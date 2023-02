Royal Online Mobile พร้อมคว้าฤดูร้อนนี้ในเพนซิลเวเนีย

Royal Online Mobile Mohegan Sun Pocono โป๊กเกอร์เดือนมิถุนายน

ผู้เล่นสามารถค้นหาการแข่งขันหลายรายการในแต่ละสัปดาห์ได้ที่ห้องโป๊กเกอร์ที่Mohegan Sun Pocono เหตุการณ์ที่โดดเด่นคือเหตุการณ์รางวัล $ 125 ทุกคืนวันศุกร์

ห้องโป๊กเกอร์ Mohegan Sun Pocono เปิดให้บริการจนถึงเวลา 03.00 น. ทุกวัน มีการแข่งขันให้ผู้เล่นทุกวันยกเว้นวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์

ตารางการแข่งขันประจำสัปดาห์

วันอาทิตย์: $100 NLH Turbo – 12:00 น.

วันจันทร์: $100 NLH Turbo – 19:00 น.

วันพุธ: $100 NLH Turbo – 19:00 น.

วันศุกร์: $100 NLH Turbo – 12:00 น. & $125 NLH Bounty- 19:00 น.

แม้ว่าจะไม่มีทัวร์นาเมนต์ในวันเสาร์ แต่ผู้เล่นเงินสดจะพบแจ็คพอตสูง $200 ทุกครึ่งชั่วโมงตั้งแต่เวลา 14:00 น. – 22:00 น.

สด! ตารางโป๊กเกอร์คาสิโน Pittsburgh มิถุนายน

สด! Casino Pittsburgh กำลังเพิ่ม ซีรีส์ ทัวร์นาเมนต์ตัวสร้างแบ๊งค์ $80ในเดือนมิถุนายน กิจกรรมขนาดเล็กจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินทุนมากเกินไป

ห้องนี้ยังเสนอบายอินมูลค่า 400 ดอลลาร์พร้อมเงินรางวัล 100 ดอลลาร์ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน เวลา 10:15 น. ทุกวันพฤหัสบดี ผู้เล่นสามารถชนะที่นั่งในกิจกรรมนี้ได้โดยการเล่นดาวเทียมมูลค่า 50 ดอลลาร์

ห้องโป๊กเกอร์ 7 โต๊ะจัดการแข่งขันทุกวันสำหรับผู้เล่นที่กำลังมองหากิจกรรมบางอย่าง

ตารางเดือนมิถุนายนของพวกเขามีดังนี้

วันอาทิตย์: $80 NLH Bankroll Builder – 14:15 น.

วันจันทร์: ไม่มีกิจกรรมประจำวันปกติ วัน

อังคาร: $120 NLH Bounty Fat Stacks- 11:15 น.

วันพุธ: $80 NLH Bankroll Builder – 18:15 น.

วันพฤหัสบดี: $50 black chip satellite 2, 9 มิถุนายน และวันที่ 16 เท่านั้น – 19:15 น.

วันศุกร์: $130 NLH Triple Stacks – 18:15 น.

วันเสาร์: ไม่มีกิจกรรมปกติ ยกเว้นวันที่ 18 มิถุนายน

ตารางโป๊กเกอร์ริเวอร์สคาสิโนพิตส์เบิร์กเดือนมิถุนายน

Rivers Casino Pittsburghเสนอกิจกรรม Deep stack 500 ดอลลาร์ ต่อเดือน ใน วันศุกร์ ที่10 มิถุนายน อี เวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์ฟรีซเอาต์และที่นั่งจะถูกจำกัดไว้ที่ 152 ผู้เล่น เปิดลงทะเบียนหนึ่งสัปดาห์ก่อนงาน

ห้องโป๊กเกอร์ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆ เช่น:

โรลลิ่งรอยัลแจ็กพอต

แจ็คพอต Bad Beat $994,244 (ณ วันที่ 25/5/22)

มือสูง

ห้องโป๊กเกอร์ใดในเพนซิลเวเนียที่เปิดให้บริการ พวกเขามีทัวร์นาเมนต์หรือไม่?

(ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565)

นี่คือห้องโป๊กเกอร์สดทั้งหมดในรัฐ Keystone ที่เปิดให้บริการ

Parx Casino (ไม่มีการอัปเดตเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์)

Mohegan Sun Pocono (ทัวร์นาเมนต์รายสัปดาห์)

Mount Airy Casino Resort (ไม่มีทัวร์นาเมนต์ ปัจจุบันแจ็กพอตแบดบีต $203,098 ณ วันที่ 31/5/22)

Rivers Casino Philadelphia (ทัวร์นาเมนต์รายสัปดาห์)

Rivers Casino Pittsburgh (ทัวร์นาเมนต์รายเดือน )

Meadows Racetrack and Casino (ไม่มีการแข่งขัน)

Philadelphia Live Casino (การแข่งขันรายสัปดาห์)

Wind Creek Bethlehem (ไม่มีการแข่งขันรายสัปดาห์)

Pittsburgh Live Casino (การแข่งขันรายสัปดาห์)

โป๊กเกอร์ออนไลน์ใน PA

สำหรับผู้เล่นที่ต้องการเข้าร่วม การแข่งขัน โป๊กเกอร์ออนไลน์ซีรีส์หลักจะพร้อมให้เล่นสำหรับผู้เล่นในรัฐคีย์สโตน

ในแต่ละเดือน WSOP, PokerstarsและBetMGMเสนอการแข่งขันออนไลน์ในเพนซิลเวเนีย ปัจจุบัน BetMGM กำลังมีโอกาสที่จะชนะที่นั่งในการแข่งขันชิงแชมป์โป๊กเกอร์ที่ลาสเวกัส ผู้เล่นสามารถผ่านการรับรองจาก PA, MI หรือ NJ

มิถุนายนโป๊กเกอร์ในแอตแลนติกซิตี

Borgataเป็นสถานที่เดียวในนิวเจอร์ซีย์ที่ผู้เล่นโป๊กเกอร์สามารถเข้าร่วมการแข่งขันโป๊กเกอร์สดได้ คาสิโนสามแห่งต่อไปนี้เสนอเกมเงินสด 24/7ในสถานที่ต่อไปนี้:

บอร์กาต้า (52 โต๊ะ)

Harrahs (10 โต๊ะ)

ทรอปิคาน่า (10 โต๊ะ)

สัปดาห์ผู้รอดชีวิต Borgata Poker

Borgataเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์ซีรีส์ผู้รอดชีวิตตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนถึง 24 มิถุนายน ซึ่งจะรวมหกเหตุการณ์ตั้งแต่ $ 125 – $ 450 ในอีเวนต์ผู้รอดชีวิต ผู้เล่นต้องลดจำนวนให้เหลือสุดท้าย จากนั้นทุกคนจะได้รับเงินเท่ากันและทัวร์นาเมนต์จะสิ้นสุดลง

คาสิโนจะจัดการแข่งขันในวันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ ตารางเวลาของเดือนมิถุนายนสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ Borgata

ไม่มีการประกาศใด ๆ เกี่ยวกับ Borgata Poker Open ในเร็ว ๆ นี้

ภาพตะกั่ว c/o Shutterstock

Royal Online Mobile การชนะ สร้อยข้อมือ World Series of Pokerเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่พิเศษที่สุดของเกม และผู้เล่นในเพนซิลเวเนียจะมีสร้อยข้อมือออนไลน์ WSOP แปดอันสำหรับคว้าตลอดฤดูร้อน

เนื่องจากโป๊กเกอร์ออนไลน์ในเพนซิลเวเนียยังคงถูกกีดกันจากส่วนอื่นๆ ของประเทศ ข้อเสนอจะแยกออกจากกิจกรรมที่นำเสนอในเนวาดาและนิวเจอร์ซีย์ซึ่งมีกลุ่มผู้เล่นร่วมกัน และมิชิแกนซึ่งมีซีรีส์ของตัวเองเพื่อสะท้อนถึงเพนซิลเวเนีย ซึ่งหมายความว่า กำไล WSOP PA ทั้งแปด จะชนะภายในขอบเขตของ Keystone State

ข้อเสนอแปดรายการของ WSOP PA จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ทั้งเจ็ดตลอด WSOP ปี 2022 (จัดขึ้นที่ลาสเวกัส) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายนและสิ้นสุดในวันที่ 17 กรกฎาคม สุดสัปดาห์สุดท้ายจะรวมทัวร์นาเมนต์วันเสาร์สำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายด้วย Buy-in มีตั้งแต่$400 ถึง $ 1,000

รับ $50 ของคุณฟรีที่ WSOP

เยี่ยมชม WSOP

ฟรี $50

ในการฝากเงิน

ฟรี $25 เมื่อสมัคร

ฟรี $ 25 ในการฝากครั้งแรก

100% สูงถึง $1,000 ในการฝาก

ใช้รหัสโบนัส: 25 ฟรี

เล่นเลย

WSOP PA มีส่วนร่วมในปี 2022 มากกว่าในปี 2021

WSOP ประจำปี 2564 จัดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน แทนที่จะเป็นช่วงฤดูร้อนตามปกติ ตารางแสดงกิจกรรมสด 88 รายการพร้อมสร้อยข้อมือเพิ่มเติม 11 รายการ เมื่อถึงเวลานั้น WSOP PA เปิดให้บริการสำหรับธุรกิจและเป็นเจ้าภาพหนึ่งใน 11 กิจกรรมออนไลน์สำหรับฤดูใบไม้ร่วง

ในปีนี้ ผู้เล่น โป๊กเกอร์ออนไลน์ของ PAสามารถแข่งขันเพื่อชิงสร้อยข้อมือแปดเส้นโดยไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่ต้องข้ามรัฐไปยังนิวเจอร์ซีย์หรือมุ่งหน้าไปทางตะวันตกไปยังเวกัส เมื่อรวมกับกิจกรรมสร้อยข้อมือแปดรายการของมิชิแกนและ 13 รายการของ NV/NJ แล้ว WSOP ปี 2022 จะมอบรางวัลสร้อยข้อมือออนไลน์ 29 รายการในช่วงเทศกาลปะรำ

มิชิแกนจะเข้าร่วมกองกำลังกับเนวาดา, นิวเจอร์ซีย์และเดลาแวร์ในไม่ช้าหลังจากทำข้อตกลงการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตแบบหลายรัฐ (MSIGA) ซึ่งอนุญาตให้มีการเล่นโป๊กเกอร์ระหว่างรัฐระหว่างสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมด

ข้อเสนอของฤดูร้อนนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ WSOP ในการนำเสนอโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่แข็งแกร่ง หากเพนซิลเวเนียเข้าร่วม MSIGA หรือรัฐอื่น ๆ เข้ามาในภาพ ผู้เล่นสามารถเริ่มแข่งขันเพื่อชิงสร้อยข้อมือในระดับประเทศอย่างแท้จริง เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น เครือข่ายที่รวมกันก็จะมีกลุ่มผู้เล่นที่โดดเด่นมากขึ้น – และกลุ่มรางวัลที่มากขึ้นเป็นเดิมพัน

กิจกรรมสร้อยข้อมือออนไลน์ WSOP เริ่มวันที่ 5 มิถุนายนใน PA

กิจกรรมสร้อยข้อมือรอบแรกเริ่มในวันที่ 5 มิถุนายนในเพนซิลเวเนีย มิชิแกน และเนวาดา/นิวเจอร์ซีย์ แต่ละรายการเริ่มต้นด้วยBig $500 เป็นหนึ่งในสี่กิจกรรมที่ราคา 500 ดอลลาร์ และเป็นหนึ่งในเจ็ดการแข่งขันโฮลเอ็มแบบโนลิมิต

นอกจากนี้ยังมีงาน Pot-Limit Omaha มูลค่า 500 เหรียญในวันที่ 19 มิถุนายน งาน Buy-in ที่ใหญ่ที่สุดใน PA และ MI คืองาน Online Bracelet Championship มูลค่า 1,000 เหรียญซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม

ตารางเวลาสร้อยข้อมือออนไลน์ WSOP PA

วันที่ กิจกรรมออนไลน์ ซื้อใน อนุญาตให้กลับเข้าใหม่ได้

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน ขนาดใหญ่ $500 $500 3 เท่า

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน อัลตร้า ดีพสแตก $400 2 เท่า

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน Pot Limit โอมาฮา 6-Max $500 3 เท่า

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน การแข่งขัน Deepstack ออนไลน์ $600 2 เท่า

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม กองลึก $500 2 เท่า

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม สร้อยข้อมือแชมป์ออนไลน์ $1,000 2 เท่า

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม โอกาสครั้งที่สองของ Lucky 7s $777 3 เท่า

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม ซัมเมอร์เซฟเวอร์ $500 3 เท่า

ผู้ชนะสร้อยข้อมือในเพนซิลเวเนีย

WSOP PA เปิดตัวซีรีส์สร้อยข้อมือออนไลน์โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2021 เพียงหนึ่งเดือนหลังจากเปิดตัว ซีรีส์ดังกล่าวนำเสนองาน 8 รายการโดยมีบายอินตั้งแต่ 400 ถึง 3,200 ดอลลาร์ โดยมีผู้มีชื่อเสียงเช่นShankar Pillai , Mark HermและAndrew Porterรับสร้อยข้อมือระหว่างการเดินทางครั้งแรกของไซต์

จากนั้น David Eldridgeชนะการแข่งขัน PA รายการเดียวจาก WSOP ปี 2021 ในเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับสร้อยข้อมือ WSOP เป็นครั้งแรกและเพิ่มประวัติการเล่นโป๊กเกอร์ของเขา ซึ่งรวมถึงรายรับการแข่งขันสดที่น่าประทับใจ 1.6 ล้านดอลลาร์ Pillai และ Herm ยังมีรายได้รวมเจ็ดหลักในขณะที่ Porter ประสบความสำเร็จทางออนไลน์เป็นหลักโดยมีเงินสดออนไลน์ WSOP ที่บันทึกไว้มากกว่า 15 รายการระหว่างกิจกรรมสร้อยข้อมือและวงจร

ผู้ชนะสร้อยข้อมือ WSOP PA ปี 2022

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชนะสร้อยข้อมือ PA ประจำปี 2022 ที่นี่เมื่อเราอัปเดตในตอนท้ายของแต่ละกิจกรรม

รายชื่อผู้ชนะสร้อยข้อมือ WSOP PA Online

คำอธิบายเหตุการณ์ ผู้ชนะ ได้รับรางวัล

(ส.ค. 2021) กิจกรรม #1: เริ่มต้น $500 NLH Keystone ทำเครื่องหมายว่า “ผู้เกลียดชัง” Herm $48,420

(ส.ค. 2021) เหตุการณ์ #2: $500 NLH PKO ทีเจ “พอตเธอริเวอร์” คาร์นีย์ $27,593

(ส.ค. 2021) เหตุการณ์ #3: $3,200 NLH High Roller แชงการ์ “ดีเร็กฮาร์เปอร์” พิลไล $66,641

(ส.ค. 2021) เหตุการณ์ #4: $400 NLH 6-สูงสุด คณบดี “TheRealYoshi” พรุ่งนี้ $35,480

(ส.ค. 2021) เหตุการณ์ #5: $777 NLH Lucky 7’s Nicholas “Mr. Magoo7” Lein $40,325

(ส.ค. 2021) เหตุการณ์ #6: $400 NLH PKO ทอง “Congong12” Do $22,214

(ส.ค. 2021) กิจกรรม #7: $600 NLH Monster Stack ไมเคิล “โทนี่ แบนดานาส” ลาวิน $39,642

(ส.ค. 2021) เหตุการณ์ #8: $1,000 NLH Pennsylvania Championship แอนดรูว์ “LoveToLose” พอร์เตอร์ $65,525

(พ.ย. 2021) PA Online $1,000 กิจกรรมหลักขนาดเล็ก เดวิด เอลดริดจ์ $41,553

นำทางคุณเข้าสู่กิจกรรมสร้อยข้อมือ PA และกิจกรรมหลักของ WSOP

WSOP.com Pennsylvania กำลังใช้งานดาวเทียมรายวันสำหรับผู้เล่นที่หวังจะได้ที่นั่งกิจกรรมสร้อยข้อมือในราคาถูก เว็บไซต์ยังเสนอผู้คัดเลือกสำหรับกิจกรรมหลัก WSOP มูลค่า 10,000 ดอลลาร์ทุกวันในเดือนมิถุนายน เวลา 18:30 น.

ตรวจสอบไคลเอนต์สำหรับข้อเสนอเฉพาะ

กำหนดการสร้อยข้อมือออนไลน์ WSOP 2022 สำหรับ PA, MI, NV และ NJ

วันที่ การแข่งขัน ซื้อใน รัฐ

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน การแช่แข็งลูกกลิ้งสูง $5,300 เนวาดา/นิวเจอร์ซีย์

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน ขนาดใหญ่ $500 $500 NV/NJ, PA, มิชิแกน

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน อัลตร้า ดีพสแตก $400 NV/NJ, PA, มิชิแกน

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน PLO 6-สูงสุด $1,000 เนวาดา/นิวเจอร์ซีย์

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน PLO 6-สูงสุด $500 โอเค มิ

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน การแข่งขัน Deepstack ออนไลน์ $600 NV/NJ, PA, มิชิแกน

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน เทอร์โบ Deepstack $500 เนวาดา/นิวเจอร์ซีย์

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม NLH ดีพสแตก $500 NV/NJ, PA, มิชิแกน

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม ลูกกลิ้งสูง Lucky 7s $7,777 เนวาดา/นิวเจอร์ซีย์

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม สร้อยข้อมือแชมป์ออนไลน์ $1,000 NV/NJ, PA, มิชิแกน

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม คลื่นสูง $3,200 เนวาดา/นิวเจอร์ซีย์

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม โอกาสครั้งที่สองของ Lucky 7s $777 NV/NJ, PA, มิชิแกน

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม High Roller Freezeout อังกอร์ $5,300 NV/NJ, PA, มิชิแกน

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม ซัมเมอร์เซฟเวอร์ $500 NV/NJ, PA, มิชิแกน

บัตรอยู่ในอากาศแล้วในลาสเวกัส

ปีนี้เป็นปีแรกที่ WSOP จัดขึ้นที่Bally’s (เร็วๆ นี้ Horseshoe) และ ที่พักใน ปารีสใจกลางลาสเวกัสสตริป กิจกรรมกำลังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม เมื่อการแข่งขันคู่หนึ่งในกิจกรรมพนักงานคาสิโนมูลค่า 500 ดอลลาร์และรางวัลลูกกลิ้งสูง 100,000 ดอลลาร์เริ่มกำหนดการรวม 118 เหตุการณ์ระหว่างกิจกรรมออนไลน์และถ่ายทอดสด

สองเหตุการณ์แรกนั้นจบลงในวันที่ 2 มิถุนายน แต่ยังมีกำไลอีกหลายสิบอัน

ดูตาราง WSOP ปี 2022 แบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

กำหนดการเต็มของ WSOP 2022 (สดและออนไลน์)

แสดง

10

รายการค้นหา:

วันที่ เวลา เหตุการณ์ การแข่งขัน ซื้อใน ชิปเริ่มต้น เข้าใหม่

31 พฤษภาคม 2565 11.00 น 1 พนักงานคาสิโน No Limit Hold’em (เหตุการณ์ 2 วัน) $500 25,000 1

31 พฤษภาคม 2565 15.00 น 2 High Roller Bounty No Limit Hold’em (ผู้เล่นทุกคนมีค่าหัว $25K) (8 มือ) (เหตุการณ์ 3 วัน) $100,000 600,000 1

1 มิถุนายน 2565 11.00 น 3 Freezeout No Limit Hold’em (เหตุการณ์ 3 วัน) $2,500 35,000 0

1 มิถุนายน 2565 15.00 น 4 Dealers Choice 6 มือ (เหตุการณ์ 3 วัน) $1,500 25,000 1

2 มิถุนายน 2565 10.00 น 5A พิธีขึ้นบ้านใหม่ No Limit Hold’em รับประกันเงินรางวัลรวม $5,000,000 (งาน 6 วัน) (จ่ายทุกเที่ยวบิน) $500 50,000 1/เที่ยวบิน

2 มิถุนายน 2565 15.00 น 6 Heads Up No Limit Hold’em Championship – (สูงสุด 64 ผู้เล่น) (กิจกรรม 3 วัน) $25,000 150,000 0

3 มิถุนายน 2565 10.00 น 5B พิธีขึ้นบ้านใหม่ No Limit Hold’em Flight B $500 50,000 1/เที่ยวบิน

3 มิถุนายน 2565 15.00 น 7 Omaha Hi-Lo 8 or Better (งาน 3 วัน) $1,500 25,000 0

4 มิถุนายน 2565 10.00 น 5ค พิธีขึ้นบ้านใหม่ No Limit Hold’em Flight C $500 50,000 1/เที่ยวบิน

4 มิถุนายน 2565 13.00 น 8 High Roller No Limit Hold’em 8-Handed (กิจกรรม 3 วัน) $25,000 150,000 1

ยอดขายที่ลดลงใน PA และ MI ทำให้รายได้โดยรวมของ iLottery ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่รัฐอื่นๆ ที่มี iLottery ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรามาดูกันว่าอะไรอยู่เบื้องหลังแนวโน้มที่ขัดแย้งกัน

รายงานใหม่ที่ชื่อว่า iLottery Tracker ซึ่งรวบรวมโดยบริษัทวิจัยเกมEilers & Krejcik Gamingแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันใช้จ่ายเงินมากขึ้นในการจับสลากออนไลน์ในทุกรัฐที่ถูกกฎหมาย ยกเว้นเพนซิลเวเนียและมิชิแกน

จนถึงขณะนี้ 13 รัฐได้ออกกฎหมายให้การขายลอตเตอรีออนไลน์ หรือที่เรียกว่าiLottery รัฐทางกฎหมาย ได้แก่ GA, IL, KY, MI, NY, NH, NC, ND, PA, RI, DC, VA และ CT คอนเนตทิคัตเพิ่งทำให้ iLottery ถูกต้องตามกฎหมายและยังไม่เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์

ตัวเลขการขายสำหรับทุกรัฐรวมกันแสดงให้เห็นว่ายอดขายรวมของ iLottery ลดลง 7%ในไตรมาสแรกของปี 2022 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ยอดขายไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 6% จากไตรมาสก่อน

สิ่งนี้ไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลรวมของ PA และ MI ที่ลดลงทำให้ตัวเลขโดยรวมคลาดเคลื่อน ดังที่ตัวติดตาม iLottery แสดงให้เห็น การแยก MI และ PA แสดงให้เห็นว่ารัฐอื่นๆ รวมกัน แล้วมียอดขาย ลอตเตอรีออนไลน์เพิ่มขึ้น 20% YoY ในขณะเดียวกัน MI และ PA เห็นการเติบโตในเชิงลบ YoY แต่การรักษาเสถียรภาพในระยะยาวในตลาด iGaming ที่เติบโตเต็มที่และมีการแข่งขันสูง

รัฐเพนซิลเวเนียมีรายได้สูงสุดเป็นอันดับสามของ iLottery

มิชิแกนยังคงมียอดขายรวมของ iLottery สูงกว่ารัฐอื่น ๆ ในขณะที่เพนซิลเวเนียอยู่ในอันดับที่สาม ต่อไปนี้เป็นยอดขายรวมโดยประมาณในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 สำหรับรัฐ iLottery สี่อันดับแรก:

มิชิแกน: 450 ล้านเหรียญ

เวอร์จิเนีย: 350 ล้านเหรียญ

เพนซิลเวเนีย: 200 ล้านเหรียญ

จอร์เจีย: 100 ล้านเหรียญ

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน MI ทำเงินได้มากกว่า 4 เท่าในรัฐสูงสุดรองลงมา ซึ่งก็คือ GA ซึ่งทำรายได้น้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์ เมื่อรวมกันแล้วPA และ MI ทำยอดขายได้ 50% ของยอดขาย iLotteryในประเทศ

โควิดเพิ่มขึ้น