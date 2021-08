Royal Online เว็บ Sa Gaming ประกาศกำหนดการ

Royal Online น้อยกว่าแปดสัปดาห์จาก World Series of Poker Europe (WSOPE) ห้าเหตุการณ์ใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อปรับปรุงเทศกาลประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของโป๊กเกอร์ในยุโรปด้วย

ตารางการแข่งขันที่หลากหลายซึ่งตอนนี้จะมี 15 อย่างเป็นทางการ กิจกรรมสร้อยข้อมือทองคำและเงินรางวัลรวมรับประกันมูลค่ารวมกว่า 22,000,000 ยูโร

WSOPE กลับมาที่ King’s Resort ที่King’s Casinoใน Rozvadov สาธารณรัฐเช็กเป็นปีที่สามติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคมถึง 4 พฤศจิกายน 2019 การ

ซื้อเข้าร่วมกิจกรรมจะมีตั้งแต่งานเปิดตัว 350 ยูโร ไปจนถึง High Roller มูลค่า 250,000 ยูโร ในปี 2018 WSOP Europe มีผลงานมากกว่า 6,000 รายการที่แข่งขันกันเพื่อชิงเงินรางวัลเกือบ 21 ล้านยูโร

“เราได้ยินข้อเสนอแนะและยินดีที่จะเพิ่มเกมผสมบางส่วนและบางที่ใหญ่กว่าซื้อในทัวร์นาเมนต์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นมากขึ้นจะทำให้การเดินทาง” กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรีสอร์ทเจ้าของลีออนทซเกอร์นิก “หลังจากจัดงานใหญ่ที่ King’s เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เล่นยืนยันกับฉันว่าพวกเขาจะกลับมาที่ WSOP Europe หากเราเพิ่มทัวร์นาเมนต์เพิ่มเติมอีกสองสามรายการ ดังนั้นเราจึงได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วและเราหวังว่าจะได้ต้อนรับพวกเขาด้วยกำหนดการ WSOP Europe ที่แก้ไขแล้วในเดือนตุลาคมนี้”

WSOP Europe ในปี 2019 จะรวมงานหลักแบบบายอินมูลค่า 10,000 ยูโร โดยมีการรับประกัน 5 ล้านยูโร โดยมีเที่ยวบินเริ่มต้น 2 เที่ยวบินในวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม

Jack Effel รองประธาน WSOP กล่าวว่า “จากความสำเร็จของ World Series of Poker ประจำปีครั้งที่ 50 ในลาสเวกัส เราได้พิจารณากำหนดการ WSOPE เริ่มต้นอีกครั้งและรู้สึกว่าเราสามารถปรับปรุงได้” “Leon และทีมของเขาเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมสำหรับ WSOP Europe และแม้ว่าวันที่ของงาน 2019 จะไม่เปลี่ยนแปลง เราสามารถหาที่ว่างเพื่อเพิ่มกิจกรรมใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่จะผลักดันเงินรางวัลที่ใหญ่ขึ้นและทำให้ผู้เล่นไม่ว่าง”

WSOP Europe 2019 เองมีการรับประกันเงินรางวัลรวม 22,472,450 ยูโร และเพิ่มในกิจกรรม WSOP Circuit ที่จะนำหน้า WSOP Europe ทันที (ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายนถึง 14 ตุลาคม) และการรับประกันดาวเทียมและเทศกาล WSOP นี้จะพลาดไม่ได้สำหรับผู้เล่น ด้วยการรับประกันเกือบ 25,000,000 ล้านยูโรสำหรับการคว้า

King’s Resort ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐเช็ก ใกล้ชายแดนเยอรมัน ระหว่างปรากและมิวนิก สถานที่ตั้งตั้งอยู่ในยุโรปกลาง ทำให้ชาวยุโรปทุกคนเป็นจุดหมายการเดินทางที่ง่ายในการเล่นโป๊กเกอร์ ดาราหนุ่มที่เก่งที่สุดของโป๊กเกอร์และคนดังระดับนานาชาติหลายคนทำให้คิงเป็นบ้านของพวกเขาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

โดยรวมแล้ว เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงที่เน้น WSOP เป็นศูนย์กลางนี้จะดำเนินไป 40 วันติดต่อกัน เริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน โดยมีงานแหวนทองคำ WSOP Circuit อย่างเป็นทางการครั้งแรก และดำเนินต่อไปจนถึง 4 พฤศจิกายน

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง การค้ำประกันอิงจากการซื้อก่อนที่จะคำนวณค่าบริการและภาษีภาคบังคับของรัฐบาล

จะได้รับเพียงสองเดือนนับตั้งแต่Encore อ่าวบอสตันเปิดให้ประชาชนวันที่ 23 มิถุนายน ในการเปิดและขยายคาสิโนฉบับล่าสุดของเรา เราได้กล่าวถึงเรื่องเด่นหลายเรื่อง รวมถึงการเปิดโรงแรมใหม่และการปรับปรุง 15 ล้านดอลลาร์ที่ Plaza Hotel and Casino ตั้งแต่ฉบับนั้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม เราได้เห็นประกาศคาสิโนใหญ่ๆ มากมายทั่วสหรัฐอเมริกา ที่นี่เรามาดูหัวข้อข่าว 10 หัวข้อในช่วงเดือนครึ่งที่ผ่านมา

10. Angel of the Winds Casino เปิดเฟสแรกของ Xpansion โรงเบียร์โรงแรมคาสิโน Angel of the Winds ประกาศเปิดสถานที่หลายแห่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Xpansion” ของโรงแรมในวอชิงตัน คุณสมบัติใหม่จะรวมถึงโรงจอดรถ พื้นที่เล่นเกมที่ขยายออกไป Strikerz Bowling, Rivers Run Event Center, All Things Sports และ Gateway Bar ชั้นเล่นเกมและเกตเวย์บาร์เปิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม โรงจอดรถจะมีพื้นที่สำหรับแขก 575 แห่ง และศูนย์จัดงานแห่งใหม่จะมีพื้นที่ 8,800 ตารางฟุต การแสดงครั้งแรกที่

Event Center จัดขึ้นในวันศุกร์ โดย John Michael Royal Online ทำการแสดงครั้งแรก ขั้นตอนที่สองของโครงการจะเป็น Gravity Bar ซึ่งเป็นพื้นที่โซเชียลที่ทันสมัยซึ่งจะตั้งอยู่ในใจกลางของการเล่นเกม และ Riverside Buffet บุฟเฟ่ต์เฉพาะที่จะนำเสนอธีมที่หมุนเวียนกันทุกคืน

9. การขยายฮาร์ดร็อคฟลอริดาเพื่อนำเสนอแนวคิดการทำอาหารใหม่ Seminole Hard Rock Hotel & Casino HollywoodและSeminole Hard Rock Hotel & Casino Tampaจะมีการขยายที่รวมกันเป็น 2.2 พันล้านดอลลาร์ รวมอยู่ในโครงการเหล่านี้จะมีการนำเสนออาหารใหม่ 20 รายการที่จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ตัวเลือกร้านอาหารใหม่ของโรงแรมฮอลลีวูดจะประกอบด้วยร้านอาหารอิตาเลียน เตาย่างแบบอเมริกันสด

ร้านเดลี่/ร้านอาหารที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง บุฟเฟ่ต์ที่มีการแสดงสดหลายสถานี การรับประทานอาหารริมสระน้ำ และร้านกาแฟฝีมือดี ในเมืองแทมปา แขกของ Seminole Hard Rock จะได้เห็นร้านอาหารอิตาเลียน บาร์ริมสระและตะแกรง ประสบการณ์ไวน์ และเบเกอรี่กับเจลาโต้ The Rez Grill, Rise Kitchen & Deli, L Bar และ Center Bar ได้ต้อนรับแขกที่

แทมปารีสอร์ทแล้ว การขยายตัวของ Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ของรีสอร์ตฮอลลีวูดรวมถึงโรงแรมกีตาร์ที่โดดเด่นซึ่งมีแผนจะเปิดให้บริการในวันที่ 24 ตุลาคม

8. โรงแรมคาสิโน Cedar Lakes เปิดทำการ ในวันที่ 8 สิงหาคม กลุ่ม Leech Lake ของสภาเผ่า Ojibwe ได้จัดพิธีตัดริบบิ้นและพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่สำหรับการขยายโรงแรมCedar Lakes Casinoมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ในมินนิโซตา Cedar Lakes เข้ามาแทนที่ Palace Casino Hotel ซึ่งปิดตัวลงในเดือนกรกฎาคมหลังจากได้รับการโหวตให้ย้ายไปอยู่ใกล้ Cass Lake

โรงแรม 100 ห้องซึ่งมีสล็อต แบล็คแจ็ค ศูนย์อาหาร อาร์เคด สระว่ายน้ำในร่ม และศูนย์จัดงานจะมีพนักงาน 400 คน “ฉันต้องการแสดงความยินดีกับ Leech Lake Band ของ Ojibwe Tribe ในสถานที่เล่นเกมที่สวยงามของชนเผ่านี้”

Ernie Stevens, Jr. ประธานสมาคมการเล่นเกมแห่งชาติอินเดียกล่าว “ฉันจินตนาการถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ข้างหน้าสำหรับ Leech Lake Band ของ Ojibwe Tribe และอนาคตของสิ่งนี้ องค์กรเกมและอื่น ๆ วันนี้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างยิ่งใหญ่ในการเล่นเกมของอินเดีย”

7. Hard Rock Sacramento at Fire Mountain เปิดให้จองแล้ว ในขณะที่เตรียมสำหรับการเปิดตัวในฤดูใบไม้ร่วงปี 2019 Hard Rock Hotel & Casino Sacramento ที่ Fire Mountain เริ่มจองห้องพักเมื่อต้นเดือนนี้

ที่พักจะประกอบด้วยห้องพัก 170 ห้อง พร้อมด้วยห้องสวีท 31 ห้อง และห้องระเบียงริมสระอีกส่วนหนึ่ง “เรารู้สึกตื่นเต้นสำหรับแขกของเราที่จะเริ่มทำการจองรีสอร์ทเพื่อเป็นสถานที่เล่นเกม อาหาร และการบริการระดับพรีเมียร์ของแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ การประกาศนี้ทำให้เราก้าวเข้าใกล้การเปิดประตูของเราอย่างเป็นทางการในฤดูใบไม้

ร่วงนี้” Mark Birtha ประธานบริษัท Hard กล่าว Rock Hotel & Casino แซคราเมนโตที่ Fire Mountain สิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมที่รีสอร์ท Sacramento จะมีสล็อตและตำแหน่งเกมบนโต๊ะมากกว่า 1,800 แห่ง สระว่ายน้ำกลางแจ้งและพื้นที่ดาดฟ้า พื้นที่จัดประชุมขนาดใหญ่ บาร์และร้านอาหารที่ได้รับการคัดสรร

6.Foxwoods Resort Casino เปิดตัว Rainmaker Casino Foxwoods Resort Casinoได้ประกาศเปิดพื้นที่เล่นเกมที่คิดใหม่อย่าง Rainmaker Casino “เรายินดีที่จะแนะนำ Rainmaker Casino ระดับแนวหน้าในขณะที่เรายังคงให้บริการเกมระดับโลกที่แขกของเรารู้จักและคาดหวังที่ Foxwoods” Wayne Theiss รองประธานฝ่ายการเล่นเกมของ Foxwoods Resort Casino กล่าว

การดำเนินงาน “ข้อเสนอใหม่เหล่านี้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแสดงความมุ่งมั่นของ Foxwoods ในการรักษาตำแหน่งของเราในฐานะจุดหมายปลายทางการเล่นเกมชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เลย์เอาต์ใหม่นี้รวมถึงสล็อตแมชชีน ซึ่งรวมถึงหลายๆ แบบที่มีเฉพาะในคอนเนตทิคัตรีสอร์ท เกมโต๊ะ สมุดแข่ง และห้องโป๊กเกอร์ใหม่ เครื่องสล็อตบางเครื่องใน

Rainmaker Casino ได้แก่ Adam Levine Video Slots, Dragon Link slots, Rakin’ Bacon และ Fortune Link ห้องโป๊กเกอร์ยังเสนอวิธีให้ผู้เล่นชนะทุกวัน ในวันที่เลือกแจ็คพอตและหากผู้เล่นจับคู่มือที่สร้างแบบสุ่มพวกเขาจะชนะแจ็คพอต เงินรางวัลจะเพิ่มขึ้น $100 ทุกๆ 330 นาที จนกว่ามือจะตรงกัน

5. Arizona Charlie’s Boulder เปิดตัวหนังสือกีฬาที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ทันเวลาสำหรับฤดูกาล NFL ซึ่งเริ่มในคืนวันพฤหัสบดี แอริโซนา ชาร์ลีส์โบลเดอร์ได้เปิดหนังสือกีฬาวิลเลียม ฮิลล์ เล่มใหม่

หนังสือกีฬาเปิดครั้งแรกในเดือนมกราคม แต่ได้รับการออกแบบใหม่ ลาสเวกัสสเปซมีที่นั่งใหม่ ทีวีขนาด 84 นิ้ว 16 เครื่อง และอัตราต่อรองแบบอัปเกรดสำหรับแฟนๆ “หนังสือกีฬา William Hill เล่มใหม่ยกระดับตำแหน่งของ Arizona Charlie

ให้เป็นหนึ่งในจุดบนสุดสำหรับชาวบ้านในการรับชมและเดิมพันเกมใน Las Vegas Valley” Steve Arcana รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Golden Entertainment กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสือกีฬาของ Arizona Charlie โดยนำเสนอเทคโนโลยีการเดิมพันที่ล้ำสมัยสำหรับแขกของเราทั้งที่ Decatur และ Boulder นี่เป็นโครงการแรกจากหลายโครงการที่เรากำลังดำเนินการเพื่ออัปเกรดสำหรับแขกของ Arizona Charlie”

4.Sandia Resort and Casino ประกาศแผนการขยาย Sandia Resort & Casinoใน Albuquerque ได้เปิดเผยแผนการสำหรับการปรับปรุงการรับประทานอาหาร การเล่นเกม และความบันเทิงสำหรับแขก ส่วนหนึ่งของการขยายจะเห็นสปอร์ตบาร์ขนาด 25,000 ตารางฟุตบนชั้น 3 ซึ่งจะมีสนามกอล์ฟในร่มและโทรทัศน์หลายเครื่อง โปรเจ็กต์นี้ยังจะปรับปรุงพื้นที่เล่นเกมที่

มีขีดจำกัดสูงอีกด้วย รีสอร์ทในนิวเม็กซิโกเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ กำลังขยายตัวเลือกการรับประทานอาหารชั้นเลิศและเป็นกันเอง นอกจากนี้ อัฒจันทร์ของ Sandia Resort ยังเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2018 หลังการปรับปรุงใหม่

3. DraftKings เปิดกีฬาที่ del Lago รีสอร์ทแอนด์คาสิโน ในวันที่ 23 สิงหาคมdel Lago Resort & CasinoประกาศเปิดของDraftKings กีฬา พื้นที่ 6,000 ตารางฟุตพร้อมตู้เดิมพันและจอวิดีโอ LED การวางเดิมพันครั้งแรกในหนังสือกีฬาเล่มใหม่คืออดีตกองหลัง NFL Donovan McNabb McNabb เลือกที่จะอยู่บน Philadelphia Eagles เพื่อชนะ Super Bowl ที่อัตราต่อรอง 13 ต่อ 1 “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดDraftKingsใหม่ของเราอย่างเป็นทางการหนังสือกีฬาที่เดล ลาโก และหวังว่าจะได้ต้อนรับแขกที่เลานจ์ที่ทันสมัยของเรา” แลนซ์

ยัง รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไปของเดล ลาโก กล่าว “หนังสือกีฬาของเราเป็นประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดา — เป็นการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดอีกประการหนึ่งให้แขกของเราได้เพลิดเพลิน การเพิ่มห้องรับรองกีฬาของเราเป็นการตอกย้ำว่า del Lago Resort & Casino เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในภูมิภาคนี้”

2. Resorts World Catskills เปิดตัวห้องโป๊กเกอร์ใหม่เมื่อ ต้นเดือนนี้Resorts World Catskillsซึ่งเปิดในตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กเมื่อปีที่แล้ว ได้เปิดตัวห้องโป๊กเกอร์ใหม่ขนาด 7,000 ตารางฟุต ห้องโป๊กเกอร์มีโต๊ะ 20 โต๊ะและ 180 ที่นั่ง

มีแคชเชียร์ในห้องพัก บริการเครื่องดื่มฟรี พอร์ตชาร์จ USB ทุกที่นั่ง และทีวีขนาด 55 นิ้ว 27 เครื่อง ผู้เล่นจะได้พบกับ Texas Hold’em (จำกัดและไม่จำกัด), Omaha(Hi-Lo และ Pot-Limit) และ Seven Card Stud ในพื้นที่เล่นเกมใหม่ “เรามุ่งมั่นที่จะให้แขกของเราได้รับประสบการณ์ที่หรูหราและ

กว้างขวางที่สุดในภูมิภาค และห้องโป๊กเกอร์ใหม่ของเรานั้นดีที่สุดในระดับเดียวกันและเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของความมุ่งมั่นนี้” เควิน ไคลน์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการทั่วไปของ Resorts World กล่าว แคทสกิล. “เรามั่นใจว่าห้องโป๊กเกอร์แห่งใหม่นี้ ด้วยทำเลที่สะดวกสบายใหม่ ข้อเสนอและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปรับปรุงใหม่จะทำให้ Resorts World

Catskills เป็นจุดหมายปลายทางรีสอร์ทคาสิโนชั้นนำของภูมิภาค” เว็บ Sa Gaming การตัดริบบิ้นอย่างเป็นทางการสำหรับห้องโป๊กเกอร์ถูกจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคมเพื่อเริ่มการแข่งขันใหญ่ครั้งแรก ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ Mega Stack Poker ที่รับประกันการบายอิน $300 ที่สิ้นสุดในวันที่ 25 สิงหาคม

1.การเดิมพันกีฬาในโอเรกอนเริ่มต้นขึ้น ถึงแม้ว่าสัญญาของเอเสเคียล เอลเลียตยังคงอยู่ในการดำเนินการ อดีตผู้เล่นสายคาวบอยส์ เอ็ด “สูงเกินไป” โจนส์ ยังคงไม่ลังเลใจที่จะวางเดิมพันกีฬาครั้งแรกที่ชินุก วินด์ส คาสิโนรีสอร์ทในดัลลาส

MGM Resorts ได้เข้าร่วมมูลนิธิ Born This Way Foundation ของ Lady Gaga ในการท้าทาย 21 Days to Be Kind ประจำปีครั้งที่สอง เพื่อส่งเสริมให้คนหนุ่มสาว ครอบครัว และครูสร้างนิสัยที่ส่งเสริมความเมตตาและส่งเสริมความแข็งแกร่งและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนของพวกเขา

โดยได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดที่ว่านิสัยเกิดจากการทำกิจกรรมซ้ำๆ กันเป็นเวลา 21 วันติดต่อกัน ความท้าทายนี้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมฝึกฝนการแสดงความเมตตาในแต่ละวันในช่วงเดือนกันยายน ความท้าทายซึ่งจะสิ้นสุดในวันสันติภาพสากลแห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสสำหรับโรงเรียนและวิทยาลัยในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ด้วยการสร้างนิสัยที่เมตตาซึ่งจะคงอยู่ตลอดทั้งปีและสำหรับพันธมิตรองค์กร พันธมิตรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ทั้งหมด เพื่อมุ่งหน้าสู่การตกสู่บาปด้วยจิตวิญญาณแห่งความเห็นอกเห็นใจและการกระทำ

“ที่ MGM การเป็นอาสาสมัครในชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่ใน DNA ของเรา” โทนี่ แกลดนีย์ รองประธานฝ่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ MGM Resorts International กล่าว “การเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคือสิ่งที่เราทำ ดังนั้นการร่วมงานกับนักแสดงประจำบ้านในภารกิจ 21 Days to Be Kind เป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับเรา อันที่จริง เราสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีน้ำใจ 365 วันต่อปี”

ในช่วงเดือนกันยายน พนักงานของ MGM Resorts จะเข้าร่วมในความท้าทายโดยอาสาสมัครในกิจกรรมชุมชนเกือบโหลทั่วประเทศ

Cynthia Germanotta ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานของ Born This Way กล่าวว่า “เรารู้สึกทึ่งกับการตอบสนองของ BeKind21 Challenge ของเราในปีที่แล้ว ปีนี้เราหวังว่าจะสร้างความตื่นเต้นที่เราเห็นจากผู้คนหลายพันคนและองค์กรพันธมิตรหลายสิบแห่ง มูลนิธิ. “ความเมตตาเป็นแนวทางปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เราจึงเชิญชวนทุกคนมาร่วมสร้างนิสัยเมตตาและสร้างวัฒนธรรมแห่งความเมตตา ด้วยการนำความกรุณามาปฏิบัติทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 21 กันยายน – เมตตาต่อร่างกาย จิตใจ” และชุมชน”

งานวิจัยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ได้แสดงให้เห็นประโยชน์ที่จับต้องได้ของความเมตตาต่อชุมชนและสำหรับบุคคล จากการสำรวจที่จัดทำโดยมูลนิธิ Born This Way Foundation คนหนุ่มสาวที่บรรยายถึงสภาพแวดล้อมของพวกเขาว่าเป็นคนใจดีมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีเช่นกัน การแสดงความเมตตายังช่วยเพิ่มระดับความสุข คุณค่าในตนเอง และความสงบตามรายงาน ในขณะที่ลดอาการซึมเศร้า

Videoslotsคาสิโนออนไลน์ชั้นนำได้รับการส่งเสริมหลังจากได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานด้านการพนันของเดนมาร์ก

ได้รับการควบคุมอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการในตลาดต่างๆ รวมทั้งสหราชอาณาจักร สวีเดน และมอลตาขณะนี้Videoslotsได้รับไฟเขียวเพื่อเสนอคาสิโนให้กับผู้เล่นในเดนมาร์ก

Videoslots มีเกมมากกว่า 3,500 เกมจากผู้ให้บริการชั้นนำของอุตสาหกรรมบางราย และได้กลายเป็นหนึ่งในคาสิโนออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุดอย่างรวดเร็ว

อเล็กซานเดอร์ สตีเวนดาห์ล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Videoslots กล่าวว่า “หลังจากทำงานหนักมามาก เรามีความยินดีที่ได้รับใบอนุญาตผู้ดำเนินการจากหน่วยงานด้านการพนันของเดนมาร์ก

“มันเน้นให้เห็นถึงความเอาใจใส่และการพิจารณาที่เราใช้เมื่อพูดถึงความปลอดภัยของผู้เล่น และจะช่วยให้เราสามารถมอบสถานที่ที่สนุกและปลอดภัยให้กับพวกเขาในการเล่นเกมยอดนิยมหลายพันเกม”

ชาวเดนมาร์กจะได้รับโอกาสในการใช้คุณลักษณะคาสิโนที่เป็นมิตรกับผู้เล่นมากที่สุดในอุตสาหกรรมผ่าน Videoslots รวมถึง Battle of Slots และ The Wheel of Jackpots

ผ่อนคลายเกม, ผู้ให้บริการเนื้อหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่และแพลตฟอร์มรวมได้ลงนามในข้อตกลงที่จะจัดหาเกมสล็อตที่เป็นกรรมสิทธิ์และหุ้นส่วนกับรอยัลหมีแพนด้า

ด้วยการเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรผู้ให้บริการที่กำลังเติบโตของ Relax Gaming คาสิโนออนไลน์จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นและไดนามิกมากมายจากพอร์ตโฟลิโอของซัพพลายเออร์ภายในองค์กรและพันธมิตร

ในปีที่ผ่านมา Relax ได้เพิ่มสตูดิโอ 20 แห่งในโครงการความร่วมมือ ขยายคอลเลคชันชื่อ Relax และ Silver Bullet ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งรวมถึงMoney TrainและTemple Tumble ที่เผยแพร่ล่าสุดตลอดจนเพิ่มเนื้อหาพันธมิตร Powered By ที่หลากหลาย

Royal Panda ซึ่งตั้งอยู่ในมอลตาเป็นแบรนด์หลักในตลาดยุโรป โดยมีฐานหลักสำคัญในสหราชอาณาจักร ซึ่งมอบประสบการณ์การเล่นเกมชั้นหนึ่งที่เน้นการใช้งานที่ง่าย ความบันเทิง และการบริการลูกค้าที่ไม่มีใครเทียบได้ พวกเขาจะปล่อยสล็อต Relax Gaming ออนไลน์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

Daniel Eskola ซีอีโอของ Relax Gaming กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของ Royal Panda ในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เรามั่นใจว่าเกมคุณภาพสูงและความบันเทิงของเราจะช่วยเสริมคุณค่าให้กับข้อเสนอออนไลน์

เขาเสริมว่า “ทั้งเนื้อหาภายในองค์กรและเกมที่เป็นพันธมิตรของเรามีความผันผวนและธีมที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับประเภทและความชอบของผู้เล่น เราตั้งตารอที่จะจัดหาเกมที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาดให้กับ Royal Panda”

Melvin Ritsema กรรมการผู้จัดการของ Royal Panda Limited กล่าวว่า “เราชอบที่จะคิดว่าตัวเองให้ความสำคัญกับระดับสากล แต่มีสัมผัสที่เข้มแข็งมากในท้องถิ่น ด้วยเนื้อหาของ Relax Gaming เราจะไม่เพียงแต่เสริมความแข็งแกร่งในตลาดหลักของเรา แต่ยังดึงดูดผู้เล่นใหม่อีกด้วย

“ความยืดหยุ่นของบริษัทและแนวทางที่เปิดกว้างสำหรับธุรกิจนั้นมีความพิเศษเฉพาะในอุตสาหกรรมนี้ และประกอบกับการนำเสนอสล็อตคุณภาพสูงและมีส่วนร่วมจะทำให้บริษัทเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมในการทำงานด้วย”

ผู้พัฒนาเนื้อหาคาสิโนชั้นนำของอุตสาหกรรม Betsoft Gaming ได้ลงนามในข้อตกลงด้านเนื้อหาเชิงกลยุทธ์กับGolden Palace Belgiumแบรนด์คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของเบลเยียม

ความร่วมมือหลายปีครอบคลุมทุกเกมของ Betsoft ที่ควบคุมโดยคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของเบลเยี่ยม และการจัดหาเนื้อหาใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในช่วงเวลาหนึ่ง

Golden Palace ก่อตั้งขึ้นในปี 1963 และเป็นผู้ดำเนินการคาสิโนบนบกที่ใหญ่ที่สุดในเบลเยียม โดยมีห้องเล่นเกม 45 ห้อง บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการชาวเบลเยียมรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตออนไลน์ โดยเข้าสู่ภาคส่วน iGaming ในปี 2554

นับตั้งแต่นั้นมา เว็บไซต์ Golden Palace ได้ดึงดูดผู้เล่นจากทั่วประเทศด้วยการผสมผสานของการสร้างแบรนด์ที่ทันสมัย ​​สร้างสรรค์ และบริการระดับมืออาชีพที่แน่วแน่ วันนี้ Golden Palace มีพนักงานมากกว่า 350 คน ซึ่งช่วยให้บริษัทดำเนินการผ่านชื่อเสียงที่ไม่มีใครเทียบได้ตั้งแต่คาสิโนบนบกไปจนถึงออนไลน์

Francesca Raniolo ผู้บริหารฝ่ายขายของ Betsoft กล่าวว่า “ด้วยประสบการณ์มากกว่า 55 ปี Golden Palace รู้ดีว่าต้องทำอย่างไรเพื่อสร้างความพึงพอใจและสนับสนุนผู้เล่น ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

“ที่ Betsoft เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งในการสร้างเกมที่เฉลิมฉลองมรดกของอุตสาหกรรมคาสิโน ในขณะที่ยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมือถือและเดสก์ท็อปอย่างเต็มที่เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ เราตื่นเต้นมากที่มีโอกาสได้แบ่งปันวิสัยทัศน์สำหรับการเล่นเกมในโรงภาพยนตร์กับผู้เล่นที่ภักดีของ Golden Palace”

Anne-Laure Bousseau หัวหน้าฝ่ายออนไลน์ของ Golden Palace กล่าวว่า “เราเล็งเห็นถึงความร่วมมือที่ยาวนานกับ Betsoft และเป้าหมายของเราคือการรวมเกมใหม่ทุกเกมบน www.goldenpalace.be”

“เราสามารถมั่นใจในการโฆษณาของ Betsoft เนื้อหาให้กับผู้เล่นของเราเพราะเราเชื่อว่าคุณภาพและประสบการณ์ผู้ใช้ของพวกเขาไม่เป็นสองรองใครเราทราบดีว่าความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้ผู้ชมของเรามีวิธีการใหม่ในการเล่น ”

BF Games ซึ่งเป็นสตูดิโอพัฒนาเกมแบบไดนามิก ได้เปิดตัวคอลเลกชั่นเกมสล็อตและบิงโกมากมายภายในแพลตฟอร์มของ BetConstruct

เกมยอดนิยมรวมถึงBonnie & Clyde , Aztec AdventureและBook of Godsและ Ramses Rising ที่เพิ่งออกใหม่มีให้บริการแล้วผ่าน Casino Suite ของ BetConstruct หลังจากการรวมที่ประสบความสำเร็จ

การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จะช่วยส่งเสริม BF Games เนื่องจากซัพพลายเออร์พยายามที่จะขยายการเข้าถึงตลาด การเปิดโอกาสในสหราชอาณาจักร ยุโรป และดินแดนเกิดใหม่ทั่วโลก

ข้อตกลงนี้นับเป็นครั้งแรกที่พอร์ตโฟลิโอของ BF Games ถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์มผู้รวบรวมของ BetConstruct

Claudia Melcaru หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ BF Games กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรกับ BetConstruct ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความน่าสนใจของเกมของเราในเขตอำนาจศาลและประเภทของผู้เล่น

“มันเน้นย้ำถึงความสำเร็จของเราในการสร้างเนื้อหาที่สดใหม่และล้ำสมัยที่ขับเคลื่อนรายได้ให้กับพันธมิตรของเราและมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นให้กับลูกค้าของพวกเขา”

Edgar Mkrtchyan ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กลุ่มเกมที่ BetConstruct กล่าวว่า “BetConstruct ไม่เคยหยุดเพิ่มมูลค่าให้กับพอร์ตเกมด้วยเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ให้โอกาสแก่ผู้ประกอบการในการขยายข้อเสนออย่างต่อเนื่อง เข้าถึงตลาดใหม่ ๆ และดึงดูดผู้เล่นมากขึ้น

“พอร์ตโฟลิโอสล็อตคุณภาพสูงของ BF Games เพิ่งเปิดตัวบนแพลตฟอร์มระหว่างประเทศของเรา เมื่อรวมกับ Jackpot Engine การเพิ่มเกมใหม่จะประสบความสำเร็จอย่างมาก”

ฤดูร้อนนี้ Disney ได้เผยแพร่เรื่องราวคลาสสิกของ Lion King ในรูปแบบคนแสดง ตลอดเดือนกันยายนSpringbok Casinoของแอฟริกาใต้เฉลิมฉลองให้กับสัตว์ในแอฟริกาใต้ที่แสดงเรื่องราวของ Simba สิงโตที่รอคอยวันหนึ่งจะได้เป็นราชาแห่ง Pride Lands

“The Lion King เป็นภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่องโปรดของฉัน” Daniel van Wyck ผู้จัดการของ Springbok Casino กล่าว “มันเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับสองตลอดกาล ดังนั้นฉันคิดว่าไม่ใช่คนเดียว! เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะดูว่าการรีเมคฉบับคนแสดงใหม่จะเข้าถึงผู้คนจำนวนมากได้หรือไม่”

Lion King นำเสนอเรื่องราวของพลัง เล่ห์เหลี่ยม อัตลักษณ์ ความดีและความชั่วที่บอกเล่าจากมุมมองของสิงโตและสัตว์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรสิงโตในจินตนาการ ซิมบ้า สิงโตหนุ่มที่ดูเหมือนจะใจดีและหยิ่งผยอง ต่อมาเติบโตเป็นกษัตริย์ที่ชอบธรรมและเป็นทายาทโดยชอบธรรมของมูฟาซาผู้เฉลียวฉลาดผู้เป็นบิดาของเขา

หน้า Lion King ของ Springbok แนะนำให้เรารู้จักกับสิงโต เมียร์แคต หมูป่า และไฮยีน่าในชีวิตจริง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างจากภาพยนตร์ Lion King ดั้งเดิมและ Lion King Live-Action ใหม่ รวมถึงวิดีโอจากเวอร์ชันเวทีลอนดอนที่ดำเนินมายาวนาน

โบนัสหมุนฟรีประจำเดือนกันยายนของ Springbok สำหรับสล็อตCash Bandits 2

ใน Cash Bandits 2 กลุ่มโจรหัวขโมยกลุ่มเดียวกับในเกมดั้งเดิมจะหลุดออกมาอีกครั้ง ของที่ปล้นมาในการปล้นครั้งนี้มีคุณสมบัติฟรีสปินพร้อมตัวคูณจำนวนมากและแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟสองรางวัล Three Scatters เรียกใช้ฟีเจอร์ Vault ซึ่งผู้เล่นพยายามบุกเข้าไปใน Vault โดยป้อนรหัสลับเพื่อรับรางวัลมากถึง 100 ฟรีสปินพร้อมตัวคูณรางวัลสูงสุด 5 เท่า มีให้บริการในคาสิโนออนไลน์สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและแล็ปท็อป และในคาสิโนมือถือสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เข้าถึงได้ดีที่สุดผ่านแอป Android ฟรี

ฤดูร้อนอาจจะจบลงเร็วกว่าที่หลายคนต้องการ แต่นั่นหมายความว่าถึงเวลาแล้วที่จะเฉลิมฉลอง Oktoberfest มหกรรมฤดูใบไม้ร่วงประจำปีของยุโรป Intertops Casino Redกำลังเข้าสู่เทศกาล Oktoberfest ในเดือนนี้ด้วยการแข่งขันโบนัสคาสิโน Oktoberfest มูลค่า $150,000 ผู้เล่นจะแข่งขันกันเองด้วยเงินรางวัล $30,000 ในโบนัสรายสัปดาห์ และอีกรายหนึ่งจะเติมสตีนด้วยเงินรางวัลการจับรางวัลสุดท้าย $1,000 (โดยไม่มีข้อกำหนดในการเดิมพัน)

สิ่งที่เริ่มต้นจากการฉลองงานแต่งงานของราชวงศ์ในบาวาเรียเมื่อ 200 ปีที่แล้วคือเทศกาลเบียร์ประจำปีซึ่งมีการเฉลิมฉลองในสวนเบียร์ที่คึกคักทั่วโลก และงานประกวดประจำปีที่อินเตอร์ทอปส์ ผู้เล่น Intertops จะได้รับคะแนนเมื่อเล่นและผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลสูงสุดประจำสัปดาห์ ระหว่างการแข่งขัน Oktoberfest มูลค่า 150,000 ดอลลาร์ ผู้เล่น 300 คนจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดคนละ 500 ดอลลาร์ ทุกสัปดาห์จนถึง 7 ตุลาคม

“ส่วนใหญ่ของ $150,000 ไปที่ผู้เล่นบ่อย นั่นเป็นความจริง” ผู้จัดการของIntertops Casinoกล่าว “แต่เรายังทำการสุ่มจับทุกวันพฤหัสบดี คุณสามารถชนะได้แม้ว่าคุณจะเพิ่งเล่นไปเพียงเล็กน้อย ดังนั้นทุกคนสามารถอุ้มป๊าป๊าและย่า ย่า ย่า ได้!”

Intertops Casino มีเกมหลายร้อยเกม – เกมใหม่ล่าสุดคือ Storm Lords เกมสล็อตนักรบจีนแนวใหม่จาก RTG ขยาย Storm Lord Wilds และ Treasure Coins ฟรีสปินด้วยโบนัสทันทีสร้างความตื่นเต้นครั้งยิ่งใหญ่และจ่ายรางวัลที่ยอดเยี่ยมที่สุด

Mediacle ผู้ให้บริการสื่อดิจิทัลและไอทีโซลูชั่นระดับโลกในอุตสาหกรรม iGaming ได้ลงนามในข้อตกลงกับLeoVegasเพื่อเสนอบริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดและโลคัลไลเซชัน LeoVegas ได้กลายเป็นผู้ให้บริการระดับหนึ่งรายล่าสุดที่ลงทะเบียนกับ Mediacle เพื่อเพิ่มสถานะและการเติบโตในตลาดใหม่

LeoVegas เป็นคาสิโนมือถือชั้นนำและได้รับรางวัล ‘คาสิโนมือถือแห่งปี 2019’ ที่งาน International Gaming Awards LeoVegas นำเสนอประสบการณ์การเล่นเกมที่ล้ำสมัยและเหนือชั้น และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนาม ‘ราชาแห่งคาสิโน’

Mediacle นำเสนอเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการ iGaming ขยายตลาดใหม่ และเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นและกลุ่มลูกค้ามากขึ้น

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอบริการของเราแก่ LeoVegas และฉันมั่นใจว่าเราจะสามารถช่วยให้พวกเขาเติบโตได้เร็วขึ้นในบางตลาด” Santosh Jain ซีอีโอของ Mediacle Group กล่าว “Mediacle ได้พิสูจน์ความเชี่ยวชาญด้วยการนำเสนอบริการชั้นยอดและการสนับสนุนแบรนด์ B2C ที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม iGaming การเพิ่ม LeoVegas ให้กับลูกค้าของเราถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงบริการคุณภาพสูงของเรา”

ในวันที่ 18 ตุลาคม Smile-Expo จะจัดงาน Georgia iGaming Affiliate Conference ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่อุทิศให้กับการตลาดแบบพันธมิตรในธุรกิจการพนันออฟไลน์และออนไลน์ วิทยากรจะหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดลูกค้าและปริมาณการใช้งาน ตลอดจนแง่มุมทางกฎหมายของการดำเนินงานคาสิโนบนบกและเสมือน

เว็บไซต์การประชุมมีการนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญเจ็ดคนและผู้เข้าร่วมการอภิปรายสองคน: “คาสิโนออนไลน์และออฟไลน์ ทบทวนเครื่องมือที่มุ่งความสนใจของผู้ใช้” ในการนำเสนอโปรแกรมงาน ผู้จัดงานยังได้ประกาศข้อเสนอพิเศษใหม่: Kyiv-Tbilisi Affiliate Journey ซึ่งอนุญาตให้ซื้อตั๋วสองใบสำหรับกิจกรรมใน Tbilisi และ Kyiv

สิ่งที่คาดหวังจากการประชุมพันธมิตร Kyiv iGaming?

Kyiv จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีครั้งที่สองที่อุทิศให้กับการตลาดแบบพันธมิตรของ iGaming ในวันที่ 26 กันยายน ผู้เข้าร่วมประชุม Kyiv iGaming Affiliate Conference 2019 จะเพลิดเพลินไปกับข้อมูลเชิงลึกล่าสุด โปรแกรมแบบโต้ตอบ เครือข่ายมากมาย การสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญจากห้าประเทศ และโซนสาธิตกับบริษัทที่มีชื่อเสียง

วิทยากรในการประชุมประกอบด้วยเว็บมาสเตอร์ บริษัทในเครือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็งกำไร นักการตลาด และนักกฎหมายชั้นนำ พวกเขาจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญเช่น:

นอกจากนี้ การอภิปรายจะจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยเน้นที่การพนัน การพนัน อีสปอร์ต ตลอดจนการหาสมดุลระหว่างภาคส่วนเหล่านี้

ตั๋วสองใบไปยัง Kyiv – Tbilisi Affiliate Journey

Specialists ที่ทำงานในส่วน iGaming จะได้เรียนรู้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่ Georgia iGaming Affiliate Conference และ Kyiv iGaming Affiliate Conference ซึ่งมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานในภูมิภาค และ เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสในการเปิดตัวและขยายธุรกิจ

นั่นเป็นเหตุผลที่ Smile-Expo เสนอการเดินทางพันธมิตร Kyiv-Tbilisi ให้คุณเพื่อรับตั๋วหนึ่งใบสำหรับการประชุมสองครั้งในราคาที่ดีที่สุด ราคาสำหรับตั๋วหนึ่งใบจนถึงวันที่ 3 กันยายนประกอบด้วย 150 ยูโรเท่านั้น

ในแต่ละสัปดาห์ ราคาจะเพิ่มขึ้น €50 และทุกครั้งที่ขึ้นราคา เราจะเพิ่มตัวเลือกใหม่ที่น่าตื่นเต้นจากผู้จัดงานลงในตั๋ว Kyiv-Tbilisi Affiliate Journey จะใช้เวลาหนึ่งเดือนสิ้นสุดในวันที่ 22 กันยายน

Caesars Entertainment หนึ่งในผู้ให้บริการคาสิโนบันเทิงที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก รายงานว่าเพียงปีเดียวหลังจากที่ศาลฎีกาสหรัฐตัดสินใจล้มล้างกฎหมายมืออาชีพและมือสมัครเล่นของรัฐบาลกลาง พวกเขาประสบความสำเร็จในการเปิดตัวธุรกิจใหม่และการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ , ใช้ประโยชน์จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการเดิมพันกีฬาทั่วสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว Caesars Entertainment ได้ขยายขอบเขตการเดิมพันกีฬาเพื่อรวมหนังสือกีฬาแบรนด์ซีซาร์ในเจ็ดรัฐ (เนวาดา นิวเจอร์ซีย์ เพนซิลเวเนีย มิสซิสซิปปี้ ไอโอวา อินดีแอนา และนิวยอร์ก) รวม 29 แห่งที่เปิดให้บริการภายในสิ้นเดือนกันยายน นอกจากนี้ Caesars ยังเสนอการเดิมพันกีฬาบนมือถือในเนวาดา รัฐนิวเจอร์ซีย์ และรอการอนุมัติด้านกฎระเบียบ จะเปิดตัวในเพนซิลเวเนีย Q4 2019 ตัวอย่างเช่น หนึ่งในทรัพย์สินของ Caesars Entertainment ในบิล็อกซี รัฐมิสซิสซิปปี้ มีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น 10% ต่อเดือนต่อเดือน ยอดขายเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 300% และปรับปรุงรายรับจากการเล่นเกมโดยรวมจากลูกค้าใหม่และลูกค้าที่เปิดใช้งานใหม่อันเป็นผลมาจากการเปิดหนังสือกีฬาใหม่

“แนวการพนันกีฬายังคงพัฒนาต่อไป และ Caesars Entertainment เป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้วยการนำเสนอวิธีการใหม่และสร้างสรรค์สำหรับแฟน ๆ ในการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาในขณะที่วางเดิมพันในหนังสือกีฬาหรือผ่านแอพมือถือ” Christian Stuart ผู้บริหารกล่าว รองประธานฝ่ายการเล่นเกมและการโต้ตอบที่ Caesars Entertainment “การเป็นหุ้นส่วนที่ปรารถนาของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ออกอากาศได้เพิ่มการรับรู้แบรนด์สำหรับซีซาร์ในขณะที่ยังให้แขกและแฟนกีฬาเนื้อหาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันกีฬาและประสบการณ์ที่จะเพลิดเพลิน”

Caesars Entertainment เป็นผู้จัดหาข้อมูลอัตราต่อรองอย่างเป็นทางการสำหรับ ESPN และ Turner Sports ซึ่งเป็นสองแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสื่อกีฬาทั้งหมด (สตูดิโอ ESPN เปิดในฤดูหนาวนี้) และ Caesars Palace (Bleacher Report) บน Las Vegas Strip

FOX Bet ซึ่งเป็นสื่อระดับชาติและหุ้นส่วนการเดิมพันกีฬาระหว่าง FOX Sports และ The Stars Group ได้เปิดตัวประสบการณ์การเดิมพันด้วยเงินจริงในชื่อเดียวกันในรัฐนิวเจอร์ซีย์

Bet ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แฟน ๆ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบ และให้โอกาสพวกเขาในการวางเดิมพันด้วยเงินจริงอย่างถูกกฎหมายและมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลการแข่งขันกีฬาสดและกิจกรรมพิเศษที่หลากหลาย เช่น ฟุตบอล เบสบอล ฮ็อกกี้ มอเตอร์สปอร์ต กอล์ฟ เทนนิส และฟุตบอล

FOX Bet ยังให้การเข้าถึงเนื้อหา FOX Sports, คะแนนทันที, สถิติ, การแจ้งเตือนและการอัปเดตราคาต่อรองตลอดจนข่าวล่าสุด, ข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญและคำอธิบายของหอเกียรติยศจากทีมผู้แพร่ภาพกระจายเสียงของ FOX Sports และนักวิเคราะห์

บุคลิกออกอากาศของ FOX Sports หลายคนมีอยู่ใน FOX Bet รวมถึงนักวิเคราะห์ FIRST THINGS FIRST Cris Carter และ Nick Wright; ล็อคไว้ในผู้เชี่ยวชาญ ลูกพี่ลูกน้อง Sal, Todd Fuhrman, Clay Travis และโฮสต์ Rachel Bonnetta; เจ้าภาพ THE HERD, Colin Cowherd และ FOX NFL KICKOFF เจ้าภาพ Charissa Thompson

“หากคุณเป็นแฟนกีฬาในรัฐนิวเจอร์ซีย์ FOX Bet เป็นผู้เปลี่ยนเกม” Robin Chhabra ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FOX Bet กล่าว “FOX Bet ผสมผสานความเชี่ยวชาญหลายทศวรรษในการเขียนโปรแกรมที่เต็มไปด้วยเนื้อหาและเกมออนไลน์ที่มีการควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประสบการณ์การรับชมสดที่เหนือกว่าแบบบูรณาการและโต้ตอบสำหรับลูกค้าของเราไม่พบที่อื่นในสหรัฐอเมริกา”

Evoplay บันเทิง, ผู้ให้บริการเกมนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายกิจการในตลาดเอเชียโดยการลงนามกับผู้ประกอบการได้รับความนิยมมากที่สุดของจอร์เจียออนไลน์Adjarabet

บริษัทในเครือของ Flutter Entertainment Adjarabet เป็นผู้นำตลาดในคาสิโน iGaming ในจอร์เจีย

Tom Hutchinson ผู้อำนวยการด้านการเล่นเกมของ Adjarabet กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เพิ่มพอร์ตโฟลิโอ Evoplay Entertainment ที่มีสล็อต โต๊ะ และเกมทันใจมากกว่า 60 เกมใน Adjarabet.com ในปลายเดือนสิงหาคม Evoplay Entertainment มีเกมให้เลือกมากมาย ซึ่งผมมั่นใจว่าผู้เล่นชาวจอร์เจียจะต้องชอบใจ นอกจากนี้เรายังรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เป็นเจ้าของสล็อต 3D / VR อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Evoplay Entertainment ในภูมิภาคนี้”

Alexander Levchenko ซีอีโอของ Evoplay Entertainment ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดยุโรป กล่าวว่า “การเข้าสู่ตลาดจอร์เจียและอาร์เมเนียกับผู้ให้บริการคาสิโนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในภูมิภาคนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงแผนการอันทะเยอทะยานของเราในการนำเกมรุ่นต่อไปมาสู่โลก .

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เล่นของพวกเขาจะสามารถเพลิดเพลินไปกับสล็อตนวัตกรรมที่ดีที่สุดของเราได้ในไม่ช้า และตั้งตารอที่จะได้อยู่ในภูมิภาคที่อายุน้อยและมีพลังเช่นนี้พร้อมกับแบรนด์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว”

แม้จะก่อตั้งขึ้นในปี 2560 เท่านั้น แต่พอร์ตโฟลิโอของ Evoplay Entertainment ก็มีพอร์ตโฟลิโอที่รวมสล็อตและเกมที่ล้ำสมัยที่สุดบางส่วนในอุตสาหกรรมแล้ว

ด้วยการพัฒนาที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เล่นรุ่นใหม่สำหรับการเล่นเกมที่ล้ำสมัยและเป็นนวัตกรรมใหม่ บริษัทจึงเป็นสตูดิโอพัฒนาแห่งแรกที่พัฒนาสล็อต Full HD และ VR ในเบราว์เซอร์สองช่อง รวมถึงการคว้ารางวัลและเกียรติยศมากมาย ประสบการณ์การเล่นเกมบุกเบิก

Sprinkle ล่าสุดได้เปิดตัวที่ ICE 2019 ในเดือนกุมภาพันธ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับกลไกที่เน้นอุปกรณ์พกพาเป็นหลักและความสามารถในเบราว์เซอร์ 3D / VR แบบ 360 องศา ช่วยให้ผู้เล่นหมุน ซูมเข้าและออก รวมถึงการปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนโทรศัพท์มือถือเพื่อเปลี่ยนการเดิมพันโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ สตูดิโอเพิ่งสรุปเกมสล็อต RPG (เล่นตามบทบาท) เกมแรกของอุตสาหกรรม Dungeon ซึ่งเป็นเกมมือถือ HTML5 ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้รุ่นใหม่และนำเสนอพวกเขาด้วยประสบการณ์ที่ดื่มด่ำอย่างแท้จริง

Amelco ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การพนันกีฬาและการค้าชั้นนำได้ประกาศเข้าสู่สถานที่สำคัญในรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการควบคุมหลังจากได้รับอนุมัติด้านกฎระเบียบ

รัฐที่ได้รับความนิยมมากที่สุดด้วยการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายและควบคุม และเป็นตัวแทนของก้าวต่อไปสำหรับผู้จัดหาหนังสือกีฬาระดับหนึ่ง ตอนนี้ Amelco สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์การพนันกีฬาชั้นนำของตลาดในเพนซิลเวเนียหลังจากได้รับใบอนุญาตผู้ผลิตการเดิมพันกีฬาแบบมีเงื่อนไข (#117888) ).

Paul Manning จาก Amelco ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จล่าสุดว่า “ฉันยินดีที่จะยืนยันการอนุมัติด้านกฎระเบียบจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย นี่เป็นก้าวสำคัญในแง่ของการเติบโตของ Amelco และสำหรับสหรัฐอเมริกา ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายธุรกิจที่กว้างขวางของเรา

“เราตั้งตารอที่จะประกาศข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัวของสหรัฐฯ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้”

ด้วยประสบการณ์กว่าทศวรรษในการจัดหาโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะ Amelco นำเสนอการเดิมพันกีฬาระดับองค์กรและแพลตฟอร์มการซื้อขายตามสั่งแก่หนังสือกีฬาชั้นนำจำนวนมากทั่วโลก

หน่วยงานในสหรัฐอเมริกาของ Amelco อยู่ในขั้นตอนการรับรองระบบจากหน่วยงานทดสอบต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา และจะประกาศความร่วมมือในการเดิมพันกีฬาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาล NFL ที่จะมาถึงในปลายปีนี้

อริสโตแครตเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ของการเล่นแบบบาร์ท็อปในวันนี้ด้วยตู้บาร์ท็อปแบบ Multi-Game ของ Winner’s World ที่ปฏิวัติวงการ ซึ่งขณะนี้ติดตั้งอยู่ที่สถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้นำเสนอประสบการณ์การเล่นระดับบาร์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเต็มไปด้วยสไตล์ความบันเทิงและเกมบัฟฟาโลคีโน เกมโป๊กเกอร์ และเกมสล็อตที่ผู้เล่นชื่นชอบ เช่น บัฟฟาโล บัฟฟาโลโกลด์ และเหรียญกษาปณ์ป่า

“ในขณะที่นวัตกรรมมีอยู่มากมายในทุกพื้นที่ของคาสิโน แต่การเล่นระดับแนวหน้ากลับชะงักงันเป็นส่วนใหญ่” เฮคเตอร์ เฟอร์นันเดซ ประธานของอริสโตแครตอเมริกากล่าว “Winner’s World Multi-Game นำเสนอสิ่งใหม่ๆ สำหรับลูกค้าของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเกม Aristocrat ที่ผู้เล่นชื่นชอบมาสู่สถานที่เหล่านี้เป็นครั้งแรก”

Winner’s World สร้างประสบการณ์ชั้นยอดสำหรับผู้เล่น ฝ่ายปฏิบัติการ และพนักงานบาร์ ตู้นี้มีจอ LCD ขนาด 23.5 นิ้วแบบลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมด้วยที่ชาร์จโทรศัพท์ USB ที่เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ จอภาพยังมีฝาพับเพื่อการบริการที่รวดเร็วและง่ายดาย ในขณะเดียวกันก็ขจัดการบุกรุกและการหยุดทำงานของพื้นที่เคาน์เตอร์ ด้วยแสงติดตาม “เครื่องดื่มอัจฉริยะ” ของ Aristocrat ทำให้การให้รางวัลแก่ผู้เล่นง่ายกว่าที่เคย

“Winner’s World Multi-Game เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ ทันทีทั่วจุดหมายปลายทางของ Boyd Gaming ทั่วประเทศ” Mike Laubach รองประธานฝ่ายปฏิบัติการสล็อตกล่าว “เรา ตั้งตารอที่จะนำการเล่นระดับบาร์ที่ปรับปรุงใหม่นี้มาสู่ผู้เล่นของเราตลอดพอร์ตโฟลิโอของเรา”

ตั้งอยู่ในสวนจีน สล็อตวิดีโอห้ารีลสามแถวนี้มีแนวคิด Avalanche อันเป็นเอกลักษณ์ของ NetEnt โดยที่ทั้งในเกมหลักและระหว่างฟีเจอร์ Free Falls สัญลักษณ์จะอยู่ในตำแหน่งบนวงล้อแทน ปั่น

ระหว่างฟีเจอร์นี้ ไลน์เดิมพันที่ชนะจะเรียกใช้ Avalanche โดยที่สัญลักษณ์ทั้งหมดในชุดค่าผสมที่ชนะ ยกเว้นสัญลักษณ์ Scatter จะสว่างขึ้นและหายไปเพื่อเล่นหิมะถล่มต่อไปจนกว่าจะไม่มีการชนะอีกต่อไป

การตกฟรีจะเปิดใช้งานเมื่อมีสัญลักษณ์กระจายอย่างน้อยสามอันสุ่มลงบนสามวงล้อและให้โอกาสผู้เล่นในการรวบรวมอัญมณีในบ่อนำโชค ซึ่งเป็นเกมโบนัสที่สามารถปลดล็อกแจ็คพอตได้หาก “โบนัสปลา” กินอัญมณีสามชิ้นขึ้นไป

ด้วยแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟสามรางวัลและแจ็คพอตมูลค่าคงที่สองรายการที่มีให้Imperial Richesสร้างความแปลกใหม่และน่าตื่นเต้นให้กับพอร์ตวิดีโอสล็อตชั้นนำของอุตสาหกรรมของ NetEnt

“เกมนี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติ เรากำลังสานต่อความสำเร็จของแจ็คพอตในปีนี้ด้วย Imperial Riches แต่ด้วยกลไกของ Avalanche ของเรา โบนัสแบบซ้อนสามขั้นตอนให้ผู้เล่นมีโอกาสสัมผัสกับเกม Free Falls รวบรวมอัญมณีจากการชนะเพื่อเข้าสู่คุณสมบัติการชนะเหรียญอื่น และจากนั้นเกมโบนัสแจ็คพอต โอกาสที่จะชนะรางวัลแจ็กพอตราคาจริงหนึ่งในห้าและงานศิลปะและธีมเอเชียที่สวยงามและแท้จริงทำให้เกมนี้พูดถึงคำมั่นสัญญาแห่งโชคลาภสำหรับผู้เล่นทั่วทั้งกระดาน” ไบรอัน อัพตัน ผู้อำนวยการฝ่ายเกมของ NetEnt กล่าว

“เราทราบดีว่าสำหรับหลายๆ คน ทรัพย์สินของหมู่บ้านจะเชื่อมโยงกับการสูญเสียชีวิตอันน่าสลดใจที่เกิดขึ้นที่นั่นในวันที่ 1 ตุลาคมตลอดไป เราจะไม่มีวันลืมเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเย็นวันนั้น ขณะที่วันครบรอบปีที่สองใกล้เข้ามา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของชุมชนในการรักษาและก้าวไปข้างหน้า ด้วยเจตนารมณ์นี้

MGM Resorts วางแผนที่จะสร้างชุมชนและศูนย์กีฬาทางตอนเหนือสุดของที่พักซึ่งจะเป็นที่ตั้งของการแข่งขันกีฬาและการรวมตัวของชุมชน เราหวังว่าวันหนึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟุตบอลในร่มสำหรับเด็ก และเป็นสถานที่สำหรับ Aces ในการฝึกซ้อมและมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาหญิงรุ่นต่อไป สิ่งสำคัญสำหรับเราคือการใช้ในระยะยาว ของทรัพย์สินรวมถึงชุมชนในทางใดทางหนึ่งนอกจากนี้เรายังวางแผนที่จะสร้างพื้นที่บนที่ดินเพื่อระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโศกนาฏกรรม

ในระยะเวลาอันใกล้ ในขณะที่แผนเหล่านี้กำลังดำเนินการอยู่ ที่พักจะเปลี่ยนกลับจากพื้นที่จัดงานเทศกาลเป็นที่จอดรถ และจะทำหน้าที่เป็นที่จอดรถระหว่างการแข่งขันและคอนเสิร์ตที่สนามกีฬา Allegiant ในอีกไม่กี่สัปดาห์และหลายเดือนข้างหน้า จะมีกิจกรรมการก่อสร้างใกล้กับที่พักเพื่อความปลอดภัยของคนเดินเท้าที่ข้ามถนนไปยังสนามกีฬา เราจะแบ่งปันแผนงานสำหรับชุมชนและศูนย์กีฬาตามความคืบหน้า นอกจากนี้เรายังจะสนับสนุนความพยายามของชุมชนในอนาคตเกี่ยวกับอนุสรณ์สถานสาธารณะถาวรเมื่อกระบวนการนั้นเริ่มต้นขึ้น”

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ New York Racing Association, Inc. สร้างรายได้มากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ในการจัดการแหล่งข้อมูลทั้งหมดระหว่างการประชุม 2019 ที่Saratoga Race Courseซึ่งจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์การแข่งขันห้าวัน และรวมถึงการยกเลิกการแข่งการ์ดวันเสาร์แบบเต็ม

การเดิมพันจากแหล่งต่างๆ มีมูลค่ารวม 705,343,949 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจมากกว่า 46 ล้านดอลลาร์ หรือ 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเมื่อมีการจัดการแข่งขันเต็ม 40 วันในช่วงสัปดาห์หกวัน การจัดการในปีนี้บดบังสถิติก่อนหน้านี้ในปี 2560 เกือบ 29 ล้านดอลลาร์หรือ 4.2%

บันทึกเหตุการณ์สำคัญได้สำเร็จแม้จะยกเลิกการ์ดการแข่งขันเต็มในวันเสาร์ที่สองของฤดูกาลเนื่องจากอากาศร้อนจัด นอกเหนือจากการยกเลิกการแข่งขันเจ็ดรายการสุดท้ายในวันที่ 25 กรกฎาคมเนื่องจากพายุรุนแรง

สถิติดังกล่าวยังถูกกำหนดขึ้นระหว่างฤดูกาลที่ปฏิทินซาราโตกาได้รับการกำหนดค่าใหม่เพื่อรวมสัปดาห์การแข่งขันห้าวัน การออกจากหกวันแบบเดิม และการเปิดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำขึ้นเพื่อรองรับการก่อสร้างเวทีใหม่สำหรับชาวเกาะนิวยอร์กที่สวนเบลมอนต์

การจัดการรายวันโดยเฉลี่ยสำหรับการประชุมซาราโตกาปี 2019 อยู่ที่ 18,085,742 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.8% จากการจัดการรายวันเฉลี่ยปี 2018 ที่ 16,477,086 ดอลลาร์

“นี่เป็นการพบปะที่โดดเด่นอย่างแท้จริงโดยเน้นที่สูตรดั้งเดิมที่ทำให้ซาราโตกาแตกต่าง: การแข่งม้าและความบันเทิงระดับโลก เราจะไม่อยู่ในตำแหน่งที่น่าอิจฉานี้หากปราศจากความทุ่มเทของเจ้าของ พรสวรรค์ของพลม้า และผู้ไม่มีใครเทียบได้ ความกระตือรือร้นของแฟน ๆ ของเรา ฉันอยากจะขอบคุณชุมชนท้องถิ่นสำหรับการสนับสนุนของพวกเขาและทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของเราในช่วงซัมเมอร์นี้” Dave O’Rourke ซีอีโอและประธาน NYRA กล่าว “ฤดูร้อนนี้ยังแสดงถึงการสูญเสียผู้มีพระคุณที่กระตือรือร้นที่สุดคนหนึ่งของซาราโตกา นั่นคือนางแมรีลู วิทนีย์ ซาราโตกาและไนราจะขอบคุณตลอดไปสำหรับการมีส่วนร่วมของเธอในการแข่งรถ”

Klaravich Stables เป็นเจ้าของชั้นนำของ Meet ด้วยชัยชนะ 19 ครั้ง Chad Brown ปกป้องตำแหน่งการฝึกซ้อมของ H. Allen Jerkens ด้วยชัยชนะ 41 ครั้ง Jockey Jose Ortiz คว้าตำแหน่ง Angel Cordero, Jr. ด้วยชัยชนะ 60 ครั้ง

ฤดูกาล 2019 มีร่องรอยของระดับน้ำสูงอื่นๆ อีกหลายรายการ รวมถึงการบันทึกแหล่งที่มาทั้งหมด 31,835,863 ดอลลาร์ในวันวิทนีย์ และ 52,129,344 ดอลลาร์ในวันทราเวอร์ส

แบนเนอร์วัน Travers Day ประจำปีนี้ตรงกับฉบับที่ 150 ของเกรด 1 ซึ่งมีมูลค่า 1.25 ล้านเหรียญสหรัฐ Runhappy Travers ซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในเครือข่ายการออกอากาศของ FOX และมีผู้ชมมากกว่า 1.3 ล้านคนทั่วประเทศ

สถิติของ Saratoga ส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตและความนิยมอย่างไม่ลดละของ Saratoga Live ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ที่ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลอย่างสูงของ NYRA Saratoga Live นำเสนอรายการสดมากกว่า 190 ชั่วโมงให้กับผู้ชมทั่วประเทศใน FS2 ในฤดูกาลนี้ เทียบกับ 80 ชั่วโมงเมื่อออกอากาศครั้งแรกในปี 2016 FS2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายตระกูล Fox ครอบคลุมการ์ดมากที่สุดในช่วงเวลาส่วนใหญ่ จากการแข่งขัน 39 วันของการแข่งขัน การลงทุนของ NYRA ในเนื้อหาและการจัดจำหน่ายได้รับรางวัลด้วยจำนวนผู้ชมที่เพิ่มขึ้นกว่าปีต่อปีมากกว่า 140%

วันวิทนีย์ในปีนี้เฉลิมฉลองชีวิตและมรดกของนางแมรีลู วิทนีย์ เจ้าของที่รัก ผู้เพาะพันธุ์ และผู้ใจบุญที่ล่วงลับไปแล้วในการพบปะ

Whitney Day นำเสนอการเยี่ยมชมโดย Gov. Andrew Cuomo ผู้ประกาศแผนการที่จะสร้าง Marylou Whitney Backstretch Pavilion ซึ่งเป็นโครงสร้างถาวรบนพื้นที่ฝึกอบรม Oklahoma เพื่อจัดโปรแกรม Saratoga Backstretch Appreciation โครงการนี้เปิดตัวเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้วโดยคุณวิทนีย์และสามีของเธอ จอห์น เฮนดริกสัน โดยให้อาหาร ความบันเทิง และการสนับสนุนแก่พนักงานพนักพิงหลังหลายพันคน

ในวันก่อนวันวิทนีย์ NYRA ได้อุทิศทางเข้าคลับเฮาส์อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณนายวิทนีย์ แฟน ๆ ในแต่ละฤดูร้อนจะผ่าน “ทางเข้า Marylou Whitney” เมื่อมาถึง Saratoga Race Course

การพบปะปี 2019 ถือเป็นการเปิดตัวของ Empire 6 ซึ่งเป็นการเดิมพันแบบหลายเรซรูปแบบใหม่ของ NYRA ซึ่งให้การจ่ายเงินรางวัลหนึ่งในสองรายการในวันปิดการแข่งขัน มีการเดิมพันทั้งหมด 5,379,911 ดอลลาร์ในวันปิดทำการของ Empire 6 สำหรับขนาดพูลรวม 6,173,478 ดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงแจ็คพอตที่ยกมา การจ่ายเงินห้าร่างของวันจันทร์ที่ 23,794 ดอลลาร์เทียบกับการจ่ายเงินจำนวนมากอื่น ๆ ของ Empire 6 ตลอดการประชุมรวมถึง: 37,064 ดอลลาร์ในวันที่ 21 สิงหาคม; 25,145 ดอลลาร์ในวันที่ 14 สิงหาคม และ 12,547 ดอลลาร์ในวันที่ 18 สิงหาคม

ฤดูกาล 2019 ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวสถานที่ให้บริการใหม่ล่าสุดที่สนามแข่งม้าซาราโตกา: สโมสร 1863 สร้างขึ้นในช่วงเวลาเพียง 10 เดือน อาคาร 3 ชั้นที่มีการควบคุมสภาพอากาศขนาด 36,000 ตารางฟุต ยินดีต้อนรับแฟน ๆ หลายพันคนที่ได้สัมผัสกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและทัศนียภาพอันกว้างไกลและแนวสายตาของลู่วิ่งในช่วงเปิดฤดูกาล

การพบปะของซาราโตกาเริ่มต้นด้วยการเฉลิมฉลองการเปิดงานวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเป็นเกียรติแก่เหยือกเกียรติยศของ New York Yankees Hall of Fame Mariano Rivera ดาราแยงกี้ในตำนานมาเยี่ยมสปาก่อนเข้ารับตำแหน่งคูเปอร์สทาวน์ โดยได้รับเลือกเป็นเอกฉันท์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของหอเกียรติยศเบสบอลแห่งชาติ ในระหว่างงาน NYRA ได้นำเสนอริเวร่าด้วยผ้าไหมลายทางสีน้ำเงินและสีขาวที่มีกรอบที่ระลึกซึ่งมีหมายเลขที่โด่งดังกว่า “42”

ที่จับบนแทร็กสำหรับปี 2019 อยู่ที่ 146,618,750 ดอลลาร์

จำนวนผู้เข้าร่วมที่จ่ายทั้งหมดสำหรับการพบปะที่ซาราโตกา 2019 คือ 1,056,053 ใน 39 วัน นับเป็นฤดูกาลที่ห้าติดต่อกันที่มีผู้เข้าชมเกินหนึ่งล้านคน

ตัวเลขสำหรับการจัดการแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ Saratoga ย้อนหลังไปถึงปี 2010 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการประชุม 40 วันมีดังนี้

วันนี้ AGS ได้ประกาศการปรับราคาเงินกู้หมุนเวียนจำนวน 30 ล้านดอลลาร์ผ่านกลุ่มผู้ให้กู้ซึ่งมีผลในวันที่ 30 สิงหาคม 2019 ซึ่งจะช่วยลดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของปืนพกได้ 200 คะแนนเป็น LIBOR บวกกับ 350 คะแนนพื้นฐาน (ซึ่ง จะลดลงอีก 25 คะแนนพื้นฐาน หากบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างน้อย B1 จาก Moody’s ในเวลาใดก็ตาม)

บริษัทคาดว่าจะบันทึกค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ในไตรมาสที่สามของปี 2019

Kimo Akiona ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของAGS กล่าวว่า “การลดอัตราดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของเราสะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าในการลดภาระหนี้ของเรา การสนับสนุนจากผู้ให้กู้ของเราและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการรักษาสถานะเครดิตที่แข็งแกร่ง”

Borgata Hotel Casino and Spaซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดหรูของ MGM Resorts ประกาศในวันนี้ว่าได้ลงทุนมากกว่า 14 ล้านดอลลาร์เพื่อยกระดับประสบการณ์โรงแรมด้วยการเพิ่มล็อบบี้บาร์และการเช็คอินวีไอพีที่อยู่ติดกัน ออกแบบใหม่กว่า 300 Fiore Suites

Lobby Bar โฉมใหม่พร้อมบริการเช็คอินแบบวีไอพีซึ่งมีกำหนดจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน จะทำให้แขกของโรงแรมรู้สึกได้ถึงการมาถึงที่ดียิ่งขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นประสบการณ์ Borgata พื้นที่ 1,700 ตารางฟุตจะประกอบด้วยโทรทัศน์จอใหญ่ 3 เครื่อง บริการกาแฟพร้อมผลิตภัณฑ์ Lavazza และเมนูทาปาสและค็อกเทลที่คัดสรรมาอย่างดี ด้วยการออกแบบภายในโดย Avenue และสถาปัตยกรรมโดย Nelson Worldwide ฉากนี้จะนำเสนอความสดใหม่ของอาร์ตเดโคคลาสสิกด้วยแฝงโคลงสั้น ๆ ในบรรยากาศที่ขัดสนขัดเกลา ตกแต่งด้วยไม้และทอง

เหลืองแบบสั่งทำพิเศษพร้อมไฟส่องสว่าง บาร์นี้ล้อมรอบด้วยที่นั่งในเลานจ์อันทันสมัยที่หุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่หรูหราในโทนสีอัญมณีล้ำลึก ในวันหยุดสุดสัปดาห์ สถานที่แห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นบาร์เปียโนที่มีชีวิตชีวาเพื่อให้แขกได้เพลิดเพลินกับความบันเทิงสดในบรรยากาศที่น่าดึงดูดใจ

“ความมุ่งมั่นของ Borgata ต่อการเติบโตและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่มีใครเทียบได้ในแอตแลนติกซิตี” Marcus Glover ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Borgata Hotel Casino & Spa กล่าว “การคิดค้นธุรกิจของเราใหม่เป็นหลักการสำคัญนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2546 และเรายินดีที่จะพัฒนาประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมซึ่งแขกของเราคาดหวังต่อไป ด้วยการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์โรงแรมของเรา เรามั่นใจว่าแขกแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจาก Borgata ซึ่งเริ่มต้นทันทีที่พวกเขาเดินผ่านประตู”

Fiore Suites ที่ออกแบบใหม่ได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลของ Borgata แสดงถึงการออกจากโรงแรมอื่นๆ ในภูมิภาคนี้อย่างโดดเด่น ออกแบบโดย MGM Resorts Design & Development พร้อมสถาปัตยกรรมโดย Nelson Worldwide ห้องสวีทที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงจะผสมผสานสีสันและพื้นผิวที่โดดเด่นเพื่อสร้างสถานที่พักผ่อนริมทะเลที่ผสมผสานความหรูหราที่มีประสิทธิภาพเข้ากับความสะดวกสบายอย่างแท้จริง ห้องสวีทแต่ละห้องจะติดตั้งศูนย์รวมความบันเทิงแบบกำหนดเองซึ่งมีเคาน์เตอร์หิน เชิงเทียนสีทอง และพอร์ตชาร์จ USB ในขณะที่ชุดของเพลงบลูส์และสีโทนกลางที่สงบเงียบจะโอบล้อมชิ้นเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยของห้องชุด Fiore Suites จำนวน 312 ห้องจะได้รับการออกแบบใหม่ภายในต้นปี 2020

เมื่อเร็วๆ นี้ Borgata ได้เปิดตัวสถานบันเทิงด้านกีฬาแห่งใหม่ Moneyline Bar & Book และประสบการณ์สถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ Level One Cocktail Bar & Lounge ซึ่งสะท้อนถึงการลงทุน 12 ล้านดอลลาร์

ผู้ใหญ่ชาวอเมริกันสามสิบแปดล้านคน – 15% ของประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา – กำลังวางแผนที่จะเดิมพันในเกม National Football League (NFL) ในฤดูกาลนี้ ตามการสำรวจครั้งใหม่โดย American Gaming Association

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการเดิมพันกีฬาอย่างถูกกฎหมายได้เพิ่มโอกาสให้กับชาวอเมริกันหลายล้านคนในการเดิมพันอย่างปลอดภัยด้วยหนังสือกีฬาที่มีใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การควบคุม ในปีนี้ ชาวอเมริกัน 7 ล้านคนกล่าวว่าพวกเขาจะเดิมพันอย่างถูกกฎหมายที่เจ้ามือรับแทงกีฬาคาสิโน 1.2 ล้านคนจากปีที่แล้ว และอีกหลายสิบล้านคนจะวางเดิมพันกับเพื่อน เข้าร่วมการแข่งขันพูลหรือการแข่งขันแบบสี่เหลี่ยม หรือวางเดิมพันออนไลน์

บิล มิลเลอร์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AGA กล่าวว่า “ในช่วงร้อยปีของ NFL นี้ ชาวอเมริกันจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมสามารถเดิมพันฟุตบอลในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการควบคุมอย่างดี “เป็นที่ชัดเจนว่าในขณะที่เขตอำนาจศาลออกนโยบายเพื่อจัดหาทางเลือกทางกฎหมายให้กับตลาดที่ผิดกฎหมายที่เป็นอันตราย ผู้บริโภคจะปฏิบัติตามและแสวงหาการคุ้มครองที่พวกเขาสมควรได้รับ”

การสำรวจที่จัดทำโดย Morning Consult ยังพบว่าผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเกือบหนึ่งในสี่ (24%) กล่าวว่าพวกเขาจะวางเดิมพันใน NFL หากรัฐนั้นถูกกฎหมาย ในขณะที่การเดิมพันกีฬาทางกฎหมายยังคงขยายตัว การมีส่วนร่วมของแฟน ๆ กับเกม NFL จะเห็นผลกระทบ:

“การเดิมพันกีฬาส่งผลอย่างชัดเจนต่อความกระตือรือร้นของแฟน ๆ ในการมีส่วนร่วมกับ NFL เมื่อตลาดทางกฎหมายเติบโตขึ้น จำเป็นสำหรับการเล่นเกมและอุตสาหกรรมที่อยู่ติดกันเพื่อมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการและส่งเสริมการพนันกีฬาทางกฎหมายอย่างมีความรับผิดชอบในการปกป้องผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในศักยภาพของตลาดทางกฎหมายต่อความเสียหายอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย” มิลเลอร์กล่าวเสริม

ในบรรดาแฟนเอ็นเอฟแอล นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์เป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ซูเปอร์โบวล์ (23%) รองลงมาคือแคนซัสซิตี้ชีฟส์ (8%), ดัลลาส คาวบอยส์ (7%) และนิวออร์ลีนส์ เซนต์ส (6%)

พื้นหลัง

เนื่องจากศาลฎีกาสหรัฐยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาสำหรับมืออาชีพและมือสมัครเล่น—การห้ามการพนันกีฬาของรัฐบาลกลางที่ล้มเหลว—ในเดือนพฤษภาคม 2018 มีการเดิมพันกีฬาอย่างถูกกฎหมายมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์

ขณะนี้สิบสามรัฐเสนอการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายและมีการควบคุม โดยมีอีกห้ารัฐและ District of Columbia เตรียมเปิดตลาดทางกฎหมายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

เมื่อเดือนกันยายนที่แล้ว การศึกษาของ AGA พบว่า NFL ได้รับ 2.3 พันล้านดอลลาร์ต่อปีจากการเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมาย ส่วนใหญ่มาจากการมีส่วนร่วมของแฟนๆ ที่เพิ่มขึ้น

การศึกษาผู้บริโภคการเดิมพันกีฬาของ AGA พบว่านักพนันกีฬาให้ความสนใจใน NFL มากกว่าลีกกีฬาอาชีพอื่นๆ (สนใจ 93%)

NetEnt ได้ทำข้อตกลงเพื่อซื้อผู้จัดจำหน่ายสล็อตออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว Red Tiger Gaming Limited ในข้อตกลงเงินสดทั้งหมดด้วยมูลค่าองค์กรเริ่มต้น 200 ล้านปอนด์ บวกกับจำนวนเงินเพิ่มเติมที่เป็นไปได้สูงสุด 23 ล้านปอนด์ใน 2022 การทำธุรกรรมจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อกำไรต่อหุ้นของ NetEnt ในปี 2020

Red Tiger ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2014 เป็นซัพพลายเออร์ออนไลน์ชั้นนำของเกมคาสิโนและซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงด้านเกมแจ็คพอตรายวัน บริษัทมีพนักงานประมาณ 170 คนซึ่งมีการดำเนินงานอยู่ในมอลตา เกาะแมน และบัลแกเรีย กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของ Red Tiger คาดว่าจะสูงถึง 18 ล้านปอนด์ตลอดทั้งปี 2562

ข้อตกลงนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ NetEnt ในการสร้างอนาคตของการเล่นเกม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกโดยมุ่งเน้นที่การเข้าถึงลูกค้าและตลาดที่มีการควบคุม ซึ่งสนับสนุนแพลตฟอร์มสำหรับขนาด การเข้าซื้อกิจการ Red Tiger ทำให้ NetEnt มีโอกาสใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ปรับขนาดได้เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

“ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Red Tiger เข้าสู่ NetEnt Group การเข้าซื้อกิจการรวมสองบริษัทชั้นนำและนวัตกรรมมากที่สุดในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับทีมที่ยอดเยี่ยมของ Red Tiger เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงทั่วโลกของเราที่รวมกัน และเพื่อมอบคุณค่าเพิ่มเติมแก่ผู้ให้บริการและผู้เล่น การทำธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมรายได้ที่สำคัญในตลาดของเราทั่วโลก” Therese Hillman ซีอีโอกลุ่มของ NetEnt กล่าว

Gavin Hamilton ซีอีโอของ Red Tiger กล่าวว่า “นี่เป็นเวทีใหม่ที่น่าตื่นเต้นของเรื่องราวของ Red Tiger และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม NetEnt การเข้าถึงเครือข่ายการกระจายและรอยเท้าทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของ NetEnt จะปลดล็อกโอกาสใหม่ๆ สำหรับ Red Tiger และจะช่วยเร่งการเติบโตของเราให้เร็วขึ้น ที่ Red Tiger เราจะยังคงมุ่งเน้นที่การขับเคลื่อนนวัตกรรมต่อไปเช่นเคย และเราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับ NetEnt เกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์จากความสามารถที่ผสมผสานกันของเราเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำให้ลูกค้าของเราประทับใจ”

NetEnt จ่ายค่าตอบแทนเบื้องต้นประมาณ 197 ล้านปอนด์สำหรับหุ้น Red Tiger 100% นอกเหนือจากการพิจารณาซื้อครั้งแรกแล้ว จำนวนเงินคงเหลือสูงสุด 23 ล้านปอนด์อาจต้องชำระในปี 2565 โดยอิงตามรายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานทางการเงินของ Red Tiger ในช่วง 2 ปีข้างหน้า นี่หมายถึงมูลค่าองค์กรสูงสุดที่ 223 ล้านปอนด์ ซึ่งสอดคล้องกับค่าทวีคูณของมูลค่าองค์กรของค EBITDA ปีปัจจุบัน 12 เท่า รายได้ของ NetEnt สำหรับไตรมาสที่สามของปี 2019 จะรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงินประมาณ 55 ล้านโครนสวีเดน