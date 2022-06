SBOBET Mobile นักวิ่งฝ่าสายฝน

SBOBET Mobile เมืองแอตแลนติก — ก่อนที่ชาริน คุตต์จะลงแข่งในรายการ April Fools Race ของรีสอร์ทในเช้าวันเสาร์ เธอถือว่าตัวเองเป็นผู้ชนะ

ขณะเดินจากโรงจอดรถที่ Resorts Casino Hotel ไปยังจุดเริ่มต้นการแข่งขัน เธอตัดสินใจหยุดที่เครื่องสล็อตแมชชีนธีม Elvis Presley มันจ่ายเงินออก คุตต์ได้รับรางวัล $200

“เครื่องเอลวิสกำลังเรียกชื่อฉัน” คุตต์ วัย 49 ปีจากอีสต์ฮันโนเวอร์กล่าว “ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่เหลือของวัน ฉันสามารถพูดได้ว่าฉันคือผู้ชนะ”

การวิ่งวันเสาร์คือ 7K (4.3 ไมล์) และ 11K (6.83 ไมล์)

คริสโตเฟอร์ มิลลาร์ด วัย 26 ปี คว้าแชมป์ 7K ประเภทชาย ดอว์น เลเส็ก วัย 41 ปี คว้าแชมป์ประเภทหญิง

วิลเลียม คุก วัย 63 ปี คว้าแชมป์ชาย 11K Britt Miller วัย 31 ปี คว้าแชมป์หญิง 11K

ซีรีส์การแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปในวันนี้ด้วยฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 13.1 ไมล์ นักวิ่งกว่า 2,000 คนลงทะเบียนในช่วงสุดสัปดาห์ แอตแลนติกซิตี้มาราธอนเต็มรูปแบบจะจัดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วง

การวิ่งวันเสาร์เป็นการเปลี่ยนจังหวะของ Dawn Weber วัย 47 ปีจากฟิลาเดลเฟีย

“มันเป็นช่วงพักที่ดีจากตารางการแข่งขันของฟิลาเดลเฟีย” เวเบอร์กล่าว “อย่างน้อยที่นี่ คุณไม่จำเป็นต้องหลบรถเหมือนในฟิลาเดลเฟีย”

Marc Gustafson วัย 35 ปีจาก Gloucester กล่าวว่าเขาใช้ 7K เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน

เมืองแอตแลนติก — Pink ผู้ชนะรางวัลแกรมมี่สามครั้ง Pink จะแสดงที่ชายหาดของรีสอร์ทในเดือนกรกฎาคม

นักร้องวัย 37 ปีรายนี้เป็นนักแสดงคนแรกที่ได้รับการประกาศในซีรีส์คอนเสิร์ตที่ทุกคนรอคอย ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าชมเมืองได้หลายหมื่นคนในวันธรรมดาในฤดูร้อน

Pink มีกำหนดจะขึ้นเวทีในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 2017 Atlantic City BeachFest Concert Series นำเสนอโดย Live Nation พร้อมกับ Casino Reinvestment Development Authority และเมือง

คอนเสิร์ตนี้จะเป็นการแสดงเดี่ยวของนักร้องในฝั่งตะวันออกของฤดูกาล ตามคำแถลงของ Live Nation และตามเว็บไซต์ของเธอ มันเป็นหนึ่งในไม่กี่วันที่ศิลปินได้กำหนดไว้ในอเมริกาเหนือ

“Pink นำเสนอหนึ่งในการแสดงสดที่น่าตื่นเต้นและทรงพลังที่สุดในอุตสาหกรรม” Geoff Gordon ประธานภูมิภาค Live Nation Philadelphia กล่าวในแถลงการณ์

ตั๋วจะวางจำหน่ายในวันที่ 5 พฤษภาคมผ่านทางticketmaster.com

ยังไม่มีการประกาศคอนเสิร์ตเพิ่มเติมสำหรับซีรีส์นี้ แต่จะมีมาอีกเรื่อยๆ ตาม Live Nation

Chris Howard กรรมการบริหาร CRDA กล่าวว่าเอเจนซี่และ Live Nation อยู่ในการเจรจาขั้นสูง

“ฉันคิดว่าเราค่อนข้างใกล้เคียงกับการประกาศเพิ่มเติม ไม่มีอะไรที่ฉันสามารถแบ่งปันได้ในขณะนี้ (แต่) ยังมีอีกมากระหว่างทาง” ฮาวเวิร์ดกล่าว

ฮาวเวิร์ดกล่าวว่าจุดหนึ่งของคอนเสิร์ตในวันพุธคือการนำฝูงชนในช่วงกลางสัปดาห์มาที่แอตแลนติกซิตี้

ฮาวเวิร์ดกล่าวว่า “ความพยายามของเราคือการขยายวันหยุดสุดสัปดาห์หรือดึงดูดการเยี่ยมชมเมืองในช่วงกลางสัปดาห์

Rummy Pandit กรรมการบริหารของ Lloyd D. Levenson Institute of Gaming, Hospitality and Tourism ที่ Stockton University ระบุ คอนเสิร์ตอาจทำให้อัตราการเข้าพักโรงแรมของเมืองเพิ่มขึ้นเป็นช่วงสุดสัปดาห์

อัตราการเข้าพักทั้งหมดสำหรับทั้งโรงแรมเล่นเกมและ nongaming ในแอตแลนติกซิตีอยู่ระหว่างร้อยละ 85 ถึง 86 เปอร์เซ็นต์ในวันพุธในเดือนกรกฎาคม บัณฑิตเชื่อคอนเสิร์ต Pink เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

“ฉันคิดว่ามันจะเพิ่มอัตราการครอบครองให้ขายหมดอย่างแน่นอน” บัณฑิตกล่าว

บัณฑิตกล่าวว่า Pink มีผู้เข้าร่วมประชุมเฉลี่ยระหว่าง 15,000 ถึง 20,000 ในระหว่างการทัวร์ “The Truth About Love” ปี 2013 ของเธอ Billboard Magazine ยกให้เป็นทัวร์ขายดีอันดับสามของปี 2013

Pink มี 14 ซิงเกิ้ลใน 10 อันดับแรกของชาร์ต Billboard’s Hot 100 ในบรรดาซิงเกิ้ลที่โด่งดังที่สุดของเธอ ได้แก่ “Just Give Me a Reason” และ “Sober”

การแสดงคอนเสิร์ตซีรีส์ Atlantic City Beach ก่อนหน้านี้มีการแสดงโดย Maroon 5, Zac Brown Band และ Jimmy Buffett & The Coral Reefer Band

การแสดงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระยะเวลา 3 ปี มูลค่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับ CRDA ซึ่งกำหนดให้ Live Nation ต้องจัดคอนเสิร์ตชายหาดหรืองานอีเวนต์อย่างน้อย 6 ครั้ง ซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วม 30,000 คนขึ้นไปที่เมืองแอตแลนติกซิตีในช่วงฤดูร้อนนี้และฤดูร้อนหน้า

Live Nation กล่าวว่าตั๋วคอนเสิร์ต Zac Brown Band ประมาณ 20,000 ใบถูกขายหรือแจกไปเมื่อปีที่แล้ว ขณะที่คนประมาณ 25,000 คนถูกคาดหมายที่งานแสดง Jimmy Buffet ในกลางเดือนสิงหาคม

อย่างไรก็ตาม คอนเสิร์ต Florida Georgia Line และ Blink 182 ถูกยกเลิกในวันแรงงานสุดสัปดาห์ปีที่แล้วเนื่องจากพายุโซนร้อนเฮอร์มีน คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่มีขนาดเล็กลงในวันที่ 22 กันยายน โดยมี Bell Biv Devoe และ En Vogue ปิดท้ายซีรีส์

เป็นการแสดงอาร์แอนด์บีรายการเดียวในซีรีส์คอนเสิร์ตของปีที่แล้ว

Marty Small ประธานสภาเทศบาลเมืองกล่าวว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นการแสดงของ Pink แต่หวังว่าการแสดงในเมืองอื่นๆ เช่น Bell Biv Devoe และ En Vogue จะทำให้ชายหาดของมหาสมุทรแอตแลนติกซิตี้สวยงามในฤดูร้อนนี้

“ฟังนะ อะไรก็ตามที่จะนำพาผู้คนมายังแอตแลนติกซิตี้คือชัยชนะ อย่างไรก็ตาม มันสำคัญมากที่เราจะต้องกระจายพอร์ตโฟลิโอด้านความบันเทิงของเรา และเราตั้งตารอที่จะนำการแสดงในเมืองระดับ A เข้ามาด้วยเช่นกัน” สมอล กล่าว

Small จะไม่เจาะจงเกี่ยวกับการกระทำบางอย่าง แต่กล่าวว่ามีโอกาสอยู่ที่นั่น

“Live Nation เป็นบริษัทด้านความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และผ่าน CRDA พวกเขามีทรัพยากรสำหรับจัดคอนเสิร์ตเหล่านี้ ไม่มีใครที่ Live Nation คิดได้ว่าพวกเขารับไม่ได้” Small กล่าว

ผู้คนรวมกันมากกว่า 100,000 คนเข้าร่วมการแสดงของ Blake Shelton และ Lady Antebellum ในปี 2014 และอีก 80,000 คนเข้าร่วมคอนเสิร์ต Maroon 5 และ Rascal Flatts ในปี 2015

Howard จาก CRDA กล่าวว่า “ความพยายามของฝ่ายบริหารของ Christie ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของแอตแลนติกซิตีกำลังได้รับผลตอบแทนโดยการดึงดูดนักแสดงชั้นนำมาที่เมืองนี้ เช่น ซุปเปอร์สตาร์อย่าง Pink

เทศกาลรถบรรทุกอาหารและเพลงคันทรีสองวันมีกำหนดสำหรับ Bader Field 30 กันยายนและ 1 ตุลาคม การแสดงดนตรีคันทรีเช่น Dan และ Shay, Chase Rice และ Eli Young Band จะเป็นพาดหัวการแสดงกับศิลปินอีก 17 คน

ดอน การ์เดียน นายกเทศมนตรีเมืองแอตแลนติกซิตี ระบุในถ้อยแถลงว่า “เมืองแอตแลนติกซิตี้เป็นเมืองชายฝั่งชั้นนำที่นำคอนเสิร์ตอันน่าตื่นเต้นมาสู่ชายหาด” “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ Live Nation จะนำ Pink มาสู่แอตแลนติกซิตี้”

EGG HARBOR TOWNSHIP — Teresa Enlow นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ในศูนย์จ้างงาน Wal-Mart ในเช้าวันอังคารเพื่อกรอกใบสมัครงานที่เมืองที่จะถึงนี้

ถิ่นที่อยู่อาศัย Egg Harbor City อายุ 52 ปีเคยทำงานที่ Wal-Mart ใน Williamstown แต่ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งชั่วคราว เธอมองหางานในคาสิโน ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าอื่นๆ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

“ฉันต้องการการจ้างงาน” เธอกล่าว “มันเป็นเรื่องยาก มันเป็นเรื่องยากจริงๆ”

สำหรับผู้สมัครเช่น Enlow การเปิดร้านช่วงฤดูร้อนที่ Fire Road และ Black Horse Pike และงาน 300 ตำแหน่งที่นำมาเป็นโอกาสในการบรรเทา Wal-Mart Supercenter มาถึงในขณะที่ภูมิภาคนี้เกี่ยวข้องกับการปิดร้านใหญ่บางแห่งและอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นจาก 7.7 เปอร์เซ็นต์เป็น 8.2 เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมา

Kmart ใน Pleasantville ปิดประตูในเดือนมีนาคม ตามด้วยการประกาศปิดจาก hhgregg และ Rue21 ใน Mays Landing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มระดับชาติสำหรับบริษัทแม่ที่ดำเนินการโซ่

Wal-Mart แห่งใหม่จะ “จัดหางานให้กับคนจำนวนมาก” James “Sonny” McCullough นายกเทศมนตรีเมือง Egg Harbor ตั้งข้อสังเกต “เราเห็นการพัฒนาอย่างมากในพื้นที่การค้า”

แต่มันอาจจะออกมาไม่สมบูรณ์แบบ แม้ว่า Wal-Mart ใหม่คาดว่าจะดึงดูดลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าที่ Kmart แต่ก็สามารถดึงผู้ซื้อออกจาก Wal-Mart อื่นใน Mays Landing หรือต่อสู้กับการแข่งขันจากร้านค้าขนาดใหญ่อื่น ๆ ในพื้นที่ Richard Perniciaro ผู้อำนวยการกล่าว ของศูนย์วิจัยระดับภูมิภาคและธุรกิจที่วิทยาลัยชุมชนแอตแลนติกเคป

แนวโน้มค้าปลีกทั่วประเทศที่ลดลงอาจชี้ให้เห็นถึงปัญหาในการรับผู้เช่าหรือทำให้ธุรกิจมีชีวิตอยู่ได้ นอกจากนี้ Wal-Mart แห่งใหม่ยังสามารถดึงธุรกิจออกจากร้านค้าอื่นๆ ได้ นำไปสู่การปิดกิจการเพิ่มเติมและงานสูญเสียมากขึ้น เขากล่าว

“มีแนวโน้มระดับชาติกำลังเกิดขึ้น … ฉันไม่แน่ใจว่าแรงกดดันในท้องถิ่นกำลังขับเคลื่อนมันจริงๆ” เขากล่าว “ในขณะนั้น (โครงการ Wal-Mart) มีการวางแผน มีการเติบโตอย่างมากในพื้นที่นี้”

Wal-Mart SuperCenter ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่เดิมของ Atlantic Electric จะครอบคลุมพื้นที่เกือบ 190,000 ตารางฟุตของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 250,000 ตารางฟุตที่ Oak Tree Plaza การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2559 อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ย้อนกลับไปกว่า 10 ปี

The Wolfson Group ผู้พัฒนาเว็บไซต์ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนเว็บไซต์ของ Plaza บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึง Planet Fitness, Petco, Sally Beauty, Coco nails และร้าน T-Mobile ไม่มีคำว่าธุรกิจเพิ่มเติมจะเปิดเมื่อใด ไม่สามารถติดต่อตัวแทนของ Wolfson Group เพื่อแสดงความคิดเห็นได้

งานที่มีอยู่ในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เช่น Wal-Mart อาจเหมาะกับคนงานคาสิโนที่ถูกเลิกจ้าง แต่เมื่อเทียบกับงานอื่น ๆ ที่มีอยู่ งานเหล่านี้มักเป็นงานที่ได้ค่าตอบแทนต่ำ Perniciaro กล่าว จากข้อมูลล่าสุดของสำนักสถิติแรงงาน ค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยสำหรับงานค้าปลีกในพื้นที่แอตแลนติกซิตีคือ 11.97 ดอลลาร์ และค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 13.07 ดอลลาร์

“แต่สำหรับคนตกงานและทำงานนอกเวลาบางคน การย้ายมาทำงานเต็มเวลาจะดีสำหรับพวกเขา” เขากล่าว

Oak Tree Plaza ไม่ใช่การพัฒนาเพียงแห่งเดียวในเรดาร์ของแอตแลนติกเคาน์ตี้ ในเมืองแฮมิลตัน โครงการที่เดิมได้รับการอนุมัติในปี 2010 เพื่อสร้างศูนย์การค้าขนาด 270,000 ตารางฟุต ถูกกำหนดให้เดินหน้าในเดือนมกราคม 2559 เมื่อผู้พัฒนา Benderson Development ได้รับการอนุมัติให้เคลียร์ที่ดิน

การก่อสร้างยังไม่เริ่ม ไม่สามารถติดต่อตัวแทนของ Benderson Development เพื่อแสดงความคิดเห็นได้

เมื่อต้นเดือนนี้ ข้อเสนอในการสร้างร้านขายของชำ Lidl ขนาด 35,962 ตารางฟุตบน Black Horse Pike ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการการวางแผนเมือง Egg Harbor

McCullough กล่าวว่าเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการแข่งขันในร้านค้า – ร้านค้าจำนวนมากขึ้นสามารถดึงดูดผู้ซื้อจากพื้นที่ที่ใหญ่กว่าได้ เขากล่าว และเขาคิดว่าเคาน์ตีน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ซื้อ

เมืองแอตแลนติก — การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินของโรงเรียนในท้องถิ่นจะลดลงประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2560-2561 เนื่องจากเขตจะชำระหนี้ค่าก่อสร้าง ผู้บริหารธุรกิจของโรงเรียน Celeste Ricketts บอกกับคณะกรรมการโรงเรียนในการพิจารณาเรื่องงบประมาณเมื่อวันพฤหัสบดี

การลดลงนี้ แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของจำนวนเงินทั้งหมด 88.8 ล้านดอลลาร์ที่เรียกเก็บจากภาษีท้องถิ่น แต่ก็เป็นหนึ่งในหลายขั้นตอนที่จะดำเนินการในอีกหลายปีข้างหน้าเพื่อลดภาษี

งบประมาณโรงเรียนปี 2017-18 ที่คาดการณ์ไว้ที่ 165.2 ล้านดอลลาร์ที่คณะกรรมการอนุมัติ ต่ำกว่างบประมาณปีปัจจุบันที่ 173 ล้านดอลลาร์เกือบ 7.7 ล้านดอลลาร์

SBOBET Mobile ซึ่งรวมถึงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 32 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับอนุมัติโดยเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายนักบินของแอตแลนติกซิตี ส่งผลให้เงินช่วยเหลือของรัฐทั้งหมดของเมืองนี้เกือบ 51 ล้านดอลลาร์

การลดความช่วยเหลือและงบประมาณดังกล่าวได้ช่วยลดการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินในท้องถิ่นมากกว่า 45 ล้านดอลลาร์ จากระดับสูงสุดที่มากกว่า 135 ล้านดอลลาร์ในปี 2557

การจัดเก็บภาษีเพื่อสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานยังคงทรงตัวที่ 81.9 ล้านดอลลาร์ในปีที่สาม

ผลกระทบต่อผู้เสียภาษีในท้องถิ่นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด Ricketts กล่าวว่าพวกเขายังคงทำงานร่วมกับเมืองเพื่อพิจารณาว่าจะมีการแจกจ่ายการจ่ายเงิน PILOT ของคาสิโนอย่างไร

เงินเดือนเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านดอลลาร์ แต่ค่าสวัสดิการลดลง 5.2 ล้านดอลลาร์เนื่องจากเขตเปลี่ยนจากแผนส่วนตัวเป็นแผนสวัสดิการด้านสุขภาพของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาใหม่กับสมาคมการศึกษาแอตแลนติกซิตี

ครม.อนุมัติสัญญาครูใหม่ ทบทวนงบประมาณ

ATLANTIC CITY — คณะกรรมการโรงเรียนในท้องถิ่นเมื่อวันพุธได้อนุมัติสัญญาฉบับใหม่กับครูและ s…

เขตจะเสียเงินค่าเล่าเรียนประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์จากเขตส่งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากการลงทะเบียนเรียนจากเขตที่ส่งไปลดลงและการลดต้นทุนค่าเล่าเรียนเนื่องจากต้นทุนของเขตลดลง

การลงทะเบียนจากเขตที่ส่งได้ลดลงจาก 574 ในปี 2556 เป็น 434 ในปี 2559 เนื่องจากมีนักเรียนน้อยลงในเขตที่ส่ง และจำนวนมากขึ้นเลือกตัวเลือกอื่นๆ เช่น กฎบัตร ทางเลือก และโรงเรียนอาชีวศึกษา

อัลเลน โธมัส รองประธานคณะกรรมการแนะนำให้เขตพิจารณาแผนการตลาดเพื่อเน้นโปรแกรมบางอย่างของเขต เช่น JROTC และทีมงาน เพื่อคัดเลือกนักศึกษา

“จากจุดยืนทางธุรกิจ การลงทุนเพื่อรักษาพวกเขาไว้” เขากล่าว

เขตยังจัดสรรงบประมาณเกือบ 8 ล้านดอลลาร์สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนเช่าเหมาลำในปี 2560-2561 ซึ่งรวมถึง K-8 และนักเรียนมัธยมปลาย

สมาชิกคณะกรรมการ Patricia Bailey ถามเกี่ยวกับสถานะของโรงเรียนที่ปิด New Jersey Avenue และ Indiana Avenue ผู้ช่วยผู้กำกับการ แบร์รี คาลด์เวลล์กล่าวว่าการประเมินอยู่ในระดับต่ำ แต่พวกเขากำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆ เขากล่าวว่า Indiana Avenue ยังคงเป็นโรงเรียนอยู่ และทางเขตกำลังมองหาทางเลือกในอนาคตเมื่อสัญญาเช่าที่มีค่าใช้จ่ายสูงในสำนักงานบริหารหมดลง

ไม่มีการวางแผนการลดกำลังแรงงาน นับตั้งแต่มีการจ้างงานลดลงมากกว่า 220 ตำแหน่งในปี 2558

โรนัลด์ ฟิชเชอร์ ผู้เฝ้าสังเกตรัฐกล่าวว่าเป้าหมายในตอนนี้คือการรักษาโปรแกรมการศึกษาในขณะที่ลดต้นทุนอื่นๆ จะออกพันธบัตรอีกฉบับในปีหน้า

“การประหยัดต้นทุนจะเกิดขึ้นทีละน้อย” ฟิชเชอร์กล่าว

ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการครอบคลุมวันที่สามของร่าง NFL หรือที่เรารู้จักกันในนามชาวเจอร์ซีย์ชอร์ว่าเสียเวลาไปชายหาด

อันที่จริงก็ไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้น

The Eagles คัดเลือกผู้เล่นบางคนที่ไม่เพียงแต่มีศักยภาพ แต่ยังมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจอีกด้วย

Mack Hollins ผู้รับรอบที่สี่จาก University of North Carolina เป็นแฟนตัวยงของสัตว์ประหลาด

เขากำลังวางแผนที่จะนำงูสัตว์เลี้ยงสองตัวของเขา — งูหลามบอลและงูเหลือมซันโลว์ — เข้าเมือง

“ฉันจะไปหาจระเข้ที่โรงเรียน แต่เพื่อนร่วมห้องบอกว่าไม่” เขากล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อวันเสาร์ “พ่อของฉัน (Richard) มีสิงโตตัวหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาโดยที่เขาเก็บไว้ในกรงขนาดใหญ่ในบ้านของเขา”

ตางูตัวเดียวที่ฉันเคยเห็นอยู่ที่โต๊ะเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งที่ Borgata Hotel Casino & Spa และฉันต้องการให้มันเป็นเช่นนั้น

อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรเหนือกว่าการเดินทางของราซูล ดักลาสไปยังฟิลาเดลเฟีย

ดักลาส ชาวอีสต์ออเรนจ์ มาถึงโนวาแคร์ คอมเพล็กซ์ในวันเสาร์ หนึ่งวันหลังจากที่ Eagles ดราฟต์คอร์เนอร์แบ็กของมหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนียในรอบที่สาม

“เส้นทางสู่ NFL ของผมเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานและยากลำบากกับความยากลำบากมากมาย” ดักลาสกล่าว “ฉันได้เรียนรู้ที่จะชื่นชมทุกสิ่งที่เข้ามา ฉันไม่ถือสาอะไรทั้งนั้น” (tncms-asset)b7529d1a-2d23-11e7-a0a6-00163ec2aa77(/tncms-asset)

ดักลาสจำเป็นต้องปรับปรุงวิชาการของเขาหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม East Orange Campus ดังนั้นเขาจึงสมัครเข้าเรียนที่ Nassau Community College ในเมืองการ์เดนซิตี้ รัฐนิวยอร์ก

เขามีเงินน้อยมาก ทำให้เขาต้องอยู่กับเพื่อนบ่อย ๆ และนอนบนพื้น เขาจะสั่งจากเมนูดอลลาร์ที่ McDonald’s และกินอาหารกลางวันครึ่งหนึ่งและเก็บส่วนที่เหลือไว้สำหรับอาหารค่ำ

“ฉันจะเดินไปที่แมคโดนัลด์ท่ามกลางหิมะและสั่งของห้าอย่าง” ดักลาสกล่าว “ฉันจะกินสองอันตอน 12 นาฬิกาและเก็บที่เหลือไว้ทีหลัง

“ฉันซ้อมตอนท้องว่างบางครั้งไปโรงเรียนตอนท้องว่าง ทุกครั้งที่ฉันกินตอนนี้ ฉันคิดว่ามันเหมือนกับการทำอาหารที่พลาดไปในขณะที่ฉันยังอยู่ในวิทยาลัย”

การต่อสู้และการเสียสละได้มอบทุนการศึกษาให้กับเวสต์เวอร์จิเนีย ซึ่งเขาเพิ่งเริ่มต้นใช้งานเป็นเวลาสองปีสำหรับนักปีนเขา และตอนนี้เขากำลังจะไปที่เดอะอีเกิลส์

และเขาควรจะสร้างผลกระทบทันที นักเตะสูง 6 ฟุต 2, 209 ปอนด์มีโอกาสที่จะออกสตาร์ทเป็นมือใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่การเลือกรอบสอง ซิดนีย์ โจนส์ กองหลังของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน กำลังพักฟื้นจากเอ็นร้อยหวายด้านซ้ายที่ฉีกขาด

ดักลาส โจนส์ และฮอลลินส์เป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนดราฟต์ของ Eagles ซึ่งอย่างน้อยบนกระดาษก็ดูน่าประทับใจ

พวกเขามีความต้องการหลายอย่างและจัดการกับพวกเขาทั้งหมด

ดักลาสและโจนส์จัดการแข่งขันที่จำเป็นมากที่คอร์เนอร์แบ็ค แม้ว่าโจนส์จะพลาดอย่างน้อยสองสามเกมแรกเป็นอย่างน้อย

Donnel Pumphrey เลือกรอบที่สี่จากซานดิเอโกสเตต ผู้เล่นที่น่าตื่นเต้นและมีพลังในรูปแบบของ Darren Sproles ถูกมองว่าเป็นทายาทของ Sproles ที่ชัดเจนและเพิ่มความลึกในการวิ่งกลับ

Hollins ถือได้ว่าเป็นผู้เล่นทีมพิเศษที่ดีที่สุดในร่างและจะท้าทายเวลาเล่นด้วยการรุก

Shelton Gibson ตัวรับสัญญาณไวด์ไวด์ อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของเวสต์เวอร์จิเนีย ทำให้ Eagles เป็นภัยคุกคามอย่างลึกซึ้งครั้งแรกของพวกเขาตั้งแต่ DeSean Jackson ออกจากเมืองหลังฤดูกาล 2013

แนวรับ Derek Barnett การเลือกรอบแรกของพวกเขาน่าจะเป็นผู้จ่ายบอลที่ยอดเยี่ยม

บางทีที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาร่างผู้เล่นที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ในประวัติย่อมากกว่าเครื่องหมายคำถาม

พวกเขาเบือนหน้าหนีจากผู้เล่นที่มีข้อขัดแย้ง เช่น นักวิ่งหลัง Dalvin Cook และ Joe Mixon เพื่อสนับสนุนผู้ชายที่มีแนวโน้มว่าจะโดดเด่นทั้งในและนอกสนาม

The Eagles ไม่ต้องการให้หน้าใหม่ของแฟรนไชส์ของพวกเขามีตำหนิใดๆ

ไม่มีใคร – ไม่ใช่ฉัน ไม่ใช่คุณ ไม่ใช่ Mel Kiper Jr. ผู้เชี่ยวชาญด้านร่าง ESPN หรือแม้แต่โค้ช Doug Pederson ของ Eagles ก็รู้แน่นอนว่าพวกเขามีอาการอย่างไร

Barnett อาจเป็น Trent Cole คนต่อไปหรือ Jon Harris คนต่อไป

โจนส์คาดว่าจะฟื้นตัวเต็มที่ แต่อย่างที่ Ryan Howard สามารถบอกคุณได้ มันไม่ใช่การรับประกัน

Pumphrey การเลือกรอบที่สี่เป็นผู้วิ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์ NCAA FBS แต่เขาตัวเล็กกว่า Caleb Sturgis ตัวเตะจาก Eagles

ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง

สองสามเดือนที่ผ่านมา ฉันแบ่งปันเรื่องราวสองสามเรื่องจากผู้อ่านเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่นที่โต๊ะ นั่นทำให้เกิดการตอบสนองหลายครั้ง โดยสิ่งที่ผิดปกติที่สุดมาจากเอเลน ผู้ซึ่งอธิบายตัวเองว่าเป็นผู้เล่นที่มีงบประมาณต่ำมานาน

“คุณจะไม่เชื่อสิ่งนี้ แต่จริงๆ แล้ว ฉันเห็นการโต้เถียงครั้งใหญ่เกี่ยวกับการจ่ายเงินที่โต๊ะอัตโนมัติ” เธอกล่าว

ด้วยเหตุนี้เธอจึงได้รับความสนใจอย่างเต็มที่จากฉัน สิ่งหนึ่งที่ตารางอัตโนมัติควรทำคือกำจัดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลตอบแทน หากเกมเป็นแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ ไพ่จะถูกแจกทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่ม และผลตอบแทนจะเป็นไปโดยอัตโนมัติและแม่นยำเหมือนกับในเครื่องสล็อตแมชชีนหรือเกมโป๊กเกอร์วิดีโอ

หากเกมเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยมีเจ้ามือสดและสถานีเดิมพันอิเล็กทรอนิกส์ จะใช้รองเท้าอ่านไพ่ บัตรจะถูกอ่านเมื่อแจกและผลลัพธ์จะถูกส่งไปยังโปรแกรมการจ่ายเงินโดยอัตโนมัติ ดีลเลอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายเงิน เพื่อให้การจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ทั้งการแสดงการอ่านไพ่จะต้องอ่านไพ่ผิด หรือไม่ก็จะต้องมีความผิดพลาดในผลลัพธ์หรือโปรแกรมการจ่ายเงิน

เกมของเอเลนเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมด

“มันเป็นหนึ่งในเกมแบล็คแจ็คที่มีดีลเลอร์อนิเมชั่น” เธอกล่าว “ฉันชอบพวกเขาเพราะที่ที่ฉันเล่น ฉันสามารถเล่นด้วยเงินน้อยกว่าที่โต๊ะสดมาก

“มีมือที่เจ้ามือดึงหนึ่งใน 19 อันยาวนานเหล่านั้นออกมา เธอต้องมีไพ่ห้าใบหรือหกใบ ฉันแพ้. ฉันคิดว่าฉันมี 18”

สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในมือที่น่าผิดหวังที่สุดในแบล็คแจ็ค แต่ถ้าคุณเล่นมากพอ คุณจะเห็นมากกว่าสองสาม ดีลเลอร์จะได้ผู้ชนะแบบยาวมากกว่าผู้เล่นเพราะดีลเลอร์ได้แต้มมากกว่า หากคุณมี 16 และเจ้ามือมี 6 คุณจะยืน แต่ถ้าเจ้ามือมี 16 แต้ม เขาหรือเธอไม่ว่าผู้เล่นจะมีแต้มอะไร

“เกมเริ่มเดินหน้าต่อไป” เอเลนกล่าวต่อ “นั่นเกิดขึ้นเร็วมากในเกมเหล่านั้น ทันทีที่ไพ่ถูกแจก ผลตอบแทนก็ออกมาแล้ว”

นั่นเป็นหนึ่งในจุดขายของคาสิโนสำหรับการเดิมพันทางอิเล็กทรอนิกส์ โต๊ะแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบสามารถเคลื่อนที่ได้เกือบจะในทันที และแม้แต่ในโต๊ะกึ่งอัตโนมัติ ตัวแทนจำหน่ายก็ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการจ่ายเงินหรือวางชิปในชั้นวาง เกมอัตโนมัตินำมือต่อชั่วโมงมามากกว่าเกมที่มีการจ่ายเงินสดเป็นชิปจริง และนั่นหมายถึงโอกาสที่คาสิโนจะทำเงินได้มากกว่า

แต่กลับมาที่เอเลน

“พวกเราที่เหลือทำการเดิมพัน แต่ชายคนหนึ่งมั่นใจว่าเขาควรได้รับเงิน เขากำลังกดปุ่ม ฉันคิดว่าปุ่มโทร และสาบานว่าพายุ ในที่สุดเขาก็กรีดร้องว่า ‘หยุดเรื่องโง่ๆ นี้ซะ!’”

ฉันแนะนำเอเลนว่าหากไม่มีเจ้ามือ ไม่มีใครสามารถหยุดเกมได้จริง ณ จุดนั้น เธอเห็นด้วย แต่บอกว่ามีความล่าช้าเนื่องจากผู้เล่นคนอื่นหยุดดูความโกรธเคือง

“มีคนในชุดสูทเข้ามาเพื่อทำให้เขาสงบลง” เธอกล่าว “ผู้ชายคนนั้นจ่ายเงินแล้วพวกเขาก็จากไปพร้อม ๆ กัน ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาจะไปที่ใดหรือแก้ไขอย่างไร แต่ฉันไม่เคยเห็นเกมทำผิดพลาดและฉันเล่นบ่อยมาก

ในเกมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ จะมีบันทึกในระยะสั้นว่า RNG กล่าวว่าอะไรเป็นผลจากการเล่นในมือ พนักงานคาสิโนสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถูกหรือผิดบางครั้งผู้เล่นก็หลุดจากที่จับ

“ผู้ชายคนนั้นอาจจะแพ้เดิมพันของเขาจริงๆ” เอเลนกล่าว “แต่เขาโกรธหรือเปล่า

พอดคาสต์เป็นไฟล์ดิจิทัลฟรีที่เข้าถึงได้ง่ายและมักจะครอบงำจิตใจ

ถึงตอนนี้ ประมาณหนึ่งในสามของชาวอเมริกันได้ฟังพอดแคสต์แล้ว ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 12 ปีได้เข้าร่วมการแสดงในเดือนที่ผ่านมา ตามข้อมูลปี 2016 จาก Pew Research

ผู้ที่ไม่ได้ฟัง – 79 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ – อาจรู้สึกว่าพวกเขาพลาดเรือในพอดคาสต์หรือบางทีพวกเขาไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้ฟังที่ช่ำชอง คุณก็เพลิดเพลินได้

พอดคาสต์เฉพาะกลุ่มมากมายสำหรับทุกความสนใจ

หากคุณพยายามที่จะแก้ “การฆาตกรรม” ด้วยตัวคุณเอง

“ซีเรียล”

ฤดูกาลที่ได้รับรางวัล Peabody ซึ่งจัดโดย Sarah Koenig (ขวา) กลายเป็นมาตรฐานทองคำอย่างรวดเร็วสำหรับ “อาจถูกตัดสินว่าผิด

ประเภทฆาตกร” วารสารศาสตร์เชิงสืบสวนและพอดคาสต์เกี่ยวกับอาชญากรรมที่แท้จริงอยู่รอบๆ ผู้ร่วมอำนวยการสร้าง Julie Snyder เรียกการตัดสินว่ามีความผิดเป็นประเด็น

“รุ่นทำไม”

เพื่อนแอรอนและจัสตินพูดคุยถึงทฤษฎีและความคิดเห็นเกี่ยวกับการฆาตกรรม การโต้เถียง และความลึกลับที่ยังไม่คลี่คลายในพอดแคสต์อาชญากรรมที่แท้จริง หากคุณเป็นคนประเภทที่ชอบพูดถึงเรื่องลึกลับเกี่ยวกับการฆาตกรรมกับเพื่อนๆ การหยอกล้อกันระหว่างทั้งคู่นั้นเป็นเรื่องง่าย

“ดาบและเกล็ด”

ไม่ได้มีไว้สำหรับคนขี้กลัวหรือมือใหม่ที่ก่ออาชญากรรมอย่างแท้จริง “Sword and Scale” ดำดิ่งลงสู่การสืบสวนคดีฆาตกรรม การพิจารณาคดีที่มีชื่อเสียง การฆาตกรรมที่ยังไม่คลี่คลาย และคดีคนหาย

วิศวกรรมเสียงที่ยอดเยี่ยม (และมักจะน่าขนลุก) ของรายการต่างจากพอดแคสต์อื่นๆ ที่อาจแสดงความเห็นหรือวิเคราะห์ ซึ่งช่วยกำหนดโทนเสียงของพอดแคสต์ว่า “สัตว์ประหลาดที่แย่ที่สุดคือของจริง” คำแนะนำ: ไม่ดีก่อนนอน

“ขึ้นและหายไป”

เมื่อสิบสองปีที่แล้ว นางงามแห่งจอร์เจียและครูมัธยมปลาย ทารา กรินสเตด หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เป็นเรื่องที่สำรวจใน “Up and Vanished” พิธีกร Payne Lindsey ผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีที่ผันตัวมาเป็นนักสืบ ตรวจสอบคดีเย็น ซึ่งเป็นหนึ่งในคดีที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ และติดตามผู้มุ่งหวังรายใหม่ สปอยเลอร์: พอดคาสต์อาจช่วยแก้ไขคดีที่มีอายุหลายสิบปีได้ เพลงและเสียงต้นฉบับจะดึงดูดผู้ฟังอย่างแน่นอน

“เอส-ทาวน์”

จากผู้ที่สร้าง “Serial” และ “This American Life” พอดคาสต์ “S-Town” ขึ้นสู่ชาร์ตอันดับต้นๆ บน iTunes นับตั้งแต่เปิดตัว ดำเนินเรื่องโดย Brian Reed เรื่องราวเกี่ยวกับคนงานนาฬิกาโบราณ John B. McLemore ที่เกลียดเมือง Alabama เล็กๆ ที่เขาถูกเลี้ยงดูมา แม็คลีมอร์ต้องการให้รี้ดพิจารณาคดีฆาตกรรมในพื้นที่ที่เขาเชื่อว่าถูกครอบครัวที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของเมืองปกปิดปกปิดไว้ เรื่องราวพลิกผันและอื่น ๆ อีกมากมายในแนวทางใหม่ที่ชวนให้นึกถึง “In Cold Blood” ของ Truman Capote

ถ้าคุณชอบที่จะเห็น “บอร์ดวอล์คเอ็มไพร์” ในไฟสว่างลอง

“เรื่องราวของเมืองแอตแลนติก”

ขออภัย เราต้องเสียบปลั๊ก พอดคาสต์ที่นำเสนอโดย The Press of Atlantic City พูดถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ที่สร้างแอตแลนติกซิตี พิธีกรโดยบรรณาธิการ Buzz Keough นักข่าว Nicholas Huba และ Christian Hetrick พูดคุยเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างจาก Hard Rock Hotel and Casino ที่กำลังจะเป็นเร็วๆ นี้ ปัญหาน้ำท่วมของเมือง และมหาวิทยาลัย Stockton คือคำตอบของปัญหาของเมืองหรือไม่ ตอนนี้บน iTunes

“พอดคาสต์เสียงสูง”

พอดคาสต์เพลงนี้จากอดีตนักข่าวและคอลัมนิสต์เพลงของหนังสือพิมพ์ The Current Shaun Smith พูดถึงเพลงใหม่ บทวิจารณ์คอนเสิร์ต และข่าวเพลง เมื่อเร็ว ๆ นี้พอดคาสต์เริ่มบันทึกสดที่ Ventnor Coffee House ตอนนี้ แฟน ๆ ทุกวันพฤหัสบดีที่สามของเดือนสามารถซื้อลาเต้และดูส่วน “Final Vinyl” ของพอดคาสต์ซึ่ง Smith เล่นด้านหนึ่งของบันทึก

“ชาวบ้านเคปเมย์”

รายการพอดคาสต์และวิทยุ ซึ่งออกอากาศวันศุกร์ เวลา 14.00 น. ทาง WCFA 101.5 FM สตรีมบนwcfa-lp.orgและพร้อมให้บริการบน iTunes นำคนในท้องถิ่นของ Cape May เพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ส่วนที่ดีที่สุด? การแสดงจะถูกบันทึกไว้ที่จุดท้องถิ่นรอบๆ Cape May เช่น บ้านแพนเค้กของ Uncle Bill และ Harpoons on the Bay

“+2 คอมเมดี้พอดคาสต์ ”

“+2 Comedy” ที่เคยบันทึกไว้ที่ Nerdvana ในเมือง Egg Harbor Township เป็นการผสมผสานระหว่างเด็กเนิร์ดและความตลกขบขันกับ Will Liam จาก Ocean City และ Noah Houlihan จาก Gloucester County พวกเขามักจะแสดงข้อเสีย

“ช่วงพักดื่มกาแฟคลาสสิกของคุณ”

การทำงานร่วมกันระหว่าง Paul Somers นักแต่งเพลง นักดนตรี และนักวิจารณ์ และ Paul Herron อดีตผู้อำนวยการบริหารของวงดุริยางค์ South Jersey มืออาชีพได้รับการสนับสนุนจาก Maurice River Press ใน Mauricetown พอดคาสต์สอนเล็กน้อยเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกในช่วงพักดื่มกาแฟ

หากรสชาติทางประวัติศาสตร์ของคุณตกอยู่ระหว่างเคนเบิร์นและ “ประวัติศาสตร์เมา”

“สิ่งที่คุณพลาดในชั้นเรียนประวัติศาสตร์” หากคุณหลับใหลจากประวัติศาสตร์สมัยมัธยมปลาย ยังไม่สายเกินไป จากHowStuffWorks.comเจ้าภาพร่วม Holly และ Tracey จะเจาะลึกช่วงเวลาที่แปลกประหลาดของประวัติศาสตร์รวมถึงตัวละครที่สำคัญ หากคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ Walt Whitman มามากพอแล้ว ตอนต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาโรคซิฟิลิสทัสเคกี การพูดคุยเรื่องนิวเคลียร์อย่างใกล้ชิดสามครั้ง หรือเจ้าหญิงคูทูลุนแห่งมองโกเลีย ที่คู่ครองจะต้องต่อสู้ดิ้นรน (และท้ายที่สุดจะแพ้เสมอ) เพื่อการแต่งงานของเธอ แน่นอน เพื่อจุดประกายความสนใจในประวัติศาสตร์