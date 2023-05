M8BET CBS Sports Digital ภายใต้ความร่วมมือใหม่

M8BET William Hill US ประกาศข้อตกลงความร่วมมือในวันจันทร์กับ CBS Sports ซึ่งทำให้ผู้ให้บริการหนังสือกีฬาในลาสเวกัสเป็นพันธมิตรการเดิมพันกีฬาอย่างเป็นทางการและผู้ให้บริการข้อมูลการเดิมพันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของเครือข่าย

เรื่องราวดำเนินต่อไปด้านล่าง

ภายใต้ข้อตกลงนี้ CBS จะใช้ข้อมูลและอัตราต่อรองของ William Hill และผู้ดำเนินการหนังสือกีฬาจะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการโปรโมตแบรนด์ของตนผ่านคุณสมบัติดิจิทัลที่หลากหลายของ CBS Sports รวมถึง CBS Sports Fantasy

CBS Sports Digital ถือเป็นสถานที่ให้บริการด้านกีฬาที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ใช้มากกว่า 80 ล้านรายต่อเดือนทั่วทั้งไซต์และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ William Hill ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสมีการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือกีฬาอย่างถูกกฎหมายใน 10 จาก 14 รัฐที่เสนอการเดิมพันกีฬาอย่างถูกกฎหมายในปัจจุบัน และบริษัทกล่าวว่าปัจจุบันยอมรับหนึ่งในสี่ของการเดิมพันกีฬาที่วางในสหรัฐอเมริกา

Joe Asher CEO ของ William Hill กล่าวว่าข้อตกลง “จะช่วยให้เราสามารถขยายแบรนด์ William Hill ไปทั่วอเมริกาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”

การประกาศนี้เป็นข้อตกลงล่าสุดที่จับคู่ผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาหรือคาสิโนกับสื่อดั้งเดิมเพื่อค้นหาเครื่องมืออื่นเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมจากทั้งนักพนันกีฬาและแฟนกีฬา

ในเดือนตุลาคม Yahoo Sports ได้กลายเป็นพันธมิตรด้านกีฬาสื่อดิจิทัลอย่างเป็นทางการของ MGM Resorts International Roar Digital ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง MGM Resorts และ GVC Holding ยักษ์ใหญ่ด้านการพนันในสหราชอาณาจักร กำลังขับเคลื่อนการดำเนินการเดิมพันกีฬาสำหรับ Yahoo Sports

Joe Asher (l) และอดีตนายกเทศมนตรีเมืองลาสเวกัส Oscar Goodman ที่งานเปิดตัวหนังสือกีฬาที่ออกแบบใหม่ของ William Hill ที่ Plaza Las Vegas ในเดือนพฤศจิกายน 2019

ESPN มีความร่วมมือกับ Caesars Entertainment เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาอัตราต่อรองอย่างเป็นทางการของเครือข่าย Fox Sports มีข้อตกลงกับ Stars Group และเมื่อเดือนที่แล้ว Penn National Gaming และ Barstool Sports ประกาศข้อตกลงมูลค่า 163 ล้านดอลลาร์โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การเปลี่ยนโฉมร้านค้าปลีกและออนไลน์ของ บริษัท คาสิโน สถานะการเดิมพันกีฬาด้วยแพลตฟอร์มสื่อ Barstool

ไม่มีการเปิดเผยเงื่อนไขทางการเงินของข้อตกลงระหว่าง William Hill และ CBS

“เรารู้สึกว่านี่เป็นข้อตกลงที่ถูกต้องสำหรับเรา” Asher กล่าวในการให้สัมภาษณ์ “ข้อตกลงนี้ทำให้เราสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลผู้ใช้ 80 ล้านคนได้ ซีบีเอสยังมีผู้ติดตามโซเชียลนับสิบล้านคน พวกเขามีดวงตา และมีลูกค้าที่เราต้องการเข้าถึง”

ความร่วมมือนี้ยังรวมถึงโอกาสในการแสดงข้อมูล อัตราต่อรอง และตลาดของ William Hill ในรายการโทรทัศน์ของ CBS

Asher กล่าวว่า CBS จะจัดกิจกรรมเฉพาะที่อาจรวมถึง William Hill ในการประสานงานกับลีกต่างๆ

เจฟฟรีย์ เกิร์ตทูลา ผู้จัดการทั่วไปของ CBS กล่าวว่า “พลังของการจัดจำหน่ายของเรา รวมกับความแข็งแกร่งของแบรนด์และความเชี่ยวชาญของวิลเลียม ฮิลล์ ทำให้เราอยู่ในสถานะที่ดีที่จะเข้าถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา” สปอร์ตดิจิตอล. เราจะมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้กับกลุ่มแฟนกีฬาที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ร่วมกัน”

William Hill US จะมีโอกาสโฆษณาแบรนด์ของตนบนเว็บไซต์ CBS Sports ซึ่งมีผู้เข้าชม 42 ล้านคนต่อเดือน

เป็นเจ้าของโดย ViacomCBS เครือข่ายนี้เป็นที่ตั้งของการแข่งขันบาสเกตบอลชาย NCAA, ฟุตบอล NFL, วิทยาลัยฟุตบอล และลีกอาชีพอื่นๆ อีกหลายแห่ง

“CBS Sports คล้ายกับ William Hill มีประวัติอันยาวนานในการเชื่อมโยงแฟน ๆ โดยตรงกับเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและช่วงเวลาที่โดดเด่นที่สุดในวงการกีฬา” Asher กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นกับการเป็นพันธมิตรครั้งนี้ ด้วยสินทรัพย์รวมถึงผลิตภัณฑ์เนื้อหาดิจิทัลที่เข้าถึงได้จำนวนมาก หนึ่งในฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มกีฬาแฟนตาซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และรายการกีฬาทางโทรทัศน์ชั้นนำ”

#exclusive – William Hill จะเป็นผู้ให้บริการข้อมูลการพนันกีฬาแต่เพียงผู้เดียวของ CBS Sports Digital ภายใต้ความร่วมมือใหม่ – @howardstutzรายงานการเล่นเกมของ CDC https://t.co/bhcfRzZgmK @WilliamHillUS @CBSSports #CDCgaming

– รายงานการเล่นเกมของ CDC (@CDCNewswire) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020

ความร่วมมือจะเริ่มในเดือนมีนาคมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลของ CBS Sports โดยมีการวางแผนเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบสำหรับฤดูกาลฟุตบอลแฟนตาซี

ข้อเสนอของ CBS Sports Digital ได้แก่ SportsLine ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการสมัครสมาชิกสำหรับการเลือกเกมและการทายผล; CBSSports.com; เครือข่ายสตรีมมิ่ง 24/7 CBS Sports HQ ซึ่งมีการแสดง SportsLine ทุกคืนที่เน้นการเดิมพันกีฬา ซีบีเอสสปอร์ตแฟนตาซี; แอพ CBS Sports; และ 247Sports.

Howard Stutz เป็นบรรณาธิการบริหารของ CDC Gaming Reports สามารถติดต่อได้ ที่hstutz@cdcgaming.com ติดตาม @howardstutz บน Twitter

เป็นปีที่สามติดต่อกัน AGS ซัพพลายเออร์เกมเชิงพาณิชย์ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดและสว่างที่สุดที่น่าทำงานให้ในประเทศประจำปี 2562 AGS เป็นบริษัทเกมเพียงแห่งเดียวที่มีชื่ออยู่ในรายชื่ออันทรงเกียรติ ซึ่งระบุถึงองค์กรที่แสดงความมุ่งมั่น สู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการเพิ่มคุณค่าพนักงาน

เรื่องราวดำเนินต่อไปด้านล่าง

จากบริษัท 5,000 แห่งที่เสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best and Brightest ระดับประเทศประจำปี 2019 มีเพียง 540 แห่งเท่านั้นที่ได้รับรางวัล ทำให้ AGS อยู่ใน 11% อันดับแรกของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด

กระบวนการมอบรางวัลได้รับการตรวจสอบ ออกแบบ และให้คะแนนโดยบริษัทวิจัยตลาดอิสระ และผู้ชนะได้รับการคัดเลือกตามการสำรวจที่เป็นความลับของพนักงาน AGS ในสหรัฐฯ

David Lopez ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AGS กล่าวว่า “รางวัลนี้มอบให้กับพนักงานของเรา ซึ่งทำให้บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ การทำงานหนัก และความหลงใหลของพวกเขา”

Jennifer Kluge ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Best and Brightest Program กล่าวว่า “สงครามแย่งชิงผู้มีความสามารถมาถึงหน้าประตูของ Best and Brightest ความสำเร็จนี้มีความหมายมากกว่าปีที่แล้ว ในขณะที่เรายังคงยกระดับ บริษัทเหล่านี้เผชิญกับความท้าทายผ่านนวัตกรรมทางวัฒนธรรม และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สูงสุด”

วันนี้ Peninsula Pacific Entertainment ได้แต่งตั้ง Doug Fisher ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของ Hard Rock Hotel & Casino Sioux City แทน Jim Franke

เรื่องราวดำเนินต่อไปด้านล่าง

Fisher เป็นผู้จัดการทั่วไปที่ Kansas Crossing Casino Hotel ในเมือง Pittsburg รัฐ Kansas ตั้งแต่ปี 2016 ก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและความบันเทิงของ Kansas Star Casino ใกล้เมือง Wichita รัฐ Kansas และมีประสบการณ์ในการดำเนินงานคาสิโนรวมกันเกือบ 25 ปี รวมถึงอีกหลายแห่ง ปีในตำแหน่งการจัดการที่ Diamond Jo Casino ใน Dubuque และ Northwood, Iowa

“ฉันหวังว่าจะได้รู้จักพนักงาน ผู้ขาย และสมาชิกทุกคนในทีมที่ฮาร์ดร็อค นอกเหนือจากการทำงานกับการพัฒนาประวัติศาสตร์แม่น้ำมิสซูรี” ฟิชเชอร์ซึ่งจะเริ่มบทบาทใหม่ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์กล่าว

Jonathan Swain ประธานบริษัท Peninsula Pacific Entertainment กล่าวว่า “Doug ได้พิสูจน์ความสามารถของเขาในการเป็นผู้นำได้สำเร็จ และเรามีความสุขมากที่เขาจะดูแล Hard Rock Sioux City” “วิสัยทัศน์และประสบการณ์เชิงลึกของเขาจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและเสริมสร้างสถานะของเราใน Siouxland”

ในเดือนธันวาคม Peninsula Pacific Entertainment ประกาศแผนการซื้อความเป็นเจ้าของ 100% ของ Hard Rock Hotel & Casino Sioux City จาก Warner Gaming ข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สองของปีนี้

รายรับจากการ เล่นเกมในระดับประเทศสำหรับคาสิโนเชิงพาณิชย์รวมกัน 23 แห่งและตลาดเทอร์มินัลลอตเตอรีวิดีโอเพิ่มขึ้นเป็น 44.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 4.3% จากปี 2561 ตามรายงานของ Adams Revenue Revue

เรื่องราวดำเนินต่อไปด้านล่าง

จากตัวเลขนั้น 13 พันล้านเหรียญมาจากการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย รวมกิจกรรมสองครั้งในปี 2561

“แม้ว่าในปี 2019 จะมีวันศุกร์น้อยกว่าปี 2018 หนึ่งวันศุกร์ แต่รายได้ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 4.4% จากปี 2018 เป็น 3.871 พันล้านดอลลาร์ทั่วประเทศ” นักวิเคราะห์เกมและที่ปรึกษา Ken Adams จาก Reno เขียนในจดหมายข่าวรายเดือน ซึ่งเขาจัดทำขึ้นสำหรับ CDC Gaming Reports .

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2018 เมื่อเขตอำนาจศาลเพียงแห่งเดียวคือหลุยเซียน่ารายงานว่ารายได้จากการเล่นเกมลดลง ในเดือนธันวาคม 2019 เขตอำนาจศาลแปดแห่งที่จดทะเบียนลดลง จากระดับต่ำ 1% ในรัฐอินเดียนาถึงสูงสุด 31.8% ในรัฐเมน

ถึงกระนั้นการเล่นเกมก็เป็นไปตามกระแสของประเทศในช่วงเดือนนั้น Adams กล่าว ผู้คนจำนวน 115.6 ล้านคนเดินทางในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม ระดับการช็อปปิ้งสูงสุดเป็นประวัติการณ์; ตลาดหุ้นจบลงด้วยขาขึ้น ในขณะที่อัตราการว่างงาน งาน รายได้เฉลี่ย ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ยอดขายที่อยู่อาศัย และมาตรวัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เป็นบวก

“โดยรวมแล้ว” เขาเขียนว่า “ปี 2019 เป็นปีที่ดี” ด้วยการเปิด Encore Boston Harbour การก่อสร้างรีสอร์ทใหม่บน Las Vegas Strip รัฐอิลลินอยส์และเพนซิลเวเนียเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเติบโตครั้งใหญ่ และการพนันกีฬาเติบโตแบบก้าวกระโดด

เมื่อพูดถึงเขตอำนาจศาลแต่ละแห่ง รัฐนิวเจอร์ซีย์มีปีแห่งธง รายรับจากการเล่นเกมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเกือบ 20% เป็น 3.4 พันล้านดอลลาร์ โดยคาสิโนเพิ่มขึ้น 7% และการพนันออนไลน์ชนะเกือบ 62% สำหรับปีนี้ แอตแลนติกซิตีครองอันดับสองในด้านรายได้ระดับประเทศ โดยมีส่วนแบ่งตลาด 7.5%

แน่นอนว่าเนวาดาอยู่ในอันดับแรกด้วยรายรับจากเกมรวม 12.02 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดเป็นอันดับสามของสถิติ แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละเล็กน้อยในปี 2018 ส่วนแบ่งการตลาดของเนวาดาลดลงจาก 28.1% ในปี 2018 เป็น 26.8% ในปี 2019

เพนซิลเวเนียอยู่ในอันดับที่ 3 ทั่วประเทศโดยมีรายได้จากการเล่นเกมทั้งหมด 3.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.4 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนแบ่งการตลาดของ Keystone State อยู่ที่ 7.6%

อันดับสี่ของประเทศคือหลุยเซียน่า ด้วยมูลค่า 3.08 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 2.3% และส่วนแบ่ง 6.9% รัฐอิลลินอยส์อยู่ในอันดับที่ห้าด้วยมูลค่า 3.02 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.4% โดยมีส่วนแบ่ง 6.7% และนิวยอร์กอยู่ที่หก ด้วยมูลค่า 2.72 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.1%

ในแมสซาชูเซตส์ รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเปิด Encore Boston Harbour ในเดือนมิถุนายน แม้ว่ารายได้ของ MGM Springfield จะลดลง 12% จากปี 2018 แต่รายรับจากการเล่นเกมในแมสซาชูเซตส์ก็เพิ่มขึ้น 143% จากปี 2018 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 14 ของรายรับจากการเล่นเกมระดับประเทศ

Adams กล่าวว่ามี 14 รัฐที่มีการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมาย ณ สิ้นปี 2019 อีก 6 รัฐที่อนุญาตการพนันกีฬาในปี 2019 และจะเริ่มรับเดิมพันในปี 2020

“การเดิมพันกีฬารวมกับการพนันออนไลน์ได้ช่วยอุตสาหกรรมในแอตแลนติกซิตี้ และทั้งสองสิ่งนี้เริ่มมีความสำคัญในเพนซิลเวเนีย” อดัมส์เขียน “เมื่อสิ้นสุดปี 2019 การเดิมพันกีฬาเป็นเทรนด์ใหม่ที่สำคัญที่สุดที่อุตสาหกรรมได้เห็นอย่างชัดเจนมาเป็นเวลานาน”

รายงานการเล่นเกมของ CDC แจกจ่าย Adams Revenue Revue ให้กับสมาชิกระดับพรีเมียม

Twin River Casinos Worldwide ซึ่งตั้งอยู่ในโรดไอส์แลนด์กล่าวว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่รอดำเนินการในมิสซูรีและมิสซิสซิปปี้สามารถเพิ่มมาตรการกระแสเงินสดที่สำคัญสำหรับปี 2020 ประมาณ 8% จากจุดกึ่งกลางของช่วงเบื้องต้น

Story continues below

ประมาณการของ Twin River สำหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมได้ระบุไว้ในแถลงการณ์เมื่อปลายวันจันทร์ ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการเพิ่มคาสิโน Isle of Capri ในแคนซัสซิตี้ รัฐมิสซูรี และ Lady Luck ในเมืองวิกส์เบิร์ก รัฐมิสซิสซิปปี้ ซึ่ง Twin River ตกลงซื้อในเดือนกรกฎาคมในราคา 230 ล้านดอลลาร์จาก Eldorado Resorts

Twin River คาดว่าข้อตกลงจะปิดในไตรมาสที่สองของปีนี้

Wall Street ดูเหมือนจะชอบผลลัพธ์เบื้องต้น หุ้น Twin River พุ่งขึ้น 10.89% ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก เพิ่มขึ้น 2.90 ดอลลาร์เป็น 29.54 ดอลลาร์

“เรายังคงชอบโอกาสใน Kansas City และคิดว่า (Twin River) ควรจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงจากการเติบโตที่วางแผนไว้ $40 ล้าน (รายจ่ายฝ่ายทุน) หลังจากปิดโครงการ” นักวิเคราะห์เกมของ SunTrust Bank Barry Jonas เขียนไว้ในบันทึกย่อ ให้กับนักลงทุนในวันอังคาร

คำแถลงของ Twin River ไม่ได้คำนึงถึงการซื้อ Black Hawk สามแห่ง, โรงแรมคาสิโนในโคโลราโด, Mardi Gras, Golden Gates และ Golden Gulch ซึ่ง บริษัท เข้าซื้อกิจการในเดือนมกราคมด้วยมูลค่า 51 ล้านดอลลาร์จาก Affinity Gaming

Twin River ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารคาสิโนใน Rhode Island, Mississippi และ Delaware ประมาณการรายได้ที่ปรับปรุงแล้วก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี 2020 ซึ่งเป็นการวัดกระแสเงินสดจะอยู่ที่ 180 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% (หรือ 190 ล้านดอลลาร์จากการดำเนินการ ตามอัตรา) จากจุดกึ่งกลางของช่วงปีก่อนหน้า