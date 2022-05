Royal Online สมัคร Royal Online สมัครรอยัลจีคลับ สมัคร Royal GClub สมัคร Royal Online V2 สมัครรอยัลคาสิโน สมัครเว็บ Royal Online สมัครสมาชิกรอยัลคาสิโน สมัคร Royal Online มือถือ สมัครเล่น Royal Online สมัครรอยัลออนไลน์ สมัครสมาชิก Royal Online สมัครสมาชิก Royal Online V2 Royal Online เว็บ Royal Online เว็บ Royal GClub เขาอาศัยอยู่ในคอนเนตทิคัตในช่วงสามปีที่ผ่านมาและเคยทำงานเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ Mohegan Sun Casino เขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในแคลิฟอร์เนียที่ซึ่งเขาเป็นนักเล่นไพ่ป๊อกและเล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพ รวมถึงทำงานในอุตสาหกรรมเหล็กและการสื่อสาร

นาย McQuerrey ทำงานอยู่ใน United Steelworkers of America, Communications Workers of America และ International Association of Machinists เขาเป็นผู้สนับสนุนสิทธิของชายและหญิงที่ทำงานอยู่เสมอ

ครั้งหนึ่งเขาเคยจบอันดับสามใน World Series of Poker ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา เขาเป็นแฟนเพลงแจ๊สที่มีความรู้ตลอดชีวิต และสอนวิชาประวัติศาสตร์แจ๊ส เขาได้รู้จักนักดนตรีแจ๊สที่มีชื่อเสียงหลายคนในช่วงชีวิตของเขา

เขารอดชีวิตจากลูกสาวคนหนึ่ง Katharine McQuerrey จากนิวยอร์กซิตี้; ลูกชายสองคน Ethan McQuerrey จาก Baltimore, Md. และ Nicholas McQuerrey จาก Brooklyn, NY; น้องสาว Sharon Park-Mulvee จาก Morristown, NJ; น้องชาย Eric Park แห่ง Anaheim, Calif.; หลานชาย; และเพื่อนของเขา Sherri Kendersi แห่ง Uncasville

นาย McQuerrey จะถูกฝังในฮาวายหลังจากพิธีครอบครัวส่วนตัว Fulton-Theroux Funeral Home, 181 Ocean Ave., New London เป็นผู้ดำเนินการจัดการจัดเตรียม

Roffman จากฟิลาเดลเฟีย คาดการณ์ว่าความอยากอาหารของประเทศสำหรับการพนันคาสิโนจะยังคงเติบโตต่อไป

“เมื่อ Mohegan Sun เปิดตัว ผู้คนคิดว่า Foxwoods จะได้รับบาดเจ็บ” Roffman กล่าว “มันไม่ได้ทำอะไร ถ้ามีอะไรก็ดูเหมือนจะช่วยได้”

เหตุใดโกลด์เบิร์กจึงมองข้ามผลกระทบต่อแอตแลนติกซิตี

Anderers กล่าวว่า “เขาต้องหมุนตัวไปตามท้องถนนอย่างแน่นอน”

Park Place เป็นเจ้าของคาสิโน 28 แห่งในนิวเจอร์ซีย์ เนวาดา มิสซิสซิปปี้ และต่างประเทศ รวมทั้งสาข้อกล่าวหาที่ว่า Mashantucket Pequots ไม่มีความสัมพันธ์ลำดับวงศ์ตระกูลกับชนเผ่า Pequot ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความสนใจในหนังสือที่เพิ่งเปิดตัวซึ่งอ้างว่าสามารถช่วยให้เมืองในท้องถิ่นที่คัดค้านการยอมรับชนเผ่า North Stonington สองเผ่าผู้นำเมืองและทนายความของพวกเขากล่าว

ในหนังสือของเขา “โดยไม่ต้องจอง การสร้างเผ่าอินเดียนที่ทรงพลังที่สุดของอเมริกาและ Foxwoods คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก” เจฟฟ์ เบเนดิกต์ ผู้เขียนอ้างว่า Mashantuckets ไม่มีสายเลือดสัมพันธ์กับเผ่า Pequot ประวัติศาสตร์ที่ตั้งรกรากอยู่ในเขตสงวน Ledyard ในช่วงปลายปี ทศวรรษ 1600 และมีมรดกอินเดียเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผ่านชาวอินเดียนนาร์รังเซ็ตต์ในโรดไอแลนด์

โดนัลด์ บาวเออร์ นักกฎหมายคนหนึ่งในเมืองวอชิงตัน ดีซี กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับนอร์ธ สโตนิงตัน เลดยาร์ด และเพรสตัน และยกประเด็นที่คล้ายกับเมืองเหล่านั้นได้ท้าทายในใบสมัคร Eastern Pequot และ Paucatuck Eastern Pequot สำหรับรัฐบาลกลาง การยอมรับ.

Bauer กล่าวว่าหนังสือของ Benedict ซึ่งอ้างว่ารัฐสภายอมรับ Mashantuckets ในปี 1983 โดยไม่พิจารณาว่าชนเผ่านั้นมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของรัฐบาลกลางในการยอมรับหรือไม่ สามารถนำความสนใจของชาติมาสู่ชนเผ่าในท้องถิ่นและความกังวลของเมืองเกี่ยวกับกระบวนการรับรองของรัฐบาลกลาง

“มันถามคำถามว่า ‘รัฐบาลกลางควรยอมรับชนเผ่าภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือไม่ เมื่อสมาชิกไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงกับชนเผ่าที่พวกเขาอ้างว่าเป็น’ บาวเออร์กล่าว “หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการยอมรับการดำรงอยู่ของชนเผ่าอินเดียนโดยไม่มีการพิสูจน์ถึงบรรพบุรุษที่แท้จริงของชนเผ่านั้นโดยกลุ่มที่แสวงหาสถานะนั้น เห็นได้ชัดว่าเป็นประเด็นสำคัญประการหนึ่งของคำร้องทั้งสองที่รอดำเนินการ

“หนังสือของเบเนดิกต์ ให้ความสำคัญกับคำถามนั้นในเวลาที่เหมาะสม”

Preston, Ledyard และ North Stonington กำลังท้าทายการยอมรับเบื้องต้นที่สำนักกิจการอินเดียได้รับมอบให้แก่ Paucatuck Easterns และ Eastern Pequots ในเดือนมีนาคม เมืองและทนายความของพวกเขาแย้งว่าทั้งสองกลุ่มไม่ได้พิสูจน์ว่าสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่า Pequot และบรรพบุรุษ Pequot ในศตวรรษที่ 19 ที่อ้างสิทธิ์โดยทั้งสองกลุ่มอาจไม่ได้เป็นสมาชิกชนเผ่าด้วยซ้ำ

ในหนังสือของเขา เบเนดิกต์อ้างว่าเอลิซาเบธ จอร์จ คุณยายของริชาร์ด เฮย์เวิร์ด และผู้ครอบครองเขตสงวนเลดยาร์ดเพียงคนเดียวก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในปี 2516 ไม่ใช่พีโกต์ เขายังอ้างว่าหลังจากการตายของเธอ ไม่มีใครเป็นผู้นำเผ่าหรืออาศัยอยู่ในเขตสงวน ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของ BIA สำหรับการยอมรับ เขากล่าวว่าเฮย์เวิร์ดและครอบครัวของเขารวมตัวกันเป็นชนเผ่าหลังจากเรียนรู้ว่าพวกเขาจะได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางและได้รับการอ้างสิทธิ์ในที่ดินโดยการทำเช่นนี้

เฮย์เวิร์ดซึ่งจะเป็นประธานของชนเผ่าและสมาชิกในครอบครัวหลายคนโน้มน้าวสภาคองเกรสด้วยความช่วยเหลือของกลุ่มสิทธิอินเดียนแห่งชาติเพื่อให้การยอมรับของรัฐบาลกลางเผ่าในปี 2526 การย้ายครั้งนี้ปูทางให้ชนเผ่าพัฒนาเกมในพื้นที่สงวน

เป็นเวลาหลายปีที่เมืองในท้องถิ่นทั้งสามได้บ่นเกี่ยวกับการดำเนินงานคาสิโนของชนเผ่าและความพยายามที่จะขยาย Royal Online พวกเขายังต่อสู้เพื่อหยุด BIA ไม่ให้รับรู้ถึงสองชนเผ่าท้องถิ่น โดยขอความช่วยเหลือจากสมาชิกสภาคองเกรสและผู้นำระดับชาติคนอื่นๆ ด้วยการเปิดตัวหนังสือของเบเนดิกต์ เมืองต่างๆ ได้เรียกร้องให้มีการทบทวนกระบวนการรับรอง Mashantucket ของรัฐสภา

บาวเออร์กล่าวว่าหนังสือของเบเนดิกต์เป็นครั้งแรกจะนำสิ่งที่เป็นปัญหาในท้องถิ่นมาเป็นจุดสนใจระดับประเทศและทำให้นักการเมืองเพิกเฉยได้ยาก

“มันดึงความสนใจของชาติและให้ความสำคัญกับกิจการของอินเดีย และสิ่งที่เกิดขึ้นในคอนเนตทิคัตตะวันออกเฉียงใต้” นายบาวเออร์กล่าว “มันทำให้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น (ชนเผ่า) เหล่านี้และสิ่งที่พวกเขากำลังทำ มันควรจะทำให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจนำความสมดุลและการพิจารณามาอย่างดีมาสู่การตัดสินใจที่พวกเขาทำ”

ผู้นำและโฆษกของกลุ่ม Paucatuck Easterns และ Eastern Pequots กล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับ Mashantuckets

“เราแค่มุ่งเน้นไปที่การรับรู้ในขณะนี้” Richard Shenkman โฆษกของ Eastern Pequots กล่าว

North Stonington — ผู้นำของสามเมืองในท้องถิ่นได้ขอให้พบกับประธานาธิบดีคลินตันในเดือนนี้ เมื่อประธานาธิบดีมาถึงภูมิภาคเพื่อเข้าร่วมการสำเร็จการศึกษา US Coast Guard Academy

ในจดหมายฉบับวันศุกร์ถึงคลินตัน Preston First Selectman Robert M. Congdon, นายกเทศมนตรี Ledyard Wesley J. Johnson และ North Stonington First Selectman Nicholas H. Mullane II เชิญ Clinton มาพบกับพวกเขาในวันที่ 17 พฤษภาคมและเยี่ยมชมเมืองของพวกเขา คลินตันมีกำหนดจะอยู่ที่นิวลอนดอนในวันนั้นเพื่อเข้าร่วมการสำเร็จการศึกษา Coast Guard Academy

ผู้นำเมืองกล่าวว่าพวกเขาต้องการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของชนเผ่าเช่นการอ้างสิทธิ์ในที่ดินและการพัฒนาคาสิโนและผลกระทบที่เมืองได้รับจากคาสิโน

“เรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องของความเร่งด่วนอย่างมากที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแค่สามเมืองในชนบทของเรา แต่ยังรวมถึงประเทศชาติโดยรวม เนื่องจากการรับรู้ของชนเผ่า การผนวก และการดำเนินงานคาสิโนเพิ่มขึ้นทั่วประเทศของเรา” ผู้นำเมืองกล่าวในจดหมายถึงคลินตัน

Mullane กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเมืองต่างๆ ต้องการหารือกับ Clinton ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจาก Foxwoods Resort Casino ของ Mashantucket Pequots และความพยายามของชนเผ่าอื่นอีก 2 เผ่า ได้แก่ Paucatuck Eastern Pequots และ Eastern Pequots เพื่อชนะรัฐบาลกลาง การยอมรับ.

การร้องขอให้พบกับคลินตันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเมืองที่จะต่อต้านการยอมรับชนเผ่าเหล่านั้นและเพื่อดึงความสนใจของชาติต่อผลกระทบที่เมืองต่างๆ ได้ประสบกับเขตสงวนของอินเดียซึ่งเป็นที่ตั้งของคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ตัวอย่างเช่น Mullane กล่าวว่าผู้นำเมืองต้องการให้แน่ใจว่าคลินตันตระหนักว่าสำนักกิจการอินเดียนภายใต้การอนุมัติเบื้องต้นล่าสุดเกี่ยวกับคำร้องการยอมรับของ Paucatuck Easterns และ Eastern Pequots ได้เปลี่ยนการตีความของรัฐบาลกลาง กฎการรับรู้

“คลินตันควรรู้ว่ากฎและข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการพิจารณาหรือคำเตือนใด ๆ” มัลเลนกล่าว

ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเพื่อแสดงความคิดเห็นในวันจันทร์

“สภาเผ่าของเราตกลงว่าเราไม่ควรแสดงความคิดเห็น” ในหนังสือ เจมส์ อี. คันฮา จูเนียร์ หัวหน้าเผ่าของ Paucatuck Easterns กล่าว

Nicholas H. Mullane II ผู้คัดเลือกคนแรกของ North Stonington กล่าวว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เมืองล็อบบี้สภาคองเกรสทบทวนกระบวนการรับรู้ของ BIA

“ฉันหวังว่ามันจะดึงความสนใจไปที่ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้” มัลเลนกล่าว “มีการเมืองมากเกินไป … และ BIA ไม่ได้รับเวลาให้ทำตามคำร้อง (Mashantucket)”

เจ้าหน้าที่ในเมืองต่าง ๆ หวังว่าข้อกล่าวหาเรื่องความผิดพลาดในการอนุมัติรัฐสภาของ Mashantuckets จะมีผลกระทบต่อวิธีที่รัฐบาลกลางพิจารณาการใช้งานของ Easterns และ Paucatucks

เวสลีย์ เจ. จอห์นสัน นายกเทศมนตรีเลดยาร์ด เวสลีย์ เจ. จอห์นสัน นายกเทศมนตรีเมืองเลดยาร์ด กล่าวว่า หากมีข้อบกพร่องบางอย่างในการรับรอง Mashantucket Pequot รัฐบาลควรระมัดระวังให้มากขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจของชนเผ่าอีก 2 เผ่มแห่งในแอตแลนติกซิตี

Foxwoods และ Mohegan Sun จะลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างองค์กรคาสิโน-รีสอร์ทของพวกเขา คนในวงการเกมกล่าวว่าผู้ประกอบการที่ต้องการแข่งขันจะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่เทียบเคียงได้

Roffman จากฟิลาเดลเฟีย คาดการณ์ว่าความอยากอาหารของประเทศสำหรับการพนันคาสิโนจะยังคงเติบโตต่อไป

