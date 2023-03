Sa Game Line หุ้นการพนันเพิ่มเติมระหว่างทาง

Sa Game Line FanDuel ยังเสนอการแข่งขันเศรษฐีเพื่อการกลับมาของ NBA

DraftKings ไม่ใช่ที่เดียวที่สร้างเศรษฐีแฟนตาซีรายวันในสัปดาห์นี้ FanDuelยังมีเมนูการแข่งขันเพื่อสุขภาพสำหรับการกลับมาของ NBA ในวันพฤหัสบดีรายการ NBA Return Shot มูลค่า 4 ดอลลาร์มีเงินรางวัลรวม 3 ล้านดอลลาร์และจ่าย1 ล้านดอลลาร์สำหรับที่หนึ่ง

FanDuel Sportsbook ยังเสนอโบนัสที่น่าสนใจสำหรับการเดิมพันล่วงหน้า ผู้เล่นที่เลือกเข้าร่วมและวางเดิมพันล่วงหน้า $50กับทีมใด ๆ เพื่อคว้าแชมป์ NBA จะได้รับเครดิตไซต์ $10 สำหรับแต่ละเกมที่ทีมชนะในห้าเกมแรกของการกลับมาของ NBA (สูงสุดไม่เกิน$50 )

และหากคุณสงสัย รัฐบ้านเกิดอย่าง Philadelphia 76ers มีอัตราต่อรองในอนาคตที่+2000เพื่อคว้าแชมป์ NBA

FOX Bet มีการเดิมพัน 76ers แบบกำหนดเองในเกมแรกของพวกเขา

ที่FOX Betมีการเดิมพันพิเศษสำหรับเกมแรกของฟิลาเดลเฟียในการรีสตาร์ททีมในคืนวันเสาร์เวลา 19.00 น.นี่คือบทสรุปโดยย่อ:

Tobias Harrisมากกว่า 19.5 คะแนนและ 76ers ที่จะชนะ: +140

Josh Richardsonมากกว่า 16.5 คะแนนและ 76ers ที่จะชนะ: +160

Ben Simmonsทำสถิติ double double และ 76ers ชนะ: +175

Joel Embiidมากกว่า 24.5 คะแนนและ 76ers ที่จะชนะ: +180

หากคุณต้องการวางเดิมพันแบบดั้งเดิมมากกว่า FOX Bet มีฟิลา เดลเฟียเป็นรายการโปรด 5.5 คะแนน สูง/ต่ำของเกมตั้งไว้ที่211

ยินดีต้อนรับกลับมา เอ็นบีเอ

หลังจากไม่กี่เดือนในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ที่ทำลายปฏิทินกีฬา เราทุกคนก็ต้องรอฟังข่าวดี

โชคดีที่บางส่วนมาถึงในสัปดาห์นี้ NBA กลับมาแล้ว! และหนังสือกีฬาในภูมิภาคของเรากำลังช่วยสนับสนุน เพิ่มความตื่นเต้นด้วยสิ่งจูงใจโปรโมชั่น และการแข่งขันมากมาย

เป็นข่าวดีสองเท่า

และเป็นสิ่งที่เราต้องการ

เป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายใน ข่าวเกม เพนซิลเวเนียส่วนใหญ่เกี่ยวกับแผนทางการเงินเบื้องหลังและการเพิ่มตลาดคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬา

ในขณะเดียวกัน เมื่อกีฬาและการพนันกีฬากลับมา อีเกิลลีส์ก็นั่งสำรองเนื่องจากการทดสอบไวรัสในเชิงบวกสำหรับผู้เล่นมาร์ลินส์ ที่มาเยี่ยมหลายคน

นอกจากนี้ใน PA ไซต์ OTB แห่งหนึ่ง ปิดถาวร ตกเป็นเหยื่อของไวรัสและพฤติกรรมการพนันที่เปลี่ยนไป

สด! หวังว่าจะออนไลน์ได้ภายในกลางเดือนสิงหาคม

ในขณะที่บริษัท Cordish มีชีวิตอยู่! แบรนด์ คาสิโนเป็นแบรนด์ใหม่สำหรับ PA ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในรัฐแมริแลนด์กำลังรั้นในรัฐคีย์สโตน

Joe Billhimerรองประธานบริหารที่ได้รับการว่าจ้างใหม่ในสัปดาห์นี้บอกกับPlayPennsylvaniaว่าบริษัทหวังที่จะเปิดตัวคาสิโนออนไลน์และหนังสือกีฬาในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งนำหน้าโครงการอิฐและปูนที่ล่าช้าจากไวรัส ซึ่งรวมถึงคาสิโนขนาดเล็ก ในย่านชานเมืองพิตต์สเบิร์กและคาสิโนเต็มรูปแบบในฟิลาเดลเฟีย

Billhimer ยังย้ำข่าวPlayPennsylvania เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า Live! ตั้งใจที่จะประมูลใบอนุญาตมินิคาสิโนที่มีอยู่ในวันที่ 2 กันยายน โดยการประมูลเริ่มต้นที่7.5 ล้านดอลลาร์ เขาปฏิเสธที่จะตั้งชื่อสถานที่ซึ่งจะต้องระบุเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอราคา

ไซต์ขนาดเล็กที่กำลังก่อสร้างในปัจจุบันควรเปิดในฤดูใบไม้ร่วงและไซต์ Philly ในต้นปี 2021

การกระทำของ Sportsbook มุ่งหน้าสู่ Wall Street

การกระทำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับสปอร์ตบุ๊คคือเบื้องหลังการแย่งชิงทางการเงิน ขณะที่Golden Nugget , MGM , William Hill และRush Street เตรียมที่จะดำเนินการออนไลน์ต่อสาธารณะ

การเคลื่อนไหวของพวกเขาเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดโดยDraftKingsเมื่อต้นปี หุ้นตัวนั้นพุ่งทะยานไปพร้อมกับหุ้นการพนันออนไลน์อีก หลายตัว

นักพนันแห่กันไปที่หนังสือ ไวรัสหยุดชั่วคราวสำหรับบางทีม MLB

Johnny Avelloผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ DraftKings รู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับการกลับมาของการพนันกีฬา

การเดิมพันฟิวเจอร์สดูแข็งแกร่ง แฟน ๆ ต่างกระตือรือร้นที่จะเล่นเบสบอล ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยซีรีส์สามเกม

และจากนั้น ไวรัสก็มาถึงผู้มาเยือนดังสนั่นพร้อมกับมาร์ลินส์ ในการ เดินทางไปเล่นอีเกิลส์ แผนสำหรับทีมยังคงอยู่ในบริเวณขอบรกในขณะที่การทดสอบดำเนินต่อไป

OTB หนึ่งปิดไปโดยดี อีกอันยังไม่เปิด

Oaks Race & Sportsbook ได้ปิดร้านซึ่งตกเป็นเหยื่อของไวรัสและมีแนวโน้มว่าจะมีตัวเลือกการเดิมพันออนไลน์เกิดขึ้น ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าแจ้งPlayPAทางโทรศัพท์ว่าการปิดเป็นการถาวร

และSouth Philadelphia Race & Turf Clubซึ่งเป็นกิจการในเครือที่ดำเนินการโดยParx Casinoเพียงข้ามถนนจากLive! คาสิโนฟิลาเดลเฟียยังคงปิดให้บริการ แต่ไม่มีคำบอกเล่าเกี่ยวกับชะตากรรมสุดท้าย

แบ่งปันบน Facebookแบ่งปันบน Twitterแบ่งปันบน LinkedInแบ่งปันบน Reddit

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถมอบแชมป์ให้กับฟิลาเดลเฟียได้อีกครั้ง

และแน่นอน เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ไม่มีฤดูกาลแบบดั้งเดิม บางทีมันอาจไม่เหมือนกับการชนะ Super Bowl หรือชัยชนะใน World Series แต่ตำแหน่งฟุตบอลของPhiladelphia Unionก็ยังมีความหมายบางอย่าง

และทีมก็เข้าใกล้ชัยชนะมากขึ้นในทุกๆ เกม

นัดต่อไปคือการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศในทัวร์นาเมนต์MLS is BackกับSporting KCเวลา 20.00 น. วันพฤหัสบดี ทางช่อง ESPN

ผู้ชนะเดินหน้าต่อไป ผู้แพ้กลับบ้าน และเหลืออีกเพียงสองรอบเท่านั้น

ดังนั้นเกมควรมีพลังงานและความตื่นเต้นมากมาย และการเดิมพันผลลัพธ์อาจช่วยให้คุณรู้สึกถึงมันด้วยตัวคุณเอง มาดู อัตรา เดิมพัน MLSสำหรับเกมวันพฤหัสบดีก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น

อันดับ

หนังสือกีฬา

โบนัส

คุณสมบัติ

เล่น

1

เยี่ยมชม DraftKings Sportsbook

มากถึง $1,250 โบนัส

โบนัสผู้ใช้ใหม่ ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รีวิว DraftKings Sportsbook

โปรโมชั่น DraftKings: เดิมพัน $5 รับรางวัล $200

บวก $ 50 โบนัสเดิมพันเงินฝาก

บวกกับโบนัสเงินฝากมากถึง $1,000

ปัญหาการพนัน? โทร 1-800-GAMBLER

การอ้างสิทธิ์: คลิกเล่นเลย

เล่นเลย

2

เยี่ยมชม Caesars Sportsbook

สูงถึง $1,250

เกี่ยวกับซีซาร์

รีวิว Caesars Sportsbook

สตรีมเกม NFL ในแอปฟรี

+ รับ 1,000 Caesars Reward Credits

+ ยังได้รับ 1,000 Tier Credits

แลกรับเครดิตเดิมพัน ที่พักโรงแรม และอื่นๆ อีกมากมาย!

ใช้รหัสส่งเสริมการขาย: LEGALFULL

เล่นเลย

3

เยี่ยมชมหนังสือกีฬา BETMGM

โบนัส $1,050

พิเศษเฉพาะ

รีวิวหนังสือกีฬา BETMGM

BetMGM โบนัสพิเศษ $50 หลังจากเดิมพันครั้งแรก

จ่ายคืน $1,000 ในการเดิมพันโบนัส

Matchups พิเศษ ในเดือนมีนาคม – ดูรีวิว BETMGM

ใช้รหัสโบนัส: PLAYBONUS50

เล่นเลย

4

เยี่ยมชม BetRivers

โบนัส $500

เดิมพันโอกาสครั้งที่ 2

รีวิวหนังสือกีฬา BetRivers

สูงถึง $ 500 ในเครดิตเดิมพัน

เพียง 1x เล่นผ่าน!

ใช้รหัสโบนัสพิเศษ: PLAYRIV

เล่นเลย

5

เยี่ยมชม FanDuel Sportsbook

รับ 10 เท่า

ในการเดิมพันครั้งแรกของคุณ

รีวิว FanDuel Sportsbook

10x การเดิมพันครั้งแรกของคุณ ชนะหรือแพ้

เดิมพันโบนัสสูงสุดคืนสูงถึง $200

พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป Android และ iOS

การอ้างสิทธิ์: คลิกเล่นเลย

เล่นเลย

6

เยี่ยมชม Betway Sportsbook

สูงถึง $ 250

เดิมพันโบนัสด้วยการเดิมพันครั้งแรก

รีวิว Betway Sportsbook

สูงถึง $250 เดิมพันโบนัสด้วยการเดิมพันครั้งที่ 1

รับ Betway Boosts & Enhanced Odds

การอ้างสิทธิ์: คลิกเล่นเลย

เล่นเลย

ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยนเป็นทีมรองบ่อนในรอบก่อนรองชนะเลิศ

Sa Game Line BetRivers Sportsbook , PlaySugarHouseและ DraftKings Sportsbookมี Sporting KC เป็นรายการโปรดที่แข็งแกร่งในเกมคืนวันพฤหัสบดี แคนซัสซิตี้อยู่ที่ +114บนมันนี่ไลน์ ขณะที่ฟิลาเดลเฟียอยู่ที่ +205 เสมอกันคือ +270 สูง/ ต่ำของเกมตั้งไว้ที่ 2.5

FanDuel Sportsbookมีราคา Philadelphia ที่ +200 และ Sporting KC ที่ +105

Sporting KC เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศด้วยการเตะลูกโทษ (3-1) หลังจากเสมอกับแวนคูเวอร์ 0-0 ในรอบ 16 ทีม ก่อนหน้านั้น แคนซัสซิตี้นำ 2-1 ในการเล่นพูลเพื่อเข้ารอบ ฟิลาเดลเฟียเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศหลังจากชนะ 2-0-1 ในการเล่นพูลและเอาชนะ DC United 1-0 ในรอบ 16 ทีม

ตัวเลือกการเดิมพันกีฬารวมถึงผู้ทำประตู อุปกรณ์ประกอบฉาก และการเดิมพันแบบช่วงเวลา

หากคุณต้องการเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับรอบก่อนรองชนะเลิศของ MLS หนังสือกีฬา PAมีอัตราต่อรองมากมายที่โพสต์ไว้ ตัวเลือกการเดิมพันรวมถึงครึ่งเวลา/เต็มเวลา ผลรวมของเกมอื่น และผู้ทำประตูแรกและประตูสุดท้าย

BetRivers, PlaySugarHouse และ DraftKings มีฟิลาเดลเฟียไปข้างหน้าKacper Przybylko เป็นทีมเต็งที่จะเป็นผู้ทำ ประตูแรกของเกมที่+500 เขามีโอกาสที่จะทำประตูสุดท้ายของเกมเท่ากัน

ดาเนียล ซาลลอย กองหน้า ทีมสปอร์ติ้ง เคซีอยู่ในคิวถัดไปที่+550 Alan Pulidoกองหน้า KC คือ+550และ Union ไปข้างหน้าAndrew WootenและกองกลางSergio Santosคือ+650

มีอัตราต่อรองสำหรับผู้เล่นอื่น ๆ จำนวนมากที่จะให้ผลตอบแทนที่มากกว่า

การแข่งขันแฟนตาซีรายวันสำหรับเกมวันพฤหัสบดี

DraftKings ได้จัดให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขัน MLS is Back และควรทำอีกครั้งในคืนวันพฤหัสบดี โดยทั่วไป ผู้ให้บริการ แฟนตาซีรายวันจะมีการแข่งขันเปิดไพ่ที่เชื่อมโยงกับเกม MLS แต่ละเกม ผู้เล่นต้องเลือกกัปตันที่ได้รับ 1.5 แต้ม จากนั้นผู้เล่นอีก 5 คนที่ได้รับแต้มแฟนตาซีรายวันแบบดั้งเดิม

การแข่งขันแบไต๋สำหรับการแข่งขันในวันพฤหัสบดีควรจะโพสต์นานก่อนที่คิกออฟจะมาถึง ดังนั้นโปรดติดตาม

กีฬาในฟิลาเดลเฟียจะโหลดในอีกไม่กี่วัน แต่ตอนนี้สหภาพอยู่ด้านหน้าและตรงกลาง

ฟิ ลา เดลเฟียอีเกิลส์หายไปสองสามเกมในสัปดาห์นี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับโควิด พวกเขามีกำหนดที่จะกลับมาในวันเสาร์พร้อมกับสองหัวกับ Blue Jays 76ers และFlyersจะเริ่มฤดูกาลใหม่ในไม่ช้า แต่อีกไม่กี่วัน สหภาพฟิลาเดลเฟียจะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย

และด้วยชัยชนะอีกไม่กี่ครั้ง พวกเขาก็จะยิ่งได้รับมากขึ้นไปอีก

ทุกอย่างยังคงดำเนินต่อไปในคืนวันพฤหัสบดี กับการแข่งขัน MLS is Back รอบก่อนรองชนะเลิศทางESPN

ชนะอีกสามครั้ง แค่นั้นแหละ และสหภาพก็เป็นแชมป์ MLS

แน่นอนว่าจะเป็นอะไรบางอย่าง

เพียงเพราะแจ็กพอต Mega Millions ที่เพิ่งโดนไม่ได้หมายความว่าแจ็กพอต Powerball หยุดเติบโต แจ็กพอตทั้งสองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในระยะหนึ่งจนกระทั่ง แจ็ กพอต Mega Millions มาถึงในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม

สำหรับวันพุธที่ 29 กรกฎาคมแจ็กพอต Powerballโดยประมาณจะเพิ่มขึ้นเป็น126 ล้านดอลลาร์โดยมีมูลค่าการจ่ายเงินสดที่103.6 ล้านดอลลาร์

สรุปแล้ว หมายเลขที่ออกในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม คือ 5 – 21 – 36 – 61 – 62 และ Powerball 18 โดยมีตัวคูณ Power Play 2X

แยกแจ็กพอต Powerball 22 ล้านดอลลาร์หลังจากการจับมือกันในปี 1992

ในเมืองเมโนโมนี รัฐวิสคอนซินเพื่อนสองคนแบ่งแจ็ก พอต Powerball มูลค่า 22 ล้านดอลลาร์ อย่างเป็นทางการ ที่ออกในการออกรางวัลงวดวันที่ 10 มิถุนายน ย้อนกลับไปในปี 1992โทมัส คุกและโจเซฟ ฟีนีย์จับมือกันโดยสัญญาว่าพวกเขาจะแบ่งเงินรางวัลหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกแจ็กพอต Powerball

ตามที่ Feeney ซึ่งเป็นนักตกปลาตัวยงกล่าวว่า “คุณกำลังกระตุก Bobber ของฉันหรือไม่” เมื่อคุกแจ้งข่าวที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เขาทราบ เพื่อน ๆ เลือกตัวเลือกเงินสด16.7 ล้านดอลลาร์หรือ5.7 ล้านดอลลาร์ต่อคนหลังจากแยกเงินสดและจ่ายภาษีของรัฐบาลกลางและรัฐ

ซื้อสลาก Powerball ออนไลน์ผ่านลอตเตอรี PA

ทำไมไม่ลองPA iLottery ล่ะ ? อันที่จริง คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้อาศัยในเพนซิลเวเนียด้วยซ้ำ หากคุณอาศัยอยู่ในเขตแดนของรัฐ Keystone คุณสามารถซื้อสลาก PA ลอตเตอรีออนไลน์ได้

เมื่อลงทะเบียนด้านล่าง ผู้เล่นใหม่จะได้รับการต้อนรับด้วยข้อเสนอที่ให้ผลกำไรเช่นเงินโบนัส $20สำหรับบัญชีผู้เล่นใหม่พร้อมกับ โบนัสเงิน ฝากครั้งแรกที่จับคู่ได้สูงถึง $250

รับฟรี $20 ของคุณที่ PA iLottery!

เยี่ยมชม PA iLottery

เล่นฟรี $ 20

เมื่อลงทะเบียน

รีวิว PA iLottery

โบนัสมากถึง $500 ในการฝากครั้งแรก!

ชนะเกมทันที!

รหัสโบนัส: PLAY20

เล่นเลย

การออกรางวัล Powerball ประจำวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม

การออกรางวัล Powerball จะมีขึ้นในวันพุธและวันเสาร์ เวลา 23.00 น. EST หมายเลข Powerball ที่ถูกรางวัลจะแสดงอยู่ที่นี่หลังการจับรางวัล

หมายเลขที่ชนะ: 7 – 29 – 35 – 40 – 45, Powerball 26

ตัวคูณ: 2X

เราขอให้คุณโชคดีเสมอและสนับสนุนการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบ หน้า PlayPennsylvaniaสำหรับแหล่งการพนันที่มีความรับผิดชอบมาก ขึ้น

แบ่งปันบน Facebookแบ่งปันบน Twitterแบ่งปันบน LinkedInแบ่งปันบน Reddit

หลังจากหยุดไปสี่เดือนNHLก็พร้อมที่จะกลับมาทำงานต่อ ใช่ ฮอกกี้จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม แต่นี่มันปี 2020 แล้ว มีอะไรเซอร์ไพรส์คุณอีกไหม?

รอบคัดเลือก Stanley Cupเริ่มในวันเสาร์ที่1 สิงหาคม NHL กำลังรักษาช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลให้อยู่ในเมืองศูนย์กลางอย่างเอดมันตันและโตรอนโตโดยไม่มีผู้ชม

เพนกวินพิตต์สเบิร์ก (40-23-6) อยู่ในกลุ่มสแตนลีย์คัพรอบคัดเลือก พวกเขาจะเล่นซีรีส์ที่ดีที่สุดในห้ากับมอนทรีออล แคนาดา (31-31-8) ทีมที่ถูกไล่ออกจะเข้าสู่ เฟส 2 ของNHL Draft Lottery

ฟิลาเดลเฟีย ฟลายเออร์ (41-21-7) เป็นหนึ่งในสี่ทีมชั้นนำในการประชุมสายตะวันออกดังนั้นพวกเขาจะเล่นแบบพบกันหมดสามเกมเพื่อเริ่มต้นในรอบแรก

หนังสือกีฬาออนไลน์ของรัฐเพนซิลเวเนียพร้อมให้ผู้เล่นวางเดิมพันและมีไลน์การเดิมพันมากมายการส่งเสริมและโปรโมชั่นเพื่อต้อนรับผู้เล่นฮอกกี้และ NHL กลับมา

อันดับ

หนังสือกีฬา

โบนัส

คุณสมบัติ

เล่น

1

เยี่ยมชม DraftKings Sportsbook

มากถึง $1,250 โบนัส

โบนัสผู้ใช้ใหม่ ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รีวิว DraftKings Sportsbook

โปรโมชั่น DraftKings: เดิมพัน $5 รับรางวัล $200

บวก $ 50 โบนัสเดิมพันเงินฝาก

บวกกับโบนัสเงินฝากมากถึง $1,000

ปัญหาการพนัน? โทร 1-800-GAMBLER

การอ้างสิทธิ์: คลิกเล่นเลย

เล่นเลย

2

เยี่ยมชม Caesars Sportsbook

สูงถึง $1,250

เกี่ยวกับซีซาร์

รีวิว Caesars Sportsbook

สตรีมเกม NFL ในแอปฟรี

+ รับ 1,000 Caesars Reward Credits

+ ยังได้รับ 1,000 Tier Credits

แลกรับเครดิตเดิมพัน ที่พักโรงแรม และอื่นๆ อีกมากมาย!

ใช้รหัสส่งเสริมการขาย: LEGALFULL

เล่นเลย

3

เยี่ยมชมหนังสือกีฬา BETMGM

โบนัส $1,050

พิเศษเฉพาะ

รีวิวหนังสือกีฬา BETMGM

BetMGM โบนัสพิเศษ $50 หลังจากเดิมพันครั้งแรก

จ่ายคืน $1,000 ในการเดิมพันโบนัส

Matchups พิเศษ ในเดือนมีนาคม – ดูรีวิว BETMGM

ใช้รหัสโบนัส: PLAYBONUS50

เล่นเลย

4

เยี่ยมชม BetRivers

โบนัส $500

เดิมพันโอกาสครั้งที่ 2

รีวิวหนังสือกีฬา BetRivers

สูงถึง $ 500 ในเครดิตเดิมพัน

เพียง 1x เล่นผ่าน!

ใช้รหัสโบนัสพิเศษ: PLAYRIV

เล่นเลย

5

เยี่ยมชม FanDuel Sportsbook

รับ 10 เท่า

ในการเดิมพันครั้งแรกของคุณ

รีวิว FanDuel Sportsbook

10x การเดิมพันครั้งแรกของคุณ ชนะหรือแพ้

เดิมพันโบนัสสูงสุดคืนสูงถึง $200

พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป Android และ iOS

การอ้างสิทธิ์: คลิกเล่นเลย

เล่นเลย

6

เยี่ยมชม Betway Sportsbook

สูงถึง $ 250

เดิมพันโบนัสด้วยการเดิมพันครั้งแรก

รีวิว Betway Sportsbook

สูงถึง $250 เดิมพันโบนัสด้วยการเดิมพันครั้งที่ 1

รับ Betway Boosts & Enhanced Odds

การอ้างสิทธิ์: คลิกเล่นเลย

เล่นเลย

ตารางการกลับมาเล่นของ Philadelphia Flyers

วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. : Flyers vs. Bruins, 15.00 น. EST

วันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. : Capitals vs. Flyers, TBD

วันเสาร์ที่ 8 ส.ค. : Flyers vs. Lightning, TBD

ตารางการกลับมาเล่นของ Pittsburgh Penguins

(5) พิตส์เบิร์ก เพนกวิน ปะทะ (12) มอนทรีออล แคนาดา

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม : ชาวแคนาดากับนกเพนกวิน 20:00 น. EST

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม : ชาวแคนาดากับนกเพนกวิน 20:00 น. EST

วันพุธที่ 5 สิงหาคม : นกเพนกวินกับชาวแคนาดา 20:00 น. EST

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม : นกเพนกวินกับ . ชาวแคนาดา*

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม : ชาวแคนาดาปะทะนกเพนกวิน*

การเดิมพันฟิวเจอร์สฟิลาเดลเฟียฟลายเออร์

อัตราต่อรองของ Flyers Stanley Cup:

แฟนดูเอล: +1,000

DraftKings: +1,000

Fox Bet: เพิ่มจาก +1100 เป็น+1300

BetRivers: +1,000

ผู้ชนะการประชุมภาคตะวันออก:

แฟนดูเอล: +500

DraftKings: +550

เดิมพันจิ้งจอก: +600

BetRivers: +550DraftKings Team ที่จะชนะเมล็ดพันธุ์อันดับ 1:

ใบปลิว: +550

ไลน์การเดิมพันแบบ Round-Robin ของ Flyers vs. Bruins

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม: Flyers vs. Bruins

สายซน: ใบปลิว ( -245 )/บรูอินส์ ( +200 )

มากกว่า 5.5 ( +106 )/ต่ำกว่า 5.5 ( -129 )

สถิติการเดิมพันของ Philadelphia Flyers จาก DraftKings:

The Flyers ชนะเป็นสมัยที่สองในห้าจากเจ็ดเกมล่าสุดในฐานะทีมรองบ่อน

เกมแปดวันสุดท้ายของ Flyers แต่ละเกมกับคู่แข่งจากแอตแลนติกดิวิชั่นทำประตูได้เกินเส้นประตูรวม

สถิติไลน์เด็กซนของ Flyers คือ43-23 (อันดับสอง) และ37เกมของพวกเขาผ่านไปแล้ว

The Flyers ครอบคลุมเด็กซนใน62%ของเกมของพวกเขา, Bruins ใน 45%