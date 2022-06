UFABET ESport ที่มีต้นปาล์มปลอมเป็นเชื้อเพลิง

UFABET ESport LAS VEGAS (AP) — นักผจญเพลิงกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าต้นปาล์มปลอมและลมแรงทำให้เกิดไฟไหม้ริมสระน้ำบนชั้นดาดฟ้าที่ The Cosmopolitan บน Las Vegas Strip ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไฟที่ส่งแขกให้วิ่งและควันดำเป็นลูกคลื่นจากคาสิโน -โรงแรม.

ลีโอ เดอร์กิน หัวหน้ากองพันของเทศมณฑลคลาร์ก โฟมที่ต้นไม้เหล่านี้ทำขึ้นได้กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในฐานะวัสดุก่อสร้างบนถนนและส่วนอื่นๆ สำหรับด้านหน้าและการตกแต่ง แม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามพอสมควรในการจุดไฟ แต่เมื่อโฟมติดไฟ มันจะเผาไหม้อย่างรวดเร็วและมีความร้อนสูง Durkin กล่าว

“เราไม่แปลกใจเมื่อเห็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้และวิธีการตอบสนองต่อไฟ” เขากล่าว

เจ้าหน้าที่ยังคงสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้บนดาดฟ้าชั้น 14 เมื่อวันเสาร์

หากพิจารณาแล้วว่าพฤติกรรมของไฟได้รับผลกระทบอย่างมากจากการตกแต่งด้วยโฟม เขากล่าวว่าอาจนำไปสู่การหารือเกี่ยวกับความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับกฎอัคคีภัย

“ถ้าเราไม่มีลม นี่อาจเป็นปัญหาที่เล็กกว่ามาก” Durkin กล่าว

คลาร์กเคาน์ตี้กล่าวในแถลงการณ์ว่าการสร้างและรหัสไฟ “อยู่ในกลุ่มที่เข้มงวดที่สุดในประเทศ”

รหัสของเคาน์ตีควบคุมการใช้คาบาน่าและที่พักพิงชั่วคราวกลางแจ้ง แต่ห้ามประดับตกแต่ง เช่น ต้นปาล์มเทียมหรือเฟอร์นิเจอร์ในลานบ้าน หน่วยงานกล่าวว่าไม่ทราบรหัสใด ๆ ที่ควบคุมการตกแต่งดังกล่าว

ไฟสายห้อยลงมาจากต้นไม้ แต่ Durkin บอกว่าพวกเขายังไม่ทราบว่าสาเหตุของไฟไหม้เกิดจากไฟฟ้าหรือไม่

ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัส และไม่มีใครถูกไฟไหม้ มีคนหนึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงแรมด้วยการสูดควัน อีกคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยเหตุผลเดียวกัน

แผนกดับเพลิงตอบโต้ด้วยบุคลากรประมาณ 100 คน ซึ่งรวมถึงหัวหน้าหลายคน เครื่องยนต์ 13 เครื่อง รถบรรทุกสี่คัน และยานพาหนะอื่นๆ ที่ดับไฟในตอนเที่ยงในเวลาประมาณ 30 นาทีในวันเสาร์

สถานีดับเพลิงอยู่ใกล้กับการพัฒนา ซึ่งอยู่ติดกับอาคาร CityCenter ของโรงแรมและคาสิโน และอยู่ห่างจากดาดฟ้าริมสระของ The Cosmopolitan เพียง 45 เมตร “มีส่วนอย่างมากต่อผลลัพธ์ที่ดีที่เรามี” เขากล่าว

The Cosmopolitan กล่าวว่าได้เปิดพื้นที่ Bamboo Pool อีกครั้งในเช้าวันอาทิตย์ และมีเพียงห้องพักบนชั้น 14 เท่านั้นที่ไม่ถูกจำกัด

โรงแรมมีห้องพักเกือบ 3,000 ห้อง

โฆษกหญิงของโรงแรมไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับต้นปาล์มของโรงแรมคาสิโน รวมถึงหากมีคนอื่นอยู่ในสถานที่ด้วย The Cosmopolitan มีสระว่ายน้ำแห่งที่สองคือ Boulevard Pool ซึ่งอยู่กลางแจ้งที่ชั้นสี่

MADISON, Wis. (AP) – อัยการสูงสุดของรัฐวิสคอนซิน Brad Schimel กำลังขอให้ศาลฎีกาสหรัฐได้ยินคำอุทธรณ์ของเขาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาลรัฐบาลกลางที่อนุญาตให้ Ho-Chunk Nation ให้บริการวิดีโอโป๊กเกอร์ที่คาสิโนในเมดิสัน

Schimel ในวันอังคารที่ประกาศขอให้ได้ยินคดีนี้ถูกฟ้องในวันจันทร์

ศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐฯ รอบที่ 7 ในเดือนเมษายนกลับคำตัดสินของศาลล่างและกล่าวว่าวิดีโอโปกเกอร์ที่นำเสนอที่คาสิโนนั้นถูกกฎหมาย

กระทรวงยุติธรรมของรัฐได้โต้แย้งว่าวิดีโอโปกเกอร์ที่สถานที่ดังกล่าวเป็นเกมไพ่คลาส III และดังนั้นจึงถูกห้ามภายใต้เงื่อนไขของการพนันของชนเผ่าที่มีข้อตกลงกับรัฐ

ศาลอุทธรณ์กล่าวว่ารัฐต้องทำให้กิจกรรมการพนันเป็นอาชญากรรมเพื่อห้ามไม่ให้ชนเผ่ามีส่วนร่วม

บอสตัน (AP) – สองหน่วยงานกำกับดูแลการพนันชั้นนำกำลังก้าวลงจากตำแหน่ง

James McHugh กรรมาธิการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์กำลังจะเกษียณอายุโดยมีผลในวันที่ 30 กันยายน และคณะกรรมการบริหาร Rick Day จะลาออกหลังจากวันหยุดตามกำหนดในสัปดาห์หน้า

ในบันทึกช่วยจำที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ ทั้งคู่อ้างว่าต้องการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นหลังจากรับใช้มาประมาณสามปีครึ่ง

Stephen Crosby ประธานคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของรัฐกล่าวว่าการประกาศดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งแรกในองค์กร ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อแมสซาชูเซตส์เปิดประตูสู่คาสิโนในปี 2554

McHugh อดีตผู้พิพากษาศาลของรัฐ เป็นหนึ่งในห้าสมาชิกของคณะกรรมาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าการ อัยการสูงสุด และเหรัญญิก อัยการสูงสุดของรัฐเมารา ฮีลีย์จะเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งของแมคฮิว

เดย์ ซึ่งมาจากรัฐมอนทานา คาดว่าจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านค่าคอมมิชชันในอนาคตข้างหน้า

LAS VEGAS (AP) – โรงแรมคาสิโนริเวียร่าจะพังทลายลง แต่ด้วยราคาที่คาดไว้ 42 ล้านดอลลาร์และไม่ใช่อย่างน้อยหกเดือนหากคำแนะนำต่อการประชุมลาสเวกัสและหน่วยงานการท่องเที่ยวได้รับการอนุมัติ

สมาชิกหกคนของคณะกรรมการเขตธุรกิจทั่วโลกของลาสเวกัสลงมติเป็นเอกฉันท์ในวันอังคารที่เห็นด้วยกับตัวเลือกนี้

หากหน่วยงานเต็มรูปแบบอนุมัติแผนในการประชุมเดือนสิงหาคมปีหน้า โรงแรมคาสิโนอายุ 60 ปีจะถูกรื้อถอน ปูและให้เช่าสำหรับงานกลางแจ้งหรือการประชุมที่ต้องการพื้นที่จัดแสดงเพิ่มเติมสำหรับสองปีในขณะที่หน่วยงานแสวงหา 2.3 พันล้านดอลลาร์ จำเป็นต้องขยายศูนย์การประชุมไปที่สตริป

การอภิปรายเรื่องการรื้อถอนรวมถึงการพูดคุยถึงวิธีการเปลี่ยนริเวียร่าให้กลายเป็นซากปรักหักพัง เมื่อถึงเวลา

“เราสามารถมี Mars Attacks ได้! กับแจ็ค นิโคลสัน” ทอม คอลลินส์ กรรมาธิการเทศมณฑลคลาร์กกล่าว โดยอ้างถึงภาพยนตร์ของทิม เบอร์ตันที่ใช้ภาพเหตุระเบิดที่โรงแรม Landmark ในปี 1995 สำหรับหนังตลกเอเลี่ยนที่มีนิโคลสันรับบทเป็นประธานาธิบดี

Steve Ross สมาชิกสภาลาสเวกัสแนะนำให้จับฉลากทั่วโลกโดยผู้ชนะกดปุ่มเพื่อระเบิดโรงแรมคาสิโน

วิธีการรื้อถอนริเวียร่ายังไม่ได้รับการตัดสินใจ แต่ค่าใช้จ่ายในการจ่ายสำหรับมันได้ถูกกันไว้แล้ว

ผู้ว่าการ Brian Sandoval ได้มอบหมายให้คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของรัฐเนวาดาตอนใต้ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยพิจารณาจากการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการต่างๆ ซึ่งรวมถึงพื้นที่การประชุม และรายงานย้อนหลังในหนึ่งปีพร้อมคำแนะนำสำหรับการประชุมสภานิติบัญญัติครั้งต่อไปในปี 2560

ทางเลือกอื่นที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับพื้นที่ 26 เอเคอร์จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวคงอยู่อย่างที่เป็นอยู่เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ½ ปี โดยมีมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณนั้นไม่ได้คำนึงถึงการรื้อถอนในที่สุด ทำให้ราคารวมป้ายเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 48 ล้านดอลลาร์ เทอร์รี มิลเลอร์จากคอร์เดลล์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาหน่วยงานกล่าว

หน่วยงานซื้อริเวียร่าในราคา 182.5 ล้านดอลลาร์บวกกับต้นทุนการทำธุรกรรม 8.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์

รอสยังแนะนำว่าการรื้อโครงสร้างไม่ช้าก็เร็วอาจสร้างแรงบันดาลใจให้บางสิ่งเกิดขึ้นในโครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียงอีกแห่งคือ Fountainebeau ซึ่งสร้างเกือบเสร็จแล้วแต่ไม่เคยสร้างเสร็จหรือครอบครองประตูถัดไปบน Las Vegas Strip ตั้งแต่ปี 2550

คณะกรรมการได้ลงมติในการประชุมเดียวกันเพื่อแนะนำให้ทิ้งชื่อ “ย่านธุรกิจระดับโลก” เพื่ออ้างถึงโครงการมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์และเรียกมันว่า Las Vegas Convention Center District

UNCASVILLE, Conn. (AP) – ลูกกลิ้งสูงคนหนึ่งขอตู้เย็นที่เต็มไปด้วยกล้วยที่เขาบีบและขว้างในขณะที่เขาเล่นการพนัน อีกคนหนึ่งปัสสาวะชนกำแพง ผู้เล่นเดิมพันสูงคนอื่นๆ อธิบายโดยผู้จัดการพิทที่ Mohegan Sun หนึ่งในคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โยนเก้าอี้ ตะโกนใส่เจ้ามือ และคาดหวังว่ากฎจะถูกหักล้างกันที่โต๊ะ

ในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ใช้จ่ายรายใหญ่ที่สุด เป็นที่ทราบกันดีว่าคาสิโนสามารถดึงจุดหยุดทั้งหมดด้วยห้องพักในโรงแรม อาหาร และส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการสูญเสีย แต่เจ้ามือบางคนกล่าวว่าความพยายามที่จะตอบสนองและรักษาผู้เล่น – ที่รู้จักกันในชื่อ “ปลาวาฬ” – ไปไกลกว่านั้นมาก โดยที่คาสิโนยอมรับการล่วงละเมิดและการขยายการแสดงไมตรีที่ทดสอบความสมบูรณ์ของเกม

“ผู้ชายทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน ยกเว้นในคาสิโน” เกล็น คอสตาเลส ผู้จัดการหลุม กล่าวในการฟังก่อนคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของชนเผ่าในเดือนพฤษภาคม The Associated Press ได้รับใบรับรองผลการพิจารณาของการพิจารณาคดี “ถ้าเป็นผู้เล่นระดับพรีเมียม เขาจะหนีไปได้มากเกินกว่าที่ผู้เล่นห้าดอลลาร์จะใช้ได้”

Costales ให้การเป็นพยานในการสนับสนุน Maria DeGiacomo หัวหน้าหลุมซึ่งถูกไล่ออกในปีนี้หลังจากคาสิโนกล่าวหาว่าเธอสมรู้ร่วมคิดกับลูกกลิ้งสูงโดยอนุญาตให้วางเดิมพันช้าที่โต๊ะแบล็คแจ็ค DeGiacomo และพนักงานคนอื่น ๆ กล่าวว่าตัวแทนจำหน่ายมักให้คำขอที่คล้ายกันจากผู้เล่นชั้นนำ

ผู้เล่น Matthew Menchetti เป็นคนประจำที่เสียเงินมากถึง 50,000 ดอลลาร์ในการไปเยือน Mohegan Sun และรวมกว่า 1 ล้านเหรียญตลอดชีวิต ความปลอดภัยของคาสิโนทำเครื่องหมายการเล่นของเขาว่าน่าสงสัยในเดือนกุมภาพันธ์และขอให้ตำรวจของรัฐจับกุมเขาและเจ้ามือสองคน แต่นักสืบสรุปว่า DeGiacomo และเจ้ามืออีกรายเห็นได้ชัดว่าใช้ตัวเองเพื่อให้ Menchetti มีความสุขและเล่นตามรายงานของตำรวจและไม่มีการตั้งข้อหา ยื่น

John Strafaci ทนายความของเขากล่าวว่า Menchetti กำลังพยายามทำให้ชื่อของเขาถูกเคลียร์โดยคณะกรรมการการเล่นเกม เนื่องจากตำรวจของรัฐได้เคลียร์เขาจากการกระทำผิด เขากล่าวว่าสิ่งที่ลูกค้าของเขาทำนั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้เล่นที่มีความสามารถของเขา

Raymond Pineault ประธานของ Mohegan Sun กล่าวว่าการยกเลิกตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวข้องและการดีดตัวออกของผู้เล่นแสดงให้เห็นว่าไม่ยอมให้มีการบิดเบือนกฎ

Shane Kaufmann รองประธานสาขาของ Transport Workers Union ในลาสเวกัส ซึ่งเป็นตัวแทนของตัวแทนจำหน่ายคาสิโนหลายพันราย กล่าวว่ากฎมักถูกละเลยที่โต๊ะเดิมพันสูง

“คาสิโนแสร้งทำเป็นว่าพวกเขามีกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหิน เช่น การเข้าไปในธนาคารหรือติดต่อกับสถานีตำรวจ พวกเขาควรจะอนุญาตให้วางเดิมพันล่าช้าหรือไม่? ไม่ได้อย่างแน่นอน. พวกเขาทำมันตลอดเวลาหรือไม่? ตลอดเวลา” Kaufmann ผู้ค้าที่เห็นพฤติกรรมหยาบคายด้วยตนเองกล่าว “การล่วงละเมิด การกรีดร้อง การโกง การล่วงละเมิดทางเพศ การขว้างปาสิ่งของต่างๆ มันแย่กว่าทุกครั้ง”

ค่าคอมมิชชั่นการเล่นเกมบังคับใช้กฎที่คาสิโนทั่วประเทศ แต่ระดับการตรวจสอบอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล ตัวแทนจำหน่ายกล่าวว่าผู้ตรวจการของรัฐในแอตแลนติกซิตีรัฐนิวเจอร์ซีย์มีชื่อเสียงในด้านความทนทาน ในคอนเนตทิคัต รัฐไม่มีการควบคุมเกมบนโต๊ะที่ Mohegan Sun และ Foxwoods ซึ่งชนเผ่าที่เป็นเจ้าของคาสิโนยังควบคุมค่าคอมมิชชั่นการเล่นเกมของตนเอง

คอสตาเลส ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับเครื่องคั้นกล้วยและเครื่องถ่ายปัสสาวะในที่สาธารณะโดยไม่เปิดเผยชื่อของพวกเขาในคำให้การของเขา กล่าวว่าพฤติกรรมอุกอาจเช่นนี้ในทุกวันนี้ ยอมรับได้เพราะการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าตอนที่เขาเข้าร่วมธุรกิจเมื่อสามทศวรรษที่แล้ว

Menchetti ซึ่งเป็นพยานในการสนับสนุน DeGiacomo บอกกับคณะกรรมการการเล่นเกมว่าเมื่อเขาบอกว่าเขาลืมโพสต์เดิมพัน DeGiacomo และคนอื่น ๆ มักจะสร้างที่พัก เขากล่าวว่าความตั้งใจที่จะไม่เคยขโมย อย่างมากที่สุด มันทำให้เขาอยู่ที่โต๊ะนานขึ้น แต่เขาคาดหวังว่าจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เมื่อพิจารณาจากระดับการเล่นของเขา ตามบันทึกของการได้ยิน

“ในใจของฉันไม่ต่างจากที่ฉันโทรหาเจ้าของที่พักและขอคะแนนเพิ่มอีก 2,500 คะแนนในบัญชีของฉัน เพื่อที่ฉันจะได้ไปซื้อของที่ Lux, Bond & Green” เขากล่าว หมายถึงร้านขายเครื่องประดับ

DeGiacomo กล่าวว่า Menchetti ไม่ได้ทำอะไรใกล้กับการโกงและทั้งสองคนก็ตกเป็นเหยื่อของการบังคับใช้แบบคัดเลือกเพราะเจ้านายบางคนไม่ชอบพวกเขา

DeGiacomo ซึ่งยังคงต่อสู้กับการเลิกจ้างของเธอกล่าวว่ากฎต่างๆเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับผู้เล่นและผู้บังคับบัญชาพิทได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ลูกกลิ้งสูงมีความสุข เธอเป็นพยานในระหว่างการพิจารณาคดีของเธอว่า “ฉันต้องแน่ใจว่าเราได้เงินของเรา ซึ่งเราได้ ทุกครั้งที่เขาเล่น อาจมีสองครั้งที่เขาชนะ”

ในการสืบสวนของตำรวจของรัฐ นักสืบได้สัมภาษณ์ผู้ค้าหลายคนที่กล่าวว่า Menchetti จะทุบโต๊ะ สาปแช่งและตะโกนใส่พวกเขา พวกเขาบอกนักสืบว่าในกรณีที่เขาหรือผู้เล่นระดับสูงคนอื่นขอให้โพสต์เดิมพันล่าช้าหรือเพื่อการพิจารณาอื่น ๆ พวกเขาจะเลื่อนไปหาหัวหน้า

___

เรื่องราวนี้ได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียของ Menchetti ที่ Mohegan Sun เกิน 1 ล้านเหรียญในช่วงชีวิตของเขา ไม่ใช่แค่ในปีที่แล้ว

LAS VEGAS (AP) – Baccarat เกมไพ่ที่สามารถเป็นโชคลาภหรือการฟาดฟันให้กับคาสิโนในลาสเวกัสเป็นช่วงหลังในเดือนมิถุนายน

UFABET ESport คาสิโนของเนวาดาทำเงินได้เกือบ 831 ล้านดอลลาร์จากสิ่งที่เล่นเมื่อเดือนที่แล้ว ลดลงประมาณ 8% จากปีก่อนหน้า ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดา

บาคาร่าซึ่งมีให้บริการเฉพาะที่โต๊ะ 461 โต๊ะใน 70 คาสิโนทั่วประเทศ ทำลายสถิติเมื่อปีที่แล้วเมื่อคาสิโนรายงานว่ามีการเดิมพันเกือบ 133 ล้านดอลลาร์จาก 1.1 พันล้านดอลลาร์ในเกมที่ร่ำรวยแต่ผันผวนในเดือนมิถุนายน 2557 ปีนี้คาสิโนเก็บไว้เพียง 58.5 ล้านดอลลาร์จาก 623.3 ล้านดอลลาร์ เดิมพัน

“โลกของธุรกิจบาคาร่าแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในเดือนมิถุนายน” Michael Lawton นักวิเคราะห์วิจัยอาวุโสของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมกล่าว

รายรับจากการพนันในลาสเวกัสสตริปลดลง 16% สู่ 445 ล้านดอลลาร์ โดยบาคาร่าลดลงมากกว่าครึ่งจากปีที่แล้ว

ลอว์ตันกล่าวว่าเขาคาดว่าจะเห็นการเปรียบเทียบที่ดีขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปีว่าอุตสาหกรรมการพนันของรัฐเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมอย่างไร การใช้จ่ายและการชนะในเกมเริ่มลดลงในช่วงเดือนนั้นปีที่แล้ว

สำหรับปีงบประมาณจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน รายได้จากการพนันคาสิโนลดลง 1.6% จากปีก่อนหน้า

จำนวนเงินที่นักพนันวางเดิมพันในทุกเกมและสล็อตแมชชีนลดลงในเดือนมิถุนายน เกมบนโต๊ะและการพนันกีฬารวมกันลดลงมากกว่าครึ่งพันล้านเป็น 2.2 พันล้านดอลลาร์ การเดิมพันสล็อตแมชชีนลดลงน้อยกว่า 1% สู่ 8.4 พันล้านดอลลาร์

จากการเดิมพันเหล่านั้น คาสิโนของรัฐเก็บ 259 ล้านดอลลาร์จากเกมบนโต๊ะและการพนันกีฬา และ 556 ล้านดอลลาร์จากสล็อต จำนวนทั้งสองน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

คาสิโน South Lake Tahoe เพิ่มขึ้น 44% ในเดือนมิถุนายนเป็นเกือบ 18 ล้านดอลลาร์ Washoe County รวมทั้ง Reno ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมกล่าวว่ารัฐเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 8% สำหรับเดือนนี้ รวมเป็นเงิน 48.7 ล้านดอลลาร์

Bloomberg) — บริษัท Caesars Entertainment Operating Co. ถูกปฏิเสธการอนุญาตให้ดำเนินการอุทธรณ์คำตัดสินที่เร็วกว่าปกติของคำตัดสินที่อนุญาตให้ผู้ถือตราสารหนี้ฟ้องผู้ปกครองดำเนินการได้ในขณะที่หน่วยปฏิบัติการมีการจัดระเบียบใหม่ในการล้มละลาย

ยักษ์ใหญ่คาสิโนกำลังแข่งกันล้มล้างคำตัดสินของศาลในวันที่ 22 กรกฎาคม ซึ่งผู้พิพากษาปฏิเสธที่จะปกป้อง Caesars Entertainment Corp. ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสจากคดีฟ้องร้องสี่คดีที่บริษัทกล่าวว่าอาจผลักดันให้ล้มละลายควบคู่ไปกับบริษัทในเครือที่ดำเนินงานหลัก

ผู้พิพากษาล้มละลายสหรัฐ เอ. เบนจามิน โกลด์การ์ในชิคาโกเมื่อวันพุธ หันหลังให้กับคำร้องขอให้อุทธรณ์คำตัดสินของเขาต่อศาลวงจรของรัฐบาลกลางโดยตรง โดยไม่ผ่านศาลแขวง

“ฉันไม่เชื่อว่าการอุทธรณ์โดยตรงจะเร่งรัดอะไรที่นี่” โกลด์การ์กล่าว

การตัดสินใจในวันพุธทำให้บริษัทยุติการดำเนินคดีผู้ถือพันธบัตรได้ยากขึ้น ก่อนที่ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางแมนฮัตตันจะพิจารณากำหนดความรับผิดหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ปกครอง

ในช่วงต้นเดือนหน้า ผู้พิพากษาในแมนฮัตตันสามารถตัดสินว่าผู้ปกครองต้องรับผิดในหนี้ที่บอกว่าไม่สามารถจ่ายได้ ซีซาร์พยายามป้องกันไม่ให้เป็นเช่นนั้นโดยกดดันให้ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางในชิคาโกมีการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว

หากศาลอุทธรณ์พลิกคำตัดสินของ Goldgar ผู้ปกครองจะได้รับการคุ้มครองจากการฟ้องร้องจนกว่าหน่วยปฏิบัติการจะล้มละลาย

นั่นจะทำให้ผู้ปกครองและหน่วยเวลาสามารถเกลี้ยกล่อมผู้ถือพันธบัตรรุ่นเยาว์ที่ลังเลใจให้ลงนามในข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้อาวุโสและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Caesars Apollo Global Management และ TPG Capital

กรณีที่อยู่ใน re Caesars Entertainment Operating Co., 15-bk-1145; และ Caesars Entertainment Operating Co. v. BOKF NA, 15-ap-149 ศาลล้มละลายสหรัฐ, Northern District of Illinois (Chicago)

หากต้องการติดต่อนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้: Steven Church ในศาลรัฐบาลกลางชิคาโกที่ schurch3@bloomberg.net หากต้องการติดต่อบรรณาธิการที่รับผิดชอบเรื่องนี้: Andrew Dunn ที่ adunn8@bloomberg.net Charles Carter

UNCASVILLE, Conn. (AP) – การใช้สล็อตแมชชีนและเกมบนโต๊ะและการลดต้นทุนช่วยเพิ่มผลกำไรในไตรมาสที่สามอย่างมีนัยสำคัญที่คาสิโน Mohegan Sun ในคอนเนตทิคัตและเพนซิลเวเนีย บริษัท แม่รายงานเมื่อวันพุธ

หน่วยงานการเล่นเกม Mohegan Tribal ยังให้เครดิตหนี้ที่ลดลงสำหรับการเงินที่ดีขึ้น

กำไร 28.1 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. เพิ่มขึ้นสองเท่าจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว หน่วยงานการเล่นเกมเผ่า Mohegan รายงาน รายรับ 325 ล้านดอลลาร์นั้นค่อนข้างคงที่

Robert Soper ประธานผู้มีอำนาจในการเล่นเกมกล่าวว่าการใช้หนี้เพื่อการจัดหาเงินทุนหรือเลเวอเรจได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่มีนาคม 2551 แนวโน้มจะดำเนินต่อไปเมื่อมีการชำระหนี้และการลดต้นทุนยังคงดำเนินต่อไป

Mitchell Etess ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานการเล่นเกม อ้างถึง “การมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องที่ประสิทธิภาพ” ซึ่งมีส่วนทำให้ต้นทุนลดลง

“เราได้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถจัดการต้นทุนและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดที่ยากลำบากโดยไม่ต้องไล่ตามธุรกิจ และสิ่งนี้ก็เห็นได้ชัดในผลกำไรของเรา” เขากล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ทางการเงิน

รายรับจากสล็อตแมชชีน 142.2 ล้านดอลลาร์ที่ Mohegan Sun ในคอนเนตทิคัตเพิ่มขึ้นประมาณ 3% จากไตรมาสที่สามของปี 2014 รายรับจากเกมบนโต๊ะประมาณ 11.8 ล้านดอลลาร์ที่ Wilkes-Barre รัฐเพนซิลเวเนีย คาสิโนเพิ่มขึ้น 12%

Mohegan Sun คาดว่าจะเลือกไซต์สำหรับคาสิโนใหม่ในคอนเนตทิคัตตอนเหนือตอนกลางเมื่อถึงเวลาที่สภานิติบัญญัติเริ่มเซสชั่นปี 2016 ในเดือนกุมภาพันธ์ Soper กล่าว ผู้ว่าการ Dannel P. Malloy และผู้ร่างกฎหมายของรัฐได้ออกกฎหมายในปีนี้ซึ่งสร้างกระบวนการหลายขั้นตอนที่อาจนำไปสู่คาสิโนชนเผ่าใหม่ใกล้แนวรัฐเพื่อแข่งขันกับคาสิโนที่เปิดให้บริการในแมสซาชูเซตส์ได้ดียิ่งขึ้น

คาสิโนได้ต่อสู้กับหนี้ที่ยากจะชำระคืนในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยและการฟื้นตัวที่อ่อนแอเนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงเพื่อความบันเทิง การแข่งขันที่รุนแรงได้ตัดราคาธุรกิจคาสิโนด้วย

Wynn Resorts Ltd. ผู้ดำเนินการคาสิโนในมาเก๊าและลาสเวกัสรายงานผลกำไรในไตรมาสที่สองลดลง 72% ซึ่งเป็นผลมาจากการเดิมพันน้อยลงในทั้งสองตลาด

รายรับสุทธิลดลงเหลือ 56.5 ล้านดอลลาร์หรือ 56 เซนต์ต่อหุ้นจากปีก่อนหน้า Wynn ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพุธ หากไม่รวมบางรายการ กำไร 74 เซนต์พลาดค่าเฉลี่ย 96 เซ็นต์จากประมาณการของนักวิเคราะห์ 17 คน

Wynn ก็เหมือนกับเจ้าของคาสิโนคนอื่นๆ ในมาเก๊า ที่กำลังเผชิญกับการล่มสลายของการพนันในกลุ่มการพนัน การปราบปรามการคอร์รัปชั่นของรัฐบาลจีนทำให้ผู้เล่นระดับสูงเสียเปรียบ รายรับคาสิโนมิถุนายนในมาเก๊าลดลง 36 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง รายรับจากลาสเวกัสสตริปลดลง 16% สำหรับอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน

รายรับในไตรมาสที่สองที่ Wynn ลดลง 26% สู่ระดับ 1.04 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า 1.07 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของค่าประมาณที่รวบรวมโดยบลูมเบิร์ก

Wynn Resorts ร่วง 2.6% สู่ 93.50 ดอลลาร์ในการซื้อขายระยะยาวหลังจากประกาศผล สต็อกสูญเสีย 2% สู่ 96.03 ดอลลาร์เมื่อปิดตลาดในนิวยอร์กและลดลง 35% ในปีนี้

(Wynn วางแผนการประชุมทางโทรศัพท์เวลา 16.30 น. ตามเวลานิวยอร์ก ดูส่วนข้อมูลบริษัทที่ www.wynnresorts.com)

หากต้องการติดต่อนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้: Rob Golum ในลอสแองเจลิสที่ rgolum@bloomberg.net หากต้องการติดต่อบรรณาธิการที่รับผิดชอบเรื่องนี้: Anthony Palazzo ที่ apalazzo@bloomberg.net Lisa Wolfson

การบริหารคาสิโนในมาเก๊าเคยเป็นเรื่องที่ง่ายกว่านี้: สร้างโรงแรมระดับโลก ให้ตัวแทนขยะนำเข้าลูกกลิ้งระดับสูงจากประเทศจีน และออกแบบสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามา

ตอนนี้ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาคาสิโนของมาเก๊าเผชิญกับการตกต่ำที่เลวร้ายที่สุดที่พวกเขาเคยเห็น MGM China Holdings Ltd. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Grant Bowie กำลังมุ่งเน้นไปที่การปรับบริษัทของเขาให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของวงล้อมโปรตุเกสให้เป็นสถานที่ซึ่งเน้นครอบครัว – มากกว่าลาสเวกัส น้อยกว่าเมืองแอตแลนติก เขาจะต้องตอบสนองรสนิยมจีนด้วย

“พวกเราอาศัยอยู่ในมาเก๊าในการทดลองของผู้บริโภคทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ชาวนิวซีแลนด์วัย 57 ปีกล่าวในการให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานนี้ “ระยะเวลาการเข้าพัก ความจุของอาคาร การสร้างเหตุผลที่จะมาอยู่ที่นี่ การสร้างจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูด นั่นคือความท้าทาย”

คาสิโนในมาเก๊าเป็นเวลาหลายปีที่ได้รับความนิยมจากนักพนันชาวจีนที่เดิมพันอย่างหนักซึ่งการเดิมพันได้เปลี่ยนเมืองให้กลายเป็นศูนย์กลางการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปีที่ผ่านมารายรับจากการเล่นเกมลดลงสู่ระดับปี 2010 เนื่องจากการปราบปรามการรับสินบนของจีนทำให้ผู้ใช้จ่ายเงินจำนวนมากอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ

ผู้ประกอบการใช้จ่ายเงิน 27,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างรีสอร์ทใหม่ ขยายห้องพักในโรงแรม ร้านค้าปลีก และออกแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่พวกเขาหวังว่าจะช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ได้นานขึ้นและใช้เงินมากกว่า 7.7 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

ที่คาสิโนแห่งเดียวของ MGM ในมาเก๊า รายรับลดลง 33% ในไตรมาสแรกและหนึ่งในสามของผู้ให้บริการขยะ ชายกลางที่จัดทริปเล่นการพนันและให้ยืมเงินสำหรับลูกกลิ้งสูง ปิดห้องวีไอพีของพวกเขา โบวี่กล่าว

Vegas Transition

Las Vegas had experienced its own transformation. Over the past century, it changed from a deserted railroad town to a four-mile Strip that is home to seven of the U.S.’ top 10 grossing nightclubs and has restaurants that rival those in New York and Los Angeles, according to Macquarie Capital (USA) Inc.

In Las Vegas, MGM China’s parent MGM Resorts International, which controls more land on the Strip than any other operator, is a leader in non-gaming, according to Macquarie. It held in May a boxing match between Floyd Mayweather and Manny Pacquiao with fans spilling out to its 10 casinos there, driving bets to a record.

It gets two-thirds of its revenue from non-gaming amenities, while MGM China, like most of Macau’s casinos, gets less than 10 percent. Bowie plans to accelerate growth there, without giving a target.

Pricey Hotels

ด้วยลูกค้าที่น้อยลง บ้านเล่นการพนัน “ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีดึงดูดลูกค้าใหม่มาที่มาเก๊า” Richard Huang นักวิเคราะห์จาก Nomura Holdings Inc. กล่าว

ราคาโรงแรมยังต้องลดลงเพื่อทำให้ตลาดน่าสนใจยิ่งขึ้น โบวี่กล่าว มาเก๊ามีห้องพักในโรงแรมที่แพงที่สุดในเอเชียโดยเฉลี่ย 203 ดอลลาร์ เทียบกับ 149 ดอลลาร์ในลาสเวกัส ตามข้อมูลของ HRS บริษัทรับจองโรงแรม

MGM China ซึ่งตามรายงานของ Barclays Plc มีส่วนแบ่งการพนันวีไอพีน้อยที่สุดในไตรมาสที่สองที่ประมาณ 9.9 เปอร์เซ็นต์ กำลังสร้างโครงการใหม่มูลค่า 23 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (3 พันล้านดอลลาร์) ในย่านการพนัน Cotai ที่กำลังพัฒนาของมาเก๊า บริษัทยังมีส่วนแบ่งตลาดที่เล็กที่สุดอีกด้วย

รีสอร์ทซึ่งมีการออกแบบภายนอกให้ดูเหมือนกล่องอัญมณีแบบกองซ้อนของจีน และจะเปิดตัวในไตรมาสที่สี่ของปีหน้า ซึ่งจะทำให้จำนวนห้องพักในโรงแรมของ MGM China เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า

ความท้าทายใหญ่อย่างหนึ่งที่โบวี่ต้องเผชิญคือการปรับตัวให้เข้ากับรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคชาวจีน ซึ่งต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากขึ้นเมื่อพวกเขาเดินทางรอบโลกมากขึ้น MGM China จะเกณฑ์ศิลปินและนักการตลาดชาวจีนเพื่อช่วยเหลือ อดีตประธานหน่วยมาเก๊าของ Steve Wynn กล่าว

“ทุกอย่างในจีนติดสเตียรอยด์ ทุกอย่างเร็วขึ้น” โบวี่กล่าวที่ร้านอาหารในรีสอร์ทในมาเก๊าของเขา โดยมองออกไปเห็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทรงกระบอกสูง 8 เมตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีของจีน

รสนิยมจีน

สิ่งหนึ่งที่เขาแน่ใจคือการนำเข้ารายการตะวันตกโดยตรงจะไม่ได้ผล Cirque du Soleil – คณะละครสัตว์ของแคนาดา – ดึงการแสดงที่ใช้ Sands China ในมาเก๊าในปี 2555 เนื่องจากการขายตั๋วที่น่าผิดหวัง

อดีตศาสตราจารย์ด้านการท่องเที่ยวแห่งมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ในออสเตรเลียกล่าวว่า “บางส่วนนี้เป็นการลองผิดลองถูก คุณไม่สามารถใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าใบเดียวได้”

ผู้ปกครองของ MGM China มีอาวุธชิ้นหนึ่งที่อาจนำหน้าผู้ให้บริการคาสิโนต่างประเทศรายอื่น: ความร่วมมือในการทำงานกับปักกิ่ง ได้ร่วมมือกับ Diaoyutai State Guesthouse ของกระทรวงการต่างประเทศจีนเพื่อสร้างโรงแรมหรูในเมืองที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศบางแห่งและเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเชิดสิงโตระดับนานาชาติในกรุงปักกิ่งโดยร่วมมือกับคาสิโนมาเก๊า

ในประเทศที่ห้ามโฆษณาการพนัน การเป็นหุ้นส่วนช่วยปรับปรุงการเปิดเผยแบรนด์ของตน Bowie กล่าว

“ไม่มีคำถามว่าการทำงานในประเทศจีนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์” โบวี่กล่าว “เราควรจะมีความละเอียดอ่อนอยู่เสมอ และคุณไม่ควรรู้สึกสบายใจ”

หากต้องการติดต่อนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้: Stephanie Wong ในฮ่องกงที่ swong139@bloomberg.net หากต้องการติดต่อบรรณาธิการที่รับผิดชอบเรื่องนี้: Peter Elstrom ที่ pelstrom@bloomberg.net Daryl Loo, Young-Sam Cho

ลาสเวกัส (AP) – ผลกำไรของ Wynn Resorts Ltd. ลดลง 72% ในไตรมาสที่สองซึ่งได้รับผลกระทบจากการลดลงอย่างต่อเนื่องในกลุ่มการพนันในเอเชียของมาเก๊าและผู้เล่นบาคาร่าจีนระดับสูงในลาสเวกัสน้อยลง

CEO Steve Wynn กล่าวเมื่อวันพุธว่าตัวเลขไม่ควรแปลกใจ

“มาเก๊ายังคงเป็นคำถามมากกว่าความแน่นอน” เขากล่าว

ศูนย์กลางคาสิโนถูกรุมเร้าด้วยความสูญเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักพนันวีไอพี ท่ามกลางการปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลจีน

อย่างไรก็ตาม Wynn กล่าวว่าบริษัทกำลังเดินหน้าที่จะเปิดคาสิโน Wynn Palace มูลค่า 4.1 พันล้านดอลลาร์ 1,700 ห้องบนพื้นที่แถบ Cotai ของมาเก๊าภายในวันที่ 25 มีนาคม Wynn กล่าวว่าบริษัทคาดการณ์ว่าตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อห้าปีก่อนเมื่อเริ่มออกแบบรีสอร์ทและเป็น มองโลกในแง่ดีพิจารณาสถานการณ์เกี่ยวกับการเปิด

Wynn เป็นนักการทูตในการอธิบายตลาดลาสเวกัสซึ่งเขาดูแลรีสอร์ท Wynn และ Encore ของเขาว่าเป็น “ธุรกิจที่สะดวกสบาย” บริษัทกำลังเพลิดเพลินกับรายได้นอกคาสิโน “ที่ยอมรับได้” เขากล่าว รายได้ที่ไม่ใช่เกมของ Wynn Resort เพิ่มขึ้น 5.3% ในลาสเวกัสเป็น 330.3 ล้านดอลลาร์

สำหรับทั้งบริษัทแล้ว ยอดขายอาหารและเครื่องดื่มเป็นหมวดเดียวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

เกมไพ่บาคาร่าที่ให้ผลกำไรสูงแต่มักผันผวนซึ่งสร้างโชคลาภให้กับคาสิโนของเนวาดาในช่วงไตรมาสของปีที่แล้วนั้นโชคร้ายน้อยกว่ามากในปีนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ Wynn Resorts ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับนักพนันชาวจีนที่ต้องการเล่น มีการเล่นน้อยลงในปีนี้ Wynn กล่าว

สำหรับเกมอื่น ๆ บนพื้นคาสิโน Wynn กล่าวว่า บริษัท ได้ทำการจัดเรียงใหม่ในเดือนกรกฎาคม เปลี่ยนอัตราต่อรองในบางกรณีและเพิ่มการเดิมพันขั้นต่ำที่จำเป็น ผลักดันเกมด้วยอัตรากำไรที่น้อยลงไปยังที่อื่น

“เราชนะเงินมากขึ้นด้วยเกมที่น้อยลงในตอนนี้” เขากล่าว “เราไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่จะนำเสนอเกมที่ไม่ทำเงิน”

เมื่อถูกถามว่าบริษัทกำลังพิจารณาซื้ออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่มีอยู่หรือไม่ เขากล่าวว่าบริษัทไม่ได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใดๆ ในขณะนี้

“ผมค่อนข้างจะสร้างสิ่งของของเราเอง” เขากล่าว

บริษัทลาสเวกัสมีรายได้ 56.5 ล้านดอลลาร์หรือ 56 เซนต์ต่อหุ้นในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน เทียบกับ 203.9 ล้านดอลลาร์หรือ 2 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงสามเดือนของปีที่แล้ว กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วรวม 74 เซนต์ รายรับในไตรมาส 2 ของบริษัทลดลงเหลือ 1.04 พันล้านดอลลาร์จาก 1.41 พันล้านดอลลาร์ในปี 2557 ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์

การสำรวจของ FactSet คาดการณ์รายรับ 1.07 พันล้านดอลลาร์และปรับกำไรต่อหุ้น 96 เซนต์

29 หุ้นใน Wynn Resorts เพิ่มขึ้น 1.22 ดอลลาร์หรือ 1.3% สู่ 97.25 ดอลลาร์ในการซื้อขายระยะยาวหลังการเปิดเผยรายงานผลประกอบการ พวกเขาปิดเซสชั่นการซื้อขายปกติที่ 96.03 ดอลลาร์ ลดลงมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ในปี 2558