมาชิกบัตรทุกรายโดยอัตโนมัติจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2550”

เกี่ยวกับบัตร JetBlue จาก American Express

สมาชิกบัตรจะได้รับเหรียญรางวัลจากแทบทุกดอลลาร์ที่พวกเขาใช้จ่ายในบัตร และเหรียญรางวัลสองเท่าสำหรับการซื้อเที่ยวบินของ JetBlue และหมวดหมู่อื่นๆ ที่เลือกสรร รวมถึงร้านอาหาร การแข่งขันกีฬา และการซื้อในโรงภาพยนตร์ สมาชิกบัตรจะได้รับคะแนน TrueBlue หนึ่งคะแนนสำหรับทุกๆ 200 ดอลลาร์รางวัล และสามารถแลกคะแนน TrueBlue 100 คะแนน (20,000 ดอลลาร์รางวัล) สำหรับเที่ยวบินหนึ่งรางวัลบน JetBlue เหรียญรางวัลที่ได้รับจากบัตร JetBlue จะถูกแปลงเป็นคะแนน TrueBlue โดยอัตโนมัติ และโอนไปยังบัญชี TrueBlue ของสมาชิกบัตรเป็นประจำ

— การคุ้มครองการขายปลีกและการเดินทาง เช่น การรับประกันของผู้ซื้อ(2), การคุ้มครองการซื้อ(3), การประกันภัยการสูญเสียและความเสียหายจากการเช่ารถยนต์(4), การประกันภัยอุบัติเหตุจากการเดินทาง(5), ความสามารถในการชำระล่วงเวลา, การเปลี่ยนบัตรฉุกเฉิน และ บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว JetBlue ล่าสุด

สมาชิกของโปรแกรม TrueBlue(R) Flight Gratitude ของ JetBlue จะมีเหตุผล 47 ประการที่จะรัก JetBlue ในเร็วๆ นี้ JetBlue จะขยายเครือข่ายเส้นทางไปยัง 47 เมืองในปีนี้ รวมถึงบริการใหม่จากนิวยอร์กไปยังเบอร์มิวดา พิตต์สเบิร์ก เพนซิลเวเนีย; แจ็กสันวิลล์ ฟลอริดา; Charlotte และ Raleigh/Durham/Chapel Hill, NC; พอร์ตแลนด์, เมน;

และริชมอนด์ เวอร์จิเนีย การให้บริการไปยังฮูสตันเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน และบริการไปยังอรูบาจะเริ่มขึ้นในวันที่ 15 กันยายน เจ็ทบลูให้บริการเที่ยวบินระหว่างนิวยอร์กและฟลอริดามากกว่าสายการบินอื่นๆ สมาชิก TrueBlue เพลิดเพลินกับ TruePasses ดังนั้นสมาชิก TrueBlue สามารถแลกรางวัล TrueBlue ได้ครึ่งหนึ่งในแต่ละครั้ง

เกี่ยวกับ American Express และ JetBlue Airways

JetBlue และ American Express จับมือเป็นพันธมิตรกันอย่างเหนียวแน่นนับตั้งแต่ JetBlue เปิดตัวในปี 2543 ในเดือนธันวาคม 2547 American Express ได้เพิ่ม JetBlue ลงในโปรแกรม Membership Rewards(R) ซึ่งช่วยให้สมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนสามารถโอนคะแนนไปยังโปรแกรม TrueBlue(R) ได้โดยตรงสำหรับการเดินทางกับสายการบิน . ความร่วมมือ

ระหว่างโปรแกรม TrueBlue ของเที่ยวบิน TrueBlue ของ JetBlue และโปรแกรม Membership Rewards เกินเป้าหมายหนึ่งปีภายในสามเดือนแรก ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ทั้งสองบริษัทได้ประกาศขยายเวลาความร่วมมือในการเปิดตัวบัตรเครดิตแบรนด์ร่วม ซึ่งก็คือบัตร JetBlue จาก American Express บัตรนี้มอบวิธีเดียวให้ผู้บริโภคได้รับ TrueBlue Award Dollars นอกการบิน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร JetBlue จาก American Express หรือต้องการสมัคร โปรดไปที่www.jetbluecard.comหรือโทร 1-877-2JETBLUE

American Express Company ( www.americanexpress.com ) เป็นบริษัทชั้นนำด้านการชำระเงิน เครือข่าย และการเดินทางซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1850

เกี่ยวกับ JetBlue Airways

ในช่วงหกปีนับตั้งแต่เปิดตัว JetBlue Airways ได้มุ่งเน้นที่การสร้างหมวดหมู่สายการบินใหม่ ซึ่งเป็นสายการบินที่มอบความคุ้มค่า บริการ และสไตล์ จากนิวยอร์กซิตี้ สายการบินราคาประหยัดในปัจจุบันให้บริการจุดหมายปลายทาง 41 แห่ง โดยมีเที่ยวบินมากกว่า 470 เที่ยวบินต่อวัน บนเครื่องบิน JetBlue ลูกค้าจะได้เพลิดเพลินกับเบาะหนังที่กว้างขวางและรายการ DIRECTV(r) ฟรี 36 ช่องรายการ (a) ซึ่งเป็นรายการสดทางทีวีที่มีให้บริการมากที่สุดในทุกสายการบิน บนเที่ยวบินที่ใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมง ภาพยนตร์ที่ออกฉายครั้งแรกและคุณสมบัติ

โบนัสจาก FOX InFlight(tm) ก็มีให้เช่นกัน JetBlue ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแบรนด์เนมมากมาย ซึ่งรวมถึงกาแฟ Dunkin’ Donuts ที่ชงสดใหม่ และไวน์รสเลิศที่คัดสรรโดย Low Fare Sommelier ของสายการบิน Josh Wesson จาก Best Cellars สำหรับเที่ยวบินข้ามคืนจากตะวันตก ปัจจุบันสายการบินมีบริการ Shut-Eye Service ด้วยชุดปิดตา ™

ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ JetBlue โดย Bliss Spa และสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษอื่น ๆ รวมถึงบริการผ้าขนหนูร้อน “อรุณสวัสดิ์” JetBlue กำหนดที่นั่งทั้งหมด การเดินทางทั้งหมดไม่มีตั๋ว ค่าโดยสารทั้งหมดเป็นแบบเที่ยวเดียว และไม่จำเป็นต้องพักค้างคืน สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่งโทร 1-800-JETBLUE (1-800-538-2583) หรือเยี่ยมชมwww.jetblue.com .

(a) บริการ DIRECTV(r) ไม่มีให้บริการในเที่ยวบินไป/กลับจากเบอร์มิวดา เปอร์โตริโก หรือสาธารณรัฐโดมินิกัน อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเสนอ FOX InFlight ที่สามารถใช้ได้ฟรีในเส้นทางเหล่านี้ FOX InFlight เป็นเครื่องหมายการค้าของ Twentieth Century Fox Film Corporation ความบันเทิงบนเครื่องบินของ JetBlue ขับเคลื่อนโดย LiveTV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ JetBlue

หมายเหตุ:

1. คุณจะได้รับโบนัสหนึ่ง (1) ดอลลาร์รางวัล (รวมเป็นสอง (2) ดอลลาร์รางวัล) สำหรับการใช้จ่ายที่มีสิทธิ์แต่ละดอลลาร์สหรัฐที่เรียกเก็บจากบัญชีบัตรของคุณสำหรับการซื้อเที่ยวบิน JetBlue การซื้อที่ร้านอาหารและโรงภาพยนตร์ การซื้อ การเป็นสมาชิกโรงยิม ตั๋วการแข่งขันกีฬาที่จำหน่ายโดยสถานที่จัดงาน โรงละครหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต และค่าธรรมเนียมสนามกอล์ฟที่เรียกเก็บโดยตรง (“การซื้อรางวัล Double Award Dollar”)

2. รับประกันโดย AMEX Assurance Company, Administrative Office, Green Bay, WI. ความคุ้มครองอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นของนโยบาย AX0951 ดูคำอธิบายความคุ้มครองสำหรับรายละเอียดทั้งหมด

3. รับประกันโดย AMEX Assurance Company, Administrative Office, Green Bay, WI. ความคุ้มครองอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นของนโยบาย AX0953 ดูคำอธิบายความคุ้มครองสำหรับรายละเอียดทั้งหมด

4. รับประกันโดย AMEX Assurance Company, Administrative Office, Green Bay, WI. ความคุ้มครองอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นของนโยบาย AX0925 ดูคำอธิบายความคุ้มครองสำหรับรายละเอียดทั้งหมด

5. รับประกันโดย AMEX Assurance Company, Administrative Office, De Pere, WI. ความคุ้มครองกำหนดโดยข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นของนโยบาย AX0948 และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยแจ้งให้ทราบ เอกสารนี้ไม่ได้เสริมหรือแทนที่นโยบาย

GOLDEN, Colo., 18 ส.ค. 2549 (PRIMEZONE) — HumWare Media Corporation (Pink Sheets:HMWM) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงการโฆษณาระดับประเทศกับ Magic Media Networks, Inc. (OTCBB:MGCN) ข้อตกลงในเครือทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถโฆษณาระดับประเทศบนเครือข่ายที่เข้าร่วมได้ รวมถึง Boondoggle Sports Network ของ HumWare Media Corp และกลุ่มเครือข่ายป้ายดิจิตอลในเครือของ Magic Media ซึ่งประกอบด้วยเครือข่าย GETV, Wild Blue Yonder บน Frontier และเครือข่ายในเครืออีก 6 เครือข่ายในโรงแรม National Hotel เทเลวิชั่น เน็ทเวิร์ค ในเครือเมจิกมีเดีย

Destination Television ตั้งใจที่จะให้บริการโฆษณาระดับประเทศและความบันเทิงหลากหลายรูปแบบเพื่อจำหน่ายบนเครือข่ายกีฬาบุญด็อกเกิล HumWare สามารถให้บริการโฆษณาระดับประเทศบนเครือข่ายและบริษัทในเครือของ Magic Media ที่ให้บริการสถานที่ระดับพรีเมียม เช่น โรงแรม Marriott, Sheraton, Loews และ Hilton; โรงยิมของโกลด์; โรงยิมของโลก; เบลลาจิโอ, พิมลิโค; เวเนเชียน รีสอร์ท แอนด์ คาสิโน; Frontier Airlines และสถานที่พักผ่อนอื่นๆ อีกนับสิบแห่ง

Magic Media Networks, Inc. และธุรกิจหลักของบริษัท Destination Television ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด คือการนำเครือข่ายโทรทัศน์ส่วนตัวและป้ายดิจิทัลไปใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการจราจรหนาแน่น ผู้ให้บริการเนื้อหาและผู้โฆษณาของ Destination Television ประกอบด้วยบริษัทใหญ่ๆ เช่น 20th Century Fox, Universal, Paramount, Bacardi, Beck’s Beer, Virgin, Arista, Warner Bros. และ Atlantic เครือข่ายของ Destination Television ออกอากาศ Bar TV(tm), Gym TV(tm) และ Hotel TV(tm) ซึ่งปัจจุบันออกอากาศตัวอย่างภาพยนตร์ฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์และมิวสิควิดีโอใหม่ที่บัฟเฟอร์ด้วยโฆษณาดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งสร้างแบรนด์ “โฆษณา” ที่ไม่ซ้ำใคร

“เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับข้อตกลงการโฆษณานี้กับ Magic Media Networks เนื่องจากการสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ดูโฆษณาบนหน้าจอดิจิทัลมีการจดจำแบรนด์ของโฆษณาได้ดีขึ้น 88% และมีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการมากกว่า 111% เมื่อเปรียบเทียบ John Humoeller ซีอีโอของ HumWare Media Corporation กล่าว

“เรายินดีต้อนรับ HumWare Media และ Boondoggle Sports Network ในฐานะบริษัทในเครือใหม่ล่าสุดของ Destination Television” Gordon Scott Venters ประธานและซีอีโอของ Magic Media Networks และ Destination Television, Inc. กล่าว

เกี่ยวกับ HumWare Media Corporation:

HumWare Media Corporation (Pink Sheets:HMWM) เป็นบริษัทโฆษณา “สื่อใหม่” สำหรับสื่อนอกบ้านที่เกิดใหม่ซึ่งดำเนินงานหลักคือ Boondoggle Sports Network (BSN) BSN นำเสนอเกร็ดความรู้กีฬาเชิงโต้ตอบและความบันเทิงกีฬาแฟนตาซีแก่อุตสาหกรรมการบริการ (บาร์ ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ สโมสรสุขภาพ และโรงแรม) BSN เป็นเครือข่ายปิดที่ส่ง

ผ่านอินเทอร์เน็ตและแสดงบนจอโทรทัศน์ภายในสถานประกอบการ โมเดลอัตราโฆษณา Boondoggle Sports Network สร้างขึ้นโดยการวิเคราะห์อัตราจากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น โทรทัศน์ บาร์และร้านอาหาร ห้องน้ำ และโฆษณาในโรงภาพยนตร์ เครือข่ายป้ายดิจิทัลแบบไดนามิกช่วยให้ผู้ลงโฆษณามีสื่อที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคในขณะเดินทาง

Safe Harbor Act: ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า ความต้องการ ความ

สามารถในการจัดการการเติบโต การได้มาซึ่งเทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือทรัพยากรมนุษย์ ผลกระทบของสภาพธุรกิจทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีทักษะ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรือปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันที่ในข่าวเผยแพร่นี้

สก็อตส์เดล รัฐแอริโซนา 18 ส.ค. 2549 (PRIMEZONE) — Rudy Beverage, Inc. (RBI) บริษัทในเครือของ Global Beverage Solutions, Inc. (OTCBB:GBVS) ได้รับตำแหน่งที่โดดเด่นบนหน้าปกของเดือนสิงหาคม 2549 นิตยสารเตรียมอาหาร. เตรียมอาหารเป็นนิตยสารชั้นนำของอุตสาหกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเน้นที่แนวโน้มการพัฒนาและเทคโนโลยีสำหรับนักกำหนดสูตรและนักการตลาดในหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคโนโลยีส่วนผสมไปจนถึงการวิจัยและพัฒนา

ภาพตัดต่อหน้าปกแสดงเครื่องดื่มให้พลังงานสำหรับกีฬา Rudy Revolution ™ ซึ่งมีน้ำตาลเพียง 8 กรัมต่อมื้อ 8 ออนซ์ ซึ่งเป็นน้ำตาลครึ่งหนึ่งของเครื่องดื่มเกลือแร่ชั้นนำ นอกจากนี้ยังมีอิเล็กโทรไลต์ เกลือทะเล วิตามินและแร่ธาตุจากธรรมชาติในระดับสูง เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

ดรูว์ คาร์เวอร์ กล่าวว่า “เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นกลุ่มผลิตภัณฑ์รูดี้ เบฟเวอเรจเป็นที่รู้จักในวารสารอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์รูดี้ เบเวอเรจ เป็นเครื่องดื่มชนิดเดียวในตลาดในสหรัฐอเมริกาที่มีเทคโนโลยีการให้ความชุ่มชื้นที่เหนือกว่าและประโยชน์ต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับไซลิทอลที่ให้ความหวานตามธรรมชาติ” , ประธาน บริษัท Rudy Beverage, Inc. “การใช้ไซลิทอลในสูตรของเราถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม คำพูดนี้กำลังจะเผยออกมา มันเป็นการปฏิวัติ อย่าพลาดกับเรื่องนี้”

หากคุณต้องการที่จะได้รับการประกาศอีเมลเกี่ยวกับ GBVS กรุณาลงทะเบียนได้ที่www.Directstocknews.com/GBVS

เกี่ยวกับ Rudy Beverage, Inc.:

ก่อตั้งขึ้นโดยตำนานกีฬาของ Notre Dame Daniel “Rudy” Ruettiger และ Drew Carver ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและลูกเขยของ Dan Devine อดีตโค้ช Fighting Irish ที่ Rudy Beverage, Inc. มุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์และจำหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีรสชาติยอดเยี่ยม รสชาติและทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ปกครอง เด็ก และนักกีฬาที่กำลังมองหาสิ่งพิเศษ รูดี้! รูดี้! Flying Colours(tm) และ Rudy Revolution(tm) เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลต่ำและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงบรรทัดแรกที่นำเสนอข้อความแห่งความหวังที่สร้างแรงบันดาลใจของ Rudy ด้วยว่าวิญญาณ “ไม่เคยยอมแพ้” ที่อมตะในภาพยนตร์เรื่อง “RUDY” – ทุกขวด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.avcg.net/profile/GBVS

เกี่ยวกับ Global Beverage Solutions, Inc.:

Global Beverage Solutions, Inc. (OTCBB:GBVS) ลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต การจัดจำหน่าย และการขายเครื่องดื่มทั่วโลก บริษัท หลักทรัพย์ของ บริษัท ได้แก่ กัปดื่ม Group, Inc และรูดี้เครื่องดื่ม, Inc สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.globalbeveragesolutions.comและwww.avcg.net/profile/GBVS

ท่าเรือปลอดภัย:

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ของธุรกิจของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผันผวนในผลประกอบการทางการเงิน ความพร้อมใช้งานและการยอมรับของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ บริการและการกำหนดราคา แนวโน้มและเงื่อนไขทั่วไปของตลาด และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดอยู่ในรายงานของ SEC ของบริษัท

ZUG, สวิตเซอร์แลนด์, 18 ส.ค. 2549 (PRIMEZONE) — มร. Alain Lemieux ประธานและซีอีโอของ XL Generation International Inc. (OTCBB:XLGI) ผู้นำด้านการพัฒนาสนามหญ้าเทียม ได้ลาออกจากบริษัทแล้วในวันนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและในฐานะกรรมการ

คุณ Lemieux จะเป็นประธานมูลนิธิ XL Generation

การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้ Mr. Lemieux สามารถมุ่งความสนใจไปที่งานของเขากับองค์การสหประชาชาติและติดตามการพัฒนาโครงการ World Sports Alliance

คณะกรรมการบริษัทยอมรับการลาออกของนาย Lemieux และขออวยพรให้นาย Lemieux ประสบแต่ความโชคดีในอนาคต

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการค้นหา CEO คนใหม่โดยเร็วที่สุด นายอเล็กซานเดอร์ ซี. กิลมอร์ ประธานกรรมการบริหาร ตกลงที่จะดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารในระหว่างนี้

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงจากข้อมูลด้านการแข่งขัน การเงินและเศรษฐกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมุมมองและสมมติฐานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้ บริษัทไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าเรื่องที่อธิบายไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะเสร็จสมบูรณ์ หรือบริษัทจะตระหนักถึงผลประโยชน์ที่คาดว่า

จะได้รับจากการทำธุรกรรมใดๆ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ภาวะเศรษฐกิจและตลาดโลก สงครามต่อต้านการก่อการร้ายและศักยภาพในการทำสงครามหรือความเป็นปรปักษ์อื่น ๆ ในส่วนอื่น ๆ ของโลก ความพร้อมของการจัดหาเงินทุนและวงเงินสินเชื่อ

การรวมธุรกิจที่ได้มาหรือควบรวมกันสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย การจัดการ’ ความสามารถในการคาดการณ์รายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะรายไตรมาส รายได้ลดลงอย่างไม่คาดคิดโดยไม่มีการเติบโตของค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกันและทันเวลา ความสามารถของบริษัทในการรักษาผู้บริหารและพนักงานที่สำคัญ การแข่งขันที่รุนแรงและความสามารถของบริษัทในการ

ตอบสนองความต้องการในราคาที่แข่งขันได้ และยังคงแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่และเวอร์ชันใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ทันกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และบรรลุการยอมรับของตลาด ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และลูกค้าที่สำคัญ ตลอดจนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายละเอียดในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ของบริษัทเป็นครั้งคราว บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้

SANTA ANA, Calif., 21 ส.ค. 2549 (PRIMEZONE) — ชาวออเรนจ์เคาน์ตี้ที่กล่าวว่าพวกเขา “ไม่มีเวลาอ่าน” หนังสือพิมพ์รายวันจะมีหนังสือพิมพ์ที่ออกแบบมาสำหรับพวกเขาและไลฟ์สไตล์ที่วุ่นวายของพวกเขา

เริ่มตั้งแต่วันนี้ OC POST กลายเป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับใหม่สำหรับออเรนจ์เคาน์ตี้ จัดทำโดยผู้จัดพิมพ์ของ The Orange County Register และตอบสนองความต้องการของผู้ชมที่วุ่นวายและอยู่ระหว่างการเดินทางโดยเฉพาะ

หนังสือพิมพ์ฉบับใหม่จัดส่งถึงบ้านและมีจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ ทั่วเทศมณฑล ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์

“OC POST เป็นการอ่านที่รวดเร็ว สนุกสนาน และครอบคลุม โดยเน้นที่องค์ประกอบภาพและข่าวที่ส่งผลต่อออเรนจ์เคาน์ตี้” N. Christian Anderson III หัวหน้าบรรณาธิการของ OC POST ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว ข้อมูล Freedom Orange County “OC POST เป็นผลพลอยได้จากการวิจัยหลายเดือนและการสำรวจหลายร้อยครั้งเพื่อระบุวิธีที่เราจัดแพคเกจและส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในลักษณะที่ดึงดูดผู้คนในพื้นที่ของเราที่ไม่ค่อยหรือไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์แบบเดิมๆ”

Debbie Holzkamp สำนักพิมพ์ OC POST ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดกล่าวว่า “ผู้คนบอกเราว่าพวกเขาต้องการสรุปข่าวที่กะทัดรัดและพกพาได้เพื่อให้เหมาะกับชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายของพวกเขา และเราออกแบบ OC POST ให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา” ที่ข้อมูล Freedom Orange County “ผู้ชม OC POST ประกอบด้วยคนทำงานวัยหนุ่มสาว ครอบครัวที่มีเด็ก หรือทั้งสองอย่าง ผู้โฆษณาสนใจที่จะเชื่อมต่อกับผู้ชมกลุ่มนี้มาก”

OC POST เป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกที่เผยแพร่โดย Freedom Communications ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1905 ซึ่งเป็นวันตีพิมพ์ครั้งแรกของ Register

OC POST แบบเต็มสีขนาดแท็บลอยด์มีรายงานข่าวท้องถิ่น รัฐ ประเทศ และข่าวโลกที่มีการแก้ไขอย่างเข้มงวด ตรงประเด็น รวมถึงหัวข้อเฉพาะด้านสุขภาพ ศิลปะและความบันเทิง เงิน (ธุรกิจ) สไตล์ และกีฬา บรรณาธิการบริหาร Andrew Horan กำกับพนักงานของนักข่าว OC POST 20 คน

บทความไม่มีทางสายย่อยหรือข้ามไปยังหน้าอื่น และบทความหลักมีสูงสุด 48 หน้า OC POST ประกอบด้วยส่วน QuickClassifieds ที่แยกจากกันในแต่ละวัน และฉบับวันเสาร์จะมีส่วน NewHomes ซึ่งขยายให้ตรงกับเวลาว่างในช่วงสุดสัปดาห์ของผู้บริโภค

การสมัครสมาชิกเช่าเหมาลำสำหรับ OC POST หนึ่งปีมีราคาอยู่ที่ $19.99 สำเนาเดี่ยวมีจำหน่ายที่แผงหนังสือและชั้นวางหนังสือมากกว่า 1,000 แห่งในราคา 25 เซ็นต์ บริษัทคาดว่ายอดจัดส่งถึงบ้านจะเติบโตอย่างรวดเร็วเป็น 140,000

โฆษณาและข่าวสารมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โฆษณาทั้งหมดมีขนาดและตำแหน่งตายตัว โฆษณา OC POST มีตำแหน่งคงที่และคิดเป็นสัดส่วนเพียง 35 เปอร์เซ็นต์ของบทความทั้งหมด เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนสูงสุด OCPost.com ซึ่งเป็นคู่หูออนไลน์ของ OC POST แสดงรายการข้อเสนอการสมัครสมาชิกทดลองใช้งานฟรีห้าสัปดาห์ เว็บไซต์นี้ให้การเข้าถึงรายการกิจกรรม มัลติมีเดีย แบบจำลองอิเล็กทรอนิกส์ และสรุปข่าวด่วนที่ลิงก์ไปยังเนื้อหา OCRegister.com

สามารถสมัครสมาชิกได้โดยโทรไปที่หมายเลขโทรฟรี 877-9-OCPOST

เกี่ยวกับข้อมูล Freedom Orange County

Freedom Orange County Information ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซานตาอานา รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้จัดพิมพ์ The Orange County Register ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ถึงสามครั้งซึ่งฉลองครบรอบ 100 ปีในปี 2548 นอกจากนี้ Freedom Orange County Information ยังตีพิมพ์ OC POST, 25 หนังสือพิมพ์ชุมชนรวมถึง Excelsior ภาษาสเปน แทรก

ผลิตภัณฑ์โฆษณา OC$aver และ OC$aver ในสัปดาห์นี้ และ OCSaver.com SqueezeOC.com และนิตยสาร SqueezeOC รายสัปดาห์; OCRegister.com, OCExcelsior.com และบัตรสมาชิก GolfExtra OCR Magazines หน่วยสิ่งพิมพ์พิเศษของ Freedom Orange County Information เผยแพร่ Coast, Orange County Home, Private Showing, Orange County Kids, จุดหมายปลายทางที่ต้องการ, Revue และโปรแกรมสำหรับ OC Performing Arts Center และ South Coast Repertory Theatre

เบอร์ลิงเกม แคลิฟอร์เนีย 21 ส.ค. 2549 (PRIMEZONE) — ผู้บุกเบิกด้านความบันเทิงบนมือถือ Limbo 41414 จะช่วยให้ผู้สัญจรไปมาในชิคาโกมีชีวิตที่กระจ่างชัดยิ่งขึ้น เนื่องจากได้ร่วมมือกับ RedEye สำหรับผู้โดยสารในรุ่นโดยสารประจำทางของ Chicago Tribune เพื่อนำเสนอ “Limbo ประมูล” นำเสนอทีวีพลาสม่าไฮเดฟฟินิชั่น 42 นิ้ว นวัตกรรม “การประมูล” Limbo ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดที่ไม่ซ้ำกันจะได้รับรางวัล HDTV กลับบ้าน จะถูกเน้นใน RedEye เป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกันเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม การเป็นพันธมิตรกับ Limbo 41414 ถือเป็นการโปรโมตครั้งแรกของ RedEye ที่ใช้มือถือเป็น ช่อง.

Limbo “Auction” เป็นเกมส่งข้อความที่เล่นแล้วติดใจและขับเคลื่อนด้วยโทรศัพท์มือถือที่รวมเอาองค์ประกอบของการชิงโชคและการประมูลเข้าไว้ด้วยกัน การประมูล Limbo นั้นแตกต่างจากประสบการณ์อื่นๆ ตรงที่มันเป็นเกมที่มีการโต้ตอบอย่างแท้จริง โดยที่ผู้ชนะคือผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุดที่ไม่มีผู้เล่นอื่นทำ ไม่ใช่ผู้เสนอราคาสูงสุด ส่งเสริมให้ผู้เล่นพัฒนาและใช้กลยุทธ์การเสนอราคาและมีส่วนร่วมอย่างมากในแต่ละรอบในขณะที่พวกเขาได้รับความคิดเห็นและเคล็ดลับเกี่ยวกับการเสนอราคาของพวกเขา (เช่น “คุณเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ซ้ำกันต่ำสุด” “ราคาเสนอของคุณไม่ซ้ำกันแต่ไม่ต่ำที่สุด” เป็นต้น)

นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 Limbo 41414 ได้ดำเนินการประมูลมากกว่า 130 ครั้ง โดยมอบรางวัลมูลค่ากว่า 250,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีการประมูลที่ชนะรวมน้อยกว่า 600 เหรียญสหรัฐฯ ผู้ชนะรางวัล Limbo 41414 ได้ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ได้แก่ Hummer H3 ในราคา 36.65 ดอลลาร์ มินิคูเปอร์ 50.43 ดอลลาร์ และน้ำมันเบนซินและพลาสมาทีวีหนึ่งปีในราคา 54.24 ดอลลาร์และ 8.85 ดอลลาร์ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังไม่มีใครแพ้ในการประมูล Limbo: สำหรับการประมูลแต่ละครั้ง ผู้เล่นจะได้รับของขวัญที่สามารถแลกรับรางวัลในร้านค้าออนไลน์ของ Limbo

โปรโมชั่น Limbo 41414 จะถูกติดแท็กบนหน้าปกของ RedEye วันที่ 21 สิงหาคมและ 28 สิงหาคม และโฆษณาครึ่งหน้ารายวันด้านในจะมีภาพที่สะดุดตาของชุดพลาสมาและให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของการประมูลและวิธีการเล่น

หากต้องการเข้าร่วม Limbo ฟรีและเริ่มเล่น ให้ส่งข้อความที่มีคำว่า ‘PLAY’ ไปที่หมายเลข 41414 หากต้องการเสนอราคาเฉพาะในการประมูล RedEye ให้ส่งข้อความ “REDEYE” ไปที่ 41414 ผู้บริโภคยังสามารถเล่นออนไลน์หรือจากโทรศัพท์บ้านของตนได้ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลืมไปwww.41414.com

เกี่ยวกับ ลิมโบ 41414

Limbo 41414 ( www.41414.com ) กำลังกำหนดหมวดหมู่ใหม่ของความบันเทิงบนมือถือด้วยการเล่นเกมที่ใช้ข้อความตัวอักษร 41414 นำเสนอประสบการณ์การเล่นเกมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนให้กับผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็นำเสนอแบรนด์ชั้นนำและบริษัทสื่อผ่านรางวัลที่มีตราสินค้า Limbo 41414 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเบอร์ลิงเกม รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นบริษัทเอกชนที่

ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนร่วมลงทุนชั้นนำของโลกสองแห่ง ได้แก่ Azure Capital Partners ( www.azurecap.com ) และ Draper Fisher Jurvetson ( www.dfj.com ) บริษัทยังรวมทีมผู้ประกอบการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว: Rob Lawson, Jonathon Linner และ Juho-Pekka Virolainen

โลโก้ Limbo 41414 สามารถดูได้ที่ http://www.primezone.com/newsroom/prs/?pkgid=2744

เกี่ยวกับ ตาแดง

RedEye เป็นหนังสือพิมพ์รายวันฟรีของชิคาโกที่ให้ข้อมูลข่าวสาร กีฬา ความบันเทิง และกระแสสังคมที่กระชับและสมจริง RedEye ซึ่งเป็นรุ่นของ Chicago Tribune ได้กลายเป็นยานพาหนะชั้นนำในชิคาโกสำหรับผู้โฆษณาที่ต้องการเข้าถึงผู้ประกอบอาชีพในเมืองที่อายุน้อย ซึ่งมีเวลาน้อยและมีรายได้เพียงอย่างเดียวนาน ไปที่ redeyechicago.com

NEWPORT BEACH, Calif., 22 ส.ค. 2549 (PRIMEZONE) — Sports Pouch Beverage Company, Inc. (Pink Sheets:SPBV) ประธาน Gil Arvizu ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายช่วงปลายฤดูร้อนครั้งสำคัญกับ Smart and Final, Inc. สำหรับ ‘All American Mountain Spring Water(tm)’ ของบริษัท บรรจุภัณฑ์ในกระเป๋า

ที่ยืดหยุ่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จุกหัดดื่มที่มีการป้องกันด้วยสิทธิบัตร ปิดผนึกซ้ำได้ ดึงดัน และผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบอย่างน่าดึงดูดได้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและขยายยอดขาย บริษัทคาดว่าโปรโมชั่นนี้จะช่วยผลักดันรายได้ในไตรมาสที่สี่ และคาดว่าจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมตามบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำ ไอโซโทนิกส์ และน้ำผลไม้ที่ไม่เหมือนใครจากร้านค้าปลีกรายใหญ่หลายแห่ง

Arvizu แสดงความคิดเห็นว่า “เรามีประสบการณ์การเพิ่มขึ้นอย่างมากในการขายผลิตภัณฑ์ของเรา ระบบบรรจุภัณฑ์ของเราคือภาชนะใส่เครื่องดื่มแบบเสิร์ฟเดี่ยวในอุดมคติ (ไม่มีหลอด ไม่มีน้ำหก หรือค่าใช้จ่าย CRV) เรามีความคาดหวังมากขึ้นสำหรับปี 2550 เมื่อยอดขายของเราในปี 2550 ขยายออกไปนอกชายฝั่งตะวันตก” Arvizu กล่าวเสริมว่า “Sports Pouch

จะยังคงนำหน้าอยู่เสมอผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งของเราในการส่งมอบเครื่องดื่มทั้งแบรนด์และส่วนตัวให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เราตั้งตารอที่จะสร้างรายได้หลายทาง สำหรับบริษัทที่อายุน้อยแต่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้”

เกี่ยวกับ Sports Pouch Beverage Company, Inc.

Sports Pouch Beverage Company, Inc. ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการผลิตเทคโนโลยี pull-push spout บรรจุภัณฑ์แบบซองเหลว รวมถึงการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อการพัฒนาและการผลิตเครื่องดื่มยี่ห้อใหม่ Sports Pouch Beverage Company, Inc. เป็นเจ้าของชื่อเครื่องหมายการค้า “All American Sports Pouch” และมี “Process Pending Patent” สำหรับแพ็คเกจ Sports Pouch Beverage ที่มีรางดึงดึง กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: http://www.sportspouchinc.com

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ Safe Harbor: ข้อความบางส่วนในที่นี้ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยน ข้อความดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับแผนธุรกิจและการเงิน แนวโน้มธุรกิจ และรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานในอนาคต แม้ว่าบริษัทเชื่อ

ว่าความคาดหวังที่สะท้อนอยู่ในข้อความดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามักจะระบุด้วยคำพูด: เชื่อ, คาดหวัง, คาดการณ์, ตั้งใจ, ประมาณการและการแสดงออกที่คล้ายคลึงกันหรือซึ่งโดยธรรมชาติจะอ้างถึงเหตุการณ์ในอนาคต คุณควรตรวจสอบและทำความเข้าใจความเสี่ยง

ทั้งหมดอย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน คำอธิบายของบริษัทเหล่านี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความผันผวนและผลลัพธ์รายไตรมาส การจัดการการเติบโต การแข่งขัน และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายละเอียดในการยื่นเอกสารของ SEC หากมี ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากข้อมูลดังกล่าวที่ระบุไว้ในที่นี้