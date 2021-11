Sa Gaming Line ไลน์ Royal Data Call Technologies, Inc. ประกาศ

Sa Gaming Line ฮูสตัน, 4 มิถุนายน 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Data Call Technologies, Inc. (OTCBB:DCLT) ประกาศในวันนี้ถึงการมีส่วนร่วมของ Audiostocks.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตที่ออกแบบมาเพื่อสร้าง จัดทำรายการ แจกจ่าย และทำให้ใช้งานได้จริง ตามข่าวธุรกิจและเนื้อหาทางการเงินขององค์กร เว็บเพจของบริษัท Audiostocks.com ของบริษัท Data Call Technologies อยู่ที่http://www.audiostocks.com

ไปยังชุมชนนักลงทุนขนาดเล็กและนักลงทุนรายย่อย AudioStocks เผยแพร่ข่าวสาร โปรไฟล์องค์กร บทสัมภาษณ์ และลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงงานที่ยุ่งยากในการดำเนินการตรวจสอบสถานะธุรกิจในบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม AudioStocks ยังช่วยให้บริษัทต่างๆ ได้รับความสนใจจากผู้ชมที่หลากหลายของนักลงทุน ผู้ขาย และสถาบันทั้งในปัจจุบันและที่มีศักยภาพ

AudioStocks จะไม่ทำซ้ำความพยายามในการออกอากาศแบบดั้งเดิม ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ช้าลงมากขึ้นด้วยตัวชี้วัดที่ไม่ดี (หรือแย่กว่านั้น ยังตรวจสอบไม่ได้) แต่ด้วยเทคนิคการแคสต์แคสต์ที่เน้นผลลัพธ์ AudioStocks ให้ผลลัพธ์เชิงปริมาณและมีคุณภาพสูง และช่วยเสริมความพยายามในการสื่อสารการตลาดแบบดั้งเดิม

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศข้อตกลงของเรากับ Audiostocks.com Data Call ได้เติบโตขึ้นจากแนวคิดเรื่องโต๊ะในครัวไปเป็นหนึ่งในบริษัทสื่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสำหรับ Digital Signage ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าตลาดใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้จะกลายเป็น 2 พันล้านดอลลาร์ อุตสาหกรรมภายในปี 2551” จิม แอมมอนส์ ซีอีโอของ Data Call Technologies, Inc. กล่าว

“เรายินดีที่จะนำเสนอเทคโนโลยี Data Call” Luis Leung ผู้อำนวยการ AudioStocks กล่าว “ความสามารถของพวกเขาในการอนุญาตให้บริษัทปรับแต่งโฆษณาให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย ตลอดจนเปลี่ยนรูปภาพหรือโฆษณาที่แสดงแบบดิจิทัลทันที ขึ้นอยู่กับลูกค้าปัจจุบันของธุรกิจและลูกค้า ทำให้พวกเขาสนใจผู้ฟังของเราอย่างมาก” ดูหน้าเว็บองค์กร Audiostocks.com ของ Data Call Technologies ที่http://www.audiostocks.comเพื่อค้นหาข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Call Technologies

เกี่ยวกับ Data Call Technologies, Inc.( www.datacalltech.com) เป็นบริษัทซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตสำหรับป้ายโฆษณาดิจิทัลที่เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาดิจิทัลที่รวบรวม ได้รับอนุญาต และอัปเดตบ่อยครั้ง

รวมถึงข่าวมากกว่า 35 หมวดหมู่ สภาพอากาศ Sa Gaming Line การพยากรณ์ และนาฬิกา/คำเตือน หัวข้อข่าวกีฬา กำหนดการ และการอัปเดตในเกม ข่าวและข้อมูลทางการเงิน อัปเดตการจราจร และการแจ้งเตือนอำพัน Data Call มีความสัมพันธ์ในการทำงานและข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับผู้ให้บริการป้ายดิจิตอลชั้นนำของอุตสาหกรรม

ซึ่งรวมถึง 3M Digital Signage, ChyTV, แผนกหนึ่งของ Chyron Corp (OTCBB:CYRO) และ Scala และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงมากมายกับผู้ให้บริการด้านการแสดง ณ จุดขาย เทคโนโลยีไร้สาย และโทรศัพท์ VoIP

ปัจจุบันเนื้อหาข้อมูลของ Data Call แสดงอยู่ในร้านค้าปลีก โรงแรม ธนาคาร สนามบิน สนามกีฬา และศูนย์การประชุมทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ โลโก้ Data Call Technologies, Inc. มีอยู่ที่http://www.primenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=3690 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมลที่ IVR@datacalltech.com

ข้อความในที่นี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงข้อความเกี่ยวกับแผนและความคาดหวังเกี่ยวกับพื้นที่ธุรกิจและโอกาส ความต้องการและการยอมรับธุรกิจใหม่หรือที่มีอยู่ แหล่งเงินทุน และผลลัพธ์ทางการเงินในอนาคตเป็นข้อความที่ “คาดการณ์ล่วงหน้า”

ตามที่หลักทรัพย์เอกชนพิจารณา Litigation Reform Act of 1995 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎระเบียบของรัฐบาล ภาษี การใช้จ่าย การแข่งขัน สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจาก ที่คาดการณ์หรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้นซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

FOOTHILL RANCH, Calif., June 4, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Oakley, Inc. (NYSE:OO) ประกาศเปิดตัว HIJINX(tm) ซึ่งเป็นแว่นกันแดดรุ่นล่าสุดในคอลเลกชั่นแว่นตา “SQUARE O” ที่เพิ่งวางจำหน่าย . คอลเลกชั่นแว่นตา

SQUARE O ตั้งชื่อตามไอคอนอันโดดเด่นที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Oakley โดยได้รับแรงบันดาลใจจากไลฟ์สไตล์ของนักกีฬา ตลอดจนอิทธิพลทางวัฒนธรรมรวมถึงดนตรี ศิลปะ และแฟชั่น รุ่นซิกเนเจอร์ของสไตล์ HIJINX(tm) ใหม่เป็นเกียรติแก่ Bruce Irons ผู้คิดค้นการโต้คลื่นฟรีที่มีชื่อเสียง ซึ่งเข้าร่วมทีมเซิร์ฟทั่วโลกของบริษัทเมื่อต้นปีนี้สามารถรับชมรูปภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้ที่http://www.primenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=3801

Colin Baden ประธานบริษัท Oakley, Inc. กล่าวว่า “เราสร้างสรรค์คอลเลคชัน SQUARE O เพื่อสื่อสารการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพ ออปติก และนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการผสมผสานสไตล์และทัศนคติที่เด่นชัดของ Oakley” Colin Baden ประธานบริษัท Oakley, Inc. กล่าว “เทคโนโลยีของเราขับเคลื่อนโดยนักกีฬา ‘ ความต้องการในการแสดงและงานศิลปะของเราได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นตัวของตัวเอง แนวทางการใช้ชีวิต และทัศนคติ ซึ่งกำหนดวิถีชีวิตในปัจจุบันได้หลายวิธี”

“คอลเลคชัน SQUARE O จับคู่สไตล์ที่สะอาดตาและไม่ซับซ้อนกับทัศนคติที่เฉียบขาด และตัวชี้นำการออกแบบที่แสดงออกถึงบุคลิกและความเป็นปัจเจกของผู้สวมใส่” บาเดนกล่าวต่อ “บรูซ ไอรอนส์ รุ่นซิกเนเจอร์ HIJINX(tm) เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยี การออกแบบ และศิลปะ แนวทางในการใช้ชีวิตของบรูซเหมือนกับวิธีการเล่นกระดานโต้คลื่นของเขา ซึ่งมีความแปลกใหม่อย่างแท้จริงโดยไม่มีการขอโทษ ซึ่งเป็นคำจำกัดความที่สมบูรณ์แบบของ HIJINX(tm) ” Oakley HIJINX(TM)

HIJINX(tm) ใหม่ของ Oakley นำเสนอ High Definition Optics(r) (HDO(r)) ของบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่มอบความคมชัดที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งรวมถึง XYZ Optics(r) ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่คงความคมชัดในทุกมุมการมองเห็น แว่นตาได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยความโค้งของเลนส์หกฐานเพื่อขยายมุมมองอุปกรณ์ต่อพ่วงและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันด้านข้างจากแสงแดด ลม และแรงกระแทก

วัสดุเลนส์ Plutonite(r) ของ Oakley สามารถกรองแสง UV ได้ 100% จนถึง 400nm นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกโพลาไรซ์สองแบบซึ่งมีเทคโนโลยีการกรองเลนส์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Oakley ที่ป้องกันแสงสะท้อนที่ทำให้มองไม่เห็นซึ่งพบได้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสะท้อนสูง

กลไกบานพับที่ผสานเข้ากับรูปปั้นของเฟรมนี้ทำงานร่วมกับการทำงานของกล้องคู่ และ Three-Point Fit ของบริษัทช่วยเพิ่มความสบายสูงสุดในขณะที่ถือเลนส์ในการจัดตำแหน่งออปติคอลที่แม่นยำ ความสบายได้รับการปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วยวัสดุเฟรม O Matter(r) ที่ทนทานน้ำหนักเบาของ Oakley HIJINX(tm) สามารถใส่เลนส์สายตาได้หากต้องการ คอลเลคชั่น SQUARE O

HIJINX(tm) นับเป็นการเพิ่มครั้งที่ 9 ในคอลเลคชัน SQUARE O ของ Oakley สไตล์เพิ่มเติม ได้แก่ GASCAN(tm), GASCAN(tm) S, EYE PATCH(tm), OAKLEY CANTEEN(tm), WARDEN(r), TWITCH(tm), MONTEFRIO(tm) และ OIL DRUM(r) เยี่ยมชมwww.oakley.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมแว่นตาเหล่านี้ หรือwww.myspace.com/squareoสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ SQUARE O เกี่ยวกับโอ๊คลี่ย์ อิงค์

Oakley เป็นผู้นำระดับโลกในด้านออปติกประสิทธิภาพการเล่นกีฬา ซึ่งรวมถึงแว่นกันแดด แว่นตา และแว่นตาสายตาระดับพรีเมียม กลุ่มผลิตภัณฑ์เลนส์ของบริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้ ได้แก่ นอกจากธุรกิจค้าส่งทั่วโลกแล้ว บริษัทยังมีเครือข่ายค้าปลีก เช่น Bright Eyes, Oakley Stores, Sunglass Icon และ The Optical Shop of Aspen บริษัทยังมีเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา และอุปกรณ์เสริมแบรนด์โอ๊คลีย์ให้เลือกมากมาย ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.oakley.com

นอกเหนือไปจากข้อความที่เป็นประวัติศาสตร์ล้วนๆ เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามักระบุโดยการใช้คำต่างๆ เช่น “คาดหวัง” “เชื่อ” “วางแผน” “ตั้งใจ” “แสวงหา” “คาดการณ์” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “สมมติ” “โครงการ” “เป้าหมาย” “ได้” “จะ” “ควร” “อาจ” และ “ดำเนินต่อไป” เช่นเดียวกับคำและสำนวนที่คล้ายคลึงกัน แม้ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าบางข้อความจะแสดงออกมาต่างกัน

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การริเริ่มของแบรนด์และค้าปลีก ความพยายามทางการตลาด การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะมีขึ้น การปรับปรุงการปฏิบัติงาน การส่งมอบเสื้อผ้าตรงเวลา การตอบสนองต่อผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค และความสามารถในการขับเคลื่อนความสม่ำเสมอ

การเติบโตที่ทำกำไร ความคาดหวัง ความเชื่อ การคาดหมาย วัตถุประสงค์ ความตั้งใจ แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทเกี่ยวกับอนาคตไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์จริง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่พิจารณาโดย แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะตลาดที่มีการแข่งขันสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ของ

เราและความสามารถของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมและแนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในเวลาที่เหมาะสม การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราและความสามารถของเราในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ความไม่แน่นอนของการสั่งซื้อและความต้องการ ความสามารถของเราในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ การเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้อื่นและความสามารถของเราในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

การพึ่งพาซัพพลายเออร์หลักสำหรับวัสดุที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงช่องว่างของเลนส์ ความสามารถของเราในการผสานรวมธุรกิจที่ได้มาเข้ากับการดำเนินงานของเราได้สำเร็จ การพึ่งพานักกีฬาและบุคลิกภาพของเราในการรับรองผลิตภัณฑ์ของเรา และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศของเรา รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและผลกระทบ

IRVINE, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 4 มิถุนายน 2550) TicketsWest หนึ่งในผู้ให้บริการจำหน่ายตั๋วชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงกับ Paciolan, Inc. ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การออกตั๋วสถานที่ชั้นนำ โซลูชั่น เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันการออกตั๋วสำหรับสถานที่และลูกค้าทั้งหมด TicketsWest จะเริ่มเปลี่ยนสถานที่และลูกค้าไปยังแพลตฟอร์ม Paciolan ทันที

ด้วยข้อตกลงนี้ TicketsWest อยู่ในตำแหน่งที่จะเสริมความแข็งแกร่งและขยายธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาวโดยการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานใหม่ที่มีให้โดยซอฟต์แวร์ของ Paciolan ลูกค้า TicketsWest จะสามารถให้บริการการออกตั๋วดิจิทัล SCANTIX แก่ผู้อุปถัมภ์ได้ผ่านเทคโนโลยี Access Management ของ Paciolan เมื่อผนวกรวมกับระบบการออกตั๋วหลักของ TicketsWest แล้ว Access Management

จะให้การสแกนและตรวจสอบตั๋วอัตโนมัติแก่สถานที่ต่างๆ ตลอดจนการรายงานการเข้างานตามคำขอ ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นของการพิมพ์ตั๋วที่บ้านผ่านทางเว็บไซต์ TicketsWest นอกจากนี้ ลูกค้า TicketsWest จะสามารถใช้ฟังก์ชันใหม่เพื่อสร้างการสื่อสารการตลาดทางอีเมล ซึ่งควรดึงดูดผู้บริโภคให้มาที่เว็บไซต์ของ TicketsWest มากขึ้นสำหรับการทำธุรกรรมตั๋ว

“ปรัชญาของบริษัทของเรามีความสอดคล้องกันเป็นอย่างดี” แจ็ค ไลน์ Royal ลูคัส ประธาน TicketsWest กล่าว “ภารกิจของเราคือการจัดหาเทคโนโลยีและโซลูชั่นชั้นนำของตลาดแก่ลูกค้า โดยได้รับการสนับสนุนจากการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม และ Paciolan มีเป้าหมายเดียวกัน สิ่งนี้ทำให้ Paciolan เป็นทางเลือกที่ชัดเจนในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานระบบการออกตั๋วใหม่ของเรา”

“TicketsWest เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการจำหน่ายตั๋วชั้นนำในสหรัฐอเมริกา TicketsWest เลือก Paciolan สำหรับโซลูชันซอฟต์แวร์การออกตั๋วเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับ Paciolan และเป็นการตอกย้ำตำแหน่งผู้นำของ Paciolan ในตลาดการแข่งขันและตลาดจำหน่ายตั๋วกีฬามืออาชีพ” Dave Butler ประธานกล่าว และ CEO ของ Paciolan

ตั๋วตะวันตก

TicketsWest ให้บริการจำหน่ายตั๋วงานอีเวนต์และนำเสนอระบบการจัดการสินค้าคงคลังการจองตั๋ว บริการคอลเซ็นเตอร์ และช่องทางจำหน่ายและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ TicketsWest และ WestCoast Entertainment ซึ่งส่งเสริมและนำเสนอกิจกรรมความบันเทิงที่หลากหลาย ประกอบขึ้นเป็นแผนกความบันเทิงของ Red Lion Hotels Corporation (NYSE: RLH).Red Lion Hotels Corporation

เรดไลอ้อน โฮเทลส์ คอร์ปอเรชั่น (NYSE: RLH) เป็นบริษัทด้านการบริการและการพักผ่อนที่ดำเนินธุรกิจหลักในการเป็นเจ้าของ การดำเนินงาน และแฟรนไชส์โรงแรมระดับกลางและระดับหรูที่ให้บริการเต็มรูปแบบภายใต้แบรนด์ Red Lion® ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เครือข่ายโรงแรม Red Lion ประกอบด้วยโรงแรม 57 แห่งที่ตั้งอยู่ในแปดรัฐและหนึ่งจังหวัดของแคนาดา โดยมีห้องพัก 10,001 ห้องและพื้นที่จัดประชุม 503,529 ตารางฟุต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.redlion.com เกี่ยวกับ Paciolan

Paciolan ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 เป็นผู้นำด้านการออกตั๋ว โดยให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีการจองตั๋ว การระดมทุน และการตลาดสำหรับสถานที่ชั้นนำทั่วอเมริกาเหนือ Paciolan จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการทั้งหมดที่ทำให้สถานที่ควบคุมความสัมพันธ์กับลูกค้า แบรนด์ และศักยภาพในการสร้างรายได้ได้โดยตรง ตลาดหลัก ได้แก่ กรีฑาวิทยาลัย กีฬาอาชีพ ศิลปะการแสดง สนามกีฬาและพิพิธภัณฑ์ โดยรวมแล้ว ลูกค้า Paciolan ขายตั๋วได้มากกว่า 100 ล้านใบต่อปี คิดเป็นประมาณ 25% ของตั๋วงานแสดงสดทั้งหมดที่ขายในสหรัฐอเมริกา Paciolan เป็นบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2550 Jos Clijsters สมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ Fortis ได้ยื่นเช็คจำนวน 270,970.77 ยูโรให้กับหมู่บ้านเด็ก SOS ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลระหว่างประเทศเพื่อเด็กกำพร้าและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง การนำเสนอเกิดขึ้นที่ Fortis Challenge ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์พิเศษสำหรับพนักงาน Fortis จากทั่วทุกมุมโลก

เจ้าหน้าที่ของ Fortis จาก 20 ประเทศได้พบปะกันที่ Mayrhofen ของออสเตรียเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Fortis Challenge ซึ่งประกอบด้วยกีฬากลางแจ้งและการทดสอบทักษะเชิงกลยุทธ์และความฉลาด นอกเหนือจากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและความภาคภูมิใจของบริษัทแล้ว เป้าหมายพื้นฐานของการแข่งขันคือการวางตำแหน่ง Fortis ให้เป็นบริษัทเดียวในระดับสากลสำหรับพนักงาน

ในเวลาเดียวกัน Fortis ต้องการให้มีการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโปรไฟล์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร Jos Clijsters ให้ความเห็นว่า: “เราได้ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม Challenge เพื่อหาเงินบริจาคให้กับ SOS Children’s Villages เรามีผู้คนจำนวนมากที่กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วม: 160 ทีมเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก โดย 75 ทีมได้เข้าร่วมการแข่งขันจริง ในออสเตรีย . เรากำลังตื่นเต้นกับไดรฟ์ที่บางเบาและ enthousiasm เพื่อนร่วมงานของเราแสดงในการระดมเงินเพื่อการกุศล.”

” ในนามของเด็กและครอบครัว เราขอชื่นชมความคิดริเริ่มนี้โดย Fortis สิ่งที่ทำให้งานสร้างทีมระดับนานาชาตินี้มีความพิเศษมากคือการที่คุณยื่นมือไปหาลูกหลานของ SOS Children’s Village Hemeiusi” Richard Pichler เลขาธิการของ SOSกล่าว หมู่บ้านเด็กโสสะ “คุณจะได้รับผลกระทบไม่เพียงแค่ในปีนี้ แต่ในอีก 10-15 ปีข้างหน้า เมื่อเด็กๆ ในวันนี้ เดินออกจากหมู่บ้านเด็กโดยมีประสบการณ์ในวัยเด็ก มีแม่ และการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตของพวกเขา ” เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ Fortis Challenge จะใช้ในการสร้างหมู่บ้านเด็ก Hemeiusi ในโรมาเนีย

ทีม Fortis Challenge ที่ระดมเงินให้มากที่สุดสำหรับ SOS Children’s Villages จะเดินทางไปโรมาเนียในปลายปีนี้เพื่อรายงานเกี่ยวกับงานที่ทำที่ Heimeiusi เงินจะถูกนำไปใช้ในการสร้างบ้านและศูนย์กิจกรรมของครอบครัว Fortis และจะช่วยด้านการเงินแก่โครงการด้านการศึกษา เกี่ยวกับหมู่บ้านเด็กโสสะ:

SOS-Kinderdorpen เป็นส่วนหนึ่งของ SOS Children’s Villages International ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนนอกภาครัฐที่ดูแลเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง และยากไร้ทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา หรือชาติพันธุ์ เป็นเวลาเกือบ 60 ปีที่หมู่บ้านเด็กโสสะได้ให้การดูแลแบบครอบครัวโดยที่เด็กกำพร้าเติบโตขึ้นมากับแม่และพี่น้องของพวกเขา โรงเรียน ศูนย์การแพทย์และสังคมที่ดำเนินการโดยหมู่บ้านเด็กโสสะมีส่วนโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น องค์กรดำเนินการมากกว่า 450 หมู่บ้านและดูแลเด็กกว่า 60,000 คนทุกวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรไปที่www.sos-childrensvillages.org เกี่ยวกับฟอร์ติส:

Fortis เป็นผู้ให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารและการประกันภัย เราเสนอแพ็คเกจผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าทั้งส่วนบุคคล ธุรกิจ และสถาบันผ่านช่องทางของเราเอง โดยร่วมมือกับคนกลางและผ่านพันธมิตรการจัดจำหน่ายอื่นๆ

ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 40.3 พันล้านยูโร (31/05/2550) Fortis เป็นหนึ่งในยี่สิบสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตำแหน่งความสามารถในการละลายเสียงของเรา การมีอยู่ของเราใน 50 ประเทศและทีมงานมืออาชีพที่ทุ่มเทของเราจำนวน 60,000 คน ทำให้เราสามารถรวมจุดแข็งระดับโลกเข้ากับความยืดหยุ่นในท้องถิ่น และให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.fortis.com

SEATTLE, 5 มิถุนายน 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Exosphere Aircraft Company, Inc., (Pink Sheets:EXSA) ประกาศในวันนี้ว่าจะเข้าร่วม AirVenture 2007 ของ EAA ในเมือง Oshkosh รัฐวิสคอนซิน Exosphere จะจัดแสดงที่ Oshkosh ร่วมกับ BedeCorp โดยจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมของ BD-22 และ BD-22S แม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ Exosphere จัดแสดงที่ Oshkosh แต่ Jim Bede ก็เป็นหนึ่งในไอคอนของการประชุม

การประชุม fly-in ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 1 สัปดาห์เป็นสถานที่พบปะระดับนานาชาติสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการบิน รวมถึงงานประชุมประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในโลก EAA AirVenture Oshkosh เป็นงานแสดงเครื่องบินและเทคโนโลยีการบินที่กำลังพัฒนา ทำให้ Exosphere และ BedeCorp มีโอกาสแสดงผลงานด้านนวัตกรรมล่าสุดของพวกเขาสู่โลกแห่งการบิน

สมาคมอากาศยานทดลอง (EAA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2496 ในเมืองมิลวอกี รัฐวิสคอนซิน ในฐานะสโมสรท้องถิ่นสำหรับผู้ที่สร้างและซ่อมแซมเครื่องบินของตนเอง เติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อรวมผู้ที่ชอบการบินเพื่อการพักผ่อนและยินดีต้อนรับผู้ที่ชื่นชอบการบินทุกคน ซึ่งรวมถึงสมาชิก 170,000 คนในกว่า 100 ประเทศ EAA AirVenture Oshkosh เติบโตขึ้นทุกปีด้วยโรงเก็บเครื่องบินใหม่และขยายสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการผู้ที่ชื่นชอบการบินมากกว่า 750,000 คนที่เข้าร่วมงานทุกปี

BedeCorp LLC เป็นธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องบินสำหรับครอบครัวที่ดำเนินงานจากเมืองเมดินา รัฐโอไฮโอ งานล่าสุดของ BedeCorp เกี่ยวกับ BD-17 และ BD-18 ได้นำเทคนิคการออกแบบของ Jim Bede มาสู่วงการแบบเต็มวง ซึ่งเขาเป็นผู้บุกเบิกที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอากาศยานที่ผลิตขึ้นเองในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับ Exosphere Aircraft Company

Exosphere Aircraft Company เป็นบริษัทออกแบบและผลิตเครื่องบินแบบเบา โดยเป็นผู้บุกเบิกเครื่องบินใหม่และนวัตกรรมสำหรับผู้สร้างส่วนตัว Exosphere ตั้งเป้าที่จะจัดหาเครื่องบินในตลาดที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่ หาวิธีที่จะรวมประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง การจำกัดน้ำหนัก ประสิทธิภาพของเครื่องบิน และแนวโน้มการออกแบบในปัจจุบันเข้ากับเครื่องบินใหม่ คำแถลงการปกปิดข้อมูลภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับความคาดหวังของ Exosphere เกี่ยวกับการออกแบบและการผลิตเครื่องบินที่ประสบความสำเร็จ การขยายธุรกิจและการรักษาความปลอดภัยลูกค้าเพิ่มเติมที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบ

ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากผลลัพธ์ในอนาคตที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความดังกล่าว ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงการไม่สามารถจัดการการเติบโตที่คาดหวังได้ ความล้มเหลวในการดำเนินการตามกำหนดเวลาการผลิตที่กำหนดไว้ ความล้มเหลวในการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นซึ่งบริษัทเกี่ยวข้องกับการขายเครื่องบินและชิ้นส่วนเครื่องบิน การสูญเสียคีย์ใด ๆ บุคลากร กระชับระเบียบอากาศยานโดย FAA การสูญเสียหรือการไม่ปฏิบัติงานของตัวแทนขายของเรา

ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจของการดำเนินคดีที่มีอยู่และที่อาจเกิดขึ้น และความเป็นไปได้ที่คู่แข่งจะพัฒนาการออกแบบเครื่องบินหรือวิธีปฏิบัติในการผลิตที่บั่นทอนความโปรดปรานของ Exosphere ในตลาด บริษัทขอปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวหรือประกาศต่อสาธารณะว่าผลของการแก้ไขใด ๆ ของแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

นิวยอร์ก, นิวยอร์ก–(Marketwire – 5 มิถุนายน 2550) – WEA Corp., Warner Music Group Corp. (NYSE: WMG) บริษัทจำหน่ายและขายปลีกในสหรัฐฯ และ Scripps Networks ผู้นำด้านสื่อไลฟ์สไตล์และบริษัทแม่ของเคเบิลทีวียักษ์ใหญ่อย่าง HGTV และ Food Network ได้ร่วมกันประกาศข้อตกลงพิเศษในการทำตลาดและจัดจำหน่ายดีวีดีรายการบางรายการจากไลฟ์สไตล์ของ Scripps Networks แบรนด์

ชื่อแรกที่มีอยู่มาจาก Food Network และรวมถึงตอนของรายการเช่น “30 Minute Meals” กับ Rachael Ray, “Paula’s Home Cooking” ที่มี Paula Deen, “Boy Meets Grill” ซึ่งจัดโดย Bobby Flay และ “Quick Fix Meals” กับ Robin มิลเลอร์.

ตามข้อตกลงดังกล่าว WEA จะจัดจำหน่ายเนื้อหาดีวีดีจากแบรนด์ไลฟ์สไตล์อื่นๆ ทั้งหมดของ Scripps รวมถึง HGTV, DIY Network, FINE LIVING TV NETWORK และ Great American Country (GAC)

ในการประกาศนี้ John Esposito ประธานและ CEO ของ WEA Corp. กล่าวว่า “Scripps Networks ยังคงพัฒนารายการไลฟ์สไตล์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยมีบุคลิกทางโทรทัศน์ที่แตกแยก WEA ยินดีที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่น่าตื่นเต้นของ Scripps และเสนอให้ ความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดของเรา พร้อมด้วยเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางของเรา”

Doug Hurst รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Non-Linear Distribution ของ Scripps Networks กล่าวเสริมว่า “ในขณะที่บริษัทของเราเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งเช่น WEA ช่วยให้เรามีเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ชั้นนำและโปรแกรมยอดนิยมต่างๆ ในรูปแบบดีวีดีตามร้านค้าปลีกระดับประเทศต่างๆ”

ข้อตกลงนี้แสดงถึงผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ที่มีแบรนด์ระดับประเทศรายการแรกที่จัดจำหน่ายโดย WEA Corp. ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เพลงอื่นๆ เช่น สารคดี ภาพยนตร์ ตลก กีฬา เด็ก ไลฟ์สไตล์ และแอนิเมชั่นญี่ปุ่น เป็นต้น เกี่ยวกับ Scripps Networks

Scripps Networks ประกอบด้วยแบรนด์โทรทัศน์ไลฟ์สไตล์ HGTV, Food Network, DIY Network, FINE LIVING TV NETWORK และเครือข่ายเพลงคันทรี่ Great American Country (GAC) Scripps เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาแนวไลฟ์สไตล์ชั้นนำสำหรับโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งรายการออนแอร์จะเสริมด้วยเนื้อหาออนไลน์

นอกจากนี้ Scripps Networks ได้เปิดตัว HGTV และ Food Network ในรูปแบบความละเอียดสูง และกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับบรอดแบนด์และวิดีโอออนดีมานด์อย่างจริงจัง แบรนด์ของ Scripps Networks มีจำหน่ายในกว่า 170 ประเทศและดินแดนในทั้งเจ็ดทวีป พวกเขายังแจกจ่ายไปยังร้านค้ากว่า 1,000 แห่งในฐานทัพทหารสหรัฐและสถานทูตสหรัฐทั่วโลกผ่าน American Forces Radio and Television Service

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นอกซ์วิลล์ รัฐเทนเนสซี และมีสำนักงานในนิวยอร์ก ลอสแองเจลิส ชิคาโก ดีทรอยต์ แอตแลนตา แนชวิลล์ และซานฟรานซิสโก Scripps Networks เป็นเจ้าของโดย The EW Scripps Company (NYSE: SSP) สื่อที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในการเผยแพร่หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์กระจายเสียง เครือข่ายโทรทัศน์แห่งชาติ และสื่อโต้ตอบ Scripps ดำเนินการหนังสือพิมพ์ 18 ฉบับ, สถานีโทรทัศน์ 10 แห่ง, Scripps Howard News Service, United Media, Shopzilla.com และ USwitch เกี่ยวกับ วีเอ คอร์ป

WEA Corp. เป็นบริษัทจัดจำหน่ายเพลงรายใหญ่แห่งแรกในสหรัฐอเมริกา และยังคงกำหนดมาตรฐานสำหรับการขายและการตลาดในอุตสาหกรรมเพลงมาเป็นเวลากว่าสามสิบปี นอกจากค่ายเพลง Warner Bros., Elektra และ Atlantic แล้ว WEA ยังจำหน่ายไฟล์เสียงและวิดีโอจาก Rhino Entertainment, Asylum Records, East West Records, Word Entertainment, Time-Life Music, Warner Music Latina และ Curb Records

รวมถึงบริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่ง ฉลาก แผนกอีคอมเมิร์ซของ WEA Corp. ทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกออนไลน์และแบบดั้งเดิมสำหรับธุรกรรมเชิงพาณิชย์ ดิจิทัล และไร้สายทั้งหมดในนามของ WMG ในสหรัฐอเมริกา แผนกพัฒนาและนำเสนอโปรแกรมการขายและการตลาดเพื่อส่งเสริมศิลปินของ WMG ให้กับผู้ค้าปลีกออนไลน์และพันธมิตรรายอื่นๆ WEA Corp. มีสำนักงานใหญ่อยู่ในนิวยอร์ก และมีสำนักงานภูมิภาคในแอตแลนตา ลอสแองเจลิส นิวยอร์ก และมินนิอาโปลิส

CORONA, Calif., June 5, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — J. Perricone ประธาน บริษัท Perricone Juice และ Mr. Gilbert Arvizu ประธาน บริษัท Sports Pouch Beverage (Pink Sheets:SPBV) ได้ตกลงที่จะเปิดตัว Perricone ตราสินค้าน้ำผลไม้ในกระเป๋ากีฬา กระเป๋าใส่เครื่องดื่ม สิทธิบัตรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารธรรมชาติและออร์แกนิก

บริษัท น้ำผลไม้ Perricone จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ 100% ให้กับร้านอาหาร โรงแรม สายการบิน และโรงรีดนมยอดนิยมทั่วประเทศ กระเป๋าใส่เครื่องดื่มพร้อมปุ่มดึงเปิดและปิดได้ง่าย มอบความสะดวกสบาย พกพาสะดวก และภาพลักษณ์ที่ดึงดูดใจที่สำคัญทั้งหมดในบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มออร์แกนิกที่กำลังเติบโต

ความต้องการกระเป๋าได้รับแรงหนุนจากความสวยงาม ความสามารถในการปิดกลับได้ การปกป้องความสด และความสามารถในการแยกแยะผลิตภัณฑ์บนชั้นวางสินค้า นอกจากนี้ ตำแหน่งใหม่ของกระเป๋าแบบตั้งได้ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์คาดว่าจะกระตุ้นยอดขายและความสนใจของผู้บริโภค

ความต้องการกระเป๋าในสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6.3% ต่อปีจนถึงปี 2010 เป็น 6.5 พันล้านดอลลาร์ กระเป๋าที่มีคุณสมบัติและคุณสมบัติเพิ่มมูลค่าสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งในบรรจุภัณฑ์ ระบุการศึกษาล่าสุดจาก The Freedonia Group, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอุตสาหกรรมในคลีฟแลนด์ น้ำผลไม้ Perricone จะมีจำหน่ายในแผนกผลิตของร้านขายอาหารธรรมชาติในท้องถิ่นในฤดูร้อนนี้ เกี่ยวกับ Sports Pouch Beverage Company, Inc.:

Sports Pouch Beverage Company, Inc. ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการผลิตเทคโนโลยี pull-push spout บรรจุภัณฑ์แบบซองเหลว รวมถึงการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อการพัฒนาและการผลิตเครื่องดื่มยี่ห้อใหม่ Sports Pouch Beverage Company, Inc. เป็นเจ้าของชื่อเครื่องหมายการค้า “All American Sports Pouch” และมี “Process Pending Patent” สำหรับแพ็คเกจ Sports Pouch Beverage ที่มีรางน้ำแบบดึงดัน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: http://www.sportspouchinc.com

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ Safe Harbor: ข้อความบางส่วนในที่นี้ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยน ข้อความดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับแผนธุรกิจและการเงิน แนวโน้มธุรกิจ และรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานในอนาคต แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนอยู่ในข้อความดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามักจะระบุด้วยคำพูด: เชื่อ, คาดหวัง, คาดการณ์, ตั้งใจ, ประมาณการและการแสดงออกที่คล้ายคลึงกันหรือซึ่งโดยธรรมชาติจะอ้างถึงเหตุการณ์ในอนาคต คุณควรตรวจสอบและทำความเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดอย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน คำอธิบายของบริษัทเหล่านี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความผันผวนและผลลัพธ์รายไตรมาส การจัดการการเติบโต การแข่งขัน และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายละเอียดในการยื่นเอกสารของ SEC หากมี ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากข้อมูลดังกล่าวที่ระบุไว้ในที่นี้

ALLENDALE, Mich., 5 มิถุนายน 2550 (PRIME NEWSWIRE) — FieldTurf ได้รับเลือกให้ติดตั้งที่ศูนย์กีฬาในร่มแห่งใหม่ของ Grand Valley State ประกาศในวันนี้โดย Tim Selgo ผู้อำนวยการฝ่ายกรีฑาของ Grand Valley และ John Gilman ซีอีโอของ FieldTurf Tarkett FieldTurf จะได้รับการติดตั้งในสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในร่มแห่งใหม่ของ GVSU ในช่วงฤดูร้อนปี 2551 โดยอาคารมีกำหนดจะเปิดในฤดูใบไม้ร่วงนั้น

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการในร่มวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวจะใช้โดยทีมฟุตบอลของแกรนด์วัลเลย์และจะใช้โดยทีมนักกีฬาระหว่างวิทยาลัย GVSU อื่น ๆ กรีฑาภายในและสโมสรและชั้นเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

2549 แกรนด์วัลเลย์ชนะการแข่งขันระดับชาติ NCAA Division II เมื่อ Lakers เอาชนะ Northwest Missouri State นอกจากนี้ Grand Valley ยังมีผู้เล่น 5 คนที่ได้รับเกียรตินิยมจาก AP All-America เมื่อฤดูกาลที่แล้ว และมีผู้เล่นสี่คนจากทีมชื่อ ’06 ที่เพิ่งเซ็นสัญญากับ NFL

“เราให้ความสำคัญสูงสุดกับพื้นผิวที่เราจะใช้ในโรงงานแห่งใหม่ของเรา และเราเลือก FieldTurf” Selgo กล่าว “FieldTurf เป็นพื้นผิวเทียมที่ใกล้เคียงที่สุดกับหญ้าธรรมชาติ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่นักเรียนของเราที่ Grand Valley ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชั้นเรียนวิชาการ กีฬาในคลับ การแข่งขันกีฬาภายใน และกรีฑาระหว่างวิทยาลัย จะสามารถมีส่วนร่วมได้ดีที่สุด”

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถส่งมอบพื้นผิว FieldTurf อันล้ำสมัยไปยังวิทยาเขตในแถบมิดเวสต์อีกแห่งได้” Gilman กล่าว “ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความนิยมอย่างมากในภูมิภาคนั้น และเรารู้ว่าลูกค้าในพื้นที่ เช่น Detroit Lions, University of Michigan และอีกหลายๆ คนมีความยินดีอย่างยิ่งกับ FieldTurf ของพวกเขา นอกเหนือจากทีม Grand Valley ต่างๆ ที่จะใช้โรงงานแห่งใหม่ของพวกเขา เป็นเรื่องดีที่นักศึกษา GVSU จะได้รับโอกาสในการสัมผัสกับพื้นผิวกีฬาที่ดีที่สุดในโลก”

FieldTurf ได้จัดตั้งตัวเองเป็นสนามที่เลือกไว้ใน National Football League และในฟุตบอล NCAA ยี่สิบเอ็ดใน 32 ทีมของ NFL ในปัจจุบันใช้ FieldTurf ที่สนามกีฬาและ/หรือสถานที่ฝึกซ้อม ปัจจุบัน FieldTurf ใช้งานอยู่ในสนามฟุตบอลของ NCAA มากกว่า 40 สนาม รวมถึงเนบราสก้า มิชิแกน รัฐโอไฮโอ วิสคอนซิน โอเรกอน วอชิงตัน รัทเจอร์ส รัฐแคนซัส วิทยาลัยบอสตัน หลุยส์วิลล์ และมิสซูรี

FieldTurf Tarkett เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมพื้นผิวกีฬาและให้ความสามารถในการเช่าซื้อ วิศวกรรม และทรัพยากรการผลิตที่ไม่มีใครเทียบ นอกเหนือจากแบรนด์สนามหญ้าเทียม FieldTurf และ Prestige

ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้ว FieldTurf Tarkett ยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าประทับใจไม่แพ้กัน ซึ่งรวมถึงบาสเก็ตบอลไม้สังเคราะห์และไม้เนื้อแข็ง พื้นวอลเลย์บอลและโรงยิม สนามสควอชและแร็กเก็ตบอล ระบบป้องกันพื้นและระบบปูพื้น และห้องยกน้ำหนัก พื้น นอกจากนี้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FieldTurf Tarkett ยังมีลู่วิ่งในร่มและกลางแจ้ง ซึ่งรวมถึงระบบลู่วิ่ง ‘Le Monde’ ที่มีประสิทธิภาพสูง พื้นผิวสนามเด็กเล่น และพื้นผิวเทนนิสและกอล์ฟแบบครบวงจร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยม

IRVINE, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 5 มิถุนายน 2550) – วันนี้ Paciolan ประกาศว่าองค์กรกรีฑาของวิทยาลัยกำลังใช้เทคโนโลยี Paciolan อย่างรวดเร็วเพื่อมอบการบริการลูกค้าในระดับที่สูงขึ้นแก่แฟน ๆ และผู้บริจาคที่มีคุณค่า ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากการจัดการบัญชีออนไลน์อย่างเต็มที่ การนำเทคโนโลยีเสริมการบริการมาใช้อย่างรวดเร็วช่วยให้องค์กรกรีฑาสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางการเงินได้มากขึ้น การจัดการข้อมูลบัญชีออนไลน์

ลูกค้า Paciolan มีการใช้งานโซลูชันการพัฒนา Paciolan มากกว่า 90 แบบรวมถึง tFund และ Fundraiser’s Advantage Fundraiser’s Advantage ของ Paciolan ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาที่เพิ่งได้มาของ Paciolan ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับนักกีฬาระดับวิทยาลัยโดยเฉพาะ โดยเพิ่มจำนวนการติดตั้งทั้งหมดเกือบสองเท่านับตั้งแต่การซื้อกิจการในเดือนมิถุนายน 2549 เข้าถึงลูกค้าทั้งหมด 25 ราย เมื่อรวมกับพลังของโซลูชันการออกตั๋วของ Paciolan องค์กรด้านกรีฑาก็พร้อมที่จะมีมุมมองแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งประสบการณ์โดยรวมของผู้บริจาคกับองค์กรกรีฑาและการวัดเป้าหมายรายได้ประจำปีที่แม่นยำ

“ในการสร้างโปรแกรมของคุณ คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม” เคิร์ต แมคกัฟฟิน รองผู้อำนวยการกรีฑาฝ่ายพัฒนาและจำหน่ายตั๋วที่รัฐแคนซัสกล่าว “ในเวลาเพียงห้าปี เราเพิ่มจำนวนผู้บริจาคที่ใช้งานอยู่เกือบสองเท่าจาก 3,800 เป็น 7,200 ราย และเพิ่มรายได้จากการบริจาคเกือบ 50% ด้วยความช่วยเหลือจาก Fundraiser’s Advantage” แนวโน้มสู่ดิจิทัลทิคเก็ต

ลูกค้าขายตั๋วกรีฑาวิทยาลัยของ Paciolan 36 คนเลือกโซลูชันการจัดการการเข้าถึงของ Paciolan การจัดการการเข้าถึงของ Paciolan ให้โครงสร้างพื้นฐานที่เปิดใช้งาน “ตั๋วดิจิทัล” ตั๋วดิจิทัลช่วยให้แฟนๆ สามารถพิมพ์เอกสารที่บ้าน ถ่ายโอนข้อมูล และอื่นๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

องค์กรกรีฑายังคงควบคุมการขายตั๋วในตลาดรองด้วยโซลูชัน Ticket Marketplace ของ Paciolan ลูกค้าวิทยาลัย Paciolan สิบหกคนจะใช้งาน Ticket Marketplace ของ Paciolan ภายในสิ้นปี 2550 Ticket Marketplace ช่วยให้แฟน ๆ สามารถโพสต์และขายตั๋วที่ไม่ได้ใช้ผ่านทางไซต์กรีฑาที่ได้รับอนุญาตของมหาวิทยาลัย บริการนี้ไม่เพียงเพิ่มความพึงพอใจในหมู่แฟน ๆ และผู้บริจาคที่มีมูลค่าสูงเท่านั้น

แต่ยังช่วยให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อตั๋วที่ไม่มีให้บริการก่อนหน้านี้ได้ เพิ่มกลุ่มผู้ซื้อตั๋วที่คาดหวังสำหรับกิจกรรมในอนาคต เมื่อองค์กรกรีฑาใช้ตั๋วดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พวกเขาไม่เพียงรักษาผู้ถือตั๋วฤดูกาลปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเก็บเกี่ยวรางวัลทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งบริการเหล่านี้มอบให้กับแฟนๆ ผู้บริจาค และโรงเรียนของพวกเขาด้วย

Jim O’Neill รองผู้อำนวยการด้านกรีฑาของวิทยาลัยบอสตันกล่าวว่า “การเสนอการจัดการการเข้าถึงควบคู่ไปกับตลาดตั๋วทำให้เรามีพื้นฐานในการเปิดใช้งานตั๋วดิจิทัล” “ด้วยบริการใหม่ทั้งหมดที่เรามอบให้กับแฟนๆ และผู้บริจาคของเรา ควบคู่ไปกับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ Eagles Athletics ตั๋วดิจิทัลจึงเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับอนาคตของการจำหน่ายตั๋ว”ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จระยะยาว

Dave Butler ซีอีโอของ Paciolan กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับลูกค้าที่เป็นนักกรีฑาระดับมหาวิทยาลัยที่มีความคิดก้าวหน้า และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทั้ง 24 แห่งที่ต่อสัญญาระยะยาวกับ Paciolan ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา “ด้วยการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านตั๋ว การตลาด และการพัฒนาของ Paciolan องค์กรด้านกรีฑาช่วยให้พนักงาน แฟนๆ และผู้บริจาคมีฟังก์ชันการจัดการบัญชีออนไลน์ที่สมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่แฟนๆ และผู้บริจาค ด้วยบริการใหม่เหล่านี้ รายได้หลักทำให้ Paciolan เป็นผู้ชนะสำหรับแฟนๆ ผู้บริจาค และองค์กรด้านกรีฑาเหมือนกัน”เกี่ยวกับ Paciolan

Paciolan ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 เป็นผู้นำด้านการออกตั๋ว โดยให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีการจองตั๋ว การระดมทุน และการตลาดสำหรับสถานที่ชั้นนำทั่วอเมริกาเหนือ Paciolan จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการทั้งหมดที่ทำให้สถานที่ควบคุมความสัมพันธ์กับลูกค้า

แบรนด์ และศักยภาพในการสร้างรายได้ได้โดยตรง ตลาดหลัก ได้แก่ กรีฑาวิทยาลัย กีฬาอาชีพ ศิลปะการแสดง สนามกีฬาและพิพิธภัณฑ์ โดยรวมแล้ว ลูกค้า Paciolan ขายตั๋วได้มากกว่า 100 ล้านใบต่อปี คิดเป็นประมาณ 25% ของตั๋วงานแสดงสดทั้งหมดที่ขายในสหรัฐอเมริกา Paciolan เป็นบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

“เป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้วที่ Oakley อยู่เคียงข้างผมทั้งในและนอกมอเตอร์ไซค์” Lance Armstrong ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง แชมป์ตูร์เดอฟรองซ์เจ็ดสมัยให้ความเห็น “ตอนนี้ ด้วยการสนับสนุนของบริษัทและผู้ที่ชื่นชอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีแว่นตา เราสามารถช่วยสร้างความแตกต่างให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้หลายล้านคน”

Colin Baden ประธานบริษัท Oakley, Inc. กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ช่วยเหลือ Lance ในอุดมการณ์อันสูงส่งเช่นนี้ หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งและคว้าแชมป์ Tour de France เจ็ดสมัยติดต่อกัน แลนซ์คือผู้รอดชีวิตสูงสุดและเป็นไอคอนของ ความหวังสำหรับคนนับล้านที่กำลังมีชีวิตอยู่ด้วยโรคมะเร็ง

ในการสร้าง LIVESTRONG(tm) รุ่นพิเศษ Oakley ได้เลือกแว่นกันแดดสำหรับเล่นกีฬาที่ล้ำสมัยที่สุดสองรุ่น ได้แก่ เลนส์สปอร์ตชิลด์เลนส์เดียวที่เรียกว่า RADAR(tm) และแว่นตาเลนส์คู่ที่เรียกว่า FLAK JACKET(tm) คุณสมบัติการออกแบบรวมถึงกรอบสีดำเจ็ทที่เน้นสีเหลืองในส่วนประกอบที่เลือก เป็นการยกย่องสีโลโก้ของมูลนิธิแลนซ์ อาร์มสตรอง นอกจากนี้ “LIVESTRONG” ยังสลักด้วยเลเซอร์บริเวณด้านล่างของเลนส์ และถุง Microclear(tm) ที่ติดแท็กเป็นพิเศษสำหรับทำความสะอาดและจัดเก็บรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง

Oakley RADAR(tm) และ FLAK JACKET(tm) รุ่นพิเศษ LIVESTRONG(tm) นำเสนอ High Definition Optics(r) (HDO(r)) ของ Oakley ซึ่งให้ความคมชัดที่เหนือชั้น การเคลือบเลนส์ Hydrophobic แบบถาวรของ Oakley ต้านทานรอยเปื้อนและขับไล่น้ำ น้ำมัน และฝุ่นละออง ตัวเลือกแผ่นรองจมูกสองแบบ (รวมอยู่ด้วย) และการออกแบบเลนส์แบบเปลี่ยนได้ (เลนส์เสริมเป็นอุปกรณ์เสริม) ช่วยให้ผู้สวมใส่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการเล่นกีฬาโดยให้ความพอดีที่ปรับแต่งได้

เสริมด้วยการเคลือบเลนส์ Black Iridium(r) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดจำสีในขณะที่ให้การส่งผ่านแสงที่สว่างจ้า เลนส์กึ่งไร้ขอบให้มุมมองที่ไม่มีสิ่งกีดขวางที่โค้งรอบดวงตาเพื่อเพิ่มการมองเห็นรอบข้างให้สูงสุดด้วยความชัดเจนของ XYZ Optics(r) ที่ได้รับสิทธิบัตร 2,000 ชิ้นแรกของ LIVESTRONG(tm) รุ่นพิเศษ RADAR(tm) และ FLAK JACKET(tm) รุ่นพิเศษแต่ละรายการจะถูกจัดลำดับ เกี่ยวกับมูลนิธิแลนซ์ อาร์มสตรอง

มูลนิธิแลนซ์ อาร์มสตรองตั้งอยู่ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ให้อำนาจและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง รากฐานได้รับการแก้ไขด้วยความเชื่อที่ว่าในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง ความสามัคคีคือความแข็งแกร่ง ความรู้คือพลัง และทัศนคติคือทุกสิ่ง ในคำพูดของคนชื่อเดียวกัน “ฉันตั้งใจจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจของประเทศเราไม่อาจมองข้าม ไม่ว่าจะพูดคุยกับสมาชิกรัฐสภาหรือเดินทางไปประเทศเพื่อพบกับผู้รอดชีวิตและผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งชั้นนำ – ฉันคือ อุทิศตัวเองให้กับสาเหตุนี้” แลนซ์ อาร์มสตรอง ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งกล่าว

แลนซ์ถูกบังคับให้ออกจากจักรยานในปี 1996 ด้วยความเจ็บปวดอันแสนสาหัส เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งอัณฑะที่แพร่กระจายไปยังปอดและสมองในที่สุด เขาเข้ารับการผ่าตัดและเคมีบำบัดที่กัดเซาะกล้ามเนื้อของเขาและทำให้ไตเสียหายอย่างถาวร แลนซ์ปฏิเสธที่จะลาออกและเพิกเฉยต่อโอกาสรอดชีวิตที่หมอให้มา แลนซ์ค่อยๆ สร้างร่างกายของเขาขึ้นมาใหม่และคว้าแชมป์ตูร์ เดอ ฟรองซ์เจ็ดปีติดต่อกัน

เยี่ยมชมwww.livestrong.orgสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิแลนซ์ อาร์มสตรอง ไปที่www.oakley.com/livestrongสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแว่นตา RADAR(tm) และ FLAK JACKET(tm) ของ Oakley เกี่ยวกับโอ๊คลี่ย์ อิงค์

Oakley เป็นผู้นำระดับโลกในด้านออปติกประสิทธิภาพการเล่นกีฬา ซึ่งรวมถึงแว่นกันแดด แว่นตา และแว่นตาสายตาระดับพรีเมียม กลุ่มผลิตภัณฑ์เลนส์ของบริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้ ได้แก่ Dragon, Eye Safety Systems, Fox Racing, Mosley Tribes, Oliver Peoples และ Paul Smith Spectacles นอกจากธุรกิจค้าส่งทั่วโลกแล้ว บริษัทยังมีเครือข่ายค้าปลีก เช่น Bright Eyes, Oakley Stores, Sunglass Icon และ The Optical Shop of Aspen บริษัทยังมีเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา และอุปกรณ์เสริมแบรนด์โอ๊คลีย์ให้เลือกมากมาย ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.oakley.com

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามักระบุโดยการใช้คำต่างๆ เช่น “คาดหวัง” “เชื่อ” “วางแผน” “ตั้งใจ” “แสวงหา” “คาดการณ์” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “สมมติ” “โครงการ” “เป้าหมาย” “ได้” “จะ” “ควร” “อาจ” และ “ดำเนินต่อไป” เช่นเดียวกับคำและสำนวนที่คล้ายคลึงกัน แม้ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าบางข้อความจะแสดงออกมาต่างกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การริเริ่มของแบรนด์และค้าปลีก ความพยายามทางการตลาด การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะมีขึ้น การปรับปรุงการปฏิบัติงาน การส่งมอบเสื้อผ้าตรงเวลา

การตอบสนองต่อผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค และความสามารถในการขับเคลื่อนความสม่ำเสมอ การเติบโตที่ทำกำไร ความคาดหวัง ความเชื่อ การคาดหมาย วัตถุประสงค์ ความตั้งใจ แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทเกี่ยวกับอนาคตไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์จริง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่พิจารณาโดย แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะตลาดที่มีการแข่งขันสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราและความสามารถของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมและแนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในเวลาที่เหมาะสม

การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราและความสามารถของเราในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ความไม่แน่นอนของการสั่งซื้อและความต้องการ ความสามารถของเราในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

การเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้อื่นและความสามารถของเราในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรา การพึ่งพาซัพพลายเออร์หลักสำหรับวัสดุที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงช่องว่างของเลนส์ ความสามารถของเราในการผสานรวมธุรกิจที่ได้มาเข้ากับการดำเนินงานของเราได้สำเร็จ การพึ่งพานักกีฬาและบุคลิกภาพของเราในการรับรองผลิตภัณฑ์ของเรา และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศของเรา

รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและผลกระทบของโควตา ภาษีศุลกากร หรือข้อจำกัดอื่นๆ ในการนำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ของเรา ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ

นิวยอร์ก, 6 มิถุนายน 2550 (PRIME NEWSWIRE) — MMA Mobile Marketing Forum — go2(r) ( www.go2.com ) บริษัทสื่อมือถือชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและผู้ดำเนินการ go2 Mobile Content Network(tm ) ประกาศในวันนี้ว่าผลิตภัณฑ์สำรวจผู้บริโภคบนมือถือ go2 SpeedPoll(tm) ได้สร้างการตอบแบบสำรวจบนมือถือมากกว่าหนึ่งล้านครั้ง go2 SpeedPoll ให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับความต้องการ ความต้องการ และความคิดเห็นของผู้บริโภคอุปกรณ์พกพาเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์มือถือ ประเด็นร้อน และวัฒนธรรมสมัยนิยม

คำถาม go2 SpeedPoll จะได้รับคำตอบด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และรวมเข้ากับช่องทางเนื้อหาบนมือถือจำนวนมากของ go2 จึงมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ตรงเป้าหมาย จากคำถาม go2 SpeedPoll ที่แตกต่างกัน 164 ข้อที่นำเสนอแบบสุ่มให้กับผู้ใช้ go2 ในช่วงเก้าเดือน มีคำตอบของผู้บริโภคโดยเฉลี่ยมากกว่า 6,000 ต่อคำถามแต่ละข้อ และอัตราการตอบกลับโดยรวมมากกว่า 22 เปอร์เซ็นต์

go2 มีฐานผู้บริโภคที่ภักดีซึ่งทุกเดือนสร้างเซสชันผู้ใช้มือถือที่ไม่ซ้ำกันมากกว่าสองล้านครั้งและการดูเนื้อหาบนมือถือ 20 ล้านครั้งในผู้ให้บริการระบบไร้สายรายใหญ่ส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือ ตั้งแต่ปี 2544 go2 ได้ให้การดูหน้าเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มากกว่าหนึ่งพันล้านครั้งสำหรับเนื้อหาในท้องถิ่น ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งช่วยให้พวกเขาตัดสินใจในชีวิตประจำวันได้ go2 มีตำแหน่งในผู้ให้บริการไร้สายรายใหญ่ของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ รวมถึง Alltel, Amp’d, AT&T, Boost, Cingular, MetroPCS, Revol, Sprint Nextel และ Verizon ทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์พกพาเข้าถึงได้ง่ายทุกเวลา

“go2 SpeedPoll ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทั้งมีส่วนร่วมและให้ความบันเทิงแก่ฐานผู้ใช้ของเรา ในขณะที่ช่วยให้ go2 นำเสนอเว็บไซต์และช่องทางบนมือถือที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น โดยการเรียนรู้โดยตรงจากผู้ใช้ว่าพวกเขาต้องการเห็นอะไรมากที่สุดบนโทรศัพท์มือถือของพวกเขา” Lee Hancock กล่าว ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ go2 “แบบสำรวจ SpeedPoll เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้อุปกรณ์พกพามีโอกาสแบ่งปันความคิดเห็น ความต้องการ และความต้องการ และดูผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ได้ง่าย go2 SpeedPoll ได้สร้างคำตอบมากกว่าหนึ่งล้านคำตอบจากผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับคำถาม SpeedPoll โดยให้ข้อมูลอันมีค่าแก่เรา และพันธมิตรผู้โฆษณาและผู้ให้บริการของเรา”

มอนทรีออลและเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 6 มิถุนายน 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Dynasty Gaming Inc. (OTCBB:DNYFF) (TSX-V:DNY) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (“LOI”) กับ Shanda Interactive Entertainment Ltd. (Nasdaq:SNDA) บริษัทสื่อบันเทิงเชิงโต้ตอบชั้นนำของจีน LOI นี้จะอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองบริษัท ซึ่งนำไปสู่การอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ MahjongMania ของ Dynasty โดย Shanda นอกจากนี้ LOI จะอนุญาตให้มีการสำรวจวิธีที่ Dynasty และ Shanda อาจร่วมกันไล่ตามตลาดเกมออนไลน์ของจีน Shanda เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเกมรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยมีรายได้เกมออนไลน์ 65.3 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปี 2550

“Shanda เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และเราอยู่ในฐานะที่จะจัดหาซอฟต์แวร์ระดับแนวหน้าสำหรับ Mahjong เวอร์ชันออนไลน์ ซึ่งเป็นเกมที่เล่นกันอย่างแพร่หลายที่สุดของจีน” Albert Barbusci ผู้บริหารระดับสูงของ Dynasty กล่าว “การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ Mahjong ของเรากับ Shanda จะเป็นส่วนเสริมที่สำคัญในการผสมผสานผลิตภัณฑ์ของพวกเขา และจะแสดงถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในกลยุทธ์ทางธุรกิจในจีนของเรา”

“ซอฟต์แวร์ไพ่นกกระจอกของราชวงศ์นั้นน่าประทับใจ” Tianqiao Chen ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Shanda กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้พูดคุยถึงวิธีการต่างๆ ในการทำงานร่วมกับไดนาสตี้ในอนาคต” TSX Venture Exchange ไม่ได้ส่งต่อผลประโยชน์ของการทำธุรกรรมที่เสนอและไม่ได้อนุมัติหรือไม่อนุมัติเนื้อหาของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยธรรมชาติแล้ว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ไตร่ตรองไว้ เราพิจารณาข้อสมมติซึ่งข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล แต่ขอเตือนผู้อ่านว่าสมมติฐานเหล่านี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา อาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้องในท้ายที่สุด เกี่ยวกับไดนาสตี้เกมมิ่งอิงค์

ด้วยความร่วมมือกับ 95Joy ในกรุงปักกิ่ง Dynasty Gaming ผ่านทางบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมด กำลังดำเนินการตามข้อตกลงอย่างจริงจังกับบริษัทใหญ่ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อการพัฒนา การตลาด และการจัดจำหน่ายแอปพลิเคชันออนไลน์ที่รัฐบาลอนุมัติสำหรับซอฟต์แวร์ Mahjong ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน

ความสำเร็จจนถึงปัจจุบันรวมถึงการก่อตั้งความสัมพันธ์กับ Beijing Junnet Science and Technology Company Limited ( www.junnet.cn ) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายบัตรเติมเงินรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สำหรับการตลาดและการจัดจำหน่ายบัตรเติมเงินสำหรับการเข้าถึง play-for- จุดรุ่นของไพ่นกกระจอกบนเว็บไซต์ในประเทศจีน นอกจากนี้ Dynasty ยังได้ลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับ Sohu.com Inc. ( www.sohu.com ) ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูล ความบันเทิง และการสื่อสารออนไลน์แบบโต้ตอบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดของจีน โดยมีพอร์ทัลชั้นนำที่มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 100 ล้านคน

ความสัมพันธ์ของไดนาสตี้กับ Sun Media Investment Holdings Ltd. ( www.chinasunmedia.com ) ผู้ให้บริการมัลติมีเดียเอกชนรายใหญ่ที่สุดของจีน แสดงถึงช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้ถึงไพ่นกกระจอกออนไลน์ ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของจีน ข้อตกลงกับ Las Vegas From Home.com Entertainment Inc. ( www.lvfh.com ) ทำให้ Dynasty สามารถจัดหาเกม Mahjong ให้กับพันธมิตรช่องทางการตลาดทั้งหมดของตน

ร่วมกับ LVFH ที่มีชุดเกมพิเศษยอดนิยมสไตล์เอเชียเต็มรูปแบบของ LVFH การแข่งขันสำหรับที่นั่งในงาน World Cup of Mahjong ที่จะจัดขึ้นในมาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะทำหน้าที่เป็นสิ่งจูงใจสำหรับผู้เล่นในจักรวาลขนาดใหญ่

หุ้นสามัญจำนวน 92.3 ล้านหุ้นของ Dynasty Gaming ที่ออกและจำหน่ายแล้วนั้นถือครองโดยนักลงทุนชาวแคนาดาและสหรัฐอเมริกาอย่างกว้างขวาง ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ Dynasty Gaming สามารถพบได้ที่www.dynastygaming.comและที่ SEDAR ( www.sedar.com ) ภายใต้ Dynasty Gaming Inc. เกี่ยวกับ Shanda Interactive Entertainment Limited

Shanda Interactive Entertainment Limited เป็นบริษัทสื่อบันเทิงเชิงโต้ตอบชั้นนำในประเทศจีน Shanda นำเสนอเนื้อหาความบันเทิงที่หลากหลาย รวมถึงเกมออนไลน์แบบเล่นหลายคนและเกมออนไลน์ทั่วไปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศจีน พร้อมด้วยเกมหมากรุกและกระดานออนไลน์ เกมบนเครือข่าย PC และการ์ตูน วรรณกรรม และดนตรีที่หลากหลาย แพลตฟอร์มความบันเทิงเชิงโต้ตอบของ Shanda ดึงดูดฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่และภักดี

ซึ่งมาจากที่บ้านมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ใช้แต่ละคนสามารถโต้ตอบกับคนอื่นๆ ได้หลายพันคน และเพลิดเพลินกับเนื้อหาความบันเทิงแบบโต้ตอบที่ Shanda นำเสนอ ปฏิสัมพันธ์เสริมสร้างชีวิตของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shanda กรุณาเยี่ยมชมhttp://www.snda.com